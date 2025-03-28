ChatGPT Cheat Sheet (s příklady promptů)

„Technologie je cokoli, co neexistovalo, když jste se narodili.
S generativní AI máme pocit, že všichni zažíváme zásadní změnu. Zejména ChatGPT způsobil rozruch svými působivými schopnostmi při řešení obchodních výzev, přičemž 11 % společností hlásí úspory více než 100 000 dolarů po přidání ChatGPT do svého pracovního postupu.
Od generování obsahu pro blogové příspěvky až po plánování úžasné dovolené – ChatGPT zdá se zvládá všechno, všude a najednou. Není divu, že jen dva měsíce po spuštění dosáhl rekordní míry přijetí 100 milionů uživatelů!
Pokud jste se teprve nedávno přidal k nekonečným možnostem, které ChatGPT nabízí, postupujte podle našeho ultimátního přehledu ChatGPT, abyste vytvořili efektivní pokyny, a podívejte se na tipy, fakta a příklady použití, které budete potřebovat, aby se ChatGPT stal vaším džinem!
⏰ 60sekundové shrnutí
Generativní AI, zejména prostřednictvím nástrojů jako ChatGPT, revolučním způsobem mění způsob, jakým přistupujeme k informacím a spravujeme úkoly.
- ChatGPT si získal obrovskou popularitu a během dvou měsíců od spuštění dosáhl 100 milionů uživatelů.
- Nabízí různé cenové úrovně, včetně bezplatného přístupu a prémiových plánů s vylepšenými funkcemi.
- Mezi běžné případy použití ChatGPT patří tvorba obsahu, zákaznická podpora a optimalizace produktivity.
- Ačkoli ChatGPT může dělat chyby a postrádá kontextové porozumění, slouží jako užitečný pomocník.
- S ClickUp můžete posunout své AI hry na vyšší úroveň a zefektivnit pracovní postupy, což z něj činí dokonalý nástroj pro dosažení cílů vašeho týmu.
- ClickUp Brain poskytuje přizpůsobenější a přesnější informace díky zpracování a analýze dat ve vašem pracovním prostoru.
ChatGPT – stručné informace
ChatGPT je pokročilý velký jazykový model (LLM) založený na umělé inteligenci, který vyvinula společnost OpenAI. Je navržen tak, aby rozuměl a komunikoval konverzačním způsobem a generoval text podobný lidskému.
Stručná historie
Začněme s několika základními informacemi.
- Cesta začala v roce 2018 zavedením GPT-1, který zpracovával jednoduché úkoly pomocí malého generativního předem vycvičeného transformačního modelu.
- Do roku 2020 generoval ChatGPT-3 sofistikovanější, expresivnější a soudržnější text, čímž posunul hranice toho, čeho může AI dosáhnout. Byl schopen doladit konverzace, zvládnout úkoly a bez námahy řešit složité problémy s minimem podnětů a příkladů.
- Do března 2023 OpenAI přechází na GPT-4, který nabízí lepší kontextové vnímání, delší paměťovou kapacitu, personalizované konverzace a vylepšené schopnosti řešení problémů.
Statistiky hovoří samy za sebe: ChatGPT je revoluční nástroj, který daleko předčil ostatní nástroje.
Ceny
V současné době nabízí ChatGPT čtyři cenové úrovně:
Bezplatná úroveň
Nabízí základní přístup k verzi ChatGPT GPT-3. 5. Ačkoli je zdarma, má určitá omezení, jako jsou potenciální čekací doby, rychlost odezvy a omezení výkonu během špičky.
ChatGPT Plus (20 $/měsíc)
ChatGPT Plus je ještě výkonnější model GPT-4 s neomezeným přístupem a pokročilejšími funkcemi. Nabízí rychlejší odezvy, přednostní přístup během období s vysokým provozem a vylepšené schopnosti modelu. Technická zpráva o GPT-4 uvádí, že GPT-4 je v určitých benchmarkových úkolech o 40 % přesnější než GPT-3.5.
ChatGPT Team (25 $ měsíčně, 30 $ ročně)
Tento plán je určen pro rychle se rozvíjející týmy nebo organizace, které chtějí zvýšit produktivitu pomocí AI. Zahrnuje všechny výhody individuálního plánu Plus (např. přístup k GPT-4) a navíc neomezený přístup k GPT-4o mini (optimalizovanější verzi GPT-4).
Tento model umožňuje uživatelům posílat více zpráv pomocí GPT-4 a GPT-4o a nástrojů jako DALL-E, procházet web a analyzovat data. Uživatelé mohou také vytvářet vlastní GPT (modely) a sdílet je ve svém pracovním prostoru.
ChatGPT Enterprise (ceny na míru)
Plán Enterprise nabízí velkým organizacím pokročilé funkce AI, včetně neomezeného přístupu k GPT-4, GPT-4o a GPT-4o mini a nástrojům jako DALL·E, procházení webu a analýza dat. Zahrnuje také pokročilé funkce pro správu, ověřování domén, podrobné analýzy a specializovanou podporu. Uživatelé mohou zadávat delší vstupy a využívat vylepšené ovládací prvky ochrany soukromí s přizpůsobeným uchováváním dat.
Příklady použití ChatGPT
Problém je, že většina uživatelů nechápe, jak ChatGPT skutečně funguje. Není to zázračný lék, ale velmi výkonný, znalý, ale neoriginální pomocník. A dělá chyby.
I vy možná zatím využíváte jen zlomek možností tohoto výkonného jazykového modelu. Náš přehled vám může pomoci. Tento přehled ChatGPT začíná základy – nejčastějšími způsoby použití ChatGPT.
Tvorba obsahu
Tvorba obsahu je raison d'être ChatGPT. ChatGPT umí:
- Pomáhá s kreativním psaním, vylepšuje texty a zpřehledňuje eseje, příběhy, případové studie, příspěvky na sociálních médiích, prodejní texty a další.
- Překládejte jazyky
- Převést snímek na text
- Shrňte podcasty a přepisy
- Navrhujte emodži pro text
- Vytvářejte obrázky
- Vytvářejte vzdělávací obsah, jako jsou plány lekcí, testy nebo kvízy, a také kontrolujte odpovědi.
⚡️Věděli jste, že... ChatGPT spotřebuje 10krát více elektřiny (2,9 wattů za hodinu) než vyhledávání na Googlu, aby odpověděl na jeden dotaz!
Produktivita a brainstorming
Nečekejte s inovacemi! Použijte ChatGPT k podnícení své kreativity, zlepšení výkonu a zvýšení produktivity. Zde je přehled jeho možností:
- Pomáhá s plánováním, připomínkami a seznamy úkolů, čímž zlepšuje správu úkolů.
- Vytvářejte programy schůzek na základě vašich podnětů
- Brainstormujte nápady a najděte kreativní řešení problémů.
- Vyhledávejte a shrňujte dlouhé dokumenty, výzkumné práce, soubory PDF nebo články.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Komunikace a učení
Uživatelé často používají ChatGPT jako pomoc při složitých tématech nebo k procvičování svých jazykových a komunikačních dovedností. Může vám pomoci:
- Porozumějte konceptu
- Poskytujte zpětnou vazbu a navrhujte vylepšení svého stylu psaní při psaní e-mailů, skriptů, blogů a dopisů.
- Překládejte různé jazyky a zvyšte tak flexibilitu práce.
Zákaznická podpora
ChatGPT dokáže zodpovědět běžné otázky, řešit problémy a provázet uživatele procesy. Může fungovat jako váš virtuální asistent, rychle reagovat na dotazy, poskytovat informace o produktech a řešit jednoduché problémy. Použijte jej k:
- Automatizujte odpovědi na dotazy zákazníků, zkraťte čekací doby a poskytujte nepřetržitou podporu prostřednictvím chatbotů.
- Poskytujte technickou podporu uživatelům.
- Nabízejte přizpůsobená doporučení produktů na základě preferencí uživatelů.
Personalizovaná doporučení
ChatGPT vám může poskytnout návrhy přizpůsobené vašim vkusům. Použijte jej pro:
- Navrhování doporučení knih, filmů a hudby na základě preferencí uživatelů nebo nejnovějších trendů
- Pomoc s plánováním cest, včetně itinerářů, recenzí hotelů, doporučení destinací a návrhů aktivit.
- Nabídka personalizovaných tréninkových nebo dietních plánů
- Pomáhá shromažďovat informace o různých tématech
Jak začít s ChatGPT
Konverzace s ChatGPT se téměř podobá rozhovoru s člověkem. Při používání této platformy je však třeba mít na paměti několik věcí.
Nejprve je důležité porozumět modelu a typu dotazů, na které odpovídá. Na základě svých požadavků si můžete vybrat z následujících modelů:
- GPT-3. 5: Pro každodenní konverzace a základní úkoly
- GPT-4 (limit 8K tokenů): Chytřejší a přesnější model AI pro hlubší dotazy a konverzace.
- GPT-4 (limit 32 000 tokenů): Pro zpracování velkých vstupů a řešení složitých problémů s pokročilým porozuměním kontextu.
ChatGPT je diskrétní. Neodpovídá na dotazy týkající se osobních údajů jednotlivců, škodlivého nebo nelegálního obsahu, lékařských nebo právních rad ani explicitního obsahu.
Zde je návod, jak si vytvořit účet na ChatGPT:
- Přejděte na web ChatGPT a vytvořte si účet pomocí své preferované e-mailové adresy.
- Po ověření e-mailu se můžete přihlásit pomocí nových přihlašovacích údajů kliknutím na tlačítko Přihlásit se a zadáním e-mailu a hesla.
ChatGPT můžete také používat prostřednictvím jeho aplikace, kterou si můžete stáhnout v Apple App Store a Google Play Store. Přihlášení na platformu není povinné, ale doporučujeme ho, protože vám umožní ukládat historii chatů a přistupovat k personalizovaným funkcím.
Příklady výzev ChatGPT
Prompt ChatGPT je textový příkaz nebo otázka, kterou zadáte do ChatGPT, abyste zahájili konverzaci. Může se jednat o základní otázku, podrobný požadavek nebo jakýkoli pokyn, který AI navede, jak reagovat.
ChatGPT funguje tak, že vstupní text rozdělí na jednotlivá slova a předpovídá další slovo, dokud nevytvoří kompletní odpověď.
Vysvětlíme to na příkladu: Pokud se ChatGPT zeptáte: „Kde je nejvyšší budova na světě?“, neodpoví vám okamžitě.
Takto najde odpověď a prezentuje ji pomocí přirozeného jazyka:
- Najde informace, které tvoří odpověď.
- Předpovídá strukturu odpovědi slovo po slově. Nejprve odstraní „kde“ a poté použije zbytek otázky k vytvoření věty „nejvyšší budova světa je… Burj Khalifa, Dubaj“.
- Token „konec sekvence“ mu přikáže zastavit, když je výzva plně zodpovězena.
Skvělé, že?
Zde je náš ultimátní přehled případů použití ChatGPT s efektivními příklady promptů. (Můžete také vyzkoušet nástroje pro tvorbu promptů, které generují efektivní prompty ChatGPT v očekávané struktuře promptů. )
1. Průzkum trhu
Používejte ChatGPT pro výzkum a získávání poznatků o tržních trendech, analýzu konkurence, chování spotřebitelů a potenciálních příležitostech.
- Podnět 1: „Analyzujte nejnovější trendy v chování spotřebitelů v odvětví hotelového managementu a identifikujte nevyužité příležitosti pro nové podniky, které lze prozkoumat v tomto roce. “
- Podnět 2: „Kdo jsou hlavní konkurenti v [konkrétním odvětví/trhu] a jaké jsou jejich silné stránky?”
2. Optimalizace zákaznické podpory
To zahrnuje zdokonalení podpůrných procesů a nástrojů s cílem zkrátit dobu odezvy, zvýšit spokojenost zákazníků a zefektivnit řešení problémů.
- Podnět 1: „Jak mohu navrhnout chatbot pro svůj web, který zvládne běžné dotazy zákazníků a zkrátí dobu odezvy?”
- Podnět 2: „Jaké nástroje nebo technologie mohou pomoci [uveďte typ vašeho podnikání] lépe sledovat a analyzovat interakce se zákazníky a jejich zpětnou vazbu?“
3. Tvorba obsahu
Použijte ChatGPT k vytváření poutavého a relevantního obsahu, který přiláká a udrží publikum, zvýší návštěvnost a podpoří marketingové a komunikační strategie.
- Prompt 1: „Napište poutavý, SEO optimalizovaný blogový příspěvek o 500 slovech na téma provádění hodnocení výkonu [nebo uveďte libovolné téma podle svého výběru] se zaměřením na výzvy a řešení. “
- Podnět 2: „Jaké jsou aktuální trendy v [téma/odvětví], které můžeme začlenit do našeho obsahu?“
4. E-mailový marketing
ChatGPT vám umožňuje vytvářet cílené e-mailové kampaně, které pomáhají rozvíjet potenciální zákazníky, zapojovat zákazníky a zvyšovat konverze prostřednictvím personalizované a strategické komunikace.
- Prompt 1: „Vytvořte vřelý a přátelský uvítací e-mail pro nové předplatitele, ve kterém představíte naši značku péče o pleť a její hodnoty. “
- Podnět 2: „Jaké jsou nejúčinnější předměty e-mailů [uveďte požadovaný tón předmětů e-mailů] a formáty e-mailů pro zvýšení míry otevření v našem odvětví [uveďte odvětví]?“
5. Přizpůsobení životopisu
ChatGPT můžete použít k přizpůsobení životopisu tak, aby zdůrazňoval relevantní dovednosti, zkušenosti a úspěchy pro konkrétní pracovní pozice, čímž zvýšíte své šance zaujmout zaměstnavatele.
- Podnět 1: „Jste odborný konzultant pro hledání zaměstnání. Jsem [uvedení podrobného popisu problému, se kterým se potýkáte]. Chci se ucházet o pozici [název pozice] v [odvětví]. Můžete mi pomoci přizpůsobit můj životopis tak, aby zdůrazňoval mé zkušenosti [relevantní odborné znalosti] a dovednosti [konkrétní dovednosti], a byl tak pro tuto pozici působivější?“
- Podnět 2: „Jak mohu optimalizovat svůj životopis pro systémy sledování uchazečů (ATS)?“
6. Psaní návrhů
Strukturovejte/upravujte dokumenty tak, aby přilákaly potenciální klienty ke schválení projektu, služby nebo partnerství, a to pomocí ChatGPT, kde nastíníte výhody, cíle a strategie.
- Podnět 1: „Jsem grafický designér specializující se na [uveďte konkrétní oblasti nebo dovednosti]. Pomozte mi prosím napsat přehled mého profilu na Upwork a poutavý životopis, ve kterém zdůrazníte mou jedinečnou hodnotovou nabídku, která pomůže přilákat více klientů. “
- Podnět 2: „Jaké strategie mohu použít, abych s klienty vyjednal lepší ceny, aniž bych přišel o zakázky?“
7. Digitální marketing
Využijte online kanály a strategie k propagaci produktů nebo služeb, budování povědomí o značce, zapojení publika a podpoře konverzí prostřednictvím cílených kampaní.
- Podnět 1: „Jste zkušený copywriter. Napište lákavý minutový scénář pro reklamu na náš nový [název produktu nebo služby] a představte jeho výhody. ”
- Podnět 2: „Navrhněte některé reklamní kanály, na které bychom se měli zaměřit, abychom maximalizovali návratnost investic pro [konkrétní produkt/službu]?“
8. Vývoj softwaru
Využijte ChatGPT k navrhování, kódování, testování a údržbě aplikací nebo systémů, abyste vyřešili konkrétní problémy, uspokojili potřeby uživatelů a podpořili inovace.
- Výzva 1: „Opravte následující kód JavaScript“
const add = (a, b) => a + b;
// Příklad použití
const result = add(3);
console. log(result);”
- Podnět 2: „Vysvětlete, jak funguje funkce popcount v jazyce C++. ”
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ ChatGPT pro programování
9. Hudební průmysl
Kdo nemá rád hudbu? ChatGPT dokáže skládat a strukturovat písně a básně, aby vyjádřil emoce, vyprávěl příběhy nebo bavil, přičemž zohledňuje prvky jako melodie, harmonie, rytmus a texty.
- Podnět 1: „Vytvořte upřímnou píseň, která odráží mé oblíbené vzpomínky na dětství s matkou [uveďte své vzpomínky]. “
- Podnět 2: „Vytvořte krátkou báseň o mé první lekci řízení s tátou. ”
10. Zábava
ChatGPT může být zábavný! Lze jej použít k vytváření vtipů, hraní interaktivních her, vytváření zábavných příběhů nebo k neformálním konverzacím.
- Podnět 1: „Vytvořte několik memů o tom, jak se cítíte v pondělí po relaxačním víkendu. “
- Podnět 2: „Dejte mi nápady, jak snadno navrhnout a vytvořit jedinečné kostýmy na Halloween nebo jiné události. “
11. Zdraví a fitness
Získejte pomoc v oblasti zdraví a fitness od ChatGPT tím, že se zeptáte na cvičební rutiny, tipy na výživu a rady pro wellness, které pomáhají uživatelům zůstat motivovaní a dosáhnout svých cílů v oblasti zdraví.
- Podnět 1: „Potřebuji pomoc s udržením motivace během tréninku. Dejte mi tipy a doporučte mi nějaké skvělé písničky na cvičení. “
- Podnět 2: „Můžete mi doporučit cvičení zaměřená na [konkrétní svalové skupiny, jako jsou paže, nohy, trup]?“
12. Umění AI
ChatGPT vám může pomoci vytvořit poutavé návrhy a loga. Například:
- Podnět 1: „Navrhněte moderní, jedinečné, ale zároveň informativní logo pro mou značku [uveďte název značky a popište ji ve 2–3 řádcích]. “
- Podnět 2: „Vytvořte minimalistický plakát pro nadcházející technologickou konferenci, který zdůrazní inovace a technologické trendy. “
13. Jídlo a vaření
ChatGPT vám může nabídnout chutné recepty na základě toho, co máte v ledničce.
Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Prompt 1: „V ledničce mám následující ingredience [vyjmenujte ingredience]. Pomozte mi prosím připravit rychlé, snadné a chutné jídlo. “
- Podnět 2: „Navrhněte recept na gurmánskou večeři pro romantický večer s [uveďte konkrétní ingredience nebo stravovací preference]. ”
14. Freelancing
Freelanceri mohou ChatGPT využívat pro komunikaci s klienty, řízení projektů, psaní nabídek a strategie pro rozvoj svého podnikání.
- Podnět 1: „Pomozte mi sepsat profesionální návrh pro potenciálního klienta, který má zájem o [stručně popište projekt]. “
- Podnět 1: „Poskytněte strategie pro efektivní řízení více projektů a klientů jako freelancer při zachování produktivity a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. “
15. Networking a cold pitching
Chcete působit přesvědčivěji na své potenciální klienty? Vyzkoušejte tento případ použití, který vám pomůže s networkingem a cold pitchingem.
- Prompt 1: „Napište studený dopis na LinkedIn, ve kterém pochválíte [odborníky v oboru/zaměstnance společnosti] za jejich nedávný článek o [zmíňte téma] a požádejte je o navázání kontaktu za účelem potenciální spolupráce, poradenství a otevřených příležitostí v oboru pro začátečníky. ”
- Podnět 2: „Co bych měl zahrnout do následného plánu po odeslání studené nabídky, aby vedla k smysluplnému zapojení?“
16. Generování potenciálních zákazníků
ChatGPT může být průlomovým nástrojem pro zlepšení generování potenciálních zákazníků tím, že poskytuje strategie pro identifikaci potenciálních klientů, vytváření poutavých zpráv a optimalizaci procesů pro přilákání a přeměnu potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky.
- Podnět 1: „Jaké jsou některé běžné překážky pro mou [společnost/odvětví] v oblasti generování potenciálních zákazníků, kterým bych se měl vyhnout, abych zlepšil své výsledky?“
- Podnět 2: „Navrhněte prosím některé inovativní taktiky generování potenciálních zákazníků pro [typ podnikání], které mohou přilákat kvalitní potenciální zákazníky s omezeným rozpočtem. “
17. UX a UI
Získejte informace o vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní, vylepšování uživatelské zkušenosti a poskytování zpětné vazby k designovým prvkům, abyste zlepšili použitelnost a zapojení uživatelů v tomto použití.
- Podnět 1: „Navrhněte některé gamifikační techniky, které mohu přidat do své [uveďte typ aplikace, např. aplikace pro výuku jazyků, fitness aplikace, vzdělávací aplikace]. “
- Podnět 2: „Můžete mi pomoci s brainstormingem nápadů, jak zlepšit přístupnost mého návrhu [popište projekt/návrh] pro uživatele se zdravotním postižením?“
18. Datová věda
ChatGPT může podporovat datovou vědu tím, že nabízí pokyny pro analýzu dat, statistické modelování, techniky strojového učení a interpretaci výsledků, aby podpořil rozhodování založené na datech.
- Prompt 1: „Mám datový soubor [popište datový soubor]. Napište prosím kód pro vizualizaci a prozkoumání dat. “
- Podnět 2: „Můžete mi pomoci interpretovat výsledky statistické analýzy mého modelu [popište model] a pochopit jejich důsledky?“
19. Finanční plánování a rozpočtování
ChatGPT může být užitečný pro uživatele, kteří hledají pomoc s finančním plánováním a rozpočtováním. Zde je návod, jak ChatGPT nastavit, abyste z tohoto použití vytěžili maximum:
- Podnět 1: „Vzhledem k mému současnému příjmu [uveďte celkový příjem] vypracujte prozíravou finanční strategii, která ochrání mé jmění před budoucími ekonomickými nejistotami a technologickým pokrokem. ”
- Podnět 2: „Můžete mi pomoci odhadnout mé potřeby v důchodu na základě mého současného příjmu a životního stylu [popište příjem a životní styl]?“
20. Osobní rozvoj a životní styl
Získejte rady na míru, praktické strategie a motivační podporu v oblasti osobního rozvoje a životního stylu.
- Podnět 1: „Jako matka/otec batolete hledám praktické tipy, jak zlepšit kvalitu spánku, zvládat stres a udržovat zdravou stravu. Můžete mi doporučit nějaké snadno proveditelné strategie?“
- Podnět 2: „Vypracujte osobní plán rozvoje, který mi pomůže porozumět mým emocím, zvládat je a eliminovat stres. “
Přečtěte si také: 7 bezplatných šablon AI pro ChatGPT
Komunity uživatelů ChatGPT
Než ChatGPT revolučním způsobem změnil způsob, jakým přistupujeme k informacím, byly blogy, fóra a uživatelské komunity hlavními zdroji pro networking, rady a postřehy. AI sice poskytuje rychlé odpovědi, ale často postrádá nuance, kreativitu a emoční inteligenci, které mohou nabídnout pouze lidské interakce.
Nyní máme komunity uživatelů AI, které nabízejí rady a pomoc při používání generativních nástrojů AI! Zde je několik z nich, které se vám mohou hodit, když se ocitnete v slepé uličce:
Reddit (r/ChatGPT)
Tato aktivní komunita umožňuje uživatelům diskutovat a zkoumat:
- Kreativní výzvy ChatGPT
- Inovativní způsoby využití ChatGPT
- Výzvy, omezení a potenciální vylepšení ChatGPT
- Spolupráce a ukázkové komunitní projekty ChatGPT zaměřené na vytváření nástrojů, zdrojů a experimentů.
- Technické potíže
- Nejnovější vývoj a nástroje ChatGPT
Komunitní fórum OpenAI
Toto oficiální fórum OpenAI je ideální pro vývojáře a výzkumníky, kteří chtějí spolupracovat na nejnovějších pokrocích v oblasti umělé inteligence. Diskutujte o případech použití ChatGPT v podnikání, projektech a integraci do různých platforem.
Slouží jako cenná platforma pro ty, kteří mají zájem prozkoumat možnosti modelů OpenAI, jako je GPT-4, a zůstat v obraze ohledně nejnovějších vývojů v této oblasti.
Komunity Discord
Tato komunikační aplikace, původně navržená pro herní komunity, nyní uspokojuje širokou škálu zájmů v oblasti umělé inteligence.
Zde je několik populárních komunit ChatGPT Discord:
- FlowGPT: S 29 282 členy je jednou z největších komunit ChatGPT na světě. Zaměřuje se na jazykový model ChatGPT a prompt engineering.
- Learn AI Together: Tato komunita s 65 569 členy vám umožňuje zapojit se do technických otázek a odpovědí, tutoriálů, spolupráce, akcí, modelových botů, strojového učení a generativní AI (Midjourney, ChatGPT), což uživatelům umožňuje brainstormovat o těchto tématech.
Kanály YouTube a sekce komentářů
65 % návštěvnosti ChatGPT pochází z YouTube, kde najdete návody, příklady použití, případové studie a recenze týkající se ChatGPT. Uživatelé často využívají prostor v sekci komentářů k interakci a sdílení postřehů a pozorování. Vyberte si z kanálů jako The AI Advantage, AI Uncovered nebo Great Learning.
Výzvy a omezení ChatGPT
ChatGPT může být vaším kopilotem na cestě za tvorbou obsahu a výzkumem, ale doporučujeme vám mít brzdy pod kontrolou!
Pojďme se podívat na některá z těchto rizik a výzev ChatGPT:
Ověřování faktů a přesnost
Trénovací data jakéhokoli velkého jazykového modelu mohou obsahovat zaujatost, která může ovlivnit reakce AI a udržovat stereotypy. Stejným způsobem může ChatGPT někdy generovat „halucinace“: nesprávné nebo zavádějící informace.
Například při diskusi o kontroverzním tématu, jako je účinnost určitého lékařského ošetření, může ChatGPT poskytovat informace ze zdrojů s protichůdnými názory nebo probíhajícími debatami v rámci vědecké komunity.
Kontextové porozumění
ChatGPT může mít potíže s porozuměním složitým konverzacím s více podněty nebo s sledováním dlouhých a složitých myšlenkových pochodů. Může také mít potíže s porozuměním jazykovým nuancím, což může vést k nedorozuměním a nevhodným reakcím.
Předpokládejme, že zahájíte konverzaci o receptech na vaření a později přejdete k diskusi o politickém tématu. V takovém případě může ChatGPT stále reagovat v kontextu vaření a poskytovat irelevantní nebo matoucí odpovědi.
Obecnost
Doménově specifická povaha ChatGPT může omezovat jeho schopnost poskytovat odborné znalosti ve specializovaných oblastech, jako je lékařské poradenství nebo právní poradenství.
Řekněme, že požádáte o radu, jak zvýšit produktivitu v práci. ChatGPT vám může poskytnout obecné tipy, jako „stanovte si cíle“ nebo „vytvořte si seznam úkolů“, které jsou užitečné, ale nejsou přizpůsobené vaší konkrétní situaci nebo výzvám.
Dezinformace
ChatGPT může být zneužito k vytváření zavádějícího nebo škodlivého obsahu, což přispívá k šíření dezinformací a nepravdivých informací. Pokud jsou při jeho výcviku použity osobní údaje, mohou modely AI také vyvolávat obavy o ochranu soukromí.
Pokud se ChatGPT zeptáte na aktuální zprávy, může poskytnout zastaralé nebo nesprávné informace, pokud nebyl aktualizován o nejnovější data.
Náklady na školení a dopad na životní prostředí
Trénování a provozování velkých jazykových modelů, jako je ChatGPT, vyžaduje značné výpočetní zdroje a náklady. Vyžadují také velká datová centra, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny pro své výpočetní a chladicí systémy, což znamená, že jejich dopad na životní prostředí nelze ignorovat.
Alternativní platformy AI
ChatGPT je sice nejchytřejší dítě v sousedství, ale není dokonalé. Proto je důležité prozkoumat širší spektrum AI, které může nabídnout různé funkce a vyřešit některé omezení ChatGPT.
Zde je několik alternativ ChatGPT, které by pro vás mohly být vhodnější.
Gemini
Dříve známý jako Bard, Google jej spustil v únoru 2023 jako odpověď na ChatGPT od OpenAI.
Gemini, postavený na velkém jazykovém modelu pro dialogové aplikace (LaMDA) od Google AI, je experimentální konverzační AI služba navržená pro zpracování a generování textu v lidské kvalitě, překlad jazyků a poskytování informativních odpovědí.
Níže uvedené body vysvětlují, čím se liší od ChatGPT:
- Gemini dokáže zpracovávat informace v reálném čase, díky čemuž jsou jeho odpovědi aktuálnější a přesnější.
- Gemini má multimodální schopnosti a dokáže zpracovávat a generovat text, kód, obrázky a zvuk, což umožňuje širší škálu úkolů a aplikací.
- Gemini nabízí vylepšené uvažování a porozumění složitým pokynům a uvažování na základě informací, což vede k vhodnějším odpovědím.
- Integrace s ekosystémem Google poskytuje Gemini lepší přístup k Google Search, Google Workspace a dalším aplikacím Google.
Copy. ai
Copy. ai je jednou z nejlepších alternativ ChatGPT pro psaní. Je zaměřena na firmy, marketéry a podnikatele, kteří chtějí integrovat tvorbu obsahu do svých obchodních procesů. Využívá nástroje založené na umělé inteligenci, které pomáhají firmám s marketingovými texty, popisy produktů, e-mailovým marketingem a reklamou. Copy. ai podporuje několik jazyků, což z něj dělá ideální nástroj pro firmy a marketéry v různých zemích a regionech.
Claude od Anthropic
Claude, vyvinutý společností Anthropic, je rozsáhlý jazykový model navržený pro bezpečné interakce s umělou inteligencí.
Claude 2 je známější díky svým uživatelsky přívětivým funkcím a schopnosti vést komplexní konverzace. Model se zaměřuje na bezpečnost a soulad s lidskými hodnotami a je nejvhodnější pro obecné konverzace, obchod a výzkum.
Více než ChatGPT: ClickUp Brain
ChatGPT funguje skvěle, ale jeho faktická přesnost a výzkum mají určité rezervy. Při generování technických informací může „halucinovat“ a uvádět náhodné informace jako fakta.
To znamená, že není nejlepším AI nástrojem pro organizační nastavení, protože musíte opustit svůj pracovní prostor, abyste mohli AI položit otázku. Ale my jsme to vyřešili – s ClickUp Brain!
Jako vestavěný AI asistent ClickUp vám ClickUp Brain může pomoci přímo z vašeho pracovního prostoru, vytvářet projektové plány, psát e-maily klientům, přidělovat úkoly, sledovat pokrok, monitorovat termíny a mnoho dalšího.
Kontextové porozumění ClickUp Brain je založeno na jeho schopnosti zpracovávat a analyzovat obrovské množství dat v rámci pracovního prostoru. Díky porozumění vztahům mezi úkoly, projekty, dokumenty a uživatelskými rolemi může poskytovat informace a doporučení na míru.
Pokud se například projektový manažer zeptá: „Jaké jsou klíčové výstupy tohoto projektu?“, ClickUp Brain poskytne souhrn na základě cílů a úkolů projektu.
Zde je přehled toho, co můžete dělat s ClickUp Brain
Správce znalostí AI
Tento nástroj je vaším průvodcem pro všechny dotazy související s prací. Zeptejte se na úkoly, projekty, dokumenty a lidi ve vaší společnosti a získejte odpovědi okamžitě.
AI Knowledge Manager vám pomůže s:
- Vyhledávání a načítání: Rychle najděte informace ve svých dokumentech a wiki stránkách.
- Analýza dat: Analyzujte data ve svých dokumentech, jako jsou míra výskytu chyb nebo úkoly k provedení.
- Pokrok týmu: Sledujte pokrok úkolů a projektů vašeho týmu.
Projektový manažer AI
AI Project Manager nabízí automatizované akční položky, plánování dílčích úkolů a automatické vyplňování dat, což vám ušetří spoustu času při opakované práci.
Pojďme se podívat na jeho funkce:
- Automatizace souhrnů projektů a aktualizací pokroku: Zajistěte, aby aktualizace byly přesné a odrážely aktuální stav úkolů, dokumentů a pokroku týmu.
- Informace založené na umělé inteligenci: Zvýrazněte důležité metriky a ukazatele pokroku pro úkoly, dokumenty a členy týmu, což vám pomůže činit rozhodnutí založená na datech.
AI Writer pro práci
Tento integrovaný nástroj pro psaní vám umožní vylepšit a zkontrolovat pravopis vašich pracovních textů, jako jsou úvodní stránky, e-maily, přepisy atd.
Zde je přehled jeho funkcí:
- Vytvářejte tabulky: Snadno vytvářejte informativní tabulky pro různé účely, jako jsou recenze restaurací nebo analýzy konkurence.
- Generování šablon: Rychle generujte šablony pro různé případy použití, úkoly, dokumenty a projekty, abyste zefektivnili svůj pracovní postup.
- Přepis a shrnutí: Převádějte hlasové nahrávky na text a pomocí AI extrahujte klíčové informace ze svých schůzek a klipů.
ClickUp je jednoznačně aplikace poháněná umělou inteligencí, kterou potřebujete, aby všechny vaše týmy dosáhly všech svých ambiciózních cílů.
Vylepšete své AI schopnosti s ClickUp Brain
Doufáme, že vám tento komplexní přehled ChatGPT pomůže zvládnout umění kladení otázek, kde dobře formulovaná otázka může otevřít dveře do světa bohatého na informace!
Musíme však také dbát na etické důsledky používání ChatGPT. Je třeba si uvědomit, že platforma při generování odpovědí spíše předpovídá informace, než aby je chápala.
Naopak, nástroje pro řízení projektů ClickUp AI mohou přistupovat k informacím z úkolů, dokumentů a dalších prvků projektu a využívat je, čímž poskytují kontextově relevantnější a užitečnější odpovědi. Pomáhají porozumět nuancím vašich projektů, úkolů a dynamice týmu a poskytují tak přizpůsobenější řešení.
Vyzkoušejte si to zdarma po registraci na ClickUp!