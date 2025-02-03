15 nejlepších alternativ ChatGPT pro psaní v roce 2025

Od svého spuštění změnil ChatGPT způsob, jakým přemýšlíme o psaní a tvorbě obsahu. Díky svým pokročilým funkcím, které jsou založeny na špičkových jazykových modelech umělé inteligence od OpenAI, se stal oblíbenou volbou pro různé úkoly související s psaním, od vytváření e-mailů až po generování složitých kódů.
S rozšiřováním trhu s nástroji umělé inteligence a chatboty však vzniklo mnoho alternativ, z nichž každá nabízí jedinečné vlastnosti a funkce, které uspokojí rozmanité potřeby uživatelů.
ChatGPT je sice vynikající volbou, ale v některých oblastech, jako jsou specializované funkce, nákladová efektivita a vylepšený výkon při konkrétních úkolech, zaostává.
Tady jsme se s týmem ClickUp vydali na cestu za objevováním alternativních nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci. V tomto blogovém příspěvku se podělím o některé z nejlepších alternativ ChatGPT v roce 2024, které jsme během našeho hledání objevili.
Prozkoumáme silné a slabé stránky každého nástroje a pomůžeme vám najít generátor obsahu s umělou inteligencí, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám.
Omezení ChatGPT
Malá odbočka: Nedávno tým ClickUp podrobil ChatGPT několika testům, aby zjistil, jak může pomoci při kódování. Ačkoli se v některých ohledech ukázal jako užitečný, narazili jsme na omezení, která je důležité zohlednit:
- Porozumění složitým problémům s kódováním: Představte si, že pracujete na projektu web scrapingu a potřebujete vyřešit složitou logickou chybu. ChatGPT může být výchozím bodem pro brainstorming řešení, ale může mít potíže s úplným porozuměním specifickému logickému toku vašeho kódu, což ztěžuje přesné určení problému.
- Specifičnost je důležitá: Řekněme, že vytváříte projekt vizualizace dat v jazyce R. ChatGPT může vygenerovat syntakticky správný kód pro vytvoření základního grafu, ale nemusí zachytit specifickou manipulaci s daty, která je vyžadována pro vaše jedinečné potřeby vizualizace.
- Omezená jazyková podpora: Ne všechny programovací jazyky jsou stejné! Pokud se pouštíte do specializovaného programovacího jazyka, jako je Go, návrhy ChatGPT mohou být irelevantní jednoduše proto, že jeho znalostní báze nemusí být pro tento konkrétní jazyk tak komplexní.
I přes tato omezení může být ChatGPT stále cenným nástrojem umělé inteligence v sadě nástrojů programátora. Vyniká v generování pseudokódu, který může poskytnout přehled o struktuře programu na vysoké úrovni.
Při řešení složitých výzev v oblasti kódování nebo při práci s méně běžnými programovacími jazyky však může být rozumné prozkoumat alternativní nástroje AI, které nabízejí specializované funkce, jako je podpora více programovacích jazyků.
Mnoho z těchto lekcí se vztahuje i na hledání alternativ ChatGPT pro psaní. Pojďme se do toho pustit.
Alternativy ChatGPT pro psaní v kostce
|Software
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Projektový management s integrovaným psaním obsahu
|Týmy, projektoví manažeři
|Jasper
|Marketingové a reklamní texty generované umělou inteligencí
|Marketingové týmy, startupy
|Copy. ai
|Automatizovaná tvorba obsahu pro sociální média a blogy
|Freelancerové, malé podniky
|Writesonic
|Psaní článků, blogů a marketingových textů
|Tvůrci obsahu, marketéři
|Claude
|Obecný asistent pro psaní a kódování založený na umělé inteligenci
|Obecní uživatelé, malé podniky
|Rytr
|Generování obsahu pomocí umělé inteligence pro e-maily, blogy a reklamy
|Freelancerové, startupy
|Notion AI
|Integrované psaní a pořizování poznámek v rámci nástroje pro správu projektů
|Týmy, projektoví manažeři
|Zjednodušeno
|All-in-one platforma pro návrh a tvorbu obsahu
|Marketingové týmy, malé podniky
|QuillBot
|Parafráze a zlepšení kvality psaní
|Studenti, spisovatelé
|Wordtune
|Vylepšování a přepisování stávajícího obsahu
|Spisovatelé, profesionálové
|Anyword
|Optimalizované texty pro reklamy a marketingové kampaně
|Marketingoví specialisté, reklamní agentury
|WordAi
|Přepisování a přetváření obsahu pro jedinečnost
|Profesionálové v oblasti SEO, tvůrci obsahu
|Speedwrite
|Rychlá tvorba obsahu pomocí AI
|Blogeři, marketingoví specialisté na obsah
|SpinBot
|přepisování a parafráze textu
|Spisovatelé, profesionálové
|Grammarly
|Kontrola gramatiky a stylu
|Freelancerové, startupy, malé firmy a podniky
15 nejlepších alternativ ChatGPT pro psaní
Na základě rozsáhlého testování a výzkumu jsem sestavil seznam 15 nejlepších alternativ ChatGPT pro psaní:
1. ClickUp
ClickUp jde nad rámec tradičního řízení projektů. Nabízí robustní sadu funkcí pro tvorbu, úpravy a shrnování obsahu.
Zde je srovnání jeho funkcí s ChatGPT:
Spolupracující dokumenty
Funkce Docs od ClickUp umožňuje společné psaní a úpravy v reálném čase, což podporuje plynulou týmovou spolupráci na psaní projektů.
Na rozdíl od ChatGPT, který se zaměřuje na individuální tvorbu, ClickUp umožňuje současný příspěvek více autorů, což zjednodušuje úpravy, shrnování a zdokonalování složitých informací do působivého obsahu jako tým. To usnadňuje proces psaní a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
Takto vám mohou pomoci:
- Vytvářejte dokumenty pro jakýkoli typ práce, jako jsou plány, wiki nebo znalostní báze.
- Používejte vnořené stránky, možnosti stylizace a šablony k vytváření dobře organizovaného obsahu.
- Pomocí Docs Hub můžete snadno vyhledávat informace.
- Vytvářejte, upravujte, sdílejte a spolupracujte na různých typech dokumentů, včetně textu, obrázků, emodži, videí a tabulek.
Shrnutí založené na umělé inteligenci
ClickUp Brain, nástroj umělé inteligence a asistent pro psaní, zjednodušuje tvorbu obsahu automatickým shrnováním dlouhých dokumentů, e-mailů a popisů úkolů.
Na rozdíl od ChatGPT obsahuje tento vestavěný asistent AI dvě výkonné funkce, které vám pomohou s psaním:
AI Knowledge Manager:
- Okamžitě získejte přesné odpovědi na základě kontextu z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ním.
- Ptejte se na úkoly, dokumenty, lidi, firemní wiki, plány a postřehy.
Projektový manažer AI:
- Automatizujte souhrny projektů, aktualizace pokroku a stand-upy.
- Ušetřete čas automatizací akčních položek, plánováním dílčích úkolů a automatickým vyplňováním dat.
AI Writer for Work:
- Hladce vylepšete své psaní pomocí integrovaného asistenta vyškoleného v oblasti pracovního obsahu.
- Integrovaná kontrola pravopisu pro dokumenty a úkoly bez pluginů nebo rozšíření
- Vytvářejte rychlé odpovědi s dokonalým tónem
- Vytvářejte tabulky s bohatými daty a informacemi
- Generujte šablony pro úkoly, dokumenty a projekty okamžitě
- Automaticky přepisujte hlas do textu a odpovídejte na otázky z jednání a videoklipů.
Šablona pro zadávání příkazů
Šablona ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing obsahuje více než 600 podnětů, které vám pomohou s vašimi marketingovými plány a kampaněmi.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Přizpůsobte si je: Neváhejte upravovat, přidávat nebo odebírat výzvy tak, aby odpovídaly vašim konkrétním marketingovým cílům. Nezapomeňte, že klíčová je relevance. Ujistěte se, že vaše výzvy rezonují s hlasem vaší značky a vaším publikem.
- Uvolněte svou kreativitu: Kombinujte podněty, mísíte různé nápady a vytvářejte něco jedinečného. Ať už se jedná o vtipný příspěvek na sociálních médiích nebo poutavý předmět e-mailu, nechte svou kreativitu volně plynout.
- Udržujte zábavný a živý styl: Vložte do textu humor, používejte emodži a experimentujte s různými formáty. Čím poutavější bude váš obsah, tím více ho vaše publikum ocení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte pracovní prostory pro různé oddělení (např. marketing). Udržujte práci související s obsahem v rámci určeného pracovního prostoru.
- Vytvořte si složku „obsah“ speciálně pro tvorbu obsahu. Uspořádejte si blogové příspěvky, marketingové kampaně a další relevantní položky.
- Vytvářejte seznamy pro různé typy obsahu (např. vstupní stránky, SEO, blogové příspěvky)
- Rozdělte tvorbu obsahu na proveditelné úkoly ClickUp. Přizpůsobte si podrobnosti úkolů, jako jsou přidělené osoby, kontrolní seznamy a další.
- Spolupracujte hladce přidáváním komentářů přímo k přílohám úkolů. Využijte souhrny vláken pro efektivní správu komentářů.
- Využijte překladatelské schopnosti ClickUp AI v pěti jazycích.
Omezení ClickUp
- Využití plného potenciálu ClickUp AI může vyžadovat placené předplatné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp skutečně nahrazuje několik nástrojů jedním. Díky ClickUp spravujeme tvorbu obsahu, marketing, vývoj produktů, firemní dokumenty a další věci na jednom místě. Oddělení v naší společnosti mohou mnohem snáze porozumět a udržet si aktuální informace o tom, na čem pracují ostatní týmy, protože vše můžeme uchovávat na jednom místě.
Přečtěte si také: 10 tipů, jak pracovat rychleji a zvládnout více úkolů s ClickUp
2. Jasper
Po vyzkoušení ChatGPT a Jasperu mohu s jistotou říci, že zatímco každý nástroj AI vyhovuje odlišným potřebám psaní, Jasper vyniká jako přesvědčivá alternativa. Využívá sílu strojového učení k vytváření poutavého obsahu.
Jasper vyniká v tvorbě marketingových textů, e-mailů, obsahu webových stránek a příspěvků na sociálních médiích. Jeho šablony a recepty (předem připravené pracovní postupy) jsou speciálně navrženy pro marketingové cíle.
Například můžete použít Jasper k vytvoření vysoce konverzní reklamní kampaně na Facebooku pro klienta a dosáhnout 30% míry prokliku.
Funkce „AI Boss Mode“ vám umožňuje hladce napsat celý text pouhým zadáním názvu a osnovy.
Nejlepší funkce Jasperu
- Využijte hladkou integraci Jasperu s SEO nástroji, jako je Surfer SEO, k optimalizaci obsahu pro konkrétní klíčová slova a lepší viditelnost ve vyhledávačích.
- Vyzkoušejte různé varianty svého obsahu a zjistěte, co nejlépe funguje, pomocí integrované funkce A/B testování Jasperu.
- Upravte teplotu obsahu a určete, jak kreativní nebo konzervativní má být generovaný obsah.
Omezení Jasperu
- Uživatelské rozhraní není tak jednoduché jako ChatGPT a může vyžadovat určitou dobu na osvojení.
- Obsah generovaný Jasperem vyžaduje pozorné sledování faktické přesnosti, protože se do značné míry opírá o svá trénovací data.
Ceny Jasper
- Creator: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasperu
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper. ai?
Pomáhá mi zvýšit a využít mou produktivitu – šetří mi čas a energii tím, že mi pomáhá psát úžasný obsah webových stránek a marketingové nápady pro mou malou firmu, a jsem s ním plně spokojen. Jasper je skvělý software, který stojí za vyzkoušení – je chytrý a účelový.
3. Copy. ai
Mezi jinými nástroji AI je Copy. ai silným konkurentem v oblasti automatizace prodeje a marketingu, ale nemusí být nutně přímou náhradou ChatGPT ve všech případech použití při tvorbě obsahu.
Copy. ai nabízí více než 90 užitečných šablon pro vytváření vstupních stránek a prodejních skriptů. Tyto šablony jsou ideální pro freelancery nebo marketingové pracovníky s omezeným rozpočtem, kteří možná nepotřebují kompletní sadu nástrojů pro tvorbu obsahu, kterou nabízí ChatGPT.
Šablony obsahují pokyny, které vám pomohou identifikovat a zacílit na bolavá místa, potřeby a výzvy vašeho publika.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Snižte riziko neúmyslného plagiátorství díky integrovanému nástroji pro detekci plagiátorství.
- Generujte obsah optimalizovaný pro SEO pro lepší viditelnost ve vyhledávačích.
- Využijte funkci A/B testování speciálně navrženou pro prodejní a marketingové texty a vyzkoušejte různé nadpisy, výzvy k akci nebo předměty e-mailů.
Omezení Copy.ai
- Přístup k určitým funkcím vyžaduje předplatné.
- Vzhledem k omezené znalostní bázi není Copy.ai ideální pro tvorbu dlouhých textů.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai?
Doslova píše lepší obsah než já sám za desetinu času a je již optimalizován pro klíčová slova.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Copy AI pro rok 2024
4. Writesonic
Writesonic se pyšní uživatelsky přívětivým rozhraním a širokou škálou funkcí navržených tak, aby rychle a efektivně generovaly vysoce kvalitní obsah.
Ať už vytváříte blogové příspěvky, marketingové texty nebo plánujete obsah sociálních médií podle svého kalendáře obsahu, platforma Writesonic založená na umělé inteligenci přináší vždy působivé výsledky.
Od ostatních alternativ Writesonic se odlišuje svou všestranností při tvorbě obsahu v různých tónech a stylech, které vyhovují různým potřebám psaní.
Nejlepší funkce Writesonic
- Optimalizujte své produktové stránky a blogové příspěvky pomocí dobře strukturovaných meta titulků a popisů pro lepší umístění ve vyhledávačích.
- Hladká integrace s nástroji, jako jsou Google Drive, HubSpot a Canva, umožňuje plynulý přenos generovaného obsahu do vašeho stávajícího pracovního postupu.
- Překonejte jazykové bariéry a rozšířte svůj dosah pomocí pokročilých modelů umělé inteligence Writesonic, které podporují více jazyků.
Omezení Writesonic
- Zvládnutí funkcí pro spolupráci a SEO může nějakou dobu trvat, což může bránit optimalizaci pro vyhledávače.
- Bezplatná verze má omezené funkce, zatímco placené tarify nemusí vyhovovat všem rozpočtům.
Ceny Writesonic
- Zdarma: Zahrnuje 25 kreditů (jednorázově)
- Chatsonic: 15 $/uživatel za měsíc
- Individuální: 20 $/uživatel za měsíc
- Standard: 99 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 249 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 499 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Moje zkušenosti s Writesonic jsou vynikající. Je to spolehlivý nástroj pro tvůrce obsahu, marketéry a kohokoli, kdo potřebuje efektivně vytvářet písemný obsah. Zákaznická podpora je také vstřícná a ochotná.
5. Claude
Claude vyniká v zpracování, porozumění a generování přirozeného jazyka. Díky tomu je ideální pro psaní e-mailů, vytváření obsahu, odpovídání na dotazy a poskytování podrobných vysvětlení. Jeho neuvěřitelně intuitivní modely umělé inteligence jsou výkonné, zejména pro složité projekty.
Je ideální pro úkoly, jako je shrnování, editace, otázky a odpovědi (Q&A), rozhodování a psaní kódu. Nabízí přesnost a spolehlivost, které model umělé inteligence ChatGPT a jiné alternativy Claude jen těžko dokážou vyrovnat.
Například jsem použil Claude k napsání složitých e-mailů pro marketingovou kampaň, čímž jsem ušetřil hodiny práce a zvýšil míru zapojení – něco, čeho bych s ChatGPT nemohl tak snadno dosáhnout. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje zadávání pokynů a získávání kvalitních odpovědí.
Nejlepší funkce Claude
- Využijte přizpůsobitelné osobnosti, hlasy a příběhy a přizpůsobte chatbota podle svých preferencí.
- Přepisujte a analyzujte obrázky, soubory PDF, .docx a další soubory.
- Zajistěte bezpečnost prostřednictvím AWS a GCP, certifikace SOC 2 Type II a možností souladu s HIPAA.
Omezení Claude
- Claude AI má některá omezení, včetně omezeného počtu zpráv v bezplatném tarifu.
- Uživatelé se také mohou setkat s problémy s výkonem, jako jsou opakující se odpovědi.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/osoba za měsíc
- Tým: 30 $/osoba za měsíc
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Claude AI?
Výstupy Clauda jsou ve srovnání s jinými nástroji LLM lepší. Používal jsem Clauda pro psaní obsahu a programování. Claude je opravdu dobrý v řešení problémů a dokáže vyřešit i složité úkoly.
6. Rytr
Rytr je cloudový software pro generování článků pomocí umělé inteligence, který je obzvláště užitečný pro majitele malých podniků, marketéry a nezávislé autory.
Může vám pomoci vytvářet dlouhé i krátké texty, jako jsou e-maily, popisy produktů, blogy, články, zprávy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů a popisy pracovních pozic. Nabízí také snadno použitelný ovládací panel, který vám pomůže sledovat průběh vašich projektů v oblasti content marketingu.
Rytr má funkci „Magic Command“, která vám pomůže generovat okamžitý, dobře strukturovaný obsah. Podporuje více než 35 jazyků a má vestavěnou kontrolu plagiátů.
Rytr může ušetřit čas těm, kteří potřebují pomoc s SEO, aby zvýšili viditelnost ve vyhledávačích. Například jsem použil Rytr k vytvoření několika příspěvků na LinkedIn, které zaznamenaly vysokou míru zapojení.
Nejlepší funkce Rytr
- Zrychlete svůj proces psaní díky návrhům, které se zobrazují během psaní.
- Použijte předem připravené šablony k rychlému generování obsahu.
- Vytvářejte obsah v pouhých čtyřech jednoduchých krocích: vyberte jazyk, zvolte tón, vyberte případ použití a přidejte svůj vstup.
Omezení Rytr
- Dlouhé texty mohou někdy působit neohrabaně a repetitivně.
- Nástroje pro analýzu SERP a výzkum klíčových slov vyžadují vylepšení.
Ceny Rytr
- Zdarma: omezeno na 10 000 znaků
- Neomezený: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rytr:
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rytr?
Když jsem s Rytr začínal, hledal jsem jen pomoc s psaním reklamních textů pro pár klientů. Opravdu mě šokovalo, když jsem objevil Landing Page & Website Copy. Páni! Podařilo se mi dramaticky zlepšit konverzní poměry na některých nových landing pages. Pak jsem za pár hodin vytvořil obsah na několik týdnů (a vylepšil některé stávající obsahy). Stále zkouším nové funkce a jsem z nich nadšený.
7. Notion AI
Notion AI vyniká jako přesvědčivá alternativa k ChatGPT. Umožňuje vám generovat obsah, spravovat projekty a brainstormovat nápady na jedné platformě.
Hladce se integruje do pracovního prostoru Notion, čímž zvyšuje produktivitu a usnadňuje organizaci úkolů. Tento nástroj umělé inteligence vám pomůže s přípravou dokumentů, shrnutím poznámek a poskytne vám podněty pro kreativní psaní, čímž zjednoduší váš pracovní postup.
Intuitivní a univerzální rozhraní Notion AI umožňuje přizpůsobit se různým úkolům, takže se můžete soustředit na kreativní a strategickou práci, zatímco Notion se postará o rutinní úkoly. Mezi vynikající funkce Notion patří hladká integrace a komplexní možnosti správy projektů.
Nejlepší funkce Notion AI
- Přístup k vaší ovládací ploše kdykoli a kdekoli, protože nástroj je k dispozici online na jakémkoli zařízení.
- Překládejte do různých jazyků, což usnadňuje komunikaci napříč různými regiony.
- Vylepšete své dokumenty zjednodušením, rozšířením detailů nebo úpravou tónu pomocí integrovaných funkcí.
Omezení Notion AI
- Dlouhé texty bývají repetitivní a postrádají hloubku.
- Někdy generovaný obsah postrádá přirozený lidský tón.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 5400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Notion AI je jako mít ChatGPT zabudovaný do Notion. Nabízí tolik funkcí, které zjednodušují tvorbu v Notion. Šetří to tolik času. Dokázal jsem vytvořit dokumenty s vloženými prvky a formátováním, které bych jinak nedokázal. Je to revoluční změna.
8. Zjednodušené
Simplified AI je všestranný nástroj navržený pro zefektivnění marketingového procesu. Je to jako mít digitálního asistenta, který vám pomůže se vším, od vytváření návrhů přes psaní textů až po produkci videí.
Jeho funkce umělé inteligence mohou automatizovat mnoho úkolů, díky čemuž jsou marketingové týmy efektivnější a výkonnější. Nabízí také funkce pro spolupráci, které vám umožňují pracovat s týmem na projektech a sdílet zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Simplified
- Vytvářejte grafické materiály pro sociální média, reklamy nebo jiné marketingové potřeby.
- Proměňte surové záběry v poutavá videa pomocí funkcí založených na umělé inteligenci.
- Spravujte své účty na sociálních médiích a plánujte příspěvky
Omezení Simplified
- Během špičky může docházet k pomalému načítání a dalším problémům.
- Někdy poskytuje nepřesné překlady.
- Omezené integrace
Zjednodušené ceny
- Pro: 14,99 $/měsíc za jedno místo
- Zjednodušená verze: 29,99 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Simplified
- G2: 4,6/5 (více než 4500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified AI?
Upřímně řečeno, zpočátku jsem si nebyl jistý, zda to mám vyzkoušet. Pamatuji si, že jsem se podíval na web a pomyslel si, že to bude jen další z těch falešných programů pro psaní AI. Osobně rád píšu všechno sám, ale s pomocí této AI jsem začal dostávat nápady, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že bych je dokázal rozvinout. Celkově je to prostě dobrý program. Vidím, že na něm tvrdě pracovali, a proto se vracím, abych ho vyzkoušel znovu!
9. QuillBot
QuillBot je univerzální nástroj pro psaní, který nabízí řadu funkcí pro zvýšení efektivity a kvality psaní.
Mezi jeho základní funkce patří parafráze textu při zachování původního významu, identifikace a oprava gramatických chyb, kontrola plagiátů, shrnutí dlouhého obsahu a překlad.
QuillBot poskytuje nástroje pro úpravu tónu textu a hledání synonym. Nabízí dokonce i režim spolupisovatele pro zefektivnění psaní. QuillBot si klade za cíl být komplexním pomocníkem při psaní, který uživatelům pomáhá zlepšit srozumitelnost, přesnost a efektivitu psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Hladká integrace s Google Docs a Microsoft Word pro zjednodušení vašeho pracovního postupu.
- Vytvářejte citace v různých formátech (APA, MLA, Chicago atd. )
- Kombinujte více nástrojů QuillBot pro efektivnější psaní.
Omezení QuillBot
- QuillBot omezuje parafráze pro bezplatné uživatele.
- Někteří uživatelé poukazují na kolísavou kvalitu výstupů a potíže s navigací v nástroji.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 4,17 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?
QuillBot je fantastický nástroj pro psaní, který mi přišel obzvláště užitečný při psaní výzkumných prací během mého postgraduálního studia. Aplikace je velmi přesná a zároveň zabraňuje gramatickým chybám. Slova jsou rychle a efektivně parafrázována pomocí parafrázovače a můžeme také měnit úroveň synonym. Má také mnoho dalších funkcí a nabízí rozsáhlý bezplatný tarif, který je pro studenty velmi výhodný.
10. Wordtune
Wordtune považuji za vynikající volbu. Wordtune nabízí návrhy s ohledem na kontext, které zlepšují tón a styl a přizpůsobují obsah konkrétnímu publiku. Na rozdíl od jiných nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci poskytuje Wordtune zpětnou vazbu v reálném čase a integruje se s Google Docs a Microsoft Word.
Funkce, kterou oceňuji, je schopnost zjednodušit složité myšlenky, aniž by ztratily svou podstatu. Na rozdíl od ChatGPT mi Wordtune pomáhá najít správný tón pro profesionální e-maily, blogové příspěvky a zprávy.
Wordtune je univerzální a spolehlivý. Umí vylepšit návrhy, zajistit plynulý text a obohatit vaši slovní zásobu. Můžete jej také použít k vylepšení obsahu pro lepší viditelnost ve vyhledávačích.
Nejlepší funkce Wordtune
- Využijte dodržování konkrétních stylových příruček (APA, Chicago, MLA atd.).
- Využijte podporu více než 10 jazyků a zvyšte tak všestrannost pro autory, kteří nepíší v angličtině.
- Přidávejte nebo odstraňujte slova ze slovníku nástroje.
Omezení Wordtune
- Wordtune omezuje počet přepisů v bezplatné verzi.
- Uživatelé zmiňují občasné nepřesnosti, problémy s ochranou soukromí a technické potíže.
Ceny Wordtune
- Zdarma
- Plus: 13,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 19,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wordtune:
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wordtune?
Wordtune používáme již několik let. Toto řešení je fantastickým nástrojem pro psaní, úpravy a přeformulování bloků textu jedinečným způsobem. Tento software používáme neustále. Jejich tým podpory je vždy k dispozici, ale řešení je velmi jednoduché na používání a snadno se s ním pracuje.
11. Anyword
Anyword je sofistikovaná platforma navržená k optimalizaci marketingových textů. Její hlavní funkce se točí kolem generování vysoce výkonných textů pro různé marketingové kanály.
Anyword využívá zpracování přirozeného jazyka k předpovědi výkonu textu pomocí prediktivního skóre a umožňuje uživatelům provádět A/B testování různých možností. Kromě toho nabízí nástroje pro úpravu tónu a stylu, optimalizaci obsahu pro SEO a spolupráci s týmy.
Nejlepší funkce Anyword
- Hladká integrace s nástroji, jako jsou Google Ads a Facebook Ads Manager.
- Spolupracujte s více uživateli a pracujte společně na projektech.
- Porozumějte problémům cílové skupiny a demografickým údajům prostřednictvím analýzy libovolného textu nebo URL webové stránky.
Omezení Anyword
- Omezená znalostní báze Anyword vede k nepřesnostem a vyšší pravděpodobnosti chyb.
- Některé funkce, jako například Predictive Performance Score, jsou k dispozici pouze u některých placených tarifů.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/uživatel za měsíc
- Data-Driven: 99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 499 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra:4,8/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Anyword?
Pracuji v reklamní agentuře, kde jsou termíny velmi krátké a práce pro klienty přichází neustále. Anyword pomáhá mému týmu a mně překonat fázi brainstormingu a vytvořit poutavý text pouhými několika kliknutími. Ušetřili jsme čas zejména při psaní reklam a významně nám v tom pomohla možnost vytvořit tón hlasu.
12. WordAi
WordAi je textový přepisovač založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby vytvářel jedinečný obsah v lidské kvalitě. Využívá pokročilé algoritmy strojového učení a rozsáhlé jazykové modely k přepisování článků při zachování jejich původního významu.
Schopnost WordAi porozumět kontextu a nuancím z něj činí dobrou alternativu ChatGPT, kterou stojí za to zvážit. Jeho hladká integrace s různými platformami může zefektivnit váš pracovní postup a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce WordAi
- Využijte pokročilou prediktivní analýzu k vytváření vysoce kvalitních článků generovaných umělou inteligencí.
- Prohlédněte si stávající obsah pomocí funkce kontroly gramatiky a zkontrolujte tón a chyby.
- Zpracovávejte více článků současně
Omezení WordAi
- Náchylné k plagiátorství a gramatickým chybám
- Vytváří opakující se text
Ceny WordAi
- Starter: 57 $/měsíc
- Ročně: 27 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WordAi
- G2: 3,8/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (nedostatek recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Word. ai?
Snadné použití, jednoduché rozhraní, žádné složité překážky, které byste museli překonat, abyste mohli přepsat článek nebo e-mail. Líbí se mi, že můžete zadat tolik textu, kolik chcete, najednou, aniž byste ho museli rozdělovat na menší části.
13. Speedwrite
Speedwrite je dobrý v generování a vylepšování obsahu pro profesionály a studenty. Dobře zvládá psaní blogových příspěvků, aktualizací na sociálních médiích a esejí.
Jednou z vynikajících funkcí je schopnost Speedwrite zajistit, aby obsah zůstal jedinečný a nepodobal se jiným kopiím.
Například jsem použil Speedwrite k aktualizaci rok starého blogového příspěvku o nové informace a zachoval jsem původní tón a záměr, aniž by příspěvek zněl jako všechny ostatní příspěvky na dané téma.
Nejlepší funkce Speedwrite
- Využijte různé styly psaní pro různé účely.
- Snadno importujte a exportujte text pro plynulý pracovní postup.
- Využijte automatické generování textu s vylepšením stylu a gramatiky k rychlému zdokonalení návrhů.
Omezení rychlého psaní
- Speedwrite vyžaduje ke svému fungování existující text a může produkovat výstupy, které je třeba dále upravovat, aby byly přesné.
Ceny Speedwrite
- Zdarma:
- Měsíčně: 7,99 $/měsíc
- Pololetní: 6,66 $/měsíc
- Roční předplatné: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Speedwrite
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
14. SpinBot
Během testování jsem zjistil, že Spinbot AI bez námahy přepisuje a parafrázuje text. Může být neocenitelným pomocníkem v procesu tvorby obsahu, protože vám pomůže generovat jedinečné verze článků a blogů během několika sekund.
Spinbot AI vyniká svou jednoduchostí a rychlostí. Jeho schopnost zpracovávat přirozený jazyk je bezkonkurenční. Rychle přepíše obsah, aniž by vyžadoval rozsáhlé pokyny nebo úpravy. Ať už jde o repurposing stávajícího obsahu nebo hledání nových způsobů, jak vyjádřit myšlenky, Spinbot AI zvyšuje produktivitu a kreativitu.
Nejlepší funkce Spinbotu
- Použijte gramatickou kontrolu k vyčištění svého psaného textu.
- Využijte bezplatný přístup k základní verzi.
- Využijte rychlý proces přepisování článků od Spinbot.
Omezení Spinbotu
- Spinbot nemusí vždy pochopit nuance složitých textů.
- Kvalita výstupu se může lišit, někdy může docházet k vytváření nevhodných nebo nejasných vět.
Ceny Spinbot
- Zdarma
Hodnocení a recenze Spinbot
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
15. Grammarly
Grammarly je nejznámější pro odhalování gramatických chyb, navrhování lepších formulací a zlepšování srozumitelnosti. Jeho opravy a návrhy založené na strojovém učení jsou neuvěřitelně přesné a mohou vám pomoci vylepšit vaše psaní a udělat ho profesionálnějším.
Grammarly vám poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase k e-mailům, zprávám a kreativním projektům, což vám pomůže komunikovat efektivněji. Navíc se snadno integruje s Google Docs a Microsoft Word.
Grammarly dokáže detekovat a opravit interpunkční chyby, což je důležitá funkce, kterou ChatGPT postrádá. Nabízí také podrobné vysvětlení každé opravy.
Nejlepší funkce Grammarly
- Využijte funkci AI k přizpůsobení obsahu vhodnému tónu pro vaše publikum.
- Porovnejte svůj text s rozsáhlou databází, abyste předcházeli náhodnému plagiátorství.
- Zajistěte, aby vaše psaní odpovídalo konkrétním stylovým příručkám (APA, Chicago, MLA atd. )
Omezení Grammarly
- Má potíže se složitými větami, někdy špatně interpretuje zamýšlený význam.
- Vykazuje mezery v personalizaci, což má dopad na přizpůsobené zážitky z psaní.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Grammarly je snadno použitelný ve všech ohledech, pomáhá zlepšovat naši slovní zásobu a pomáhá nám zlepšovat naše psací dovednosti. Nástroj, který usnadňuje práci tím, že parafrázuje detaily pro větší transparentnost, aby pomohl lépe porozumět informacím. Používání Grammarly je pro každého výhodné. Grammarly používám každé 2 hodiny. Konfigurace API Grammarly pomocí rozšíření také usnadňuje práci, protože se nemusíme znovu a znovu přihlašovat na webové stránky.
Hledání dokonalého asistenta AI nad rámec ChatGPT
Při výběru mezi těmito různými asistenty pro psaní založenými na umělé inteligenci mějte na paměti, že „nejlepší“ alternativa závisí na vašich konkrétních potřebách a prioritách.
Toužíte po efektivitě a tvorbě dlouhých textů? Nebo je vaší prioritou bezpečnost, transparentnost a odpovědné používání umělé inteligence? Možná si ceníte kreativní flexibility a uživatelsky přívětivého rozhraní více než cokoli jiného.
Ačkoli asistenti pro psaní využívající umělou inteligenci mohou být mocnými nástroji, nezapomeňte na důležitost projektového řízení, které vám pomůže udržet tvorbu obsahu organizovanou a na správné cestě.
ClickUp je platforma pro správu projektů, která se hladce integruje s mnoha nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci a umožňuje vám centralizovat úkoly, spolupracovat s týmem a snadno sledovat pokrok – to vše na jedné platformě.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!