Jak používat chatboty pro vaše podnikání

„Dobrý den! Jak vám mohu pomoci?“ 👋
Při procházení webových stránek se v rohu obrazovky objeví přátelské okno se zprávou, které vás pozdraví nebo nabídne odpovědi na otázky týkající se služby/produktu. To je chatbot!
Dnes chatboty komunikují s uživateli v reálném čase, okamžitě reagují na dotazy a zlepšují zákaznickou zkušenost. Někdy jsou tyto zprávy doplněny fotografií pracovníka podpory, ale ve skutečnosti jsou tyto konverzace automatizované. Pro zákazníky je to však skvělá zkušenost, protože chatbot dokáže interpretovat, zpracovávat a plnit požadavky uživatelů téměř stejně jako jejich lidští kolegové.
Chatboty využívají pokročilé programování AI a ML k simulaci lidských konverzací a poskytují spolehlivou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Pokud chcete chatboty implementovat jako nedílnou součást své strategie podpory, čtěte dál. Ukážeme vám, jak pomocí chatbotů umožnit svým týmům škálovat jejich úsilí, zlepšit dobu první odezvy a zvýšit efektivitu agentů. 🚀
Co je chatbot?
Chatbot je počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci prostřednictvím textu. Chatboty s umělou inteligencí jsou trénovány na velkých datových souborech pomocí algoritmů umělé inteligence a pravidel, aby zpracovávaly data zákazníků a poskytovaly přesné odpovědi, čímž zlepšují zákaznickou zkušenost.
Stručná historie chatbotů 📝Cesta chatbotů začala v roce 1960 s chatbotem Eliza, který vytvořil počítačový vědec z MIT. Eliza používala techniky porovnávání vzorů, aby reagovala na dotazy uživatelů a poskytovala přátelské odpovědi. Ačkoli byly tyto chatboty založené na pravidlech omezené ve svých schopnostech, připravily půdu pro pokročilé modely založené na strojovém učení a algoritmech zpracování přirozeného jazyka.
Mezi oblíbené příklady moderních chatbotů patří virtuální asistenti s umělou inteligencí, jako jsou Siri od Apple, Amazon Alexa, Facebook Messenger, Google Assistant a Bixby od Samsungu.
Stručný přehled: Chatbot vs. konverzační AI: Jaký je mezi nimi rozdíl? 👇
|Funkce
|Chatbot
|Konverzační AI
|Definice
|Specifická aplikace pro simulaci konverzace
|Širší sada technologií umožňujících interakci v přirozeném jazyce
|Složitost
|Obecně jednodušší; často založené na pravidlech nebo skriptech
|Složitější; využívá strojové učení a NLP pro hlubší porozumění
|Doména
|Obvykle omezeno na konkrétní úkoly (např. často kladené otázky, zákaznická podpora)
|Může fungovat napříč několika doménami a učit se z interakcí.
|Schopnost učení
|Omezené možnosti učení; může vyžadovat ruční aktualizace
|Může se učit a zlepšovat se v průběhu času na základě interakcí s uživateli.
|Vnímání kontextu
|Často postrádá kontextové povědomí; reaguje na základě klíčových slov.
|Dokáže udržet kontext a porozumět nuancím v konverzacích
|Příklady
|Jednoduché boty pro zákaznický servis, odpovědi na časté dotazy
|Virtuální asistenti (jako Siri, Google Assistant), sofistikovaní boti pro podporu
|Interakce s uživatelem
|Může mít rigidní tok interakcí
|Podporuje dynamické a přirozenější interakce
Různé typy chatbotů
S rozvojem umělé inteligence na pracovišti se vyvinuly různé typy chatbotů, které splňují specifické potřeby, od zpracování jednoduchých často kladených otázek až po dynamickou konverzační umělou inteligenci. Chatboty snižují vysoký objem redundantních, rutinních dotazů prostřednictvím e-mailu, sociálních médií a dalších kanálů. Pomáhají zákazníkům najít odpovědi a vedou je k dalším krokům. Tři hlavní typy chatbotů jsou:
Chatboty založené na pravidlech
Tyto chatboty jsou také známé jako boty s rozhodovacím stromem. Tyto chatboty založené na pravidlech používají předdefinovaná pravidla a vzorce, aby pomohly zákazníkům získat relevantní odpovědi na jejich primární dotazy. Nejlépe se hodí pro podniky, které se zabývají opakovanými interakcemi se zákazníky.
Takové chatboty však nemohou odpovídat na otázky, které přesahují rámec předem definovaných otázek, a proto nejsou schopny odpovídat na složité otázky, pokud k tomu nejsou vyškoleny.
Příklad: Chatbot Kris společnosti Singapore Airlines je virtuální asistent, který odpovídá na vaše dotazy týkající se běžných témat souvisejících s cestováním, jako jsou povolená hmotnost zavazadel, stav letu, nejbližší dostupný let, nárok na vstup do salónku, stav letů na čekací listině a mnoho dalšího.
Chatboty s umělou inteligencí
Chatbot založený na umělé inteligenci kombinuje strojové učení (ML), algoritmy zpracování přirozeného jazyka (NLP) a neuronové sítě, aby porozuměl kontextu dotazů zákazníků a odpovídal na otázky konverzačnějším způsobem.
Tyto chatboty fungují tak, že analyzují předchozí konverzace, znalostní báze a interní zdroje, aby se postupem času zlepšovaly.
Příklad: Gemini, umělá inteligence od Googlu, simuluje lidské konverzace, zvládá více úkolů najednou a rozumí informacím z různých zdrojů, včetně textu, obrázků, zvuku a kódu. 💻
Generativní chatboty s umělou inteligencí
Generativní chatbot s umělou inteligencí využívá generativní modely, jako je GPT, k vedení uživatelů a simulaci lidské konverzace podobně jako pracovník podpory. Na základě rozsáhlého tréninku s využitím velkých datových sad tyto chatboty efektivně zvládají nuancované, dynamické a všestranné scénáře zákaznického servisu.
Příklad: ClickUp Brain je první neuronová síť AI na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalostní báze, aby poskytovala rychlé odpovědi na jakékoli dotazy, které můžete mít.
Výhody používání chatbotů
Nic nezničí efektivitu vašeho týmu zákaznické podpory více než to, když musí vykonávat úkoly, které by mohly být automatizovány. Chatboty zbavují tým podpory jednoduchých a rutinních otázek, což jim dává čas poskytovat smysluplnou podporu při složitých dotazech.
Zde je několik hlavních výhod chatbotů pro vaše podnikání:
- Nižší provozní náklady: Zpracovává více dotazů zákazníků v rušných obdobích, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na složitější úkoly a snižuje potřebu najímat a školit nové pracovníky podpory. Použití automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence zvyšuje produktivitu a snižuje provozní náklady spojené s najímáním a školením nových týmů zákaznické podpory.
- Rychlé řešení základních dotazů: Pomáhá zákazníkům řešit problémy pomocí rychlých odpovědí, čímž se zkracuje čekací doba zákazníků bez ohledu na objem dotazů.
- Zvýšená efektivita týmu: Automatizuje časově náročné, vysoce žádané a nenáročné úkoly zákaznického servisu, čímž uvolňuje prodejní tým a pracovníky podpory, aby se mohli soustředit na strategii, což zvyšuje spokojenost v práci a výkonnost.
- Vylepšená zákaznická zkušenost: Nabízejte konzistentní podporu a zvyšujte spokojenost zákazníků díky vícejazyčným možnostem, samoobslužným funkcím, rychlým odpovědím, zjednodušeným platbám a snadné integraci – pomáháme vám zlepšit orientaci na zákazníka díky efektivním chatbotům pro zákaznický servis.
Pojďme se podívat na možné způsoby, jak může využití umělé inteligence pro automatizaci marketingu prospět vašemu podnikání.
Jak využít chatboty ve svém podnikání? (S příklady)
1. Zpracovávejte dotazy zákazníků
Chatbot Bank of America, Erica, nabízí personalizované finanční poradenství. Může také pomáhat zákazníkům se správou jejich finančních účtů, sledováním výdajů, placením účtů a dalšími úkoly.
Erica, integrovaná do mobilní aplikace BOA, pomáhá uživatelům s aktualizacemi transakcí v reálném čase. Analyzuje dotazy uživatelů a přistupuje k znalostní bázi, aby poskytla relevantní odpovědi o produktech a službách banky, čímž nahrazuje potřebu lidského agenta při jednodušších transakcích.
2. Poskytujte personalizovaná doporučení
Sephora poskytuje vynikající příklad chatbota s umělou inteligencí pro personalizovanou zákaznickou podporu. Tento kosmetický bot, který je k dispozici na Kik a Facebook Messenger, vyzve kupující k vyplnění krátkého kvízu. Poté nabídne individuální chatovací rozhraní, tipy na líčení, videoklipy a návody. Uživatelé si dokonce mohou přímo z Messengeru rezervovat proměnu v obchodě Sephora.
Chatboty s umělou inteligencí pro elektronický obchod pomáhají uživatelům najít relevantní produkty, doporučují nejlépe hodnocené produkty a poskytují personalizovaný obsah.
3. Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů
Chatboty využívají personalizované konverzace k shromažďování zpětné vazby od uživatelů ohledně kvality a efektivity produktů, rychlosti a spokojenosti zákaznického servisu, preferencí uživatelů, jejich oblíbených a neoblíbených věcí, nákupů a navigace na webových stránkách, a to přátelským a zdvořilým způsobem.
💡Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Form View k vytvoření podrobných formulářů pro zpětnou vazbu od zákazníků a zefektivnění procesu sběru dat. Můžete přizpůsobit datová pole, vytvářet úkoly pro pracovníky zákaznického servisu na základě odpovědí ve formuláři, přidávat přiřazené osoby a sdílet je průběžně.
4. Kvalifikujte potenciální zákazníky
Využití umělé inteligence pro generování a kvalifikaci potenciálních zákazníků urychluje prodej, zvyšuje tržby a zlepšuje efektivitu prodejního týmu. Chatbot s umělou inteligencí využívá NLP k filtrování potenciálních zákazníků, kteří s největší pravděpodobností nakoupí ve vašem obchodě.
Například v roce 2018 spustila společnost L'Oréal náborového chatbota Mya, který pomáhá vybírat potenciální zaměstnance z velkého počtu uchazečů. Chatbot hodnotil uchazeče na základě jejich zkušeností, nedávné aktivity, zapojení a dalších údajů.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu formuláře pro kvalifikaci potenciálních zákazníků Clickup, abyste získali důležité informace o zákaznících a mohli se zaměřit na ty nejslibnější potenciální zákazníky.
5. Zlepšete konverze/snižte míru opuštění stránky
Chatboty mohou řešit problémy s opuštěnými košíky. Jako majitel firmy můžete zvýšit konverzi prodejů zasíláním připomínek, e-mailů a pobídek, jako jsou propagační kupóny, možnost dopravy zdarma nebo sezónní slevy, které zákazníkům pomohou projít procesem nákupu.
6. Poskytněte omnichannelový zážitek
Díky integraci umělé inteligence do vaší webové stránky a dalších technologií mohou chatboty komunikovat se zákazníky a odpovídat na jejich složité dotazy napříč různými kanály – e-mailem, sociálními sítěmi, webovými stránkami a aplikacemi pro zasílání zpráv.
Instagramový bot společnosti Ralph Lauren využívá jedinečný přístup k omnichannel marketingu. Uživatelé si mohou vybrat produkty a zakoupit je online nebo v kamenném obchodě.
Výzvy spojené s chatboty
Chatboty nabízejí podnikům řadu výhod, včetně automatizace úkolů, snížení nákladů a zvýšení efektivity. Tato technologie má však několik omezení.
Zde je několik omezení a výzev spojených s chatboty, které byste měli zvážit před jejich implementací do svého podnikání.
1. Omezené možnosti konverzace
Chatboty založené na pravidlech nabízejí pouze omezený počet konverzačních a otázkových možností, což mnoha firmám neposkytuje dostatečné informace o uživatelích.
Řešení: Výběr chatbota s umělou inteligencí, který nabízí více možností konverzace, jako jsou otevřené, uzavřené, jednorázové a podrobné průvodce, pomůže vašemu podnikání dosáhnout efektivní komunikace se zákazníky.
2. Chybějící nuance a personalizace
Častým problémem chatbotů s umělou inteligencí je jejich neschopnost porozumět sarkasmu, nejednoznačným výrokům a nuancovaným dotazům.
Například frustrovaný zákazník může říct: „Skvělý zákaznický servis.“ Chatbot by to interpretoval jako pozitivní zpětnou vazbu, místo aby rozpoznal skrytý sarkasmus, což by vedlo k nespokojenosti zákazníka.
Řešení: Pravidelně aktualizujte znalostní databázi svého chatbota novými údaji.
3. Vyžaduje průběžné školení a údržbu
Používání umělé inteligence v zákaznickém servisu přináší další výzvu: školení a údržbu chatbotového systému v souladu s rostoucími potřebami zákazníků. Ačkoli se technologie chatbotů založená na strojovém učení vyvinula, aktualizace modelu pomocí nejnovějších dat hraje významnou roli v improvizaci.
Řešení: Sledujte výkon chatbota a trénujte ho pomocí aktuálních datových sad zákazníků, abyste minimalizovali zkreslení.
4. Čelení výzvám integrace
Integrace chatbotů do vaší stávající infrastruktury, jako jsou databáze a softwarové aplikace CRM, může být složitá. Například váš technický tým musí zkontrolovat, zda se vámi vybraný chatbot integruje s ostatními nástroji ve vaší technologické infrastruktuře, aby byl zajištěn efektivní přenos dat.
Řešení: Vyberte si chatbot, který umožňuje integraci založenou na API, abyste maximalizovali hodnotu a efektivitu.
Osvědčené postupy pro chatboty ve vašem podnikání
1. Jasné cíle
Mějte jasno v konečném cíli – proč chatbota zavádíte? Může to být z jednoho z následujících důvodů:
- Zkraťte dobu řešení problémů
- Zvyšte spokojenost zákazníků
- Zefektivněte sběr zpětné vazby od zákazníků
- Snižte počet požadavků na zákaznickou podporu
- Automatizujte opakující se pracovní postupy zákaznických agentů
- Snižte odchod zákazníků
2. Osobní přístup
Jelikož chatbot je prodloužením hlasu vaší značky, je důležité, aby odrážel osobnost vaší značky a zajistil, že každá konverzace bude působit lidsky.
Můžete nastavit barvy, motivy tlačítek, obrázky na pozadí, emodži, memy, úroveň formálnosti, humor a tón, aby byla osobnost vašeho chatbota uživatelům blízká a poutavá.
Například chatbot navržený pro poskytování zákaznických služeb pro značku v oblasti zdravotnictví může mít formální tón a osobnost.
Naopak e-commerce značka prodávající udržitelné oblečení pro mileniály může pro svůj chatbot použít neformální tón s humorem a jemnými vtipy. ✨
3. Konverzační jazyk
Vyhněte se zahlcování uživatelů složitými větnými konstrukcemi a technickým žargonem, které mohou výrazně ovlivnit spokojenost zákazníků. Naučte svého chatbota používat jednoduchá, konverzační slova, aby uživatelé snadno porozuměli řešením, a tím zlepšili uživatelský zážitek.
4. Školení a aktualizace
Vaše chatbotová platforma musí být neustále školena a aktualizována o vaše nejnovější obchodní údaje, přepisy konverzací se zákazníky, popisy produktů a často kladené otázky, aby mohla zákazníkům poskytovat efektivní podporu.
Tím se vytvoří znalostní základna pro algoritmy strojového učení, které se přizpůsobí lidské konverzaci, analyzují vzorce, rozumějí kontextu a v budoucnu se zapojí do hodnotných konverzací.
5. KPI a výsledky
Mezi důležité KPI, které byste měli sledovat, abyste pochopili efektivitu svých chatbotů, patří:
- Míra splnění cílů
- Počet zahájených relací
- Průměrný denní počet relací
- Průměrná délka konverzace
- Hodnocení spokojenosti zákazníků
- Míra řešení
- Míra okamžitého opuštění
- Míra interakce
6. Integrujte svého chatbota do stávajících systémů
Integrujte svého chatbota do stávajících technologických systémů, jako jsou aplikace sociálních médií, aplikace pro zasílání zpráv, e-mail, systémy pro správu ticketů, znalostní báze a softwarové nástroje AI CRM.
Vzhledem k tomu, že většina vašich zákazníků je aktivní na sociálních sítích, integrujte svého chatbota do těchto platforem. Nezapomeňte začlenit svého chatbota do prostorů, kde konverzace probíhají přirozeně, a zajistěte, aby dotazy uživatelů byly zodpovídány prostřednictvím kanálů, které jsou vašim uživatelům známé a které jim vyhovují.
Bonusový tip: Najděte rovnováhu mezi robotickou a personalizovanou povahou svého chatbota. Chcete, aby byl váš chatbot příjemný, ale zároveň upřímný ohledně své nehumánní povahy. To zahrnuje:
- Promyšlený design
- Vyberte si předem připravený úvod, který uživateli připomene, že komunikuje s digitálním asistentem/asistentem AI.
ClickUp pro bezpečné řízení projektů založené na umělé inteligenci
All-in-one platforma pro produktivitu a řízení projektů ClickUp umožňuje týmům z jakéhokoli odvětví efektivně plánovat, sledovat a komunikovat o projektech, včetně těch, které se týkají vytváření a nasazování chatbotů. ClickUp má také funkce, které téměř nahrazují interní chatbot ve vaší organizaci.
Zatímco mnoho chatbotů poskytuje základní podporu a automatizaci, ClickUp Chat přináší zcela nový pohled na to, co chatbot dokáže.
Proč vám tento chatbot ušetří čas? ⏱ Je nativně integrován do vašeho pracovního postupu.
Integruje komunikaci přímo do vašeho projektového prostředí. Není to jen chatbot, ale komplexní nástroj, který spojuje komunikaci, správu úkolů a poznatky založené na umělé inteligenci, což týmům umožňuje proměnit konverzace v akční položky v reálném čase.
ClickUp Chat je centrum produktivity, které udržuje všechny diskuse související s projekty v rámci ClickUp a nabízí plynulé propojení zasílání zpráv a správy projektů. Představte si, že potřebujete rychlou aktualizaci stavu projektu a dostanete okamžitou odpověď od chatu poháněného umělou inteligencí. ClickUp Chat poskytuje tuto funkci a mnohem více, takže již nemusíte neustále přepínat mezi aplikacemi, abyste zůstali informovaní a organizovaní.
ClickUp Chat sdružuje veškerou vaši práci a konverzace na jednom místě, takže nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji a můžete se soustředit na plnění úkolů. Zde je několik příkladů, jak chatbot usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje týmovou práci:
Klíčové funkce ClickUp Chat:
Automatizujte úkoly přímo: Poskytujte aktualizace v reálném čase o všem, co potřebujete, od stavu projektu až po konkrétní podrobnosti úkolů. Navíc je snadné přeměnit jakoukoli chatovou zprávu na úkol, což vám ušetří zbytečné kroky a pomůže vašemu týmu zůstat na správné cestě.
Mějte přehled o akčních položkách díky FollowUps™: Přiřaďte důležité zprávy kolegům jako FollowUps a zajistěte, že nic nezmeškají. Je to viditelné v chatu, takže každý přesně ví, co je třeba udělat.
Udržujte vše synchronizované s projektovými kanály: Vytvořte chatovací kanál pro každý seznam, složku a prostor, aby se aktualizace projektu a diskuse odehrávaly na jednom místě – už žádné přepínání mezi aplikacemi.
Vytvářejte plynulé odkazy pro kontext: Automaticky propojujte zprávy, úkoly a dokumenty v ClickUp Chat, aby byly konverzace propojeny s relevantní prací a umožňovaly snadný přístup k důležitým informacím.
Spolupracujte v reálném čase s SyncUps: Integrujte video a audio hovory do chatu, což vám umožní sdílet obrazovky, propojovat úkoly a přidávat komentáře na cestách, čímž se konverzace promění v praktické kroky, které posunou projekty vpřed.
CatchUp pro rychlé shrnutí: Zhušťujte dlouhé chatové vlákna do klíčových bodů, abyste viděli, co vám uniklo, a mohli se rovnou vrhnout na další kroky, aniž byste museli nekonečně scrollovat.
Implementace těchto nástrojů zefektivní váš pracovní postup a zlepší morálku a zapojení týmu. Minimalizací nedorozumění a zajištěním toho, že všichni budou sdílet stejné priority, se váš tým bude moci soustředit na efektivní poskytování kvalitní práce.
Využijte tyto funkce a proměňte způsob spolupráce svého týmu – vytvořte dynamické prostředí, ve kterém se úkoly snadno spravují, odpovědnost je jasná a každý člen má pocit, že může efektivně přispívat. To v konečném důsledku vede k lepším výsledkům projektů a soudržnější týmové kultuře.
ClickUp pro týmy zákaznického servisu
Software pro správu projektů zákaznických služeb ClickUp posílí vaše týmy zákaznické podpory a pomůže jim stát se šampiony v oblasti zákaznické spokojenosti.
Zde je přehled toho, jak chatbot díky svým užitečným funkcím optimalizuje různé úkoly:
- Delegujte úkoly: Přidejte jednoho nebo více příjemců úkolů podle složitosti projektu a diskutujte o lístcích, jakmile se objeví.
- Přizpůsobení pracovního postupu: Přizpůsobte si datová pole podle jejich důležitosti a obchodních potřeb, abyste měli rychlý přístup k požadovaným informacím.
- Stanovte priority: Seřaďte úkoly zákaznické podpory podle priority a odhadované doby trvání, aby tým věděl, na co se má dále zaměřit, a to pomocí čtyř značek – urgentní, vysoká, normální a nízká.
Předem připravené šablony ClickUp pro zefektivnění vašich procesů
Šablona ClickUp pro mapování zákaznické cesty
Poté využijte šablonu ClickUp Customer Journey Mapping Template k vytvoření profilů zákazníků, včetně jejich problémů, námitek, přání, cílů a očekávání, a naplánujte jejich zákaznickou cestu, když se rozhodujete, jak chatbot použít.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Identifikujte a organizujte kontaktní body se zákazníky, včetně online reklam, příspěvků na sociálních médiích, e-mailových kampaní a návštěv webových stránek, v samostatných sloupcích pomocí zobrazení ClickUp Board View.
- Analyzujte a zefektivněte zpětnou vazbu od zákazníků, včetně komentářů, hodnocení, dotazů zákazníků a odpovědí v průzkumech, v tabulce pomocí zobrazení tabulky ClickUp.
- Naplánujte a sledujte průběh úkolů, jako je přepracování webových stránek, zjednodušení navigace, vylepšení uživatelského rozhraní, přidání relevantnějšího obsahu a zlepšení zákaznického servisu pro týmy pomocí ClickUp Tasks.
Šablona procesního diagramu ClickUp
Poté použijte šablonu procesního diagramu ClickUp k sledování pokroku a optimalizaci provozu vašeho chatbotového projektu.
Šablona vám umožňuje navrhovat, spravovat, sdílet a sledovat vizuální diagramy vašich denních procesů v procesu vývoje chatbotů s těmito detailními funkcemi:
- Shromažďujte relevantní údaje pro svůj procesní diagram, včetně rozhodnutí, která je třeba učinit, činností, které je třeba dokončit, a pořadí úkolů pomocí vlastních polí ClickUp.
- Pomocí zobrazení ClickUp Board View vizualizujte proces vytváření chatbota a organizujte úkoly do kategorií pomocí symbolů, přičemž každý krok zdokumentujte pro snadný přístup a odkazování.
- Naplánujte pořadí úkolů a začněte rozhodovat pomocí Ganttova diagramu ClickUp, abyste získali přehled o celkové situaci a mohli sledovat pokrok.
- Vyzkoušejte si jej, filtrujte a řešte problémy a vylepšete svůj graf pomocí ClickUp Milestones.
Pomocí této šablony vhodné pro začátečníky zdokumentujte svůj projekt návrhu chatbota a pomozte všem pracovat na společném cíli. Aktualizujte stavy při dokončování úkolů, pořádávejte schůzky k projednání problémů a využijte maximální potenciál šablony.
⚡️Archiv šablon: Můžete také použít šablonu ClickUp Scope of Work Template. Jedná se o snadno použitelný framework bez nutnosti programování, který zajistí, že všichni zúčastnění budou na stejné vlně. Pomůže vám určit rozsah a cíle implementace chatbota a zároveň nabídne jasný akční plán s definovanými lhůtami, úkoly a výstupy.
Začněte s projektem chatbota pomocí ClickUp
Pamatujte: Vytvoření dobrého chatbota závisí na různých faktorech, jako jsou obchodní cíle, náklady, úspěšná implementace, použití a výsledek. Nejlepší přístup je začít v malém a projekt chatbota rozvíjet postupně.
Chatbot ClickUp – ClickUp Brain, software pro správu projektů zákaznických služeb a snadno použitelné šablony vám pomohou vybrat ten správný chatbot pro vaše podnikání.
Stanovte cíle projektu chatbotu, pozvěte členy týmu, přiřaďte úkoly, sledujte pokrok, zanechte komentáře a schvalujte – to vše bez nutnosti přepínat mezi několika nástroji.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp Chat a začněte. 💬