50 působivých příkladů generativní AI, které mění průmyslová odvětví

Umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí se v aukční síni Christie's prodalo za 432 500 dolarů!🎨
Beethovenova nedokončená 10. symfonie, která byla oživena s pomocí AI, uchvátila publikum po celém světě!🎶
Toto je jen několik příkladů toho, jak generativní AI revolučním způsobem mění průmyslová odvětví. Od tvorby poutavého obsahu a navrhování inovativních produktů až po předpovídání budoucích trendů – generativní AI posouvá hranice možného.
Mění to způsob, jakým pracujeme, tvoříme a řešíme problémy.
V tomto blogu se podělíme o 50 působivých příkladů, které ukazují, jak generativní AI významně ovlivňuje různé sektory.
Co je generativní AI?
Generativní AI je typ umělé inteligence, který vytváří nový obsah, jako jsou texty, obrázky, hudba a videa, na základě vzorců v datech, na kterých je trénován.
Na rozdíl od tradiční AI, která hlavně rozpoznává vzorce nebo dělá předpovědi, generativní AI vytváří originální a realistický obsah. Používá hluboké neuronové sítě, konkrétně velké jazykové modely (LLM), k analýze základních vzorců a struktur ve stávajícím obsahu, aby mohla vytvářet nové.
Navíc k implementaci generativní AI do svých pracovních postupů nepotřebujete žádné znalosti programování. Stačí s ní komunikovat v přirozeném jazyce!
Aplikace generativní AI
Ačkoli je mezi uživateli nejoblíbenější ChatGPT, generativní umělá inteligence má mnoho aplikací v různých odvětvích.
V současné době se generativní modely umělé inteligence široce používají pro:
- Tvorba a manipulace s obrázky
- Audio a video
- Generování obsahu
- Podnikové vyhledávání
- Design a architektura
AI zrychluje úkoly, inspiruje nové nápady a přináší jedinečné perspektivy do odvětví od marketingu po vědecký výzkum. Podívejme se na 50 příkladů generativní AI, které mění kreativitu, produktivitu a řešení problémů.
Pojďme na to!
Příklady generativní AI v projektovém řízení
Generativní AI v projektovém řízení může automatizovat rutinní úkoly, uvolnit týmovým kolegům ruce, aby se mohli soustředit na klíčové činnosti, a zefektivnit obchodní procesy.
Od plánování schůzek, aktualizace stavu projektů až po generování zpráv – generativní nástroje AI pro řízení projektů automatizují mnoho manuálních úkolů. Podívejme se na několik příkladů:
ClickUp AI (Mozek)
ClickUp je software pro správu projektů, který sjednocuje všechny vaše úkoly, dokumenty a členy týmu rozptýlené napříč různými aplikacemi do jedné centralizované platformy.
S více než 100 intuitivními funkcemi pro správu projektů, bohatou knihovnou šablon a hladkou integrací je ClickUp výkonným nástrojem pro týmy, který zefektivňuje práci.
ClickUp Brain posouvá produktivitu na vyšší úroveň díky svým funkcím umělé inteligence založeným na rolích:
- AI Knowledge Manager: Stačí se ClickUp Brain zeptat na cokoli ohledně úkolů, firemních wiki, termínů a přidělených osob a získáte přehled o svém projektu. A co víc? Získejte okamžité odpovědi ohledně plánu, poznatků a produktů v rámci ClickUp a dalších propojených aplikací.
- Projektový manažer AI: Neztrácejte čas opakujícími se úkoly v rámci projektového managementu. Využijte AI k automatizaci rutinních úkolů, jako je přiřazování akčních položek, plánování podúkolů a automatické vyplňování dat. Zefektivněte svůj pracovní postup, snižte manuální úsilí a zvládněte více za méně času.
- AI Writer for Work: ClickUp nabízí integrovanou AI pro dokumentaci, která zdokonalí vaše psaní a zlepší přesnost. Pište komentáře a zprávy, shrnutí diskuzí, programy schůzek, návody a další.
Klíčové funkce ClickUp
- Ptejte se na úkoly, termíny a dokumenty, abyste mohli upřednostnit urgentní práci. Vyberte si z předem připravených dotazů a získejte přehled o nejdůležitějších činnostech v rámci úkolů.
- Vytvářejte osobní standupy a týmové aktualizace pomocí AI k vyhodnocení pokroku.
- Použijte AI Writing Assistant k generování obsahu a shrnutí specifických pro danou roli na základě vašich preferencí.
- Vytvářejte vlastní automatizace pomocí přirozeného jazyka, jako je aktualizace stavů, použití šablon, vytváření úkolů, změna priorit nebo odesílání komentářů.
- Přepište hlasové klipy do textu pomocí AI a rychle prohledávejte klíčové detaily.
- Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů, jako jsou Gantt, časová osa, zobrazení tabule podobné Kanban, kalendář AI a seznam, abyste mohli spravovat svou práci z různých úhlů pohledu.
- Spojte se s předními nástroji s více než 1000 integracemi.
Omezení ClickUp
- Uživatelům může chvíli trvat, než se naučí ovládat stovky výkonných funkcí ClickUp.
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na člena
- Podnikání: 12 $/měsíc na člena
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/měsíc na člena pracovního prostoru.
Notion AI
Notion AI vám pomůže vyhledávat znalosti, generovat obsah, získávat souhrny a vytvářet akční plány.
Například položte otázku Notion AI a ta využije váš pracovní prostor včetně propojených aplikací, jako jsou Slack, Google Docs, Slides a Sheets, aby vám poskytla stručné a přesné odpovědi.
Klíčové funkce Notion AI
- Upravujte své texty podle stylových pokynů pomocí AI.
- Analyzujte soubory PDF a obrázky a rychle vytvářejte souhrny, postřehy a akční plány.
Omezení umělé inteligence Notion
- AI funguje v rámci aktuální stránky, má potíže s tabulkovými databázemi a poskytuje nesprávné odkazy na články.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici jako doplněk ke všem plánům Notion, včetně bezplatných plánů, za 8 USD/měsíc na člena (účtováno ročně).
Další zmínky
Trello
S pomocí AI od Trello můžete odpovídat na dotazy zákazníků pomocí odpovědí navržených AI a poskytovat samoobslužnou pomoc s pomocí virtuálních agentů.
Využijte tuto AI ke zvýšení produktivity a zvládání rutinních aktualizací, sledování pokroku a přesunu úkolů mezi různými fázemi projektu bez manuálního zásahu.
Asana
Asana AI dokáže generovat zprávy, analyzovat výkonnost týmu a pomáhat s tvorbou obsahu napříč různými marketingovými kanály. Díky svému modelu AI také dokáže automaticky vytvářet úkoly, přidělovat práci a navrhovat úpravy.
Příklady generativní AI v marketingu a reklamě
Využití AI v content marketingu a reklamě je velmi užitečné pro startupy a firmy, které nemají dostatek finančních prostředků na vytvoření vysoce kvalitních materiálů.
Pokud tedy chcete vytvořit značkové materiály, zde je několik příkladů, které vám pomohou začít.
Jasper
Jasper, nástroj pro psaní založený na GPT-4, pomáhá marketérům, tvůrcům obsahu a podnikatelům vytvářet psaný obsah pomocí automatizace.
Zadejte pokyny nebo vyberte jednu z existujících šablon a vytvořte blogy, texty, e-knihy, popisy produktů, příspěvky na sociálních médiích a prodejní e-maily. S tímto generativním modelem AI můžete rozšířit své aktivity v oblasti content marketingu a lépe se spojit se svými zákazníky.
Klíčové funkce Jasperu
- Umožňuje vám vytvořit znalostní bázi pro AI s informacemi o společnosti, jako jsou strategie, cílová skupina, konkurence a podrobnosti o produktech.
- Odkazuje na předchozí text, aby byl nový obsah konzistentní, soudržný a nedocházelo k opakování.
Omezení Jasperu
- Vyžaduje značné úpravy a ověření faktů, protože výstup je často nepřesný.
- Má historii nejednotného cenového nastavení, což může být pro dlouhodobé zákazníky frustrující.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 59 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Copy. ai
Copy. ai, postavený na GPT-3 LLM od Open AI, je nástroj pro psaní, který umožňuje marketérům vytvářet personalizovaný obsah. Navíc můžete použít funkci „Brand Voice“ (Hlas značky) ke sdílení originálního obsahu a naučit nástroj hlasu vaší značky, aby byla zachována konzistence napříč různými marketingovými kanály.
Klíčové funkce Copy.ai
- Použijte Infobase k ukládání a přístupu k důležitým informacím o vaší značce.
- Chraňte svůj obsah pomocí robustního šifrování a přísných kontrol přístupu.
Omezení Copy.ai
- Někdy platforma generuje plagiátorský obsah.
- Možnosti přizpůsobení v rámci jednotlivých šablon jsou omezené.
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Začátečník: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc za 5 licencí
- Podnik: Individuální ceny
Další zmínky
AdCreative. ai
AdCreative. ai využívá generativní modely umělé inteligence k zefektivnění tvorby obsahu pro marketingové týmy. Může vám pomoci při vytváření vysoce výkonných reklamních vizuálů a textů pro příspěvky na sociálních médiích a zobrazování reklam.
Analyzuje komplexní data a chování uživatelů pomocí algoritmů strojového učení a generuje obsah, který odpovídá preferencím vaší cílové skupiny.
Phrasee
S Phrasee (nyní známým jako Jacquard) můžete generovat relevantní obsah prostřednictvím briefů. Vyberte marketingový kanál a nástroj automaticky vygeneruje obrovské množství obsahu v souladu s vaší značkou během několika sekund.
Hned poté můžete provést A/B testování těchto variant zpráv generovaných umělou inteligencí, optimalizovat obsah a dosáhnout maximálního výkonu kampaně ve všech digitálních kanálech.
Přečtěte si také: Jak překonat běžné výzvy umělé inteligence?
Příklady generativní AI ve videoprodukci
Zkoušeli jste někdy vytvářet videa od nuly a vzdali jste to, protože to vyžadovalo příliš mnoho úsilí? Nástroj pro generování videí pomocí AI to může změnit.
Tyto generativní systémy umělé inteligence pro tvorbu videí dokážou vytvořit videa z textů a scénářů během chvilky. Díky této technologii je tvorba videí ve velkém měřítku snadná a rychlá.
Synthesia
Synthesia je bezplatný generátor videí s umělou inteligencí, který převádí text na videa ve studiové kvalitě a dabing ve více než 140 jazycích. Je skvělý pro vytváření videí pro podporu prodeje, zákaznický servis, marketing a informační bezpečnost, vylepšuje a zefektivňuje proces tvorby videí.
Nejlepší na tom je, že vytváření videí pomocí této generativní AI aplikace je stejně jednoduché jako vytváření prezentace. Vyberte šablonu, upravte scénář videa a přizpůsobte prvky videa, jako jsou AI avatary, barvy a rozvržení, abyste vytvořili poutavá videa.
Klíčové vlastnosti Synthesia
- Vytvářejte vysoce kvalitní videa ve svém preferovaném jazyce pomocí skriptů.
- Vložte svá videa do svých oblíbených softwarových řešení CRM, LMS, CMS.
Omezení Synthesia
- V konečných renderech způsobuje neočekávané chyby, které nejsou viditelné v režimu editoru.
- Avatary AI nemrkají a není možné změnit tón hlasu, což snižuje přirozenost videí.
Ceny Synthesia
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Začátečník: 18 $/měsíc
- Tvůrce: 64 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Pictory
Pictory, nástroj pro generování videí, vám umožňuje vytvářet poutavý vizuální obsah pomocí generativní technologie AI. Stačí zadat scénář videa, upravit textové shrnutí, zobrazit storyboard videa, přidat hudbu nebo komentář a přizpůsobit témata podle vaší značky.
Nakonec si video prohlédněte v náhledu a vygenerujte jej pro spolupráci.
Klíčové funkce Pictory
- Vytvářejte videa pomocí textů, URL adres nebo médií a převádějte dlouhá videa na kratší.
- Vytvářejte přesné titulky a popisky pro vaše videa.
Omezení Pictory
- K dispozici je pouze omezený počet hlasových možností AI.
- Podporuje pouze angličtinu, což omezuje jeho schopnost vybírat vhodné obrázky pro jiné jazyky.
Ceny Pictory
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
- Tým: 99 $/měsíc pro 3 a více uživatelů
- Podniky: Individuální ceny
Další zmínky
Lumen5
Lumen5 revolučním způsobem mění způsob vytváření a sdílení videí díky kombinaci generativní AI a uživatelského rozhraní typu drag-and-drop. Převádějte své skripty, blogové příspěvky, soubory PDF, whitepapery a další písemné materiály na videa pouhými několika kliknutími.
Platforma integruje řadu funkcí založených na umělé inteligenci, včetně generování obrázků. To vám pomůže najít relevantní obrázky a videoklipy, které se hodí k danému příběhu.
RunwayML
Runway je pokročilý model pro generování video obsahu, který se vyznačuje rychlostí a kontrolou. Můžete měnit svou polohu, upravovat osvětlení, zkoumat nápady v reálném čase a snadno překlenout propast mezi konceptem a realizací.
Příklady generativní AI v grafickém designu
Nástroje AI pro grafický design usnadňují vytváření a úpravy vizuálů, a to i bez pokročilých designérských dovedností. Tyto nástroje pro generování obrázků, podporované statistikami AI , využívají lidské podněty k generování personalizovaných obrázků. Pojďme se na ně podívat:
Magic Write od Canva
Magic Write, poháněný pokročilými modely AI, analyzuje základní vzorce v textu a vytváří přirozený, čitelný obsah, který odpovídá vašemu stylu. Je ideální pro ty, kteří chtějí zvýšit produktivitu, aniž by se museli zabývat opakujícími se úkoly souvisejícími s psaním.
Hlavní funkce Canva Magic Write
- Proměňte několik klíčových slov ve vysoce kvalitní motivační dopisy, přáníčka, blogy a další.
- Vytvářejte obsah ve svém stylu psaní a hlasem, abyste strávili méně času přeformulováním své práce.
Omezení Canva Magic Write
- Používá data pouze do poloviny roku 2021.
- Bezplatní uživatelé mají k dispozici pouze 50 doživotních použití Magic Write.
Ceny Canva Magic Write
- Zdarma pro všechny, kteří používají aplikaci Canva.
Fotor
S generativními nástroji umělé inteligence od Fotor je tvorba obrázků snazší než kdykoli předtím. Použijte nejlepší podněty pro psaní umělé inteligence a vložte nápady do nástroje, abyste vytvořili jedinečné obrázky.
Tento nástroj také nabízí odstranění pozadí, retušování fotografií a snadno použitelné filtry, které okamžitě zlepšují kvalitu obrazu.
Klíčové funkce Fotoru
- Vylepšete tón a náladu svých obrázků pomocí efektů vintage, černobílého, sépiového a bokeh rozostření.
- Odstraňte z obrázků fotobombery, texty a razítka.
Omezení Fotoru
- K dispozici je pouze omezený počet fontů a efektů.
- Někteří uživatelé hlásí, že nástroj občas vykazuje chyby a zamrzá.
Ceny Fotoru
- Základní: Zdarma
- Pro: 3,33 $/měsíc
- Pro+: 7,49 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Další zmínky
Looka
Looka vám pomůže vytvořit loga, příspěvky na sociální sítě a vizitky.
Stačí zadat název vaší firmy, vybrat styl loga, barvy a symboly a AI Looka vygeneruje personalizované návrhy loga na základě vašich preferencí. Vyberte si svůj oblíbený návrh, přizpůsobte vizuální prvky, jako jsou barvy, písma, rozložení a symboly, prohlédněte si náhled na tričkách a finální logo.
Designify
Designify kombinuje pokročilé vizuální technologie umělé inteligence k odstranění pozadí, přidání realistických stínů a vylepšení barev, aby vytvořil krásné obrázky.
Zvláštností tohoto nástroje je jeho schopnost vytvářet intuitivní obrázky. Nahrajte základní obrázky produktů naskenované fotoaparátem a vytvořte profesionální produktové fotografie bez studia.
Příklady generativní AI v hudební kompozici
Představovali jste si někdy, že byste mohli skládat vlastní hudbu bez jakýchkoli zkušeností nebo drahého studiového vybavení? Díky generativní AI je nyní možné vytvářet originální skladby, které odpovídají vaší náladě, tempu a stylu.
Nástroje pro generování hudby založené na technologii AI mohou vytvářet skladby v profesionální kvalitě, které znějí, jako by je vytvořil skutečný hudebník. Podívejme se na několik příkladů:
AIVA
AIVA, nástroj pro generování hudby pomocí umělé inteligence, je skvělým pomocníkem, který pomáhá začátečníkům skládat písně. Můžete si vytvořit vlastní stylový model z několika předem připravených možností hudebního stylu. Upravte vygenerované skladby pomocí nástroje a stáhněte si je ve svém preferovaném formátu. To je vše!
Klíčové funkce Aiva
- Vytvářejte nové skladby ve více než 250 různých stylech.
- Nahrajte své vlastní audio nebo MIDI soubory a vytvořte si personalizované stylové modely.
Omezení AIVA
- Jeden uživatel nemůže generovat více než 5 kompozic najednou.
- Náhled AIVA se někdy neshoduje s konečným zobrazením webu.
Ceny AIVA
- Navždy zdarma
- Standard: 11 $/měsíc + DPH
- Pro: 33 $/měsíc + DPH
Amper Music
Amper Music, součást Shutterstocku, je uživatelsky přívětivá platforma pro komponování hudby založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet hudbu podle vašeho vkusu. Přizpůsobte si hudbu z široké škály stylů, nálad, nástrojů a temp. Můžete ji také hladce integrovat s oblíbenými softwarovými řešeními pro úpravy a dále vylepšovat své kompozice.
Klíčové funkce Amper Music
- Vyberte si z dostupných šablon a vytvořte si vlastní hudbu.
- Ovládejte styl, náladu, instrumentaci, délku, tempo a strukturu své hudby.
Omezení Amper Music
- Komentářový systém Amper vyžaduje, aby operátoři posouvali stránku, aby si mohli prohlédnout celé poznámky, což komplikuje komunikaci v týmu.
Ceny Amper Music
- Zdarma
- Osobní licence: 5 $
- Profesionální licence: 25 $
- Komerční licence: 99 $
- Online reklamní licence: 499 $
Další zmínky
Jukedeck
Jukedeck, který byl převzat společností TikTok, umožňuje uživatelům generovat originální hudbu bez licenčních poplatků s přizpůsobenými parametry, jako je žánr, nástroje a délka trvání, a specifickými klimatickými momenty v hudbě. Dokonce interpretuje kontext videa a automaticky k němu nastaví relevantní hudbu.
OpenAI MuseNet
OpenAI MuseNet, poháněný hlubokou neuronovou sítí, generuje 4minutové hudební kompozice s deseti různými nástroji a styly. Vyberte skladatele nebo styl a použijte slavnou skladbu jako výchozí bod pro vytvoření zcela nové kompozice.
Alternativně můžete zadat příkaz k vytvoření jedinečné hudby, protože model je trénován na datech z MIDI souborů.
Příklady generativní AI ve vývoji softwaru
Týmy vývojářů softwaru mohou výrazně těžit z integrace nástrojů AI pro kódování do svých pracovních postupů. Tyto nejlepší generativní nástroje AI pro vývojářské týmy poskytují návrhy kódování v reálném čase, které zvyšují přesnost softwarových řešení. Podívejme se na několik příkladů:
GitHub Copilot
Github Copilot, asistent pro kódování s umělou inteligencí, zrychluje tempo vývoje softwaru. Zeptejte se tohoto asistenta s umělou inteligencí na obecné nebo konkrétní otázky týkající se programování vaší kódové základny a získejte návrhy na vylepšení staršího kódu.
Klíčové funkce GitHub Copilot
- Získejte návrhy založené na AI v reálném čase pro dokončení kódu.
- Shrňte změny v žádostech o stažení, zrychlete a zjednodušte recenze.
Omezení GitHub Copilot
- Často nedokáže pochopit kontextový tok a vyžaduje sekvenční pokyny.
- Návrhy kódu mohou někdy navrhovat kód, který již byl implementován.
Ceny GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $/měsíc na uživatele
- Copilot Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Copilot Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
OpenAI Codex
OpenAI Codex, vyvinutý ve spolupráci s GitHub Copilot, převádí komentáře na kód, automaticky vyplňuje opakující se kód a navrhuje testy. Codex, vyvinutý na základě GPT-3, je trénován jak na přirozeném jazyce, tak na miliardách řádků kódu z veřejných zdrojů, včetně GitHubu.
Klíčové funkce OpenAI Codex
- Generujte kód pomocí popisů nebo příkazů v přirozeném jazyce.
- Překládejte kód z jednoho programovacího jazyka do jiného
- Získejte informace a návrhy, jak urychlit proces ladění.
Omezení OpenAI Codex
- Někdy model AI nesprávně interpretuje příkazy a generuje nepřesný kód.
- Mohou uniknout jemné logické chyby
Ceny OpenAI Codex
- Ceny na míru
Další zmínky
Replit
Replit zjednodušuje generování kódu pomocí výkonných nástrojů AI, které uživatelům umožňují vytvářet webové stránky, automatizace, interní nástroje a datové potrubí – to vše v jediném cloudovém pracovním prostoru.
S Replit AI můžete rychle generovat kód, používat automatické doplňování a odstraňovat chyby pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce. Podporuje všechny programovací jazyky.
Tabnine
Asistent AI kódu Tabnine podporuje několik programovacích jazyků a IDE a poskytuje návrhy kódu v reálném čase. Učí se z vašich vzorců kódu a preferencí v každé fázi vývoje softwaru.
Příklady generativní AI ve zdravotnictví
Generativní AI mění způsob, jakým lékaři diagnostikují nemoci a poskytují péči, a urychluje proces vývoje léků.
Zde je několik pozoruhodných příkladů:
Zebra Medical Vision
Zebra Medical Vision, získaná společností Nanox. AI, je nástroj pro lékařské zobrazování, který pomocí technologie AI detekuje chronická onemocnění. Tento generativní model AI využívá algoritmy strojového učení k analýze velkých datových sad existujících lékařských snímků a identifikaci časných příznaků onemocnění, čímž snižuje riziko vážných zdravotních problémů.
Klíčové funkce Zebra Medical Vision
- Provádí kvantitativní a kvalitativní analýzu orgánů těla.
- Převádí rentgenové snímky na 3D modely pro ortopedické plánování
Omezení Zebra Medical Vision
- Lékaři mohou čelit obtížím při používání aplikací AI pro hodnocení nemocí.
Ceny Zebra Medical Vision
- Ceny na míru
PathAI
PathAI využívá patologii založenou na umělé inteligenci k zlepšení pracovních postupů při vývoji léků a diagnostiky. Identifikuje a měří nádory v tkáňových vzorcích, čímž urychluje procesy posuzování patologů. Využívá umělou inteligenci k zefektivnění a zvýšení přesnosti patologie.
Klíčové funkce PathAI
- Identifikujte, analyzujte, kvantifikujte a klasifikujte TIL v tkáňových oblastech pomocí PathAI.
- Podporuje klinické studie pomocí hotových algoritmů, laboratorních služeb a odborných klinických operací.
Omezení PathAI
- Nedostatek rozmanitých dat pro trénování modelu AI může vést k nepřesné identifikaci patologických stavů.
Ceny PathAI
- Ceny na míru
Další zmínky
Insilico Medicine
Společnost Insilico Medicine transformuje vývoj léků pomocí generativní AI, čímž snižuje čas a náklady spojené s dodáváním život zachraňujících léků pacientům. Nabízí plně integrovanou sadu softwaru pro objevování léků, která umožňuje předpovídat úspěšnost klinických studií, rozpoznávat slabá místa a uvádět na trh léky, které zachraňují životy.
Google DeepMind Health
Google DeepMind Health vytváří inovativní aplikace umělé inteligence pro včasnou diagnostiku nemocí a prodloužení života pacientů. Tyto technologie například analyzují skeny očí, aby odhalily včasné příznaky slepoty.
Příklady generativní AI ve vzdělávání
Dny, kdy se vzdělávání omezovalo na učebnice a přednášky, jsou pryč. S nástupem generativní AI se učení stalo interaktivnějším, personalizovanějším a poutavějším.
Zde je několik hlavních příkladů:
Khan Academy AI
Khanmigo, výukový asistent poháněný umělou inteligencí, usnadňuje žákům i rodičům přípravu domácích úkolů. Namísto toho, aby pouze odpovídal na otázky studentů, klade Khanmigo doplňující otázky a vybízí je k hlubokému a kritickému přemýšlení, aby problémy řešili sami.
Klíčové funkce umělé inteligence Khan Academy
- Naplánujte si týden a snadno se připravte na náhradníky pomocí sady nástrojů.
- Vytvářejte pro studenty zajímavé lekce s minimem pokynů.
Omezení umělé inteligence Khan Academy
- Postrádá možnosti personalizace studijních plánů a materiálů.
- Přidávání nových studentů do tříd může být zdlouhavé, protože úkoly se nepřenášejí automaticky.
Ceny umělé inteligence Khan Academy
- Zdarma
- Učitelé a rodiny: 4 $/měsíc
- Nástroje District: Individuální ceny
DreamBox Learning
Pomocí nástrojů AI a průběžného hodnocení se DreamBox Learning přizpůsobuje každému studentovi a poskytuje relevantní pokyny k rozvoji klíčových dovedností a urychlení pokroku. Přizpůsobuje výukové zkušenosti prostřednictvím jemného doladění lekcí a sledování pokroku.
Klíčové funkce DreamBox Learning
- Poskytuje pedagogům podrobné zprávy o pokroku každého studenta ve výuce.
- Vyhodnocuje odpovědi každého studenta a poskytuje personalizované lekce.
Omezení DreamBox Learning
- Omezuje studenty ve výběru konkrétních dovedností, které chtějí procvičovat.
- Vyžaduje od studentů řešení matematických problémů pomocí konkrétních strategií.
Ceny DreamBox Learning
- Pro pedagogy, rodiny a profesionální služby jsou k dispozici individuální ceny.
Další zmínky
Squirrel AI
Squirrel AI podporuje personalizované vzdělávací zážitky pro studenty. Analyzuje individuální vlastnosti studenta a připravuje relevantní vzdělávací cesty.
Quizlet
Quizlet, globální vzdělávací platforma vylepšená umělou inteligencí, dělá učení zábavným a snadným díky interaktivním kvízovým kartám, testům a studijním hrám. Urychluje také vytváření kartiček s pomocí Magic Notes, prediktivního textu a návrhů obrázků.
Příklady generativní AI v elektronickém obchodování
Generativní AI přináší revoluci do sektoru elektronického obchodování. Nástroje AI nyní dokážou personalizovat doporučení produktů, generovat poutavé příspěvky na sociálních médiích a dokonce odpovídat na dotazy zákazníků prostřednictvím chatbotů AI.
Zde je několik konkrétních příkladů využití generativní AI v oblasti elektronického obchodování:
Nástroje AI od Shopify
Pokud jste podnikatel, který usiluje o růst svého podnikání, pak vám funkce Magic a Sidekick od Shopify pomohou být produktivnější, kreativnější a úspěšnější.
Využijte možnosti generativní AI k transformaci pozadí produktových obrázků, generování popisů produktů optimalizovaných pro SEO a získání návrhů často kladených dotazů, které můžete přidat do své Shopify schránky.
Klíčové funkce Shopify AI
- Vytvářejte profesionální fotografie produktů pouhými několika kliknutími
- Vytvářejte efektivní předměty a texty e-mailů a zjistěte, kdy je nejlepší e-maily odesílat.
Omezení umělé inteligence Shopify
- Shopify AI někdy generuje obsah s gramatickými chybami a nevhodnými formulacemi.
- Funkce „tón hlasu“ potřebuje vylepšit, protože mezi různými tóny je často jen velmi malý rozdíl.
Ceny Shopify AI
- Začátečník: 5 $ měsíčně
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilá verze: 299 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Bluecore
Platforma AI společnosti Bluecore nabízí zákazníkům relevantní doporučení produktů podle jejich nákupních potřeb. Můžete automaticky shromažďovat údaje o zákaznících a nastavit spouštěče pro zasílání těchto personalizovaných doporučení.
Klíčové funkce Bluecore
- Optimalizuje časy odesílání zpráv a zlepšuje zapojení zákazníků.
- Zabraňuje odchodu zákazníků tím, že se zaměřuje na rizikové zákazníky s relevantními informativními zprávami.
Omezení Bluecore
- Nelze segmentovat zákazníky na základě různých chování, jako jsou otevření, kliknutí a aktivita na sociálních médiích.
- Vytváření konkrétních segmentů v Bluecore může být náročné kvůli nedostatku základních filtrů „if/and“.
Ceny Bluecore
Není k dispozici dostatek informací.
Další zmínky
Dynamic Yield
Shopping Muse od Dynamic Yield, generativní nástroj založený na umělé inteligenci, přináší zákazníkům zážitek jako v kamenném obchodě tím, že převádí jejich hovorový jazyk na doporučení produktů šitých na míru. Uživatelé mohou pomocí Shopping Muse prozkoumat moderní styly, trendy vzhledy a dress kódy pro konkrétní příležitosti, aby našli ty nejvhodnější produkty.
Algolia
Algolia je významným příkladem generativní AI, která personalizuje a zpříjemňuje zážitky z online nakupování. Generuje srovnání produktů, které shrnuje rozdíly, výhody a nevýhody mezi různými produkty, aby vám pomohla s rozumným výběrem.
Příklady generativní AI v zákaznické podpoře
Týmy zákaznického servisu mají vždy plné ruce práce – pomalé reakce, frustrovaní zákazníci a nekonečné dotazy.
Jako záchrana řeší AI tyto problémy pomocí virtuálních asistentů. Použití AI v zákaznickém servisu pomáhá potěšit zákazníky rychlými odpověďmi a personalizací.
Zde je několik příkladů:
Zendesk AI
Zendesk je omnichannelová platforma zákaznických služeb navržená tak, aby zefektivnila zkušenosti zákazníků a zaměstnanců. Generativní funkce AI této platformy, jako jsou chatboty, znalostní báze a hlasové hovory, jsou neuvěřitelně užitečné.
Například chatbot společnosti Zendesk využívající umělou inteligenci automaticky generuje odpovědi zákazníkům na základě učení se z existujících znalostních bází, rozšiřuje obsah o přizpůsobený tón a vytváří souhrny a přepisy hlasových hovorů.
Klíčové funkce Zendesk AI
- Automatizuje rutinní úkoly, jako je směrování a třídění.
- Proměňte několik bodů v kompletní článek pomocí generativní AI.
Omezení umělé inteligence Zendesk
- Agent nemá možnost převzít chat od chatbota.
- Dialogue Builder může být někdy necitlivý a ukládá přísná pravidla pro pořadí bloků.
Ceny Zendesk AI
- Suite Team: 55 $/měsíc na agenta
- Suite Growth: 89 $/měsíc na agenta
- Suite Professional: 115 $/měsíc za agenta
- Suite Enterprise: Individuální ceny
LivePerson
Generativní AI společnosti LivePerson nachází cenné informace skryté v obrovském množství konverzací se zákazníky. Její AI chatbot se hlouběji zabývá shromážděnými údaji o zákaznících, aby objevil trendy a vzorce v jejich chování. Pomocí jejích generativních AI funkcí můžete také automatizovat úkoly zákaznické podpory a tvorbu obsahu, a to s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Klíčové funkce LivePerson
- Prohlížejte, upravujte, přepisujte a schvalujte odpovědi na dotazy zákazníků pomocí generativní AI.
- Využijte AI agenty k řešení běžných problémů, jako je směrování, shromažďování informací a odpovídání na časté dotazy.
Omezení LivePerson
- Zákazníci někdy hlásí zpoždění v odpovědích při interakci s chatbotem LivePerson.
- Nástroj pro tvorbu analytických údajů je těžkopádný, data jsou roztříštěná a možnosti filtrování jsou omezené.
Ceny LivePerson
Ceny na míru
Další zmínky
Ada
Agent AI společnosti Ada využívá konverzační algoritmy AI k maximalizaci řešení zákaznických problémů. Engine zpracovává každý zákaznický dotaz, aby pochopil kontext, a načítá informace ze zdrojů znalostí. Poté provede požadované akce v obchodních systémech a odpoví tak, aby dotaz vyřešil.
Intercom
Intercom je platforma zákaznických služeb založená na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby transformovala zákaznický servis pro zákazníky, agenty a vedoucí podpory. Tato aplikace umělé inteligence dokáže vytvářet články do centra nápovědy, přeformulovat odpovědi a upravit tón (formální nebo přátelský), aby agenti měli lepší kontext pro své odpovědi.
Příklady generativní AI v tvorbě obsahu
Kolik hodin jste strávili vytvářením svého posledního obsahu? Odpověď je v hodinách, že? Naštěstí generativní systémy umělé inteligence pomáhají vytvářet jedinečný obsah během několika sekund s přizpůsobeným tónem.
Zde je několik nástrojů pro generování obsahu pomocí umělé inteligence, které urychlí vaše pracovní postupy při psaní:
Sudowrite
Sudowrite je generativní nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který slouží jako kreativní pomocník pro autory beletrie, zejména romanopisce a scenáristy.
Funkce „Story Engine“ v Sudowrite pomáhá psát román od začátku do konce. Můžete také použít funkci „Describe“ k vytvoření živých scén, které oživí vaše postavy.
Klíčové funkce Sudowrite
- Vygenerujte automaticky dalších 300 slov svým hlasem pomocí funkce Write.
- Vytvářejte alternativní dějové zvraty, charakterové oblouky a témata pomocí Magic AI Canvas.
Omezení Sudowrite
- Uživatelé uvádějí, že tento nástroj není zcela vhodný pro dlouhé příběhy s několika kapitolami.
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 10 $/měsíc
- Profesionální: 22 $/měsíc
- Max: 44 $/měsíc
Krátce o AI
ShortlyAI využívá generativní modely umělé inteligence k snadnému rozšiřování, přepisování nebo zkracování textu. Pomocí technologie GPT-3 od OpenAI vytváří text podobný lidskému, který slouží k psaní článků, příběhů, příspěvků na sociálních sítích a dalších textů.
Klíčové vlastnosti Shortly AI
- Dokončete návrh vlastním stylem pomocí partnera pro psaní Shortly AI.
- Brainstormujte nápady a proměňte své myšlenky v dobře napsané odstavce, když se zaseknete.
Krátce o omezeních AI
- Neobsahuje žádné složky pro organizaci vaší práce.
- Někteří uživatelé uvádějí, že výstupy pro reklamní nadpisy a reklamní texty byly nekvalitní.
Ceny Shortly AI
- Roční plán: 65 $/měsíc
- Měsíční tarif: 79 $/měsíc
Další zmínky
Writesonic
Writesonic vám pomůže rychle vytvořit vysoce kvalitní obsah optimalizovaný pro SEO díky využití výzkumu v reálném čase a integrovaných marketingových nástrojů. Funkce jako SEO Checker a Optimizer spolu s Chatsonicem – alternativou k ChatGPT – zvyšují kvalitu obsahu a efektivně zlepšují hodnocení ve vyhledávačích.
Wordsmith
Wordsmith AI pomáhá generovat text podle vašich potřeb. Vyberte typ obsahu, přizpůsobte nastavení a zadejte podrobnosti, jako jsou informace o produktu nebo značce. AI poté vytvoří potřebný obsah. Pouhými několika kliknutími můžete tento obsah generovaný AI zkontrolovat, upravit a exportovat na platformy jako Shopify nebo WordPress.
Příklady generativní AI v analýze dat
Dny, kdy datové týmy musely sedět a ručně analyzovat data od nuly, jsou pryč. Díky rostoucí generativní AI ušetříte čas a získáte klíčové poznatky.
Pojďme si představit nejlepší nástroje pro generování poznatků založené na umělé inteligenci, které mohou generovat užitečné poznatky:
Tableau AI
Tableau Pulse, generátor poznatků založený na generativní AI, pomáhá datovým analytikům automatizovat úkoly, jako je příprava a vizualizace dat.
Díky silnému zabezpečení prostřednictvím Einstein Trust Layer zajišťuje, že data zůstanou v bezpečí a soukromí. Můžete také těžit z personalizovaných poznatků, které se přirozeně hodí do vašeho pracovního postupu.
Klíčové funkce Tableau AI
- Popište výpočty pro přípravu dat pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Získejte navrhované otázky uživatelů, které vám pomohou zahájit prozkoumávání dat.
Omezení umělé inteligence Tableau
- Někteří uživatelé hlásí, že velké datové soubory mohou způsobit problémy s výkonem.
- Nejasné chybové zprávy často vyžadují, aby uživatelé znovu vytvořili zprávy a zdroje dat.
Ceny Tableau AI
- Ceny na míru
Qlik
Qlik přeměňuje surová data na užitečné poznatky, které analytikům pomáhají soustředit se na řešení obchodních problémů namísto manuální práce. Díky generativním funkcím umělé inteligence poskytuje poznatky v přirozeném jazyce a odpovědi na otázky založené na nejnovějších datech. Jedná se o chytrý způsob, jak rychle získat relevantní odpovědi a porozumět složitým datům pomocí technologie umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka.
Klíčové funkce Qlik
- Vytvářejte vizualizace v reálném čase, prediktivní analýzy a souhrny pomocí otázek v přirozeném jazyce.
- Vytvářejte zprávy pomocí šablon bez nutnosti programování.
Omezení Qlik
- Při zpracování velkých datových sad se platforma zpomaluje.
- Příprava dat může být složitá, pokud se jedná o nestrukturovaná data.
Ceny Qlik
- Standard: 825 $/měsíc
- Premium: 2500 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Další zmínky
IBM Watsonx Analytics
Watsonx je cloudová generativní AI platforma společnosti IBM, která nabízí studio pro vytváření AI modelů, úložiště dat pro správu informací a sadu nástrojů pro zajištění hladkého chodu.
Podporuje různé LLM, včetně vlastního modelu IBM, Granite. Jednou z vynikajících vlastností je jeho flexibilita. Watsonx umožňuje společnostem přizpůsobit modely AI tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, a trénovat je na jejich vlastních datech.
Power BI
V Power BI vám AI Insights umožňuje využít předem vycvičené algoritmy AI, které usnadňují přípravu dat. S Azure Machine Learning můžete vytvářet, trénovat a nasazovat modely strojového učení přímo v Power BI. To znamená, že může předpovídat trendy a rizika na základě minulých dat. Může například pomoci odhalit, kdy může dojít k poruše zařízení v továrně, takže lze údržbu naplánovat předem.
Příklady generativní AI v překladu a lokalizaci
Překladače AI dokážou rychle přeložit texty do jazyka, který preferujete. Je to jako mít s sebou průvodce, který vám vysvětlí kontext v různých jazycích. Některé příklady:
DeepL
DeepL je překladatelské řešení založené na umělé inteligenci, které bez námahy překládá obsah do více než 30 jazyků a zajišťuje přesnost srovnatelnou s lidským překladatelem. Můžete také přizpůsobit slovníky tak, aby zachovávaly jedinečnou terminologii vaší společnosti a zajistily konzistenci veškerého obsahu.
Hlavní funkce DeepL
- Přeložte celý soubor a zachovejte přitom původní formátování.
- Změňte styl a tón přeložených textů tak, aby vyhovovaly vašemu publiku a zachovaly konzistenci.
Omezení DeepL
- Někteří uživatelé hlásí problémy s ochranou soukromí u citlivých a důvěrných textů.
Ceny DeepL
- Zdarma
- DeepL Pro Starter: 8,74 $/měsíc na uživatele Advanced: 28,74 $/měsíc na uživatele Ultimate: 57,49 $/měsíc na uživatele Enterprise: cena na míru
- Starter: 8,74 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 28,74 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 57,49 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
- Starter: 8,74 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 28,74 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 57,49 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
Google Translate
Google Translate překonává jazykové bariéry a spojuje vás s různými lidmi, místy a kulturami. Překládá texty v téměř 110 jazycích a pomáhá vám komunikovat v různých jazycích. Stačí namířit fotoaparát na text a ten se okamžitě přeloží, nebo si stáhnout jazyk pro překlad offline.
Hlavní funkce Google Translate
- Překládejte texty, řeč, webové stránky a dokonce i obrázky do svého preferovaného jazyka.
- Uložte překlady, abyste k nim měli přístup později.
Omezení služby Google Translate
- Nástroj může někdy přehlédnout jemné nuance a kulturní odkazy.
Ceny služby Google Translate
- Bezplatné použití
Další zmínky
Microsoft Translator
Microsoft Translator vám pomůže překládat chaty, konverzace, řeč, obrázky a dokonce i interakce velkých skupin. Je skvělý pro přeměnu každodenní komunikace na konverzace překládané v reálném čase, zejména v případě individuálních rozhovorů s někým, kdo mluví jiným jazykem.
iTranslate
iTranslate vám pomůže číst, psát a komunikovat ve více než 100 jazycích. Překládejte text nebo hlas do populárních jazyků nebo použijte fotoaparát k okamžitému naskenování a překladu obsahu. Aplikace také uchovává historii vašich překladů a umožňuje vám ukládat oblíbené položky.
Snižte lidskou námahu a škálovatelnost procesů pomocí nejlepších generativních nástrojů AI.
Zefektivněte své úkoly pomocí těchto 50 působivých generativních nástrojů umělé inteligence, z nichž každý je jedinečně navržen pro automatizaci pracovních postupů.
Ačkoli existuje mnoho skvělých nástrojů, někdy je užitečné mít jedno řešení, které pokrývá širokou škálu oblastí. ClickUp vyniká jako komplexní platforma pro řízení projektů a produktivitu týmů.
Je to ideální prostor pro týmy, kde mohou brainstormovat, plánovat a spolupracovat – ať už jde o procesní dokumenty, návrhy produktů nebo cokoli mezi tím. ClickUp usnadňuje organizaci díky svým rozsáhlým funkcím a AI řešení.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.