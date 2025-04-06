Jak vytvořit vlastní GPT pro personalizované odpovědi

Položíte chatbotovi jednoduchou otázku a místo užitečné odpovědi dostanete obecný odkaz, který zní, jako by byl vytržen z učebnice. Je to proto, že kvalita výstupu AI závisí na kontextu, který jí poskytnete.
Vlastní GPT vám naopak umožňuje vytvořit AI, která je vysoce relevantní pro vaše potřeby – takovou, která rozumí vašim projektům, pokynům, pracovním postupům a zákazníkům. A to nejlepší? Zvládne to každý!
V tomto blogovém příspěvku vám vysvětlíme, jak vytvořit vlastní GPT, který vám ušetří čas, eliminuje nudné úkoly a poskytuje chytřejší a užitečnější odpovědi. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
- Vlastní model GPT je specializovaná verze GPT od OpenAI, která je trénována na konkrétních datech za účelem zvýšení přesnosti a relevance v určitých oblastech.
- Zde jsou kroky k vytvoření vlastního modelu GPT: otevřete GPT Builder (klikněte na Prozkoumat GPT > Vytvořit), upravte název a popis, nakonfigurujte chování, otestujte a publikujte (sdílejte soukromě nebo zveřejněte) a zkontrolujte a aktualizujte (pravidelně přes Moje GPT).
- ClickUp na druhou stranu nabízí více než jen chatbot s umělou inteligencí. Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Stručně řečeno, ClickUp Brain je projektový manažer poháněný AI, který automaticky sumarizuje schůzky, generuje akční položky a navrhuje další kroky. ClickUp Knowledge Management vám umožňuje organizovat a přistupovat ke všem důležitým obchodním informacím, rozhodnutím a dokumentům na jednom místě. ClickUp Chat umožňuje hladkou spolupráci s vaším týmem pomocí chatu poháněného AI, který udržuje konverzace praktické a kontextové.
Co je vlastní model GPT?
Vlastní GPT v ekosystému OpenAI umožňuje uživatelům vytvořit verzi ChatGPT přizpůsobenou konkrétním potřebám, odvětvím nebo pracovním postupům. Namísto spoléhání se na výchozí model ChatGPT lze vlastní GPT doladit pomocí přizpůsobených pokynů, nastavení osobnosti, znalostních bází a dokonce i integrací API, aby lépe vyhovoval konkrétnímu použití.
Vlastní GPT vám umožňují přizpůsobit AI vašim potřebám bez nutnosti programování. Uživatelé mohou přizpůsobit jeho chování pouhým zadáním textových pokynů do nástroje GPT Builder.
Sestaví vaše návrhy do souboru pravidel. Můžete dokonce nahrát referenční soubory nebo připojit vlastní GPT ke službám třetích stran, jako je automatizace pracovních postupů a procházení webu, abyste získali více kontextu a přesnější výsledky.
🔍 Věděli jste? ChatGPT byl trénován na přibližně 45 TB datových sad, včetně webových stránek, knih a dalších zdrojů. Díky tomuto rozsáhlému tréninku je schopen porozumět mnoha tématům a reagovat na ně.
Proč vytvořit vlastní model GPT?
Obecné modely GPT nejsou vytvořeny s ohledem na vaše podnikání a mohou produkovat výsledky, které postrádají znalosti specifické pro dané odvětví.
Vlastní GPT to mění. Podívejme se, jak můžete ChatGPT využít pro zvýšení produktivity: 👀
- Personalizované odpovědi: Vlastní GPT rozumí vašim potřebám a poskytuje vám odpovědi, které skutečně dávají smysl pro vaše podnikání nebo obor.
- Hluboké znalosti odvětví: Vyškolte jej pomocí konkrétních dat, aby se stal odborníkem ve vašem oboru, ať už se jedná o daňové plánování, nemovitosti nebo softwarové produkty.
- Rychlejší pracovní postup: Automatizujte tvorbu obsahu, e-mailů nebo často kladených dotazů a zachovejte přitom konzistenci značky, abyste strávili méně času opakovanými úpravami.
- Silnější ochrana soukromí a kontrola: Na rozdíl od veřejných nástrojů AI uchovává vlastní GPT vaše data ve vašem systému, čímž snižuje bezpečnostní rizika.
🧠 Zajímavost: Existuje mnoho zábavných příkladů vlastních GPT, jako je například „Simpsonize Me“, který přemění fotografie na umění ve stylu Simpsonových. Dalším je „Game time“, který vysvětluje deskové hry hráčům všech úrovní dovedností!
Jak fungují modely GPT: stručný přehled
Modely GPT (Generative Pre-trained Transformer) generují text podobný lidskému pomocí kombinace hlubokého učení, rozsáhlých datových sad a prediktivních algoritmů.
Místo toho, aby pouze opakovaly zapamatované skutečnosti, předpovídají na základě kontextu nejpravděpodobnější další slovo v sekvenci.
Pojďme se podívat, jak GPT funguje 👇
1. Předběžný trénink na rozsáhlém datovém souboru
Jádrem GPT je předběžný trénink, při kterém je model napájen terabajty textových dat z knih, webových stránek a dalších zdrojů. Nezapamatuje si fakta, ale učí se jazykové struktury, vzorce a vztahy mezi slovy.
✅ Příklad: Pokud napíšete „Umělá inteligence mění…“, GPT předpoví slova, která obvykle následují, jako „podnikání“, „zdravotnictví“ nebo „průmysl“.
2. Transformerové neuronové sítě
Modely GPT AI využívají architekturu Transformer, techniku hlubokého učení, která zpracovává slova paralelně (namísto jednoho po druhém, jako starší modely).
🔍 Klíčová inovace: GPT využívá mechanismus sebeuvědomění, který přiřazuje slovům ve větě různé úrovně důležitosti, což mu umožňuje porozumět kontextu a významu.
✅ Příklad: Ve větě „Nalil kávu do hrnku. Pak ho zvedl“ GPT díky sebeuvědomění ví, že „to“ odkazuje na hrnek, a ne na kávu.
3. Doladění pro přesnost a relevanci
Po předběžném tréninku prochází model jemným doladěním, při kterém je trénován na konkrétních datových sadách, aby se zlepšila relevance, přesnost a etické aspekty. Tento krok přizpůsobuje model lidským záměrům a obchodním potřebám.
✅ Příklad: Právní AI asistent je vyladěn na soudní rozhodnutí, judikaturu a právní dokumenty, což zajišťuje, že poskytuje spolehlivé právní informace namísto obecných shrnutí.
4. Generování odpovědí (předpovídání dalšího slova)
Když uživatel položí otázku, GPT nezná odpověď – předpovídá ji na základě svých znalostí a kontextu. Tato předpověď se provádí přiřazením pravděpodobností slovům a výběrem nejpravděpodobnějšího dalšího tokenu.
🔍 Regulace teploty:
- Vyšší teplota (např. 1,0) → Kreativnější, ale riskantnější odpovědi
- Nižší teplota (např. 0,2) → Předvídatelnější odpovědi založené na faktech
✅ Příklad:
- Podnět: „Jaký je nejlepší způsob, jak investovat 10 000 dolarů?“
- Odpověď pro nízkou teplotu: „Diverzifikované portfolio s indexovými fondy je bezpečná volba.“
- Odpověď pro vysoké teploty: „Zvažte nemovitosti, akcie nových technologií nebo dokonce kryptoměny, pokud zvládnete volatilitu.“
5. Kontinuální učení prostřednictvím RLHF
Modely GPT se v průběhu času zlepšují díky zpětné vazbě od uživatelů. OpenAI využívá metodu Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) k doladění odpovědí na základě:
- Hlasování pro/proti na odpovědi chatbota
- Opravy odborného recenzenta
- Detekce zaujatosti a bezpečnostní přizpůsobení
✅ Příklad: Pokud uživatelé opakovaně hodnotí negativně odpověď týkající se „nejlepších postupů při programování“, tým OpenAI pro školení upraví model tak, aby zlepšil budoucí odpovědi.
⚡️Rychlý tip: Zde je malý přehled ChatGPT:
- Otevřít nový chat: Ctrl + Shift + 0 (Windows) a Cmd + Shift + 0 (Mac)
- Zaměření vstupu chatu: Shift + Esc
- Smazání chatu: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) a Cmd + Shift + Backspace (Mac)
Jak vytvořit vlastní GPT
Vytvoření vlastního GPT může znít složitě, ale se správným přístupem je to překvapivě jednoduché.
Zde je podrobný návod k vytvoření vlastních GPT:
Krok 1: Otevřete nástroj pro tvorbu GPT
Přihlaste se ke svému účtu OpenAI. K vytvoření vlastního modelu budete potřebovat předplatné ChatGPT Plus nebo Enterprise. V postranním panelu klikněte na Prozkoumat GPT.
Nyní vyberte možnost Vytvořit a spusťte nástroj pro tvorbu GPT.
Další informace: Jak se stát promptovým inženýrem
Krok 2: Definujte svůj vlastní GPT
V nástroji GPT Builder od OpenAI popište, co chcete, aby váš GPT dělal. Od vyřizování dotazů zákazníků po generování zpráv o odvětví – tento krok formuje odpovědi AI.
Nástroj pro tvorbu GPT navrhne název a popis, které můžete upravit tak, aby lépe vyhovovaly vašemu použití.
Krok 3: Vyladění chování GPT
Chování GPT můžete upravit pomocí konverzačního rozhraní nástroje pro tvorbu. Navíc můžete tyto odpovědi dále vylepšit v záložce Konfigurovat v horní části.
Přidejte několik témat k zahájení konverzace, definujte výzvy nebo vzorové otázky, které uživatelům pomohou při interakci s vaším GPT.
V případě potřeby můžete také přidat vlastní pokyny:
- Nahrání souborů: Poskytněte referenční dokumenty, jako jsou soubory PDF, pokyny nebo datové sady, které poskytnou GPT další kontext.
- Integrace s externími nástroji: Propojte svůj GPT se službami třetích stran prostřednictvím API, což mu umožní plánovat úkoly nebo načítat data a přistupovat k nim prostřednictvím úložiště GPT.
- Přizpůsobte vzhled: Nahrajte profilový obrázek nebo jej vygenerujte pomocí nástrojů AI, jako je DALL·E.
Krok 4: Otestujte a publikujte svůj GPT
Před dokončením otestujte svůj vlastní GPT, abyste se ujistili, že reaguje podle očekávání. V případě potřeby upravte nastavení. Jakmile budete s nastavením spokojeni, klikněte na Vytvořit a spusťte svůj GPT. Můžete jej sdílet soukromě prostřednictvím odkazu nebo jej zveřejnit.
⚙️ Bonus: Podívejte se na tento seznam nejlepších nástrojů pro generativní AI, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, zvýšit přesnost a vytěžit maximum z vašich projektů využívajících AI.
Aby vaše vlastní GPT zůstalo efektivní, pravidelně navštěvujte sekci Moje GPT v postranním panelu, kde k němu můžete přistupovat a podle potřeby jej upravovat.
Jak se vaše požadavky vyvíjejí, můžete nahrávat nové soubory, aktualizovat nastavení (klikněte na Aktualizovat) nebo doladit jeho chování, aby bylo relevantní. Nezapomeňte uložit všechny změny, aby váš GPT fungoval co nejlépe.
💡Tip pro profesionály: Uchovávejte přehlednou dokumentaci o svých trénovacích datech, parametrech a všech úpravách, které provedete. Ušetříte tak čas při pozdějším řešení problémů nebo aktualizaci modelu.
Pokud chcete GPT smazat, přejděte do ChatGPT > Moje GPT, klikněte na menu se třemi tečkami (•••) vedle vašeho vlastního GPT, vyberte Smazat GPT a potvrďte.
Jak optimalizovat a udržovat vlastní GPT
Stejně jako každý nástroj AI, i váš GPT vyžaduje pravidelné aktualizace, doladění a monitorování, aby podával nejlepší výkon.
Nejlepší způsoby, jak optimalizovat a udržovat vlastní GPT, jsou:
Zadávejte vysoce kvalitní a aktualizovaná data
Vaše GPT je tak chytrá, jak chytrá jsou data, ze kterých se učí. Ujistěte se, že ji trénujete na přesném, relevantním a rozmanitém obsahu, zejména pokud používáte ChatGPT pro tvorbu obsahu, zdravotnictví, marketing, prodej a jiné účely.
✅ Příklad: Pokud spravujete bot pro zákaznickou podporu založený na AI, jeho aktualizace o nové funkce produktu nebo nejnovější trendy v oblasti podpory mu pomůže poskytovat lepší odpovědi namísto spoléhání se na zastaralé odpovědi.
Zkontrolujte a otestujte lepší výkon
Nastavte zpětnou vazbu, kde mohou uživatelé hodnotit odpovědi nebo označovat problémy, abyste přesně věděli, co je třeba vylepšit. Provádění A/B testů (porovnání aktuální verze s aktualizovanou verzí) pomáhá identifikovat, které změny ji skutečně vylepšují.
✅ Příklad: Pokud uživatelé hlásí, že váš GPT má potíže s konkrétními dotazy, využijte jejich zpětnou vazbu k doladění odpovědí a zlepšení přesnosti.
⚡ Rychlý tip: Místo toho, abyste žádali o seznam nápadů, obraťte proces a nejprve požádejte o ty nejhorší možné nápady. Jedná se o fantastický tip pro ChatGPT!
Například místo „Dejte mi marketingové strategie pro produkt SaaS“ zeptejte se „Jaké jsou nejhorší marketingové strategie, které by u produktu SaaS selhaly?“ Poté pokračujte otázkou „Nyní je proměňte ve vítězné strategie.“
Použijte ChatGPT k generování nečekaných, vysoce kvalitních poznatků namísto povrchních odpovědí.
Sledujte metriky výkonu
Stejně jako při monitorování návštěvnosti webových stránek nebo výkonu aplikací sledujte klíčové metriky, jako je přesnost odpovědí, rychlost a spokojenost uživatelů, abyste zachytili případné poklesy kvality. Identifikujte problémy, než se stanou skutečným problémem.
Zde je několik KPI, které můžete sledovat:
- Přesnost a rychlost odpovědí
- Skóre spokojenosti uživatelů (CSAT/ NPS)
- Míra dokončení úkolů
- Míra eskalace
- Udržení a zapojení
- Detekce driftu
✅ Příklad: Předpokládejme, že váš GPT přizpůsobený pro podporu zpracovává dotazy zákazníků.
Pokud zaznamenáte nárůst stížností uživatelů na irelevantní odpovědi nebo zpožděné odpovědi, je to varovný signál. Zkontrolujte protokoly ohledně doby odezvy a přesnosti; ty vám pomohou odhalit problémy a podle toho upravit model.
Omezení vlastního GPT
Vlastní GPT mají omezení, která mohou ovlivnit jejich výkon v reálných aplikacích. Pokud znáte tato omezení, budete lépe připraveni vyhnout se běžným úskalím 👇
- Omezení počtu znaků: Vlastní GPT mají omezení 8 000 znaků pro pokyny, což znamená, že musíte být přesní. Pokud se pokoušíte nastavit složitý pracovní postup, který vyžaduje podrobné pokyny, může být náročné vměstnat všechny podrobnosti do tohoto prostoru.
- Komplexnost je problém: Pokud váš úkol vyžaduje hlubokou logiku, dlouhé vícestupňové uvažování nebo integrace nad rámec základního generování textu, možná budete potřebovat externí nástroje, které tyto mezery vyplní.
- Velikost souboru je důležitá: Každý nahraný soubor má maximální velikost 512 MB a i když můžete použít více souborů, nahrání příliš mnoha souborů najednou může vést k chybám.
- Limity tokenů: Na jeden soubor je stanoven limit 2 miliony tokenů, což znamená, že velké datové soubory mohou být oříznuty.
- Limity zpráv: Pokud používáte ChatGPT Plus, můžete narazit na omezení rychlosti (například 40 zpráv za 3 hodiny). Pro intenzivní uživatele to může být vážný problém.
🔍 Věděli jste? Efektivní prompt engineering vám při práci s nástroji AI velmi pomůže. Zde je několik rámců, které můžete použít při strukturování svých promptů:
- RACE: Role, akce, kontext, očekávání
- APE: Akce, účel, očekávání
- COAST: Charakter, cíle, akce, scénář, úkol
- TAG: Úkol, akce, cíl
Proč je ClickUp výkonnou alternativou k vlastnímu GPT
Vlastní GPT jsou ideální pro přizpůsobené AI chaty, ale pokud potřebujete zefektivnit práci, centralizovat znalosti a automatizovat úkoly nad rámec konverzací, potřebujete komplexnější alternativu.
Vstupte do ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Místo toho, abyste se trápili s vlastním GPT a stále museli vše strukturovat ručně, ClickUp vám nabízí řízení práce, správu znalostí, spolupráci v reálném čase a další funkce založené na umělé inteligenci pod jednou střechou.
Podívejme se, co byste získali, kdyby se ChatGPT a ClickUp utkaly v přímém souboji:
1. ClickUp Brain
První věc, kterou budete chtít na platformě vyzkoušet, je ClickUp Brain, vestavěný AI asistent výslovně navržený pro práci.
Na rozdíl od vlastního GPT Brain automatizuje úkoly, shrne schůzky, stanoví priority práce a dokonce navrhne další kroky. Namísto toho, aby byl partnerem pro brainstorming, vám umožňuje jednat, spolupracovat a dosáhnout výsledků.
A to nejlepší? Nemusíte jej konfigurovat ručně. Brain je součástí ClickUp a rozumí vašim úkolům, projektům, dokumentům a pracovním postupům, aniž byste je výslovně zmiňovali.
V zásadě Brain plní dvojí funkci:
- Správce znalostí AI: Ztráceli jste někdy čas prohledáváním e-mailů, zpráv ve Slacku nebo dokumentů, jen abyste našli jednu jedinou informaci? ClickUp Brain si pamatuje vše, co se týká vašich nástrojů, a okamžitě vyhledá odpovědi (vždy s ohledem na kontext).
- Projektový manažer AI: Řízení projektů znamená sledovat termíny, kontrolovat úkoly a zajistit, aby nic nezůstalo bez povšimnutí. Brain vám umožňuje automatizovat všechny tyto a další činnosti, zatímco se můžete soustředit na jiné důležité úkoly.
✅ Co Brain dokáže:
- Automaticky aktualizujte průběh projektu na základě dokončení úkolů
- Generujte zprávy, abyste to nemuseli dělat sami.
- Navrhněte další kroky na základě toho, co se děje v projektu.
- AI writer pro práci: Brain může psát za vás ve vašem stylu, ať už se jedná o sepsání e-mailu klientovi nebo shrnutí dlouhé diskuse.
Jako bonus máte nyní s ClickUp Brain možnost používat více LLM, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude.
2. Správa znalostí ClickUp
Vytváření informací s ohledem na kontext je jedna věc, ale zajistit, aby je chatbot uložil pro budoucí použití, je věc druhá. Řešení pro správu znalostí ClickUp vám s tím pomůže.
Zjednodušeně řečeno, pomocí této znalostní báze AI získáte:
- Okamžité odpovědi založené na AI: ClickUp Brain čerpá informace z vašich dokumentů, wiki, úkolů a komentářů, takže váš chatbot (a tým) může okamžitě získat přesné informace.
- Hladký import znalostí: Přeneste dokumenty, tabulky a poznámky z různých nástrojů a konsolidujte vše na jednom místě.
- Snadné vytváření wiki: Převádějte jakýkoli dokument na plně organizovanou wiki pouhými několika kliknutími.
- Spolupráce v reálném čase: Odborníci mohou v reálném čase upravovat, aktualizovat a komentovat wiki stránky, čímž udržují znalosti aktuální a relevantní.
- Podrobná oprávnění a kontrola verzí: Zajistěte bezpečnost informací pomocí přístupu na základě rolí a sledujte každou změnu pomocí historie verzí.
- Centralizované centrum dokumentů: Rychlé vyhledávání, filtrování a správa všech firemních wiki a znalostí v jednom intuitivním prostoru.
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denního pokroku bylo snadné plánovat do budoucna.
3. ClickUp Chat
ClickUp Chat uchovává všechny vaše pracovní konverzace na stejném místě, kde spravujete projekty. Ať už se jedná o diskuse o úkolech, oznámení týmu pomocí příspěvků nebo sledování akčních položek, Chat udržuje vše propojené – přesně tam, kam patří.
Takto vám pomůže 👀
- Proměňte konverzace v akci: S Chatem můžete jakoukoli zprávu proměnit v úkol ClickUp jediným kliknutím.
- Udržujte všechny v souladu: Řízení týmu znamená sledovat milion věcí najednou. S FollowUps můžete označit důležité zprávy, přiřadit je kolegům a zajistit, že vám nic neunikne.
- Komunikujte se svým týmem: Díky SyncUps můžete přímo v ClickUp zahájit hlasový nebo videohovor, sdílet svou obrazovku a přidělovat úkoly v reálném čase. Není třeba žádných dalších odkazů na Zoom ani poznámek z jednání – platforma automaticky shrne klíčové body a vytvoří pro vás akční položky.
- Přeskočte scrollování: Odcházeli jste na pár hodin (nebo dní) a zmeškali jste dlouhou konverzaci? AI CatchUp vám poskytne rychlý souhrn klíčových bodů, abyste se mohli rovnou vrhnout na to, co je důležité, místo scrollování konverzací.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje, že ztratí klíčová rozhodnutí ukrytá v nekonečných chatech, e-mailech a tabulkách.
Bez centralizovaného systému dochází ke ztrátě důležitých informací. S ClickUpem to však není žádný problém. Okamžitě přeměňte chaty, komentáře, dokumenty a dokonce i e-maily na úkoly, které lze realizovat – tak se nic neztratí a každé rozhodnutí posune práci vpřed!
Vytvořte si model projektu pro úspěch s ClickUp
Vytvoření vlastního GPT pro personalizované odpovědi je jen začátek.
Chcete systém založený na umělé inteligenci, který spravuje, organizuje a zefektivňuje celý váš pracovní postup v nástroji, který používáte každý den pro téměř všechny své úkoly.
S ClickUp získáte asistenta poháněného umělou inteligencí, který v reálném čase propojuje úkoly, dokumenty a znalosti v celé vaší organizaci. Proč se tedy omezovat pouze na jeden nástroj umělé inteligence, když můžete mít plně integrovaný pracovní prostor s umělou inteligencí?
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅