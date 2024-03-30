Zvládnutí konceptů promptingu: 10 nejlepších kurzů prompt engineeringu, které vám pomohou vytěžit maximum z LLM

Pro mnoho z nás, nadšenců do technologií, bylo první setkání s promptingem spojeno s nepříjemnými interakcemi s ranými inteligentními chatboty, jako byl Eviebot. ?
Ale právě v uplynulém desetiletí jsme se náhle ocitli ve světě velkých jazykových modelů (LLM) a konverzačních nástrojů AI, které nejsou předem nakonfigurovány s odpověďmi, ale produkují výstupy na základě kvality našich promptů.
Máme například LLM jako ChatGPT, které s správně navrženými prompty nejen podporují inteligentní konverzace, ale také pomáhají při řešení problémů v pracovním i osobním životě.
Ano, abyste pomohli systémům založeným na umělé inteligenci odemknout jejich skutečný potenciál, potřebujete důkladné znalosti prompt engineeringu (nebo promptingu). Zadávání správných promptů do LLM může omezit problémy s interakcemi AI a zlepšit kontext a kvalitu odpovědí. V tomto průvodci vám pomůžeme:
- Osvojte si vývoj prompt engineeringu a koncepty specifické pro jednotlivé role.
- Prozkoumejte 10 nejlepších kurzů prompt engineeringu, ve kterých se naučíte žádané dovednosti.
- Získejte přístup k bezplatným zdrojům a trikům pro generování znalostí pomocí promptů.
Co je prompt engineering?
V zásadě je prompt engineering pečlivým procesem vytváření vstupního jazyka, který vyvolává jasné a konkrétnější odpovědi z jazykových modelů AI, jako jsou GPT-3 a GitHub Copilot.
Proč tedy tolik povyku kolem specializovaných kurzů pro něco tak jednoduchého?
Modely umělé inteligence mají totiž různé přístupy ke zpracování a interpretaci dat – požadovaný výstup produkují pouze tehdy, jsou-li vedeny jasnými pokyny, tj. prompty.
Zkuste například zadat ChatGPT tento prompt: Napište motivační dopis pro čerstvého absolventa, který hledá práci datového analytika ve společnosti IBM. Tento prompt obsahuje mnoho nejasných oblastí, které lze interpretovat různými způsoby, například: Jaký absolvent? Bude vhodný jakýkoli styl jazyka?
Řešením jsou podrobnější prompty, například: Napište motivační dopis pro čerstvého absolventa informatiky, který hledá práci datového analytika ve společnosti IBM. Dopis by měl být stručný a profesionální a měl by zmínit univerzitní úspěchy kandidáta.
Demystifikace promptingu: Vývoj prompt engineeringu
Prompt engineering má své kořeny pevně zakotvené v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML). Podívejme se na jeho vývoj ve čtyřech fázích:
- Počátky NLP: V polovině 20. století se systémy umělé inteligence založené na pravidlech (které používaly předem nastavená pravidla pro výpočty a rozhodování) potýkaly s jazykovými nuancemi. Algoritmům chyběl pevný základ nezbytný pro orientaci ve složitosti lidského jazyka.
- Posun umožněný ML: Na konci 20. a na počátku 21. století došlo k revoluci založené na datech. Strojové učení umožnilo vznik flexibilních modelů AI, které dokázaly zpracovávat jazyk. Porozumění kontextu a dlouhým textům však zůstávalo překážkou.
- Triumf Transformeru: Výzkumná práce z roku 2017 s názvem Attention is All You Need představila architekturu hlubokého učení Transformer, která je schopná zpracovávat obrovské množství dat a zachycovat složité vzorce. Umožnila modelům analyzovat text, rozlišovat mezi slovy s více významy a kontextově zpracovávat fráze na základě okolních slov.
- GPT od OpenAI: Vydání GPT-3 od OpenAI v roce 2020 dostalo prompt engineering do centra pozornosti. ChatGPT sice dokáže generovat srozumitelné odpovědi, ale nedokáže uvažovat jako člověk, takže v jeho odpovědích existuje riziko subjektivity, dezinformací a zaujatosti, zejména u slabých promptů.
Zásadní role prompt inženýra [a jak mohou pomoci kurzy]
Úlohou prompt engineerů je prozkoumat plný potenciál modelů AI a LLM. Specializují se na vytváření a zdokonalování promptů a pokynů, které pomáhají generovat přesné odpovědi pro různé případy použití. To vyžaduje hluboké pochopení toho, jak různé modely AI reagují na různé vstupy – iterativní přístup pomáhá prompt engineerům analyzovat výstupní vzorce a parametry AI.
Vzhledem k tomu, že konkrétní nuance promptingu se mohou lišit v závislosti na AI nástrojích, úspěch v této roli závisí na tom, jak rychle přizpůsobíte své dovednosti různým AI modelům a maximalizujete jejich efektivitu.
Naštěstí vám vhodné kurzy pomohou osvojit si techniky promptingu a rozvíjet dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali vynikajícím prompt inženýrem. Mezi běžná témata těchto kurzů patří:
- Definování cílů a výzev pro řešení problémů pomocí generativních modelů AI
- Poskytování kontextu generátorům textu AI a chatbotům z hlediska stylistického směřování
- Používání promptů k pochopení konceptů vývoje softwaru a chování algoritmů
- Prozkoumejte techniky jako zero-shot prompting a few-shot prompting.
10 oblíbených kurzů prompt engineeringu pro začínající prompt inženýry [bezplatné a placené kurzy]
Rozvíjející se oblast prompt engineeringu připravila půdu pro řadu kurzů, které vám pomohou osvojit si koncepty promptingu a rychleji si zdokonalit své dovednosti. Pojďme se podívat na 10 nejvýznamnějších možností pro zkušené i začínající profesionály v roce 2024. Podívejte se! ?
1. Coursera: Prompt Engineering pro ChatGPT
Lektoři kurzu: Dr. Jules White (obsah dostupný v 21 jazycích)
Délka: 18 hodin (přibližně)
Cena: Registrace zdarma. Certifikace stojí 49 $.
Kurz Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT je navržen tak, aby poskytoval komplexní školení v oblasti vytváření efektivních promptů pro generativní aplikace AI. S více než 30 videomoduly a téměř devíti hodinami výukového obsahu je tento kurz Coursera navržen tak, aby vybavil studenty základními dovednostmi v oblasti prompt engineeringu.
Tento kurz Prompt Engineering for ChatGPT, který vede Jules White, docent informatiky a elektrotechniky na Vanderbiltově univerzitě, nabízí všem aspirujícím prompt inženýrům poutavé úvodní vzdělávací zážitky.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod do kurzu
- Úvod do promptů
- Vzory promptů I
- Příklady s malým počtem pokusů
- Vzory promptů II
- Vzory promptů III
- Flexibilní výuka a cenově dostupná certifikace
Tento kurz vám také nabízí široké porozumění souvisejících oborů, jako je strojové učení, neuronové sítě a hluboké učení.
2. DeepLearning. AI & OpenAI: Prompt engineering ChatGPT pro vývojáře
Lektoři kurzu: Isa Fulford a Andrew Ng
Délka: 1 hodina
Cena: Zdarma
Druhý bezplatný kurz na našem seznamu poskytuje DeepLearning. AI ve spolupráci s OpenAI. Poskytne vám komplexní a vysoce technické znalosti o prompt engineeringu. Kurz vedený odborníky Isou Fulfordovou (OpenAI) a Dr. Andrew Ngem (DeepLearning. AI) se podrobně zabývá tvorbou efektivních promptů, které odemykají potenciál LLM, jako je ChatGPT.
Na rozdíl od jiných bezplatných kurzů prompt engineeringu, které se zaměřují hlavně na webová rozhraní, tento kurz vám umožní využít plný potenciál LLM prostřednictvím volání API. Získané znalosti vám mohou pomoci vytvořit špičkové generativní aplikace AI pro shrnování složitých informací a vytváření poutavých příběhů.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod do prompt engineeringu
- Pokyny
- Iterativní
- Shrnutí
- Inference
- Transformace
- Rozšíření
- Chatbot
- Závěr
Tento kurz založený na DeepLearning klade důraz na praktické znalosti prostřednictvím případů použití, jako jsou:
- Shrnutí zhuštěných dat do přehledných souhrnů pomocí pokročilých technik strojového učení
- Činit informovaná rozhodnutí na základě neúplných údajů
- Změna stylů nebo forem textu při zachování jejich významu
- Generování stručných nápadů a jejich propojování do narativů pomocí neuronových sítí a hlubokého učení
3. LearnPrompting.org: Úvodní kurz do prompt engineeringu
Lektoři kurzu: Sander Schulhoff a Fady Yanni
Délka trvání: 1 týden (učte se svým vlastním tempem)
Cena: Zdarma
Profesionálové, kteří se zajímají o techniky prompt engineeringu (PE) založené na výzkumu, mohou začít s úvodním kurzem prompt engineeringu od LearnPrompting. Je určen jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele AI, obsahuje rozsáhlý učební plán s více než 60 obsahovými moduly a nabízí podporu v devíti jazycích. Tento kurz vás provede od základů AI až po pokročilé techniky, takže je ideálním místem pro zvládnutí vstupů do velkých jazykových modelů (LLM).
Hlavní obsah kurzu
- Prozkoumejte, jak prompty fungují s jazykovými modely, jako je ChatGPT.
- Ponořte se do pokročilých témat, jako jsou role prompting, few-shot prompting a vývoj chatbotů.
- Podrobné diskuse, praktické příklady a poutavé vizuální materiály
- Prompty, pokyny, hraní rolí, few-shot learning, kombinace promptů, formalizace, základy chatbotů, nastavení LLM a časté chyby.
4. Cameron R. Wolfe: Pokročilé prompt engineering
Lektoři kurzu: Cameron R. Wolfe
Délka trvání: 2–3 hodiny (přibližně)
Cena: Zdarma
Toto je jeden z bezplatných kurzů prompt engineeringu určených pro pokročilé studenty. Instruktor Cameron R. Wolfe přeskočí základy prompt engineeringu a zabývá se tím, jak mohou programátoři řešit složitější problémy pomocí různých technik a prompt receptů, jako jsou Chain of Thought Prompting a Knowledge Augmentation, aby se vyhnuli halucinacím AI.
Je třeba zmínit, že kurz je zcela textový. Je vnímán jako skvělý zdroj pro středně pokročilé programátory a odborníky v oblasti datové vědy, kteří hledají hluboké porozumění tomu, jak umělá inteligence a prompting vzájemně interagují.
Hlavní obsah kurzu
- Řetězec myšlenek podněcujících
- Rozšíření znalostí
- Automatické promptování
- Vkládání promptů
- Zero/few-shot learning
- Gradientní sestup
5. Udemy: Mistrovský kurz Zero To Hundred
Lektoři kurzu: Hasaan Khan
Délka: 2,5 hodiny videa
Cena: 34,99 $
Tento kurz Udemy je užitečný pro lidi, kteří chtějí získat jedinečný pohled a přístup k různým konceptům – od základů až po pokročilé techniky promptingu. V 18 videopřednáškách lektor probírá význam prompt engineeringu a zdůrazňuje jeho klíčové použití v různých projektech, jako jsou marketingové plány a vývoj produktů AI.
Rozborem složitých pojmů, jako jsou Retrieval Augmented Generation a Self-Consistency, pomáhá kurz promptovým inženýrům získat větší sebevědomí při rozhodování na základě promptů. Na konci kurzu budou účastníci oprávněni obdržet osvědčení o absolvování.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod do prompt engineeringu
- Základy prompt engineeringu
- Příklady prompt engineeringu
- Pokročilé techniky prompt engineeringu
- Vnitřní konzistence a generování znalostí Prompting
6. James Bachini: Pokročilé prompt engineering v MidJourney
Lektoři kurzu: James Bachini
Délka trvání: 1–2 hodiny
Cena: 12 $/měsíc (přibližně)
James Bachini nabízí kurz určený pro designéry, kteří chtějí vytvářet dobré prompty pro tvorbu digitálního umění. Obsah kurzu však může být užitečný pouze pro ty, kteří chtějí používat program MidJourney. James totiž probírá konkrétní příkazy, které nemusí fungovat na jiných modelech, jako je ChatGPT.
Kurz je k dispozici na platformě Discord prostřednictvím pozvánky, uživatelé mohou také navštívit YouTube kanál lektora, kde najdou další obsah.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod do příkazů MidJourney
- Tipy a triky
- Styly a příznaky
- Prompty pro navrhování jako ostatní umělci
7. IBM: Úvod do prompt engineeringu
Lektoři kurzu: Rav Ahuja
Délka trvání: 3 týdny
Cena: Registrace zdarma
IBM pořádá základní kurz prompt engineeringu pro začátečníky, kteří se chtějí naučit osvědčené postupy pro psaní promptů v jakémkoli modelu AI. Lektor Rav probírá běžné nástroje prompt engineeringu a přístupy k psaní promptů.
Kurz obsahuje opravdu zajímavé videopřednášky o pojmech jako Text-to-Text Prompting a Interview Patterns. Na konci programu můžete požádat o profesionální certifikát v oblasti generativní umělé inteligence.
Upozorňujeme, že v době psaní tohoto článku má kurz geografická omezení – studenti z Íránu, Kuby a Krymu na Ukrajině se do něj nemohou zapsat.
Hlavní obsah kurzu
- Prompt engineering pro generativní AI
- Techniky a přístupy
- Kvíz, projekt a shrnutí kurzu
8. Udemy: Kompletní kurz prompt engineeringu pro AI Bootcamp (2024)
Lektoři kurzu: Mike Taylor a James Phoenix
Délka: 14,5 hodin videa (na vyžádání)
Cena: 89,99 $
Druhý kurz Udemy na tomto seznamu umožňuje uživatelům naučit se osvědčené postupy v oblasti prompt engineeringu pro více jazyků, jako jsou GPT-4 a Stable Diffusion. Lektoři diskutují o výhodách a nevýhodách různých velkých jazykových modelů a vedou uživatele k tomu, aby své znalosti aplikovali v 15 reálných projektech.
Kandidáti, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti umělé inteligence, se mohou také naučit vzorce kódování v jazyce Python, aby mohli škálovat umělou inteligenci, jakmile začnou pracovat jako prompt inženýři. Kurz obsahuje 89 zdrojů ke stažení a budete mít také několik úkolů.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod
- Pět principů promptingu
- Pokročilé a standardní techniky promptů
- Optimalizace promptů
- Projekty textových modelů AI
9. Elvis Saravia: Průvodce prompt engineeringem
Lektoři kurzu: Elvis Saravia
Délka trvání: 1–2 týdny
Cena: Zdarma
Elvis Saravia poskytuje podrobné znalosti o prompt engineeringu pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v této oblasti. Tato příručka se zabývá několika základními tématy, jako jsou nastavení LLM, prvky promptů a nepřímé uvažování. Obsahuje výzkumné práce o halucinacích AI a Jailbreakingu, které poskytují lepší odborný přehled o tom, jak fungují současné LLM.
Hlavní obsah kurzu
- Úvod
- Techniky
- Aplikace
- Modely
- Rizika a zneužití
- Výsledky výzkumu
10. Maximilian Vogel: Bezplatný kurz prompt engineeringu
Lektoři kurzu: Maximilian Vogel
Délka trvání: 1 hodina
Cena: Zdarma
Poslední kurz na seznamu je určen pro ty, kteří mají málo času. Tento hodinový základní průvodce je určen pro všechny, kteří právě začínají nebo touží po základních znalostech. Maximilian vysvětluje různé techniky a šablony promptů a pomáhá začátečníkům pochopit, jak mohou pomocí různých přístupů k promptům a jasného jazyka dosáhnout přesných výstupů. Líbí se nám, že tento kurz používá srozumitelný jazyk, který čtenáře nezmatuje technickým žargonem.
Hlavní obsah kurzu
- Psaní popisných pokynů
- Řetězové uvažování
- Používání šablon promptů
- Formátování promptů
- Přístup Multi Prompt
Vždy mistrovské zadávání příkazů s ClickUp
Psaní přesných a výstižných promptů je nezbytné pro maximální využití jakéhokoli velkého jazykového modelu. Není však vždy možné věnovat dlouhé hodiny kurzům, když potřebujete odborné prompty okamžitě.
Právě zde přichází na řadu ClickUp, komplexní řešení pro zvýšení produktivity. Jako pracovní platforma založená na umělé inteligenci ClickUp nabízí řadu šablon, které vám pomohou urychlit každodenní úkoly, včetně interakcí s generativními nástroji umělé inteligence, jako je ChatGPT, a to v různých oblastech použití, jako je řízení lidských zdrojů a vzdělávání.
Získejte přístup k pečlivě vybraným knihovnám promptů s pomocí šablon AI promptů ClickUp.
Bezplatné šablony AI promptů najdete přímo v knihovně šablon ClickUp, která obsahuje více než 1 000 možností pro práci související i nesouvisející s AI. Podívejme se na tři možnosti pro produktový management, projektový management a inženýrství, které mohou zlepšit způsob, jakým váš tým využívá ChatGPT a podobné nástroje.
ClickUp ChatGPT Prompts pro produktový management
Topíte se v tržních datech, zpětné vazbě od uživatelů a nekonečných seznamech úkolů? Jako produktový manažer můžete pociťovat obrovský tlak vymýšlet výjimečné nápady pro nové funkce produktů. Osvoboďte se od chaosu pomocí šablony ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management .
S více než 130 výkonnými prompty pro komplexní úkoly vám tato šablona ClickUp pomůže:
- Porozumějte potřebám a přáním svých zákazníků díky promptovým variantám, které zobrazují problémové body a relevantní řešení.
- Vymýšlejte inovativní strategie pomocí sad promptů, které zohledňují faktory jako cena a uživatelská zkušenost.
- Vytvářejte produktové plány a generujte strategie pro dokončení vývojových fází nebo sprintů v termínech.
Všechny prompty jsou navrženy s ohledem na technické aspekty LLM a způsob, jakým zpracovávají data.
ClickUp ChatGPT Prompts pro řízení projektů
Projektové řízení se může rychle proměnit v scénáře s přetížením dat a nasycenými zásobami nápadů. S šablonou ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management můžete nyní desetinásobně zvýšit svou produktivitu a manažerské schopnosti!
Tato komplexní šablona pomáhá řešit řadu výzev v oblasti produktového managementu tím, že poskytuje více než 190 promptů, které mohou:
- Identifikujte a minimalizujte rizika v jakémkoli typu projektu a nastíňte nejlepší způsoby, jak udržet věci v pohybu v rámci termínů.
- Vymýšlejte komunikační toky mezi členy týmu, aby všichni byli na stejné vlně.
- Podívejte se, jak vytvořit systém pro sledování pokroku v jakémkoli projektu (na základě jednoduchých vstupů).
ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering
Další informace o tom, co prompt inženýři dělají, najdete v ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template.
Místo toho, aby se potýkali s různými nástroji pro kódování AI, mohou inženýři promptů použít tuto šablonu k překonání komunikačních a provozních výzev prostřednictvím více než 200 promptů rozdělených do více než 12 případů použití, včetně kódování AI, hlášení chyb, analýzy dat, technických specifikací a retrospektiv sprintů.
Můžete dokonce využít technické psací podněty k vytvoření profesionálních uživatelských příruček, návrhů a výzkumných zpráv.
Tato šablona jde nad rámec pouhých promptů. Získáte:
- Vlastní zobrazení projektů pro vizualizaci vašich projektů v různých formátech, jako je zobrazení tabule nebo Ganttův diagram, pro optimální organizaci a správu úkolů.
- Sledování času, značky, vztahy a odhady času pro realizaci jakéhokoli inženýrského projektu
Nejlepší na tom je, že můžete sledovat prompty ClickUp a postupně si rozšiřovat znalosti o tom, jak prompting funguje. ✌️
A to není vše! Zjednodušte si den s ClickUp Brain, AI asistentem pro maximalizaci efektivity.
Díky nativní neuronové síti AI ClickUp, ClickUp Brain, můžete vy nebo váš tým zůstat produktivní při nejrůznějších úkolech. Jedná se o generativní AI asistenta, který vám pomůže s tvorbou obsahu, generováním nápadů a správou znalostí.
ClickUp Brain eliminuje nutnost přílišného přemýšlení nad prompty. Obsahuje více než 100 odvětvově specifických promptů podložených výzkumem, které podporují různé role v projektovém týmu. Stačí spustit nástroj AI a vybrat si své oblíbené prompty pro vytváření časových os projektů, zpráv, programů schůzek a dalšího!
Ušetřete tak čas při psaní e-mailů, shrnování poznámek z jednání a projektových dokumentů, zaznamenávání živých přepisů jednání a dokonce i při vytváření kreativních blogových příspěvků a vstupních stránek. Integrace ClickUp s dalšími pracovními nástroji je přesně to, co profesionálové potřebují, aby stihli vše včas!
Neurální síť ClickUp Brain je navíc první na světě, která propojuje všechny vaše úkoly, procesy, dokumenty a komunikaci v rámci pracovního toku, což z ní činí interaktivní znalostní bázi. Uživatelé mohou získávat odpovědi pomocí jednoduchých jazykových vstupů, jako jsou:
- Jaký je cíl tohoto úkolu?
- Na čem Terry pracoval minulý týden?
- Jak funguje proces revize v naší společnosti?
- Jaké jsou SOP pro hodnocení kvality?
Jak vám zvládnutí prompt engineeringu může pomoci v kariérním růstu
Stát se prompt inženýrem může znamenat vzrušující vývoj ve vaší kariéře v oblasti umělé inteligence a otevřít vám další příležitosti v oblastech:
- Výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence: Odborníci v oblasti výzkumu a vývoje vybaveni pokročilými dovednostmi v oblasti promptingu mohou plně využít potenciál systémů umělé inteligence v různých oblastech, jako je zefektivnění pracovních postupů a snížení nákladů na výzkum a provoz.
- Analýza dat: Data scientisté používají generativní modely AI pro úkoly, jako je syntéza dat nebo prediktivní modelování. Silné prompt engineering jim umožňuje optimalizovat tyto modely pro konkrétní obchodní cíle a zajistit tak cenné a relevantní poznatky.
- Vývoj a marketing chatbotů: Chatboty a konverzační AI prosperují díky souvislým odpovědím. Odborníci, kteří rozumějí prompt engineeringu, mohou pomoci vytvářet obsah v souladu se značkou a s dopadem pomocí nástrojů AI, čímž maximalizují návratnost investic do technologií.
Hlavní body
Revoluce v oblasti umělé inteligence je tady a klíčem k optimalizaci jejího potenciálu je vaše schopnost využívat prompty. Jste připraveni zdokonalit své dovednosti jako prompt engineer? Pak nehledejte nic jiného než úžasné kurzy, o kterých jsme hovořili, a ClickUp, vaši dokonalou platformu pro zvládnutí prompt engineeringu prostřednictvím praxe. ?
Díky přizpůsobeným šablonám, promptům ChatGPT, nápovědě a nativní generativní AI nabízí ClickUp několik způsobů, jak si rozšířit znalosti v oblasti AI! Zaregistrujte se ještě dnes a začněte používat prompty, které stačí jen kliknout!
Časté dotazy
1. Jak dlouho trvá naučit se prompt engineering?
K osvojení prompt engineeringu budete potřebovat dva až tři měsíce. Délka studia se však může lišit v závislosti na vašem tempu učení a odhodlání.
2. Má prompt engineering budoucnost?
S rychlým pokrokem v oblasti umělé inteligence a velkých jazykových modelů se prompt engineering stal klíčovou dovedností. Poptávka po odbornících na ChatGPT prompt engineering v posledních pěti letech prudce vzrostla – prompt inženýři s vysokou úrovní znalostí umělé inteligence a praktickými zkušenostmi mohou dosáhnout ročního platu ve výši 330 000 USD a více.
3. Je prompt engineering snadné se naučit?
Získání odborných znalostí v této oblasti je postupný proces. Specializované instituty pro prompt engineering nenajdete všude. Zájemci musí absolvovat vhodné kurzy a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím teoretického a praktického studia.