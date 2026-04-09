10 nejlepších šablon ClickUp pro experimenty s více LLM

Tři poskytovatelé, dvanáct variant výzev a nulová možnost reprodukovat vaše nejlepší výsledky – takhle většinou končí experimenty s více LLM bez systému sledování.
Tyto šablony ClickUp poskytují vašemu týmu sdílený a jednotný rámec pro plánování, provádění a porovnávání experimentů s více LLM. A to nejlepší? Pokrývají vše od zaznamenávání hypotéz a hodnocení kvality až po schválení zainteresovanými stranami a závěrečné výzkumné zprávy.
Pojďme na to! 👀
Šablony pro sledování experimentů s více LLM v kostce
Zde je stručný přehled šablon pro sledování experimentů s více LLM, které jsou popsány v tomto průvodci:
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Klíčové funkce
|Šablona plánu a výsledků experimentu ClickUp
|Komplexní plánování a dokumentace experimentů s LLM
|Zaznamenávání hypotéz, pole konfigurace testů, souhrny rozhodnutí
|Šablona tabule pro experimenty s růstem v ClickUp
|Správa a stanovení priorit experimentálních nápadů
|Vizuální backlog, hlasovací systém, převod nápadů na úkoly
|Šablona tabulky ClickUp
|Zaznamenávání opakovatelných experimentů ve velkém měřítku
|Strukturované sloupce, filtrování a třídění, spouštěče automatizace
|Šablona pro srovnání softwaru ClickUp
|Porovnání poskytovatelů LLM podle různých kritérií
|Porovnání vedle sebe, vizuální prvky na řídicím panelu, bodové hodnocení
|Šablona řídicího panelu pro řízení projektů ClickUp
|Sledování výkonu experimentů napříč týmy
|Sledování stavu, srovnání poskytovatelů, přehled o pracovní zátěži
|Šablona týdenní zprávy o stavu v ClickUp
|Hlášení o průběhu experimentů a překážkách
|Týdenní souhrny, aktualizace generované umělou inteligencí, sledování překážek
|Šablona zprávy o aktivitách ClickUp
|Uchovávání historie experimentů a auditních stop
|Protokoly aktivit, záznamy s časovým razítkem, sledování pokroku
|Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality v ClickUp
|Ověření nastavení experimentu před spuštěním
|Kontrola parametrů, připravenost k hodnocení, řízené pracovní postupy
|Šablona pro schválení UAT v ClickUp
|Dokumentace konečných rozhodnutí a schválení modelů
|Sledování schvalování, audit trail, podpisy zainteresovaných stran
|Šablona výzkumné zprávy ClickUp
|Prezentace výsledků experimentů a doporučení
|Strukturované zprávy, souhrny s podporou AI, společná úprava
Co je sledování experimentů s více LLM?
Sledování experimentů s více LLM je postup, při kterém se systematicky zaznamenávají, porovnávají a analyzují výstupy ze dvou nebo více velkých jazykových modelů na základě stejných zadání nebo hodnotících kritérií. Každý tým, který se rozhoduje, který LLM nasadit – nebo kombinuje modely pro různé úkoly – potřebuje opakovatelný způsob, jak zachytit, co se stalo, co fungovalo a proč.
Bez struktury skončí týmy s roztříštěnými poznámkami rozptýlenými po různých nástrojích. Nikdo nedokáže určit, která verze modelu byla testována s jakým podnětem, a sdílení zjištění s lidmi, kteří nebyli přítomni, se mění v hádání.
Tento „AI sprawl“ – neplánované šíření nástrojů, modelů a platforem umělé inteligence bez dohledu nebo strategie – postihuje každý tým, který žongluje s více nástroji AI bez sjednoceného pracovního prostoru.
Sledování experimentů s více LLM se zaměřuje na následující:
|Komponenta
|Příklady
|Modely
|ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5
|Výzvy
|Systémové výzvy, uživatelské výzvy, příklady s malým počtem vzorků
|Parametry
|Teplota, maximální počet tokenů, top-p
|Výstupy
|Surové odpovědi, latence, využití tokenů
|Metriky hodnocení
|Přesnost, skóre BLEU/ROUGE, hodnocení lidmi, náklady
|Metadata
|Časová razítka, verze datových sad, informace o prostředí
📝 Rychlá poznámka: Sledování experimentů a pozorovatelnost ML nejsou totéž. Sledování představuje vrstvu strukturovaného vedení záznamů. Pozorovatelnost se zabývá monitorováním a upozorňováním v reálném čase. Šablony pokrývají stránku sledování, aniž by vyžadovaly technické nastavení.
Na co se zaměřit při výběru šablon pro sledování experimentů s více LLM
Než si vyberete šablonu, potřebujete jasná hodnotící kritéria. ✨
- Strukturovaná pole pro experimenty: Speciální pole pro název modelu, verzi výzvy, parametry a výstup – nejde o prázdný dokument, který si musíte sami vytvořit
- Rozložení pro přímé srovnání: Prohlédněte si výsledky modelu A a modelu B v jednom zobrazení, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Sledování hodnotících metrik: Vestavěné sloupce pro hodnocení přesnosti, relevance, latence, nákladů na token a míry halucinací
- Stav a rozhodovací workflow: Označujte experimenty jako plánované, probíhající, dokončené nebo zamítnuté, aby každý viděl, jak se věci mají
- Funkce pro spolupráci: Komentáře, zmínky a přiřazení úkolů zajišťují synchronizaci mezi experimentátorem a osobou s rozhodovací pravomocí
- Dashboard nebo vrstva reportingu: Zahrňte jednotlivé výsledky do souhrnného přehledu pro kontrolu vedením
- Flexibilita pro různé typy experimentů: Zvládněte jak srovnání dvou modelů, tak variace výzev u jednoho modelu bez nutnosti přepracování
🧠 Zajímavost: Model Transformer byl představen s jedním z nejvýstižnějších názvů článku vůbec: „Attention Is All You Need“ (Pozornost je vše, co potřebujete). Článek navrhl model založený výhradně na mechanismu pozornosti, který zcela opustil rekurzi a konvoluce – a tato architektura se stala základem moderních modelů LLM.
10 šablon ClickUp pro sledování experimentů s více LLM
Všechny zde uvedené šablony najdete v knihovně šablon ClickUp. Každou z nich můžete přizpůsobit pomocí vlastních polí, stavů, zobrazení, automatizací a mnoha dalších funkcí.
1. Šablona plánu a výsledků experimentu ClickUp
Experimenty s více LLM se snadno provádějí, ale jejich následná interpretace je mnohem obtížnější. Výsledek může v daném okamžiku vypadat slibně, ale rychle ztrácí na hodnotě, pokud tým nedokáže dohledat, co bylo testováno, jaká nastavení byla použita nebo jak bylo učiněno konečné rozhodnutí.
Šablona ClickUp Experiment Plan and Results poskytuje týmům jedno místo, kde mohou experiment před spuštěním definovat a po jeho skončení zaznamenat výsledky. To usnadňuje porovnávání modelů, výzev a konfigurací napříč experimenty, aniž by došlo ke ztrátě odůvodnění konečného rozhodnutí.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pole hypotézy: Uveďte svou předpověď před spuštěním jakéhokoli testu, abyste se vyhnuli potvrzovacímu zkreslení
- Sekce konfigurace testů: Zaznamenávejte poskytovatele, verzi modelu a nastavení teploty pomocí vlastních polí ClickUp
- Protokol rozhodnutí: Nechte ClickUp Brain automaticky generovat souhrny experimentů na základě výsledných dat
✅ Nejvhodnější pro: Produktové manažery v oblasti AI, kteří provádějí strukturované hodnocení LLM.
💡 Tip pro profesionály: Experimenty s více LLM modely mohou rychle vygenerovat obrovské množství výstupů. ClickUp Brain vám pomůže v tom zorientovat se tím, že shrne zjištění, standardizuje závěry a přemění výsledky na sledovatelnou práci v jediném sjednoceném pracovním prostoru. Díky tomu experiment neskončí jako hromada odpovědí. Skončí jako něco, co váš tým může zkontrolovat, na základě čeho může jednat a na čem může stavět.
2. Šablona tabule pro experimenty s růstem v ClickUp
Jakmile má váš tým více nápadů na experimenty, než kolik jich dokáže skutečně provést, výzva se přesouvá od testování k výběru. Jedno srovnání výzev vede ke třem dalším, různí poskytovatelé otevírají nové proměnné a brzy začne počet nevyřízených úkolů růst rychleji, než je tým schopen vyhodnotit.
Šablona ClickUp Growth Experiments Whiteboard vám poskytuje vizuální prostor pro třídění myšlenek v rané fázi. Je postavena na vizuálním plátně a pomáhá týmům mapovat nápady, odhalit nejsilnější srovnání a ty nejlepší z nich převést do praxe.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizuální seznam experimentů: Seskupujte testy podle případů použití nebo poskytovatelů na volně tvarovatelném plátně pomocí ClickUp Whiteboards
- Hlasování o prioritách: Nechte členy týmu hlasovat o tom, která srovnání jsou nejdůležitější
- Brainstorming v oblasti AI: Využijte ClickUp Brain k generování nápadů na experimenty nebo k přeformulování hypotéz
✅ Nejvhodnější pro: projektové manažery a vedoucí výzkumu, kteří spravují velké množství nevyřízených experimentů.
3. Šablona tabulky ClickUp
Pokud váš tým dosud zaznamenával experimenty v Google Sheets nebo Excelu, šablona tabulky ClickUp vám bude připadat velmi podobná. Je založena na tabulkovém zobrazení ClickUp.
Každý řádek představuje jeden spuštěný experiment (model + výzva + parametry) a sloupce zachycují výstupy, skóre, latenci, náklady a poznámky – to vše s integrovanou spoluprací a automatizací.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zadávané, filtrovatelné sloupce: Použijte vlastní pole ClickUp pro rozevírací seznamy (poskytovatel modelu), čísla (latence) a hodnocení (skóre kvality)
- Hromadné třídění a filtrování: Třídit stovky experimentů podle libovolného pole bez problémů s výkonem tabulky
- Automatická oznámení: Spouštějte upozornění, když se stav experimentu změní na „Dokončeno“, pomocí automatizací ClickUp
✅ Nejvhodnější pro: týmy AI ops, které spravují protokoly opakovatelných experimentů.
🧠 Zajímavost: Neuronové sítě jsou starší než samotný pojem „AI“. V roce 1943 Warren McCulloch a Walter Pitts publikovali první matematický model umělého neuronu
4. Šablona pro srovnání softwaru ClickUp
Šablona ClickUp pro srovnání softwaru, původně navržená pro hodnocení nástrojů podle společných kritérií, se perfektně hodí pro přímé srovnání poskytovatelů LLM.
Místo jednotlivých dodavatelů porovnáváte OpenAI, Anthropic, Google a Mistral z hlediska kvality výstupu, rychlosti, nákladů, velikosti kontextového okna a bezpečnostních funkcí.
Pokud se více modelů jeví jako silné z různých důvodů, tato šablona vám pomůže porovnat je podle stejných rozhodovacích kritérií a učinit konečné rozhodnutí s větší jistotou.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Posuďte kompromisy jednotlivých poskytovatelů z různých úhlů pohledu: Pomocí zobrazení ClickUp můžete přepínat mezi formáty srovnání
- Vizuální srovnávací grafy: Převádějte data do grafů nebo souhrnných karet pro prezentace před zainteresovanými stranami pomocí ClickUp Dashboards
- Syntéza s podporou AI: Nechte ClickUp Brain načíst kontext ze stávajících dokumentů k experimentům a vyplnit poznámky k porovnání
✅ Nejvhodnější pro: Vedoucí pracovníky v oblasti produktového vývoje a inženýrství, kteří s partnery z oblasti bezpečnosti nebo nákupu posuzují kompromisy mezi jednotlivými modely.
📮 ClickUp Insight: 45 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že si záložky s výzkumem souvisejícím s prací nechávají otevřené celé týdny. Pro dalších 23 % patří mezi tyto cenné záložky konverzace v AI chatu plné kontextu.
V podstatě drtivá většina z nich outsourcuje paměť a kontext do křehkých záložek prohlížeče. Opakujte po nás: Záložky nejsou znalostní báze. 👀
ClickUp Brain MAX mění pravidla hry.
Tato superaplikace pro AI vám umožňuje prohledávat váš pracovní prostor, komunikovat s více modely AI a dokonce používat hlasové příkazy k získání kontextu z jediného rozhraní. Jelikož MAX běží na vašem PC, nezabírá místo v záložkách a může ukládat konverzace, dokud je nesmažete!
📮 ClickUp Insight: 45 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že si záložky s výzkumem souvisejícím s prací nechávají otevřené celé týdny. Pro dalších 23 % patří mezi tyto cenné záložky konverzace v AI chatu plné kontextu.
V podstatě drtivá většina z nich outsourcuje paměť a kontext do křehkých záložek prohlížeče. Opakujte po nás: Záložky nejsou znalostní báze. 👀
ClickUp Brain MAX mění pravidla hry.
Tato superaplikace pro AI vám umožňuje prohledávat váš pracovní prostor, komunikovat s více modely AI a dokonce používat hlasové příkazy k získání kontextu z jediného rozhraní. Jelikož MAX běží na vašem PC, nezabírá místo v záložkách a může ukládat konverzace, dokud je nesmažete!
5. Šablona řídicího panelu pro řízení projektů ClickUp
Pokud spravujete více než 50 experimentů u čtyř poskytovatelů, jednotlivé pohledy na úkoly nestačí. Šablona ClickUp Project Management Dashboard agreguje data z vašich experimentálních úkolů do widgetů a vizualizuje je na jedné obrazovce.
To je neuvěřitelně užitečné, když se váš experimentální program začne rozšiřovat nad rámec několika jednorázových testů. Místo toho, abyste každý běh hodnotili samostatně, můžete sledovat stav celého testovacího procesu a odhalit, kde dochází ke zpomalení.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozložení stavu experimentů: Na první pohled zjistíte, kolik experimentů je naplánováno, probíhá nebo je dokončeno
- Výsledky podle poskytovatele modelu: Porovnejte, který model je nejúspěšnější ve všech dokončených experimentech
- Přehled o pracovní zátěži: Sledujte, kdo z vašeho týmu je přetížen úkoly souvisejícími s experimenty, pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp
✅ Nejvhodnější pro: Vedoucí v oblasti aplikované AI, kteří řídí průběh experimentů napříč výzkumníky, inženýry zabývajícími se výzvami a recenzenty.
🔮 Bonus: Přehlednost je pouze jednou ze složek škálování experimentů s více LLM.

6. Šablona týdenní zprávy o stavu v ClickUp
Šablona týdenní zprávy o stavu v ClickUp je užitečná pro sledování dokončených testů a prvních zjištění. Navíc vám pomůže odhalit případné překážky, jako jsou zpoždění v přístupu k API, chybějící datové sady nebo čekání na zpětnou vazbu od recenzentů.
Sekce jako přehled projektu, hlavní úspěchy a týdenní aktualizace usnadňují prezentaci pokroku, aniž byste museli pokaždé sestavovat novou zprávu.
Funguje to úžasně dobře, když se experimenty vyvíjejí rychle a vedení potřebuje jasný přehled o tom, co se tento týden změnilo.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Automaticky generované úkoly pro reporty: Vytvářejte každý týden nový úkol pro report pomocí předem nastavené šablony s využitím automatizací ClickUp
- Souhrny vypracované umělou inteligencí: Nechte ClickUp Brain načíst data z dokončených úkolů a vypracovat souhrn stavu během několika minut
- Sledování překážek: Označte závislosti, aby vedení vědělo, co je třeba odblokovat
✅ Nejvhodnější pro: Hodnotící týmy provádějící opakované testovací cykly napříč výzvami, poskytovateli a případy použití.
💟 Bonus: Pracujte chytřeji – nechte Super Agenta převzít přípravu denních zpráv o stavu vašich experimentů! Zde je video, které vám ukáže, jak na to.
7. Šablona zprávy o aktivitách ClickUp
Došlo ke změně modelu. O dva týdny později se někdo zeptá, proč byl prompt upraven, kdo novou verzi schválil a zda tým někde zaznamenal výsledek. Pokud je tato historie roztříštěná v komentářích, úkolech a rozptýlených poznámkách, trvá nalezení odpovědi déle, než by mělo.
Šablona Activity Report v ClickUp poskytuje týmům přehledný záznam o tom, co se během experimentálního cyklu odehrálo. Můžete ji použít k zaznamenání splněných i nevyřízených úkolů, dalších kroků, dílčích úspěchů a problémů v procesu na jednom místě. Pro týmy pracující v regulovaných prostředích nebo v jakémkoli pracovním postupu, který vyžaduje sledovatelnost, je tento záznam důležitý.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Automaticky vyplňovaný audit trail: Automaticky zaznamenávejte změny úkolů, přidání komentářů a aktualizace stavu pomocí vestavěného sledování aktivit v ClickUp
- Zajistěte přehlednost reportingu: Použijte ClickUp Docs k zaznamenání dokončené práce, nevyřízených položek, dalších kroků a poznámek k procesu do jednoho průběžného záznamu
- Záznamy s časovým razítkem: Zajistěte, aby každý záznam obsahoval datum a čas, a zajistěte tak plnou sledovatelnost
✅ Nejvhodnější pro: týmy zabývající se správou AI, které prověřují historii výzev, modelů a schvalování v rámci experimentálních cyklů.
💡 Tip pro profesionály: Provádění experimentů s více LLM obvykle znamená žonglování s příliš mnoha záložkami. ClickUp Brain MAX spojuje ChatGPT, Claude a Gemini do jednoho pomocníka na ploše, takže můžete přepínat mezi modely, aniž byste museli rozdělovat své poznámky, otázky a následnou práci mezi různé nástroje.
8. Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality v ClickUp
Jedno špatné nastavení může zkazit čisté srovnání modelů. Vynechané nastavení teploty, změněná výzva nebo příliš pozdě definovaná hodnotící rubrika mohou zkreslit výsledek, než si to uvědomíte. Když k tomu dojde, experiment vypadá na papíře jako dokončený, ale výsledkům se dá těžko věřit.
Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality v ClickUp poskytuje týmům strukturovaný způsob, jak zkontrolovat kvalitu nastavení před zahájením experimentu. V zobrazení seznamu v ClickUp může mít každý experiment svůj vlastní kontrolní seznam, který zajistí konzistenci výzev, kontrolu parametrů, připravenost k hodnocení a konečné schválení.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Kontrola konzistence parametrů: Ověřte, zda se výzvy, teplota, maximální počet tokenů a další parametry shodují u všech testovaných modelů
- Potvrzení hodnotícího klíče: Ujistěte se, že byla definována kritéria hodnocení předtím, než byly výstupy zkontrolovány
- Kontrola stavu: Zablokujte přechod experimentu do stavu „Dokončeno“, dokud nebudou všechny položky kontrolního seznamu zaškrtnuty pomocí automatizací ClickUp.
✅ Nejvhodnější pro: vedoucí týmů AI QA, kteří potřebují opakovatelnou kontrolu před spuštěním pro porovnání modelů.
9. Šablona ClickUp pro schválení UAT
Model může v experimentu zvítězit, ale přesto nemusí být připraven k nasazení do produkčního prostředí. Někdo musí doporučení potvrdit, zkontrolovat známá rizika a schválit nasazení.
Šablona ClickUp UAT Sign-Off poskytuje týmům formální způsob, jak tuto mezeru překlenout. Použijte ji k dokumentaci souhrnu experimentu, doporučeného nastavení modelu, klíčových výsledků, známých omezení a konečných schválení na jednom místě.
Funguje to dobře u programů s více LLM, kde konečné rozhodnutí vyžaduje více než jen slovní „ano“.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledování stavu schvalování: Zachyťte rozhodnutí každého zúčastněného (schváleno, zamítnuto, čeká na vyřízení) pomocí vlastních polí ClickUp
- Automatická oznámení o schválení: Spouštějte upozornění, když je potřeba schválení, pomocí automatizací ClickUp
- Přidejte kontext před finálním rozhodnutím: Použijte ClickUp Clips k zaznamenání krátkého průchodu výstupy vítězného modelu, okrajovými případy nebo limity, aby recenzenti mohli rozhodnutí posoudit rychleji
✅ Nejvhodnější pro: Vedoucí produktového vývoje, technického vývoje a oddělení compliance, kteří potřebují zdokumentovanou historii schvalování pro významné změny v oblasti AI.
10. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Můžete dokončit úspěšnou sérii experimentů s LLM a přesto mít potíže s vysvětlením toho, co se tým naučil. Data mohou být uložena v úkolech, scorecardech, dashboardech a komentářích. Doporučení může být někde jinde. To zpomaluje revizi a ztěžuje pozdější opětovné využití práce.
Šablona výzkumné zprávy ClickUp vám umožní převést experimentální práci do přehledného zápisu. Je založena na ClickUp Docs a obsahuje sekce pro shrnutí, metodiku, výsledky, odkazy a další.
Hodí se zejména pro interní hodnocení, kdy týmy potřebují zdokumentovat, proč byl model testován, jak byl ohodnocen a jaké byly výsledky.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Propojte vstupy do reportů s provedením: Pomocí úkolů v ClickUp propojte běhy experimentů, vlastníky, stavy a data o výsledcích s finálním reportem
- Vypracování návrhů s podporou AI: Nechte ClickUp Brain načíst data z dokončených experimentálních úkolů a shrnout výsledky, čímž výrazně zkrátíte čas potřebný na vypracování zprávy
- Společná editace: Získejte zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a zmínek přímo v dokumentu
✅ Nejvhodnější pro: Výzkumníky v oblasti AI nebo produktové manažery, kteří prezentují metodiku, zjištění a doporučení k zavedení vedení společnosti.
Začněte sledovat své experimenty s více LLM
Jakmile váš tým přejde od hodnocení jednoho či dvou modelů LLM ke správě strategií s více modely napříč různými use cases, stává se strukturované sledování prakticky nepostradatelným.
Viděli jste, jak každá šablona zpracovává jinou část životního cyklu experimentu. Pro své další srovnání modelů začněte se šablonou Experiment Plan and Results a při rozšiřování projektu přidejte šablonu Dashboard.
Skutečnou překážkou užitečného sledování experimentů je absence sdílené struktury pro zaznamenávání toho, co jste testovali, zjistili a nakonec rozhodli. Když jsou tato data roztříštěna v poznámkových blocích, chatových vláknech a osobních tabulkách, váš tým se nemůže poučit z minulých testů a činit sebevědomá rozhodnutí ohledně modelů.
Právě v tom okamžiku přichází na scénu konvergovaný pracovní prostor pro AI od ClickUp. Díky tomu, že jsou vaše experimentální úkoly, data a týmové konverzace na jednom místě a vše je propojeno pomocí AI, poskytuje ClickUp vašemu týmu jednotnou strukturu, kterou potřebuje.
Často kladené otázky týkající se experimentů s více LLM
Jak se šablony pro sledování experimentů s více LLM liší od nástrojů pro pozorovatelnost ML, jako jsou Langfuse nebo Arize?
Šablony poskytují strukturovaný rámec pro dokumentaci experimentů a zajišťují, že jsou zaznamenány všechny důležité detaily pro budoucí analýzu. Nástroje pro pozorovatelnost zároveň umožňují monitorování výkonu systému v reálném čase, včetně automatických upozornění na anomálie a komplexních telemetrických dat vhodných pro produkční prostředí. Mnoho týmů používá oba nástroje společně a kombinuje tak organizovaný přístup šablon s okamžitými poznatky z nástrojů pro pozorovatelnost.
Mohu sledovat experimenty napříč OpenAI, Anthropic a poskytovateli open-source LLM v jedné šabloně ClickUp?
Ano, samozřejmě! V ClickUp máte k dispozici vlastní pole, která vám umožňují definovat metadata specifická pro daného poskytovatele pro každý záznam experimentu. Díky tomu můžete zaznamenávat a porovnávat výsledky od jakéhokoli poskytovatele, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. A můžete je vrstvit v dashboardu, abyste získali lepší přehled o každém experimentu.
Jaké metriky bych měl zaznamenávat při porovnávání více modelů LLM vedle sebe v ClickUp?
Při porovnávání více modelů LLM v ClickUp se klíčové metriky, které je třeba zaznamenávat, týkají čtyř oblastí: výkon (latence, počet tokenů za sekundu, využití kontextového okna), kvalita (přesnost, míra halucinací, skóre relevance a konzistence při dodržování pokynů), náklady (počet vstupních/výstupních tokenů a náklady na jeden požadavek) a spolehlivost (míra chybovosti, počet opakovaných pokusů a časové limity). Pro hodnocení konkrétních úkolů zahrňte také skóre BLEU/ROUGE pro shrnutí, Pass@k pro generování kódu nebo přesnost volání nástrojů pro agentní úkoly.
Potřebuji technické znalosti k nastavení sledování experimentů s více LLM v ClickUp?
Ne – šablony v ClickUp jsou předem strukturované, takže můžete okamžitě začít zaznamenávat experimenty, a ClickUp Brain vám pomůže přizpůsobit pole a nastavit automatizace pomocí přirozeného jazyka.