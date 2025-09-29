10 bezplatných šablon grafů pro řízení času (kalendáře a rozvrhy)

Správné řízení času není dovednost, je to umění. ?
Jednoho dne máte práci pod kontrolou jako nikdo jiný! A další den jste tak zavaleni úkoly, že si chcete jen přetáhnout přes hlavu deku a poplakat si. Ach jo, to jsme zažili všichni.
Naštěstí není důvod k dramatům. Máte totiž v rukávu perfektní šablonu, která vám ulehčí od náročného rozvrhu a posune vaše techniky time managementu na vyšší úroveň.
Pracovní zátěž každého člověka se liší v závislosti na odvětví, složitosti úkolů a profesi, ale ať už je tomu jakkoli, vždy existuje šablona pro řízení času, která je přesně přizpůsobená vašim potřebám. A právě teď pro vás máme připravených 10 těch nejlepších k stažení!
Čtěte dál a ponořte se s námi do klíčových funkcí nejlepších šablon pro řízení času a 10 příkladů, které vám pomohou dosáhnout špičkového výkonu v mžiku.
10 šablon grafů pro řízení času, které zvýší vaši produktivitu
Nejlepší způsob, jak vytvořit plán produktivity svých snů, je začít s tím správným nástrojem pro řízení času.
ClickUp nabízí ve své rozsáhlé knihovně šablon tisíce – ano, tisíce – šablon, které pomáhají týmům napříč odvětvími využívat platformu na maximum. A 10 šablon pro řízení času v tomto seznamu představuje jen zlomek toho, co ClickUp dokáže udělat pro zvýšení vaší efektivity ve všech oblastech vaší práce!
A navíc jsou zcela zdarma. ?
1. Šablona plánu pro řízení času od ClickUp
Začneme šablonou denního plánovače, z níž může těžit každý! Šablona plánu časového managementu od ClickUp je ideálním nástrojem pro optimalizaci času ve vašem týdenním rozvrhu a maximální využití vašeho pracovního týdne. Tato šablona přidá do vašeho pracovního prostoru seznam se třemi dalšími zobrazeními projektů, abyste mohli své úkoly řešit ze všech úhlů.
V zobrazení Seznam aktivit najdete předem připravené úkoly, do kterých můžete vložit položky svého týdenního seznamu úkolů, a dvě vlastní pole, do kterých můžete u každého úkolu uvést příslušný den a typ aktivity. Při procházení šablony denního plánovače můžete aktualizovat svůj pokrok pomocí tří vlastních stavů úkolů a vlastního zobrazení Pracovní zátěž, abyste mohli spravovat vše, co máte na programu pro daný týden.
Stále nevíte, kde začít? Žádný problém! Podívejte se na průvodce pro začátečníky v ClickUp Doc, abyste mohli tuto šablonu začít používat co nejefektivněji.
2. Šablona pro rozvržení času od ClickUp
Chcete se dozvědět více o správném rozvržení času pro vaše klienty? Začněte s šablonou pro rozvržení času od ClickUp! Tato šablona je skvělá pro členy prodejního týmu, kteří chtějí sledovat různé potenciální zákazníky, nebo pro marketingové týmy, které chtějí sledovat klienty. Celkově je o něco jednodušší než naše první šablona pro správu času, protože se zaměřuje na plánování úkolů a správu kalendáře.
V této šabloně seznamu, která je vhodná i pro začátečníky, najdete přizpůsobitelné stavy úkolů, díky kterým budete mít přehled o svém pokroku na první pohled. Navíc obsahuje přednastavené zobrazení kalendáře, které vám pomůže vizualizovat, jak vaše úkoly zaplní váš týdenní rozvrh.
Vlastní pole typu úkolu je ideální pro organizaci úkolů, protože umožňuje seskupovat a filtrovat váš seznam úkolů podle kategorií. A pokud chcete mít ještě lepší přehled o nejdůležitějších položkách ve vašem seznamu úkolů, použijte funkci priorit v ClickUp a seřaďte své úkoly nebo projekty v seznamu podle naléhavosti!
3. Šablona osobního plánu časového managementu od ClickUp
Šablona osobního plánu času od ClickUp se podrobně zabývá tím, jak skutečně trávíte svůj čas. Je to více než jen způsob, jak zvýšit produktivitu v práci – je navržena tak, aby vám pomohla osvojit si strategie pro maximalizaci vaší denní rutiny v kanceláři i mimo ni, abyste mohli dosáhnout svých cílů a mít vše, co si přejete.
Tato šablona je uživatelsky přívětivá pro všechny úrovně znalostí ClickUp, ale mnohem více se zaměřuje na důležité termíny a sledování pokroku než šablony, které jsme dosud viděli.
Jeden z největších rozdílů?
Tato šablona představuje nový typ zobrazení ve vašem arzenálu nástrojů pro řízení času – zobrazení Board! Předem připravené zobrazení Board vám umožňuje sledovat čas v průběhu plnění úkolů a poskytuje vám vizuální záznam o čase, který jste již strávili a který vám zbývá k dosažení klíčových cílů.
Aby vám váš seznam úkolů zůstal vždy na paměti, najdete zde také vlastní pole „Požadovaný výstup“, kde si můžete předem promyslet nejčasově náročnější úkoly na daný týden a efektivně si tak rozvrhnout čas.
4. Šablona rozvrhu hodin a studie času od ClickUp
Nebojte se, na naše studenty jsme nezapomněli! Ať už se chystáte na svůj první semestr na vysoké škole nebo studujete při plném pracovním úvazku, šablona Rozvrh hodin a studium času od ClickUp vám pomůže.
Tato šablona pro sledování času vám pomůže zorganizovat vše od řízení denního rozvrhu hodin přes důležité termíny až po pracovní dobu, abyste se mohli plně soustředit. Tato šablona nabízí až 11 vlastních polí, díky kterým můžete vizualizovat časové osy projektů, celkové známky a volný čas, který máte mezi hodinami. Mezi další zmínky patří:
- Informace o semestru
- Barevné označení tříd
- Akademický rok (abyste měli přehled o své práci v průběhu studia)
- Poznámky a možnosti denního plánovače pro vaše menší úkoly
A ještě mnohem více!
Přednastavený kalendářový pohled na rozvrh hodin se stane vaším novým nejlepším přítelem, až budete mít větší studijní zátěž. Navíc zde najdete čtyři další pohledy na pracovní zátěž, díky kterým budete mít práci rozdělenou podle předmětů, nejvyšších priorit a času potřebného k dokončení úkolů.
5. Šablona harmonogramu vývoje od ClickUp
Pokud sledujete tento článek od první šablony, pravděpodobně už začínáte být seznámeni s některými z nejlepších pokročilých funkcí pro řízení času v ClickUp, jako jsou vlastní stavy úkolů, vlastní pole a dynamické náhledy na pracovní zátěž.
A to je skvělé!
Protože v následujících šablonách začneme přidávat trochu více složitosti. S touto znalostí jste připraveni ponořit se do šablony plánu vývoje od ClickUp. Tato šablona pro sledování času funguje jako Ganttův diagram k plánování a přidělování času na konkrétní projekty.
Víme, že vývoj produktu může být bez pevné strategie náročným úkolem. Tato intuitivní šablona Ganttova diagramu je navržena tak, aby zmírnila některé z těchto výzev zefektivněním vašich procesů a zabránila tak ztrátě času v pracovním toku vašeho týmu.
Díky pěti přizpůsobitelným stavům, vlastním polím a zobrazením, včetně předem připraveného Ganttova diagramu, časové osy, seznamu a Kanbanové tabule, můžete procházet každou fází růstu, předvídat úzká místa, zaznamenávat celkový počet hodin strávených na úkolech a uhladit cestu k dosažení svých cílů.
6. Šablona rozvrhu zaměstnanců od ClickUp
Efektivní time management není jen o tom, jak si zorganizovat vlastní pracovní rozvrh, ale také o tom, jak pomoci vyniknout členům vašeho týmu! Šablona rozvrhu zaměstnanců od ClickUp je přesně to, co potřebujete, aby váš tým a podnik fungovaly hladce.
Vedení týmu není žádná maličkost, proto tato šablona týdenního rozvrhu nabízí mnoho funkcí, včetně šesti vlastních polí, která vám umožní přehledně sledovat mzdové náklady, hodinové sazby, problémy, přesčasy, cíle a role. Navíc sedm dynamických typů zobrazení vytváří prostor pro správu pracovního vytížení, řešení překážek a plánování dopředu pomocí týdenního kalendáře směn založeného na časových intervalech.
7. Šablona 24hodinového rozvrhu od ClickUp
Máme tendenci klást důraz na osm hodin našeho pracovního dne, ale co těch zbývajících 16? Šablona 24 Hours Schedule od ClickUp funguje jako perfektní denní plánovač, který rozčlení celý váš den hodinu po hodině, aby vám pomohl cítit se kdykoli připraveni na všechny vaše aktivity a schůzky.
Tato šablona seznamu obsahuje čtyři vlastní stavy a tři vlastní pole pro lepší přehled o všech vašich úkolech a klíčových informacích. Skutečná výhoda této šablony však spočívá v zobrazeních! To platí zejména pro podrobné zobrazení denního kalendáře, které vám umožní vizualizovat, prioritizovat a organizovat všechny úkoly ve vašem dni.
8. Šablona měsíčního plánu od ClickUp
Šablona měsíčního plánu od ClickUp je dokonalým doplňkem k výše uvedené 24hodinové šabloně. Pokud chcete mít přehled o svých úkolech a o tom, kolik času máte k dispozici (na vyšší úrovni), stane se tato šablona vaším novým nejlepším přítelem.
Vlastní pole pro výpočet skutečných nákladů, hodinové sazby, přiděleného rozpočtu a pokroku činí z této šablony vynikající nástroj pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří dohlížejí na více členů týmu nebo fakturovatelné hodiny.
Měsíční kalendářový pohled v této šabloně organizuje úkoly podle oddělení nebo kategorie, aby vám pomohl uchopit vaše hlavní priority a vizualizovat vaši kapacitu. Navíc zde najdete předem strukturované pohledy Časová osa, Seznam, Ganttův diagram a Tabulka, které vám umožní dohlížet na výplaty, plány, členy týmu a další.
9. Šablona denního rozvrhu hodin od ClickUp
Šablona denního rozvrhu hodin od ClickUp se trochu liší od 24hodinové šablony a je ideálním zdrojem pro každého, kdo si chce vyzkoušet časové blokování. Díky vyhrazeným časovým intervalům v předem připraveném denním kalendáři můžete snadno sledovat průběh svých úkolů po hodinách.
Ale to není vše! Najdete zde také zobrazení denního seznamu pracovních postupů, které umožňuje seskupit úkoly podle stavu, vlastního pole, přidělené osoby a dalších kritérií. Díky interaktivní tabuli Kanban pro sledování času nebo absencí je tato šablona časového rozpočtu ideální pro učitele, kteří plánují denní výuku na celý týden nebo měsíc.
10. Šablona harmonogramu projektu od ClickUp
Šablona harmonogramu projektu od ClickUp je ideálním nástrojem pro manažery, kteří chtějí snadno a efektivně spravovat svůj čas napříč několika projekty. Tato šablona seznamu je navržena tak, aby sledovala a spravovala přicházející projekty a stávající pracovní postupy a maximalizovala tak využití času ve vašem týdenním harmonogramu. Nabízí čtyři přizpůsobitelné zobrazení, včetně:
- Pohled na tabuli pro přehled o fázích projektu na tabuli Kanban v průběhu týdne
- Zobrazení časové osy pro správu rozsáhlejšího harmonogramu projektu a řešení největších výzev vašeho projektu
- Zobrazení seznamu pro shrnutí úkolů souvisejících s jakýmkoli projektem nebo konkrétním časovým obdobím
Navíc je tento přehled na vysoké úrovni ideální pro vizualizaci celého vašeho projektového portfolia a časového rozpočtu, které můžete prezentovat zainteresovaným stranám a zavést tak lepší celkové řízení práce.
Co je to šablona pro řízení času?
Šablony pro řízení času jsou předem připravené rámce, které pomáhají členům týmů i projektovým manažerům organizovat svůj čas co nejefektivněji pomocí správných strategií řízení úkolů, tipů pro zvýšení produktivity a struktur plánování.
Existuje více než jeden způsob, jak moudře spravovat svůj čas, a osvědčené postupy každého z nás se budou zcela lišit! Ve skutečnosti se i vaše vlastní strategie time managementu může v průběhu času měnit. Vždy však budete mít k dispozici spoustu šablon pro time management, které vám pomohou osvěžit vaše procesy, zvýšit celkovou produktivitu a eliminovat chyby související s časem ve vašem pracovním týdnu.
Vlastní šablonu pro řízení času si můžete vytvořit od základu pomocí aplikací pro sdílené kalendáře, tabulek nebo digitálních poznámkových bloků. Doporučujeme však investovat svůj čas efektivněji hned od začátku a využít specializovaný nástroj pro produktivitu, který obsahuje vlastní přizpůsobitelné šablony pro řízení času přizpůsobené vašim potřebám.
Nezbytné funkce v nejlepších šablonách pro řízení času
Všechny šablony pro řízení času se liší formátem a úrovní detailů, ale ty nejlepší šablony obvykle obsahují následující prvky:
- Časové bloky pro rozdělení dne na zvládnutelné intervaly. Nic příliš složitého – zkuste se držet 20–30minutových intervalů, které vám poslouží jako rámec pro organizaci, stanovení priorit a rozvržení nejdůležitějších úkolů z vašeho seznamu během dne, abyste maximalizovali efektivitu procesů.
- Funkce pro stanovení priorit úkolů nebo kategorie, které vám pomohou zorientovat se v práci, kterou máte před sebou. Zkuste vyřadit různé úkoly, které mohou počkat do zítřka, a hned na začátku se vrhněte na ty nejdůležitější. Pokud chcete organizaci svých úkolů posunout ještě o krok dál, roztřiďte své denní úkoly do kategorií a stanovte priority podle tématu (např. vyřiďte všechny pochůzky najednou, vyřešte všechny úkoly týkající se SEO najednou nebo seskupte všechna schvalování do jednoho časového bloku).
- Seznamy, seznamy a ještě více seznamů! Jednoduchá šablona nezahrnuje jen základní úkoly, ale vše až po poslední dílčí úkol nebo položku v kontrolním seznamu. Doporučujeme vytvořit samostatné seznamy pro každou kategorii práce, aby byly všechny vaše důležité úkoly okamžitě uspořádány a seřazeny podle priority hned po otevření vašeho seznamu úkolů na daný den!
- Odhady času vám pomohou efektivněji rozdělovat čas a sledovat úkoly, které vás během dne zdržují. To je užitečné jak pro běžného znalostního pracovníka, tak pro manažera. Manažerům to pomáhá vidět odhady času jejich týmu, což vede k lepšímu řízení pracovní zátěže a delegování úkolů. Kromě toho mohou jednotliví pracovníci pracovat s šablonou týdenního hodnocení, aby viděli odhady času svého projektu.
- Termíny zahájení a uzávěrky vám pomohou vnímat naléhavost úkolů a spravovat čas i mimo běžnou osmihodinovou pracovní dobu. Zejména u komplexních projektů a čtvrtletních akcí, které trvají týdny či někdy i měsíce, je klíčové mít jasné časové plány a stanovené výstupy projektu.
- Poznámky a podrobnosti o čase jsou nezbytností pro týmy, které pracují výhradně na základě fakturovatelného času. Možnost přidávat poznámky a počítat hodiny strávené na úkolu zajistí, že vaši členové budou za svůj čas řádně a spravedlivě odměněni.
Možná existují další funkce pro řízení času, které vyhovují konkrétně vašemu týmu. Nebo možná hledáte něco výrazně jednoduššího, co pomůže vašemu týmu držet krok! Ať tak či onak, máme pro vás tu správnou šablonu. Využijte tyto klíčové funkce jako vodítko při hledání šablony pro řízení času.
Naplánujte si produktivní dny pomocí šablony pro řízení času
Ať už je váš seznam úkolů jakkoli složitý, máme pro vás šablonu, která vám pomůže co nejlépe využít váš čas za všech okolností.
