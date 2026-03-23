Jak vytvořit AI agenty pro prodejní týmy

Vytvoření prodejního agenta s umělou inteligencí může zpočátku znít zastrašující – zejména pro obchodníky bez technického zázemí.
Možná si říkáte: „Co když budu muset psát kód, trénovat modely strojového učení nebo propojovat složité systémy?“ 😣
Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší.
Potřebujete tři věci: jasnou prodejní strategii, promyšlené plánování agentů a platformu AI bez nutnosti programování, jako je ClickUp, která vašim agentům vdechne život.
Jste připraveni se to naučit?
V tomto příspěvku vám ukážeme, jak vytvořit výkonné AI agenty pro prodejní týmy bez jakýchkoli technických nároků. Zvyšte produktivitu týmu a úspěch v oblasti podpory prodeje už dnes. 💪🏼
Co jsou AI agenti pro prodejní týmy?
AI agenti pro prodejní týmy jsou inteligentní systémy, které automatizují prodejní procesy od začátku do konce. To zahrnuje vyhledávání potenciálních zákazníků, kvalifikaci leadů, domlouvání schůzek a následnou komunikaci, a to bez neustálého zásahu člověka.
Na rozdíl od základních nástrojů s umělou inteligencí, které generují jednorázové e-maily nebo souhrny, agenti s umělou inteligencí chápou kontext, uchovávají si paměť napříč interakcemi, učí se z výsledků, aby zlepšili svůj výkon, a koordinují akce a rozhodnutí napříč více nástroji.
Výsledkem je autonomní prodejní workflow, kde plánování, komunikaci, realizaci, předávání, analýzu a rozhodování zajišťuje výhradně umělá inteligence.
Díky AI prodejním agentům se vaši obchodní zástupci mohou soustředit na budování vztahů a rozšiřování zákaznické základny, místo aby se věnovali manuální rutinní práci.
🤝 Případová studie: Správa prodejního procesu pomocí umělé inteligence s využitím ClickUp Super Agents
Konzultantka ClickUp Anna Bullock (spoluzakladatelka agentury ABx2) vytvořila ClickUp Super Agent pro klienta ze stavebnictví, kde se postupně rozpadal proces poskytování služeb. Potenciální zákazníci zůstávali bez odezvy, úkoly byly po termínu a zákazníci nebyli informováni – a to i přesto, že veškerá práce existovala uvnitř ClickUp.
Místo toho, aby přidávala další ruční sledování, vytvořila Anna superagenta „Project Recovery Coach“ v rámci stávajícího pracovního prostoru ClickUp klienta. Agent se pustil do práce a začal monitorovat prostor:
- Označilo úkoly bez aktivity po dobu 3 a více dní
- Aktualizovalo pole týkající se stavu a sentimentu u účtů v pipeline a
- Navrhované další kroky, jako je následná komunikace nebo informování zákazníků.
Každý den generoval přehledný seznam kontaktů seřazený podle priority a proměnil roztříštěná data o prodejním procesu v konkrétní kroky, které bylo možné podniknout.
🌟 Výsledek: Prodejní pipeline byla aktivně monitorována bez nutnosti ruční kontroly ze strany klienta. Díky tomu se podařilo včas odhalit rizika a jasně definovat denní kroky k jejich řešení.
👉🏼 Potřebujete pomoc s vytvořením a nasazením vlastního AI agenta, který bude fungovat stejně jako váš prodejní tým?
AI agenti vs. tradiční automatizační nástroje
Vaše prodejní týmy jsou zvyklé používat automatizační nástroje. Pravděpodobně je již využíváte k řízení opakujících se úkolů, jako je odesílání e-mailů nebo aktualizace CRM. Prodejní agenti s umělou inteligencí na této myšlence staví, ale nabízejí mnohem více:
|Aspect
|Prodejní agenti s umělou inteligencí
|Tradiční nástroje pro automatizaci prodeje
|Jak fungují
|Využijte velké jazykové modely (LLM), strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k analýze dat a kontextu před provedením úkolů
|Postupujte podle předdefinovaných pravidel a spouštěčů nastavených uživatelem
|Role v prodejních procesech
|Působte jako asistenti, kteří pomáhají prodejním týmům analyzovat informace, připravovat oslovení a určovat další kroky v obchodních jednáních
|Automatizujte především opakující se operativní úkoly na pozadí
|Vnímání kontextu
|Zapamatujte si minulé interakce napříč různými nástroji
|Vysoká ztráta kontextu, protože každý běh začíná od začátku
|Přizpůsobivost
|Upravujte odpovědi, doporučení nebo výstupy podle situace
|Proveďte stejnou akci pokaždé, když dojde ke splnění spouštěče/podmínky
|Koordinace více nástrojů
|Získejte informace z různých zdrojů (CRM, e-mail, nástroje pro schůzky atd.)
|Obvykle propojte dva nástroje pomocí jednoduchých pracovních postupů typu „spouštěč-akce“
|Učení
|Postupně se zlepšujte díky aktualizovaným pokynům, trénovacím datům a zpětné vazbě od uživatelů
|Chování se změní pouze tehdy, když pravidla ručně upravíte
|Škálovatelnost
|Zvládněte tisíce personalizovaných konverzací.
|Ztráta personalizace při škálování
|Kvalita výstupu
|Umí generovat souhrny, analýzy, doporučení a další
|Provádějte základní akce, jako je odesílání zpráv nebo aktualizace polí v CRM
|Doba nastavení
|Trvá to jen několik minut až hodin; využívá přirozený jazyk a iterace
|Může to trvat týdny programování a ruční konfigurace pravidel
Příklady AI agentů pro prodejní týmy z praxe
Níže najdete několik příkladů AI agentů v ClickUp, které můžete vytvořit nebo přizpůsobit pro automatizaci různých prodejních funkcí:
- Agent pro shrnutí schůzek: Nahrává a přepisuje obchodní hovory, generuje shrnutí, extrahuje klíčové úkoly a aktualizuje CRM systémy
- AI bot pro následnou komunikaci: Vytváří personalizované zprávy pro následnou komunikaci po schůzkách, navrhuje další kroky pro potenciální zákazníky a připravuje e-maily pro oslovení na základě předchozích konverzací
- Agent pro kvalifikaci potenciálních zákazníků: Prověřuje příchozí potenciální zákazníky, analyzuje informace o společnosti a signály o zájmu a upřednostňuje ty potenciální zákazníky, u nichž je větší pravděpodobnost, že se stanou skutečnými zákazníky
- Nástroj pro řešení námitek: Analyzuje zablokované obchody, navrhuje protiargumenty a strategie pro obnovení kontaktu prostřednictvím e-mailu
- Sledování průběhu obchodů: Sleduje změny v aktivitě obchodu, shrnuje nedávné interakce s potenciálním zákazníkem a upozorňuje obchodní zástupce, když obchod vyžaduje pozornost
🧠 Zajímavost: V roce 1966 šokovala ELIZA svět jako první konverzační AI. Vytvořená na MIT napodobovala terapeuta tak přesvědčivě, že uživatelé s ní sdíleli svá nejhlubší tajemství – a již před desítkami let tak dokázala, že stroje mohou vést dialog podobný lidskému.
Proč prodejní týmy potřebují agenty s umělou inteligencí
Obchodní zástupci ztrácejí celé dny činnostmi, které nevedou k uzavření obchodů. Pochopení těchto konkrétních problémů jasně ukazuje, proč jsou agenti s umělou inteligencí tak důležití:
- Opakující se úkoly zabírají drahocenný čas na prodej: Vyhledávání informací o firmách, ruční označování potenciálních zákazníků, formátování poznámek z hovorů a plánování následných kontaktů ukradne každý den 2–3 hodiny času, který by mohl být věnován skutečnému generování tržeb. Umělá inteligence může zvýšit tržby o 3–15 % tím, že automatizuje veškerou tuto opakující se práci, která zpomaluje prodejní cykly
- Kontext se mezi nástroji ztrácí: Vaše prodejní data jsou roztříštěna napříč systémy. Například dotazy zákazníků v e-mailech, nahrávky hovorů na platformách pro schůzky, údaje o zákaznících v CRM systémech atd. Kvůli tomuto roztříštění práce mají obchodní zástupci často potíže udržet si ucelený přehled o každém zákazníkovi
- Přetížené prodejní kanály: Dvě stě potenciálních zákazníků na jednoho obchodního zástupce zní skvěle, dokud si neuvědomíte, že 80 % z nich nikdy nedojde k uzavření obchodu. V takovém měřítku je téměř nemožné ručně analyzovat a upřednostňovat ty správné potenciální zákazníky
- Nedostatečné prognostické schopnosti: Tradiční nástroje pro automatizaci prodeje nenabízejí přehled o chování kupujících ani o stavu prodejního procesu v reálném čase, což ztěžuje předpovídání budoucích výsledků a přijímání rozhodnutí založených na datech
- Chybějící nepřetržitá dostupnost: Potenciální zákazníci komunikují s firmami kdykoli, zatímco lidští obchodní zástupci mohou reagovat pouze v pracovní době. To někdy vede ke zmeškaným příležitostem a frustrovaným potenciálním zákazníkům
- Obecný oslovování: Personalizace oslovování se stává obtížnější s tím, jak roste váš seznam potenciálních zákazníků. Nemáte dostatek času ani informací o každém potenciálním zákazníkovi, což znamená, že vaše zprávy jsou buď obecné, nebo šablonovité
AI agenti nejen automatizují opakující se prodejní úkoly, ale provádějí je s plným kontextem. Umí koordinovat předávání úkolů jako lidé, nabízet personalizovaná doporučení a nepřetržitě běžet na pozadí, aby vaše prodejní operace fungovaly nepřetržitě.
⭐ Bonus: ClickUp Super Agents fungují jako spolupracovníci pohánění umělou inteligencí, kteří jsou přímo ve vašem pracovním prostoru. Nenahrazují vaše obchodní zástupce – spíše přebírají manuální administrativní práci, aby se váš tým mohl soustředit na strategii a prodej.
Se Super Agents můžete komunikovat stejně jako s kolegou z týmu:
- Přiřaďte jim úkoly
- @zmíňte je v dokumentech, chatech a úkolech
- Pošlete jim přímo zprávu a přenechte jim rutinní práci
- Nastavte plány a spouštěče (např. „Vytvořte report každý pátek“)
Díky ambientní AI běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na pozadí, místo aby čekali, až jim položíte otázku. Využívají skutečné dovednosti, jako je odesílání e-mailů, aktualizace úkolů v CRM a shrnování hovorů – a to vše při zachování paměti na lidské úrovni.
🍒 Třešnička na dortu: K vytvoření vlastních Super Agentů nemusíte psát kód. Stačí popsat, co má agent dělat, v běžné angličtině, a naše Super Agent Studio to nastaví během několika minut!
🎥 Chcete-li se dozvědět více o vytváření superagentů, podívejte se na toto video:
Klíčové komponenty prodejního agenta s umělou inteligencí
Za každým efektivním prodejním agentem s umělou inteligencí stojí framework, který definuje, jak agent rozumí informacím, činí rozhodnutí a plní úkoly:
- Persona: Definuje roli, kterou agent hraje v rámci prodejního procesu, a způsob, jakým komunikuje. Například prodejní agent, který se chová jako asistent SDR
- Vnímání/zpracování vstupů: Umožňuje agentovi interpretovat příchozí informace z různých zdrojů, jako jsou data z CRM, e-maily, zápisy ze schůzek nebo aktivity potenciálních zákazníků
- Paměť a kontext: Pomáhá ukládat podrobnosti krátkodobých konverzací, dlouhodobou historii vztahů a epizodické události (např. preferovaný jazyk zákazníka)
- Plánovací modul: Rozděluje cíle, jako je „Domluvit si ukázku“, na menší kroky a zajišťuje, že agent při podpoře prodejních aktivit postupuje podle logického pořadí
- Jádro uvažování: LLM poskytují inteligenci, která agentovi umožňuje vyhodnocovat různé scénáře, uvažovat při plnění úkolů, rozumět lidské řeči, shrnovat informace a vytvářet praktické poznatky
- Přístup k nástrojům: Předem připravené integrace a vlastní API pomáhají prodejnímu agentovi propojit se s vašimi stávajícími technologiemi
- Mechanismus akce: Poskytuje agentům možnost provádět úkoly v rámci pracovního postupu, jako je plánování schůzek, hodnocení potenciálních zákazníků, vytváření návrhů e-mailových odpovědí atd.
- Ochranné mechanismy/omezení: Jedná se o hranice, v jejichž rámci každý agent působí. Zajišťují, že agent dodržuje firemní směrnice, vyhýbá se riskantním krokům a přenechává rozhodnutí s vysokými sázkami lidským agentům
- Učící smyčka: Představuje proces, během kterého se agent učí z výsledků, nových dat nebo zpětné vazby a vylepšuje svůj výkon
- Formátování výstupu: Jakmile agent dokončí úkol, výsledky musí být prezentovány způsobem, který je pro prodejní týmy snadno použitelný
👀 Věděli jste, že? Rolodex, který byl uveden na trh v roce 1956, byl prvním skutečným CRM. Tato otočná kartotéka pomáhala obchodním zástupcům spravovat stovky kontaktů a území, aniž by se museli potýkat s chaosem volných listů papíru.
Jak vytvořit AI agenta pro prodejní týmy
Je čas přejít k činu!
Níže vás provedeme pěti kroky k vytvoření AI agentů pro prodejní týmy bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
⭐ Vydržte – ukážeme vám také, jak v každém kroku využít ClickUp, aby byl tento proces ještě jednodušší.
Krok 1: Definujte účel a cíle
Měli byste být schopni odpovědět na otázku: Proč tohoto agenta vytváříte?
Ať už jde o kvalifikaci příchozích potenciálních zákazníků, přípravu personalizovaných ukázek nebo dohledávání pozastavených následných kontaktů, přesně si ujasněte, jaký problém by to mělo vyřešit.
🔔 Pamatujte: Vysoce strategická práce, jako je vyjednávání složitých smluv, vyžaduje lidské nuance, které AI zatím nedokáže napodobit. Místo toho upřednostněte prodejní úkoly, které jsou repetitivní, předvídatelné a časově náročné. Jakmile je identifikujete, stanovte měřitelné cíle (např. zkrácení času na kvalifikaci potenciálního zákazníka z 30 minut na 2 minuty), abyste věděli, kdy agent plní svou úlohu.
🟓 Dokumentujte opakující se pracovní postupy a cíle agentů pomocí ClickUp Docs
Jakmile začnete vytvářet více AI agentů – například jednoho pro shrnutí schůzek, druhého pro průzkum potenciálních zákazníků a třetího pro přehledy o prodejním procesu – brzy se stane obtížné udržet přehled o rozsahu působnosti každého z nich.
ClickUp Docs vám umožňuje tyto podrobnosti jasně zaznamenat ještě před vytvořením jakékoli automatizace. Nastíňte agenty, které chcete vytvořit, definujte pracovní postupy, které podporují, a určete, které z nich vyvinout jako první.
Můžete využít bohaté formátování, aby se tyto plány daly snadno prohlížet, pozvat členy týmu, aby v reálném čase navrhovali vylepšení, a během realizace převést text přímo na konkrétní úkoly.
Krok 2: Navrhněte architekturu agenta
Jakmile máte stanovené cíle, je čas popsat vašeho AI prodejního agenta a definovat jeho funkce. Začněte s klíčovým chováním agenta:
- Jaké úkoly bude od začátku do konce zvládat?
- Jaké informace bude dostávat jako vstup a jak bude generovat výstupy?
📌 Pokud se například agent zabývá následnými kroky po schůzkách, musí zpracovávat přepisy hovorů, identifikovat klíčové body diskuse a vytvářet strukturované souhrny pro váš CRM systém.
Dále definujte, kolik kontextu a paměti by si agent měl uchovávat. Určete, ke kterým nástrojům bude mít přístup, a také uživatelská oprávnění potřebná pro každý z nich.
Zamyslete se nad tím, jak bude agent uvažovat při plnění úkolů – bude postupovat podle striktního pořadí (úkol A > B > C), nebo se bude přizpůsobovat na základě dat?
Nakonec zohledněte systémy s více agenty. Pokud nasadíte více než jednoho, rozhodněte se, jak budou mezi sebou spolupracovat.
✍ Vizuálně naplánujte nastavení svého AI agenta pomocí tabulek ClickUp
Tabule ClickUp Whiteboards poskytují neomezený prostor pro naplánování logiky vašeho agenta ještě předtím, než začnete s vývojem.
Můžete:
- Použijte různé tvary, jako jsou kruhy, obdélníky a další, k znázornění různých fází pracovního postupu
- Propojte je pomocí šipek, abyste znázornili pořadí úkolů
- Přidejte lepící poznámky, abyste zachytili konkrétní podrobnosti, jako je přístup k nástrojům, výstupní formáty a bezpečnostní opatření
- Vložte dokument s cíli (z kroku 1) přímo na tabuli a získejte okamžitý kontext
Protože Whiteboards podporují spolupráci v reálném čase, mohou vedoucí prodeje, provozní týmy a další spolupracovníci společně zkontrolovat architekturu a navrhovat vylepšení přímo na plátně.
Krok 3: Vytvořte klíčové komponenty svého prodejního agenta
Zde vytvoříte agenta na základě plánu, který jste právě vypracovali v předchozím kroku.
Pro začátek si vyberte robustní nástroj pro tvorbu AI agentů bez nutnosti programování. Tento nástroj by vám měl umožnit navrhovat, přizpůsobovat, testovat a nasazovat agenty prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní bez jakýchkoli technických nároků.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, kde můžete vytvářet prodejní agenty přímo při své každodenní práci. Ušetříte tak spoustu času, který byste jinak strávili přidáváním kontextu, konfigurací agentů a přesunem dat mezi nástroji.
Podívejme se, jak to funguje v praxi:
Vytvářejte AI agenty bez kódování: ClickUp Super Agents
Super agenti ClickUp eliminují obvyklou složitost vytváření systémů umělé inteligence. Místo spojování nástrojů nebo trénování modelů můžete vytvářet agenty pomocí jednoduchých a známých komponent pracovních postupů, abyste reálnou práci automatizovali mnohem rychleji.
- Začněte s jasným cílemDefinujte, co by měl agent dělat, pomocí srozumitelných pokynů v nástroji pro tvorbu agentů v ClickUp
- Vylepšujte společněSpolupracujte se svým týmem na vylepšení chování agenta (bez nutnosti znalostí strojového učení)
- Využijte svůj stávající pracovní prostor jako platformuVaši super agenti využívají úkoly, dokumenty a chat v ClickUp a integrace jako Slack nebo GitHub
- Navrhněte, jak to bude fungovatRozhodněte se, jak bude váš agent komunikovat (prostřednictvím chatu nebo úkolů), jak budou data proudit a jak bude v průběhu času reagovat
- Využijte stávající dataVáš pracovní prostor již obsahuje kontext – není potřeba žádná samostatná příprava dat ani jejich označování.
- Rychlé vytváření a vylepšováníNastavte pokyny, spouštěče a podmínky a poté vylepšujte výkon úpravou pokynů v přirozeném jazyce. Nemusíte modely trénovat od nuly
- Testujte v reálných pracovních postupechOvěřte chování agentů přímo ve vašem pracovním prostředí a podle potřeby je upravte
- Snadné nasazení a správaAgenti běží bezpečně v rámci ClickUp, s integrovanými oprávněními a průběžnou kontrolou
🤝 Příběh zákazníka: Společnost Bell Direct dokazuje, že k smysluplnému zavedení AI Super Agents nepotřebujete technický tým.
Pomocí ClickUp Super Agents tým automatizoval celý pracovní postup přijímání a třídění požadavků – od začátku do konce – bez psaní kódu nebo přidávání nových nástrojů.
🟌 Výsledky:
- Zvýšení provozní efektivity o 20 %, což znamená, že se s těmi samými zdroji zvládne více práce v kratším čase
- Uvolnila se kapacita odpovídající 2 zaměstnancům na plný úvazek, kteří jsou nyní k dispozici pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou
- Více než 800 e-mailů od klientů denně tříděno v reálném čase
S AI agenty může začít kdokoli – nepotřebujete žádné vývojářské znalosti. ClickUp nám velmi usnadnil nastavení agentů a postupné zavádění AI do našeho provozního modelu.
S AI agenty může začít kdokoli – nepotřebujete žádné vývojářské znalosti. ClickUp nám velmi usnadnil nastavení agentů a postupné zavádění AI do našeho provozního modelu.
Co je na ClickUp Super Agents nejlepší?
Během vývoje nemusíte do svých agentů ručně zadávat informace ani kontext.
Místo toho přebírají kontext, který je již ve vašem pracovním prostoru k dispozici – úkoly, dokumenty, chaty, komentáře, projekty, poznámky z jednání a kalendáře.
Tato kontextová AI průběžně aktualizuje své znalosti v reálném čase. Jakmile se tedy objeví nové informace, například shrnutí schůzky přidané k úkolu nebo aktualizace fáze obchodu ve vašem prodejním procesu, AI má k těmto datům okamžitý přístup.
Díky tomu mohou agenti vytvářet výstupy na základě aktuálních informací namísto zastaralých dat.
🔑 Klíčové sdělení: Vytváření AI agentů nemusí být složité – vyžaduje však promyšlený přístup.
Potřebujete navrhnout přizpůsobené a specializované agenty pro vaše pracovní postupy?
🠠 Spravujte kontext pracovního prostoru a paměť pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain je nativní vrstva umělé inteligence integrovaná do vašeho pracovního prostoru. Propojuje vaše úkoly, dokumenty a znalosti a poskytuje superagentům kontext a informace, které potřebují k efektivní práci.
Super agenti staví na této vrstvě – využívají tento kontext k pochopení situace, rozhodování a provádění akcí napříč vašimi pracovními postupy.
📌 Příklad: Váš agent pro následnou komunikaci s potenciálními zákazníky může zkontrolovat poznámky z úvodního hovoru, který jste dokončili před pár minutami, zkombinovat je s údaji o potenciálním zákazníkovi z vašeho integrovaného CRM nástroje a navrhnout personalizovanou zprávu pro následnou komunikaci – a to vše zcela samostatně.
V čem se ClickUp Brain liší od ClickUp Super Agents
ClickUp Brain pomáhá vašemu týmu pochopit, co se děje a co dělat dál. Na rozdíl od Super Agents nespouští řetězcové pracovní postupy od začátku do konce sám. Místo toho podporuje obchodní zástupce v daném okamžiku informacemi, které potřebují k výkonu své práce.
- Okamžité odpovědi na otázky týkající se obchodů„Jaký je stav tohoto obchodu?“ → Braun čerpá z úkolů, poznámek a aktivit, zatímco Super agenti na základě toho podnikají kroky
- Shrnuje hovory, e-maily a aktualizace Brain dokáže z roztříštěných konverzací vytvořit jasné další kroky, zatímco Super Agents tyto uspořádané informace využívají k iniciování kontextových následných kroků
- Návrhy následných kroků a nabídek Brain generuje e-maily na základě kontextu obchodu; Super agenti mohou odesílat nebo plánovat akce
- Odhaluje rizika a mezery Brain dokáže upozornit na stagnující obchody nebo chybějící aktualizace. Super Agents mohou jít ještě o krok dál a informovat příslušné kolegy nebo jim přiřadit úkoly k vyřízení
- Centralizuje prodejní znalosti Brain čerpá znalosti z minulých obchodů, dokumentů a příruček a odpovídá na dotazy obchodníků v reálném čase. Agenti tyto znalosti uplatňují v reálných pracovních postupech
⚙ Vytvářejte automatizace přesně podle svých představ
ClickUp Automations vám nabízí flexibilitu, díky které se můžete spolehnout na automatizace založené na pravidlech pro jednoduché, rutinní a vysoce předvídatelné úkoly, jako je například změna úrovně priority úkolů.
Vyberte si z našeho předem připraveného seznamu spouštěčů, podmínek a akcí, nebo si popovídejte s Brainem a navrhněte si vlastní automatizaci. Ať už se rozhodnete jakkoli, pomohou vám převést rutinní administrativní práci na autopilota, aniž byste museli pro každý drobný úkol nastavovat speciální nástroj nebo agenta s umělou inteligencí, čímž omezíte nadměrné rozšiřování AI.
👀 Věděli jste? ClickUp nabízí více než 1000 nativních integrací pro propojení vašich AI prodejních agentů s externími aplikacemi. Stačí vybrat nástroje, které používáte, zapnout je a okamžitě začít přistupovat ke svým datům.
Krok 4: Testujte a vylepšujte agenty
Je důležité AI agenty otestovat, než je nasadíte ve velkém měřítku. To pomáhá ověřit přesnost AI, konzistenci výstupů a celkovou stabilitu prodejního procesu.
Svého prodejního agenta můžete otestovat různými způsoby:
- Otestujte agenta v různých scénářích: Zadejte agentovi různé vstupy a sledujte, jak reaguje. Pokud se například jedná o agenta pro správu potenciálních zákazníků, zadejte mu horký příchozí lead a porovnejte ho s chladným případem pro následnou péči. Ručně zkontrolujte, zda jsou skóre kvalifikace, návrh e-mailu a další kroky relevantní pro každý scénář
- A/B testujte různé verze: Vytvořte dvě nebo tři varianty svého agenta s mírně odlišnými pokyny nebo formáty výstupů. Spusťte je souběžně, abyste před nasazením zjistili, která verze přináší lepší výsledky
Chcete-li důkladně vyhodnotit výkon, sledujte tyto metriky týkající se agentů a pracovních postupů:
- Doba odezvy agenta
- Míra chybovosti
- Zlepšení rychlosti prodejního procesu
- Úspora času na jednoho obchodního zástupce
- Zvýšení konverze
- Snížení počtu manuálních úkolů
Nakonec své AI agenty podle potřeby vylepšujte.
📊 Sledujte výkon prodejních agentů v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp
Dashboardy ClickUp shromažďují data o agentech a prodeji do jednoho živého přehledu, takže můžete okamžitě odhalit problémy s výkonností nebo úspěchy, aniž byste museli prohledávat zprávy.
Pomocí karet s funkcí drag-and-drop – jako jsou výsečové grafy, spojnicové grafy a tabulky – vizualizujte své KPI přesně tak, jak chcete.
Díky vestavěným filtrům je to ještě přesnější. Není třeba vytvářet samostatné dashboardy pro každou roli. Stačí vytvořit hlavní dashboard a pomocí filtrů zobrazit metriky, které jsou pro vás nejdůležitější.
Jděte ještě o krok dál s AI Cards od ClickUp Brain. Jedná se o dynamické widgety, které analyzují data na vašem dashboardu v reálném čase.
Můžete například použít kartu AI Brain, která automaticky načte data z vašeho dashboardu (například dobu odezvy agentů) a navrhne tři způsoby, jak je zlepšit.
📮 ClickUp Insight: 30 % lidí uvádí, že jejich největší frustrací u AI agentů je to, že znějí sebevědomě, ale dělají chyby.
K tomu obvykle dochází proto, že většina agentů pracuje izolovaně. Reagují na jednotlivé podněty, aniž by věděli, jak to máte rádi, jak pracujete nebo jaké procesy preferujete.
Super agenti fungují jinak. Pracují se 100% kontextem čerpaným přímo z vašich úkolů, dokumentů, chatů, schůzek a aktualizací v reálném čase. A v průběhu času si uchovávají krátkodobou, preferenční a dokonce i epizodickou paměť.
A právě to promění agenta z sebevědomého hádajícího se člověka v proaktivního spolupracovníka, který dokáže držet krok s vývojem práce.
Krok 5: Nasazení napříč týmy
Nakonec nasadíte prodejního agenta, který převezme každodenní rutinní práci.
Sledujte, jak s ním obchodní zástupci pracují. Brzké nasazení často odhalí drobné nedostatky, které se během testování neprojevily.
Shromážděte tuto zpětnou vazbu během první fáze nasazení, abyste agenta vylepšili, než jej rozšíříte po celé organizaci.
Stejně důležité je poskytnout odpovídající školení pro prodejní tým. Obchodní zástupci by měli vědět, za co agent odpovídá, jaké vstupní údaje potřebuje a kdy se na něj mají spolehnout a kdy mají úkol vyřídit sami.
Jasné pokyny zabraňují nereálným očekáváním a zajišťují plynulý přechod mezi umělou inteligencí a lidmi.
🧠 Zajímavost: Tupperware party se staly populárními v 40. letech 20. století, kdy Brownie Wise začala pořádat kuchyňské ukázky pro ženy v domácnosti. Prodejem plastových nádob formou přímého prodeje vytvořila model přímého prodeje, který posílil postavení žen-podnikatelek dlouho předtím, než se kariéra v korporacích stala běžnou záležitostí.
Funkce umělé inteligence ClickUp pro prodejní týmy
Moderní prodejní týmy se potýkají s ohromujícím množstvím informací.
ClickUp Brain nepůsobí jako samostatný nástroj s umělou inteligencí, ale zvládá tuto složitost tím, že přináší umělou inteligenci přímo do vašeho pracovního prostoru.
Integruje se do úkolů, dokumentů, chatů, dashboardů a propojených aplikací, aby vám pomohla najít informace, připravit návrhy komunikace, shrnout konverzace a generovat poznatky z vašich dat.
Podívejme se, jak na to:
Propojte a prohledávejte celý svůj pracovní prostor
Schopnost obchodního zástupce najít správný kontext během několika vteřin může mít obrovský vliv na oslovení potenciálních zákazníků a zvýšení každodenní produktivity.
ClickUp AI Enterprise Search vám umožňuje vyhledávat informace z celého pracovního prostoru pouhým popisem toho, co hledáte.
Není třeba prohledávat složky ani ztrácet čas vzpomínáním, kam jste soubor uložili. Stačí zadat dotaz do vyhledávacího pole. Například: „Najdi poznámky z posledního hovoru se společností Acme Corp“ nebo „Zobraz dokumenty související s cenovou nabídkou pro podniky.“
AI prohledá celý váš pracovní prostor a připojené aplikace, aby okamžitě zobrazila nejrelevantnější výsledky.
Vytvářejte e-maily a prodejní materiály rychleji
Využijte ClickUp Brain, abyste svému prodejnímu týmu pomohli vytvářet obsah ve třech hlavních oblastech: Dokumenty, Úkoly a Chat, a navíc jej standardizujte pomocí uložených podnětů a šablon.
Například můžete Brain použít přímo v dokumentu Doc k psaní návrhů e-mailů, shrnování obsahu a přeměně poznámek na úkoly. Brain dokáže pracovat s celým kontextem dokumentu Doc, takže dokáže zachovat jednotný styl a uspořádání napříč jednotlivými sekcemi.
Je to obzvláště užitečné při vytváření prodejních brožur a e-mailových sekvencí.
Pokud má váš tým neuspořádané poznámky, přepisy nebo seznamy, Brain je skvělý nástroj pro jejich převod na strukturované prodejní výstupy.
👉🏼 Podněty k použití:
- „Z výše uvedených poznámek shrňte problémy zákazníků, požadované výsledky, aktuální nástroje a metriky úspěchu.“
- „Vytvořte popis návratnosti investic a 5 argumentů, které mohu použít v následném e-mailu.“
- „Napište následný e-mail, který shrne jejich 3 největší problémy, potvrdí další kroky a navrhne termíny.“
To dobře odpovídá tomu, jak Brain dokáže shrnout a generovat akční položky z existujícího obsahu.
Navíc váš tým nemusí trávit všechen čas v Docs. Nástroje pro psaní Brain fungují kdekoli. ClickUp podporuje text (popis úkolů, komentáře, chat atd.).
🎯 Skvělé využití v prodeji:
- Pište a vylepšujte návrhy e-mailů v komentáři k úkolu
- Zlepšete srozumitelnost a tón (sebevědomější, stručnější, autoritativnější)
- Překládejte nebo lokalizujte sekvence pro odchozí komunikaci
Přepisujte a shrňujte schůzky kdekoli na cestách
AI Notetaker od ClickUp se automaticky připojí k vašim hovorům na Zoomu, Google Meet nebo Teams, aby zaznamenával, přepisoval a shrnoval diskuse. Jakmile hovor skončí, vygeneruje okamžité shrnutí, které zdůrazní rizika, klíčová rozhodnutí a další kroky.
Dokonce extrahuje akční položky a přemění je na úkoly přiřazené správné osobě – aniž byste hnuli prstem.
Získejte přístup k předním generativním modelům umělé inteligence na jednom místě
ClickUp Brain MAX je vaše desktopová superaplikace s umělou inteligencí, která sjednocuje špičkové modely AI – ChatGPT, Claude, Gemini a vlastní kontextový Brain od ClickUp – do jednoho plynulého prostředí.
Díky tomu si prodejní týmy mohou vybrat ten nejlepší model pro daný úkol: Claude pro analýzu trhu, Gemini pro personalizaci e-mailů a ChatGPT pro brainstorming průvodců prodejem. Není třeba spravovat více přihlašovacích údajů nebo předplatných; vše běží pod vaším účtem ClickUp.
Komunikujte pomocí hlasu a pracujte 400krát rychleji
Pro obchodní profesionály, kteří tráví většinu dne na schůzkách nebo dojížděním, funguje funkce Talk-to-Text od Brain MAX skvěle. Místo psaní poznámek nebo e-mailů stačí mluvit nahlas a AI váš hlas převede na uhlazený text.
Obchodní zástupci mohou během procházky diktovat sekvence oslovování, zaznamenávat aktualizace bez použití rukou nebo spouštět hlasové vyhledávací příkazy, jako je „Najdi stagnující příležitosti z 1. čtvrtletí“, čímž každý týden ušetří hodiny času.
🧠 Zajímavost: Starověcí Babylóňané kolem roku 1750 př. n. l. vytesali na hliněné tabulky první prodejní smlouvy na světě. Kupující se zavázali k úhradě zboží, jako byl ječmen nebo dobytek, a svědci smlouvu stvrdili svými pečetěmi.
AI agenti ClickUp vs. platformy AI agentů třetích stran
Zde je srovnání ClickUp AI Agents s typickými nástroji pro AI agenty od třetích stran:
|Funkce
|ClickUp Brain
|Platformy pro AI agenty od třetích stran
|Nativní integrace do pracovního prostředí
|Funkce je integrována přímo do pracovního prostředí, takže agenti s umělou inteligencí mají přístup k prodejním údajům v reálném čase
|Obvykle se připojujete ke svému pracovnímu prostoru prostřednictvím vlastních API a ruční synchronizace
|Vnímání kontextu
|Umí číst a odkazovat se na úkoly, dokumenty, komentáře a aktivitu v pracovním prostoru, aby generoval odpovědi v reálném obchodním kontextu
|Závisí na ručním nahrávání; kontext je často omezen na to, co explicitně importujete; postrádá nuancovanou historii pracovního prostoru
|Tvorba bez kódování
|AI agenty a pracovní postupy lze vytvářet přímo v pracovním prostoru pomocí příkazů v přirozeném jazyce, bez nutnosti programování
|K dispozici jsou vizuální nástroje pro tvorbu, ale pro pokročilou logiku nebo vlastní integrace do prodejních systémů je často nutné programování.
|Integrované nástroje pro řízení projektů
|Součástí jsou úkoly, dashboardy, tabule a reporty přizpůsobené prodejním pipeline, vše vylepšené umělou inteligencí v jedné aplikaci
|Zaměřeno pouze na agenty; stále potřebujete samostatný software pro řízení projektů, což vede k roztříštěnosti nástrojů a nutnosti přepínat mezi kontexty
|Cenový model
|Součástí plánů ClickUp s kredity na využití; škálovatelné podle velikosti vašeho pracovního prostoru bez poplatků za jednotlivé agenty
|Často se jedná o předplatné na agenta nebo objem úkolů, k čemuž se přidávají náklady na zřízení, které se u prodejních týmů využívajících více pracovních postupů nasčítají.
🟌 Certifikovaný agent ClickUp získal 96 bodů ze 100 v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci.
Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se zastavila na 40 až 50 bodech.
Certifikovaní agenti ClickUp jsou vytvářeni, důkladně testováni a udržováni pro vás odborníky na umělou inteligenci společnosti ClickUp. Můžete si je vybrat v rámci některého z těchto balíčků:
- Nákup na jednoho agenta: Zahrnuje průběžnou údržbu, eskalovanou podporu pro rychlejší řešení problémů a neomezený počet kreditů.
- ClickUp Accelerator : Můžete si zakoupit balíček Super Agentů navržených a vytvořených našimi odborníky. Například balíček Super Agentů pro projektové řízení nebo pro produkty a vývoj.
Výhody AI agentů v prodeji
🧠 Zajímavost: Prodejci, kteří efektivně využívají AI k vyhledávání potenciálních zákazníků, mají 3,7krát větší šanci splnit své prodejní kvóty
Prodejte se pomocí AI:
- Získejte čas na důležité rozhovory: Obchodníci často ztrácejí celé dopoledne zadáváním dat, rešeršemi a plánováním schůzek. AI agenti tyto rutinní úkoly převezmou, takže se prodejci mohou soustředit na budování vztahů se zákazníky.
- Zajišťuje personalizovanou komunikaci ve velkém měřítku: Agenti analyzují historii a chování každého potenciálního zákazníka a vytvářejí jedinečné, individuální zprávy, které výrazně zvyšují míru odezvy. Společnost Gartner předpovídá, že 30 % odchozích zpráv od velkých organizací je nyní generováno synteticky, ale s ohledem na kontext, což vede k vyšší míře odezvy a konverze
- Lepší příprava před hovory se zákazníky: Díky shromažďování a shrnutí informací o účtech zajistí agenti s umělou inteligencí, že obchodní zástupci a produktoví manažeři přijdou na schůzky s hlubokým kontextem a jasnými body k projednání
- Snižuje počet chyb v průběhu obchodního procesu: Agenti dodržují jednotné postupy pro předávání, aktualizace a eskalace, aby byla zachována konzistence v celém prodejním procesu
- Udržuje dynamiku napříč časovými pásmy: Zatímco jsou obchodní zástupci offline, agenti nepřetržitě pečují o potenciální zákazníky, zasílají následné zprávy a prověřují příchozí poptávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Časté chyby při implementaci prodejních agentů s umělou inteligencí
Než skončíme, pojďme si rychle projít některé časté chyby, které prodejní týmy při vytváření AI agentů často dělají (+ jak je napravit):
|Častá chyba
|Řešení
|Snažíte se automatizovat strategická prodejní rozhodnutí?
|Zaměřte AI agenty spíše na operativní úkoly než na strategické. Činnosti jako vyjednávání cen, komplexní strategie obchodů nebo řízení vztahů by měly zůstat v rukou lidí
|Zbytečné komplikování prvního agenta
|Začněte s jednoduchým pracovním postupem a postupně ho rozšiřujte. Vytvoření menšího, specializovaného agenta nejprve usnadní testování, vylepšování a pozdější rozšíření.
|Přeskočení testovací fáze
|Než agenta nasadíte v širokém měřítku, otestujte ho v různých scénářích a reálných prodejních situacích. Testování pomáhá včas odhalit mezery v pokynech, kontextu nebo výstupech
|Považujte agenta za jednorázovou konfiguraci
|Pokračujte ve vylepšování agenta na základě zpětné vazby a údajů o výkonu. Aktualizace pokynů, pracovních postupů a integrací pomáhá agentovi držet krok s vyvíjejícími se prodejními procesy
Vytvářejte AI prodejní agenty bez kódování s ClickUp
Prodejní agenti s umělou inteligencí jsouice velmi výkonní, ale s tou správnou platformou se dají vytvořit neuvěřitelně snadno.
ClickUp využívá hlubokou integraci pracovního prostoru a kontextovou AI, díky čemuž je vývoj agentů hračkou, aniž byste museli vyvíjet vlastní kódová řešení.
Stačí si v ClickUp popovídat s nástrojem Super Agent builder v přirozeném jazyce a na základě dat z vašeho pracovního prostoru popsat, jak se má agent chovat. Nástroj za vás vyřeší celou technickou část.
Jste připraveni rozšířit své prodejní aktivity?
Potřebujete více informací?
Často kladené otázky (FAQ)
AI agenti automatizují celý prodejní cyklus, od vyhledávání potenciálních zákazníků a kvalifikace leadů až po domlouvání schůzek a shrnování hovorů. Fungují jako autonomní asistenti, kteří zvládají opakující se administrativní práci, což umožňuje obchodníkům soustředit se výhradně na uzavírání lukrativních obchodů.
Procesy a agenti AI nasazení pomocí tradičních nástrojů pro automatizaci prodeje jsou často nepružní, mají omezený rozsah a vyžadují ruční propojení s externími databázemi nebo nástroji. ClickUp Brain je naopak vysoce kontextový. Rozumí datům ve vašem pracovním prostoru, pamatuje si minulé interakce a využívá logické uvažování k přijímání dynamických rozhodnutí, přičemž se v reálném čase přizpůsobuje měnícímu se prodejnímu workflow.
Vůbec ne. S ClickUpem můžete vytvářet vlastní agenty pomocí běžné angličtiny. Stačí popsat úkoly, profil a cíle, které má agent zvládnout, a platforma za vás zajistí technické nastavení.
ClickUp Brain poskytuje jednotné rozhraní pro využití předních modelů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini. Navíc více než 1 000 nativních integrací vám umožňuje propojit vaše agenty přímo s CRM systémy, jako jsou HubSpot a Salesforce, a komunikačními nástroji, jako je Slack.
AI agenti nepřetržitě sledují aktivitu v rámci obchodních případů a spouštějí personalizované následné akce v okamžiku, kdy se potenciální zákazník ozve. Analyzují také stav prodejního potrubí a upozorňují obchodníky na stagnující obchody, čímž zajišťují, že neztratíte ani jedinou příležitost kvůli špatnému načasování.