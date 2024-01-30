Představujeme ClickUp Brain: první neuronovou síť umělé inteligence pro práci

ClickUp předstihuje konkurenci díky třem AI asistentům, kteří jsou navrženi tak, aby zefektivnili práci a ušetřili vám čas.
San Diego, 30. ledna 2024 – Společnost ClickUp, platforma pro zvýšení produktivity, která sjednocuje práci na jednom místě, dnes oznámila uvedení ClickUp Brain, nové generace umělé inteligence ClickUp. ClickUp Brain je první umělá inteligence, která čerpá znalosti z celého pracovního prostoru organizace, aby eliminovala práci související s prací.
ClickUp Brain se skládá ze tří odlišných, ale vzájemně se doplňujících produktů: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ a AI Writer for Work™. Společně výrazně zrychlují rutinní úkoly, takže se můžete soustředit na inovace a vedení.
- AI Knowledge Manager: Ptejte se a získejte kontextové a úplné odpovědi ze svých dokumentů, úkolů a projektů.
- Projektový manažer s umělou inteligencí: Spravujte a automatizujte svou práci, včetně zpráv o postupu, individuálních standupů a aktualizací týmu.
- AI Writer for Work: Zdokonalte své psaní pomocí rolí založených na výzvách, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám vaší práce.
ClickUp Brain je jediná umělá inteligence pro zvýšení produktivity, která čerpá poznatky ze všech oblastí vaší práce, včetně úkolů, dokumentů a dashboardů. Zatímco jiné asistenční programy pro psaní využívají základní generativní umělou inteligenci s rozhraním nad ChatGPT, AI Writer for Work využívá své znalosti o vaší roli a situačním kontextu k psaní brilantního obsahu vhodného pro danou příležitost.
ClickUp Brain je nyní dostupnější než kdy dříve. Díky konverzačnímu rozhraní můžete snadno přejít na ClickUp Brain z jakéhokoli místa na platformě a klást otázky stejně, jako byste je kladli kolegovi. ClickUp Brain je součástí vašeho pracovního toku, takže je okamžitě k dispozici a eliminuje práci a čas ztracený přepínáním na jiný nástroj.
„V ClickUp bylo vždy naším posláním šetřit lidem čas,“ řekl Zeb Evans, generální ředitel a zakladatel ClickUp. „Nástroje umělé inteligence jsou všude, ale žádný z nich vám nešetří čas při každém kroku vašeho pracovního dne. ClickUp Brain je hluboce zakotven v místě, kde pracujete; překlenuje mezery a propojuje body ve vaší práci, komunikaci a znalostech. ClickUp Brain je tu, aby vám šetřil čas a eliminoval práci kolem práce. “
„ClickUp Brain revolučním způsobem mění náš pracovní postup a vylepšuje týdenní aktualizace vedení dynamickými a podrobnými popisy,“ řekl Phillip Quinlan, vedoucí operačních inovací na University College v Dublinu. „Jeho funkce Docs zefektivňuje přípravu schůzek, posouvá obsah nad rámec pouhých jednovětých poznámek a nástroj pro shrnutí chatu efektivně rekapituluje důležité diskuse, aby byly jasné a bylo možné podle nich jednat. ClickUp Brain skutečně představuje novou éru umělé inteligence, která má skutečný dopad.“
ClickUp Brain je nyní k dispozici pro všechny zákazníky za pouhých 5 dolarů na uživatele a měsíc.
Pro více informací navštivte naši webovou stránku a zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi.
O ClickUp
ClickUp je jediná all-in-one platforma pro produktivitu na světě, která se přizpůsobuje způsobu, jakým lidé chtějí pracovat. Nahrazuje všechny jednotlivé nástroje pro produktivitu na pracovišti jedinou jednotnou platformou, která zahrnuje řízení projektů, spolupráci na dokumentech, tabule, tabulky a cíle. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu světa. Jako jedna z nejrychleji rostoucích SaaS společností na světě pomohl ClickUp více než 10 milionům uživatelů a 2 milionům týmů vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den v týdnu. Více informací najdete na www.clickup.com.