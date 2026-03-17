Jak AI Super Agents pomáhají prodejním týmům uzavírat obchody rychleji

Řekněme si to na rovinu – většina prodejních týmů nemá problém s pipeline. Mají problém s realizací.
Obchody se málokdy zastaví proto, že obchodníci neumí prodávat. Důvody jsou mnohem jednodušší (a mnohem snáze řešitelné): opožděné následné kontakty, kontext rozptýlený v pěti různých nástrojích a polovina dne strávená aktualizacemi CRM, interními zprávami a „rychlými“ kontrolami.
⚠️ Společnost Salesforce uvádí, že obchodní zástupci tráví pouze 28–30 % svého času skutečným prodejem, zbytek času zabírá administrativa a interní práce.
✅ A co to jednodušší řešení, o kterém jsme mluvili? AI může přinést nárůst tržeb o 3–15 % a zlepšit návratnost investic do prodeje až o 20 %, a to především díky automatizaci opakujících se činností, které zpomalují prodejní cykly.
Příležitost je tedy zřejmá. Firmy ji však promarňují roztříštěnými AI nástroji – jeden pro e-maily, druhý pro poznámky, další pro prognózy.
Potřebujete AI Super Agents, kteří zvládnou vše. Sledují potenciální zákazníky, aktualizují záznamy, odhalují rizika obchodů a posouvají příležitosti vpřed, aniž by na vás čekali.
Tato příručka vás provede tím, jak AI super agenti fungují, představí různé typy vytvořené pro konkrétní prodejní činnosti a vysvětlí, jak je nasadit v jednotném pracovním prostředí, aby vaši obchodní zástupci trávili více času prodejem a méně času hledáním informací v nesouvislých systémech.
Co jsou AI Super Agents pro prodej?
AI Super Agents pro prodej jsou autonomní systémy umělé inteligence, které dokážou víc než jen odpovídat na otázky nebo automatizovat jednotlivé úkoly. Jsou navrženy tak, aby koordinovaly komplexní prodejní procesy od začátku do konce, od okamžiku, kdy se objeví potenciální zákazník, až po uzavření obchodu. Fungují jako neustále dostupný spolupracovník, který se stará o koordinaci prodejních činností.
Fungují jako centrální nervový systém, který čerpá kontext z různých zdrojů, automatizuje rutinní úkoly a proaktivně nasměruje obchodní zástupce k činnostem s nejvyšší přidanou hodnotou.
Na rozdíl od jednoduchého chatbota kombinuje Super Agent několik technologií – jako jsou velké jazykové modely (LLM) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) – do jednotného systému. Učí se z vašich prodejních příruček a postupem času se přizpůsobuje díky zpětné vazbě od lidí.
Super agenti ClickUp například působí přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp, tedy přesně tam, kde již probíhají vaše obchody, úkoly a konverzace. Pro prodejní týmy to znamená, že tito super agenti pomáhají se vším, od údržby CRM až po aktivní řízení realizace obchodů.
Umí sledovat aktivitu v prodejním procesu a interpretovat kontext z vašich úkolů, dokumentů, chatu a komentářů v ClickUp. Umí také spouštět následné akce, aktualizovat fáze obchodu a automaticky generovat souhrny nebo další kroky – bez nutnosti neustálého dohledu.
Jelikož se nejedná o externí nástroj, který se snaží poskládat roztříštěná data, nedochází ke ztrátě kontextu. Každá akce vychází z aktuální aktivity v rámci obchodu. Výsledek? Následná komunikace je přesnější, předávání úkolů plynulejší a realizace mnohem spolehlivější.
🎥 Podívejte se, jak využíváme superagenta Sales Demo Coordinator k plánování demo hovorů, vytváření přípravných materiálů a zajištění následných kontaktů.
Typy AI prodejních agentů
Ne všichni AI prodejní agenti dělají stejnou práci a použití nesprávného agenta pro konkrétní problém vašeho týmu je rychlý způsob, jak promarnit čas a peníze. Podívejme se na nejběžnější typy AI prodejních agentů, které dnes společnosti používají:
Konverzační agenti s umělou inteligencí
Tito agenti komunikují s vašimi zákazníky vaším jménem. Zajišťují interakci s potenciálními zákazníky v reálném čase prostřednictvím chatu, e-mailu nebo dokonce hlasu a fungují jako první linie komunikace.
Jejich hlavní úlohou je prověřovat potenciální zákazníky kladením otázek k zjištění informací, odpovídáním na běžné dotazy a zapsáním schůzek do kalendáře obchodního zástupce.
Jaká je jejich největší výhoda? Budou komunikovat s příchozími potenciálními zákazníky ještě dlouho poté, co se váš tým na konci dne odhlásí.
Agenti pro prediktivní analýzu
Agenti prediktivní analýzy jsou datovými analytiky vašeho týmu. Analyzují historická prodejní data a signály chování v reálném čase, aby předpovídali výsledky a identifikovali vzorce, které by vám jinak mohly uniknout.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Jde nad rámec jednoduchých demografických údajů a upřednostňuje potenciální zákazníky na základě jejich skutečné pravděpodobnosti konverze, takže se váš tým může soustředit na ty správné potenciální zákazníky
- Prioritizace obchodů: Mohou označit, které obchody ve vašem portfoliu mají nejvyšší pravděpodobnost uzavření, a pomoci tak obchodníkům efektivně rozvrhnout svůj čas
- Předpovídání odchodu zákazníků: V případě podniků založených na předplatném dokážou tito agenti identifikovat účty, u nichž hrozí odchod, ještě než bude příliš pozdě
Agenti pro automatizaci pracovních postupů
Agenti pro automatizaci pracovních postupů jsou tahouni, kteří zvládají vícestupňové, opakující se procesy, které brzdí váš prodejní tým. Provádějí úkoly automaticky na základě předdefinovaných spouštěčů a podmínek. B2B agenti s umělou inteligencí v této kategorii zefektivňují složité interní procesy.
📌 Například agent pro pracovní postupy může automaticky vygenerovat cenovou nabídku, předat smlouvu k podpisu, zaznamenat poznámky z hovoru do CRM a koordinovat předání mezi zástupcem pro rozvoj prodeje (SDR) a account executive (AE). Nikdo nemusí hnout prstem, aby tyto úkoly provedl ručně.
🎥 Zajímá vás, jak začít s Super Agents? Tento krátký návod vám pomůže nastavit vašeho prvního ClickUp Super Agenta!
👉🏼 Potřebujete nápady, jak přizpůsobit Sales Super Agents způsobu práce vašeho týmu?
Agenti pro prodejní koučink
Tito agenti fungují jako osobní kouč výkonu – forma prodejního koučování – pro každého obchodního zástupce ve vašem týmu. Analyzují nahrávky hovorů, e-mailové konverzace a výsledky obchodů, aby poskytovali poradenství v reálném čase a personalizovanou zpětnou vazbu. To vám pomáhá škálovat vaše aktivity v oblasti podpory prodeje a zajistit, aby každý obchodní zástupce těžil z osvědčených postupů vašich nejlepších prodejců. Dokážou identifikovat konkrétní oblasti, které je třeba zlepšit, jako je poměr mluvení a naslouchání, nebo dokonce poskytovat kontextová doporučení během živého hovoru.
🠠 Zajímavost: Společnosti, které důsledně investují do koučování prodejních týmů a sledují jeho dopad, dosahují o 32 % vyšší úspěšnosti a o 28 % lepšího plnění prodejních kvót.
🎥 Bonus: Chcete-li vidět, jak AI agenti pro prodej fungují v praxi a jak mohou transformovat váš prodejní proces, podívejte se na tento krátký videopřehled nejlepších nástrojů:
Proč AI prodejní agenti pomáhají týmům uzavírat obchody rychleji
Rychlost rozhoduje o uzavření obchodu. Tým, který reaguje jako první, nejrychleji navazuje kontakt a provází potenciální zákazníky prodejním procesem s minimálními překážkami, má téměř vždy navrch. AI prodejní agenti jsou navrženi tak, aby překonali tři největší překážky rychlosti v moderním prodeji.
🧠 Zajímavost: Podle zprávy HubSpot „2025 State of Sales Report“:
- 84 % respondentů se domnívá, že AI jim šetří čas a optimalizuje procesy
- 83 % respondentů považuje tuto funkci za užitečnou pro personalizovanou komunikaci s potenciálními zákazníky
- 82 % respondentů oceňuje, že jim pomáhá získávat lepší poznatky z dat
Odstraňují časově náročnou administrativní práci
Vaši obchodní zástupci pravděpodobně tráví 72 % svého pracovního týdne činnostmi, které nesouvisejí s prodejem – zaznamenáváním hovorů, aktualizací polí v CRM, psaním e-mailů pro následnou komunikaci a plánováním schůzek. Každá minuta strávená touto administrativní prací je minutou, kterou nemohou věnovat budování vztahů nebo posouvání obchodu vpřed. Tento úbytek produktivity má přímý dopad na vaše tržby.
AI Super Agents vám tento čas vrátí tím, že:
- Automatické zaznamenávání poznámek z jednání
- Aktualizace záznamů o obchodech o nejnovější informace
- Vytváření personalizovaných e-mailů pro následnou komunikaci a
- Zvládání veškeré komunikace ohledně plánování schůzek
💡 Tip pro profesionály: Pokud k této automatizaci dochází v rámci konvergovaného AI pracovního prostoru, jako je ClickUp, kde již svou práci vykonáváte, eliminujete také „náklady na přepínání“ mezi různými aplikacemi, čímž se úspora času ještě znásobí.
📮ClickUp Insight: 30 % lidí uvádí, že jejich největší frustrací u AI agentů je to, že znějí sebevědomě, ale dělají chyby.
K tomu obvykle dochází proto, že většina agentů pracuje izolovaně. Reagují na jednotlivé podněty, aniž by věděli, jak to máte rádi, jak pracujete nebo jaké procesy preferujete.
Super agenti pracují jinak. Využívají 100 % kontextu získaného přímo z vašich úkolů, dokumentů, chatů, schůzek a aktualizací v reálném čase. A v průběhu času si uchovávají krátkodobou, preferenční a dokonce i epizodickou paměť.
A právě to promění agenta z člověka, který se spoléhá na odhady, v proaktivního spolupracovníka, který dokáže držet krok s vývojem práce.
👉🏼 Chcete vidět, jak by Super Agent fungoval ve vašem pracovním prostředí?
Získávají poznatky z roztříštěných dat
Klíčové informace o obchodech téměř nikdy nejsou na jednom místě. Jsou ukryté v e-mailových konverzacích, konverzacích na Slacku, nahrávkách hovorů a poznámkách v CRM. Vaši obchodní zástupci nemohou všechny tyto informace zpracovat dostatečně rychle, aby na ně mohli v daném okamžiku reagovat. Než si sestaví ucelený obraz o daném zákazníkovi, může být již příležitost k prodeji pryč.
AI agenti v této úloze vynikají. Dokážou okamžitě načíst kontext ze všech vašich systémů, identifikovat skryté vzorce a poskytnout praktické informace přímo vašim obchodním zástupcům.
📌 Agent může například upozornit, že klíčový stakeholder ještě nebyl osloven nebo že se v podobných obchodech opakovaně objevuje konkrétní námitka, což vašemu týmu umožní být proaktivnější.
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte hledat informace o obchodech a získejte okamžité odpovědi s ClickUp Brain. Tento AI asistent je integrován přímo do vašeho pracovního prostoru, aby odpovídal na otázky a prováděl akce. Můžete klást otázky v přirozeném jazyce, například: „Jaké byly klíčové body z mého posledního hovoru se společností Acme Corp?“ Stačí jednoduše napsat @brain do komentáře k úkolu nebo do ClickUp Chatu. ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor – včetně ClickUp Tasks, ClickUp Docs a komentářů – a během několika sekund vám poskytne odpověď.
Umožňují personalizaci ve velkém měřítku
Každý kupující dnes očekává individuální přístup.
71 % zákazníků očekává personalizaci a 76 % je bez ní frustrováno, zatímco 73 % B2B kupujících aktivně ignoruje irelevantní oslovení. 🤯
Ruční personalizace každého jednotlivého kontaktního bodu však prostě není škálovatelná. Vaši obchodní zástupci se ocitají v dilematu: buď posílat obecné, neúčinné šablony, nebo trávit 52 % svého času vytvářením individuálních zpráv pro každého potenciálního zákazníka. Je to prohraný boj.
AI Super Agents toto dilema řeší. Analýzou údajů o potenciálních zákaznících, signálů společnosti a historie předchozích konverzací dokážou automaticky generovat vysoce personalizované zprávy, nabídky a doporučení. Tato úroveň personalizace, poháněná umělou inteligencí, která má přehled o celém vašem pracovním prostoru – včetně dokumentů, úkolů a konverzací – vždy předčí generické šablony z nesouvislých nástrojů.
Jak agenti s umělou inteligencí mění prodejní trychtýř
Na první pohled se „rychlejší uzavírání obchodů“ jeví jako problém v horní části prodejního trychtýře nebo problém s lidskými zdroji. Lepší potenciální zákazníci. Lepší obchodní zástupci. Lepší prezentace.
Ve skutečnosti se však většina obchodů po prvním rozhovoru zpomalí.
Zaseknou se někde mezi následnou komunikací, která nebyla odeslána, nabídkou, která zůstala ležet ladem, a interním schválením, které vyžadovalo tři upomínky.
Rychlost v prodeji nespočívá v tom, že se pohybujete rychleji. Spočívá v odstranění všeho, co uzavření obchodů zpomaluje.
Přesně to dělají AI Sales Agents.
Namísto toho, aby se spokojili s optimalizací jedné části vašeho prodejního procesu, urychlují celý prodejní trychtýř. Od prvního kontaktu až po finální podepsanou smlouvu:
Generování a kvalifikace potenciálních zákazníků
Zamyslete se nad rolí SDR v tradičním prodejním procesu. Tráví nespočet hodin ručním vyhledáváním potenciálních zákazníků, rozesíláním šablonových oslovení a kvalifikací potenciálních zákazníků prostřednictvím opakovaných telefonátů.
Zamyslete se nyní nad přístupem Super Agent.
Díky využití umělé inteligence pro generování potenciálních zákazníků dokážou AI Super Agents identifikovat vhodné účty na základě údajů o záměru, automaticky obohatit profily potenciálních zákazníků o relevantní informace a okamžitě oslovit potenciální zákazníky prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Následně ohodnotí a přesměrují pouze ty nejkvalifikovanější potenciální zákazníky přímo k vašim obchodním zástupcům, čímž zajistí rychlejší reakční časy a kvalitnější pipeline.
👀 Věděli jste, že... Prodejci, kteří aktivně využívají AI, mají 3,7× větší šanci splnit svůj prodejní plán.
Personalizovaná komunikace a následná komunikace
Bez AI jsou obchodní zástupci často odkázáni na psaní jednotlivých e-mailů a ruční sledování frekvence následných kontaktů v tabulce. To nevyhnutelně vede k tomu, že potenciální zákazníci proklouznou mezi prsty a obchody vychladnou jednoduše kvůli zapomenutému následnému kontaktu.
Agenti využívající umělou inteligenci dokážou navrhnout celé personalizované sekvence na základě chování potenciálního zákazníka a kontextu obchodu. Automaticky spouštějí následné kontakty v optimálním čase a dokážou dokonce přizpůsobit zprávy na základě signálů o interakci, čímž zajistí, že žádný potenciální zákazník nezůstane opomenut.
Řešení námitek a vyjednávání
Když se objeví obtížná námitka, obchodní zástupci se při odpovědi tradičně musí spoléhat na svou paměť a minulé zkušenosti. To často vede k nejednotným odpovědím v rámci týmu a promarněným příležitostem efektivně reagovat na obavy potenciálního zákazníka.
AI agenti tuto mezeru přímo řeší. Během hovoru nebo při psaní e-mailu mohou v reálném čase poskytnout relevantní případové studie, informace o konkurenci a předem schválené odpovědi. Váš tým pak může s jistotou vypořádat jakoukoli námitku, protože má k dispozici správné informace přesně v okamžiku, kdy je potřebuje.
Uzavírání obchodů a správa pipeline
Pro mnoho vedoucích prodejních týmů jsou schůzky k revizi prodejního portfolia týdenním shonem a rizika spojená s obchody se často projeví až ve chvíli, kdy je již příliš pozdě. Prognostika může působit spíše jako hádání než jako věda založená na datech.
AI agenti vnášejí do vašeho prodejního procesu předvídatelnost. Mohou průběžně sledovat stav každého obchodu, upozorňovat na ohrožené příležitosti a doporučovat nejvhodnější další krok k posunu obchodu vpřed. Umí také generovat vysoce přesné cenové nabídky.
Tento proaktivní přístup k řízení prodejního procesu znamená méně překvapení na konci čtvrtletí a předvídatelnější růst tržeb.
💡 Tip pro profesionály: S pomocí dashboardů ClickUp můžete vytvářet přehledné vizuální reporty, které v reálném čase zobrazují stav prodejního procesu, aktivitu obchodníků a přesnost prognóz. Získáte tak jediný zdroj pravdivých informací pro celé vaše prodejní oddělení – což je obzvláště užitečné pro podnikové AI prodejní týmy, které řídí komplexní pracovní postupy ve velkém měřítku. Pro ještě větší přehlednost si prohlédněte šablonu ClickUp Sales Pipeline Template, která vám pomůže efektivně vizualizovat, sledovat a spravovat vaše obchody.
Osvědčené postupy pro používání AI prodejních agentů
Samotný nákup nového AI nástroje pro prodej váš prodejní proces zázračně nevyřeší. Tyto osvědčené postupy pro zavedení nového prodejního nástroje odlišují týmy, které dosahují skutečných výsledků, od těch, které pouze přidávají další předplatné ke svému technologickému portfoliu.
Začněte automatizací opakujících se administrativních úkolů
Nejjednodušší způsob, jak svůj tým zapojit do využívání AI, je začít s rychlými úspěchy. Automatizace úkolů, jako jsou aktualizace CRM, shrnutí schůzek a příprava e-mailů pro následnou komunikaci, přináší okamžitou hodnotu, aniž by narušila základní prodejní procesy vašeho týmu. Určete tři nejčastější administrativní úkoly, na které si vaši obchodní zástupci nejvíce stěžují, a nastavte AI Super Agent tak, aby nejprve automatizoval právě tyto úkoly.
Zaveďte hodnocení potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci
Tradiční modely hodnocení potenciálních zákazníků jsou často příliš rigidní a opomíjejí nuance záměrů kupujících. Hodnocení založené na umělé inteligenci, které vychází ze skutečných signálů o nákupu a vzorců interakce, vám umožňuje mnohem přesněji stanovit priority mezi potenciálními zákazníky. Začněte tím, že budete hodnocení umělou inteligencí používat jako doplněk ke svým stávajícím kritériím, a poté postupně přenášejte větší váhu na model umělé inteligence, jakmile prokáže svou přesnost.
👀 Věděli jste, že? Díky AI uvádí přibližně 7 z 10 prodejců průměrné zkrácení prodejního cyklu o jeden týden.
Využijte AI jako nástroj pro koučování prodejců
Vaši obchodní manažeři nemohou být u každého hovoru, ale agent s umělou inteligencí ano. Tyto nástroje poskytují konzistentní a škálovatelnou zpětnou vazbu, která urychluje rozvoj obchodních zástupců a posiluje úspěšné chování. Zaměřte se na sledování konkrétních, měřitelných metrik, jako je poměr mluvení a naslouchání nebo počet položených otázek k zjištění potřeb, spíše než na vágní cíle typu „zlepšete své hovory“.
Propojte AI s jednotným pracovním prostorem
AI Super Agents jsou tak chytří, jak chytrá jsou data, ke kterým mají přístup. Pokud jsou vaše nástroje izolované, bude mít vaše AI slepá místa. Sjednocené pracovní prostředí poskytuje vaší AI úplný kontext. Proveďte audit svých současných nástrojů z hlediska datových sil a upřednostněte konsolidaci nástrojů před přidáváním dalších bodových řešení AI.
🌟 Výhody ClickUp
Většina prodejních týmů již používá příliš mnoho nástrojů. To poslední, co potřebujete, je další bodové řešení s umělou inteligencí, které způsobí ještě větší roztříštěnost práce – více přihlašování, více datových sil a častější přepínání mezi kontexty.
ClickUp volí odlišný přístup. Jedná se o konvergovaný AI pracovní prostor – jednotnou, bezpečnou platformu, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika koexistují s kontextovou AI zabudovanou jako inteligentní vrstva – kde může váš tým spravovat obchody, spolupracovat na nabídkách, sledovat pipeline a využívat pomoc AI, a to vše na jednom místě. 🛠️
Když je vaše AI součástí vašeho pracovního prostředí, místo aby byla připojena zvenčí, má k dispozici veškerý kontext, který potřebuje, aby vám pomohla uzavřít obchody rychleji.
Jak superagenti ClickUp pomáhají prodejním týmům uzavírat obchody rychleji
Jako vaši AI kolegové, kteří dokážou pracovat samostatně, udržují ClickUp Super Agents celý váš prodejní proces v chodu.
Protože jsou součástí vašeho pracovního prostoru ClickUp, nemusí se spoléhat na neúplná data. Mají úplný přehled o vašem prodejním procesu, úkolech, konverzacích a dokumentech – takže každá akce vychází z reálného kontextu obchodu.
Kde ClickUp Super Agents urychlují uzavírání obchodů
1. Okamžitě (a důsledně) provádějí následné kroky
V prodeji je rychlost vše – a většina týmů ji ztratí hned po prvním kontaktu.
Super agenti mohou zasáhnout a udržet dynamiku. Můžete nasadit jednoho z nich, aby spouštěl následné kontakty po hovorech nebo po určité době nečinnosti. To pomáhá automaticky znovu oslovit i neaktivní potenciální zákazníky. A pokud se vám nedaří najít téma k zahájení konverzace, agent může dokonce přizpůsobit oslovení na základě kontextu obchodu.
V ClickUp Super agenti nezačínají pokaždé od nuly. Jsou nakonfigurováni tak, aby měli přístup k informacím ve vašem pracovním prostoru (úkoly, dokumenty, chaty a vybrané zdroje dat), a mohou informace ukládat a v průběhu času je vyvolávat.
Využívají tři typy paměti:
- Nedávná paměť → Pamatuje si minulé interakce a aktivity
- Preference → Naučí se, jak chcete, aby věci fungovaly (tón, struktura, pracovní postupy)
- Inteligence → Ukládá užitečné informace pro zlepšení budoucích akcí
Místo jednorázové automatizace se agent chová spíše jako člen týmu, který se učí, přizpůsobuje se a s každou interakcí se zdokonaluje – takže vaše oslovování a realizace se časem zlepšují, nejen zrychlují.
2. Udržují váš prodejní kanál v pořádku – bez ručních aktualizací
Sen každého obchodního zástupce! CRM, které se aktualizuje samo. S ClickUp Super Agents se to může stát realitou.
Pokud je váš CRM integrován do ClickUp a využívá vlastní pole, Super agenti mohou:
- Aktualizujte vlastní pole nebo vlastní stav fáze obchodu na základě aktivity
- Automaticky zaznamenávejte souhrny a další kroky na základě vašich poznámek z jednání
- Označte obchody, které se zastavily nebo jsou ohroženy
3. Odstraňují interní překážky
Co se stane po úspěšném úvodním hovoru? Začíná nápor skutečné práce: shrnutí hovoru, aktualizace CRM, dohoda na dalších krocích, zapojení inženýrů řešení, vytvoření úkolů pro následné kroky, sdílení nabídek, vyřizování interních schválení a zajištění, aby nic neuniklo před dalším kontaktem.
K uzavření obchodu je zapotřebí celá vesnice a Super agenti mohou pomoci tím, že:
- Spouštění schvalovacích procesů (ceny, právní záležitosti, slevy)
- Přiřazování interních úkolů v okamžiku, kdy se obchod posune dál
- Pravidelné sledování zainteresovaných stran podle plánu, dokud nejsou akce dokončeny
Gratulujeme, už nemáte žádné obchody, které by čekaly na interní vyřízení!
4. Před každou interakcí připravují obchodní zástupce
Přepínání mezi různými kontexty zabíjí dynamiku vašeho týmu právě v momentě, kdy na ní záleží nejvíc. Pokud jsou obchodníci zaneprázdněni prohledáváním 10 nástrojů při každé přípravě hovoru, vždy jim něco unikne. Usnadněte jim práci centralizací kontextu do jednoho pracovního prostoru (jako je ClickUp!), aby vaši super agenti mohli:
- Vytvářejte předvolání s historií obchodu a riziky
- Shrňte minulé konverzace napříč úkoly, dokumenty a chatem
- Zdůrazněte, co je třeba udělat dál
Výsledky mluví samy za sebe: obchodní zástupci přistupují ke každému hovoru připraveni, nikoli ve spěchu.
5. Upřednostňují obchody, u nichž je největší pravděpodobnost uzavření
Ne všechny obchody si zaslouží stejnou pozornost.
Super agenti průběžně analyzují aktivitu, zapojení a časové osy ve vašem Workspace, aby odhalili obchody s vysokou pravděpodobností uzavření nebo vysokým rizikem a nasměrovali obchodní zástupce k nejvhodnějšímu dalšímu kroku. Úsilí se tak soustředí tam, kde má skutečný dopad na tržby.
Chcete uzavírat obchody rychleji? Potřebujete systémy, ne jen prodejce
Čím rychleji dokáže váš tým proměnit konverzace v koordinované akce, tím rychleji se obchody posouvají vpřed. Obchody se zpomalují, když je práce roztříštěná mezi nástroje, týmy a časové osy – nikoli proto, že by obchodníkům chyběly dovednosti.
Když se provádění úkolů odehrává automaticky na pozadí, váš tým tráví méně času správou obchodů a více času jejich uzavíráním.
Jak zajistit, aby váš prodejní proces probíhal automaticky? Odpovědí jsou samozřejmě Super agenti!
V ClickUp mohou Super agenti převádět souhrny hovorů na úkoly, přiřazovat další kroky, informovat příslušné zúčastněné strany a udržovat obchod v pohybu, aniž by museli čekat na manuální vyřízení. A právě takový systém odlišuje vysoce výkonné prodejní týmy od ostatních.
👉 Chcete vidět, jak by to vypadalo ve vašem prodejním procesu?
Často kladené otázky (FAQ)
Ne, agenti s umělou inteligencí jsou tu proto, aby doplňovali, nikoli nahrazovali lidské obchodní zástupce. Zajišťují opakující se úkoly s velkým objemem dat, aby se vaši zástupci mohli soustředit na to, co umí nejlépe: budování vztahů, vedení složitých jednání a strategický prodej.
Začněte s jedním konkrétním a efektivním příkladem použití, který vyřeší jasný problém vašich obchodních zástupců, jako je automatizace shrnutí hovorů nebo zadávání dat do CRM. Tyto rychlé úspěchy budují důvěru a vytvářejí impuls pro širší zavedení.
Většina samostatných AI agentů se připojuje k jiným nástrojům prostřednictvím API, jejichž nastavení a údržba může být někdy složitá. Agenti, kteří jsou přímo integrováni do jednotného pracovního prostoru, však mají nativní přístup ke všem vašim datům a vyžadují mnohem méně úsilí při integraci.