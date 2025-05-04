10 nejlepších softwarů pro prodejní koučink v roce 2025

Skvělý prodejní tým je postaven na důsledném a vysoce účinném koučování.
Ale buďme upřímní, s tradičními metodami koučování obchodní zástupci zapomínají, co se naučili, manažeři mají potíže se sledováním pokroku a hodnocení obchodů se mění v debaty založené na názorech.
Správný software pro prodejní koučink to napraví. Od analýzy založené na umělé inteligenci až po strukturované hraní rolí – tyto platformy činí koučink měřitelným, opakovatelným a užitečným.
V tomto blogovém příspěvku jsme shrnuli některé z nejlepších nástrojů pro prodejní koučink, díky kterým se školení stane vaší konkurenční výhodou. 🎯
Co byste měli hledat v softwaru pro prodejní koučink?
Dobré prodejní koučování spočívá v posilování, učení v reálném čase a měřitelných zlepšeních. Správný software aktivně pomáhá obchodním zástupcům zdokonalovat jejich dovednosti, uzavírat více obchodů a budovat dlouhodobý úspěch.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hodnocení softwaru pro prodejní koučink. 👀
- Koučování založené na umělé inteligenci: Automatizuje zpětnou vazbu pomocí poznatků založených na umělé inteligenci, zdůrazňuje silné a slabé stránky a navrhuje konkrétní kroky.
- Zpětná vazba v reálném čase: Poskytuje okamžité koučování během živých hovorů, e-mailů nebo schůzek, aby obchodní zástupci mohli okamžitě upravit svůj přístup.
- Inteligence konverzace: Zachycuje a analyzuje interakce se zákazníky, aby identifikovala vzorce, námitky a úspěšná chování.
- Role-playing a simulace: Umožňuje obchodním zástupcům nacvičovat prezentace, řešení námitek a vyjednávací strategie v prostředí bez rizika.
- Automatizované hodnocení obchodů: označuje rizikové obchody, upozorňuje na zmínky konkurence a nabízí doporučení pro coaching podložená daty.
- Spolupráce mezi kolegy: Umožňuje obchodním zástupcům učit se od sebe navzájem prostřednictvím sdílení hovorů, skupinových koučovacích sezení a knihoven osvědčených postupů.
- Sledování výkonu: Měří dopad koučování pomocí analytických nástrojů, které sledují rozvoj dovedností, plnění kvót a postup při uzavírání obchodů.
10 nejlepších softwarů pro prodejní koučink v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Sledování cílů, spolupráce a automatizace
|Stanovení cílů pomocí OKR, dashboardy v reálném čase, poznatky založené na umělé inteligenci od ClickUp Brain, shrnutí schůzek, interaktivní coaching s Whiteboards.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/měsíc na uživatele.
|Gong
|Informace o obchodech a sledování prodeje založené na umělé inteligenci
|Analýza konverzací, srovnávání chování, sdílení záznamů, detekce nedostatků v dovednostech
|Ceny na míru
|Salesloft
|Vícekanálové zapojení a automatizace prodeje
|Conversations AI, Rhythm AI pro coachingové pracovní postupy, AI-řízené poradenství při uzavírání obchodů, benchmarking výkonu
|Ceny na míru
|Avoma
|Zápisy z jednání a analýza hovorů
|Přepis v reálném čase, hodnocení hovorů pomocí umělé inteligence, playlisty pro koučování, informace o tržbách
|29–99 $/měsíc na uživatele
|Chorus
|Analýza hovorů a zpětná vazba z koučování
|Přepis prodejních hovorů, sledování námitek, automatizace CRM, úryvky z koučování
|Ceny na míru
|Mindtickle
|Strukturované školení prodeje a posílení dovedností
|Index připravenosti, zpětná vazba založená na umělé inteligenci, koučování založené na rolích, šablony školení
|Ceny na míru
|HubSpot
|Integrované CRM a řízené prodejní koučování
|Prodej řízený umělou inteligencí, analýza prodeje, kurzy HubSpot Academy, sledování interakcí prostřednictvím telefonátů/e-mailů
|Cena začíná na 100 USD/měsíc na uživatele.
|Jiminny
|Inteligence konverzace a poznatky z koučování
|Koučování hovorů v reálném čase, poznatky založené na umělé inteligenci, koučování kolegy, automatické aktualizace CRM
|Ceny na míru
|Salesforce
|Přizpůsobitelný prodejní coaching
|Einstein Sales Coach, vzdělávací platforma Trailhead, zpětná vazba v reálném čase, sladění cílů s Work.com
|Cena začíná na 25 USD/měsíc na uživatele.
|Lessonly od Seismic
|Role-play a video coaching
|Školicí programy pro prodejce, praktické scénáře, zpětná vazba v reálném čase, integrace obsahu
|Ceny na míru
10 nejlepších softwarů pro prodejní koučink pro vysoce výkonné týmy
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro prodejní koučink, které můžete integrovat do svého prodejního technologického stacku. Seznam obsahuje jejich funkce, omezení, ceny a recenze, abyste mohli najít ten správný software pro svůj tým.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro sledování cílů, spolupráci a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže proměnit poznatky z koučování v konkrétní kroky díky strukturovaným tréninkovým plánům, sledování výkonu a spolupráci v reálném čase. Od analýzy zpětné vazby z hovorů až po stanovení personalizovaných cílů zajišťuje, že koučování zůstává nepřetržitým procesem, který podporuje růst prodeje.
V kombinaci s ClickUp CRM vám pomůže spravovat vztahy se zákazníky, sledovat obchody a zefektivnit pracovní postupy, a to vše na jednom místě. Software ClickUp Sales Project Management jde ještě dál a pomáhá prodejním týmům automatizovat úkoly, sledovat pipeline a uzavírat obchody rychleji díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
Podívejme se, jak vám tato platforma může pomoci.
ClickUp Goals poskytuje prodejním týmům strukturovaný způsob, jak stanovit, sledovat a dosahovat měřitelných výsledků. Namísto vágních očekávání ohledně výkonu mohou obchodní manažeři a koučové definovat jasné cíle a klíčové výsledky (OKR), aby zajistili, že každé školení povede k reálnému pokroku.
Chcete sledovat všechny své cíle? Využijte ClickUp Dashboards.
Dashboardy poskytují obchodním manažerům, koučům a firmám přehledný pohled na pokrok jejich týmu v reálném čase. Díky plně přizpůsobitelným kartám je vytváření CRM dashboardu, sledování pokroku obchodních jednání, monitorování produktivity obchodních zástupců a analýza míry dokončení školení velmi pohodlné.
Aby bylo koučování ještě efektivnější, ClickUp Brain funguje jako asistent prodeje na vyžádání, který poskytuje okamžité informace, odpovídá na otázky a zobrazuje relevantní data, když je obchodní zástupci nejvíce potřebují.
Jeho AI Knowledge Manager okamžitě odpovídá na otázky z dokumentů, úkolů a projektů, takže manažeři a obchodní zástupci mohou rychle získat důležité informace o prodeji. Díky AI-řízené asistenci při psaní můžete vytvářet personalizovanou zpětnou vazbu, školicí materiály a prodejní strategie přizpůsobené potřebám každého obchodního zástupce.
Kromě toho ClickUp AI Notetaker zaznamenává klíčové body z obchodních schůzek a koučovacích sezení. Tento nástroj umělé inteligence pro pořizování poznámek ze schůzek automaticky zaznamenává diskuse, shrnuje poznatky a zdůrazňuje body k akci, aby bylo možné provést všechna následná opatření.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte a sdílejte osvědčené postupy: Centralizujte znalosti, včetně obsahu pro podporu prodeje, osvědčených prodejních strategií, scénářů pro řešení námitek a pokynů pro koučování, v ClickUp Docs.
- Přiřazujte personalizované plány koučování: Pomocí ClickUp Tasks nastavte individuální úkoly koučování, sledujte pokrok a zajistěte, aby obchodní zástupci dokončili klíčové vzdělávací aktivity s termíny a připomenutími.
- Podporujte zpětnou vazbu v reálném čase: Poskytujte tipy pro koučování, diskutujte o hodnocení hovorů a spolupracujte na prodejních strategiích v rámci týmových chatů na cestách pomocí ClickUp Chat.
- Zefektivněte cvičení v podobě hraní rolí: Vytvářejte interaktivní scénáře koučování, mapujte prodejní rozhovory a vizualizujte oblasti, ve kterých se obchodní zástupci mohou zlepšit, pomocí nástroje ClickUp Whiteboards.
Omezení ClickUp
- Nastavení a přizpůsobení může být spojeno s náročným učením.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přímo z recenze G2:
Největší předností ClickUp je jeho flexibilita – díky možnosti přizpůsobit zobrazení, stavy a pracovní postupy se dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli procesu týmu. Díky velkému množství funkcí můžeme na jednom místě spravovat vše od každodenních úkolů až po dlouhodobé plány. Je skvělé mít veškerou práci na jednom místě a přizpůsobitelné panely umožňují přehledné reportování přizpůsobené našim potřebám…
Největší předností ClickUp je jeho flexibilita – díky možnosti přizpůsobit zobrazení, stavy a pracovní postupy se dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli procesu týmu. Díky velkému množství funkcí můžeme na jednom místě spravovat vše od každodenních úkolů až po dlouhodobé plány. Je skvělé mít veškerou práci na jednom místě a přizpůsobitelné panely umožňují přehledné reportování přizpůsobené našim potřebám…
ClickUp to mění. Jako software pro prodejní koučink spojuje poznámky z jednání založené na umělé inteligenci, automatické sledování a sledování výkonu v reálném čase na jednom místě. Obchodní manažeři mohou zaznamenávat poznatky z koučinku, přidělovat úkoly pro rozvíjení dovedností a sledovat pokrok obchodních zástupců – to vše bez přepínání mezi aplikacemi.
2. Gong (nejlepší pro poznatky o obchodech založené na umělé inteligenci a sledování prodeje)
Koučování prodejních týmů by nemělo být nekonečnou smyčkou vágní zpětné vazby a instinktivních rozhodnutí. Gong tento chaos mění v jasnost díky poznatkům založeným na umělé inteligenci, které přesně určují, co funguje.
Už se nemusíte spoléhat na roztříštěné poznámky a zaujaté názory; software pro spolupráci v oblasti prodeje vám poskytne ucelený, daty podložený přehled o výkonu vašich obchodních zástupců.
Sleduje každou konverzaci, zdůrazňuje klíčová chování a porovnává výkon s nejlepšími prodejci. To pomáhá prodejním koučům a manažerům odhalit mezery v dovednostech, poskytovat cílenou zpětnou vazbu a šířit osvědčené postupy v rámci celého týmu.
Nejlepší funkce Gong
- Analyzujte data z hovorů každého obchodního zástupce, abyste identifikovali úspěšné chování a mezery v měkkých dovednostech.
- Poskytněte obchodním zástupcům záznamy nejlepších prodejců, které jim pomohou zlepšovat se.
- Porovnejte výkonnost obchodních zástupců napříč týmy a odhalte příležitosti pro školení.
- Zvyšte úspěšnost tím, že proměníte poznatky z koučování v praktické strategie pro celý tým.
Omezení Gongu
- Jeho neohrabané rozhraní ztěžuje vyhledávání relevantních informací.
- Minimální počet licencí nemusí být ideální pro malé týmy.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. Salesloft (nejlepší pro multikanálové prodejní aktivity a automatizaci)
Salesloft je přední platforma pro prodejní aktivity, která pomáhá týmům prodeje efektivně komunikovat s potenciálními zákazníky, spravovat prodejní kanály a uzavírat obchody. Zachycuje klíčové interakce s kupujícími, identifikuje vzorce a poskytuje praktická doporučení ohledně toho, co funguje a co je třeba vylepšit.
Usnadňuje práci obchodním manažerům a pomáhá obchodním zástupcům dosahovat špičkových výsledků díky personalizovanému koučování, benchmarkům výkonnosti, zpětné vazbě v reálném čase, informacím o obchodech a strategickým příručkám.
Nejlepší funkce Salesloft
- Zaznamenávejte a analyzujte interakce s kupujícími v reálném čase pomocí Conversations AI a odhalte chování, které vede k uzavření obchodu.
- Automatizujte coachingové pracovní postupy pomocí Rhythm AI a upřednostňujte nejúčinnější akce obchodních zástupců.
- Získejte pokyny k obchodům založené na umělé inteligenci s Deals, abyste mohli rychleji sledovat a uzavírat obchody.
- Porovnávejte výkonnost jednotlivých týmů, abyste identifikovali chybějící kompetence a příležitosti pro školení.
Omezení Salesloft
- Omezené nativní integrace CRM mimo Salesforce
- Časté problémy s telefonem a přerušované výpadky ovlivňují spolehlivost
Ceny Salesloft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 4 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesloftu?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent Capterra:
Salesloft nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, je snadno použitelný a můj obchodní zástupce a jeho tým odvedli skvělou práci při nastavení všeho potřebného... Přál bych si, aby měli více nativních integrací s CRM. Salesforce je jejich primární integrací.
Salesloft nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, je snadno použitelný a můj obchodní zástupce a jeho tým odvedli skvělou práci při nastavení všeho potřebného... Přál bych si, aby měli více nativních integrací s CRM. Salesforce je jejich primární integrací.
4. Avoma (nejlepší pro poznámky z jednání a analýzu hovorů)
Avoama je platforma pro asistenty schůzek a konverzační inteligenci založená na umělé inteligenci, která byla navržena s cílem zlepšit produktivitu prodeje a spolupráci. V reálném čase přepisuje schůzky, zaznamenává klíčové momenty a pomáhá manažerům přesně koučovat obchodní zástupce.
Platforma také rozpoznává vzorce komunikace, upozorňuje na rizika obchodů a udržuje obchodní zástupce na správné cestě pomocí osvědčených postupů. Obchodní manažeři získávají přehled, obchodní zástupci dostávají praktickou zpětnou vazbu a firmy využívají datově podložený přístup ke zlepšování výkonnosti.
Nejlepší funkce Avoma
- Odhalte rizika obchodů a zlepšete přesnost prognóz díky informacím o výnosech.
- Poskytujte personalizované koučování pomocí AI Call Scoring, které identifikuje silné stránky a nedostatky.
- Zefektivněte plánování a směrování potenciálních zákazníků pomocí automatizovaného plánování a směrování 1:1 a týmového plánování a směrování.
- Vytvořte si kurátorské seznamy nejlepších prodejních rozhovorů nejúspěšnějších obchodních zástupců.
Omezení Avoma
- Příležitostné problémy s nahráváním a zpoždění při připojování zapisovatelů k jednání
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité, s příliš velkým množstvím informací.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Chorus (nejlepší pro analýzu hovorů a zpětnou vazbu v rámci koučování)
Chorus. ai od ZoomInfo promění prodejní hovory v cenné informace. Automaticky zaznamenává a analyzuje každý hovor, e-mail a schůzku a poskytuje prodejním týmům data, která potřebují k uzavření více obchodů. Tento nástroj zachycuje tón, náladu a zapojení a pomáhá manažerům přesně vidět, co funguje a co je třeba zlepšit.
Deal Intelligence a Market Insights pomáhají manažerům identifikovat úspěšné chování, efektivně koučovat obchodní zástupce a zdokonalovat prodejní strategie. A co je ještě lepší? Obchodní zástupci vidí skutečné příklady úspěšných hovorů, řešení námitek a zmínek o konkurenci.
Nejlepší funkce Chorus
- Přepisujte a analyzujte prodejní hovory v reálném čase pomocí analýzy prodejních hovorů.
- Identifikujte klíčové zmínky konkurence a námitky zákazníků pomocí Market Intelligence.
- Automatizujte aktualizace CRM pomocí Connected Intelligence a omezte ruční zadávání dat.
- Vytvářejte knihovny pro coaching pomocí úryvků a seznamů nejúspěšnějších prodejních momentů.
Omezení Chorus
- Problémy s identifikací účastníků některých hovorů, které ovlivňují přesnost reportingu
- Někteří uživatelé hlásí pomalý výkon a zpoždění rozhraní.
Ceny Chorus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus
- G2: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co o Chorusu říkají skuteční uživatelé?
Recenzent G2 to shrnul takto:
Chorus používám již 4 roky a vždy jsem oceňoval, jak automaticky připojuje a nahrává mé hovory, a to i na jiných platformách pro schůzky, ke kterým se musím připojit kvůli požadavkům zákazníků... E-mail s umělou inteligencí by mohl být lepší – někdy opakuje položky až třikrát v různých oblastech, jako je shrnutí schůzky, akční položky a rekapitulace, takže si ho musím důkladně přečíst, abych se ujistil, že vše plynule navazuje a dává smysl.
Chorus používám již 4 roky a vždy jsem oceňoval, jak automaticky připojuje a nahrává mé hovory, a to i na jiných platformách pro schůzky, ke kterým se musím připojit kvůli požadavkům zákazníků... E-mail s umělou inteligencí by mohl být lepší – někdy opakuje položky až třikrát v různých oblastech, jako je shrnutí schůzky, akční položky a rekapitulace, takže si ho musím důkladně přečíst, abych se ujistil, že vše plynule navazuje a dává smysl.
6. Mindtickle (nejlepší pro strukturované školení prodeje a posílení dovedností)
Mindtickle je přední platforma pro přípravu a podporu prodejců, která zvyšuje výkonnost prodejních týmů a vybavuje je nezbytnými dovednostmi, znalostmi a chováním, aby mohli vyniknout ve svých rolích. Nabízí komplexní sadu nástrojů, včetně školicích modulů, koučovacích programů a analytických nástrojů, které jsou všechny zaměřeny na zvýšení produktivity tržeb.
Tato platforma je více než jen nástroj pro zaškolování prodejců – nabízí interaktivní výuku, koučování založené na rolích a praktické cvičení s využitím umělé inteligence.
Nejlepší funkce Mindtickle
- Sledujte dopad koučování a hodnotte kompetence obchodních zástupců pomocí indexu připravenosti.
- Posilte školení pomocí zpětné vazby založené na umělé inteligenci, která simuluje skutečné prodejní interakce.
- Automatizujte analýzu nedostatků v dovednostech a přiřazujte cílené úkoly v rámci koučování.
- Poskytujte strukturované koučování pomocí šablon prodejních plánů a formulářů pro koučování s průvodcem.
Omezení Mindtickle
- Není možné opakovat hodnocení bez opakování celého kurzu.
- Některá povinná videa nelze přeskočit, i když nejsou nutná.
Ceny Mindtickle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindtickle
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
7. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro integrované CRM a řízené prodejní koučování)
Skvělý prodejní coaching začíná správnými daty. Sales Hub od HubSpot usnadňuje školení díky přehledům v reálném čase o výkonu obchodních zástupců, obchodech a interakcích se zákazníky. Nabízí bezplatné kurzy prodejního coachingu prostřednictvím HubSpot Academy, které poskytují prodejním týmům cenné školicí materiály pro zlepšení jejich dovedností a efektivity.
Pomocí softwaru pro sledování prodeje mohou manažeři sledovat stav prodejního procesu, monitorovat prodejní chování a poskytovat strukturovanou zpětnou vazbu, aniž by narušovali pracovní postupy.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Podporujte obchodní zástupce pomocí prodeje řízeného umělou inteligencí a poskytujte jim doporučení pro další kroky na základě poznatků o obchodních případech.
- Sledujte výkonnost obchodních zástupců a trendy v prodejním procesu pomocí analytiky a reportingu prodeje.
- Zefektivněte koučovací sezení pomocí sledování hovorů a metrik zapojení e-mailů, abyste mohli měřit jejich účinnost.
- Poskytujte školení na vyžádání pomocí interaktivního vzdělávacího nástroje v rámci HubSpot.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Funkce pro předpovídání nejsou tak silné jako u některých konkurentů.
- Časté aktualizace vyžadují, aby se uživatelé znovu učili funkce a přizpůsobovali pracovní postupy.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Sales Hub Professional: 100 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubspot Sales Hub?
Jedna recenze na Capterra to vyjadřuje takto:
Pokud jste startup, vřele doporučujeme používat Hubspot. Jedná se o software, který lze 100% přizpůsobit podle vašich představ, aniž byste potřebovali pomoc třetích stran. Na rozdíl od Salesforce můžete vše dělat interně... Mohl by být lepší, co se týče prognózování. To je něco, co Salesforce dělá velmi dobře a Hubspot v této oblasti zaostává.
Pokud jste startup, vřele doporučujeme používat Hubspot. Jedná se o software, který lze 100% přizpůsobit podle vašich představ, aniž byste potřebovali pomoc třetích stran. Na rozdíl od Salesforce můžete vše dělat interně... Mohl by být lepší, co se týče prognózování. To je něco, co Salesforce dělá velmi dobře a Hubspot v této oblasti zaostává.
8. Jiminny (nejlepší pro analýzu konverzací a coachingové poznatky)
Jiminny promění každý obchodní hovor, e-mail a schůzku v informace o tržbách, automatizuje poznatky z koučování, hodnocení hovorů a aktualizace CRM, aby se týmy mohly soustředit na prodej. Díky funkcím Whisper a Chat mohou manažeři koučovat obchodní zástupce v reálném čase, což zvyšuje efektivitu školení.
Informace založené na umělé inteligenci, inteligence konverzace a automatizovaná správa poskytují obchodním zástupcům okamžitou zpětnou vazbu, zatímco manažeři získávají jasný přehled o výkonu týmu. Už žádné dohady při hodnocení prodejního procesu – pouze praktické trendy a zlepšení.
Nejlepší funkce Jiminny
- Analyzujte hovory se zákazníky, ať už video nebo audio, pomocí Call Capture a získejte cenné informace.
- Umožněte sebezdokonalování pomocí vzájemného koučování, které obchodním zástupcům umožní sledovat a učit se od nejlepších.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci s Ask Jiminny k automatizaci administrativních úkolů a získávání informací po hovorech.
Omezení Jiminny
- Špatná kvalita přepisu, zejména v případě šumu v pozadí
- Příležitostné problémy se sdílením obrazovky u zákazníků
Ceny Jiminny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jiminny
- G2: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Salesforce (nejlepší pro přizpůsobitelný prodejní coaching)
Agentforce Sales Coach od Salesforce pomáhá prodejním týmům zlepšovat se díky přizpůsobitelnému koučování založenému na umělé inteligenci. Manažeři mohou přizpůsobit školení reálným scénářům nákupu, což obchodním zástupcům umožňuje procvičovat vyjednávání a řešení námitek. To pomáhá zlepšovat jejich techniky uzavírání prodejů v realistickém prostředí.
Data CRM v reálném čase poskytují okamžitou zpětnou vazbu a zajišťují, že obchodní zástupci dostávají pokyny na základě aktuálního kontextu obchodních jednání. Díky funkcím pro hraní rolí a škálovatelnému přizpůsobení mohou podniky zdokonalit své školení prodeje.
Nejlepší funkce Salesforce
- Sledujte trendy ve výkonu pomocí Work.com a slaďte cíle koučování s obchodními cíli.
- Automatizujte prodejní poradenství pomocí Einstein Sales Coach a generujte přizpůsobená doporučení pro každou transakci.
- Získejte přístup k školením na vyžádání prostřednictvím Trailhead, interaktivní vzdělávací platformy Salesforce pro rozvoj prodeje.
Omezení Salesforce
- Jeho neohrabané rozhraní ztěžuje vyhledávání informací a vytváření reportů.
- Pro menší podniky příliš složitý a drahý, s funkcemi, které mohou zůstat nevyužity.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 500 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
Podle jednoho recenzenta G2:
Nenašel jsem žádné nevýhody, naopak bych řekl, že protože tento software používám denně a snadno, výpadky jsou zanedbatelné a jeho implementace je také snadná... Zákaznická podpora je také rychlá a dotazy řeší okamžitě.
Nenašel jsem žádné nevýhody, naopak bych řekl, že protože tento software používám denně a snadno, výpadky jsou zanedbatelné a jeho implementace je také snadná... Zákaznická podpora je také rychlá a dotazy řeší okamžitě.
10. SalesHood (nejlepší pro spolupráci v oblasti prodeje a školení vedené kolegy)
SalesHood pomáhá prodejním týmům rychleji se rozběhnout a dosahovat lepších výsledků díky koučování založenému na umělé inteligenci a učení založeném na rolích. Noví zaměstnanci se rychle zapracují díky strukturovanému zaškolení, zatímco obchodní zástupci zdokonalují své dovednosti prostřednictvím simulací reálných situací.
Díky efektivním nástrojům pro zpětnou vazbu je spolupráce s tímto softwarem pro prodejní koučink snadná a pokrok lze snadno sledovat. Výsledek? Rychlejší zapracování nových zaměstnanců, vyšší plnění kvót a neustálé zlepšování prodejního procesu.
Nejlepší funkce SalesHood
- Proveďte koučovací porady, abyste podpořili vzájemné učení a posílili osvědčené postupy.
- Sledujte pokrok pomocí gamifikace, žebříčků a odznaků, které udržují prodejce motivované.
- Poskytujte just-in-time coaching pro kontextové poradenství během živých obchodů.
- Zlepšete provádění prezentací pomocí AI Pitch Practice, která analyzuje řečové vzorce a účinnost klíčových slov.
Omezení SalesHood
- Mobilní aplikace vyžaduje časté přihlašování, což způsobuje nepříjemnosti.
- Problémy s navigací, jako například chybějící tlačítka „Další“ v školicích modulech
Ceny SalesHood
- Essential: 45 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: Individuální ceny
- Transformujte: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SalesHood
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vylepšete své prodejní strategie pomocí ClickUp
Sales coaching spočívá v budování kultury neustálého zlepšování, která má reálný dopad na tržby.
Každý software pro prodejní koučink v tomto seznamu nabízí něco jedinečného – zatímco některé vynikají koučinkem založeným na umělé inteligenci, jiné se zaměřují na inteligenci konverzace. Správná volba závisí na potřebách vašeho týmu a prioritách koučinku.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, však vyniká v oblasti prodejního koučování díky svým komplexním funkcím. Díky sledování cílů pro měření výkonu obchodních zástupců, AI Notetaker pro zaznamenávání klíčových poznatků z prodejních hovorů a Brain pro koučování v reálném čase ClickUp zefektivňuje celý váš prodejní workflow.
Spojte to vše s řízením úkolů, týmovou spoluprací a správou znalostí v jednom integrovaném systému s umělou inteligencí a kromě ClickUp nebudete potřebovat žádný další nástroj!
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅