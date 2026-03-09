10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro řízení projektů v roce 2026

Nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí pomáhají vašemu týmu automatizovat rutinní úkoly, jasně stanovit priority práce a předvídat rizika projektu ještě předtím, než nastanou. Zde je přehled nejlepších možností, které jsou v současné době k dispozici.
Moje oblíbené nástroje AI pro řízení projektů [nejlepší výběr]
Toto jsou mé oblíbené nástroje AI pro řízení projektů, které níže podrobně zhodnotím.
- ClickUp: Celkově nejlepší volba – výkonné a zároveň flexibilní funkce AI
- Asana: Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů
- Fireflies.ai: Nejlepší pro pořizování poznámek
- Notion: Nejlepší pro vizualizaci postupu projektu
- Taskade: Nejlepší pro spolupráci při řízení úkolů
Jak fungují nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí?
Nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí využívají algoritmy strojového učení a umělé inteligence k analýze dat, automatizaci úkolů a předpovídání výsledků projektů. Nejenže organizují úkoly – učí se, jak pracujete vy a váš tým.
Nástroje umělé inteligence například dokážou zhodnotit minulé projekty vašeho týmu, změřit, jak dlouho úkoly obvykle trvají, a následně odhadnout čas potřebný k dokončení aktuální práce.
Tyto nástroje také automaticky stanovují priority úkolů. Místo ručního třídění seznamů AI prozkoumá projekt, identifikuje nejdůležitější úkoly a přesune je na začátek vašeho seznamu úkolů.
Stručně řečeno, nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí zjednodušují vaši pracovní zátěž a zvyšují provozní efektivitu.
Zajímavost: Metoda time-blockingu jako způsob zvyšování produktivity sahá až do deníku Benjamina Franklina!
Klíčové funkce, na které se zaměřit u nástrojů pro řízení projektů s umělou inteligencí
Při výběru nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí hledejte funkce, které odpovídají vašim konkrétním potřebám a cílům. Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli zvážit:
- Chytrá automatizace: Nástroj by měl být schopen automatizovat rutinní úkoly s minimálním úsilím
- Prediktivní analytika: Hledejte nástroje, které dokážou předvídat potenciální rizika, úzká místa a omezení zdrojů
- Zpracování přirozeného jazyka: Tato funkce vám umožňuje komunikovat s nástrojem pomocí přirozeného jazyka, což usnadňuje získávání potřebných informací
- Možnosti integrace: Ujistěte se, že se nástroj hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji a systémy, jako jsou komunikační platformy, software pro sledování času a CRM systémy
- Škálovatelnost: Jak vaše projekty a tým rostou, váš nástroj by měl být schopen se přizpůsobit vašim potřebám. Hledejte nástroje, které zvládnou rostoucí pracovní zátěž a složitost
- Uživatelská přívětivost: Nástroj, který se snadno naučíte ovládat a používat, pomůže vašemu týmu rychle si na něj zvyknout a vyhnout se frustraci
Nejlepší nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí pro rok 2025 a dále
A teď už bez dalších okolků pojďme podrobně rozebrat nejlepší nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí:
ClickUp kombinuje výkonnou automatizaci pomocí umělé inteligence s přizpůsobitelnými pracovními postupy, přehledovými panely a hladkou integrací, což týmům umožňuje efektivně řídit složité projekty z jediné sjednocené platformy.
ClickUp je můj oblíbený software pro řízení projektů s umělou inteligencí. I když rád zkouším různé nástroje pro řízení projektů, k ClickUp se stále vracím kvůli jeho automatizačním funkcím.
Řešení pro řízení projektů ClickUp v kombinaci s funkcemi umělé inteligence změnilo způsob, jakým zpracovávám úkoly, stanovuji priority práce a automatizuji procesy.
Pomáhá mi efektivně vytvářet a realizovat projektové plány tím, že rozkládá složité projektové úkoly na dílčí úkoly na základě jejich popisu.
ClickUp Brain, výkonný AI asistent od ClickUp, je jedním z nejlepších AI nástrojů pro správu úkolů. Využívá prediktivní analytiku, aby posunul plánování a prioritizaci úkolů na zcela novou úroveň.
Díky hluboké integraci do pracovního prostředí tento kontextový nástroj s umělou inteligencí automaticky identifikuje nejdůležitější úkoly a přeskupuje priority v reálném čase na základě termínů, závislostí a dostupnosti zdrojů.
Ušetřilo mi to nespočet hodin, zejména při řízení více projektů s napjatými termíny.
A to není vše! ClickUp Brain také poskytuje automatické souhrny projektů a aktualizace o postupu, takže mám vždy přehled, aniž bych se ztratil v nadměrném množství detailů.
Používám je také k vytváření časových os a zadávacích listů projektů a k implementaci matice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) u složitých projektů.
ClickUp Brain funguje také jako vynikající AI správce znalostí. Díky němu mohu snadno najít a přidat všechny podrobnosti související s projektem, což pomáhá členům mého týmu vidět celkový obraz a zůstat v souladu s cíli projektu.
Také se mi líbí možnosti automatizace, které se postarají o opakující se úkony, takže se mohu soustředit na strategičtější úkoly.
Od přesunu úkolů mezi fázemi až po zasílání připomínek nebo informování členů týmu – automatizace ClickUp a agenti Autopilot zefektivňují celý pracovní postup.
lickUp také nabízí integrované šablony pro řízení projektů, které projektovým týmům pomáhají lépe plánovat, řídit a sledovat průběh projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace úkolů: Plánujte úkoly, stanovujte priority, zefektivňujte procesy a předvídejte výsledky projektů s ClickUp Brain
- Přizpůsobitelné dashboardy: Vizualizujte průběh projektu a sledujte klíčové metriky pomocí dashboardů ClickUp
- Chytrá oznámení: Buďte informováni o důležitých úkolech, termínech a milnících projektu díky oznámením ClickUp poháněným umělou inteligencí
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte hladce se svým týmem na úkolech, dokumentech a projektech pomocí ClickUp Docs
- Snadné stanovování a sledování cílů: Stanovte jasné, měřitelné cíle a přiřaďte je jednotlivým členům týmu pomocí ClickUp Goals. Sledujte pokrok, identifikujte překážky a oslavujte úspěchy, to vše v intuitivním rozhraní ClickUp.
- Různé režimy zobrazení: Vyberte si z režimů zobrazení ClickUp, včetně kanbanových tabulek, seznamů a kalendářového zobrazení, a získejte 360stupňový přehled o svých projektech
- Vlastní pole: Třídit úkoly a sledovat jejich stav v reálném čase pomocí vlastních polí ClickUp
- Integrace: Propojte ClickUp s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar, Microsoft Teams a další, a zjednodušte si tak pracovní postupy
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
„ClickUp považuji za neuvěřitelně užitečný nástroj pro řízení projektů. Jeho univerzálnost, rozsáhlé funkce, hladká integrace a možnosti přizpůsobení z něj dělají vynikající volbu. Velkým plusem je také podpora prostřednictvím živého chatu.“
- Výkonný AI asistent (ClickUp Brain) pro automatizaci a prognózy
- Přizpůsobitelné řídicí panely a šablony
- Hladká integrace se Slackem, Google Kalendářem a dalšími aplikacemi
- Platforma s bohatou nabídkou funkcí může nové uživatele zaskočit
- Vyžaduje čas na zaškolení pro přizpůsobení
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v dražších tarifech
Asana využívá AI k inteligentní automatizaci pracovních postupů, vyvažování pracovní zátěže týmů a poskytování jasných, datově podložených přehledů. To je ideální pro týmy, které potřebují jednoduché sladění úkolů a spolehlivou realizaci projektů.
Asana AI vyniká ve zjednodušení správy úkolů díky automaticky generovaným štítkům. Pomáhá také organizovat části projektu přidáváním podrobných popisů a vytvářením vlastních polí, čímž zvyšuje celkovou efektivitu projektu.
Jako projektový manažer využívám Asanu hlavně k identifikaci překážek v projektu a sledování závislostí, aby vše mohlo plynule pokračovat. Jednou z jejích nejlepších funkcí jsou AI-podložené analýzy, které mi pomáhají činit chytrá projektová rozhodnutí.
Nejlepší funkce Asany
- Rozdělte úkoly rovnoměrně mezi členy týmu díky vyvažování pracovní zátěže
- Sladěte jednotlivé úkoly s širšími cíli společnosti pomocí funkce Cíle a zajistěte, aby se všichni soustředili na celkový obraz.
- Identifikujte potenciální úzká místa a termíny na základě historických dat díky chytrým návrhům od Asany
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí snadno nastavitelných pravidel
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Základní verze: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
„Všechno se snadno hledá a používá a minimalistické rozvržení pomáhá mít přehled. Díky integracím a automatizacím to pro mě bylo snadné. Musím říct, že jsem se zúčastnila živé prohlídky Asany s Joannou a bylo to úžasné; velmi interaktivní a srozumitelné, což znamená, že podpora je jednou z priorit Asany.“
- Informace získané díky AI zlepšují stanovení priorit úkolů a rozhodování
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s přehlednou organizací
- Dobrá automatizace a integrace
- Méně flexibilní než konkurence, co se týče přizpůsobení
- Vyšší ceny u vyšších úrovní
- Pokročilé funkce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech
Fireflies.ai mění podobu schůzek tím, že automaticky zaznamenává přepisy a akční body, čímž výrazně omezuje ruční psaní poznámek a zajišťuje, že klíčové poznatky jsou vždy zdokumentovány, vyhledatelné a využitelné.
Jako projektový manažer trávím spoustu času komunikací se zainteresovanými stranami, klienty a různými členy týmu. Sledovat každou konverzaci bylo velmi náročné. Právě v tom mi pomohla aplikace Fireflies AI – pořizuje poznámky z jednání a přepisuje je.
Je to, jako byste měli při každém hovoru k dispozici specializovaného zapisovatele. FirefliesAI usnadňuje dokumentaci všech důležitých projektových diskusí, abychom mohli splnit projektové požadavky. Další vynikající funkcí je rozpoznávání hlasu založené na umělé inteligenci. Přesně zachycuje detaily, a to i při více mluvčích nebo při hluku v pozadí.
Nejlepší funkce FirefliesAI
- Přizpůsobte nastavení přepisu podle svých potřeb
- Získejte automaticky akční položky pro každou schůzku
- Najděte konkrétní komentář nebo diskusi z minulých schůzek pomocí prohledávatelných přepisů od Fireflies a ušetřete čas
Omezení FirefliesAI
- Ačkoli se tento nástroj skvěle hodí pro běžné schůzky, přizpůsobení formátu přepisu může působit trochu omezujícím dojmem
- Nenabízí komplexní funkce pro řízení projektů
Ceny FirefliesAI
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Cena: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze FirefliesAI
- G2: 4,79/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FirefliesAI?
Fireflies.ai opravdu změnilo způsob, jakým řídím své schůzky. Funkce rekapitulace, která se objeví v mé schránce jen pár minut po skončení schůzky, je revoluční. Díky poznámkám s časovým razítkem dokážu rychle najít klíčová místa v naší konverzaci. Poznámky z Fireflies.ai mohu převzít a přidat do svého CRM.
- Přesný přepis pomocí AI s rozpoznáváním mluvčího
- Automaticky generuje úkoly
- Prohledávatelné přepisy šetří čas při revizích
- Omezené na kontext schůzky
- Možnosti formátování přepisů jsou omezené
- Nejedná se o plnohodnotný nástroj pro řízení projektů, je třeba jej kombinovat s dalšími nástroji
Notion kombinuje flexibilní řízení projektů s pokročilými funkcemi generování obsahu, shrnování a vizualizace pomocí umělé inteligence, čímž poskytuje kreativním týmům jeden přizpůsobivý nástroj pro jasné plánování, realizaci a sledování společných projektů.
Pokud patříte k lidem, kteří rádi vizualizují nápady a podrobnosti projektů, Notion se vám bude líbit. Uspořádá všechny projekty do časové osy, takže můžete vidět, jak se jednotlivé projekty propojují, sledovat závislosti a sladit svůj pracovní postup.
Navíc Notion AI pomáhá vytvářet projektové dokumenty, navrhovat projektové plány a definovat projektové úkoly. Pro další zjednodušení řízení projektů funkce AI Autofill v Notionu automaticky shromažďuje informace z pracovního prostoru, jako jsou úkoly a překážky projektu, a poskytuje aktualizace projektu v reálném čase.
Nejlepší funkce Notionu
- Vytvářejte databáze pro organizaci a správu informací v různých formátech, od seznamů úkolů po časové osy projektů
- Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové stránky a databáze, čímž ušetříte čas a námahu
- Shrnujte informace, generujte nápady a automatizujte opakující se úkoly s Notion AI
- Integrujte je s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar, Microsoft Teams a další
Omezení Notionu
- Naučit se pracovat s Notionem může být náročné, zejména pro ty, kteří s touto platformou začínají.
- S tolika možnostmi přizpůsobení je snadné pracovní postupy zbytečně zkomplikovat
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Cena: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
„Platforma je velmi interaktivní a díky svým četným nástrojům vám umožňuje navrhnout lépe organizovaný a personalizovaný pracovní postup. S pomocí AI můžete generovat lepší nápady pro realizaci projektů. Líbí se mi také to, že mohu sdílet jakýkoli typ informací se svým týmem a snadněji tak spolupracovat.“
- Flexibilní, vizuální pracovní postupy pro řízení projektů
- Shrnování a generování dokumentů pomocí AI
- Integrace se Slackem, Teams a Google Kalendářem
- Pro nové uživatele je to náročné na osvojení
- Riziko příliš komplikovaných nastavení
- U velkých a složitých projektů mohou být pomalejší
Taskade zjednodušuje spolupráci díky intuitivnímu úpravám v reálném čase, myšlenkovým mapám a organizaci úkolů vylepšené umělou inteligencí. Je ideální pro malé týmy, které upřednostňují snadné používání a rychlou produktivitu před složitostí.
Pokud hledáte univerzální nástroj pro řízení projektů, který klade důraz na spolupráci v reálném čase a jednoduchost, vřele doporučuji Taskade.
Používal jsem je, když jsem potřeboval lehký, ale výkonný nástroj pro rychlou koordinaci týmu bez složitosti větších platforem. Bavil mě vývoj vlastních AI agentů přizpůsobených konkrétním případům použití, jako je například generování osnovy projektu.
Taskade vyniká v editaci v reálném čase, kde může více členů týmu současně spolupracovat na úkolech, osnovách a poznámkách.
Nejlepší funkce Taskade
- Organizujte své úkoly pomocí Kanbanových tabulek nebo seznamů, podle toho, jaký pracovní postup preferujete
- Vytvářejte vizuální znázornění svých projektů pomocí myšlenkových map
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, a to i při úpravách stejného úkolu
- Chatujte se svým týmem přímo z integrovaného videochatu Taskade
Omezení Taskade
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Ačkoli je Taskade skvělým nástrojem pro menší týmy a jednoduché projekty, může mu chybět některé pokročilé funkce, které vyžadují větší týmy nebo komplexní projekty
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
„Taskade je skvělý software pro správu mého denního seznamu úkolů a spolupráci na úkolech s členy mého týmu. Komunikační platforma mi umožňuje chatovat a vést rychlé videohovory s členy v mém seznamu kontaktů. Struktura projektu podobná myšlenkové mapě nám umožňuje získat lepší přehled o všech prostředcích a pracovní zátěži související s projektem.“
- Úpravy a spolupráce v reálném čase
- Zahrnuty jsou myšlenkové mapy a vizuální pracovní postupy
- Integrovaný chat a videohovory
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí pokročilé funkce pro větší týmy
- Méně robustní integrace než u větších platforem
ChatGPT podporuje projektové týmy tím, že okamžitě generuje podrobné rozsahy, osnovy a zprávy – slouží jako všestranný partner pro brainstorming a asistent pro tvorbu obsahu, který urychluje plánování projektu v rané fázi.
Ačkoli je ChatGPT skvělý pro tvorbu obsahu, experimentoval jsem s ním také v oblasti řízení projektů. Pokud hledáte bezplatný nástroj pro vylepšení řízení projektů v malém měřítku, jako je definování rozsahu projektu, vytváření projektových požadavků nebo vytváření časového harmonogramu projektu, může být ChatGPT skvělým AI asistentem.
Dávám ChatGPT pokyny k rozdělení projektů na jednodušší úkoly a vytvoření seznamu úkolů. Pomáhá také stanovit priority úkolů na základě cílů projektu a termínů, vytvářet rozpočty projektů a připravovat návrhy a zprávy.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Definujte rozsah projektu tím, že vygenerujete nápady na potenciální výstupy, identifikujete zainteresované strany a nastíníte cíle projektu
- Pomoc při vytváření přehledné struktury rozdělení práce (WBS)
- Vytvářejte projektové zprávy nebo souhrny, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami
- Předvídejte potenciální rizika v rámci projektového plánu a navrhujte kreativní řešení k jejich zmírnění
Omezení ChatGPT
- Neposkytuje aktualizace v reálném čase ani přehled o postupu projektu
- Podrobnosti o projektu budete muset zadávat ručně. To může být časově náročné, zejména u větších projektů.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
„ChatGPT je skvělý. Je velmi uživatelsky přívětivý a s nainstalovaným GPT+ a pluginy to opravdu mění pravidla hry. Dokážu rychle najít informace a také rychle psát. Je to rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších nástrojů.“
- Skvělé pro tvorbu nápadů a dokumentaci projektů
- Flexibilní možnosti použití s přizpůsobitelnými pokyny
- K dispozici je bezplatná verze, nízké vstupní náklady
- Žádné sledování projektů v reálném čase ani přehledové panely
- Je nutné ruční zadávání dat
- Omezené možnosti integrace ve srovnání se specializovanými nástroji pro řízení projektů
Copilot v Microsoft Projectu využívá prediktivní prognózy AI v rámci ekosystému Microsoftu, což podnikům umožňuje proaktivně identifikovat rizika, optimalizovat alokaci zdrojů a plynule udržovat kontrolu nad projekty.
Pokud hledáte řešení s umělou inteligencí pro prognózy projektových rozpočtů, harmonogramů a rizik v rámci ekosystému Microsoftu, vyzkoušejte Microsoft Project s Copilotem. Jeho AI asistent využívá historická data a živé vstupy k vytváření chytrých projektových plánů, odhalování potenciálních problémů a udržování harmonogramů na správné cestě.
Nejlepší na Microsoft Projectu s Copilotem je to, jak proaktivně upozorňuje na rizika a doporučuje opatření – jako je přeřazení zdrojů nebo úprava závislostí – ještě předtím, než se problémy vyhrotí. Navíc se hladce integruje s Microsoft 365, což usnadňuje načítání dat z aplikací Teams, Excel a Outlook pro přesnější prognózy.
Nejlepší funkce Copilotu
- Vytvářejte projektové plány založené na datech díky plánování a návrhům zdrojů poháněným umělou inteligencí
- Získejte inteligentní přehled o potenciálních zpožděních a návrhy, jak projekty vrátit zpět na správnou kolej
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím aplikace Teams a dalších nástrojů Microsoft 365
- Vizualizujte časové osy projektů a využití zdrojů pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů a dashboardů
Omezení Copilotu
- K plnému využití funkcí umělé inteligence je nutné mít k dispozici ekosystém Microsoft 365
- Pro malé týmy nebo jednoduché projekty se mohou jevit jako příliš složité
Ceny Copilotu
- Ceny na míru (prostřednictvím úrovní Microsoft Project Plan 1–5 a doplňků Copilot)
Hodnocení a recenze Copilotu
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (11+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Forecastu?
„Je to jako mít k dispozici velmi užitečného asistenta, který zvládne širokou škálu úkolů.“
- AI prognózy pro harmonogramy, rozpočty a rizika
- Hladká integrace s Microsoft 365
- Přehledná vizualizace pomocí Ganttových diagramů
- Complex pro malé projekty nebo týmy
- Pro plné využití vyžaduje ekosystém Microsoft
- Ceny a funkce se liší podle úrovně
Plánování založené na umělé inteligenci od Motion integruje úkoly přímo do kalendářů týmů a při změnách automaticky přeřazuje priority, což týmům usnadňuje udržet si každodenní produktivitu a zodpovědnost.
Motion je další vynikající software pro plánování projektů. Jeho AI asistent automaticky přidává úkoly projektu do kalendářů členů mého týmu a stanovuje termíny. To pomáhá mému týmu stanovit priority práce a zvyšuje odpovědnost.
Na Motion se mi nejvíc líbí, že mi umožňuje připojit k jednotlivým úkolům dokumenty, tabulky a obrázky, díky čemuž mohu spravovat všechny podrobnosti projektu na jednom místě. Také přeměňuje opakující se projekty na šablony, čímž zvyšuje efektivitu práce.
Nejlepší funkce Motion
- Kategorizujte úkoly a projekty přidáním štítků pro rychlé vyhledávání
- Dostávejte oznámení o úkolech v rámci projektu e-mailem nebo přes Slack
- Automaticky vytvořte přizpůsobený harmonogram projektu pro celý tým
- Vyhraďte si čas na projektové úkoly díky automatizovanému plánování
Omezení pohybu
- Omezené možnosti přizpůsobení preferencí pro správu úkolů a času
- Třídění nebo zaznamenávání projektů v rámci pracovního prostoru je obtížné
Ceny Motion
- Individuální: 34 $/měsíc
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
„Líbí se mi, že mi (Motion) sám stanovuje priority v seznamu úkolů. Snadno přeskupuje úkoly a události na základě nečekaných mimořádných situací v práci. Synchronizace kalendáře mi umožňuje mít přehled o tom, co se děje a na čem bych měl pracovat, abych měl vše pod kontrolou.“
- Časové blokování a plánování založené na AI
- Synchronizace kalendáře a oznámení
- Proměňuje opakující se projekty v šablony
- Omezené možnosti přizpůsobení logiky plánování
- Složité řízení velkých projektů
- Vyšší náklady pro menší týmy
Monday.com kombinuje vizuálně intuitivní řízení projektů s automatizací založenou na umělé inteligenci, což týmům umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy, zefektivnit rutinní úkoly a snadno sledovat průběh projektu v reálném čase.
Monday.com je vizuální nástroj pro řízení, který mi pomáhá spravovat celé moje projektové portfolio. Poskytuje přehled o všech probíhajících obchodních projektech, takže můj tým může činit informovaná obchodní rozhodnutí a rozšiřovat naše aktivity.
Monday také pomáhá automaticky generovat úkoly a poskytuje jejich rychlý přehled. Barevně odlišené rozhraní a přizpůsobitelné typy sloupců (stav, časová osa, priorita) pomáhají mému týmu udržovat přehled o aktuálním stavu každého úkolu v reálném čase.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte vlastní pracovní prostory s tabulemi, sloupci a zobrazeními přizpůsobenými vašim konkrétním potřebám pomocí drag-and-drop
- Přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře, sdílejte soubory a nastavujte termíny splnění – to vše na jedné platformě
- Automatizujte opakující se úkoly a hladce je integrujte do svých oblíbených nástrojů, abyste zefektivnili pracovní postupy
- Provádějte výpočty a vytvářejte vizualizace dat přímo ve svých tabulkách
Omezení Monday.com
- I když je Monday.com bohatý na funkce, může chvíli trvat, než se naučíte v něm orientovat a efektivně využívat všechny jeho funkce
- Ačkoli Monday.com nabízí bezplatný tarif, jeho funkce umělé inteligence jsou k dispozici pouze v placených tarifech
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Basic: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
„Je to platforma, na kterou se rychle zvykne – nový uživatel se vlastně jen musí soustředit na oznámení – což umožňuje rychlé osvojení a minimální odpor ze strany nových uživatelů. Integrované řídicí panely jsou velmi užitečné a poskytují informace, na jejichž základě lze jednat.“
- Vysoce přizpůsobitelné tabule a pracovní postupy
- Návrhy úkolů a automatizace pomocí AI
- Přehledné vizuální dashboardy
- Náročnost osvojení pokročilých funkcí
- AI omezeno na placené úrovně
- Při větším rozsahu se může stát nepřehledným
OneCal inteligentně synchronizuje více kalendářů, automatizuje plánování a omezuje kolize napříč platformami. Je ideální pro týmy zaměřené na produktivitu, které zvládají více úkolů najednou a potřebují spolehlivé sladění harmonogramů.
I když OneCal není výhradně software pro řízení projektů, pomáhá s časovým managementem a zvyšováním produktivity. OneCal je chytrý kalendářový nástroj, který používám k automatizaci úkolů, jako je plánování schůzek, nastavování připomínek k projektovým úkolům a rezervování času na důležité úkoly.
Pomáhá synchronizovat a prohlížet všechny kalendáře, takže se můžete snadno spojit se svým týmem, klienty a dodavateli a sledovat termíny projektů.
Nejlepší funkce OneCal
- Hladká integrace s Google Kalendářem, Outlookem a Kalendářem iCloud
- Sdílejte odkazy na rezervace v OneCal, aby si s vámi ostatní mohli snadno domluvit schůzky a vyhnuli se kolizím v rozvrhu
- Vyhraďte si konkrétní časové bloky pro různé úkoly nebo činnosti, abyste zvýšili produktivitu
- Synchronizujte události mezi více kalendáři a zajistěte, aby se změny v jednom kalendáři promítly do všech ostatních v reálném čase
Omezení OneCal
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce
- Mírné zpoždění při synchronizaci mezi platformami, což může být nepříjemné, když se snažíte provést změny na poslední chvíli
Ceny OneCal
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Essential: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneCal
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OneCal?
„Díky synchronizaci všech sedmi kalendářů je moje dostupnost vždy aktuální, když si ji prohlíží zaměstnanec nebo zákazník v jedné z domén. OneCal navíc nabízí sjednocený dashboard, kde mohu svou dostupnost sledovat přehledně, efektivně a na jednom místě.“
- Spolehlivá synchronizace mezi kalendáři
- Rezervační odkazy snižují potíže s plánováním
- Cenově dostupné tarify
- Omezeno na použití v kalendáři
- Příležitostná zpoždění synchronizace
- Méně pokročilých funkcí pro řízení projektů
Wrike využívá prediktivní AI k včasnému upozornění na potenciální zpoždění projektů a nedostatky v zdrojích, což z něj činí neocenitelný nástroj pro týmy, které řídí komplexní pracovní zátěž s měnícími se prioritami a napjatými termíny.
Pokud se váš projektový tým potýká s měnícími se prioritami, nejistými termíny nebo nedostatečnou přehledností, umělá inteligence Wrike může být tím, co změní pravidla hry. Její funkce Work Intelligence™ využívají strojové učení k detekci rizik projektu a poskytují návrhy, jak se vyhnout zpožděním nebo přetížení zdrojů.
Nejlepší funkce Wrike
- Prediktivní AI upozorňuje na potenciální zpoždění nebo rizika projektu ještě předtím, než k nim dojde
- Chytré rozdělení pracovní zátěže na základě dostupnosti týmu v reálném čase
- Integrované sledování času a přizpůsobitelné přehledové panely
- Hladká integrace s aplikacemi jako Slack, Google Drive a Zoom
Omezení Wrike
- Někteří uživatelé uvádějí, že pro nové týmy je naučit se s nimi pracovat náročné
Ceny Wrike
K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,80 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Wrike
G2: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí) Capterra: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
„Wrike se osvědčil jako neuvěřitelně efektivní a uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů. Jeho intuitivní rozhraní usnadňuje orientaci, zatímco robustní funkce zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu. Ať už řídíte malý tým nebo velkou organizaci, přizpůsobitelné řídicí panely a možnosti spolupráce v reálném čase v Wrike zajistí, že všichni budou na stejné vlně. Celkově je Wrike nejlepší volbou pro každého, kdo chce zlepšit své procesy řízení projektů.“
- Prediktivní AI včas odhaluje rizika
- Chytré rozložení pracovní zátěže
- Robustní dashboardy a integrace
- Pro nové uživatele je naučit se s nimi pracovat náročnější
- Rozhraní je méně intuitivní než u konkurence
- Ceny stoupají s rostoucí velikostí týmů
Fellow automatizuje pracovní postup od schůzky k úkolu tím, že zaznamenává akční položky, synchronizuje je s tabulemi úkolů a zajišťuje, že každá diskuse se přímo promítne do jasných a odpovědných dalších kroků.
Fellow propojuje schůzky a řízení úkolů. Automaticky zaznamenává úkoly ze schůzek, synchronizuje je s vašimi projektovými tabulemi a poskytuje společné agendy, aby projekty zůstaly na správné cestě
Nejlepší funkce Fellow
- Automaticky generujte programy schůzek a souhrny
- AI zaznamenává úkoly a synchronizuje je s nástěnkami úkolů, jako jsou Asana nebo Trello
- Integrované šablony 1:1 a pracovní postupy pro zpětnou vazbu
- Pořizování poznámek v reálném čase a přepis pomocí AI během hovorů
Funkce AI: Fellow využívá AI k převodu konverzací z jednání na seznamy úkolů, které lze přímo zpracovat ve vašich nástrojích.
Omezení Fellow
- Omezené funkce pro řízení úkolů/projektů mimo rámec schůzek
Ceny Fellow
K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze uživatelů
G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí) Capterra: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fellow?
„Líbí se mi, jak Fellow umožňuje přenášet programy, poznámky z jednání a úkoly do dalšího jednání. Dříve měly naše pracovní týmy různé systémy. Bylo obtížné sledovat, v jaké fázi jsme se nacházeli. Vždy jsme se snažili najít programy, zápisy nebo úkoly z předchozích schůzek. Uchovávání všech informací na jednom místě pro opakující se schůzky nám dává klid a šetří spoustu času. Nyní na schůzkách řekneme: „Je to na Fellowu“, všichni přikývnou a můžeme pokračovat.“
- AI promění schůzky v konkrétní úkoly
- Integrované agendy a šablony 1:1
- Synchronizuje se s projektovými tabulemi jako Asana nebo Trello
- Omezené na pracovní postupy při schůzkách
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v placených tarifech
- Nejedná se o samostatný systém pro řízení projektů
Jste spíše vizuální typ? Zde je video srovnání nejlepších nástrojů pro řízení projektů s umělou inteligencí, které můžete letos vyzkoušet:
Trello
Ačkoli je Trello tradičně známé svou jednoduchostí ve stylu Kanban, nyní podporuje automatizaci vylepšenou umělou inteligencí prostřednictvím Butleru (vestavěného automatizačního bota Trella). Můžete vytvářet vlastní pravidla, tlačítka a naplánované příkazy k přesouvání karet, přidělování úkolů nebo nastavování termínů – vše automaticky.
Forecast
Forecast je platforma založená na umělé inteligenci zaměřená na plánování zdrojů a financí. Využívá strojové učení k předpovídání časových harmonogramů projektů, nákladů a pracovní zátěže. Také automaticky navrhuje přiřazení úkolů na základě kapacit a dovedností týmu.
SmartSuite
SmartSuite je flexibilní platforma pro projekty a pracovní postupy, která nedávno integrovala AI pro generování popisů úkolů, shrnování poznámek a zefektivnění pracovních postupů. Nabízí přizpůsobitelné zobrazení, jako je Ganttův diagram, časová osa a kalendář, a navíc interní automatizaci podobnou Zapieru.
💟 Bonus: Brain MAX je váš všestranný desktopový pomocník pro řízení projektů, poháněný umělou inteligencí. Místo toho, abyste se museli potýkat s několika aplikacemi, Brain MAX sjednocuje vše – úkoly, časové osy, dokumenty, e-maily a týmové chaty – do jediného, sjednoceného pracovního prostoru. Díky hluboké integraci a chytré automatizaci sleduje pokrok, přiděluje úkoly, nastavuje připomenutí a udržuje všechny v obraze. Stačí použít funkci převodu řeči na text k aktualizaci projektu, brainstormingu nápadů nebo delegování práce a Brain MAX okamžitě zorganizuje a provede vaše pokyny.
Často kladené otázky
Co je řízení projektů s využitím umělé inteligence?Řízení projektů s využitím umělé inteligence znamená použití umělé inteligence k automatizaci, analýze a optimalizaci různých činností v rámci řízení projektů, jako je přidělování úkolů, předpovídání časového harmonogramu a analýza rizik.
Může AI nahradit projektové manažery?Ne, ale může je doplnit tím, že převezme rutinní úkoly, poskytne nové poznatky a předloží návrhy, což manažerům umožní soustředit se na strategii a komunikaci.
Je ChatGPT nástroj pro řízení projektů?Ne přímo. ChatGPT je AI asistent, který může pomoci s brainstormingem, plánováním a psaním, ale nenabízí funkce pro sledování, plánování nebo spolupráci jako skutečný nástroj pro řízení projektů.
Který je nejlepší bezplatný software pro řízení projektů s umělou inteligencí?ClickUp nabízí jeden z nejkomplexnějších bezplatných tarifů s funkcemi umělé inteligence, včetně automatizace úkolů, souhrnů projektů a sledování v reálném čase.
Jsou tyto nástroje s umělou inteligencí bezpečné pro podnikové použití?Většina nástrojů, jako jsou ClickUp, Asana a Wrike, nabízí bezpečnost na podnikové úrovni, včetně souladu s normou SOC 2 a přizpůsobitelných oprávnění. Vždy si to ověřte na základě IT požadavků vaší společnosti.