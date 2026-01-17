9 nejlepších alternativ Stansa AI pro týmy v roce [rok]

Stansa AI je platforma pro generování obsahu založená na umělé inteligenci, která je známá svou flexibilitou a neomezenými interakcemi s umělou inteligencí, což je skvělé pro kreativní psaní.
Při práci v týmu však použití samostatného nástroje AI vytváří frustrující propast mezi generováním obsahu a dokončením práce.
Toto odpojení, známé jako kontextová roztříštěnost – kdy týmy ztrácejí čas přepínáním mezi aplikacemi a hledáním informací roztříštěných napříč několika platformami – vás nutí neustále kopírovat, vkládat a přeformátovávat výstupy AI do vašeho systému řízení projektů.
Vzhledem k tomu, že společnosti v současné době v průměru používají 275 různých aplikací SaaS, stala se tato fragmentace kritickým problémem z hlediska produktivity.
Tento průvodce představuje 10 alternativ Stansa AI, které řeší různé problémy. Některé se zaměřují na psaní beletrie s menším počtem omezení obsahu. Jiné, jako například ClickUp, nabízejí AI, která spolupracuje s vašimi úkoly a týmovou komunikací.
Pojďme na to.
9 alternativ Stansa AI v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|*Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které potřebují tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci integrovanou do řízení práce.
|ClickUp Brain pro psaní s ohledem na kontext, ClickUp Docs pro spolupráci na obsahu, ClickUp Automations pro pracovní postupy s obsahem
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|DreamGen
|Spisovatelé hledající neomezené možnosti tvorby kreativní beletrie
|Necenzurované generování příběhů, přizpůsobení postav, více modelů AI
|Zdarma; placené tarify začínají na 7,83 $/měsíc na uživatele
|NovelAI
|Autoři beletrie, kteří chtějí přizpůsobitelné AI vyprávění příběhů
|Vlastní modely umělé inteligence trénované na literatuře, generování obrázků, paměťovém systému
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele
|AI Dungeon
|Týmy vytvářející interaktivní příběhy a herní narativní zážitky
|Formát textových adventur, scénáře pro více hráčů, vlastní světy
|Zdarma; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc na uživatele
|Sudowrite
|Profesionální autoři beletrie, kteří potřebují pomoc s psaním
|Story engine, funkce popisu, režim brainstormingu, nástroje pro přepisování
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc na uživatele
|Claude
|Výzkumné a kreativní týmy, které potřebují konverzační AI s nuancovanými odpověďmi
|Dlouhé kontextové okno, promyšlené odpovědi, analýza dokumentů
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na uživatele
|DeepFiction AI
|Autoři, kteří chtějí rychle vytvářet příběhy pomocí žánrových šablon
|Šablony pro konkrétní žánry, pokračování příběhu, tvorba postav
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele
|ChatGPT
|Jednotlivci a týmy, kteří potřebují univerzální pomoc AI pro různé typy obsahu
|Všestranná tvorba obsahu, pluginy, funkce GPT-4
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na uživatele
|Jasper
|Úsporné marketingové týmy, které potřebují obsah v souladu se značkou
|Trénink hlasu značky, marketingové šablony, nástroje pro kampaně
|Placené tarify začínají na 69 USD/měsíc na uživatele.
Proč hledat alternativy k Stansa AI?
Týmy často hledají alternativy k Stansa AI z několika klíčových důvodů:
- Potřeba funkcí pro týmovou spolupráci: Stansa AI funguje jako samostatný nástroj, který postrádá robustní propojené pracovní postupy potřebné pro týmové projekty.
- Obavy ohledně správy obsahu : Organizace často vyžadují větší kontrolu nad výstupy AI, aby zachovaly hlas značky a přesnost.
- Mezery v integraci pracovních postupů: Samostatné nástroje AI vytvářejí tření, protože obsah se automaticky nepřenáší do vašich pracovních systémů. Mnoho týmů potřebuje AI, která se přímo propojí s jejich projektovými plány a oficiální dokumentací, aby byla zajištěna konzistence.
Správná alternativa pro vás závisí na vašich cílech. Ať už potřebujete větší tvůrčí svobodu, profesionální tvorbu obsahu nebo nástroj AI, který je plně integrován do vaší platformy pro správu práce, existuje možnost, která vám vyhovuje.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě!
Nejlepší alternativy k Stansa AI, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci integrovanou do správy práce)
Používání samostatného nástroje pro psaní s umělou inteligencí pro týmové projekty často vede k frustraci. Vytvoříte skvělý obsah v jedné aplikaci, ale pak jej musíte ručně zkopírovat do svých dokumentů, vytvořit úkoly pro svůj tým a znovu vysvětlit kontext v samostatném chatu.
Converged AI Workspace od ClickUp – jediná platforma, kde jsou projekty, dokumenty a konverzace spojeny s umělou inteligencí jako inteligentní vrstvou – pomáhá týmům vyhnout se neustálému přepínání mezi aplikacemi tím, že vše uchovává na jednom místě.
Stansa AI vyniká ve vytváření velkého množství nefiltrovaného obsahu. ClickUp je však navržen pro profesionální týmy zabývající se obsahem, které potřebují, aby jejich AI rozuměla jejich specifickým obchodním datům, spolupracovala v reálném čase a automaticky přesouvala části produkčního procesu.
Zde je přehled toho, jak se v tomto kontextu vyznačují základní funkce ClickUp:
Kreativita s ohledem na kontext s ClickUp Brain
Zatímco Stansa AI generuje text na základě obecných trénovacích dat, ClickUp Brain generuje text na základě vašich dat. Jedná se o neuronovou síť pro váš pracovní prostor, která propojuje vaše úkoly, dokumenty a lidi.
Místo toho, abyste museli používat několik nástrojů najednou, můžete vytvářet obsah přímo tam, kde již máte své projekty, dokumenty a týmovou komunikaci. Nástroj zná termíny vašich projektů, předchozí dokumenty vaší značky a ví, kdo je za co zodpovědný.
Brain eliminuje „kopírování a vkládání“, protože AI již má přístup k vaší interní znalostní bázi.
Společná tvorba obsahu s ClickUp Docs
Stansa AI je převážně sólová záležitost – vy zadáte pokyn, ona napíše. ClickUp Docs proměňuje tvorbu obsahu v týmový sport. Nahrazuje potřebu samostatných nástrojů, jako je Google Docs.
Proces tvorby obsahu můžete zefektivnit tak, že vytvoříte návrh v ClickUp Doc, pomocí ClickUp Brain jej rozšiřte a poté vytvořte ClickUp Tasks pro úpravy a kontrolu – to vše bez opuštění platformy.
Členové týmu mohou přidávat kontext, zanechávat komentáře v reálném čase nebo se navzájem @zmínit, aby se dohodli na úpravách. Díky bohatým formátovacím možnostem a variabilním oprávněním se Docs stává vaším bezpečným prostorem pro spolupráci na všech druzích obsahových projektů.
Proměňte jakékoli zvýraznění v dokumentu na sledovatelný úkol. Pokud editor zanechá komentář „opravte tento úvod“, lze tento komentář přiřadit jako formální úkol s termínem splnění, čímž se zajistí, že nic nebude opomenuto – úroveň odpovědnosti, kterou Stansa AI nenabízí.
Udržujte své pracovní postupy v chodu pomocí automatizací ClickUp.
ClickUp Automations zvládá „náročnou práci“ v rámci redakčního procesu. Týmy mohou zůstat v souladu během celého procesu tvorby obsahu pomocí ClickUp Automations, které vytvářejí automatizované pracovní postupy pro informování zúčastněných stran a přesun obsahu přes jednotlivé schvalovací fáze.
Můžete například nastavit spouštěče tak, aby se po dokončení návrhu v ClickUp Docs automaticky změnil stav na „Připraveno k revizi“ a editor byl informován prostřednictvím Slacku nebo e-mailu.
Můžete dokonce využít automatizace založené na umělé inteligenci. Například když se úkol přesune do stavu „Hotovo“, ClickUp Brain může automaticky vygenerovat souhrn dokončené práce a zveřejnit jej jako komentář pro zúčastněné strany, takže všichni budou informováni, aniž byste museli napsat jediné slovo.
Nejlepší funkce ClickUp
- Společné psaní: Spolupracujte se svým týmem na obsahu v reálném čase a přeměňujte zpětnou vazbu přímo na sledovatelné úkoly, abyste měli jistotu, že každá úprava bude skutečně dokončena.
- Persona-based prompts: Generujte specializované výstupy pomocí předem připravených AI frameworků přizpůsobených pro role jako SEO specialisté, editoři nebo produktoví manažeři.
- Dynamická pole AI: Extrahujte poznatky, překládejte text nebo automaticky shrňujte popisy úkolů ve svém kalendáři obsahu, abyste měli přehled o důležitých údajích na první pohled.
- Univerzální vyhledávání v podniku: Najděte jakýkoli soubor nebo konverzaci v ClickUp, Google Drive, Slack a dalších aplikacích z jednoho vyhledávacího pole, čímž eliminujete čas strávený prohledáváním více platforem.
- Automatizace založená na umělé inteligenci: Spouštějte opakující se úkoly, jako jsou aktualizace stavu, generování souhrnů a oznámení týmu, na základě vlastních pravidel, aby váš obsahový tok pokračoval bez ručního zadávání.
- Ověřené wiki: Centralizujte pokyny pro vaši značku a standardní operační postupy v bezpečné znalostní bázi, která označuje zastaralý obsah, aby váš tým vždy používal nejpřesnější informace.
Výhody a nevýhody ClickUp
|Omezte rozptýlení kontextu tím, že budete obsah, projekty a komunikaci uchovávat na jednom místě pomocí konvergovaného AI pracovního prostoru ClickUp.
|Prozkoumání všech funkcí může zabrat hodně času.
|AI je kontextově citlivá, což vede k vytváření relevantnějšího a užitečnějšího obsahu.
|Mobilní aplikace se v některých ohledech liší od desktopové verze.
|Obsah je hladce propojen s úkoly, což zefektivňuje celý váš pracovní postup od začátku do konce.
|Noví uživatelé mohou při nastavování počáteční struktury pracovního prostoru narazit na určitou náročnost.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 poznamenává:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí, jak vše spojuje na jednom místě – úkoly, časové osy, komentáře, dokumenty a odpovědnost jsou vzájemně propojeny. To snižuje zbytečné přetahování a činí práci mnohem transparentnější. Flexibilita při přizpůsobování pracovních postupů, stavů a zobrazení umožňuje různým týmům pracovat způsobem, který skutečně vyhovuje jejich procesům, a přitom zachovává přehlednost a kontrolu. ClickUp výrazně zlepšil koordinaci, sledování a celkové provádění každodenních úkolů.
Na ClickUp se mi nejvíce líbí, jak vše spojuje na jednom místě – úkoly, časové osy, komentáře, dokumenty a odpovědnost jsou vzájemně propojeny. To snižuje zbytečné přetahování a činí práci mnohem transparentnější. Flexibilita při přizpůsobování pracovních postupů, stavů a zobrazení umožňuje různým týmům pracovat způsobem, který skutečně vyhovuje jejich procesům, a přitom zachovává přehlednost a kontrolu. ClickUp výrazně zlepšil koordinaci, sledování a celkové provádění každodenních úkolů.
💡Tip pro profesionály: V ClickUp můžete vytvořit Super Agents pro prakticky jakoukoli úlohu. Zkuste si dnes vytvořit jednoho pro vyhledávání informací, psaní osnov blogů nebo dokonce pro převádění publikovaných článků do formátů vhodných pro sociální média!
Více informací o Super Agents naleznete zde:
2. DreamGen (nejlepší pro spisovatele, kteří hledají neomezené možnosti tvorby kreativní beletrie)
Mnoho nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence má přísné filtry obsahu, které mohou potlačovat kreativitu, zejména u autorů beletrie, kteří chtějí prozkoumávat komplexní postavy nebo nekonvenční dějové linie.
DreamGen je platforma určená pro tvůrčí autory beletrie, kteří potřebují větší flexibilitu. Zaměřuje se na generování příběhů bez přísných omezení obsahu, která se vyskytují na jiných platformách, což vám umožňuje prozkoumat širší škálu témat a scénářů.
S DreamGen můžete vytvářet vlastní postavy, budovat detailní scénáře příběhů a generovat narativní obsah s minimálním zásahem moderátorů obsahu. To vám pomůže udržet konzistentní styl a dějovou linii, což je pro delší beletristické projekty zásadní.
Nejlepší funkce DreamGen
- Necenzurované generování příběhů: Prozkoumejte nekonvenční příběhy bez filtrů obsahu, které narušují tvůrčí tok v běžných nástrojích AI.
- Přizpůsobení postav a paměť: Vytvářejte podrobné profily postav, které si AI zapamatuje, a zajistěte tak konzistentnost celého příběhu bez nutnosti neustálého zadávání nových pokynů.
- Více možností modelů AI: Získejte přístup k různým modelům AI optimalizovaným pro různé styly psaní, což vám dává flexibilitu při výběru toho nejvhodnějšího pro váš projekt.
Výhody a nevýhody DreamGen
|Nabízí tvůrčí svobodu pro autory beletrie, kteří mohou prozkoumávat rozmanité dějové linie.
|Omezená integrace s externími nástroji pro psaní nebo správu projektů
|Silná konzistence postav pomáhá udržet narativní soudržnost v dlouhých příbězích.
|Zaměřeno na beletrii, proto méně vhodné pro profesionální nebo marketingový obsah.
|Přístup k obsahu vytvořenému komunitou poskytuje inspiraci pro nové projekty.
|Optimalizace výzev pro dosažení nejlepších výsledků vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny DreamGen
- Zdarma
- Starter: 7,83 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,35 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 48,30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DreamGen
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o DreamGen?
Toto sdílel uživatel Redditor:
Rozhodně se mi líbí koncept, že je možné vytvořit více postav pro jeden příběh. Je to jedinečné a tento web má velký potenciál! Vytvořil jsem si vlastní (soukromého) bota, který má 16 postav, všechny s velmi dlouhými popisy. V polovině tvorby fungoval dobře, ale teď, když jsem ho dokončil, má chyby.
Rozhodně se mi líbí koncept, že je možné vytvořit více postav pro jeden příběh. Je to jedinečné a tento web má velký potenciál! Vytvořil jsem si vlastní (soukromého) bota, který má 16 postav, všechny s velmi dlouhými popisy. V polovině tvorby fungoval dobře, ale teď, když jsem hotov, má nějaké chyby.
3. NovelAI (nejlepší pro autory beletrie, kteří chtějí přizpůsobitelné AI vyprávění s generováním obrázků)
Obecné nástroje umělé inteligence často produkují předvídatelnou, neinspirativní prózu, která se nehodí pro beletrii. Spisovatelé potřebují umělou inteligenci, která rozumí literárním konvencím a dokáže se přizpůsobit konkrétním žánrům a stylům.
NovelAI je platforma vytvořená speciálně pro vypravěče. Její modely jsou trénovány na literatuře, díky čemuž lépe chápou narativní strukturu a styl prózy, což výstupům dodává literárnější charakter.
Můžete vytvářet vlastní moduly založené na vašich oblíbených autorech nebo žánrech a dokonce generovat obrázky, které vám pomohou vizualizovat vaše postavy a scény.
NovelAI klade také důraz na soukromí uživatelů a zajišťuje, že vaše příběhy zůstanou soukromé a nebudou použity pro školení.
Nejlepší funkce NovelAI
- Modely AI trénované na literatuře: AI je trénována na beletrii, což vede k próze, která rozumí narativnímu tempu a konvencím dialogů.
- Vlastní moduly AI: Upravte styl psaní AI tak, aby odpovídal konkrétním autorům nebo žánrům, a získejte tak větší kontrolu nad konečným výstupem.
- Integrované generování obrázků: Vizualizujte své postavy a scény pomocí vestavěného generátoru obrázků, který vám pomůže rozvíjet vaši kreativní vizi.
Výhody a nevýhody NovelAI
|Vytváří prózu v literární kvalitě, která působí přirozeněji než obecné AI.
|Pro přístup k pokročilým funkcím a modelům je nutné předplatné.
|Vaše příběhy zůstanou soukromé a nebudou použity pro trénování modelů.
|Kvalita generování obrázků se může lišit.
|Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení můžete výstupy AI přizpůsobit svým potřebám.
|Není určeno pro profesionální nebo marketingový obsah.
Ceny NovelAI
- Zdarma
- Tablet: 10 $/měsíc na uživatele
- Scroll: 15 $/měsíc na uživatele
- Opus: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze NovelAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o NovelAI ?
Recenze G2 uvádí:
Pro kreativní psaní používám hlavně NovelAI. Líbí se mi, jak je flexibilní a jak dobře se přizpůsobuje různým stylům psaní. Pomáhá mi, když mám tvůrčí blok a nevím, jak pokračovat v příběhu. Díky jeho flexibilitě mohu upravit tón nebo styl, aniž bych musel začínat od začátku, což mi šetří spoustu času. Oceňuji, jak zachovává konzistentní kontext a postavy, i když změním styl. Díky tomu je experimentování mnohem snazší a méně frustrující. Je to opravdu užitečné při práci na delších příbězích a zachování konzistence.
Pro kreativní psaní používám hlavně NovelAI. Líbí se mi, jak je flexibilní a jak dobře se přizpůsobuje různým stylům psaní. Pomáhá mi, když mám tvůrčí blok a nevím, jak pokračovat v příběhu. Díky jeho flexibilitě mohu upravit tón nebo styl, aniž bych musel začínat od začátku, což mi šetří spoustu času. Oceňuji, jak zachovává konzistentní kontext a postavy, i když změním styl. Díky tomu je experimentování mnohem snazší a méně frustrující. Je to opravdu užitečné při práci na delších příbězích a udržování konzistence.
🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT je dokonalý AI asistent pro spisovatele. Eliminuje „toggle tax“ (čas ztracený přepínáním mezi aplikacemi), centralizuje výzkum a psaní a automatizuje opakující se kroky. To umožňuje spisovatelům a výzkumníkům soustředit se na práci s vysokou přidanou hodnotou – tvorbu nápadů, analýzu a kreativitu – zatímco AI se postará o náročnou práci s návrhy, shrnováním a organizováním.
- Okamžitě prohledávejte a shrňujte výzkumy ve svém pracovním prostoru, dokumentech a připojených aplikacích, abyste shromáždili reference a poznatky, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Diktujte nápady nebo podněty pomocí funkce Talk to Text a nechte BrainGPT vygenerovat několik variant textu, osnov nebo kreativních úvodů pro jakýkoli formát psaní.
- Upravujte, korigujte a optimalizujte návrhy z hlediska srozumitelnosti, tónu a SEO pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
- Generujte obrázky a vizuální prvky na základě zadání a propojte je se svými úkoly pro psaní, abyste mohli plynule vytvářet obsah.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy při psaní, přidělujte úkoly a spravujte revize – to vše v jednotném pracovním prostoru.
- Ukládejte a znovu používejte šablony podnětů a rychle vyhledávejte interní pokyny, abyste zajistili konzistentnost a přesnost svých textů.
4. AI Dungeon (nejlepší pro interaktivní vyprávění příběhů a herní narativní zážitky)
Tradiční nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence generují statický text, ale co když chcete příběh, který reaguje na vaše volby? Pro tvůrce, kteří chtějí dynamický zážitek podobný hře, jednoduchý generátor textu nestačí.
AI Dungeon je průkopníkem v oblasti interaktivního vyprávění příběhů založeného na umělé inteligenci. Vytváří dynamické příběhy, které reagují na vaše zadání, a funguje spíše jako textová adventura než jako pomocník při psaní.
Můžete začít s předem připravenými scénáři nebo si vytvořit vlastní světy. AI se přizpůsobuje vašim akcím v reálném čase. Nabízí také funkce pro více hráčů, což z něj dělá skvělý nástroj pro společné vyprávění příběhů nebo stolní hry ve skupině.
Nejlepší funkce AI Dungeon
- Interaktivní formát vyprávění: Příběh se přizpůsobuje vašim volbám a vytváří rozvětvené vyprávění, které působí dynamicky a poutavě.
- Vytváření vlastních světů: Vytvářejte detailní světy a postavy, které budou sloužit jako základ pro vaše interaktivní příběhy.
- Vytváření příběhů pro více hráčů: Pozvěte ostatní, aby se připojili k vašemu příběhu a přispěli k jeho vývoji, což z něj dělá zábavný nástroj pro společnou kreativitu.
Výhody a nevýhody AI Dungeon
|Díky jedinečnému interaktivnímu formátu je vyprávění příběhů osobnější a poutavější.
|Méně vhodné pro vytváření propracovaného obsahu vhodného k publikování
|Silná komunita a knihovna obsahu poskytují nekonečnou inspiraci pro nové příběhy.
|Zásady moderování obsahu se vyvinuly, což může mít vliv na některé případy použití.
|Formát podobný hře je přístupným vstupním bodem pro nové uživatele AI storytellingu.
|Kvalita výstupu může být nejednotná v závislosti na složitosti scénáře.
Ceny AI Dungeon
- Zdarma
- Champion: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Legenda: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Mythic: 49,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI Dungeon
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
5. Sudowrite (nejlepší pro profesionální autory beletrie, kteří potřebují strukturovanou pomoc při psaní)
Profesionální spisovatelé beletrie potřebují více než jen generování surového textu. Potřebují nástroje, které rozumějí struktuře příběhu a mohou pomoci s konkrétními výzvami při psaní, jako je vytváření živých popisů nebo zdokonalování dialogů.
Sudowrite je určen pro seriózní autory beletrie a nabízí specializované funkce, které přesahují rámec jednoduché generace obsahu pomocí AI. Funguje jako partner při psaní a pomáhá vám s brainstormingem, rozšiřováním a vylepšováním vaší práce.
Díky nástrojům jako „Describe“ pro smyslové detaily a „Story Engine“ pro vývoj románových zápletek vám Sudowrite pomáhá udržet tempo při práci na dlouhých projektech. Mnoho profesionálních autorů jej používá, protože zapadá do seriózního pracovního postupu při psaní.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Funkce popisu pro smyslové psaní: Generujte popisy zraku, sluchu, čichu a hmatu, abyste obohatili své scény a učinili je poutavějšími.
- Story Engine pro vývoj románů: Strukturovaný systém, který vás provede vývojem děje a charakterů postav, což usnadňuje práci na dlouhých beletristických dílech.
- Nástroje pro přepisování a rozšiřování: Vylepšete svůj text přepsáním pasáží v různých stylech, rozšířením stručných popisů nebo zkrácením příliš rozvláčných částí.
Výhody a nevýhody Sudowrite
|Každá funkce je navržena speciálně pro výzvy spojené s psaním beletrie.
|Zaměřeno výhradně na beletrii, takže není vhodné pro jiné typy obsahu.
|Story Engine podporuje nejen krátké texty, ale i dlouhé projekty.
|Vyžaduje čas na osvojení konkrétních nástrojů a pracovních postupů, aby bylo možné dosáhnout maximální hodnoty.
|Získal si oblibu mezi publikovanými autory, což svědčí o jeho profesionální kvalitě.
|Model předplatného může být pro hobby spisovatele významnou investicí.
Ceny Sudowrite
- Zdarma
- Hobby: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 29 $/měsíc na uživatele
- Max: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sudowrite ?
Recenze G2 uvádí:
Poskytuje řadu nástrojů, které pomáhají psát a přepisovat části příběhu. Začlenění příručky k příběhu je opravdu užitečné, protože eliminuje potřebu používat více nástrojů. AI funguje jak v rukopisu, tak v příručce k příběhu, takže můžete rychle rozvíjet všechny aspekty příběhu.
Poskytuje řadu nástrojů, které pomáhají psát a přepisovat části příběhu. Začlenění příručky k příběhu je opravdu užitečné, protože eliminuje potřebu používat více nástrojů. AI funguje jak v rukopisu, tak v příručce k příběhu, takže můžete rychle rozvíjet všechny aspekty příběhu.
📖 Přečtěte si také: Alternativní nástroje Sudowrite pro spisovatele
6. Claude (nejlepší pro týmy, které potřebují konverzační AI s nuancovanými a promyšlenými odpověďmi)
Mnoho nástrojů AI produkuje odpovědi, které působí roboticky a postrádají nuance. Pokud se zabýváte složitými tématy, potřebujete AI, která dokáže poskytnout promyšlené a uvážlivé odpovědi namísto obecného, šablonovitého textu.
Claude, AI asistent od společnosti Anthropic, je známý svými vysoce kvalitními konverzačními schopnostmi. Jeho odpovědi často působí promyšleněji, což z něj činí skvělou volbu pro obsah, který vyžaduje jemnost nebo komplexní uvažování.
Jednou z hlavních předností Clauda je jeho velké kontextové okno, které mu umožňuje zpracovávat dlouhé dokumenty pro shrnutí nebo analýzu. Můžete nahrát soubor PDF a nechat Clauda poskytnout vám informace, což vám ušetří spoustu času při náročných výzkumných úkolech.
Nejlepší funkce Claude
- Rozšířené kontextové okno: Zpracovávejte a odkazujte na dlouhé dokumenty, což je ideální pro shrnování zpráv nebo analýzu výzkumu.
- Nuancované konverzační odpovědi: Claude zpracovává složitá témata s větší jemností než mnoho konkurentů a vytváří obsah, který působí promyšleněji.
- Funkce analýzy dokumentů: Nahrajte soubory přímo do aplikace Claude, aby je mohla analyzovat, shrnout nebo použít jako referenční materiál pro tvorbu obsahu.
Klady a zápory Claude
|Vytváří promyšlené, nuancované výstupy, které působí méně mechanicky.
|Při zacházení s určitými tématy nebo požadavky může být opatrnější.
|Silné schopnosti zpracování dokumentů jsou skvělé pro úkoly náročné na výzkum.
|Bezplatná verze má omezení použití, která nemusí podporovat náročné pracovní postupy.
|Interakce působí přirozeněji a konverzačněji.
|Žádná nativní integrace s platformami pro správu projektů
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Claude?
Uživatel Capterra sdílí:
Při používání Clauda mě nejvíce zaujalo jeho konverzační přístup. Namísto pocitu, že pouze zadávám dotazy do databáze, mám pocit, že se jedná o spolupráci. Claude klade upřesňující otázky, když jsou mé požadavky nejednoznačné, což mi často pomáhá upřesnit mé vlastní myšlenky o tom, co skutečně potřebuji. Tato vzájemná komunikace se ukázala jako cenná nejen pro získání lepších výstupů, ale především pro vyjasnění myšlenek.
Při používání Clauda mě nejvíce zaujalo jeho konverzační přístup. Namísto pocitu, že pouze zadávám dotazy do databáze, mám pocit, že se jedná o spolupráci. Claude klade upřesňující otázky, když jsou mé požadavky nejednoznačné, což mi často pomáhá upřesnit mé vlastní myšlenky o tom, co skutečně potřebuji. Tato vzájemná komunikace se ukázala jako cenná nejen pro získání lepších výstupů, ale především pro rozvoj jasnějších myšlenek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Claude AI
7. DeepFiction AI (nejlepší pro rychlé vytváření příběhů pomocí šablon specifických pro daný žánr)
Někdy nepotřebujete složitý nástroj pro psaní s náročnou křivkou učení. Chcete jen rychle vytvořit příběh pro zábavu nebo rychlou kreativní jiskru, aniž byste museli trávit spoustu času nastavováním.
DeepFiction AI je přístupný vstupní bod pro generování příběhů pomocí AI. Nabízí šablony pro konkrétní žánry, které vám umožní rychle vytvářet příběhy, aniž byste se museli stát odborníky na prompt engineering.
Můžete si vybrat z kategorií jako romantika, fantasy nebo mysteriózní a AI vygeneruje obsah, který odpovídá konvencím daného žánru. Jedná se o jednoduchý nástroj zaměřený na přístupnost a zábavnost.
Nejlepší funkce DeepFiction AI
- Šablony pro konkrétní žánry: Vyberte žánr a získejte obsah generovaný umělou inteligencí, který odpovídá konvencím daného stylu, což usnadňuje tvorbu příběhů.
- Rychlé vytváření příběhů: Jednoduché rozhraní upřednostňuje rychlost, což vám umožňuje vytvářet příběhy s minimálním nastavením.
- Funkce pokračování příběhu: Rozšiřte stávající příběhy nebo pokračujte v narativech s pomocí AI.
Výhody a nevýhody DeepFiction AI
|Díky šablonám je tento nástroj přístupný i uživatelům, kteří s AI nástroji teprve začínají.
|Méně možností přizpůsobení než u pokročilejších platforem pro psaní beletrie
|Rychlé vytváření obsahu je skvělé pro rychlé kreativní cvičení nebo zábavu.
|Kvalita výstupu nemusí být tak propracovaná jako u specializovanějších nástrojů.
|Výstupy zaměřené na žánr pomáhají zajistit, že obsah odpovídá vašim očekáváním.
|Omezené funkce pro dlouhé nebo profesionální beletristické projekty
Ceny DeepFiction AI
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro Creator: 20 $/měsíc na uživatele
- Studio: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DeepFiction AI
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají. S ClickUp Brain tomu tak ale není. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní!
8. ChatGPT (nejlepší pro univerzální AI asistenci pro různé typy obsahu)
Potřeby vašeho týmu v oblasti obsahu jsou rozmanité. Jednoho dne píšete e-maily, dalšího dne vytváříte marketingové texty a den poté se snažíte zjednodušit složité technické téma. Používání specializovaného nástroje pro každý úkol je neefektivní a nákladné.
ChatGPT je švýcarský armádní nůž mezi AI asistenty, který zvládne obrovské množství úkolů souvisejících s obsahem. Díky své univerzálnosti je ideální volbou pro týmy, které potřebují jeden nástroj pro vše od kreativního psaní po technická vysvětlení.
S ChatGPT můžete psát e-maily, kódovat, brainstormovat nápady a zjednodušovat složité témata prostřednictvím přirozeného konverzačního rozhraní. Funguje však jako samostatný nástroj, takže se stále budete potýkat s rozptýleným kontextem – což je problém, který má vyřešit Converged AI Workspace od ClickUp.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Všestranná tvorba obsahu: Zvládněte širokou škálu úkolů, od psaní e-mailů přes kreativní psaní až po generování kódu, a to vše na jednom místě.
- Pluginy a vlastní GPT: Rozšiřte jeho funkčnost připojením k externím službám nebo vytvořením vlastních GPT přizpůsobených vašim konkrétním potřebám.
- Vylepšení konverzace: Opakujte své výstupy prostřednictvím přirozeného dialogu, díky čemuž bude proces tvorby intuitivnější.
Výhody a nevýhody ChatGPT
|Díky bezkonkurenční univerzálnosti je spolehlivou volbou pro týmy s rozmanitými potřebami.
|Funguje jako samostatný nástroj bez nativní integrace do pracovních platforem.
|Díky pravidelným aktualizacím a vylepšením modelů se jeho schopnosti neustále rozšiřují.
|Obsah je třeba ručně přenést tam, kde skutečně probíhá vaše práce.
|Velká komunita uživatelů poskytuje rozsáhlé zdroje a sdílené podněty.
|Filtry obsahu mohou někdy narušit kreativní nebo profesionální použití.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 200 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT ?
Recenze G2 uvádí:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí jeho intuitivnost a spolehlivost; rychle rozumí kontextu a poskytuje jasné, dobře strukturované odpovědi, aniž by bylo nutné příliš mnoho komunikace. Obzvláště oceňuji, jak se přizpůsobuje různým tónům a požadavkům, ať už potřebuji něco profesionálního, kreativního nebo stručného.
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí jeho intuitivnost a spolehlivost; rychle rozumí kontextu a poskytuje jasné, dobře strukturované odpovědi, aniž by bylo nutné příliš mnoho komunikace. Obzvláště oceňuji, jak se přizpůsobuje různým tónům a požadavkům, ať už potřebuji něco profesionálního, kreativního nebo stručného.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy ChatGPT
9. Jasper (nejlepší pro marketingové týmy, které potřebují obsah v souladu se značkou ve velkém měřítku)
Marketingové týmy jsou pod neustálým tlakem, aby produkovaly velké množství obsahu v souladu se značkou. Obecné nástroje AI nerozumí hlasu vaší značky, což znamená, že váš tým ztrácí drahocenný čas úpravami výstupů, aby byly v souladu se standardy vaší společnosti.
Jasper je platforma pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí navržená speciálně pro marketingové týmy. Zaměřuje se na konzistenci značky a poskytuje šablony, které podporují tvorbu obsahu ve velkém měřítku.
Díky funkci Brand Voice od Jasper můžete AI trénovat podle svých konkrétních pokynů a zajistit tak, že veškerý generovaný obsah bude v souladu s vaší značkou. Nabízí také nástroje pro spolupráci a funkce pro správu kampaní, což z něj činí spolehlivou volbu pro marketingové týmy.
Jedná se však spíše o specializovaný nástroj pro tvorbu obsahu než o komplexní platformu pro správu práce.
Nejlepší funkce Jasper
- Školení hlasu značky: Naučte AI pravidla vaší značky, aby byl veškerý generovaný obsah konzistentní a v souladu se značkou.
- Šablony specifické pro marketing: Získejte přístup k šablonám pro reklamní texty, příspěvky na sociálních médiích a články na blogu, které obsahují osvědčené postupy v oblasti marketingu.
- Nástroje pro kampaně a spolupráci: Spravujte marketingové kampaně pomocí funkcí pro týmovou spolupráci, které podporují váš pracovní postup.
Výhody a nevýhody Jasperu
|Každá funkce je navržena s ohledem na potřeby marketingových týmů.
|Méně vhodné pro jiné obchodní funkce nebo typy obsahu
|Funkce Brand Voice zajišťuje konzistentnost značky v měřítku.
|Vyžaduje počáteční investici času do nastavení funkce Brand Voice.
|Integrované nástroje pro spolupráci podporují pracovní postupy marketingového týmu.
|Jednotliví uživatelé mohou zjistit, že má více funkcí, než potřebují.
Ceny Jasper
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper ?
Recenze Capterra uvádí:
Jasper můžete použít k brainstormingu, přeformulování nápadů, uspořádání myšlenek a psaní mnohem rychleji, než kdybyste začínali od nuly. Celkově přinesl hmatatelné zvýšení efektivity jednotlivců i týmů a jsme velmi spokojeni s neustálými vylepšeními platformy!
Jasper můžete použít k brainstormingu, přeformulování nápadů, uspořádání myšlenek a psaní mnohem rychleji, než kdybyste začínali od nuly. Celkově přinesl hmatatelnou efektivitu jednotlivcům i týmům a jsme velmi spokojeni s neustálými vylepšeními platformy!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
Najděte ten správný nástroj AI pro pracovní postupy vašeho týmu
Výběr správné alternativy k Stansa AI závisí na tom, čeho chcete dosáhnout. Tvůrčí spisovatelé beletrie ocení specializované nástroje, jako jsou NovelAI nebo Sudowrite. Marketingové týmy zase ocení platformy zaměřené na značky, jako je Jasper.
Skutečnou výzvou však není jen najít AI, která generuje dobrý obsah, ale najít takovou, která se hodí k tomu, jak váš tým skutečně pracuje. Samostatné nástroje AI vytvářejí tření a nutí vás ručně přenášet obsah mezi systémem pro správu projektů, dokumenty a týmovými chaty.
Nejúčinnějším řešením AI je takové, které překlenuje propast mezi tvorbou obsahu a jeho realizací. Ať už se rozhodnete pro specializovaný nástroj pro tvorbu beletrie nebo marketingovou platformu, upřednostněte řešení, která snižují tření ve vašem pracovním postupu.
Pro týmy, které chtějí eliminovat rozptýlení kontextu mezi generováním obsahu pomocí AI a řízením práce, nabízí ClickUp AI, která funguje tam, kde se práce odehrává. ✨/
Často kladené otázky (FAQ)
Stansa AI je platforma pro generování obsahu založená na umělé inteligenci, která je známá svou flexibilitou, především pro kreativní a profesionální psaní. Týmy často hledají alternativy, aby získaly funkce jako týmová spolupráce, lepší integrace se systémy pro správu práce nebo specializované funkce pro marketing nebo beletrii.
Nekontrolované nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence mají méně omezení obsahu, což umožňuje prozkoumávat netradiční témata, která by mohla být blokována mainstreamovými nástroji. Platformy jako ChatGPT upřednostňují bezpečnost a širokou dostupnost, což může někdy narušit tvůrčí tok u určitých žánrů beletrie.
Pro týmy, které potřebují spolupracovat na obsahu a integrovat jej do svých pracovních postupů, je ClickUp tou nejlepší volbou. Kombinuje generování obsahu pomocí umělé inteligence s řízením projektů a dokumentací, takže není nutné přepínat mezi samostatnými nástroji.
Ano, většina alternativních nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, včetně ClickUp a Jasper, je navržena pro tvorbu komerčního obsahu a umožňuje vám generovaný obsah používat pro obchodní účely. Vždy je však dobré si prostudovat podmínky používání každé platformy, pokud jde o vlastnictví obsahu.