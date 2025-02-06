Jak si vytvořit vlastního AI asistenta (případy použití a nástroje)

AI asistenti se stali neoddělitelnou součástí našeho každodenního života, od používání domácích asistentů pro recepty až po vyhledávání restaurací v okolí na našich smartphonech.
Ve skutečnosti se předpokládá, že do konce roku 2024 bude v provozu více než 8,4 miliardy AI asistentů – více než je počet obyvatel světa!
Dnes tito asistenti umí mnohem víc než jen odpovídat na otázky. Pomáhají s tvorbou obsahu, automatizací pracovních postupů a mnohem víc. Ale je tu háček: veřejně dostupní chatovací asistenti nejsou pro vaše konkrétní požadavky ideální.
Proto je dnes důležitější než kdy jindy vědět, jak si vytvořit vlastního AI asistenta. A my jsme tu, abychom vám s tím pomohli!
Na konci tohoto blogu budete nejen vědět, jak vytvořit vlastního chatovacího asistenta pro vaše konkrétní požadavky, ale také vám poskytneme chytřejší a jednodušší alternativu, která eliminuje veškeré dohady!
⏰60sekundové shrnutí
- AI asistent je chatovací aplikace AI určená k provádění pracovních a osobních úkolů.
- Využívá strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k porozumění dotazům v běžném jazyce a lze jej využít k provádění konkrétních funkcí.
- S pečlivým plánováním a tréninkem modelu si můžete vytvořit vlastního AI asistenta.
- Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí ClickUp vestavěného AI asistenta, který je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru.
- Funkce ClickUp Brain můžete využít k snadnému provádění akcí specifických pro daný projekt, jako je vytváření dokumentů, kontrola pokroku atd.
Co je AI asistent?
AI asistent je počítačový program navržený k automatickému provádění akcí, které by jinak vyžadovaly lidskou námahu a inteligenci. Díky automatizaci úkolů pomocí AI můžete svůj čas věnovat složitějším projektům.
Tito digitální pomocníci rozumějí dotazům v lidském jazyce díky schopnostem zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML). To jim pomáhá provádět konkrétní akce, o které je požádáte vy, uživatelé.
Ačkoli schopnosti AI asistenta závisí na tom, k čemu byl naprogramován, mezi příklady úkolů, které může vykonávat, patří:
- Odpovídání na vaše otázky na základě jejich znalostí nebo informací získaných z internetu
- Nastavení a spuštění připomenutí v době podle našeho výběru
- Psaní e-mailů nebo textových zpráv
- Ovládání chytrých zařízení v našich domácnostech
- Generování obrázků a grafiky
- Shrnutí webové stránky (nebo jakékoli jiné informace)
Mezi příklady oblíbených virtuálních asistentů AI patří Google Assistant, Siri, Alexa a ChatGPT.
Výhody vytvoření vlastního AI asistenta
Ačkoli můžete osobní AI asistenty používat pro celou řadu věcí a integrovat je pomocí API, vytvoření AI asistenta nabízí čtyři jedinečné výhody.
- Přizpůsobení: Při vytváření svého AI asistenta můžete přizpůsobit jeho uživatelské rozhraní nebo jakékoli jiné funkce podle svých představ, což u AI asistentů třetích stran není možné.
- Efektivita: Asistent třetí strany často zpracovává dotazy milionů uživatelů v daném okamžiku. Váš vlastní AI asistent by zpracovával pouze dotazy vás a vaší organizace, čímž by zajistil efektivitu.
- Ochrana soukromí: Váš osobní AI asistent vám poskytuje lepší ochranu osobních údajů a bezpečnost než asistent třetí strany. Data zůstávají soukromá v rámci vaší organizace a vy rozhodujete o tom, jak budou použita.
- Škálovatelnost: Vlastní AI asistent pro vaši organizaci je neuvěřitelně škálovatelný a flexibilní. Můžete jej integrovat do jakékoli vlastní aplikace a snadno přidávat nové funkce nebo možnosti.
Jak si vytvořit vlastního AI asistenta: průvodce krok za krokem
Krok 1: Definujte případ použití a schopnosti
První věcí, kterou byste měli udělat, je definovat použití vašeho AI asistenta – jeho schopnosti a omezení.
Pokud toto plánování neprovedete pečlivě, výsledkem bude systém, který nebude schopen plnit zamýšlené úkoly požadovaným způsobem. Než se pustíte do práce, musíte si jasně definovat a poznamenat následující věci týkající se vašeho AI asistenta:
Typ asistenta
Vytváříte osobního AI asistenta? Nebo asistenta, který by se používal například pro zákaznickou podporu nebo obchodní operace? Zatímco univerzální osobní AI asistent má mnoho funkcí, které mu umožňují provádět různé druhy činností, asistenti pro konkrétní případy vyžadují speciální školení.
Cílová skupina uživatelů a jejich dovednosti
Kdo jsou cíloví uživatelé vašeho AI asistenta a jaké jsou jejich dovednosti? Zjistěte, jak jsou obeznámeni s AI aplikacemi, jaký jazyk používají k definování problému a jakým způsobem preferují používat virtuálního asistenta (tj. zasíláním příkazů nebo hlasem v aplikaci nebo na webu).
Problémy, které je třeba vyřešit
Zvažte schopnosti AI asistenta a to, co chcete, aby řešil. Například asistent produktivity musí umět minimálně spravovat váš kalendář, e-maily a seznam úkolů. Nebo možná budete chtít, aby za vás shrnoval schůzky a psal e-maily.
Omezení
Vývojáři často nastavují určitá omezení pro AI asistenta, aby se zajistilo, že nedojde k žádným nežádoucím výsledkům. Tyto limity proto definujte s dostatečným předstihem. Například, jak dlouho by měl ukládat uživatelská data? Jaké typy akcí by neměl provádět? Definujte a zdokumentujte tato a další omezení, která chcete pro svého asistenta nastavit.
💡Tip pro profesionály: Při nastavování omezení si vytvořte seznam „Bude dělat / Nebude dělat“. Například:
✅ Bude dělat: Odpovídat na časté dotazy zákazníků, poskytovat informace o sledování objednávek
❌ Neumožňuje: Zpracovávat platby, ukládat citlivá uživatelská data
Krok 2: Identifikujte technologický stack
Jakmile zdokumentujete schopnosti a omezení svého AI asistenta, můžete začít přemýšlet o správné technologické platformě pro jeho vytvoření. Ta zahrnuje všechny knihovny a frameworky, které použijete k urychlení vývoje svého asistenta, a další infrastrukturu, jako například:
- Programovací jazyk, který budete používat (např. Python, Java, C++ atd.)
- Instalátory balíčků pro jazyk, který plánujete používat (např. správce balíčků Python pro Python)
- Hostingové prostředí (tj. vlastní hosting, cloudový hosting atd.)
- Knihovna nebo framework NLP (tj. NLTK, spaCy, Gensim atd.)
- Knihovny a frameworky ML (SciPy, TensorFlow, NumPy atd.)
- Knihovny pro rozpoznávání hlasu (pokud chcete, aby váš asistent měl hlasové funkce)
💡Tip pro profesionály: Vyberte si technologickou platformu na základě škálovatelnosti a snadnosti integrace.
✅ Vyhněte se v počátečních fázích nadměrnému inženýrství.
Krok 3: Najděte trénovací data
Nyní musíte najít data, na kterých budete trénovat svého osobního AI asistenta. Tato data můžete získat z mnoha zdrojů, například z datových stránek třetích stran, datových zdrojů generovaných uživateli a z protokolů aktivit vaší organizace nebo zákaznických dat.
Pokud jde o typy dat, budete pro svého AI asistenta potřebovat tři typy trénovacích dat:
- Data lidského jazyka pro trénink NLP
- Řečová data pro trénink související s řečí (pokud chcete integrovat funkce související s řečí)
- Údaje specifické pro daný úkol, které slouží k výcviku asistenta pro úkoly, které bude provádět
💡Tip pro profesionály: Bez ohledu na to, jaký datový soubor si vyberete, ujistěte se, že je dostatečně velký pro trénování AI modelu. Dobrým výchozím bodem je pravidlo 10x , které doporučuje mít datový soubor alespoň 10krát větší než počet parametrů ve vašem modelu.
Krok 4: Vyčistěte a připravte trénovací data
Jakmile máte data, je čas je vyčistit, označit a připravit pro trénování modelu asistenta. Jedná se o klíčový krok, protože určí, jak model interpretuje vaše data, proto tento krok neuspěchejte. Zde je návod, jak každý z nich provést:
- Čištění: V tomto procesu odstraníte ze svých dat všechny chyby a anomálie, jako jsou prázdné řádky, odlehlé hodnoty, duplicitní hodnoty atd. To se provádí proto, aby data, na kterých bude váš model trénovat, byla přesná a neobsahovala žádné nesprávné údaje.
- Označování: Jedná se o proces správného označování, kategorizace a popisu dat ve vašem datovém souboru, aby model mohl data během tréninku správně interpretovat. Vztahy, které váš model vytvoří mezi různými datovými body, závisí na tomto procesu.
💡Tip pro profesionály: Jakmile data vyčistíte a označíte, rozdělte je do dvou datových sad – jedna pro účely trénování a druhá pro účely testování. 70 % datové sady ponechte pro trénování a 30 % pro testování.
Krok 5: Vyškolte svého asistenta
Vaše data jsou nyní připravena a vaše technologická infrastruktura je na místě. Je čas začít trénovat svého AI asistenta. Nainstalujte a spusťte potřebné nástroje ve svém hostitelském prostředí a nahrajte do nich svůj trénovací datový soubor. Upravte trénovací parametry, jako je rychlost trénování a velikost dávky, a spusťte trénovací proces.
Přesné kroky tohoto procesu se liší v závislosti na knihovnách NLP a ML, které si vyberete, proto se řiďte příručkami k vašemu technologickému stacku. Abyste omezili chyby, průběžně sledujte proces trénování.
💡Tip pro profesionály: Pokud je rychlost tréninku pomalá, upravte parametry rychlosti učení a velikosti dávky a restartujte proces. Pokud narazíte na nějaké chyby, podívejte se na tipy pro řešení problémů ve svých knihovnách.
Krok 6: Otestujte asistenta
Jakmile bude váš AI asistent vycvičen, otestujte ho na testovacím datovém souboru. Zkontrolujte přesnost jeho výkonu. V této fázi můžete narazit na dva druhy problémů:
- Přizpůsobení: K tomu dochází, když si trénovací model zapamatuje trénovací data namísto jejich zobecnění. Výsledkem je, že funguje přesně při testování s trénovacím datovým souborem, ale špatně při testování s novými daty. Mezi techniky, které můžete použít k vyřešení tohoto problému, patří regularizace, ensembling atd.
- Poddimenzování: K tomu dochází, když model nevytváří vztahy mezi vstupními a výstupními parametry uživatele, což v konečném důsledku vede k nefunkčnosti jak při trénování, tak při testování datových sad. Obecně lze tento problém vyřešit prodloužením doby trénování nebo použitím větší/složitější datové sady. Pokud to nepomůže, můžete vyzkoušet pokročilé techniky, jako je feature engineering, nebo přejít na složitější architekturu modelu.
Přeprogramujte svůj model AI asistenta pomocí výše uvedených řešení, abyste doladili jeho funkčnost. Jakmile začne generovat přesné výsledky s testovacím datovým souborem, přejděte k dalšímu kroku.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte scénáře, které posouvají hranice schopností vašeho asistenta, včetně dlouhých/krátkých vstupů, vstupů v různých jazycích, vstupů se speciálními znaky nebo neobvyklým formátováním a neúplných nebo nejednoznačných požadavků.
Krok 7: Navrhněte uživatelské rozhraní (UI)
Jakmile váš AI asistent začne fungovat podle očekávání, můžete se zaměřit na jeho uživatelské rozhraní. Osobnost chatovacího asistenta je nakonec stejně důležitá jako uživatelský zážitek (UX) – nikdo nechce používat asistenta, který vypadá a funguje neohrabaně. Musíte tedy navrhnout uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní. Pokud jste nikdy žádné nenavrhovali, najměte si na tuto práci UX designéra!
Jakmile je uživatelské rozhraní navrženo, spojte ho s asistentem a nasadit ho do svého hostitelského prostředí, abyste mohli provést finální testování a odladění.
💡Tip pro profesionály: Přidejte chytré funkce uživatelského rozhraní, jako jsou automatické návrhy a rychlé odpovědi, abyste urychlili interakce pomocí chytrých předpovědí.
Krok 8: Proveďte závěrečné testování a odladění
Je čas provést finální testování AI asistenta, kterého jste vytvořili. Ujistěte se, že UX, AI model asistenta a všechny ostatní prvky fungují tak, jak mají. Pošlete příkazy k provedení požadovaných úkolů a zkontrolujte, jak přesné jsou výsledky. Otestujte také funkčnost hlasového ovládání.
K tomu pozvěte několik uživatelů z cílové skupiny asistenta, aby jej vyzkoušeli. Sledujte, jak formulují své dotazy a jak dobře na ně asistent reaguje. Pokud něco nefunguje tak, jak má, odstraňte chybu a opravte ji.
💡Tip pro profesionály: Pozvěte několik uživatelů z cílové skupiny asistenta, aby si ho vyzkoušeli. Sledujte, jak formulují své dotazy a jak dobře na ně asistent reaguje. Pokud něco nefunguje tak, jak má, odstraňte chybu a opravte ji.
Krok 9: Spusťte a sledujte
Nakonec jej můžete zpřístupnit cílovým uživatelům uvnitř i vně vaší organizace. Sledujte, jak dobře funguje v reálném světě, a analyzujte zpětnou vazbu od uživatelů. Na základě zpětné vazby jej podle potřeby vylepšujte.
💡Tip pro profesionály: Pomozte svému AI asistentovi neustále se zlepšovat tím, že mu budete dodávat nová data. Přidejte interakce z reálného světa, abyste zlepšili přesnost, a upravte jazykové modely, aby lépe rozuměly záměrům uživatelů.
Nechcete začínat od nuly? Inspirujte se od těch nejlepších!
Jedním z oblíbených přístupů je použití výkonných jazykových modelů OpenAI.
K těmto modelům se můžete dostat několika způsoby: přímo přes jejich API (což vyžaduje API klíč) nebo, což je pohodlnější, pomocí jejich knihovny Python, která vše značně usnadňuje. Klíčovým tipem pro každého AI asistenta je správa historie konverzací. Je to jako dát svému asistentovi dobrou paměť!
Budete muset ukládat minulé interakce, ať už ve svém kódu pro rychlé chaty, v souboru pro složitější konverzace nebo v databázi pro komplexní projekty. Když se své AI na něco zeptáte, uveďte relevantní historii ve svém „promptu“, aby pochopila kontext. Pokud používáte OpenAI, jejich knihovna Python je vaším nejlepším přítelem, který se postará o všechny technické detaily komunikace s jejich servery.
Výzvy při vytváření vlastního AI asistenta
I přes všechny dostupné knihovny, frameworky a podporu komunity není vytvoření vlastního osobního asistenta AI snadné. Čekají vás různé výzvy, například:
- Technická náročnost: Proces vytváření AI asistenta je složitý. Zde jsme jej představili ve zjednodušené podobě, ale ve skutečnosti je technicky náročný (zejména pokud nejste softwarový vývojář nebo inženýr).
- Náklady: Náklady na vytvoření, údržbu a neustálé vylepšování vlastního AI asistenta jsou poměrně vysoké. Náklady na návrh uživatelského rozhraní, server a vývoj se mohou snadno vyšplhat na tisíce dolarů, pokud chcete ze svého AI asistenta vytěžit maximum.
- Otázky ochrany soukromí: Ačkoli vám vlastní AI asistent může poskytnout větší kontrolu nad ochranou vašich dat, tato kontrola s sebou nese také větší odpovědnost. Pokud jsou všechna uživatelská data uložena na vašem serveru, zodpovědnost za jejich bezpečnost leží na vás. V případě jakéhokoli narušení bezpečnosti dat budete vy a vaše organizace nést odpovědnost.
Proč je ClickUp Brain chytřejší alternativou k vašemu vlastnímu AI asistentovi
Pokud se chcete vyhnout výzvám spojeným s vytvářením vlastního AI asistenta, ale přesto ho chcete pro svou organizaci používat, již existuje bezproblémové řešení!
ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – obsahuje vlastního AI asistenta, ClickUp Brain, který mohou týmy využívat v celé řadě případů.
Díky hluboké integraci s funkcemi pro správu projektů ClickUp vám ClickUp Brain pomáhá najít informace, vytvářet obsah a provádět další akce související s projekty pomocí jednoduchého textového příkazu.
Pojďme prozkoumat, co to je a jak vám to může pomoci zvýšit produktivitu na pracovišti.
Co je ClickUp Brain?
ClickUp Brain je funkce umělé inteligence zabudovaná do platformy pro správu projektů ClickUp. Je úzce integrována se všemi funkcemi ClickUp ve vašem pracovním prostoru, včetně interní komunikační funkce ClickUp Chat. Více informací o ClickUp Brain najdete zde.
Díky hluboké integraci do vašich pracovních postupů a veškeré dokumentace dostupné v pracovním prostoru je ClickUp Brain vždy kontextově orientovaný. Ať už jej používáte k sepsání zprávy pro své kolegy o projektech nebo při hledání dokumentu, vždy najde správné informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
Výhody používání ClickUp Brain
ClickUp Brain vám umožňuje využívat přednosti AI, aniž byste museli čelit výzvě vytvoření vlastního asistenta. Zde jsou čtyři z jeho hlavních výhod:
- Vyšší produktivita: Umožňuje vám snadno implementovat AI triky pro zvýšení produktivity, které se hluboce integrují do všech vašich projektů a jejich souborů, úkolů, tabulek atd. Díky tomu již nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji pro svůj pracovní postup.
- Snadné nastavení a používání: ClickUp Brain je také výrazně snazší nastavit a používat než vlastní AI asistent. Stačí se zaregistrovat a vytvořit si účet ClickUp a můžete ClickUp Brain začít používat ihned.
- Cenová dostupnost: ClickUp Brain stojí pouze 7 dolarů měsíčně, což je výrazně méně než náklady na vytvoření a provoz vlastního AI asistenta. Je také mnohem levnější než jiné AI asistenty s podobnými funkcemi (např. ChatGPT Plus a Gemini Advanced).
- Lepší bezpečnost a ochrana soukromí: ClickUp Brain také nabízí lepší bezpečnost a ochranu vašich dat, protože splňuje standardy bezpečnosti dat, jako jsou GDPR, HIPAA a AICPA SOC2.
Jak používat ClickUp Brain jako svého AI asistenta
ClickUp Brain můžete jako svého AI asistenta využít při práci mnoha způsoby. Můžete se ho zeptat na stav projektů a úkolů a on vám poskytne aktuální odpověď.
Můžete ho také požádat, aby shrnul dokumenty, schůzky, chatové konverzace, přepsal nahrané klipy nebo jakékoli jiné informace, které jste našli jinde. ClickUp brain neopomíjí žádné důležité detaily!
Obsahuje také funkci „catch-me-up“, která vám umožní snadno stáhnout aktualizace za konkrétní období, zatímco jste pryč. Stačí se AI zeptat a ona vám řekne, co se stalo, zatímco jste byli pryč, včetně dokončených úkolů, zpožděných úkolů, aktualizací od členů týmu, vytvořených dokumentů atd.
V neposlední řadě vytváří dokumenty, myšlenkové mapy, e-maily a další. ClickUp Brain se integruje s ClickUp Docs a přidává generativní AI funkce do funkce úpravy dokumentů ClickUp.
Kdykoli tedy vytváříte dokument, můžete využít jeho schopnosti a rychle vygenerovat osnovu nebo dokonce celý dokument, podle svých požadavků.
Zvyšte svou produktivitu s AI asistentem ClickUp
AI již není jen módním slovem – mění způsob, jakým pracujeme a žijeme. Může za vás psát e-maily, pomáhat vám s výzkumem a automatizovat rutinní úkoly. Pokud tedy chcete porazit konkurenci, integrace AI do vašich pracovních postupů již není volitelnou možností!
Jak jsme zde ukázali, vytvoření vlastního AI asistenta je složité a nákladné. S ClickUpem však získáte univerzální a cenově dostupné řešení prostřednictvím ClickUp Brain.
Jeho výkonné funkce načtou podrobnosti projektu, shrnou chaty, vytvoří myšlenkové mapy a mnoho dalšího – vše pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů!
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte sílu AI na vlastní kůži!