9 nejlepších nástrojů AI pro osobní použití a produktivitu v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4. února 2025

Pamatujete si Jetsonovy?

Robot, který připraví večeři pro celou rodinu, létající auta, nástroje umělé inteligence a vše automatizované – futuristický život.

I když možná ještě nejsme tak závislí na umělé inteligenci jako Jetsonovi, nástroje umělé inteligence se výrazně prosadily v našich životech a zjednodušují nám každodenní život.

Nejlepší nástroje umělé inteligence zvyšují naši efektivitu, rozšiřují naše stávající dovednosti a mění nás v sebevědomé a organizované jedince.

Zajímavé je, že revoluce v oblasti umělé inteligence se stala běžnou záležitostí a nástroje AI jsou dostupné pro každého.

Nástroje AI využívají technologie jako generativní AI a strojové učení a čerpají z rozsáhlých datových sad, aby nám poskytly požadovaný kontextový výstup. Můžete jim pomoci porozumět vašemu kontextu a jedinečným preferencím tím, že s nimi budete komunikovat pomocí jednoduchých textových podnětů a generovat tak personalizovaný výstup.

Od generování obrázků a vizuálně atraktivních videí po vyhledávání konkrétních odpovědí v rozsáhlých databázích, od psaní e-mailů po pomoc se zlepšením zdraví – nástroje AI pro osobní použití zvládnou vše.

Podívejme se na některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro osobní použití, které vám pomohou snížit manuální práci, optimalizovat procesy a soustředit se na to, co je nejdůležitější.

Co byste měli hledat v nástrojích AI pro osobní použití?

Než se pustíme do podrobností o nejlepších nástrojích AI pro osobní použití, zvažte tyto faktory, abyste si vybrali ten správný.

  • Snadné použití: Nástroj AI by měl mít intuitivní rozhraní, uživatelsky přívětivé funkce a snadnou navigaci.
  • Integrace: Zvažte AI nástroje, které se hladce integrují s dalšími nástroji, které denně používáte, jako jsou e-mailové klienty, kalendáře, projektové řízení a Google Docs. To zefektivní váš pracovní postup a umožní vám je používat doslova pro cokoli, od osobních potřeb až po profesionální úkoly.
  • Soukromí a bezpečnost: Nástroje AI pro osobní použití musí upřednostňovat soukromí uživatelů. Ujistěte se, že nástroj nebo model AI, který si vyberete, má šifrování dat a transparentní zásady nakládání s daty, aby byly chráněny vaše osobní údaje.
  • Cena: Nejlepší nástroje AI pro osobní použití vás nezruinují. Vyberte si nástroje s bezplatnou verzí, abyste je mohli vyzkoušet, než utratíte peníze za placenou variantu.
  • Automatizace: Vyberte si nástroj AI asistenta, který dokáže automatizovat vaše rutinní a opakující se úkoly, jako jsou odpovědi na e-maily, vytváření souhrnů schůzek, organizování souborů nebo plánování schůzek.
  • Schopnost učení: Abyste mohli být neustále produktivní i v náročných dnech, potřebujete nástroj, který se učí z vašich dat, preferencí a zpětné vazby a podle toho se přizpůsobuje.

9 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro osobní použití

1. ClickUp

ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů AI pro osobní i profesionální použití. Tento všestranný nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů vám pomůže zvýšit produktivitu tím, že vám umožní zvládnout více práce.

ClickUp Brain kombinuje umělou inteligenci, kontextové porozumění, správu znalostí a řízení projektů. Výsledkem je virtuální asistent, který se učí z vašich preferencí, poskytuje vám personalizovaná doporučení a šetří vám čas.

ClickUp Brain – nástroj AI pro osobní i profesionální použití
Podníťte kreativitu s ClickUp Brain jako svým virtuálním partnerem pro brainstorming.

Kromě poskytování kontextových odpovědí na vaše dotazy ClickUp Brain automatizuje vaše úkoly, generuje souhrny obsahu jedním kliknutím, píše vše od e-mailů po blogy a automaticky vyplňuje data, aby vám pomohl najít čas na důležité věci – to vše pomocí jednoduchých textových výzev.

Kromě toho ClickUp obsahuje stovky předem připravených šablon, které můžete použít k urychlení svých každodenních úkolů.

Šablona osobní produktivity ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla zvýšit efektivitu vašich každodenních činností.
Stáhnout tuto šablonu
Šablona osobní produktivity ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla zvýšit efektivitu vašich každodenních činností.

Můžete například použít šablonu osobní produktivity ClickUp k uspořádání osobních úkolů podle priority a typu, přiřadit jim vlastní stavy a přidat připomenutí, která vám pomohou úkoly splnit.

ClickUp 3.0 Zobrazení tabulky s balíčkem kalendáře
Přepínejte mezi univerzálním zobrazením tabulky ClickUp 3. 0 a zobrazením kalendáře, abyste měli přehled o všech svých úkolech.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Získejte okamžité a kontextové odpovědi na dotazy s ClickUp Brain, nejlepším vestavěným AI pomocníkem a vaším virtuálním asistentem. Použijte jej k vytváření tabulek, automatickému vyplňování šablon, generování přepisů vašich hovorů a psaní vstupních stránek, e-mailů a dalšího.
  • Vytvořte sdílený pracovní prostor pro spolupráci pomocí ClickUp Docs a spolupracujte s klienty na nápadech a dokumentech v reálném čase.
  • Plánujte své aktivity a sledujte všechny své schůzky pomocí zobrazení Kalendář.
Seznamy úkolů ClickUp
Jednoduše si vytvořte víceúčelový seznam úkolů, abyste mohli snadno spravovat své nápady a pracovat se seznamy úkolů ClickUp.
  • Zodpovědnost si udržujte tím, že si vytvoříte seznamy osobních cílů, měsíčních úkolů, knih k přečtení a prakticky čehokoli jiného.
  • Zjednodušte si život propojením často používaných aplikací, jako jsou e-mail, messenger, kalendář, časomíra, aplikace pro pořizování poznámek, dokonce i Alexa a Google Assistant, s ClickUp.
  • Brainstormujte nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly pomocí ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps jako svého kreativního plátna.

Omezení ClickUp

  • AI není k dispozici ve bezplatné verzi.
  • Mobilní aplikace nemusí mít komplexní funkce umělé inteligence.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Obchodní plán: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)

2. Cleo

Cleo Dashboard
via Cleo

Cleo je aplikace pro osobní finance s umělou inteligencí navržená speciálně pro generaci Z. Tento nástroj s umělou inteligencí poskytuje personalizované finanční informace a rady přizpůsobené vašim potřebám a finanční situaci.

Cleo také nabízí nástroj pro správu rozpočtu, který vám pomůže sledovat vaše výdaje a více šetřit.

Díky konverzačnímu uživatelskému rozhraní s vámi Cleo komunikuje jako přítel, vtipkuje a na požádání vás i popichuje. Můžete se Cleo zeptat na strategie rozpočtování, úspory, výdaje a vše, co souvisí s financemi.

Díky informacím v reálném čase a síle algoritmů strojového učení analyzuje vaše zvyky a finanční data, aby vám poskytl personalizovaná doporučení pro dosažení vašich finančních cílů.

Nejlepší funkce Cleo

  • Nastavujte a sledujte rozpočty, získejte vizuální přehled o výdajových vzorcích a dostávejte upozornění na překročení nastaveného rozpočtu.
  • Automaticky kategorizujte transakce a získejte podrobný rozpis výdajů, který vám pomůže identifikovat vzorce nadměrných výdajů.
  • Automatizujte úspory převodem požadované částky do peněženky aplikace, kterou lze převést na spořicí účet.

Omezení Cleo

  • K vytvoření peněženky je v současné době vyžadována platná adresa v USA, což brání mezinárodním uživatelům v používání peněženky a souvisejících funkcí, jako jsou automatické převody.
  • Aplikace se spontánně odpojí od účtu.

Ceny Cleo

  • Zdarma
  • Bonusové funkce: 5,99 $/měsíc

Bonusové funkce a peněženka Cleo jsou k dispozici pouze pro uživatele s adresou v USA.

Hodnocení a recenze Cleo

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

3. Breathhh

Breathhh
via Breathhh

Breathh je inovativní nástroj, který vás provede praktikami všímavosti a pomůže vám dosáhnout duševní jasnosti a relaxace, snížit vyhoření a lépe se soustředit.

Aplikace využívá modely umělé inteligence k poskytování personalizovaného vedení a podpory prostřednictvím dechových cvičení. Má intuitivní a jednoduché rozhraní; aplikace nabízí rozšíření pro Google Chrome, které automaticky zobrazuje cvičení ve správný okamžik v mobilní aplikaci.

Breathhh využívá technologii neuronového motoru k analýze vašich vzorců, zobrazení postupů, navrhování rozcvičovacích cvičení pro ramena a oči a poskytování zvukového pozadí pro relaxaci a zlepšení duševního zdraví.

Nejlepší funkce Breathhh

  • Získejte dechová cvičení prostřednictvím dechového simulátoru pro chytré přestávky
  • Pomocí deníku nálad najděte duševní rovnováhu a rozvíjejte emoční inteligenci.
  • Uvolněte se díky možnosti maskování rušivých zvuků.

Omezení dechu

  • Mohly by být vylepšeny některé funkce, jako například přidání časovače nebo více dýchacích vzorců.

Ceny Breathhh

  • Zdarma
  • Breathhh Ultima: 4 $/měsíc

Hodnocení a recenze Breathhh

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

4. Decktopus AI

via Decktopus

Decktopus je generátor prezentací založený na umělé inteligenci, který vám pomůže vytvořit osnovy snímků, obsah, ikony, obrázky a skripty pro návrh a formátování vaší prezentace.

Kromě prezentací můžete vytvářet portfolia, mikroweby, prodejní trychtýře, startupové prezentace, případové studie, návrhy, generovat potenciální zákazníky, vytvářet bio odkazy a odkazy do podpisů e-mailů.

Zbavte se manuálních návrhářských úkolů, jako je úprava existujícího obrázku nebo vytváření prezentace od nuly.

Pomocí Decktopus můžete automaticky vytvářet poutavé a kontextové prezentace na základě obsahu, který zadáte do modelu AI. Zaměřte se na doladění sdělení a nechte AI generovat obrázky pro vaše prezentace.

Nejlepší funkce Decktopus

  • Rychle vytvářejte kontextové prezentace vyplněním podrobností, jako je téma, cílová skupina, účel a požadovaná délka trvání.
  • Automaticky vkládat obrázky a ikony do vašich snímků na základě kontextu a obsahu snímku
  • Vyberte si z široké škály šablon snímků pro různé účely, jako jsou prezentace startupů, obchodní prezentace, případové studie a shrnutí.

Omezení Decktopus

  • Funkce AI vyžadují vylepšení, protože výstup je při popisném vstupu nekvalitní.
  • Současný proces vytváření stránek omezuje uživatelský komfort, protože při přidávání nových stránek do prezentace brání uživatelům v přístupu k šablonám namísto rozvržení.

Ceny Decktopus

  • Navždy zdarma
  • Pro AI: 14,99 $/měsíc na uživatele
  • Business AI: 48 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Decktopus

  • G2: 4,6/5 (55 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (57 recenzí)

5. Reclaim

Reclaim AI
via Reclaim AI

Reclaim je nástroj pro automatizaci plánování, který vám pomůže optimalizovat váš rozvrh a zvýšit vaši produktivitu. Kromě plánování Reclaim optimalizuje vaše strategie řízení času a uvolňuje vám čas na důležitější úkoly a koníčky.

Tento nástroj umělé inteligence analyzuje váš rozvrh a kalendář, aby našel čas a nastavil rutinu pro věci, které chcete dělat, jako je vytvoření nového zvyku nebo koníčku.

Reclaim, navržený pro osobní i profesionální použití, vám pomáhá sledovat úkoly, synchronizovat kalendáře Google, abyste si mohli vyhradit čas na své zvyky, a dělat si chytré přestávky, abyste se zbavili stresu a dosáhli rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Získejte zpět nejlepší funkce

  • Objevte optimální čas pro soustředěnou práci v Kalendáři Google pomocí analýzy plánů, priorit, úkolů a závazků pomocí algoritmů umělé inteligence.
  • Automatizujte správu kalendáře synchronizací se stávajícím kalendářem Google a aktivací inteligentních ovládacích prvků a oznámení kalendáře, které chrání uživatele před přesčasy.
  • Optimalizujte pracovní týden a návyky v oblasti produktivity pomocí analýzy sledování času. Sledujte čas strávený různými úkoly pomocí týdenních zpráv o produktivitě a výkonu.

Zbavte se omezení

  • Nemá mobilní aplikaci.
  • Integrace vyžaduje delší dobu pro synchronizaci a plánování úkolů.

Ceny Reclaim

  • Navždy zdarma pro jednoho uživatele
  • Starter: 10 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 18 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)

Získejte zpět hodnocení a recenze

  • G2: 4,8/5 (66 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Podívejte se na tyto alternativy Reclaim!

6. Gymbuddy

Ovládací panel GymBuddy
via GymBuddy

Gymbuddy vám poskytuje personalizované tréninkové programy. Tento tréninkový nástroj AI vytváří efektivní tréninkové plány pro jednotlivce a fitness trenéry, kteří chtějí sestavit fitness programy.

Tato aplikace založená na umělé inteligenci vám umožňuje cvičit na vaší úrovni – nastavte si svou kondici, vytvořte si cvičení a naplánujte si tréninky v čase, který vám nejlépe vyhovuje.

Nejlepší funkce Gymbuddy

  • Získejte personalizované tréninkové plány přizpůsobené vaší kondici, cílům a preferencím.
  • Najděte si nejlepší čas na trénink podle svého rozvrhu pomocí plánovače tréninků.
  • Vytvářejte personalizované tréninkové plány pro své klienty (užitečné pro fitness trenéry)

Omezení Gymbuddy

  • Tréninky jsou generovány pro dvoutýdenní intervaly a během tohoto období nelze rutinu měnit.

Ceny Gymbuddy

  • Navždy zdarma
  • Pro trenéry: 20% provize ze všech prodejů programů

Hodnocení a recenze Gymbuddy

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. ChatGPT

Odpověď ChatGPT na dotazy uživatelů
prostřednictvím ChatGPT

AI chatbot ChatGPT používá algoritmy zpracování přirozeného jazyka k zodpovězení vašich dotazů. Tento AI nástroj pro psaní, jeden z nejsofistikovanějších AI modelů vyvinutých společností OpenAI, rozumí vašim zadáním a reaguje na ně s pozoruhodnou přesností.

Vytvářejte krátké i dlouhé texty pomocí konverzačních textových podnětů. ChatGPT vám také pomůže doladit stávající text, zkontrolovat gramatiku, vytvořit plány, naplánovat výlety, napsat popisy produktů a napsat kód.

Nejlepší funkce ChatGPT

  • Generujte dynamické kontextové odpovědi napodobující lidské vzorce
  • Získejte přizpůsobené odpovědi na základě vašich dotazů, předchozích interakcí a zpětné vazby.
  • Využijte jeho rozsáhlou a rozmanitou sadu dat, která pokrývá širokou škálu témat pro generování obsahu.

Omezení ChatGPT

  • ChatGPT neposkytuje vždy nejaktuálnější informace, protože odpovědi jsou založeny na trénovacích datech, která byla naposledy aktualizována v lednu 2022.
  • Jedná se o AI asistenta pro psaní, který nepodporuje generování AI obrázků, videí ani animovaného video obsahu.

Ceny ChatGPT

  • Navždy zdarma
  • ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
  • Tým ChatGPT: 30 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze ChatGPT

  • G2: 4,7/5 (443 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (40 recenzí)

8. Amelia

via Amelia

Amelia je podnikový nástroj umělé inteligence, který nabízí řešení pro zapojení zaměstnanců a zákaznickou podporu s cílem urychlit návratnost investic, zvýšit celkovou vytvořenou hodnotu a snížit celkové náklady na vlastnictví pomocí konverzační umělé inteligence.

Díky automatizaci časově náročných a složitých procesů v oblasti lidských zdrojů a IT lze Amelia využít k poskytování plynulých služeb.

Nejlepší funkce Amelie

  • Rychle vytvářejte konverzační pracovní postupy pro zákaznickou podporu pomocí integrace wow-code, předem připraveného obsahu a porozumění přirozenému jazyku.
  • Nabízejí plynulou komunikaci ve více než 100 jazycích díky schopnosti rozpoznávat více záměrů a přepínat kontext.
  • Naučte nástroj na datech z eskalovaných konverzací a interakcí uživatelů a získejte metriky výkonu.

Omezení Amelie

  • Naučná křivka pro začínající uživatele
  • Chybí rozsáhlá znalostní báze produktů pro vytvoření nástroje.

Ceny Amelia

  • Podnikové: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Amelie

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Brightcrowd

BrightCrowd
via BrightCrowd

BrightCrowd je dynamická platforma, která vám pomáhá najít smysluplné profesionální kontakty tím, že usnadňuje networking a spolupráci.

Díky funkcím, jako jsou komunitní knihy, podporuje profesní růst a umožňuje vám spojit se s profesionály z různých oborů a odvětví.

Nejlepší funkce Brightcrowd

  • Vytvářejte na své stránce digitální knihy, ve kterých můžete sdílet novinky ze svého života, úspěchy a vzpomínky.
  • Spojte se s podobně smýšlejícími profesionály, kteří sdílejí podobné odborné znalosti, zájmy nebo cíle.
  • Předveďte své odborné znalosti, zkušenosti a profesní zájmy, abyste přilákali nové příležitosti a spolupráci.

Omezení Brightcrowd

  • Jeho užitečnost může být omezena na skupiny absolventů, univerzitní kurzy atd.

Hodnocení a recenze Brightcrowd

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Nástroje AI pro osobní použití jsou vaším pomocníkem pro zvýšení produktivity

V současné době je k dispozici mnoho nástrojů AI pro osobní použití; automatizují redundantní osobní a profesionální úkoly a pomáhají vám zvládnout více práce rychleji. Vyberte si ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci, který je vhodný pro začátečníky a umožňuje vám pracovat efektivněji, rychleji spolupracovat a snadno spravovat vaše projekty.

Využijte kouzlo nástrojů založených na umělé inteligenci

