9 nejlepších nástrojů AI pro osobní použití a produktivitu v roce 2025

Pamatujete si Jetsonovy?
Robot, který připraví večeři pro celou rodinu, létající auta, nástroje umělé inteligence a vše automatizované – futuristický život.
I když možná ještě nejsme tak závislí na umělé inteligenci jako Jetsonovi, nástroje umělé inteligence se výrazně prosadily v našich životech a zjednodušují nám každodenní život.
Nejlepší nástroje umělé inteligence zvyšují naši efektivitu, rozšiřují naše stávající dovednosti a mění nás v sebevědomé a organizované jedince.
Zajímavé je, že revoluce v oblasti umělé inteligence se stala běžnou záležitostí a nástroje AI jsou dostupné pro každého.
Nástroje AI využívají technologie jako generativní AI a strojové učení a čerpají z rozsáhlých datových sad, aby nám poskytly požadovaný kontextový výstup. Můžete jim pomoci porozumět vašemu kontextu a jedinečným preferencím tím, že s nimi budete komunikovat pomocí jednoduchých textových podnětů a generovat tak personalizovaný výstup.
Od generování obrázků a vizuálně atraktivních videí po vyhledávání konkrétních odpovědí v rozsáhlých databázích, od psaní e-mailů po pomoc se zlepšením zdraví – nástroje AI pro osobní použití zvládnou vše.
Podívejme se na některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro osobní použití, které vám pomohou snížit manuální práci, optimalizovat procesy a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro osobní použití?
Než se pustíme do podrobností o nejlepších nástrojích AI pro osobní použití, zvažte tyto faktory, abyste si vybrali ten správný.
- Snadné použití: Nástroj AI by měl mít intuitivní rozhraní, uživatelsky přívětivé funkce a snadnou navigaci.
- Integrace: Zvažte AI nástroje, které se hladce integrují s dalšími nástroji, které denně používáte, jako jsou e-mailové klienty, kalendáře, projektové řízení a Google Docs. To zefektivní váš pracovní postup a umožní vám je používat doslova pro cokoli, od osobních potřeb až po profesionální úkoly.
- Soukromí a bezpečnost: Nástroje AI pro osobní použití musí upřednostňovat soukromí uživatelů. Ujistěte se, že nástroj nebo model AI, který si vyberete, má šifrování dat a transparentní zásady nakládání s daty, aby byly chráněny vaše osobní údaje.
- Cena: Nejlepší nástroje AI pro osobní použití vás nezruinují. Vyberte si nástroje s bezplatnou verzí, abyste je mohli vyzkoušet, než utratíte peníze za placenou variantu.
- Automatizace: Vyberte si nástroj AI asistenta, který dokáže automatizovat vaše rutinní a opakující se úkoly, jako jsou odpovědi na e-maily, vytváření souhrnů schůzek, organizování souborů nebo plánování schůzek.
- Schopnost učení: Abyste mohli být neustále produktivní i v náročných dnech, potřebujete nástroj, který se učí z vašich dat, preferencí a zpětné vazby a podle toho se přizpůsobuje.
9 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro osobní použití
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů AI pro osobní i profesionální použití. Tento všestranný nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů vám pomůže zvýšit produktivitu tím, že vám umožní zvládnout více práce.
ClickUp Brain kombinuje umělou inteligenci, kontextové porozumění, správu znalostí a řízení projektů. Výsledkem je virtuální asistent, který se učí z vašich preferencí, poskytuje vám personalizovaná doporučení a šetří vám čas.
Kromě poskytování kontextových odpovědí na vaše dotazy ClickUp Brain automatizuje vaše úkoly, generuje souhrny obsahu jedním kliknutím, píše vše od e-mailů po blogy a automaticky vyplňuje data, aby vám pomohl najít čas na důležité věci – to vše pomocí jednoduchých textových výzev.
Kromě toho ClickUp obsahuje stovky předem připravených šablon, které můžete použít k urychlení svých každodenních úkolů.
Můžete například použít šablonu osobní produktivity ClickUp k uspořádání osobních úkolů podle priority a typu, přiřadit jim vlastní stavy a přidat připomenutí, která vám pomohou úkoly splnit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte okamžité a kontextové odpovědi na dotazy s ClickUp Brain, nejlepším vestavěným AI pomocníkem a vaším virtuálním asistentem. Použijte jej k vytváření tabulek, automatickému vyplňování šablon, generování přepisů vašich hovorů a psaní vstupních stránek, e-mailů a dalšího.
- Vytvořte sdílený pracovní prostor pro spolupráci pomocí ClickUp Docs a spolupracujte s klienty na nápadech a dokumentech v reálném čase.
- Plánujte své aktivity a sledujte všechny své schůzky pomocí zobrazení Kalendář.
- Zodpovědnost si udržujte tím, že si vytvoříte seznamy osobních cílů, měsíčních úkolů, knih k přečtení a prakticky čehokoli jiného.
- Zjednodušte si život propojením často používaných aplikací, jako jsou e-mail, messenger, kalendář, časomíra, aplikace pro pořizování poznámek, dokonce i Alexa a Google Assistant, s ClickUp.
- Brainstormujte nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly pomocí ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps jako svého kreativního plátna.
Omezení ClickUp
- AI není k dispozici ve bezplatné verzi.
- Mobilní aplikace nemusí mít komplexní funkce umělé inteligence.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Obchodní plán: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. Cleo
Cleo je aplikace pro osobní finance s umělou inteligencí navržená speciálně pro generaci Z. Tento nástroj s umělou inteligencí poskytuje personalizované finanční informace a rady přizpůsobené vašim potřebám a finanční situaci.
Cleo také nabízí nástroj pro správu rozpočtu, který vám pomůže sledovat vaše výdaje a více šetřit.
Díky konverzačnímu uživatelskému rozhraní s vámi Cleo komunikuje jako přítel, vtipkuje a na požádání vás i popichuje. Můžete se Cleo zeptat na strategie rozpočtování, úspory, výdaje a vše, co souvisí s financemi.
Díky informacím v reálném čase a síle algoritmů strojového učení analyzuje vaše zvyky a finanční data, aby vám poskytl personalizovaná doporučení pro dosažení vašich finančních cílů.
Nejlepší funkce Cleo
- Nastavujte a sledujte rozpočty, získejte vizuální přehled o výdajových vzorcích a dostávejte upozornění na překročení nastaveného rozpočtu.
- Automaticky kategorizujte transakce a získejte podrobný rozpis výdajů, který vám pomůže identifikovat vzorce nadměrných výdajů.
- Automatizujte úspory převodem požadované částky do peněženky aplikace, kterou lze převést na spořicí účet.
Omezení Cleo
- K vytvoření peněženky je v současné době vyžadována platná adresa v USA, což brání mezinárodním uživatelům v používání peněženky a souvisejících funkcí, jako jsou automatické převody.
- Aplikace se spontánně odpojí od účtu.
Ceny Cleo
- Zdarma
- Bonusové funkce: 5,99 $/měsíc
Bonusové funkce a peněženka Cleo jsou k dispozici pouze pro uživatele s adresou v USA.
Hodnocení a recenze Cleo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Breathhh
Breathh je inovativní nástroj, který vás provede praktikami všímavosti a pomůže vám dosáhnout duševní jasnosti a relaxace, snížit vyhoření a lépe se soustředit.
Aplikace využívá modely umělé inteligence k poskytování personalizovaného vedení a podpory prostřednictvím dechových cvičení. Má intuitivní a jednoduché rozhraní; aplikace nabízí rozšíření pro Google Chrome, které automaticky zobrazuje cvičení ve správný okamžik v mobilní aplikaci.
Breathhh využívá technologii neuronového motoru k analýze vašich vzorců, zobrazení postupů, navrhování rozcvičovacích cvičení pro ramena a oči a poskytování zvukového pozadí pro relaxaci a zlepšení duševního zdraví.
Nejlepší funkce Breathhh
- Získejte dechová cvičení prostřednictvím dechového simulátoru pro chytré přestávky
- Pomocí deníku nálad najděte duševní rovnováhu a rozvíjejte emoční inteligenci.
- Uvolněte se díky možnosti maskování rušivých zvuků.
Omezení dechu
- Mohly by být vylepšeny některé funkce, jako například přidání časovače nebo více dýchacích vzorců.
Ceny Breathhh
- Zdarma
- Breathhh Ultima: 4 $/měsíc
Hodnocení a recenze Breathhh
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Decktopus AI
Decktopus je generátor prezentací založený na umělé inteligenci, který vám pomůže vytvořit osnovy snímků, obsah, ikony, obrázky a skripty pro návrh a formátování vaší prezentace.
Kromě prezentací můžete vytvářet portfolia, mikroweby, prodejní trychtýře, startupové prezentace, případové studie, návrhy, generovat potenciální zákazníky, vytvářet bio odkazy a odkazy do podpisů e-mailů.
Zbavte se manuálních návrhářských úkolů, jako je úprava existujícího obrázku nebo vytváření prezentace od nuly.
Pomocí Decktopus můžete automaticky vytvářet poutavé a kontextové prezentace na základě obsahu, který zadáte do modelu AI. Zaměřte se na doladění sdělení a nechte AI generovat obrázky pro vaše prezentace.
Nejlepší funkce Decktopus
- Rychle vytvářejte kontextové prezentace vyplněním podrobností, jako je téma, cílová skupina, účel a požadovaná délka trvání.
- Automaticky vkládat obrázky a ikony do vašich snímků na základě kontextu a obsahu snímku
- Vyberte si z široké škály šablon snímků pro různé účely, jako jsou prezentace startupů, obchodní prezentace, případové studie a shrnutí.
Omezení Decktopus
- Funkce AI vyžadují vylepšení, protože výstup je při popisném vstupu nekvalitní.
- Současný proces vytváření stránek omezuje uživatelský komfort, protože při přidávání nových stránek do prezentace brání uživatelům v přístupu k šablonám namísto rozvržení.
Ceny Decktopus
- Navždy zdarma
- Pro AI: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 48 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Decktopus
- G2: 4,6/5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (57 recenzí)
5. Reclaim
Reclaim je nástroj pro automatizaci plánování, který vám pomůže optimalizovat váš rozvrh a zvýšit vaši produktivitu. Kromě plánování Reclaim optimalizuje vaše strategie řízení času a uvolňuje vám čas na důležitější úkoly a koníčky.
Tento nástroj umělé inteligence analyzuje váš rozvrh a kalendář, aby našel čas a nastavil rutinu pro věci, které chcete dělat, jako je vytvoření nového zvyku nebo koníčku.
Reclaim, navržený pro osobní i profesionální použití, vám pomáhá sledovat úkoly, synchronizovat kalendáře Google, abyste si mohli vyhradit čas na své zvyky, a dělat si chytré přestávky, abyste se zbavili stresu a dosáhli rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Získejte zpět nejlepší funkce
- Objevte optimální čas pro soustředěnou práci v Kalendáři Google pomocí analýzy plánů, priorit, úkolů a závazků pomocí algoritmů umělé inteligence.
- Automatizujte správu kalendáře synchronizací se stávajícím kalendářem Google a aktivací inteligentních ovládacích prvků a oznámení kalendáře, které chrání uživatele před přesčasy.
- Optimalizujte pracovní týden a návyky v oblasti produktivity pomocí analýzy sledování času. Sledujte čas strávený různými úkoly pomocí týdenních zpráv o produktivitě a výkonu.
Zbavte se omezení
- Nemá mobilní aplikaci.
- Integrace vyžaduje delší dobu pro synchronizaci a plánování úkolů.
Ceny Reclaim
- Navždy zdarma pro jednoho uživatele
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 18 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (66 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Gymbuddy
Gymbuddy vám poskytuje personalizované tréninkové programy. Tento tréninkový nástroj AI vytváří efektivní tréninkové plány pro jednotlivce a fitness trenéry, kteří chtějí sestavit fitness programy.
Tato aplikace založená na umělé inteligenci vám umožňuje cvičit na vaší úrovni – nastavte si svou kondici, vytvořte si cvičení a naplánujte si tréninky v čase, který vám nejlépe vyhovuje.
Nejlepší funkce Gymbuddy
- Získejte personalizované tréninkové plány přizpůsobené vaší kondici, cílům a preferencím.
- Najděte si nejlepší čas na trénink podle svého rozvrhu pomocí plánovače tréninků.
- Vytvářejte personalizované tréninkové plány pro své klienty (užitečné pro fitness trenéry)
Omezení Gymbuddy
- Tréninky jsou generovány pro dvoutýdenní intervaly a během tohoto období nelze rutinu měnit.
Ceny Gymbuddy
- Navždy zdarma
- Pro trenéry: 20% provize ze všech prodejů programů
Hodnocení a recenze Gymbuddy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. ChatGPT
AI chatbot ChatGPT používá algoritmy zpracování přirozeného jazyka k zodpovězení vašich dotazů. Tento AI nástroj pro psaní, jeden z nejsofistikovanějších AI modelů vyvinutých společností OpenAI, rozumí vašim zadáním a reaguje na ně s pozoruhodnou přesností.
Vytvářejte krátké i dlouhé texty pomocí konverzačních textových podnětů. ChatGPT vám také pomůže doladit stávající text, zkontrolovat gramatiku, vytvořit plány, naplánovat výlety, napsat popisy produktů a napsat kód.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generujte dynamické kontextové odpovědi napodobující lidské vzorce
- Získejte přizpůsobené odpovědi na základě vašich dotazů, předchozích interakcí a zpětné vazby.
- Využijte jeho rozsáhlou a rozmanitou sadu dat, která pokrývá širokou škálu témat pro generování obsahu.
Omezení ChatGPT
- ChatGPT neposkytuje vždy nejaktuálnější informace, protože odpovědi jsou založeny na trénovacích datech, která byla naposledy aktualizována v lednu 2022.
- Jedná se o AI asistenta pro psaní, který nepodporuje generování AI obrázků, videí ani animovaného video obsahu.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým ChatGPT: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (443 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (40 recenzí)
8. Amelia
Amelia je podnikový nástroj umělé inteligence, který nabízí řešení pro zapojení zaměstnanců a zákaznickou podporu s cílem urychlit návratnost investic, zvýšit celkovou vytvořenou hodnotu a snížit celkové náklady na vlastnictví pomocí konverzační umělé inteligence.
Díky automatizaci časově náročných a složitých procesů v oblasti lidských zdrojů a IT lze Amelia využít k poskytování plynulých služeb.
Nejlepší funkce Amelie
- Rychle vytvářejte konverzační pracovní postupy pro zákaznickou podporu pomocí integrace wow-code, předem připraveného obsahu a porozumění přirozenému jazyku.
- Nabízejí plynulou komunikaci ve více než 100 jazycích díky schopnosti rozpoznávat více záměrů a přepínat kontext.
- Naučte nástroj na datech z eskalovaných konverzací a interakcí uživatelů a získejte metriky výkonu.
Omezení Amelie
- Naučná křivka pro začínající uživatele
- Chybí rozsáhlá znalostní báze produktů pro vytvoření nástroje.
Ceny Amelia
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Amelie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Brightcrowd
BrightCrowd je dynamická platforma, která vám pomáhá najít smysluplné profesionální kontakty tím, že usnadňuje networking a spolupráci.
Díky funkcím, jako jsou komunitní knihy, podporuje profesní růst a umožňuje vám spojit se s profesionály z různých oborů a odvětví.
Nejlepší funkce Brightcrowd
- Vytvářejte na své stránce digitální knihy, ve kterých můžete sdílet novinky ze svého života, úspěchy a vzpomínky.
- Spojte se s podobně smýšlejícími profesionály, kteří sdílejí podobné odborné znalosti, zájmy nebo cíle.
- Předveďte své odborné znalosti, zkušenosti a profesní zájmy, abyste přilákali nové příležitosti a spolupráci.
Omezení Brightcrowd
- Jeho užitečnost může být omezena na skupiny absolventů, univerzitní kurzy atd.
Hodnocení a recenze Brightcrowd
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Nástroje AI pro osobní použití jsou vaším pomocníkem pro zvýšení produktivity
V současné době je k dispozici mnoho nástrojů AI pro osobní použití; automatizují redundantní osobní a profesionální úkoly a pomáhají vám zvládnout více práce rychleji. Vyberte si ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.
ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci, který je vhodný pro začátečníky a umožňuje vám pracovat efektivněji, rychleji spolupracovat a snadno spravovat vaše projekty.
