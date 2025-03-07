10 nejlepších generátorů náhodného textu pro rok 2025

Už jste někdy zírali na prázdný návrh a přemýšleli, jak ho udělat realistickým? Textové zástupné symboly se hodí, ať už jste webový designér prezentující rozvržení nebo vývojář testující tok obsahu. Ale přiznejme si to – „Lorem Ipsum“ už je ohrané.
Vzhledem k tomu, že nástroje pro tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci mění odvětví, musíme se dívat dál než na tradiční zástupný text. Proto jsme sestavili tento nový seznam generátorů náhodného textu, aby byl váš proces tvorby návrhů a obsahu snazší a zábavnější.
⏰ 60sekundové shrnutí
Podívejte se na těchto 10 generátorů náhodného textu:
- ClickUp (Nejlepší pro generování textu pomocí umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru)
- ChatGPT (nejlepší pro generování obsahu s ohledem na kontext)
- Perplexity (nejlepší pro generování textu na základě výzkumu)
- Gemini (nejlepší pro multimodální generování textu)
- Lorem Ipsum (nejlepší pro klasický zástupný text)
- Dummy Text Generator (nejlepší pro přizpůsobitelný fiktivní text)
- RANDOM. ORG (nejlepší pro generování skutečně náhodných slov)
- Lipsumator (nejlepší pro jednoduchý způsob generování zástupného textu)
- Random. Onl (nejlepší pro specializované textové formáty)
- Získejte náhodné nástroje (nejlepší pro různé potřeby generování textu)
Co byste měli hledat v generátorech náhodného textu?
Než se pustíme do našeho výběru nejlepších nástrojů, podívejme se, co dělá nástroj pro generování náhodných slov skutečně cenným pro váš designový workflow:
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroje, které vám umožní ovládat délku, formát a strukturu textu. Možnost specifikovat odstavce, počet slov a omezení počtu znaků zajišťuje, že generovaný text přesně odpovídá vašim potřebám.
- Relevance obsahu: Zatímco tradiční Lorem Ipsum funguje pro základní rozvržení, moderní nástroje mohou generovat obsah specifický pro dané odvětví, díky čemuž budou vaše návrhy smysluplnější a kontextovější.
- Integrační možnosti: Vyberte generátory, které hladce spolupracují s vašimi stávajícími nástroji pro návrh a vývoj. Pro plynulý pracovní postup je nezbytný přístup k API a snadná funkce kopírování a vkládání.
- Podpora jazyků: Zvažte, zda pro mezinárodní projekty potřebujete generování vícejazyčného textu. Některé nástroje nabízejí zástupný text v několika jazycích a znakových sadách.
- Rychlost generování: Při práci na velkých projektech potřebujete nástroj, který generuje text rychle a bez zpoždění. Hledejte generátory s efektivními zpracovatelskými schopnostmi.
👀 Věděli jste? Generování textu má kořeny v počítačovém výzkumu z 50. a 60. let 20. století, přičemž významný pokrok nastal v 80. a 90. letech díky umělé inteligenci a strojovému učení.
10 nejlepších generátorů náhodného textu
Zde je 10 nejlepších generátorů náhodného textu, které můžete použít:
1. ClickUp (nejlepší pro generování textu pomocí umělé inteligence)
Jako všestranná aplikace pro práci, která kombinuje vaše úkoly, chat a znalosti, ClickUp je více než jen aplikace pro produktivitu založená na umělé inteligenci.
Kromě mnoha dalších věcí může také fungovat jako generátor náhodného textu založený na umělé inteligenci. Vyniká tím, že přináší funkce generování textu přímo do pracovního postupu vašeho projektu prostřednictvím ClickUp Brain, interního asistenta umělé inteligence ClickUp.
Tato funkce mění způsob, jakým týmy zpracovávají generování textu v rámci svých pracovních postupů. Namísto přeskakování mezi různými nástroji můžete vytvářet a spravovat všechny své zástupné texty tam, kde plánujete a realizujete své projekty.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Designéři a vývojáři, kteří potřebují náhradní text, mohou generovat, spravovat a spolupracovat na obsahu, přičemž jej mohou propojit se svými projekty, úkoly a designovými prvky.
Tato integrace je obzvláště cenná pro týmy pracující na rozsáhlých designových projektech, které vyžadují konzistentní obsah zástupných symbolů napříč více komponentami.
Systém správy dokumentů platformy, ClickUp Docs, je centrálním uzlem pro vaše pracovní postupy správy obsahu.
ClickUp Brain se integruje přímo do editoru dokumentů, což vám umožňuje generovat různé typy textu, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. Můžete vytvářet obsah různé délky a stylu, což je skvělé pro testování různých návrhů rozvržení. S tímto generátorem obsahu založeným na umělé inteligenci můžete dokonce překládat a lokalizovat svůj obsah.
Asistent s umělou inteligencí vám pomůže rozšířit stručné popisy na obsáhlejší bloky obsahu nebo zkrátit delší texty na kratší verze pro různé prvky uživatelského rozhraní.
Týmy mohou spolupracovat na generovaném textovém obsahu v reálném čase v rámci ClickUp Docs. Více členů týmu může současně upravovat dokumenty, zanechávat komentáře a navrhovat změny.
Kromě toho může ClickUp Brain okamžitě generovat šablony pro úkoly, dokumenty a projekty s textovými komponentami zástupných symbolů. To znamená, že můžete vytvářet opakovaně použitelné rámce pro různé textové potřeby, od kopií uživatelského rozhraní po bloky obsahu, a snadno je přizpůsobovat napříč projekty.
Tyto šablony pomáhají udržovat konzistenci při používání zástupného textu při vytváření návrhů webových stránek, rozhraní aplikací nebo marketingových materiálů.
Další podrobnosti o používání AI pro dokumentaci najdete v tomto užitečném vysvětlujícím videu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky přepisujte a generujte text z hlasových nahrávek pomocí ClickUp Brain.
- Nastavte automatizované pracovní postupy pro kontrolu a schvalování obsahu pomocí automatizací if-then v ClickUp.
- Organizujte a kategorizujte textový obsah pomocí vlastních značek a hierarchií.
- Spolupracujte živě na stejném dokumentu se členy svého týmu v ClickUp.
- Sledujte verze obsahu pomocí integrované historie verzí v ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Uživatelé hlásí, že kvůli rozsáhlým funkcím je nutné se s nástrojem nejprve naučit pracovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Čím konkrétnější a přizpůsobenější je váš AI příkaz, tím přesnější a relevantnější bude generovaný text. ClickUp Brain se učí z kontextu vašeho pracovního prostoru, aby poskytoval stále přesnější výstupy.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
2. ChatGPT (nejlepší pro generování obsahu s ohledem na kontext)
ChatGPT vyniká ve vytváření designově specifického zástupného textu, který zachovává sémantickou relevanci. Designéři oceňují zejména jeho schopnost generovat text, který odpovídá kontextu různých prvků uživatelského rozhraní, jako jsou navigační nabídky, šablony webových stránek a popisy produktů.
Díky tomu budou prototypy při prezentacích klientům a testování uživatelů mnohem výmluvnější.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generujte textový obsah v různých tónech a stylech na základě podnětů pro psaní AI.
- Vytvářejte obsah konkrétní délky, který odpovídá požadavkům na design.
- Vytvářejte texty v několika jazycích pro mezinárodní projekty.
Omezení ChatGPT
- Výstupy mohou být někdy v rozporu s požadavky uživatelů.
- Bezplatná verze má omezení použití.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
ChatGPT zásadně změnil mé kreativní pracovní projekty. Mohu začít s brainstormingem, tvorbou nápadů, konceptů, psaním textů a řízením projektů. Interakce a používání jsou na mém notebooku nebo telefonu snadné. Účet, který zaznamenává všechny mé vyhledávání, je neocenitelným zdrojem.
ChatGPT zásadně změnil mé kreativní pracovní projekty. Mohu začít s brainstormingem, tvorbou nápadů, konceptů, psaním textů a řízením projektů. Interakce a používání jsou na mém notebooku nebo telefonu snadné. Účet, který zaznamenává všechny mé vyhledávání, je pro mě neocenitelným zdrojem.
🧠 Zajímavost: Victor H. Yngve v roce 1961 vyvinul model, který ukázal, že automatické generování vět je možné, a zaměřil se na generování vět z dětské literatury.
3. Perplexity (nejlepší pro generování textu na základě výzkumu)
Perplexity AI je především výzkumný nástroj, který získává informace z citovaných zdrojů a generuje vysoce kvalitní text s pozoruhodnou přesností. Umí vytvářet souvislý obsah pro různé účely, včetně kreativního psaní, shrnování a doplňování vět.
Funkce generování jazyka AI umožňuje uživatelům vytvářet text s minimálním vstupem, což z něj činí vynikající nástroj pro spisovatele, kteří hledají inspiraci nebo rychlé generování obsahu, ano, dokonce i náhodného textu.
Nejlepší funkce Perplexity
- Generujte text s aktuálními, faktickými informacemi
- Získejte citace a zdroje v rámci generovaného textu.
Omezení Perplexity
- Hlavní důraz je kladen spíše na vyhledávání informací než na schopnost generovat zástupný text.
Ceny Perplexity
- Standard: Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity?
Perplexity se stal nepostradatelným nástrojem v mém každodenním pracovním postupu. Každý týden mi ušetří nespočet hodin. Je lepší než platit pouze za ChatGPT, který je součástí tohoto předplatného, a důkladnější než Gemini. Používání tohoto nástroje pro výzkum je rychlé a poskytuje přesné informace, zejména pro věci jako psaní e-mailů a výzkum pro prezentace.
Perplexity se stal nepostradatelným nástrojem v mém každodenním pracovním postupu. Každý týden mi ušetří nespočet hodin. Je lepší než platit pouze za ChatGPT, který je součástí tohoto předplatného, a důkladnější než Gemini. Používání tohoto nástroje pro výzkum je rychlé a poskytuje přesné informace, zejména pro věci jako psaní e-mailů a výzkum pro prezentace.
4. Gemini (nejlepší pro multimodální generování textu)
Gemini od Google kombinuje generování textu s porozuměním vizuálního kontextu, což je užitečné při vytváření zástupného textu, který ladí s designovými prvky. Jeho schopnost zpracovávat multimodální vstupy může pomoci generovat kontextově vhodný zástupný obsah.
Díky těsné integraci Gemini mohou designéři, kteří již používají Google Workspace (Docs, Slides atd.), zjednodušit své pracovní postupy.
Nejlepší funkce Gemini
- Plynule překládejte a generujte text v několika jazycích
- Vytvářejte text s jemným porozuměním sémantiky a kontextu.
- Zajistěte jednotné formátování souvisejícího obsahu.
Omezení Gemini
- Bezplatná verze má omezení použití.
- Odpovědi mohou být často stručné.
Ceny Gemini
- Zdarma
- Gemini Business: 24 $/uživatel za měsíc
- Gemini Enterprise: 36 $/uživatel za měsíc
- AI schůzky a zasílání zpráv: 12 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gemini?
Celkově to výrazně usnadňuje psaní dokumentů, nabízí mi lepší možnosti výběru než původní text a je k dispozici, když se někde zaseknu.
Celkově to výrazně usnadňuje psaní dokumentů, nabízí mi lepší možnosti výběru než původní text a je k dispozici, když se někde zaseknu.
👀 Věděli jste, že... V prosinci 2019 použila BBC počítačem generovaný text k podrobnému zpravodajství o volbách a vytvořila přibližně 650 článků v angličtině a 40 ve velštině.
5. Lorem Ipsum (nejlepší pro klasický zástupný text)
Tradiční generátor Lorem Ipsum (lipsum.com) zůstává průmyslovým standardem pro vytváření neutrálního zástupného textu.
Zde je klasický příklad textu Lorem Ipsum:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tento standardní úryvek Lorem Ipsum ukazuje, proč je účinný pro návrhové makety – zachovává přirozený tok textu a rozložení znaků a zároveň zůstává dostatečně neutrální, aby neodváděl pozornost od designových prvků.
Nejlepší funkce Lorem Ipsum
- Generujte standardní text Lorem Ipsum v různých délkách
- Kopírujte text v různých formátech (prostý text, HTML)
- Vyberte konkrétní počet slov, bajtů nebo odstavců.
- Začněte text tradičním „Lorem ipsum“ nebo vlastními frázemi.
Omezení Lorem Ipsum
- Omezeno na náhradní text v latince
Ceny Lorem Ipsum
- Zdarma
Hodnocení a recenze Lorem Ipsum
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
🧠 Zajímavost: Co znamená Lorem Ipsum?
Pochází z překroucené pasáže z díla De finibus bonorum et malorum (O cílech dobra a zla), které napsal Cicero v roce 45 př. n. l.
Text sám o sobě je většinou nesrozumitelný, ale napodobuje přirozené jazykové vzorce, což je užitečné pro testování fontů, mezer a celkové čitelnosti v designu.
6. Dummy Text Generator (nejlepší pro přizpůsobitelný fiktivní text)
Tento generátor se specializuje na vytváření zástupného textu s přizpůsobitelnými parametry.
Dummy Text Generator umožňuje designérům generovat text, který odpovídá vizuálním charakteristikám různých jazyků, ale zároveň nemá žádný význam, což pomáhá soustředit se na designové prvky.
Nejlepší funkce generátoru fiktivního textu
- Vyberte si z několika stylů fiktivního textu, které přesahují tradiční fiktivní text.
- Přizpůsobte délku odstavců a vět
- Generujte text v různých formátech (TXT, HTML, Word)
- Vyberte si z různých stylů a vzorů textu.
Omezení generátoru fiktivního textu
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
Ceny generátoru fiktivního textu
- Bezplatné použití online
Hodnocení a recenze generátorů náhradního textu
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
7. RANDOM. ORG (nejlepší pro skutečně náhodné generování slov)
RANDOM.ORG je obzvláště užitečný pro testování okrajových případů při vývoji uživatelského rozhraní.
Uživatelé mohou prostřednictvím služby File Generation Service vytvářet soubory obsahující až 20 milionů náhodných hodnot, což je obzvláště užitečné pro rozsáhlé potřeby, jako jsou propagační kódy, testovací data nebo vědecké aplikace.
Nejlepší funkce RANDOM.ORG
- Zajistěte skutečnou náhodnost generovaných textů pomocí zdrojů atmosférického šumu.
- Exportujte soubory v různých formátech, včetně prostého textu, CSV a Excel.
- Vytvářejte vlastní náhodné hodnoty (např. alfanumerické kódy)
Omezení RANDOM.ORG
- API volání jsou omezena na bezplatnou úroveň.
Ceny RANDOM.ORG
- Vývojář: K dispozici bezplatná verze
- Komerční (mimo hazardní hry): 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze RANDOM.ORG
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
8. Lipsumator (nejlepší pro jednoduchý způsob generování zástupného textu)
Lipsumator je jednoduchý generátor náhradního textu, který vám umožňuje přizpůsobit náhradní text zadáním požadovaného počtu odstavců nebo slov.
Nástroj zachovává klasický vzorec rozložení písmen, díky čemuž je tento styl fiktivního textu efektivní pro návrhové makety.
Nejlepší funkce Lipsumatoru
- Možnost začít s tradičním úvodním textem „Lorem Ipsum“
- Generujte text s přirozenými odstavci
- Zkopírujte vygenerovaný text jedním kliknutím.
Omezení Lipsumatoru
- Omezeno na latinský fiktivní text
- Základní možnosti přizpůsobení
Ceny Lipsumatoru
- Zdarma
Hodnocení a recenze Lipsumatoru
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
9. Random. Onl (nejlepší pro specializované textové formáty)
Random. Onl poskytuje jednoduchý, ale univerzální nástroj pro generování textu, který na požádání vytváří fiktivní text. Platforma je určena webovým designérům, kteří potřebují fiktivní text pro návrhy webových stránek, a spisovatelům, kteří hledají kreativní inspiraci.
Vyniká v generování textu pro konkrétní typy obsahu, jako jsou adresy, popisy produktů a profily uživatelů, což jej činí cenným pro e-commerce a prototypy aplikací.
Random. Onl nejlepší funkce
- Okamžitě generujte text s konkrétním počtem slov
- Získejte přístup k generování textu spolu s dalšími generátory náhodných údajů (čísla, jména, data).
- Jednoduché rozhraní založené na prohlížeči, které nevyžaduje žádnou instalaci.
Náhodný. Omezení Onl
- Má pouze základní možnosti přizpůsobení.
Random. Onl ceny
- Zdarma
Random. Onl hodnocení a recenze
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. Get Random Tools (nejlepší pro různé potřeby generování textu)
Tato platforma poskytuje online nástroj pro generování náhodného textu, který vytváří řetězce specifické délky pro různé účely. Get Random Tools generuje text pro testování, vyplňování dat, obsah zástupných symbolů a textové vzorky.
Získejte náhodné nástroje nejlepší funkce
- Přizpůsobte znakové sady pro různé potřeby obsahu.
- Vytvořte zástupný text se specifickými požadavky na znaky
- Získejte přístup k dalším nástrojům pro manipulaci s textem pro další přizpůsobení.
Získejte náhodné nástroje omezení
- Základní rozhraní s minimálními možnostmi formátování
- Omezeno na generování textu na základě řetězců
Získejte ceny náhodných nástrojů
- Bezplatné použití online
Získejte hodnocení a recenze náhodných nástrojů
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Nejlepší řešení pro generování fiktivního textu
Nalezení správného generátoru fiktivního textu může výrazně zjednodušit váš pracovní postup při navrhování a vývoji. Tradiční Lorem Ipsum má sice stále své místo, ale moderní nástroje pro tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp, nabízejí univerzálnější a kontextovější možnosti generování textu.
Porozumění rovnováze mezi obsahem generovaným umělou inteligencí a lidským obsahem pomáhá vytvářet autentičtější makety a prototypy. ClickUp mění způsob, jakým týmy zpracovávají generování textu v rámci svých pracovních postupů. Díky integrovaným šablonám pro psaní obsahu a podnětům pro psaní pomocí umělé inteligence můžete vytvářet a spravovat veškerý svůj zástupný text a zároveň se učit , jak humanizovat obsah umělé inteligence prostřednictvím společného zdokonalování.
Ať už vytváříte návrhy, testujete rozvržení nebo vyvíjíte struktury obsahu, tyto nástroje poskytují flexibilitu a funkčnost potřebnou pro dnešní výzvy v oblasti designu. Zaregistrujte se na ClickUp a zažijte budoucnost tvorby obsahu založenou na umělé inteligenci.