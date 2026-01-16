Nejlepší šablony Bubble.io pro vývoj aplikací bez kódování

K vytvoření skvělé aplikace nepotřebujete technické znalosti.
Potřebujete však chytrý výchozí bod.
Pro většinu podnikatelů a vývojářů bez kódování nejsou problémem nápady. Problémem je jejich realizace. Začínat s prázdným projektem Bubble vás zpomaluje. A snaha rozhodnout se, co vytvořit jako první, ať už se jedná o autentizaci, pracovní postupy, role uživatelů nebo řídicí panely, často vede ke zbytečným třenicím.
Proto jsou šablony tak důležité. Správná šablona pro vývoj aplikací bez kódování Bubble vám od prvního dne poskytne funkční základ s klíčovými funkcemi aplikace, takže se můžete soustředit na přizpůsobení namísto nastavování.
V této příručce najdete bezplatné šablony Bubble.io, které můžete začít používat ještě dnes, a šablony ClickUp, které vám pomohou naplánovat vývoj, sledovat práci a rychleji dodávat.
Najděte šablonu, která vám pomůže spustit aplikaci bez kódování s jistotou.
Bezplatné šablony Bubble.io v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona úvodní stránky pro startup Bubble
|Stáhnout tuto šablonu
|Zakladatelé, vývojáři bez nutnosti programování, týmy v rané fázi
|Průběh spuštění aplikace, zachycení čekacího seznamu, experimenty s cenami
|Šablona Bubble pro sociální média jako Instagram
|Stáhnout tuto šablonu
|Startupy, tvůrci budující sociální MVP
|Profily uživatelů, kanály, lajky, komentáře, sledování
|Šablona Bubble pro správu událostí na trhu
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci událostí, komunitní platformy
|Seznamy událostí, prodej vstupenek, platby přes Stripe/PayPal
|Bubble Responsive Webapp (Flexbox)
|Stáhnout tuto šablonu
|Zakladatelé SaaS, interní týmy nástrojů
|Responzivní uživatelské rozhraní dashboardu, struktura SPA, opakovaně použitelné komponenty
|Bubble Tasky – šablona pro řízení projektů
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé týmy, agentury
|Nápady na projekty, úkoly, přiřazení, termíny, komentáře
|Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, zakladatelé startupů, mezifunkční týmy
|Sledování milníků, hodnocení úsilí a dopadu, závislosti založené na Ganttově diagramu
|Šablona pro vývoj softwaru ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy softwarových inženýrů, vedoucí produktů
|Plánování roadmapy + sprintů, sledování chyb, pracovní postupy QA, viditelnost portfolia
|Šablona plánu vývoje aplikace ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro vývoj aplikací, tvůrci bez kódování, projektoví manažeři
|Komplexní plánování úkolů, vstupní formuláře, sledování procentuálního pokroku
|Šablona produktového plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, vedoucí týmy
|Formuláře pro zadávání nápadů, stanovení priorit podle dopadu a úsilí, automatizace plánu
|Šablona harmonogramu vývoje ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zakladatelé, produktové týmy, manažeři dodávek
|Plánování po etapách, porovnání časových os, správa závislostí
|Šablona ClickUp pro agilní plánování sprintů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agilní produktové a technické týmy
|Strukturování sprintového backlogu, sledování vynaloženého úsilí vs. skutečné výsledky, vyvažování pracovní zátěže
|Šablona pro řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, mezifunkční týmy
|Viditelnost na úrovni portfolia, vlastní pole, zobrazení Ganttova diagramu a časové osy
|Šablona uživatelského příběhu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agilní týmy, vlastníci produktů, týmy UX
|Mapování příběhů zaměřené na uživatele, rozdělení úkolů, fázové vydávání
|Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy QA, produktové týmy, technické týmy
|Strukturované přijímání chyb, třídění pracovních postupů, sledování závažnosti a priority
|Šablona pro žádosti o funkce ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktové a provozní týmy
|Hodnocení rizik na základě složitosti, sledování zdrojů, schvalovací procesy
|Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, týmy pro uvedení produktu na trh
|Úkoly spuštění podle kategorií, milníky, plánování podle Ganttova diagramu a časové osy
Co dělá šablonu pro vývoj aplikací bez kódování Bubble.io dobrou?
Při vytváření aplikace bez kódování záleží především na rychlosti a přehlednosti. Dobrá šablona Bubble.io zkracuje dobu nastavení a poskytuje jasnou cestu od nápadu k uvedení na trh.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru šablony Bubble.io pro vaši aplikaci bez kódování. 👇
- Jasná struktura aplikace od prvního dne: Vyberte si šablonu s logicky pojmenovanými stránkami, smysluplnými datovými typy a předvídatelnými pracovními postupy.
- Vytvořeno pro reálné použití: Upřednostněte šablony navržené pro onboardování uživatelů, platby, dashboardy nebo administrátorské panely.
- Snadné přizpůsobení bez narušení funkčnosti: Vyberte si šablonu, která vám umožní přejmenovat pole, upravit pracovní postupy a přidat funkce, aniž by došlo k narušení základní struktury.
- Přehledné a srozumitelné pracovní postupy: Vyberte si šablony s pracovními postupy, které jsou snadno sledovatelné a kontrolovatelné.
- Navrženo tak, aby se přizpůsobovalo růstu vaší aplikace: Hledejte strukturovaná data a opakovaně použitelnou logiku, abyste mohli svou aplikaci postupem času vylepšovat.
- Responzivní design jako výchozí nastavení: Vyberte si šablony, které fungují dobře na různých velikostech obrazovky (stolní počítače, tablety a mobilní zařízení).
- Užitečná dokumentace nebo pokyny v aplikaci: Vyberte si šablony, které obsahují užitečné poznámky nebo návody, protože vám ušetří spoustu času při vývoji, zejména pokud jste na platformě Bubble nováčkem.
Bezplatné šablony Bubble.io pro vývoj aplikací bez kódování
Zde je několik nejoblíbenějších šablon z tržiště Bubble, které vám pomohou rychleji spustit základní verzi vaší aplikace bez zbytečné složitosti.
1. Šablona úvodní stránky Bubble Startup
Šablona Bubble Startup Landing Page je hotová úvodní stránka, která vám pomůže ověřit a předběžně spustit nápad na aplikaci. Návštěvníky provede příběhem vaší aplikace plynulým a logickým způsobem, počínaje poutavými vizuálními prvky aplikace, přes vysvětlení funkcí až po sekce zvyšující důvěryhodnost, jako jsou screenshoty, tým a ceny.
Díky jasným výzvám k akci a vizuálním náhledům můžete získat první registrace a s jistotou sdílet svůj koncept s uživateli nebo investory, než investujete značné množství času nebo peněz do úplného vývoje.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Ukažte dynamiku pomocí flexibilní sekce čísel, ve které můžete zvýraznit registrace na čekací listinu nebo beta uživatele.
- Vyzkoušejte ceny experimentováním s plány, rozsahy nebo nabídkami „brzy k dispozici“, aniž byste se zavázali příliš brzy.
- Rámec můžete znovu použít pro více konceptů aplikací, ať už se jedná o sociální, SaaS, tržní nebo užitkové aplikace.
✅ Ideální pro: Zakladatele, vývojáře bez nutnosti programování a týmy v rané fázi, které chtějí předvést nápad na aplikaci před vytvořením celého produktu.
👀 Věděli jste? Pro 49 % kupujících je to právě živá ukázka produktu, co je skutečně přesvědčí, dokonce více než jakákoli zkušební verze, recenze nebo marketingová stránka.
💡 Tip pro profesionály: AI již není volitelnou součástí vývoje softwaru a aplikací bez kódování. Je již součástí každodenní práce. Podle zprávy DORA od Google Cloud:
- Více než 75 % profesionálů používá AI každý den k úkolům, jako je psaní kódu, vysvětlování logiky nebo shrnování práce.
- Navíc 25% nárůst v používání AI vede k 7,5% zlepšení kvality dokumentace. Stejný nárůst také zlepšuje kvalitu kódu o 3,4 % a rychlost kontroly kódu o 3,1 %.
Pro tvůrce bez kódování je největší výhodou použití AI k jasnému plánování před začátkem tvorby. Použití AI nástrojů, jako je ClickUp Brain, vám pomůže naplánovat a urychlit vývoj aplikace.
Funguje jako pracovní AI asistent, který rozumí vašim úkolům, dokumentům a kontextu projektu. Můžete jej použít k:
- Vytvořte logiku pracovního postupu
- Napište API nebo JavaScriptové úryvky
- Vytvářejte diagramy Mermaid pro toky aplikací a
- Dokonce i ladění logiky, když se věci nechovají podle očekávání.
Například použijte tento pokyn: „Vygenerujte uživatelský tok pro tuto funkci (registrace uživatele s ověřením e-mailu) a poskytněte diagram Mermaid, který mohu použít pro dokumentaci. “
2. Šablona Bubble pro sociální média podobná Instagramu
Pokud chcete vytvořit platformu pro sdílení fotografií a videí podobnou Instagramu, je šablona Bubble Social Media Like Instagram dobrá volba. Obsahuje uživatelské účty, profily, příspěvky a funkční feed uspořádaný podobně jako Instagram.
Šablona již propojuje příspěvky, uživatele a interakce prostřednictvím databáze Bubble, takže akce jako lajkování, komentování, tagování a sledování fungují okamžitě. Každý příspěvek je také propojen se svým tvůrcem, takže se aktualizace zapojení zobrazují v reálném čase a profilové stránky automaticky zobrazují obsah a aktivitu uživatele.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Využijte plně propojenou uživatelskou cestu zahrnující procházení feedů, interakci, profily a tvorbu obsahu.
- Spravujte dynamické vztahy mezi uživateli pomocí integrované logiky sledování, odhlášení ze sledování a vzájemného propojení.
- Publikujte časově omezené příběhy, které uživatelům umožňují sdílet rychlé, dočasné aktualizace nad rámec běžných příspěvků.
✅ Ideální pro: Zakladatele, startupy a tvůrce sociálních médií, kteří chtějí spustit MVP pro sociální média nebo aplikaci ve stylu Instagramu.
3. Šablona Bubble pro správu událostí na trhu
Šablona Bubble Event Management Marketplace je plnohodnotná startovací sada bez kódování pro vytvoření platformy pro akce ve stylu Eventbrite na Bubble. Umožňuje hostitelům vytvářet a propagovat akce, zatímco návštěvníci mohou snadno procházet seznamy, na první pohled pochopit podrobnosti akce a uložit akce do svého kalendáře. Rozložení je intuitivní, takže vyhledávání akcí je snadné i pro začínající uživatele.
Šablona také obsahuje integrovaný nákup vstupenek pomocí Stripe a PayPal, což uživatelům umožňuje plynulý přechod od prohlížení k platbě a vám pomáhá začít generovat příjmy od prvního dne.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Filtrujte události podle kategorie a místa, aby návštěvníci mohli rychle najít to, co je zajímá, bez nekonečného scrollování.
- Umožněte uživatelům přidávat události do kalendářů jedním kliknutím, pomozte jim zapamatovat si plány a dorazit včas.
- Rychle spusťte funkční MVP, abyste otestovali lokální nebo specializované nápady, začněte v malém s několika událostmi a jakmile uvidíte zájem, rozšiřujte se.
✅ Ideální pro: Tvůrce a komunity pořádající akce, kteří chtějí rychle spustit specializovaný nebo lokální trh s akcemi.
📊 Statistika: 65 % účastníků akcí tvrdí, že mobilní aplikace pro akce může zásadně ovlivnit jejich celkový zážitek. To ukazuje, jak důležitá je uživatelská zkušenost s aplikací pro akce pro spokojenost zákazníků.
4. Šablona Bubble Responsive Webapp (Flexbox)
Šablona Bubble Responsive Webapp (Flexbox) je moderní rámec uživatelského rozhraní SaaS dashboardu vytvořený pomocí nového responzivního enginu Flexbox od Bubble. Zaujmou vás čistý vzhled, jemné mezery a rozvržení, které připomíná nástroje jako analytické dashboardy, administrátorské panely nebo interní podnikový software.
Tato šablona je také postavena na struktuře typu Single Page App (SPA). V jednostránkové aplikaci uživatel neustále nepřeskakuje mezi jednotlivými stránkami. Aplikace tak působí plynuleji, protože hlavní struktura zůstává stejná a mění se pouze obsah.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zvýrazněte klíčové metriky pomocí hotových komponent karet pro uživatele, příjmy, registrace nebo jiné důležité KPI.
- Vizualizujte trendy pomocí dvou grafických komponent, které již mají naplánovaný prostor a rozložení pro skutečná data.
- Představte nejlepší produkty v sekci „nejlepší produkty“, kterou lze znovu použít pro uživatele, služby, kategorie nebo žebříčky výkonnosti.
✅ Ideální pro: Zakladatele a týmy SaaS, kteří chtějí rychle vytvořit profesionálně vypadající uživatelské rozhraní dashboardu v Bubble.
👀 Věděli jste? Průměrná společnost dnes používá současně asi 101 různých softwarových aplikací. V praxi to znamená, že většina organizací se již nespoléhá pouze na několik nástrojů, ale používá různé aplikace pro CRM, marketing, finance, HR, podporu, analytiku a interní spolupráci.
Kvůli rozrůstání nástrojů:
- Týmy nakonec každý den přepínají mezi mnoha dashboardy.
- Data se distribuují napříč nástroji
- Správa přístupu, zabezpečení a nákladů se stává obtížnější
5. Bubble Tasky – šablona pro řízení projektů
Bubble Tasky – šablona pro správu projektů je aplikace pro správu projektů a úkolů bez nutnosti programování, vytvořená na platformě Bubble. Poskytuje vám plně funkční systém, ve kterém mohou uživatelé vytvářet projekty, přidávat úkoly do projektů, přidělovat práci členům týmu, sledovat pokrok z řídicího panelu a spolupracovat pomocí komentářů.
Můžete nastavit jasné termíny, jako například „Odeslat návrh do pátku“ nebo „Kontrola klienta v úterý“, což týmům pomáhá pochopit, co je urgentní, a lépe plánovat své pracovní vytížení. Úkoly lze navíc po dokončení označit jako splněné a v případě potřeby změn znovu otevřít, což činí pracovní postup realistickým a flexibilním.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Upřednostněte důležité projekty pomocí hlasování a seřaďte je, abyste se rozhodli, na čem je třeba pracovat jako první.
- Organizujte rostoucí pracovní prostory pomocí vestavěných filtrů a vyhledávání, abyste projekty našli rychleji.
- Sledujte uživatele, projekty a úkoly s viditelností na úrovni správce pro lepší přehled.
✅ Ideální pro: Projektové týmy nebo agentury, které hledají aplikaci pro správu projektů, aby mohly organizovat práci a sledovat pokrok.
📊 Statistická upozornění: Podle globálního průzkumu Project Management Institute (PMI) organizace uvedly, že v posledních 12 měsících selhalo přibližně 8 % jejich projektů.
PMI definuje neúspěch projektu jako projekt, který nesplnil cíle nebo nepřinesl očekávanou hodnotu. To zdůrazňuje, že lepší nástroje a postupy mohou snížit počet neúspěchů. Aplikace pro správu projektů a úkolů pomáhají tím, že:
- Zviditelnění cílů, priorit a pokroku
- Sladění úkolů s obchodními výsledky
- zlepšení koordinace mezi týmy
- včasné odhalení rizik
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro správu produktů
Omezení používání Bubble pro vývoj aplikací bez kódování
Bubble má výkonné funkce pro spouštění webových a mobilních aplikací bez kódování, zejména pro MVP. Zpětná vazba uživatelů na recenzních platformách a v komunitě Bubble však ukazuje několik omezení, která se stávají patrnějšími, jak aplikace překračují počáteční fázi, například:
- Ve srovnání s jednoduššími nástroji bez kódování je zde strmější křivka učení, zejména když se pracovní postupy a logika databáze stávají složitějšími.
- Ceny mohou být při škálování aplikací nepředvídatelné, s funkcemi, které je třeba odemknout za poplatek, a nárůstem nákladů na základě pracovní zátěže.
- S rostoucím počtem uživatelů, objemem dat a složitostí pracovních postupů se mohou objevit problémy s výkonem a rychlostí.
- Funkce pro spolupráci mohou být pro větší nebo techničtější vývojové týmy omezující.
📚 Další informace: Kromě Bubble můžete také prozkoumat tuto kompletní sbírku AI nástrojů bez nutnosti programování, abyste mohli vytvářet chytřejší pracovní postupy a vyhnout se omezením platformy.
Alternativa k šablonám Bubble: ClickUp pro plánování a dodávání
Při vytváření aplikace bez kódování je vývoj pouze jednou částí celého procesu. Stále potřebujete jasnou představu o tom, co vytvořit, jak se funkce propojují, kdo na čem pracuje a jak blízko jste k uvedení na trh. Právě v tomto bodě se mnoho projektů Bubble.io bez kódování zpomaluje, protože plánování a realizace začínají být roztříštěné.
Proto mnoho vývojářů Bubble a tvůrců bez kódování kombinuje své nástroje pro tvorbu aplikací s ClickUp. ClickUp sice není nástroj pro tvorbu aplikací bez kódování, ale hraje klíčovou roli ve stejném pracovním postupu. Pomáhá vám navrhovat logiku aplikace, spravovat funkce, sledovat pokrok a přejít od nápadu k uvedení na trh s mnohem větší strukturou a přehledností.
📝 Poznámka: Pokud chcete podrobnější návod, přečtěte si tohoto průvodce používáním ClickUp pro vývoj softwaru, který podrobně vysvětluje celé nastavení.
Podívejme se na šablony pro vývoj softwaru ClickUp, které představují silnou alternativu k šablonám Bubble pro plánování a provádění bezkódového vývoje:
1. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů vám pomůže hladce přejít od nápadu k vývoji produktu bez zmatků. S touto šablonou můžete naplánovat každý krok procesu vývoje produktu v logickém pořadí a sledovat pokrok v různých fázích.
Funkce šablony také přidávají praktický kontext k vašemu plánování, protože vám umožňují posoudit, jak složitý je úkol, kolik úsilí vyžaduje a jaký má dopad na celkový produkt. Díky tomu je stanovení priorit realističtější a týmy se mohou soustředit na práci, která je skutečně důležitá, místo aby všechny úkoly považovaly za rovnocenné.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přiřaďte vlastnictví tak, že každou úlohu přiřadíte konkrétnímu týmu, například produktovému, technickému, prodejnímu, právnímu, QA nebo provoznímu.
- Naplánujte časové osy a závislosti pomocí zobrazení Ganttova diagramu ClickUp, kde jsou úkoly rozloženy podle dat a propojeny mezi sebou.
- Automaticky vypočítávejte délku úkolů pomocí dat zahájení a termínů a udržujte přesné plány i při změnách časových os.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, zakladatele startupů a mezifunkční týmy, které chtějí plánovat a uvádět na trh nové produkty, aniž by ztratily kontrolu nad časovými harmonogramy nebo závislostmi.
📮 ClickUp Insight: Jeden ze čtyř zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou pomocí ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Šablona pro vývoj softwaru ClickUp
Pokud potřebujete systém, který podporuje celý životní cyklus vývoje softwaru, od plánování roadmapy a provádění sprintů až po sledování chyb, kontrolu kvality a monitorování po vydání, je pro vás šablona ClickUp Software Development Template tou správnou volbou.
Hlavní přehledový panel zdůrazňuje blokované úkoly, zpožděné práce a chyby s vysokou prioritou, takže týmy mohou problémy řešit včas, místo aby je objevovaly během denních porad.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte pracovní vytížení týmu a stav dodávek, abyste včas odhalili přetížení a předešli vyhoření.
- Sledujte rychlost dodání pomocí informací o délce cyklu, abyste pochopili, kde se práce zpomaluje, a zlepšili rychlost, s jakou se úkoly přesouvají od začátku do konce.
- Standardizujte hlášení chyb pomocí integrovaného formuláře, který zachycuje jasné popisy, odkazy, snímky obrazovky a podrobnosti o hlášení pro rychlejší třídění.
- Oddělte urgentní problémy s výrobou do speciálního toku technické podpory a zároveň je udržujte propojené s hlavním plánem vývoje produktu.
✅ Ideální pro: Týmy vývojářů softwaru a produktové manažery, kteří chtějí jediný systém pro plánování roadmap, provádění sprintů, sledování chyb, správu QA a dodávání verzí.
Zde je názor skutečného uživatele na používání ClickUp pro vývoj softwaru:
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Díky možnosti vytvářet strukturované stavy, které přesně odrážejí postup úkolů, jsme odstranili zmatek a zlepšili přehlednost napříč projekty. Náš systém sledování chyb, který byl kdysi umístěn v Redmine, působil nesourodě a nebyl přehledný. Po vytvoření nového systému v ClickUp jsme měli hladký start a pokračujeme ve skvělém pracovním postupu od třídění až po řešení, což zajišťuje, že nic neunikne naší pozornosti. Snadno jsme implementovali automatizace, které našemu týmu ušetřily časově náročnou manuální práci, což nám také opravdu pomohlo.
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Díky možnosti vytvářet strukturované stavy, které přesně odrážejí postup úkolů, jsme odstranili zmatek a zlepšili přehlednost napříč projekty. Náš systém sledování chyb, který byl kdysi umístěn v Redmine, působil nesouvisle a nebyl přehledný. Po vytvoření nového systému v ClickUp jsme měli hladký start a pokračujeme ve skvělém pracovním postupu od třídění až po řešení, což zajišťuje, že nic neunikne. Snadno jsme implementovali automatizace, které našemu týmu ušetřily časově náročnou manuální práci, což nám také opravdu pomohlo.
📚 Další informace: Chcete-li získat širší přehled nad rámec šablon, podívejte se na náš podrobný rozbor softwarových vývojových nástrojů používaných moderními produktovými týmy.
3. Šablona plánu vývoje aplikace ClickUp
Šablona plánu vývoje aplikace ClickUp vám poskytuje hlavní seznam všech úkolů potřebných k vytvoření aplikace, jako je definování cílů aplikace, průzkum konkurence, vytváření wireframů, provádění testování kvality atd. Můžete také rychle upravovat úkoly, popisy, přiřazovat vlastníky, měnit priority, aktualizovat data a sledovat pokrok.
Jakmile jsou úkoly přidány, můžete je vizuálně spravovat pomocí zobrazení stavové tabule, kde se úkoly plynule přesouvají z položky „K provedení“ do položky „Dokončeno“. Můžete také realisticky plánovat časové osy úkolů pomocí zobrazení Ganttova diagramu projektu, které zobrazuje závislosti a celkový průběh projektu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Umožněte spolupráci v reálném čase sdílením odkazu na formulář úkolů, aby vývojáři, designéři, testeři a produktové týmy mohli odesílat své příslušné úkoly.
- Vizualizujte práci inteligentněji kombinováním stavu úkolů s konkrétními fázemi projektu, abyste viděli, zda se úkoly nacházejí ve fázi výzkumu, plánování, návrhu, vývoje, testování nebo nasazení.
- Sledujte pokrok automaticky pomocí pole % Hotovo, které vám poskytne přehled o tom, jak daleko jste se dostali ve svých úkolech.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a vývojové týmy, které chtějí vytvářet a spouštět úspěšné aplikační projekty, aniž by ztratily přehled o úkolech a odpovědnostech.
📚 Další informace: Chcete-li pochopit, co podporuje tvorbu aplikací od začátku do konce, prostudujte si náš přehled moderních nástrojů pro vývoj aplikací a jejich využití.
4. Šablona produktového plánu ClickUp
Nejtěžší částí produktového plánu je zvládání měnících se priorit bez ztráty soudržnosti.
Šablona ClickUp Product Roadmap vám pomůže logicky prioritizovat práci pomocí vlastních zobrazení.
Zobrazení čtvrtletního plánu je ideální pro střednědobé plánování s plánovanými funkcemi, milníky a iniciativami seskupenými podle čtvrtletí. Plány podle iniciativ jsou zobrazením Kanban Board, kde jsou projektové aktivity znázorněny kartami, které lze přesouvat mezi fázemi pokroku pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
Zobrazení produktového backlogu obsahuje zobrazení seznamu produktových nápadů a priorit a matici dopadu a úsilí, které zabraňují chaosu v backlogu a zviditelňují kompromisy.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zachyťte nápady na produkty pomocí formuláře žádosti o produkt, který automaticky přemění zpětnou vazbu na proveditelné úkoly.
- Upřednostňujte práci pomocí bodování založeného na vzorcích a vizuálních nástrojů, jako je matice dopadu a úsilí, aby byla rozhodnutí transparentní a opakovatelná.
- Automatizujte tok od backlogu po provedení pomocí inteligentních automatizací ClickUp, které udržují vše synchronizované bez manuálního úsilí.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a mezifunkční týmy, které chtějí upřednostnit produktové nápady a sdílet plán s zainteresovanými stranami.
💡 Tip pro profesionály: S pomocí tabulek ClickUp mohou týmy vizuálně prozkoumat vizi produktu a zmapovat priority, než se cokoli definitivně rozhodne. To je obzvláště užitečné při revizi nebo vytváření příkladů produktových plánů, kdy můžete porovnat různé přístupy a rozhodnout se, co nejlépe vyhovuje vašemu produktu.
5. Šablona harmonogramu vývoje ClickUp
Šablona harmonogramu vývoje ClickUp vám pomůže řídit vývoj produktu tím, že vždy odpoví na tři zásadní otázky: Na čem se pracuje, do jaké fáze patří a jak dlouho bude trvat dokončení.
Celý vývojový proces můžete rozdělit na malé úkoly, jako je definování požadavků, navrhování funkcí, vytváření funkcionality, testování nebo příprava na spuštění, které jsou přehledně seskupeny podle fází, takže vždy víte, v jaké fázi se produkt nachází a co bude následovat.
Šablona zůstává flexibilní i v průběhu práce. Můžete přidávat důležité poznámky, nahrávat referenční soubory, aktualizovat časové osy a přesouvat úkoly mezi fázemi. Díky tomu lze snadno sledovat pokrok a snadno odhalit překážky. Pokud se úkoly začnou hromadit v jedné fázi nebo se nic neposouvá vpřed, okamžitě to uvidíte a můžete problém vyřešit, než dojde ke zpoždění.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Do pole „Poznámky“ přidejte jasné poznámky, ve kterých vysvětlíte důležité rozhodnutí nebo důvody, proč je úkol zpožděn.
- Porovnejte plánované časové osy se skutečným úsilím pomocí polí odhadované a skutečné doby trvání, abyste zjistili, jak přesné je vaše plánování.
- Nastavte závislosti úkolů, abyste zajistili, že práce bude probíhat ve správném pořadí a týmy nezačnou s úkoly, dokud nebudou splněny předpoklady.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, zakladatele a vývojové týmy, kteří chtějí mít jasný přehled o jednotlivých fázích vývojového cyklu.
📊 Statistická upozornění: Průměrný vývoj produktu trvá přibližně 22 měsíců, tj. téměř 2 roky od nápadu po uvedení na trh. Proto je důležité mít správné procesy, šablony, nástroje a kontrolní body. Pomáhají týmům zůstat v souladu od počátečního objevu až po dodání.
🎥 Zde je stručný průvodce strukturováním vaší práce a pokroku v průběhu celého vývoje produktu.
6. Šablona ClickUp pro agilní plánování sprintů
Šablona ClickUp Agile Sprint Planning Template pomáhá týmům plánovat sprinty s větší jistotou tím, že promění položky backlogu na dobře odhadnuté úkoly s jasnými vlastníky. Protože jsou všechny úkoly, chyby, uživatelské příběhy, vylepšení a funkce seřazeny podle priority, váš tým se vždy soustředí na práci, která během sprintu přináší největší hodnotu.
Nejlepší na této šabloně je to, jak propojuje každodenní sprintové úkoly s většími cíli produktu. Úkoly jsou seskupeny do epických úkolů, jako jsou aktualizace UI/UX, správa souborů nebo autentizace. Sleduje také rozdíl mezi plánovaným a skutečným úsilím pomocí vzorce (odhadované hodiny minus sledované hodiny), takže můžete rychle upravit rozsah a vyhnout se překvapením na poslední chvíli.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vyjasněte si všechny položky backlogu pomocí typu, epické, odhadů a vlastnictví, aby se do sprintu nedostalo nic nedokončeného.
- Sledujte průběh práce přehledně pomocí fází vývojového stavu, jako jsou Úkoly → Implementace → Kontrola → Nasazení.
- Vyvažte kapacitu sprintu pomocí zobrazení pracovní zátěže ClickUp, abyste mohli zabránit přetížení ještě před zahájením sprintu.
✅ Ideální pro: Agilní produktové a technické týmy, které chtějí plánovat realistické sprinty a vyhnout se nadměrnému zatížení.
⚡ Archiv šablon: Pokud chcete větší flexibilitu při plánování a provádění sprintů, šablony pro plánování sprintů ClickUp vám nabízejí vestavěná nastavení pro různé agilní styly a potřeby týmů. Od vylepšování backlogu a plánování kapacity až po provádění sprintů a retrospektivy – tyto šablony pomáhají týmům zůstat realistickými a udržet dodávky předvídatelné.
7. Šablona pro řízení projektů ClickUp
V projektovém řízení se týmy často potýkají s rozšiřováním rozsahu projektu a neviditelným přetížením. Šablona ClickUp Project Management Template funguje jako kompletní systém pro realizaci projektů.
Veškerá práce související s projektem je přehledně uspořádána do organizovaných složek podle fází projektu, jako je plánování, objevování, návrh, vývoj, testování a dodání. Každý úkol představuje výstup, opravu, vylepšení nebo aktivitu související s milníkem s jasnými vlastníky, prioritami, termíny a kontextem.
To, co tuto šablonu opravdu povyšuje nad základní kontrolní seznam projektu, je použití vlastních polí ClickUp. Ta fungují jako další štítky a vstupy pro sledování, díky čemuž je každý úkol smysluplnější.
Můžete například přidat pole „priorita“, které ukazuje, co je třeba udělat jako první, pole „náročnost“, které ukazuje, jak náročná je daná úloha, nebo pole „oddělení“, které ukazuje, který tým je za danou práci zodpovědný. Šablona také podporuje intenzivnější spolupráci tím, že podporuje dokumentaci a kontext v rámci stejného pracovního prostoru.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizualizujte časové osy a závislosti pomocí zobrazení Gantt, časové osy a kalendáře, abyste včas identifikovali rizika a mohli realisticky plánovat.
- Přesně sledujte vynaložené úsilí pomocí odhadů času a sledování času, abyste zlepšili prognózy a zabránili překročení rozpočtu nebo termínů.
- Automatizujte rutinní následné kontroly pomocí automatizací, abyste omezili ruční připomínky a zajistili plynulý průběh práce.
✅ Ideální pro: Projektové manažery a mezifunkční týmy, které potřebují komplexní systém pro plánování projektů a zajištění součinnosti všech zúčastněných bez nutnosti neustálého sledování.
💡 Tip pro profesionály: V softwarových projektech se kontext může rychle ztratit, protože se mění požadavky, objevují se chyby a rozhodnutí se přijímají uprostřed sprintu. Díky ClickUp Chat mohou vývojové týmy udržovat diskuse přímo propojené s úkoly, sprinty a vydáním.
8. Šablona uživatelského příběhu ClickUp
Šablona ClickUp User Story Template je navržena tak, aby pomohla agilním týmům psát uživatelské příběhy, které přímo souvisejí s tím, co uživatel skutečně potřebuje.
Nejprve vám umožní definovat, kdo je uživatel a čeho chce dosáhnout. Uživatel může například chtít sledovat objednávku, rezervovat schůzku, stáhnout zprávu nebo resetovat heslo, aniž by volal na podporu.
Šablona pak krok za krokem mapuje očekávané akce uživatele a pomáhá týmům pochopit, jak by měla být funkce ve skutečnosti používána. Pokud je například cílem „sledovat moji objednávku“, pak by aktivity mohly zahrnovat otevření aplikace, přechod do sekce objednávek, výběr objednávky, zobrazení aktualizací doručení a přijímání oznámení.
A konečně, díky jasným kritériím přijatelnosti můžete definovat, jak vypadá „hotovo“, a snížit tak množství přepracování způsobeného nejasnými očekáváními.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte jasné funkce a výsledky, aby všichni přesně věděli, co je třeba vytvořit a jak vypadá úspěch z pohledu uživatele.
- Upřednostněte příběhy podle dopadu, náročnosti nebo naléhavosti, abyste se rozhodli, na čem je třeba pracovat hned a co může počkat.
- Plánujte vydání ve fázích, abyste mohli rychle dodávat hodnotu a zároveň udržet viditelná a sladěná budoucí vylepšení.
✅ Ideální pro: Produktové a agilní týmy, které chtějí proměnit potřeby uživatelů v testovatelné příběhy bez přepracování nebo rozšiřování rozsahu.
⚡ Archiv šablon: Prozkoumejte šablony ClickUp pro marketing produktů a naplánujte si marketingové kampaně.
✈️ Výhoda ClickUp: Nápady na uživatelské příběhy někdy vznikají uprostřed diskuse nebo při kontrole zpětné vazby. V takovém případě nemusíte čekat, až si je zapíšete. Díky funkci Talk-to-Text můžete zachytit potřeby uživatelů v okamžiku, kdy vám je sdělí.
Vše, co řeknete, se v ClickUp okamžitě převede na strukturovaný text. Je to perfektní způsob, jak využít AI pro uživatelské příběhy agilních týmů, které myslí rychleji, než píšou.
📹 Podívejte se na toto video a dozvíte se více o funkcích převodu řeči na text v ClickUp.
9. Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů vám poskytuje systém pro přesun chyb prostřednictvím jasného procesu přijímání a třídění, který týmům pomáhá oddělit skutečné chyby od duplicit nebo požadavků na nové funkce.
Jakmile je chyba potvrzena, přejde do centrálního seznamu vad, kde závažnost (jak závažná chyba je) a priorita (co by mělo být vyřešeno jako první) pomáhají činit chytřejší rozhodnutí. Vlastnictví zůstává jasné napříč týmy a pokrok je viditelný od opravy až po vydání.
Šablona také obsahuje prostor pro dokumentaci známých omezení a řešení, takže týmy neztrácejí čas opakovaným projednáváním očekávaného chování. Jasné týmové procesy popsané v ClickUp Docs zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně, zejména když tým roste.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenávejte hlášení o chybách pomocí speciálního formuláře pro hlášení chyb s přehledy, podrobnými kroky, snímky obrazovky a očekávanými výsledky.
- Včas identifikujte duplicitní problémy a propojte je s existujícími vadami během třídění.
- Sledujte každou závadu v definovaných fázích od přidělení až po vydání s úplnou viditelností.
✅ Ideální pro: Produktové a QA týmy, které potřebují systematický proces pro hlášení, třídění, prioritizaci a řešení chyb.
📌 Věděli jste? 50 % organizací neměří náklady na chyby, které se dostanou do produkce. Pouze 30 % tyto náklady skutečně sleduje, zatímco 20 % si ani není jistých, zda tak činí. To znamená, že chyby jsou dodávány, uživatelé jsou jimi ovlivněni, ale skutečný dopad na příjmy, odchod zákazníků a čas strávený vývojem zůstává skrytý.
10. Šablona rizik požadavků na funkce ClickUp
Šablona ClickUp Feature Request Risk pomáhá shromažďovat požadavky na funkce na jednom centrálním místě a proměnit je v promyšlená rozhodnutí o produktech. Každý požadavek na funkci se v ClickUp stává úkolem, který obsahuje všechny podstatné podrobnosti, které váš tým potřebuje.
Šablona obsahuje hlavní databázi, ve které jsou všechny požadavky na funkce uloženy v jednotném formátu. I když požadavky pocházejí z různých zdrojů, jako jsou e-maily od zákazníků, žádosti o podporu, obchodní hovory nebo interní členové týmu, vše skončí ve stejném systému a používá stejná pole.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seskupte požadavky na funkce podle úrovně složitosti (úroveň 1 – snadné, úroveň 2 – střední a úroveň 3 – obtížné), abyste mohli jasně posoudit náročnost, nejistotu a riziko dodání.
- Uspořádejte požadavky podle funkcí produktu, abyste identifikovali trendy v poptávce, mezery a problémy s použitelností.
- Vizuálně upřednostňujte požadavky na funkce, abyste jasně viděli kompromisy a vyhnuli se falešné naléhavosti.
- Standardizujte celý pracovní postup pomocí integrovaného SOP, který zajišťuje konzistentní rozhodování napříč týmy.
✅ Ideální pro: Produktové a provozní týmy, které potřebují způsob hodnocení a schvalování požadavků na funkce s ohledem na rizika předtím, než se pustí do vývoje.
11. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Uvedení produktu na trh obvykle zahrnuje mnoho proměnných faktorů, včetně výzkumu, komunikace, cenové politiky, kampaní, přípravy prodeje, interní koordinace a realizace v den uvedení na trh. Šablona ClickUp Product Launch Checklist Template rozděluje uvedení produktu na trh na menší, zvládnutelné úkoly a poté je seskupuje do různých kategorií uvedení na trh.
Začněte ověřením poptávky prostřednictvím analýzy trhu, porozuměním konkurentům a identifikací správné cílové skupiny pomocí reálných dat a poznatků o zákaznících. Na základě toho se stanoví cena a hodnotové pozice, poté se definuje, jak by měl být produkt na trhu umístěn a vysvětlen.
Úkoly zaměřené na provedení, jako jsou kontroly spuštění, aktualizace webových stránek, vydání a spuštění kampaní, jsou jasně zmapovány. Po spuštění vám šablona pomůže sledovat počáteční metriky výkonu a shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, prodejních a podpůrných týmů.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte hlavní kontrolní body spuštění pomocí zobrazení milníků, aby se vedení mohlo soustředit na výsledky, jako jsou schválení a připravenost.
- Spolupracujte přímo v rámci úkolů pomocí komentářů, označování kolegů a připojování souborů, takže všechny diskuse týkající se spuštění zůstanou pohromadě.
- Plánujte časové osy přehledně pomocí zobrazení Gantt a Timeline, abyste na první pohled pochopili pořadí úkolů, závislosti a celý průběh spuštění.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a mezifunkční týmy pro uvedení produktů na trh, které chtějí systém pro plánování a sledování uvedení produktů na trh krok za krokem.
⚡ Archiv šablon: Pokud plánujete uvedení více produktů na trh nebo postupné zdokonalování procesu, archiv šablon ClickUp pro uvedení produktů na trh vám nabízí hotová nastavení pro různé styly uvedení na trh a potřeby týmu. Jsou obzvláště užitečné, pokud chcete opakovatelný proces uvedení na trh, který stále ponechává prostor pro flexibilitu.
Proměňte svou aplikaci bez kódování v dodaný produkt s ClickUp
Šablony Bubble usnadňují vývoj aplikací bez kódování. Poskytují vám hotovou strukturu a pevný základ, díky kterému můžete své nápady proměnit v funkční produkty, aniž byste museli mít rozsáhlé znalosti v oblasti kódování. U MVP a raných verzí vám ušetří čas a úsilí.
Vytvoření aplikace je však jen polovina práce. Stále potřebujete jasné plánování, sledování funkcí a způsob, jak zůstat organizovaní, jak se věci vyvíjejí. Právě zde se hodí vysoce přizpůsobitelné šablony ClickUp. Pomohou vám zmapovat logiku aplikace a udržet její realizaci na správné cestě, jak se blížíte k jejímu spuštění.
Společně vytvářejí Bubble a ClickUp plynulejší pracovní postup bez kódování, od nápadu až po spuštění.
Zaregistrujte se na ClickUp a posuňte svůj projekt bez kódování kupředu.