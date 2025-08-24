10 nejlepších nástrojů AI bez nutnosti programování pro automatizaci pracovních postupů

Ještě nedávno znamenalo vytváření aplikací nekonečné tabulky, kódování a neohrabané nástroje.
Dnes se očekává, že 70 % nových aplikací bude vytvořeno pomocí nástrojů s nízkými nebo žádnými požadavky na programování, což je téměř trojnásobek oproti roku 2020. Moderní platformy AI umožňují komukoli, ať už programátorovi nebo ne, vytvářet výkonné automatizované pracovní postupy.
Ale s tolika možnostmi není snadné najít ten správný nástroj. Potřebujete nástroj, který odpovídá dovednostem vašeho týmu, integruje se s vaším stackem a přináší skutečnou hodnotu.
Proto jsme pro vás sestavili žebříček 10 nejlepších nástrojů pro automatizaci AI bez nutnosti programování, který vám pomůže s výběrem.
Přehled nejlepších nástrojů AI bez nutnosti programování
Zde je vše, co potřebujete vědět o nejlepších nástrojích AI bez nutnosti programování:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Řízení úkolů a projektů pomocí umělé inteligence
|Tvorba úkolů pomocí AI, AI standupy, souhrny stavu projektů, nástroj pro automatizaci, vlastní aplikace, integrace ClickUp Brain
|Zdarma; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Akkio
|Prediktivní analytika a poznatky z oblasti umělé inteligence
|Nástroj pro tvorbu modelů AI bez nutnosti programování, integrace tabulek, hodnocení potenciálních zákazníků, automatizace rozhodování
|Ceny na míru
|DataRobot
|AutoML na podnikové úrovni
|Testování více modelů, podpora LLM, bezpečné nasazení, flexibilita cloudu
|Ceny na míru
|Zams (Obviously AI)
|Predikce a automatizace AI bez nutnosti programování
|Agentická AI, soulad s SOC 2 a HIPAA, časové řady a klasifikační modely
|Ceny na míru
|Amazon SageMaker
|Škálovatelné nasazení modelů AI
|Ladění modelů autopilota, spolupráce v reálném čase, nasazení napříč cloudy
|Ceny na míru
|Levity AI
|Automatizace e-mailů pomocí umělé inteligence
|Čte e-maily, spouští pracovní postupy, nástroj pro tvorbu drag & drop, integrace Zapier
|Ceny na míru
|Google Teachable Machine
|Trénování AI modelů pomocí nástrojů typu drag-and-drop
|Trénujte modely pomocí vstupů obrazu/zvuku/póz, exportujte do TensorFlow/Arduino.
|Zdarma
|Microsoft Lobe
|Vytváření modelů ML bez programování
|Klasifikace obrázků v reálném čase, vizuální školení, modely připravené k exportu
|Ceny na míru
|RunwayML
|Úprava videa a obrázků pomocí umělé inteligence
|Převod textu na video, editace modelu Gen-3, synchronizace rtů, odstranění pozadí, upscaling
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Nanonets
|Automatizace zpracování dokumentů
|Extrahuje data ze strukturovaných/nestrukturovaných dokumentů, integruje se s QuickBooks/Xero, automatizuje pracovní postupy.
|Placené tarify začínají na 0,30 $/stránka (prvních 500 zdarma).
Co byste měli hledat v nástrojích AI bez nutnosti programování?
Najít správné platformy AI bez nutnosti programování může být složité. Zaměření se na klíčové funkce vám však může pomoci zúžit výběr.
Zde je několik věcí, na které se zaměřte:
- Předem připravené komponenty: Hledejte nástroje pro tvorbu aplikací s připravenými šablonami a modely AI, včetně předem vycvičených možností, které vám mohou ušetřit týdny vývoje.
- Integrace dat: Vyberte si nástroje, které se snadno propojí s vašimi stávajícími zdroji dat a automaticky zpracovávají předběžné zpracování dat.
- Možnosti přizpůsobení: Najděte platformy, které vám umožní upravit obsah, funkce nebo modely tak, aby odpovídaly vašim obchodním potřebám – například přizpůsobit mobilní aplikaci pro konkrétní pracovní postup.
- Uživatelské rozhraní: Upřednostňujte přehledné a intuitivní ovládací panely, které vám umožní vytvářet pomocí jednoduchých kliknutí namísto programování.
- Bezpečnostní funkce: Zkontrolujte, zda jsou k dispozici silné techniky AI pro ochranu dat, jako je šifrování a kontrola přístupu.
- Tvorba pomocí drag-and-drop: Vyberte si aplikace bez nutnosti programování s vizuálními editory, které vám umožní vytvářet pracovní postupy přetahováním prvků na místo – skvělé pro rychlé vytváření vlastních chatbotů.
👀 Věděli jste? Až 80 % uživatelů nástrojů bez nutnosti programování tvoří vývojáři, kteří se nezabývají IT, což ukazuje, jak široce jsou tyto platformy využívány v různých týmech a odvětvích.
10 nejlepších nástrojů AI bez nutnosti programování
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Vývojové platformy bez nutnosti programování mění pravidla hry – vytvářejte, automatizujte a inovujte bez rozsáhlých znalostí programování! Zde jsou nejlepší nástroje, které vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a projektů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky integraci umělé inteligence a strojového učení do základů se zcela změnil způsob, jakým týmy řídí projekty.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku ve svém pracovním prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
ClickUp Brain: Váš neustále dostupný projektový asistent
Jádrem této platformy je ClickUp Brain – nativní AI engine, který funguje v celém pracovním prostoru a díky němuž je každý aspekt řízení projektů o něco chytřejší.
Považujte ClickUp Brain za svého neúnavného asistenta pro projekty.
Potřebujete vytvořit projektový plán? Stačí popsat, čeho chcete dosáhnout, a AI vám vypracuje podrobný seznam úkolů s popisy a přiřazením úkolů jednotlivým týmům – vše připraveno k použití.
Řídíte komplexní uvedení produktu na trh? Nástroj analyzuje váš pracovní postup a navrhne nejúčinnější posloupnost úkolů, aby vše fungovalo hladce.
Zde je několik příkladů:
ClickUp Brain můžete použít jako AI asistenta bez nutnosti programování, který vám pomůže okamžitě stanovit priority vašich úkolů – stačí se ho zeptat, na co se zaměřit, a on analyzuje termíny, pracovní zátěž a naléhavost, aby vám poskytl jasný výchozí bod.
Dalším chytrým způsobem, jak jej využít, je identifikovat úkoly, které jste minulý měsíc možná přehlédli. Pomocí jednoduchého příkazu může ClickUp Brain prohledat váš pracovní prostor a najít vše, co vám uniklo.
ClickUp Brain se přizpůsobí vaší roli – ať už jste inženýr navrhující modely, projektový manažer stanovující časové harmonogramy nebo vedoucí personálního oddělení připravující poznámky, poskytne vám inteligentní výchozí body během několika sekund. Proč je tedy ClickUp tím nejlepším řešením bez nutnosti programování? Jednoduše proto, že každou část platformy můžete přizpůsobit pomocí jednoduchých nástrojů typu drag-and-drop.
Vytvářejte vlastní aplikace, integrujte pracovní postupy a zefektivněte vše od plánování zdrojů přes kontrolu kvality až po marketing. Není třeba žádné programování, jen výsledky.
🔊 ClickUp Brain Max: Vytvářejte pomocí svého hlasu
Jste připraveni proměnit své nápady v automatizované procesy, aniž byste hnuli prstem? ClickUp Brain Max vám umožní proměnit vaše pracovní postupy v realitu díky funkci převodu řeči na text, ať už plánujete uvedení produktu na trh nebo navrhujete vlastní aplikaci.
Popište nahlas svůj úkol, aplikaci nebo automatizaci a ClickUp Brain Max jej strukturová s veškerým kontextem z vašeho pracovního prostoru. Žádné klikání, žádné přepínání – jen rychlé a hladké vytváření.
🎤 Ideální pro: samostatné zakladatele, zaneprázdněné manažery a všechny, kteří myslí rychleji, než píšou.
🚀 Vyzkoušejte Brain Max a pracujte chytřeji, rychleji a bez námahy.
Jako správce ClickUp máte díky ClickApps a ClickUp API úplnou kontrolu nad svým pracovním prostorem. S ClickApps můžete přizpůsobit svůj pracovní prostor pomocí vizuálních nástrojů bez nutnosti programování a vytvořit interní aplikace pro správu práce, spolupráci, organizaci a reporting – vše na jednom místě.
Plánujte chytřejší projekty – automaticky
Pokud jde o automatizaci, ClickUp Brain a ClickUp Automations tvoří silný tým.
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit vlastní automatizace ClickUp pomocí jednoduché angličtiny. Stačí popsat pracovní postup, který chcete zefektivnit, a AI vás provede nastavením spouštěčů, akcí a podmínek – bez nutnosti hlubokých technických znalostí.
A co je ještě lepší? Můžete kombinovat inteligentní AI nástroj ClickUp Brain s automatizací a zapojit tak i externí nástroje. Tímto způsobem vše – od interních procesů po aplikace třetích stran – funguje společně v jediném efektivním a škálovatelném systému. Už žádné žonglování s nesourodými nástroji. Jen čistý, kolaborativní pracovní postup, který běží jako dobře namazaný stroj.
🎥 Chcete vidět AI bez kódování v akci?Toto krátké video ukazuje, jak vám ClickUp Automations umožňuje zefektivnit práci pomocí jednoduchých spouštěčů a akcí – bez nutnosti kódování. Ideální pro vytváření rychlejších a chytřejších pracovních postupů. Podívejte se nyní →
Použijte Clickup AI Agents k automatizaci rutinních úkolů.
ClickUp AI Agents posouvají automatizaci bez nutnosti programování na novou úroveň tím, že jednají vaším jménem – autonomně. Místo nastavování jednorázových spouštěčů a akcí můžete nyní přiřadit opakující se úkoly inteligentním agentům, kteří monitorují váš pracovní prostor, přebírají iniciativu a snižují manuální práci.
Takto můžete používat AI agenty v ClickUp:
- Denní porady: Automaticky sestavujte aktualizace týmu a označujte překážky – bez nutnosti někoho upozorňovat.
- Kontrola stavu: Sledujte stav projektu a nechte se upozornit, když jsou ohroženy termíny.
- Kontrola obsahu: Prohledávejte dokumenty z hlediska tónu, srozumitelnosti nebo chybějících částí a navrhujte úpravy.
- Třídění úkolů: Přiřazujte nové úkoly na základě pracovní zátěže, termínu splnění nebo vlastní logiky.
- Správa znalostí: Odpovídejte na otázky týmu na základě interních dokumentů a souborů.
Bez kódování. Bez mikromanagementu. Jen chytřejší pracovní postupy, které se přizpůsobí vašemu týmu.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte AI agenty s funkcí Talk-to-Text od ClickUp Brain Max a plně automatizujte proces od hlasového zadání až po provedení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyplňte vlastní pole souhrny úkolů, aktualizacemi projektů, analýzami obchodních dat nebo názory zákazníků.
- Hledejte odpovědi v propojených aplikacích, jako jsou Google Sheets nebo GitHub, které kombinují interní a externí data.
- Pomocí vestavěného časovače můžete sledovat čas, přidávat ruční záznamy a připojovat poznámky.
- Převádějte přirozený jazyk na podrobné projektové plány pomocí vytváření úkolů založených na umělé inteligenci.
- Získejte přehled o stavu projektu díky okamžitým souhrnům generovaným umělou inteligencí.
- Automaticky přepisujte schůzky a extrahujte akční položky
Omezení ClickUp
- Díky řadě funkcí dostupných na platformě je naučit se je používat velmi snadné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Automatizace a nástroje AI mi šetří spoustu času při opakujících se úkolech. Nastavení projektových prostorů, úkolů a automatizací bylo překvapivě hladké. Můj tým se to naučil po několika rychlých školeních. Také nápověda a živý chat byly velmi rychlé, takže jsme nikdy nezůstali dlouho zaseknutí. Jednou z věcí, které jsme udělali, byla integrace ClickUp s Google Drive pouhými několika kliknutími, což nám ušetřilo čas a vyhnuli jsme se přepínání mezi nástroji.
Automatizace a nástroje AI mi šetří spoustu času při opakujících se úkolech. Nastavení projektových prostorů, úkolů a automatizací bylo překvapivě hladké. Můj tým se to naučil po několika rychlých školeních. Také nápověda a živý chat byly velmi rychlé, takže jsme nikdy nezůstali dlouho zaseknutí. Jednou z věcí, které jsme udělali, byla integrace ClickUp s Google Drive pouhými několika kliknutími, což nám ušetřilo čas a vyhnuli jsme se přepínání mezi nástroji.
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte sledovat aktualizace – AI Standups automaticky shromažďuje informace o pokroku, překážkách a dalších krocích, takže váš tým zůstává v reálném čase v souladu. ”
2. Akkio (nejlepší pro prediktivní analýzu a poznatky založené na umělé inteligenci)
Rozhodování na základě dat nemusí vyžadovat znalosti programování. S Akkio získávají reklamní agentury výkonné funkce strojového učení na platformě bez nutnosti programování, která je navržena pro uživatele bez technických znalostí.
Tato platforma je ideální pro analýzu tabulek a databází za účelem předpovídání trendů a identifikace vzorců. Například prodejní tým může do Akkia zadat historická prodejní data a předpovědět tak budoucí tržby, nebo marketingový tým může identifikovat potenciální zákazníky, u nichž je největší pravděpodobnost konverze. Akkio se také integruje s nástroji jako HubSpot, Snowflake a BigQuery, aby zefektivnilo datové toky.
Nejlepší funkce Akkio
- Vytvářejte a nasazujte modely AI pomocí jednoduchého rozhraní typu „ukázat a kliknout“.
- Integrujte modely AI se stávajícími zdroji dat a obchodními nástroji.
- Automatizujte rozhodovací procesy pomocí poznatků založených na umělé inteligenci.
Omezení Akkio
- Nefunguje tak dobře s nestrukturovanými daty, takže je méně vhodný pro zpracování obrázků nebo videí.
Ceny Akkio
- Sada AI Analytics pro jednotlivé uživatele: Ceny na míru
- Enterprise AI Analytics Platform: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Akkio
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Co říkají o Akiko skuteční uživatelé?
Akkio nám v mé marketingové agentuře umožňuje odemknout nové možnosti a pracovat s výrazně vyšší produktivitou.
Akkio nám v mé marketingové agentuře umožňuje odemknout nové možnosti a pracovat s výrazně vyšší produktivitou.
3. DataRobot (nejlepší pro automatizované strojové učení na podnikové úrovni)
Vytváření a nasazování modelů strojového učení nemusí být složité. DataRobot to usnadňuje díky prostředí bez nutnosti programování, které je navrženo pro uživatele všech úrovní dovedností. Ačkoli se nejedná o čistě bezkódové řešení, platforma automatizuje úkoly, jako je výběr modelu, testování a ladění, což ji činí přístupnou i pro technické uživatele bez hlubokých znalostí v oblasti strojového učení. Je ideální pro analytické týmy v podnicích, které chtějí bezpečně provozovat modely ve velkém měřítku.
Platforma podporuje mnoho případů použití AI, včetně detekce objektů, kde lze modely hlubokého učení trénovat tak, aby identifikovaly objekty ve video streamech.
Nejlepší funkce DataRobot
- Otestujte stovky algoritmů najednou a získejte spolehlivé a přesné výsledky.
- Vytvářejte aplikace na podnikové úrovni pomocí nejmodernějších velkých jazykových modelů (LLM).
- Nasazení na jakémkoli cloudu, soukromém serveru nebo spravované službě
Omezení DataRobot
- Ceny zaměřené na velké podniky mohou být pro menší společnosti příliš vysoké.
Ceny DataRobot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DataRobot
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Co říkají skuteční uživatelé o DataRobot?
DataRobot je pravděpodobně druhým nejlepším řešením autoML na trhu (uvědomuji si, že jsem zaujatý). Myslím si, že v příštích 2 až 10 letech se objeví skupina implementátorů, kteří budou používat nástroje jako DataRobot k tomu, aby organizace dostali z téměř nulové úrovně analytiky na základní úroveň ML.
DataRobot je pravděpodobně druhým nejlepším řešením autoML na trhu (uvědomuji si, že jsem zaujatý). Myslím si, že v příštích 2 až 10 letech se objeví skupina implementátorů, kteří budou používat nástroje jako DataRobot k tomu, aby organizace dostali z téměř nulové úrovně analytiky na základní úroveň ML.
🧠 Zajímavost: Společnosti jako Microsoft zavedly autonomní AI agenty schopné zpracovávat dotazy klientů a plánovat úkoly. Tito „AI zaměstnanci“ mohou být vytvořeni bez znalosti programování, což dokazuje potenciál AI bez nutnosti programování při automatizaci obchodních procesů.
4. Zams (dříve Obviously AI) (Nejlepší pro analýzu dat bez nutnosti programování a AI predikce)
S nástrojem Zams (dříve Obviously AI) nevytváříte pouze modely umělé inteligence, ale také agenty umělé inteligence, kteří automatizují back-office práce s rychlostí, bezpečností a správou.
Na rozdíl od jiných platforem AI bez kódování jde Zams nad rámec analýzy dat. „Agentická AI“ společnosti Zams vám umožňuje vytvářet rozhodovací agenty, kteří jdou nad rámec předpovědí – spouštějí pracovní postupy, směrují úkoly nebo automaticky generují výstupy. To pomáhá podnikům proměnit AI v operační páku, nikoli pouze v nástroj pro reporting dat.
Nejlepší funkce Zams
- Rychle škálujte provoz s Agentic AI pro podniková řešení.
- Vytvářejte klasifikační, regresní a časové řady modelů pro optimalizaci rozhodnutí.
- Zajistěte bezpečnost dat díky souladu s normami SOC 2 Type II, GDPR a HIPAA.
Omezení Zams
- Limity úložiště u levnějších tarifů nemusí vyhovovat operacím s velkým objemem dat.
Ceny Zams
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zams
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Amazon SageMaker (nejlepší pro škálovatelné nasazení modelů AI)
Amazon SageMaker vyniká jako jednotná platforma, která spojuje nástroje AWS pro strojové učení a analytiku na jednom místě. Nabízí centralizovaný přístup k datům z více zdrojů s integrovanými nástroji pro označování, školení a nasazení.
Bezpečnost na podnikové úrovni zajišťuje, že vaše data a modely zůstanou chráněny během celého pracovního postupu strojového učení.
Nejlepší funkce Amazon SageMaker
- Automatizujte výběr a ladění modelů pro rychlé výsledky pomocí SageMaker Autopilot.
- Spolupracujte a vytvářejte řešení AI rychleji v jednotném vývojovém prostředí.
- Využijte širokou škálu kurzů umělé inteligence, od trénování modelů po nasazení.
- Propojte data ze S3, Redshift a zdrojů třetích stran.
Omezení Amazon SageMaker
- Pro začátečníky může být naučení se jejich používání náročné.
- Cenová struktura může být pro malé týmy složitá.
Ceny Amazon SageMaker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon SageMaker
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon SageMaker?
Recenzent G2 říká:
Poskytování vestavěných algoritmů a rámce. V mnoha případech jsou to právě data, která způsobují problémy s předpověďmi. Když jsme získali správná data, předpovědi založené na vestavěných algoritmech fungovaly skvěle v lineárních, logistických a klasifikačních technikách. Spolupráce s dalšími datovými vědci. Integrace s dalšími souvisejícími systémy, jako je Salesforce, je snadná, když máme data v S3 bucketech a zákaznická podpora je velmi vstřícná.
Poskytování vestavěných algoritmů a rámce. V mnoha případech jsou to právě data, která způsobují problémy s předpověďmi. Když jsme získali správná data, předpovědi založené na vestavěných algoritmech fungovaly skvěle v lineárních, logistických a klasifikačních technikách. Spolupráce s dalšími datovými vědci. Integrace s dalšími souvisejícími systémy, jako je Salesforce, je snadná, když máme data v S3 bucketech a zákaznická podpora je velmi vstřícná.
6. Levity AI (nejlepší pro automatizaci e-mailů pomocí AI)
Topíte se v e-mailech? Levity AI pomáhá logistickým a přepravním týmům zbavit se nepořádku tím, že chaos v doručené poště promění v automatizované akce.
Když přijde nový e-mail, Levity jej přečte, extrahuje klíčové podrobnosti a spustí příslušné úkoly, jako je zadání objednávek do vašeho TMS nebo předání dokumentů správnému týmu.
Nejlepší funkce Levity AI
- Díky rozhraní typu drag-and-drop je snadné automatizovat rutinní práci v Gmailu, Slacku, Outlooku a dalších aplikacích.
- Levity čte příchozí e-maily, extrahuje klíčové údaje a spouští úkoly, jako je zadávání objednávek do vašeho TMS, označování dotazů zákazníků nebo aktualizace záznamů ve vašem CRM.
- Integrujte je s nástroji jako Gmail, Outlook, Slack a Zapier, aby data mohla plynule proudit.
Omezení Levity AI
- Ceny nemusí vyhovovat menším týmům nebo týmům s omezeným rozpočtem.
Ceny Levity AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Levity AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Google Teachable Machine (nejlepší pro trénování AI modelů pomocí jednoduchých nástrojů typu drag-and-drop)
Google Teachable Machine vyniká jako platforma založená na prohlížeči pro vytváření modelů AI, které nevyžadují technické znalosti ani znalosti programování.
Díky intuitivnímu vizuálnímu rozhraní můžete trénovat modely k rozpoznávání obrázků, zvuků a póz bez nutnosti rozsáhlých technických znalostí. Jedná se o praktický a poutavý způsob, jak prozkoumat tvorbu AI.
Je ideální pro zkoumání fungování AI a vytváření malých, testovatelných modelů pro vzdělávací nebo demonstrační účely.
Své modely můžete exportovat do TensorFlow. js, Coral nebo Arduino, ale nejsou navrženy pro automatizaci obchodních pracovních postupů.
Nejlepší funkce Google Teachable Machine
- Používejte obrázky, zvuk a polohy těla bez nutnosti předchozího školení v oblasti AI.
- Rychle a efektivně testujte trénované modely na nových příkladech pomocí Microsoft Lobe.
- Exportujte modely ve formátech kompatibilních s TensorFlow. js, Coral a Arduino pro snadné nasazení.
Omezení nástroje Google Teachable Machine
- Výkon zpracování závisí na schopnostech vašeho zařízení.
Ceny Google Teachable Machine
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Teachable Machine
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Microsoft Lobe (nejlepší pro vytváření vlastních modelů strojového učení bez nutnosti programování)
Microsoft Lobe je přirozenou volbou, pokud nemáte zkušenosti s datovou vědou, ale chcete vytvářet vlastní modely strojového učení prostřednictvím intuitivního rozhraní typu „ukázat a kliknout“. Automaticky zpracovává složité technické úkoly, jako je trénování a optimalizace modelů, díky čemuž je strojové učení dostupné pro každého.
Můžete snadno shromažďovat a označovat data a poté sledovat výsledky v reálném čase. Navíc se Lobe integruje s dalšími nástroji Microsoftu, což zajišťuje plynulý průběh od začátku do konce.
Nejlepší funkce Microsoft Lobe
- Naučte modely klasifikace obrázků několika kliknutími – stačí importovat a označit fotografie.
- Sledujte zlepšení v reálném čase, jak přidáváte příklady a opravy.
- Exportujte mobilní platformy jako CoreML a TensorFlow pro použití v aplikacích a na webových stránkách.
Omezení Microsoft Lobe
- V současné době podporuje pouze klasifikaci obrázků, ale plánuje se přidání dalších typů modelů.
Ceny Microsoft Lobe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Lobe
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
9. RunwayML (nejlepší pro úpravy videa a obrázků pomocí AI)
RunwayML poskytuje tvůrcům přístup k profesionálním nástrojům pro úpravu videa a obrázků s plynulým pracovním postupem zaměřeným na generování multimediálního obsahu. Platforma vyniká generativními modely AI, včetně Gen-1, Gen-2 a Gen-3 Alpha, které umožňují lepší úpravy videa, tvorbu obrázků a pohybovou grafiku.
Ať už vytváříte vizuály pomocí modelů Gen-2 nebo odstraňujete pozadí několika kliknutími, Runway vám zpřístupní pokročilé úpravy. Můžete dokonce synchronizovat pohyby rtů se zvukem a vylepšit videa na 4K přímo ve svém prohlížeči.
Integruje se také s oblíbenými kreativními nástroji a nabízí umělcům, designérům a filmařům plynulý pracovní postup, který vylepšuje jejich projekty pomocí funkcí založených na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce RunwayML
- Vytvářejte zcela nová videa pomocí textových podnětů nebo transformujte stávající videa pomocí přenosu stylu.
- Perfektní synchronizace zvuku s pohyby rtů pro přirozený looremovelogue
- Zvyšte rozlišení videí na 4K a prodlužte jejich délku bez ztráty kvality.
Omezení RunwayML
- Některé pokročilé funkce vyžadují předplatné vyšší úrovně.
Ceny RunwayML
- Zdarma
- Standard: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 35 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze RueyML
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
🧠 Zajímavost: RunwayML sehrál klíčovou roli v oscarovém filmu Everything Everywhere All At Once. VFX umělec Evan Halleck použil nástroj s umělou inteligencí pro zelené pozadí, aby přesně odstranil pozadí, což často překonává tradiční metody.
10. Nanonets (nejlepší pro automatizaci zpracování dokumentů pomocí AI)
Nanonets pomáhá týmům automatizovat extrakci dat z dokumentů s přesností až 99 % pomocí zpracování přirozeného jazyka a pokročilé AI. Nanonets je jedinečný díky své schopnosti pracovat se strukturovanými i nestrukturovanými dokumenty.
Ať už pracujete s přehledně formátovanými soubory PDF nebo neuspořádanými ručně psanými soubory, umělá inteligence dokáže inteligentně identifikovat a extrahovat klíčové informace, ověřit je a exportovat přímo do nástrojů jako QuickBooks, Xero nebo NetSuite.
Můžete také nastavit schvalovací procesy a kroky pro kontrolu chyb – bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Nanonets
- Trénujte vlastní AI modely pro typy dokumentů bez nutnosti programování.
- Zpracovávejte více dokumentů a exportujte data do nástrojů jako QuickBooks, Xero a NetSuite.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro komplexní zpracování s ověřením dat před exportem.
Omezení Nanonets
- Někteří uživatelé uvádějí, že při vytváření složitých vlastních modelů je třeba se nejprve naučit, jak s nimi pracovat.
Ceny Nanonets
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nanonets
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nanonets?
Recenze G2 říká:
Nanonets využívá sofistikované algoritmy, které přesně extrahují data z faktur, a to i v případě složitých nebo nestandardních rozvržení. AI se neustále učí a zlepšuje přesnost extrakce, čímž snižuje počet chyb při ručním zadávání dat a šetří našemu týmu značné množství času. Platforma také umožňuje uživatelům vytvářet vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, které mohou automaticky směrovat faktury, spouštět schvalování a provádět akce na základě konkrétních pravidel.
Nanonets využívá sofistikované algoritmy, které přesně extrahují data z faktur, a to i v případě složitých nebo nestandardních rozvržení. AI se neustále učí a zlepšuje přesnost extrakce, čímž snižuje počet chyb při ručním zadávání dat a šetří našemu týmu značné množství času. Platforma také umožňuje uživatelům vytvářet vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, které mohou automaticky směrovat faktury, spouštět schvalování a provádět akce na základě konkrétních pravidel.
Chytřejší pracovní postupy díky ClickUp
Nástroje bez nutnosti programování usnadňují automatizaci týmům všech velikostí. Ať už potřebujete chytřejší pracovní postupy, rychlejší přehledy nebo hladkou integraci, tyto nástroje vám pomohou dosáhnout více s menším úsilím.
ClickUp nabízí skvělé řešení s funkcemi AI, příklady automatizace a silnými schopnostmi řízení projektů a úkolů.
Pomocí ClickUp můžete zefektivnit provoz, získat cenné informace a dosáhnout více s menším úsilím.
Tak na co ještě čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!