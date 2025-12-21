Bezplatné šablony kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů pro zefektivnění dodržování předpisů

HR není jen nábor a mzdy, ale také první linie obrany proti pokutám a regulačním rizikům.
Pokud jste někdy během auditu hledali podepsanou smlouvu nebo doklady o aktualizaci politik, víte, jak rychle se věci mohou vymknout z rukou, pokud nemáte řádnou strukturu.
Kontrolní seznam pro audit lidských zdrojů je jedním z řešení tohoto běžného problému. ✅
Poskytuje vašemu personálnímu oddělení jasný a opakovatelný způsob, jak na jednom místě kontrolovat záznamy o zaměstnancích, personální politiky a bezpečnost na pracovišti. Nechcete každý rok opakovat proces kontroly? Místo toho můžete použít šablonu kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů, která vám ušetří čas a je obvykle snadno použitelná.
V tomto článku si projdeme 14 bezplatných šablon kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů, které vám pomohou zpřísnit dokumentaci a zajistit, aby vaše postupy v oblasti lidských zdrojů byly v souladu s aktuálními zákony o zaměstnanosti a práci.
Přehled šablon kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona kontrolního seznamu pro interní audit ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy provádějící opakované interní audity záznamů o zaměstnancích, HR politik a HR postupů
|Centralizujte položky kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů s bodovým hodnocením, důkazy a přehledem neshod pro rychlou nápravu.
|Složka ClickUp (zobrazení seznamu + tabule)
|Šablona plánu auditu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů strukturování časových harmonogramů auditů, vlastníků a rozsahu v rámci funkce lidských zdrojů
|Mapujte fáze auditu pomocí vlastních polí, závislostí a plánování v kalendáři/Ganttově diagramu.
|ClickUp Doc + List
|Šablona pro audit a zlepšování procesů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy prověřují pracovní postupy náboru, zapracování a řízení výkonu od začátku do konce.
|Složka se seznamy procesů s poli pro rizika/dopady, zobrazení časové osy a sledování zlepšení
|Složka ClickUp
|Šablona formuláře pro interní audit ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Profesionálové v oblasti lidských zdrojů přeměňují auditní formuláře na sledovatelné úkoly a následné akce.
|Formuláře ClickUp se ukládají do seznamu s poli pro oddělení, riziko a vlastníka a navíc s pohledy „Podle oddělení“ a „Souhrn“.
|Seznam ClickUp
|Šablona dokumentu pro audit podnikání ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů a provozu shrnují výsledky auditu lidských zdrojů pro vrcholové vedení.
|Strukturované části dokumentu pro zjištění, příčiny a opatření související s úkoly a důkazy.
|ClickUp Doc
|Šablona programu auditu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy HR a compliance, které provádějí celoroční program HR auditů napříč regiony a HR funkcemi
|Hlavní plán auditů seskupených podle funkce nebo regionu se stavem, daty a poli připravenými pro dashboard.
|Složka ClickUp
|Šablona politiky auditu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy HR a compliance definují, jak se plánují, provádějí a vykazují HR audity.
|Dokument s politikou popisující rozsah, role, právní a regulační požadavky a standardy dokumentace
|ClickUp Doc
|Šablona ClickUp pro firemní audity
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podniky koordinující audity v oblasti lidských zdrojů napříč více odděleními, pobočkami nebo dceřinými společnostmi
|Nastavení více seznamů s riziky, vlastníky, termíny a přehledy pro porovnání souladu s předpisy v oblasti lidských zdrojů napříč lokalitami.
|Složka ClickUp
|Šablona příručky ClickUp HR
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy udržují jednotnou a aktuální příručku pro zaměstnance, která podporuje HR audity.
|Dokument s oddíly věnovanými chování, dovoleným, zaměstnaneckým benefitům a bezpečnosti na pracovišti plus metadaty pro kontrolu.
|ClickUp Doc
|Šablona SOP pro personální oddělení ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Personální oddělení dokumentující standardní operační postupy v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců
|Centrum SOP kombinující dokumenty a tabule pro mapování kroků, odpovědností a odkazů na formuláře nebo kontrolní seznamy.
|ClickUp Doc + Whiteboard
|Šablona kontrolního seznamu pro zaškolení nových zaměstnanců ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy standardizují kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců napříč pozicemi a lokalitami.
|Seznam úkolů podle rolí s vlastními poli pro datum zahájení, manažera, oddělení a stav dokončení
|Seznam ClickUp
|Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Personální týmy a náboroví manažeři řídící strukturovaný a vyhovující náborový proces
|Seznam, který na jednom místě sleduje popisy pracovních pozic, fáze pohovorů, prověřování uchazečů a schvalování.
|Seznam ClickUp
|Šablona firemních zásad ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy konsolidují firemní politiky do jediného, auditovatelného zdroje pravdivých informací.
|Dokument s politikami se stavy „Návrh“, „V revizi“ a „Zveřejněno“ a přiřazenými vlastníky, abyste byli vždy v obraze ohledně platných zákonů.
|ClickUp Doc
|Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy budují komplexní knihovnu příruček pro zaměstnance, HR politik a postupů.
|Doc hub propojený se seznamy a zobrazeními se stavy, poli a filtry pro audity a každodenní použití
|ClickUp Doc + List
Co jsou šablony kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů?
Šablona kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů je strukturovaný nástroj, který používají odborníci v oblasti lidských zdrojů k systematickému hodnocení postupů, politik a procedur v oblasti lidských zdrojů ve své organizaci s využitím technologií pro řízení lidských zdrojů.
Podívejme se na tyto šablony blíže a zjistěme, čeho mohou HR týmy dosáhnout jejich použitím v různých HR funkcích:
- Zkontrolujte záznamy zaměstnanců a osobní spisy z hlediska přesnosti a souladu s právními předpisy.
- Vyhodnoťte náborový proces a proces zapracování nových zaměstnanců z hlediska spravedlnosti a struktury.
- Zkontrolujte hodnocení výkonu, školicí programy a rozvojové programy z hlediska konzistence a dopadu.
- Zajistěte dodržování zákonů na ochranu osobních údajů, bezpečnostních standardů na pracovišti a požadavků na dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony auditních zpráv pro finanční, IT a compliance audity
Co dělá šablonu kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů dobrou?
Dobrá šablona kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů je přehledná, podrobná a přizpůsobitelná konkrétním potřebám organizace.
Měl by být také uživatelsky přívětivý, snadno aktualizovatelný a navržený pro praktické použití během procesu auditu lidských zdrojů. Konkrétně se jedná o následující aspekty, na které je třeba se v oblasti lidských zdrojů zaměřit:
✅ Pokrývá všechny klíčové oblasti HR, včetně náboru, zapracování, řízení výkonu, odměňování a vztahů se zaměstnanci, při dodržení zákonů a předpisů✅ Zahrnuje konkrétní, měřitelné kontroly týkající se záznamů o zaměstnancích, popisu pracovních pozic, klasifikace zaměstnanců a HR politik✅ Pomáhá zajistit soulad projektu s pracovními zákony, pokyny pro rovné pracovní příležitosti, odškodněním zaměstnanců a zákony na ochranu osobních údajů✅ Umožňuje přizpůsobení na základě předpisů daného odvětví, velikosti společnosti a jedinečných potřeb v oblasti dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů. ✅ Poskytuje strukturovaný formát s jasnými pokyny pro kontrolu dokumentace, sběr dat a plánování nápravných opatření.
🧠 Věděli jste, že: Podle společnosti Gallup stojí nezainteresovaní zaměstnanci globální ekonomiku přibližně 8,8 bilionu dolarů v podobě ztráty produktivity, nemocenské a rekvalifikace. Auditováním a zlepšováním interních procesů můžete tyto náklady ve své organizaci snížit a dobře se přizpůsobit trhu práce.
14 nejlepších šablon kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů
Když jsou informace o lidských zdrojích rozděleny mezi e-mailové vlákna, samostatné tabulky a různé nástroje, audity se stávají manuálními a pomalými. To je rozptýlená práce v oblasti lidských zdrojů.
ClickUp spojuje všechny tyto prvky do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí pro vaše týmy, kde mohou být vaše kontrolní seznamy pro audit lidských zdrojů, záznamy o zaměstnancích, firemní politiky a hlášení incidentů uloženy ve stejném pracovním prostoru ClickUp.
Místo sledování souladu s předpisy v oblasti lidských zdrojů v jedné aplikaci a následných kontrol v jiné, můžete vše kontrolovat na jednom místě.
Těchto 14 šablon ClickUp vám pomůže posoudit soulad s předpisy v oblasti lidských zdrojů a standardizovat postupy v oblasti lidských zdrojů v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců.
1. Šablona kontrolního seznamu pro interní audit ClickUp
Pokud máte pocit, že každý audit lidských zdrojů začíná od nuly, tato šablona vám poskytne opakovatelnou strukturu. Šablona kontrolního seznamu pro interní audit ClickUp pomáhá týmům lidských zdrojů zaznamenat položky auditu v oblasti náboru, zapracování, mezd, benefitů a politik na pracovišti v jediném kontrolním seznamu auditu.
V pozadí šablona přidává vlastní stavy pro každý krok auditu, zobrazení „Shrnutí“, „Nesoulad“ a „Příležitosti ke zlepšení“ a vlastní pole pro skóre auditu, úroveň úsilí, důkazy a příčinu. To znamená, že můžete dokumentovat, jak opravit běžné problémy a kdo je zodpovědný za jednotlivé následné kroky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte položky HR auditu pro nábor, zaškolení, benefity a bezpečnost na pracovišti do jediného kontrolního seznamu.
- Hodnoťte zjištění pomocí vlastních polí pro skóre auditu, úsilí a riziko, abyste mohli stanovit priority nápravných opatření.
- Zaznamenávejte důkazy, příčiny a akční plány v rámci jednotlivých úkolů namísto samostatných dokumentů.
- Využijte speciální zobrazení neshod a zlepšení, abyste na první pohled viděli mezery v dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů.
- Proměňte vyplněný kontrolní seznam pro audit lidských zdrojů v šablonu pro další auditní cyklus.
✨ Ideální pro: HR týmy provádějící opakované interní audity záznamů o zaměstnancích, HR politik a HR postupů.
📖 Přečtěte si také: Kontrolní seznam pro dodržování předpisů SOX pro finanční a IT týmy
Davide Mameli, manažer obchodní jednotky – ICM. S (Accenture), sdílí:
Klienti mohou vytvářet tikety související s projekty a naši vedoucí týmů mohou rychle reagovat a delegovat úkoly. To šetří spoustu času stráveného zasíláním e-mailů a poskytuje lepší zákaznickou zkušenost. A zapojení klientů do ClickUp je jednoduché, protože tento nástroj je velmi uživatelsky přívětivý.
Klienti mohou vytvářet tikety související s projekty a naši vedoucí týmů mohou rychle reagovat a delegovat úkoly. To šetří spoustu času stráveného zasíláním e-mailů a poskytuje lepší zákaznickou zkušenost. A zapojení klientů do ClickUp je jednoduché, protože tento nástroj je velmi uživatelsky přívětivý.
2. Šablona plánu auditu ClickUp
Pokud vaše HR audity stagnují kvůli nejasným časovým harmonogramům, šablona ClickUp Audit Plan Template vám pomůže zmapovat rozsah každého HR auditu, definovat cíle auditu a stanovit realistické časové harmonogramy pro plánování a podávání zpráv.
Týmy HR mohou tuto šablonu použít také pro cílené revize, jako jsou postupy rovného odměňování nebo klasifikace zaměstnanců.
Šablona obsahuje předem připravené zobrazení seznamu, vlastní pole pro fázi auditu, prioritu a vlastníka a závislosti úkolů, takže můžete vidět, jak spolu souvisí přípravné práce, testování a podávání zpráv. V kombinaci se zobrazením kalendáře nebo Ganttova diagramu se stává živým plánem, který jasně ukazuje, který člen týmu HR je zodpovědný za jednotlivé položky auditu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte aktivity HR auditu od plánování po následné kroky ve sdíleném časovém harmonogramu.
- Přiřaďte položky rozsahu HR týmům, interním auditorům nebo externím partnerům s jasnými termíny splnění.
- Pomocí závislostí zabraňte zahájení terénní práce předtím, než je připravena dokumentace nebo přístup.
- Seskupte úkoly podle fáze nebo funkce HR, abyste zjistili, kde je třeba vynaložit největší úsilí.
- Stejnou strukturu auditního plánu můžete s drobnými úpravami znovu použít pro budoucí audity HR.
✨ Ideální pro: Strukturování časových harmonogramů HR auditů, přiřazování odpovědných osob a sledování všech fází HR auditů.
💡 Tip pro profesionály: Pro rychlou přípravu spojte svůj auditní plán s nástrojem ClickUp Brain. Před zahájením požádejte AI, aby prohledala související dokumenty ClickUp Docs a minulé audity a vypracovala plánovací memorandum, které nastíní klíčová rizika v oblasti dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů a minulé zjištění.
Ušetříte tak čas a každý audit lidských zdrojů budete moci zahájit s kontextem, nikoli s prázdnou stránkou.
3. Šablona pro audit a zlepšování procesů ClickUp
Pokud se HR týmy potýkají s manuálními postupy a nekonzistentními HR praktikami, audit na úrovni procesů může odhalit proč. Šablona ClickUp pro audit a zlepšování procesů vám pomůže zmapovat HR pracovní postupy, jako je nábor, zapracování nových zaměstnanců, řízení výkonu a správa benefitů, a poté zkontrolovat každý krok z hlediska zpoždění a problémů s předáváním.
Šablona obsahuje zobrazení pro seznamy procesů a časové osy, spolu s vlastními poli pro vlastníka procesu, úroveň rizika a dopad zlepšení. Jakmile identifikujete úzká místa nebo problémy s dodržováním předpisů, můžete okamžitě přiřadit nápravné úkoly a sledovat je až do dokončení ve stejném pracovním prostoru.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Auditujte komplexní HR pracovní postupy, od náborového procesu až po výstupní pohovory, na jednom místě.
- Označte každý krok rizikem a dopadem, abyste mohli stanovit priority, kde je třeba provést zlepšení jako první.
- Proměňte zjištění v konkrétní úkoly s odpovědnými osobami a termíny místo statických poznámek.
- Pomocí časové osy nebo Ganttova diagramu zjistěte, jak dlouho HR procesy skutečně trvají od začátku do konce.
- Sledujte dokončené zlepšení, abyste mohli ukázat, jak iniciativy v oblasti lidských zdrojů snížily počet chyb a přepracování.
✨ Ideální pro: HR týmy, které identifikují neefektivnosti v opakujících se pracovních postupech, jako je zaškolování nových zaměstnanců, hodnocení výkonu a aktualizace benefitů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu auditů pro zefektivnění interních auditů
4. Šablona formuláře pro interní audit ClickUp
Pokud se vaše formuláře pro audit lidských zdrojů nacházejí v e-mailech nebo nesouvislých souborech PDF, je shromažďování zjištění velmi zdlouhavé. Šablona formuláře pro interní audit ClickUp přemění každý kontrolní seznam pro audit lidských zdrojů na strukturovaný formulář, který se přímo promítá do úkolů a zobrazení.
Díky vlastním polím a zobrazením „Podle oddělení“, „Podle rizika“ a „Souhrn“ mohou odborníci v oblasti lidských zdrojů rozdělit výsledky podle záznamů o zaměstnancích, bezpečnosti na pracovišti a zaměstnaneckých výhodách. Můžete vytvářet zprávy pro vrcholové vedení nebo právní poradce pomocí stejných údajů, čímž zajistíte transparentnost a obhajitelnost vašeho procesu auditu lidských zdrojů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte důkazy pro audit lidských zdrojů pomocí formulářů ClickUp namísto roztříštěných tabulek.
- Standardizujte pole jako oddělení, umístění, hodnocení rizika a odpovědná osoba za nápravná opatření.
- Dokončené formuláře přesuňte do seznamů se stavy jako „K přezkoumání“, „Probíhá“ a „Uzavřeno“.
- Filtrujte výsledky HR auditu podle funkce, místa nebo úrovně rizika pro cílené nápravné opatření.
- Exportujte výsledky do auditních zpráv bez ručního slučování souborů.
✨ Ideální pro: Dokumentaci výsledků HR auditu a přeměnu odpovědí z formulářů na sledovatelné následné úkoly.
📮ClickUp Insight: Skryté úkoly nejsou neškodné. Aktivně narušují produktivitu. Plných 21 % zaměstnanců tvrdí, že tyto úkoly je zpomalují, a 14 % má potíže udržet soustředění. Toto neustálé přepínání mysli rozptyluje pozornost a brání hluboké a smysluplné práci. ClickUp pomáhá chránit soustředění vašeho týmu pomocí funkcí, jako jsou priority úkolů, režim Me Mode a závislosti úkolů. Když jsou důležité úkoly viditelné a organizované, váš tým může zůstat v pracovním tempu a vykonávat práci bez rozptylování.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje a software pro správu souladu s předpisy
5. Šablona dokumentu pro audit podnikání ClickUp
Pokud jsou výsledky auditů v oblasti lidských zdrojů roztříštěné mezi prezentacemi a e-mailovými konverzacemi, je těžké získat ucelený přehled. Šablona ClickUp Business Audit Doc vám poskytuje strukturu, která upřednostňuje dokumenty, a umožňuje tak organizovat rozsah auditu a doporučení na jednom místě.
Sekce pro shrnutí, pozorování, základní příčiny a akční plány usnadňují prezentaci výsledků HR auditu vrcholovému managementu a dalším zainteresovaným stranám.
Protože šablona je součástí ClickUp Docs, můžete označit vlastníky konkrétních sekcí, připojit podpůrné soubory a propojit každé doporučení s úkoly ve vašem kontrolním seznamu pro audit lidských zdrojů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte cíle, rozsah a výsledky auditu lidských zdrojů do strukturované zprávy.
- Přidávejte komentáře a přiřazujte úkoly přímo z dokumentu pro další kroky.
- Přiložte důkazy, jako jsou anonymizované osobní spisy nebo snímky politik, pro kontext.
- Propojte doporučení s konkrétními položkami kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů a nápravnými úkoly.
- Používejte stejné rozložení dokumentů pro všechny roční audity lidských zdrojů, abyste zajistili konzistentní reporting.
✨ Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a provozu, kteří potřebují jasný písemný záznam o výsledcích auditu a dohodnutých opatřeních.
👀 Zajímavost: Společnosti s kvalitními procesy zapracování nových zaměstnanců zvyšují jejich retenci o 82 %. Ale tady je háček – pouze 12 % zaměstnanců tvrdí, že jejich společnost zapracování nových zaměstnanců zvládá dobře.
6. Šablona programu auditu ClickUp
Správa více auditů napříč různými funkcemi HR může být velmi chaotická. Šablona ClickUp Audit Program Template je určena pro týmy, které potřebují provádět opakované, strukturované audity, aniž by musely pokaždé začínat od nuly.
Místo ručního sestavování časových os a zpráv mohou týmy lidských zdrojů pomocí této šablony vytvořit jasný, opakovatelný pracovní postup auditu s definovanými kontrolními body a odpovědnostmi. Zobrazení jako „Podle čtvrtletí“ nebo „Podle oddělení“ vám ukážou, které týmy HR jsou předmětem přezkumu a zda plníte interní cíle v oblasti auditu.
Díky tomu se váš kontrolní seznam pro audit lidských zdrojů změní z jednorázového seznamu na součást průběžného auditního programu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vedejte hlavní plán auditů lidských zdrojů na celý rok.
- Seskupte audity podle personálních funkcí nebo regionů, abyste zajistili vyvážené pokrytí.
- Sledujte stav dokončení a klíčová data pro plánování a podávání zpráv.
- Propojte každý programový záznam s podrobnými kontrolními seznamy nebo zprávami HR auditu.
- Ukažte vedení jednoduchý přehled nadcházejících a dokončených auditů.
✨ Ideální pro: Standardizaci opakujících se auditů v oblasti lidských zdrojů v souvislosti s náborem, odměňováním, bezpečností na pracovišti a ochranou osobních údajů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony hlášení incidentů v ClickUp Docs, Word a Excel
7. Šablona politiky auditu ClickUp
Pokud se každý audit lidských zdrojů provádí odlišně, je obtížné prokázat konzistentnost nebo zajistit dodržování předpisů. Šablona ClickUp Audit Policy Template vám pomůže vypracovat auditní politiku, která jasně stanoví účel, rozsah, role, frekvenci a očekávání ohledně podávání zpráv pro audity týkající se lidských zdrojů.
Šablona obsahuje předem připravený dokument s oddíly věnovanými odpovědnostem, právním a regulačním požadavkům, standardům dokumentace a postupům eskalace. Týmy HR mohou tuto šablonu také použít jako šablonu firemních zásad a poté ji sdílet s interními auditory a manažery za účelem kontroly a implementace.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte, jak jsou HR audity plánovány, prováděny a vykazovány v celé organizaci.
- Vyjasněte si rozdělení odpovědností mezi personálním oddělením, interním auditem a vrcholovým managementem.
- Odkazujte na platné zákony a předpisy, aby audity zůstaly v souladu s povinnostmi v oblasti dodržování předpisů.
- Centralizujte pravidla auditu v dokumentu, který lze snadno aktualizovat a sdílet.
- Poskytněte referenční bod při přijímání nových HR profesionálů nebo auditorů.
✨ Ideální pro: týmy HR a compliance, které definují strukturu, frekvenci a očekávání auditů souvisejících s HR.
📖 Přečtěte si také: Jak náš tým pro zaškolování nových zaměstnanců využívá ClickUp
🧠 Věděli jste: V nedávném britském pokusu 90 % podniků pokračovalo v čtyřdenním pracovním týdnu, přičemž mnoho z nich uvádělo výhody v oblasti produktivity a udržení zaměstnanců.
8. Šablona pro firemní audity ClickUp
S růstem vaší organizace se postupy v oblasti lidských zdrojů často liší mezi týmy, pobočkami nebo dceřinými společnostmi. Šablona ClickUp Corporate Audits vám pomůže sledovat audity v rámci celé společnosti, které se týkají lidských zdrojů, financí a provozu, a zároveň vám poskytne přehled o zásadách v oblasti lidských zdrojů, zaměstnaneckých výhodách a zásadách na pracovišti podle lokality.
Šablona využívá seznamy a přehledy k sledování stavu auditu podle oddělení a regionu, s vlastními poli pro rizika, vlastníky a termíny. K úkolům můžete připojit HR politiky a výňatky z příručky pro zaměstnance, což usnadňuje testování, jak dobře jsou HR politiky organizace implementovány v praxi.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Provádějte mezifunkční audity, které zahrnují dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů na více místech.
- Sledujte zjištění podle oddělení nebo regionu a zjistěte, kde existují největší mezery v oblasti lidských zdrojů.
- Přiložte místní politiky, smlouvy nebo záznamy o školeních jako důkazní materiál.
- Pomocí dashboardů můžete vedení společnosti poskytnout ucelený přehled o stavu auditů v podniku.
- Sladěte HR audity s širšími programy řízení rizik a dodržování předpisů ve společnosti.
✨ Ideální pro: Řízení auditů souvisejících s HR napříč více odděleními, obchodními jednotkami nebo lokalitami.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte každou auditní schůzku v prohledávatelný záznam pomocí ClickUp AI Notetaker.
ClickUp AI Notetaker se může připojit k vašim hovorům v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams, nahrávat konverzaci a automaticky generovat přepis a akční položky v dokumentu ClickUp Doc. Namísto spoléhání se na někoho, kdo bude během zahájení auditu lidských zdrojů nebo kalibrační schůzky psát poznámky, získáte pokaždé konzistentní a strukturovanou dokumentaci.
Pro HR to znamená, že všechny vaše hovory týkající se plánování auditu nebo debriefingy vyšetřování budou na jednom místě, s poznámkami, které můžete okamžitě proměnit v úkoly. Postupem času si vytvoříte prohledávatelnou historii rozhodnutí, rizik a dohodnutých následných opatření, kterou lze snadno použít jako referenci v dalším auditním cyklu.
9. Šablona příručky ClickUp HR
S růstem vašeho týmu roste i riziko nekonzistentních sdělení týkajících se politik a očekávání. Šablona ClickUp HR Handbook pomáhá týmům HR vytvořit jediný, přístupný zdroj informací, který se vyvíjí spolu s organizací.
Šablona je dokument ClickUp Doc s předem strukturovanými sekcemi pro témata jako chování, benefity a bezpečnost na pracovišti. HR týmy mohou sekce přizpůsobit a udržovat vše aktuální pomocí vlastních polí, jako je oddělení a vlastnictví politiky. Díky tomu je snazší auditorům ukázat, že zaměstnanci měli přístup k jasným a aktuálním politikám.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte politiky HR týkající se chování, dovolené, benefitů a bezpečnosti do jedné příručky.
- Používejte nadpisy a obsah, aby zaměstnanci mohli rychle najít odpovědi.
- Přidejte vlastní pole pro vlastníka politiky a datum poslední revize, abyste měli vždy aktuální informace.
- Spolupracujte s právním poradcem přímo v dokumentu, abyste jej mohli zkontrolovat a podepsat.
- Pro snadný přístup propojte příručku s úkoly, kontrolními seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců a standardními operačními postupy v oblasti lidských zdrojů.
✨ Ideální pro: HR týmy, které vytvářejí nebo aktualizují příručku pro zaměstnance, která podporuje audity a každodenní dotazy.
📖 Přečtěte si také: KPI v oblasti lidských zdrojů a příklady
10. Šablona SOP pro personální oddělení ClickUp
Pokud každý koordinátor HR řídí procesy odlišným způsobem, audity odhalí nedostatky v oblasti spravedlnosti a konzistence. Šablona ClickUp HR SOP pomáhá týmům HR dokumentovat standardní operační postupy pro nábor, zaškolování, hodnocení výkonu a odchod zaměstnanců pomocí vizuálních tabulek a dokumentů.
Šablona pro správu poskytuje centrální úložiště, kde můžete mapovat jednotlivé kroky, přiřazovat odpovědnosti a propojovat formuláře nebo dokumenty. Pomáhá také personálním oddělením sledovat historii aktivit, což je zásadní při kontrole dodržování personálních politik a standardů rovných příležitostí v zaměstnání.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte jasné standardní operační postupy pro nábor, zaškolování, rozvojové programy a odchod zaměstnanců.
- Pomocí tabulek ClickUp vizualizujte pracovní postupy a předávání úkolů mezi HR, manažery a IT.
- Ukládejte dokumenty SOP, kontrolní seznamy a formuláře na jednom místě v centru SOP pro HR.
- Udržujte procesy v souladu s právními požadavky a osvědčenými postupy v oblasti lidských zdrojů.
- Aktualizujte standardní operační postupy (SOP) v souladu se změnami pracovněprávních předpisů, aniž byste ztratili historii.
✨ Ideální pro: HR týmy, které potřebují konzistentní, zdokumentované standardní operační postupy (SOP) pro celý životní cyklus zaměstnanců.
💡 Tip pro profesionály: Talk to Text od ClickUp je doplněk pro stolní počítače a prohlížeče, který vám umožní mluvit a převede vaše slova do čistého, strukturovaného textu, který můžete znovu použít v úkolech, dokumentech nebo zprávách. Tento nástroj umělé inteligence je navržen tak, aby byl až čtyřikrát rychlejší než psaní, takže vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mohou diktovat poznámky k auditu nebo změny politiky při přezkoumávání důkazů nebo při cestách mezi schůzkami.
Protože ClickUp BrainGPT integruje vaše pracovní aplikace a přední modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, z jedné platformy, můžete klást doplňující otázky, jako například „Shrňte klíčové body z našich posledních dvou auditů lidských zdrojů“, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Poté můžete tento výstup vložit nebo odeslat přímo do ClickUp Tasks nebo Docs k přezkoumání.
Pro HR týmy se tak malé mezery v pracovním dni promění v užitečnou auditní práci: ClickUp BrainGPT totiž tyto hrubé nápady a postřehy přetvoří do textu připraveného k auditu, který můžete sdílet se zainteresovanými stranami.
👀 Zajímavost: Výzkumy ukazují, že pozitivní zkušenosti s nástupem do nové práce uvolňují oxytocin (tzv. „hormon důvěry“), který novým zaměstnancům pomáhá cítit se více propojeni a sebejistí.
11. Šablona kontrolního seznamu pro zaškolení nových zaměstnanců ClickUp
Pokud jsou úkoly související s nástupem nových zaměstnanců uloženy v samostatných tabulkách a e-mailech, mohou noví zaměstnanci přehlédnout klíčové kroky, jako je školení o bezpečnosti nebo potvrzení zásad. Šablona kontrolního seznamu pro nástup nových zaměstnanců ClickUp aplikuje na váš pracovní prostor podrobný seznam úkolů s podrobným kontrolním seznamem pro nástup nových zaměstnanců pro každou pozici.
Díky vlastním polím pro datum nástupu, pozici, manažera a stav vybavení a aktualizacím úkolů v reálném čase mohou týmy HR vidět, které úkoly související s nástupem nových zaměstnanců jsou hotové a které ještě vyžadují pozornost.
Díky tomu je snazší zajistit dodržování zásad a zákonů na ochranu osobních údajů během procesu přijímání nových zaměstnanců a poskytnout auditorům jasný přehled o tom, co každý nový zaměstnanec splnil.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců podle jejich rolí, které zahrnují administrativu, systémy a školení.
- Sledujte pokrok v oblasti HR, IT a manažerů v jednom sdíleném seznamu.
- Použijte vlastní pole pro datum zahájení, manažera, oddělení a stav dokončení.
- Automatizujte připomenutí, aby vám nic neuniklo u nových zaměstnanců.
- Uchovávejte historii dokončených onboardingu pro HR audity a revize vztahů se zaměstnanci.
✨ Ideální pro: HR týmy, které standardizují zaškolování nových zaměstnanců napříč pozicemi, kancelářemi a vzdálenými zaměstnanci.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro zlepšení procesů v ClickUp a Word pro optimalizaci efektivity
12. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Podle zprávy Employ Recruiter Nation Report trvá firmám v průměru 47,5 dne, než obsadí volné pracovní místo. Tento čas se ještě prodlužuje, pokud proces náboru postrádá strukturu. Šablona kontrolního seznamu pro nábor ClickUp pomáhá týmům HR omezit zpoždění tím, že zajišťuje přehlednost a konzistentnost každého kroku.
Šablona umožňuje sledovat pokrok u každého uchazeče, koordinovat úkoly napříč HR týmy a zajistit, aby náborové postupy byly v souladu s právními požadavky. Díky úkolům pro prověřování a schvalování snižuje problémy s dodržováním předpisů a zajišťuje transparentnost a auditovatelnost vašeho náborového procesu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte a sledujte každý krok náborového procesu pro každou volnou pozici.
- Zaznamenejte popisy pracovních pozic, kritéria výběru a fáze pohovorů na jednom místě.
- Přidejte úkoly pro ověření spolehlivosti, dokumentaci a schvalování pro dodržování právních předpisů.
- Koordinujte náborové aktivity mezi týmy HR a náborovými manažery.
- Vytvořte opakovatelný pracovní postup pro nábor zaměstnanců, který podporuje rovné pracovní příležitosti.
✨ Ideální pro: Organizování náborových úkolů tak, aby všichni uchazeči procházeli stejným, vyhovujícím náborovým procesem.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit účinné HR politiky: Praktický průvodce s příklady
13. Šablona firemních zásad ClickUp
Pokud jsou politiky uloženy v různých verzích souborů a noví zaměstnanci si nejsou jisti, která z nich je aktuální, HR audity na to rychle upozorní. Šablona firemních politik ClickUp je připravený dokument, který pomáhá HR týmům a majitelům firem navrhovat a spravovat firemní politiky na jednom přístupném místě.
Předdefinované sekce usnadňují pokrytí podmínek zaměstnání, přijatelného chování, používání technologií, bezpečnosti na pracovišti a právních požadavků. Šablonu můžete také přizpůsobit vaší organizaci a přiřadit vlastníky politik, aby vše bylo v souladu s HR předpisy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte strukturovaný dokument s firemními zásadami, který pokrývá klíčová témata v oblasti lidských zdrojů a pracovního prostředí.
- Použijte vlastní stavy pro návrhy, revize a publikované dokumenty, abyste mohli sledovat změny.
- Přiřaďte politikám vlastníky, aby byly v souladu s měnícími se zákony a předpisy.
- Propojte politiky z kontrolních seznamů pro zaškolování nových zaměstnanců a standardních operačních postupů v oblasti lidských zdrojů, abyste je měli snadno k dispozici.
- Poskytněte jediný zdroj pravdivých informací, který podporuje HR audity a zapojení zaměstnanců.
✨ Ideální pro: personální oddělení, která vytvářejí nebo konsolidují firemní politiky do jednoho přístupného a auditovatelného zdroje.
📖 Přečtěte si také: Jak používat auditní protokoly pro lepší zabezpečení a dodržování předpisů
14. Šablona ClickUp pro zaměstnanecké příručky, politiky a postupy
Šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures pomáhá týmům HR vytvořit komplexní zdroj, který pokrývá vše od mzdových a dovolenkových politik až po očekávání chování a bezpečnost na pracovišti.
Šablona zahrnuje podporu pro vlastní stavy, vlastní pole a více zobrazení, takže můžete dokumenty kategorizovat a propojit dokumenty se zobrazeními Seznamy, Gantt a Pracovní vytížení.
Díky tomu budete mít všechny HR politiky a postupy organizace na jednom strukturovaném místě a zároveň budete mít flexibilitu využívat ClickUp AI ke zlepšování obsahu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Ukládejte příručky pro zaměstnance, politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů na jednom jednotném místě v Doc Hub.
- Pomocí vlastních stavů a polí spravujte koncepty, aktualizace a vlastnictví.
- Poskytněte zaměstnancům jednotné pokyny týkající se benefitů, chování a bezpečnosti na pracovišti.
- Podpořte HR audity předložením kompletní a přehledné knihovny politik.
- Propojte dokumenty s úkoly a dashboardy pro lepší přehlednost a sledování.
✨ Ideální pro: HR týmy, které vytvářejí komplexní knihovnu politik a postupů, které podporují jak každodenní dotazy, tak formální HR audity.
Tip pro profesionály: Nechte agenty ClickUp AI sledovat vaše seznamy HR auditů. Nastavte agenty ClickUp AI tak, aby sledovali seznamy, které obsahují položky vašeho kontrolního seznamu HR auditů, úkoly pro nové zaměstnance nebo aktualizace politik.
Můžete pověřit agenta, aby označil úkoly, u nichž chybí povinná pole (například klasifikace zaměstnanců nebo datum přezkoumání politiky) nebo jsou po termínu, a vytvořil připomínkové úkoly pro týmy HR. Tím se sníží počet ručních kontrol a zajistí se včasný průběh procesu auditu HR.
👀 Zajímavost: Behaviorální psychologové tvrdí, že návyky se utvářejí přibližně za 66 dní. To znamená, že právě během vašeho zapracování se formují dlouhodobé pracovní návyky.
Vše, co potřebujete, je dobrá šablona ClickUp pro vaše audity.
Bez strukturovaného kontrolního seznamu pro audit lidských zdrojů mohou i zkušení odborníci v oblasti lidských zdrojů přehlédnout důležité kroky nebo je řádně nedokumentovat. Šablony poskytují vašemu personálnímu oddělení jednotný způsob kontroly postupů v oblasti lidských zdrojů, záznamů o zaměstnancích a nezávislých dodavatelích a firemních politik.
ClickUp však nabízí mnohem více než jen statické dokumenty.
Díky šablonám a funkcím ClickUp pro HR v jednom sjednoceném pracovním prostoru s umělou inteligencí mohou týmy HR provádět audity a sledovat pokrok bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
To pomáhá plynulejšímu průběhu auditů v oblasti lidských zdrojů a vede k udržení zaměstnanců a komplexnímu hodnocení vašich zásad dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů. Jste připraveni být o krok napřed v otázkách dodržování předpisů? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Audit lidských zdrojů spočívá v důkladném a systematickém přezkoumání politik, postupů, dokumentace a systémů organizace v oblasti lidských zdrojů. Tento proces obvykle zahrnuje klíčové oblasti, jako je nábor, zapracování nových zaměstnanců, mzdy, záznamy o zaměstnancích, dodržování zákonů v oblasti práce a ochrany osobních údajů, zaměstnanecké benefity, hodnocení výkonu a firemní politiky. Hlavním cílem je identifikovat případné nedostatky v dodržování předpisů, zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů a zajistit, aby všechny postupy byly v souladu s právními požadavky a osvědčenými postupy v daném odvětví. Provedením auditu lidských zdrojů mohou organizace proaktivně řešit rizika, zlepšit efektivitu a podporovat pracovní prostředí, které je v souladu s předpisy a poskytuje zaměstnancům podporu.
Pět kontrolních seznamů běžně používaných při auditech lidských zdrojů se zaměřuje na nejdůležitější aspekty řízení lidských zdrojů. Patří mezi ně: dodržování zákonů v oblasti zaměstnanosti a práce, postupy vedení záznamů a dokumentace, postupy náboru a výběru, správa odměn a benefitů, řízení výkonu a vztahy se zaměstnanci. Každý kontrolní seznam slouží jako strukturovaný průvodce, který zajišťuje, že postupy v oblasti lidských zdrojů jsou konzistentní, spravedlivé a v souladu s právními předpisy, a pomáhá organizacím udržovat vysoké standardy a snižovat riziko právních nebo provozních problémů.
Během auditu lidských zdrojů je důležité klást otázky, které odhalí efektivitu a soulad procesů v oblasti lidských zdrojů. Mezi typické otázky patří: Jsou všechny složky zaměstnanců kompletní a aktuální? Jsou postupy přijímání a propouštění řádně zdokumentovány a důsledně dodržovány? Dodržuje organizace v plném rozsahu zákony v oblasti práce a ochrany osobních údajů? Jsou odměny a benefity spravovány spravedlivě a důsledně pro všechny zaměstnance? Jsou pravidelně prováděny hodnocení výkonu a jsou řádně dokumentována? Tyto otázky pomáhají odhalit případné mezery nebo rizika v personálních operacích a zajistit, aby organizace zůstala v souladu s předpisy a byla efektivní.
Kontrolní seznam v oblasti HR je strukturovaný nástroj, který pomáhá profesionálům v oblasti HR systematicky kontrolovat a ověřovat, zda jsou všechny nezbytné úkoly, dokumenty a postupy na místě a v souladu s předpisy. Slouží jako podrobný průvodce, který zajišťuje, že během auditů nebo rutinních operací v oblasti HR nebude nic opomenuto. Používáním kontrolních seznamů mohou organizace podporovat konzistentnost, udržovat soulad s právními předpisy a standardizovat procesy v oblasti HR, což v konečném důsledku přispívá k organizovanější a efektivnější funkci HR.