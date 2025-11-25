Nejlepší šablony monday.com pro plánování a organizaci práce

Společnosti po celém světě hledají způsoby, jak zvýšit produktivitu, aniž by se přetěžovaly.
Nedávná studie společnosti PwC zjistila, že odvětví využívající umělou inteligenci jsou téměř pětkrát produktivnější než ta, která ji dosud nezavedly. To je významným připomenutím toho, že lidé již nechtějí začínat od začátku.
Je přirozené, že chcete šetřit čas a aby každé vaše úsilí mělo větší význam.
Proto jsou šablony pro organizaci a plánování tak důležité. Nabízejí jednoduchý výchozí bod a ušetří lidem hodiny zbytečného nastavování v práci.
V tomto článku se podíváme na nejlepší šablony monday.com, které vám a vašemu týmu pomohou dosáhnout stejného pocitu přehlednosti.
Přehled šablon pro plánování a organizaci
Zde je souhrnná tabulka všech šablon pro plánování monday.com a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro návrh týdenních úkolů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Designové týmy spravující týdenní kreativní úkoly
|Organizujte soubory, přiřazujte vlastníky, sledujte pokrok
|Monday Board, Calendar, Gantt
|Šablona pracovního kalendáře od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují sdílený přehled plánování
|Synchronizujte s Kalendářem Google, přiřazujte časové osy
|Pondělní kalendář, časová osa
|Šablona pro zapojení zákazníků od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Prodejní a CRM týmy spravující onboardování
|Sledujte průběh zapracování nových zaměstnanců a interní koordinaci
|Monday Board, List, Timeline
|Šablona podpůrných prodejních materiálů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Obchodní zástupci centralizují případové studie a prezentace
|Jediné úložiště pro všechny podklady
|Monday Board, List
|Šablona kontaktů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Uživatelé CRM spravující klienty a partnery
|Shromažďujte potenciální zákazníky, organizujte informace o klientech, vyhněte se duplicitám
|Monday Board, List
|Šablona CRM pro realitní kanceláře od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Realitní makléři spravující nabídky a potenciální zákazníky
|Získejte klienty, spravujte nabídky, přidělovávejte agenty
|Monday Board, List, Calendar
|Šablona pro žádosti o projekty a schvalování od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři posuzující nové požadavky
|Centralizujte formuláře, automatizujte připomenutí, zefektivněte schvalování
|Monday Board, List, Form
|Šablona pro správu událostí od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy zabývající se plánováním a realizací akcí
|Sledujte potvrzení účasti, termíny a kalendáře kampaní.
|Pondělní kalendář, časová osa, řídicí panel
|Šablona plánovače sociálních médií od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Marketingové týmy plánující příspěvky
|Organizujte aktiva, platformy a data publikování
|Pondělní kalendář, seznam, Kanban
|Šablona pro kampaně klientů pro agentury od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Agentury realizující kampaně pro klienty
|Integrujte HubSpot, Gmail a Mailchimp
|Monday Board, Calendar, Dashboard
|Šablona marketingové strategie od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy stanovující čtvrtletní a roční plány
|Sladěte rozpočty, kampaně a KPI
|Monday Board, Gantt, Timeline
|Šablona funkcí a plánovaných verzí od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Produktoví manažeři plánující zavádění nových funkcí
|Sledujte vydání, časové osy a vlastnictví
|Monday Timeline, Gantt, Board
|Šablona zákaznických projektů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy zákaznických služeb sledující fakturovatelné hodiny
|Spravujte nabídky, časové plány a spolupráci
|Monday Board, Timeline, Calendar
|Šablona pro správu videoprodukce od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy zabývající se tvorbou obsahu produkující videa
|Sledujte požadavky, rozpočty a fáze projektů.
|Časová osa Monday, řídicí panel, seznam
|Šablona příležitostí po události od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Marketingové a prodejní týmy zajišťující následné činnosti
|Shromažďujte zpětnou vazbu, předpovídejte potenciální zákazníky, sledujte obchody
|Monday Board, Dashboard, Calendar
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující komplexní mezifunkční projekty
|Ganttovy diagramy, řídicí panely, sledování stavu
|ClickUp Seznam, tabule, Ganttův diagram, časová osa, řídicí panel
|Šablona prodejního procesu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy plánující uvedení produktů na trh
|Vytváření časových os, přiřazování úkolů, sledování cílů
|ClickUp Tabulka, seznam, časová osa, řídicí panel
|Šablona ClickUp Simple CRM
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zabývající se přijímáním nových zákazníků
|Sledujte hovory, dotazníky, úkoly týmu
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona marketingového plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Nábor a pohovory týmů HR
|Nabídky práce, hodnotící karty, sledování žádostí
|ClickUp Seznam, tabule, časová osa, řídicí panel
|Šablona kalendáře obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vývojové týmy spravující softwarové problémy
|Zaznamenávejte, upřednostňujte a sledujte chyby
|ClickUp Kalendář, seznam, tabule
|Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy se sjednocují na společných cílech
|Nastavte OKR, sledujte pokrok, sdílejte přehlednost
|ClickUp Kalendář, seznam, tabule
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|HR týmy vítají nové zaměstnance
|Sledujte školení, formuláře, úkoly při zaškolování nových zaměstnanců
|ClickUp Seznam, tabule, Ganttův diagram, časová osa, řídicí panel
|Šablona pro plánování akcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy plánující strukturované schůzky
|Nastavte cíle, úkoly a odpovědnosti
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář, dokumenty
|Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci organizující každodenní úkoly
|Stanovte priority, plánujte, sledujte osobní cíle
|ClickUp Gantt, časová osa, seznam
|Šablona pro onboardování klientů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy vizualizující časové osy projektů
|Zjistěte, kde dochází ke zpomalení, upravte časové plány, přiřazujte úkoly
|ClickUp Seznam, tabule, řídicí panel
|Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců
|Získejte šablonu zdarma
|Agentury a prodejní týmy sledující klienty
|Centralizujte data klientů, spravujte pipeline, sledujte obchody
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona pro sledování chyb ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketéři plánující kampaně
|Sledujte termíny, obsah a výsledky
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Agilní vývojové týmy plánující sprinty
|Plánujte sprinty, přidělujte úkoly, sledujte rychlost
|ClickUp Seznam, časová osa, řídicí panel
|Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zabývající se obsahem, které plánují blogy a příspěvky
|Organizujte kanály, termíny, publikování
|ClickUp Seznam, kalendář, dokumenty
|Šablona programu schůzky ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy organizující akce
|Sledujte potvrzení účasti, logistiku, správu dodavatelů
|ClickUp Docs, List, Board
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci a manažeři
|Seznam priorit, zobrazení kalendáře, jednoduché otevření/dokončení
|Seznam ClickUp, kalendář
Co jsou šablony monday.com?
Šablony Monday.com jsou předem připravené, přizpůsobitelné rámce, které týmům pomáhají nastavit projekty, kampaně nebo procesy, aniž by musely pokaždé vytvářet základní stavební kameny.
Každá šablona obsahuje hotové tabule, výchozí sloupce a integrované zobrazení, které vám poskytují jasný rámec pro správu úkolů, časových os a odpovědností na jednom místě. Představte si například, že plánujete uvedení produktu na trh. Místo toho, abyste vytvářeli projektový plán od nuly, můžete si vybrat „Šablonu pro uvedení produktu na trh“.
Obsahuje již časové osy, vlastníky úkolů, sloupce rozpočtu a sledovače stavu. Stačí pouze upravit podrobnosti tak, aby odpovídaly vašim cílům, a šablona se okamžitě stane ústředním bodem vašeho projektu.
Co nabízejí:
- Poskytněte hotový výchozí bod pro různé typy projektů.
- Umožněte týmům přizpůsobit sloupce, skupiny a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám.
- Pro větší přehlednost zahrňte vizuální nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a časové osy.
- Podporujte spolupráci tím, že budete úkoly, aktualizace a soubory uchovávat na jednom sdíleném místě.
Co dělá šablonu monday.com dobrou?
V diskusi na Redditu jeden uživatel vysvětlil:
Mám ADHD a potřebuji připomínky k jednoduchým věcem, jako je pití vody, takže když mám seznam úkolů, které se týkají jak osobního, tak pracovního života, a které mi nepřipomínají... zůstává mi digitální seznam a pak ručně psaný seznam se všemi věcmi, které jsem zapomněl udělat.
Mám ADHD a potřebuji připomínky, abych udělal jednoduché věci, jako je pití vody, takže mít seznam úkolů, které jsou jak osobní, tak související s prací, které mi nepřipomínají... mi zanechává digitální seznam a pak ručně psaný seznam se všemi věcmi, které jsem zapomněl udělat.
To poukazuje na běžný problém: šablony, které pouze shromažďují informace, ale ve skutečnosti vás jimi neprovedou. Dobrá šablona monday.com tuto mezeru vyplňuje. ✨
Nejlepší z nich vytvářejí strukturu a zároveň vám dávají svobodu přizpůsobit je vašemu vlastnímu způsobu práce.
Toto je to, co byste měli hledat v dobré šabloně monday. com:
- ✅ Zahrňte přehledné sloupce se stavem, termíny a časové osy.
- ✅ Poskytujte flexibilní zobrazení, jako je Kanban, Gantt nebo časová osa, pro různé potřeby.
- ✅ Umožněte spolupráci pomocí poznámek, souborů a zmínek přímo v úkolech.
- ✅ Využijte automatizace k připomínání, upozorňování a omezení manuálních následných úkonů.
- ✅ Propojte je s dalšími nástroji, aby veškerá práce zůstala na jednom místě.
15 nejlepších šablon monday.com
Zde je 15 šablon Monday, které vám ušetří čas a pomohou vašim projektům k lepšímu startu.
1. Šablona pro návrh týdenních úkolů od monday.com
Vzpomínáte si na film Ďábel nosí Pradu, kde Andy topila v práci na poslední chvíli? Designéři po ní chtěli změny, Miranda jí zadávala nové úkoly a ona se topila v hromadách souborů, které nedokázala udržet v pořádku.
Šablona Design Weekly Tasks Template od monday. com vám pomůže uvést pořádek do chaosu, aby každý věděl, na čem bude v nadcházejícím týdnu pracovat.
Můžete kontrolovat pracovní vytížení, abyste udrželi správnou rovnováhu a zabránili vyhoření zaměstnanců. Soubory jsou uloženy přímo na nástěnce, takže nikdo neztrácí čas prohledáváním e-mailů nebo složek. Díky zobrazením, jako jsou Ganttovy diagramy a přehledy pokroku, máte přehled o termínech a aktualizacích na první pohled.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte týdenní úkoly a přiřaďte jim vlastníky, aby byly odpovědnosti vždy jasné.
- Sledujte kapacitu týmu a přerozdělujte práci, abyste vyvážili pracovní zátěž.
- Ukládejte a přistupujte k návrhovým souborům na jednom centralizovaném místě.
✨ Ideální pro: Designové týmy, které potřebují spravovat týdenní kreativní úkoly a udržovat jasné rozdělení odpovědností.
2. Šablona pracovního kalendáře od monday.com
Vzpomínáte si na dobu, kdy jste ve škole zapomněli na termín odevzdání projektu až do večera před jeho termínem? Ten pocit paniky je stejný, jaký zažívají týmy, když ztratí přehled o termínech.
Šablona Work Calendar Template od monday.com pomáhá zastavit chaos tím, že všechny termíny soustředí do jednoho sdíleného prostoru, takže vás nic nepřekvapí. Poskytuje týmům přehledný kalendář s termíny a možnost přiřadit úkoly a nastavit časové osy. Můžete vidět pracovní zátěž napříč celou tabulkou, což usnadňuje přesun odpovědností, než se někdo dostane do časové tísně. Integrace s Google Kalendářem navíc zajišťuje, že ať už kontrolujete svůj telefon, notebook nebo samotnou tabuli, vždy víte, co vás čeká.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte úkoly podle týdne nebo měsíce pomocí sdíleného kalendáře.
- Přiřaďte termíny a odpovědnosti, aby každý věděl, co má upřednostnit.
- Integrujte s Google Kalendářem a automaticky synchronizujte termíny.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí sdílený kalendář, aby měly přehled o plánech a termínech.
📖 Přečtěte si také: Recenze monday.com s klady a zápory
3. Šablona pro zapojení zákazníků od monday.com
Šablona Customer Onboarding Template od monday.com provází klienty každým krokem procesu onboardingu, od úvodního hovoru až po závěrečné školení, v jednom strukturovaném toku. Tato šablona pomáhá týmům sledovat strávený čas, monitorovat pokrok a udržovat synchronizaci mezi prodejním a servisním personálem.
Všichni zúčastnění mohou vidět, kde se klient nachází, co bude následovat a kdo je zodpovědný za jeho dodání.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte celý proces zapracování nových zaměstnanců od úvodní schůzky po implementaci a školení.
- Sledujte pokrok a investovaný čas, abyste měli projekty pod kontrolou.
- Sladěte prodejní týmy a týmy pracující s klienty pomocí jedné sdílené platformy.
- Poskytněte klientům konzistentní a profesionální zážitek z onboardingu.
✨ Ideální pro: Prodejní a CRM týmy, které potřebují strukturovaný proces zapracování nových klientů.
4. Šablona podpůrných prodejních materiálů od monday.com
Obchody se mohou zastavit, když se obchodní zástupci snaží najít nejnovější případovou studii nebo, v horším případě, posílají zastaralé prezentace, které potenciální zákazníky matou. Šablona podpůrných prodejních materiálů od monday. com řeší tento problém tím, že vašemu týmu poskytuje jediné místo pro všechny brožury, příručky a prezentace, které kdy budete potřebovat.
Místo hledání odkazů ukrytých v e-mailech nebo pátrání po tom, kdo má „finální finální“ verzi prezentace, získá váš tým jeden jasný zdroj pravdivých informací. Šablona vám také pomůže sledovat tvorbu nových materiálů, takže zástupci přesně vědí, kdy jsou nové materiály připraveny ke sdílení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte všechny prodejní materiály, případové studie, brožury, prezentace a skripty na jednom místě.
- Udržujte všechny v souladu s jedinou schválenou verzí každého materiálu.
- Sledujte vytváření a schvalování nových materiálů, aby byli zástupci vždy informováni.
✨ Ideální pro: Obchodní zástupce, kteří chtějí mít jedno místo pro ukládání a aktualizaci případových studií, prezentací a propagačních materiálů.
📖 Přečtěte si také: Strategie pro efektivní řízení projektových manažerů
5. Šablona kontaktů od monday.com
Představte si následující situaci: Váš šéf vás požádá, abyste zavolali potenciálnímu klientovi, a vy si najednou uvědomíte, že nemáte jeho číslo po ruce. Procházíte staré textové zprávy a dokonce prohledáváte náhodné soubory, jen abyste našli správné údaje.
Monday. com navrhl šablonu Kontakty, aby zmírnil tento typ stresu. Uchovává všechny vaše vztahy (od klientů a potenciálních zákazníků po dodavatele a partnery) na jednom organizovaném místě. Můžete dokonce použít vestavěné formuláře k přímému zachycení nových potenciálních zákazníků a přizpůsobit tabuli tak, aby sledovala podrobnosti, které jsou pro vás důležité, jako jsou odkazy na sociální média, data poslední interakce nebo nadcházející schůzky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte všechny vztahy na jednom centrálním místě pro snadný přístup.
- Automaticky sbírejte nové potenciální zákazníky pomocí vložených formulářů.
- Přizpůsobte sloupce tak, abyste mohli sledovat podrobnosti, jako jsou sociální účty, další kroky nebo kontakty Google.
- Odstraňte duplicitní záznamy a udržujte přehlednou a spolehlivou databázi.
✨ Ideální pro: Uživatele CRM, kteří spravují potenciální zákazníky, klienty a partnery bez obav z duplicit.
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum ukazuje, že každé čtvrté jednání se účastní 8 nebo více osob a průměrná délka jednání je přibližně 51 minut. To se rychle nasčítá – týmy mohou každý týden ztratit 6 až 8 hodin jen tím, že sedí na jednáních.
💡Co kdybyste mohli ten čas získat zpět? S ClickUpem týmy nahrazují dlouhé hovory spoluprací v rámci úkolů. Sdílejte komentáře, soubory, hlasové poznámky a dokonce i videoklipy – vše na jednom místě.
💫 Skutečné výsledky: Globální týmy společnosti STANLEY Security zkrátily díky práci v ClickUp každý týden více než 8 hodin schůzek.
6. Šablona CRM pro realitní kanceláře od monday.com
V roce 2021 panoval na trhu s nemovitostmi frenetický ruch. V New York Times se objevovaly titulky o válkách o nabídky a domy se prodávaly během několika dní namísto měsíců.
Šablona Real Estate CRM Template od monday. com pomáhá v dnešní době překonat překážky. Tato šablona poskytuje agentům jediné centrum pro správu klientů, nabídek a pracovního vytížení a centralizuje tak všechny procesy a data.
Pomocí přizpůsobitelných formulářů můžete získávat nové potenciální zákazníky, okamžitě je propojit s konkrétními nabídkami a sledovat každý krok procesu. Získáte také živý přehled o tržních datech, jako jsou dny na trhu a dostupnost agentů, takže vás nikdy nepřekvapí, když vám zavolá klient.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte podrobnosti o nemovitostech, včetně cen, umístění a doby prodeje, na jednom místě.
- Zachyťte a propojte potenciální zákazníky s nabídkami pomocí integrovaných formulářů.
- Sledujte každou interakci s klientem pro lepší správu vztahů.
- Zobrazte kapacitu agentů a spravedlivě rozdělte pracovní zátěž.
✨ Ideální pro: Realitní makléře, kteří sledují nabídky, spravují potenciální zákazníky a koordinují následné kroky.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace vygenerovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
7. Šablona pro žádosti a schvalování projektů od monday.com
Šablona Žádosti o projekty a schvalování uchovává všechna schválení a žádosti na jednom místě. Místo používání tabulek, zpráv a e-mailů se stavem můžete vytvořit sdílené formuláře pro shromažďování žádostí, jejich přesměrování na příslušné osoby a sledování jejich postupu až do schválení.
Všichni zúčastnění mohou v reálném čase sledovat aktualizace stavu a automatická připomenutí. To je rozdíl mezi projektem, který uvízne v očistci „čekání na schválení“, a projektem, který hladce směřuje k dokončení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte všechny požadavky na projekty pomocí sdílených vložených formulářů.
- Přizpůsobte si pole žádostí tak, aby zachycovala přesně ty podrobnosti, které potřebujete.
- Sledujte všechny požadavky na jedné tabuli s přehlednými stavy schválení.
- Automatizujte připomenutí a oznámení, aby nedocházelo k promeškání termínů.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují zjednodušený proces pro shromažďování a schvalování nových požadavků.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti monday.com
8. Šablona pro správu událostí od monday.com
Šablona pro správu událostí od monday. com vám pomůže zorganizovat hladký průběh události bez nepříjemných překvapení na poslední chvíli. Můžete vytvořit formuláře pro potvrzení účasti, abyste věděli, kolik lidí přijde.
Úkoly jako rezervace dodavatelů, příprava místa konání a bezpečnostní plány jsou viditelné na jednom dashboardu. Můžete nastavit termíny, přidělit lidem různé úkoly (bezpečnost, seznam hostů, logistika) a sledovat pokrok. Po akci získáte dashboardy, na kterých můžete zkontrolovat, jak vše proběhlo – co fungovalo a co ne –, aby příště bylo vše ještě lepší.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte všechny kroky plánování pomocí sledování stavu a viditelnosti termínů.
- Shromažďujte potvrzení účasti prostřednictvím formulářů, abyste předem znali počet hostů.
- Jasně přiřaďte role (bezpečnost, správa dodavatelů, logistika hostů), aby každý věděl, co má na starosti.
- Pomocí dashboardů měřte úspěšnost akcí a identifikujte slabá místa.
✨ Ideální pro: Organizátory akcí, kteří chtějí sledovat potvrzení účasti, termíny a logistiku dodavatelů na jednom místě.
🧠 Věděli jste, že: Kraft Heinz reorganizuje své impérium vytvořením dvou samostatných společností: jedna se zaměří na globální „chuťové“ značky, jako je kečup Heinz a smetanový sýr Philadelphia, a druhá bude spravovat základní potraviny v USA, jako je Kraft Singles. Cílem tohoto kroku je zjednodušit rozhodování a udržet zaměření každé divize.
9. Šablona plánovače sociálních médií od monday.com
Pamatujete si, jak v roce 2023 ovládl internet Barbenheimer ? Najednou se každá značka, od prodejců popcornu po letecké společnosti, snažila využít vlnu růžové barvy a apokalypsy.
Právě k tomu slouží šablona Social Media Planner od monday.com. Místo spoléhání se na inspiraci na poslední chvíli získáte strukturovaný prostor pro organizaci příspěvků podle platformy, data zveřejnění a kreativních prvků.
Vaši designéři, copywriteři a stratégové mohou všichni pracovat ze stejné tabule, takže kampaně zůstanou konzistentní a včasné. Můžete dokonce vidět metriky, které příspěvky byly úspěšné a které je třeba příště vylepšit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte kreativní materiály a návrhy v jednom sdíleném pracovním prostoru.
- Organizujte příspěvky podle platformy, data zveřejnění a stavu pro větší přehlednost.
- Importujte metriky sociálních médií a sledujte výkonnost kampaní.
- Integrujte externí soubory a nástroje pro plynulejší pracovní postupy.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které organizují obsah, plánují příspěvky a sledují výkonnost napříč platformami.
📖 Přečtěte si také: Skutečné příklady řízení projektů pro váš tým
10. Šablona pro kampaně klientů pro agentury od monday.com
Když společnost Oreo během výpadku proudu během Super Bowlu v roce 2013 tweetovala „I ve tmě si můžete namáčet sušenky“, bylo to výsledkem legendární přípravy a koordinace mezi jejich agenturou a týmem značky.
Dnes se rychlost spouštění kampaní pouze zrychlila. Právě zde přichází na řadu šablona Client Campaigns for Agencies od monday.com. Tato šablona poskytuje agenturám vyhrazený pracovní prostor pro zpracování všeho od přijetí klienta až po spuštění kampaně.
Navíc můžete centralizovat požadavky klientů pomocí přizpůsobitelných formulářů, integrovat nástroje jako HubSpot a Mailchimp pro plynulý tok dat a sledovat kampaně v kalendářích nebo na řídicích panelech.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte vztahy s klienty pomocí integrovaných adresářů kontaktů z nástrojů, jako je HubSpot.
- Sledujte a spravujte kampaně ve standardizovaném pracovním postupu, který zkracuje schvalovací cykly.
- Mějte přehled o stavu projektů díky podrobným přehledům a dashboardům.
- Vyrovnejte pracovní zátěž mezi členy týmu, aby každá kampaň proběhla podle plánu.
✨ Ideální pro: Agentury spravující více kampaní klientů s integracemi a centralizovanými pracovními postupy.
11. Šablona marketingové strategie od monday.com
V Austrálii překvapil telekomunikační gigant Telstra všechny kampaní s taneční výzvou nazvanou „Telstrut“, která se stala virálním hitem na TikToku. Video zaznamenalo přes 22 milionů zhlédnutí a pomohlo společnosti oslovit mladší publikum, které by možná nikdy nepřemýšlelo o změně telefonního operátora.
Právě v tomto ohledu může šablona marketingové strategie od monday.com znamenat pro týmy velký rozdíl. Tato šablona vám poskytuje jedno místo, kde můžete naplánovat své cíle, rozpočty a kampaně.
Můžete je pak použít k sladění čtvrtletních plánů s každodenními aktivitami, sledování pokroku pomocí vizuálních časových os a udržení celého týmu na stejné vlně. Výsledkem je méně dohadů a větší zaměření na to, co skutečně pohání růst vašeho podnikání.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte všechny marketingové projekty společně s časovými osami a grafy.
- Plánujte rozpočty pro každou iniciativu na jednom místě.
- Nastavte si připomenutí a oznámení, abyste zůstali v obraze.
- Sladěte kampaně s velkými cíli, aby každá aktivita měla dopad.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které plánují čtvrtletní nebo roční strategie a zároveň slaďují rozpočty a KPI.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v projektovém řízení
12. Šablona funkcí a plánovaných verzí od monday.com
Šablona „Features and Releases Roadmap“ od monday.com vám poskytuje prostor pro plánování toho, co budete vytvářet, kdy a proč. Můžete si naplánovat vydání podle čtvrtletí, zjistit, které funkce závisí na jiných, a stanovit priority na základě dopadu a náročnosti.
Pokud dojde ke změnám, jako jsou posuny na trhu, zpětná vazba od uživatelů nebo omezení zdrojů, můžete upravit plán a provést aktualizace. Díky přehlednosti všichni vědí, co se chystá a co se od nich očekává.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si plán funkcí s časovými osami, aby všichni viděli, co se chystá a kdy.
- Upřednostňujte vydání podle kritérií, jako je dopad, úsilí a zpětná vazba, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Sledujte průběh vydání pomocí stavů, abyste věděli, co je připraveno, v přípravě nebo stále čeká.
✨ Ideální pro: Produktové manažery, kteří stanovují priority, plánují a sledují vydávání funkcí a roadmapy.
13. Šablona zákaznických projektů od monday.com
Šablona Customer Projects Template od monday. com vám poskytuje centralizovaný pracovní prostor pro správu všech detailů projektů vašich klientů. Propojte kontakty přímo s jejich projekty, sledujte časové osy a sledujte aktualizace rozpočtů v reálném čase podle zaznamenaných hodin. Usnadňuje také spolupráci tím, že udržuje komunikaci, přiřazování úkolů a projektová data na jednom místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte projekty klientů pomocí přehledů na vysoké úrovni, které zobrazují časové osy, pokrok a termíny.
- Vytvářejte přesné nabídky a faktury pro klienty díky sledování hodin a rozpočtů v reálném čase.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami přidělováním úkolů a sdílením aktualizací projektů na jednom místě.
✨ Ideální pro: Týmy zákaznických služeb, které spravují fakturované hodiny, výstupy a spolupráci se zainteresovanými stranami.
📖 Přečtěte si také: Jak zvládnout projektové řízení IT projektů
14. Šablona pro správu videoprodukce od monday.com
Představte si, že vedete natáčení propagačního videa pro klienta. Scénář je schválen, ale tým zodpovědný za lokace čeká na harmonogramy, herci stále nemají call sheet a klient najednou chce znovu zkontrolovat storyboard.
Šablona pro správu videoprodukce od monday.com je to, na co se v těchto situacích můžete spolehnout. Můžete spravovat příchozí požadavky, přiřazovat úkoly správným členům týmu a sledovat průběh od předprodukce až po postprodukci.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte požadavky na videa pomocí přizpůsobitelných formulářů a filtrujte je podle kategorie nebo priority.
- Dohlížejte na všechny projekty klientů v jednom přehledu s jasnými aktualizacemi stavu a sledováním pokroku.
- Spravujte pracovní postupy od návrhu po dodání a zajistěte, aby každá fáze proběhla podle plánu.
- Sledujte a porovnávejte plánované a skutečné výdaje pomocí vizuálních dashboardů, abyste se vešli do rozpočtu.
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se produkcí videí, které dohlížejí na požadavky, rozpočty a projekty od začátku do konce.
🧠 Věděli jste, že: Společnost Honeywell plánuje do roku 2026 rozdělit se na tři veřejné společnosti: Aerospace, Automation a Advanced Materials. Vedoucí pracovníci tvrdí, že to každé pobočce umožní „plánovat podle vlastních podmínek“. Je to stejná logika jako rozdělení jedné nepřehledné tabule na tři tabule monday. com pro lepší správu pracovních postupů.
15. Šablona příležitostí po události od monday.com
Šablona Post-event Opportunities Template od monday. com výrazně usnadňuje následné kroky po událostech. Namísto prohledávání tabulek a e-mailů získáte jedno centrální místo, kde můžete zaznamenávat zpětnou vazbu účastníků, sledovat potenciální zákazníky a předpovídat příležitosti.
Šablona vám navíc pomůže proměnit rozruch kolem události v měřitelné obchodní výsledky a udržet váš tým soustředěný i dlouho po skončení akce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte zpětnou vazbu od účastníků pomocí přizpůsobitelných formulářů pro rychlý přehled.
- Organizujte nové potenciální zákazníky podle velikosti, stavu a termínů pro lepší sledování.
- Předpovídejte prodejní příležitosti pomocí integrovaných dashboardů.
- Shrňte údaje o událostech, abyste mohli odhalit trendy a měřit spokojenost.
✨ Ideální pro: Marketingové a prodejní týmy, které proměňují následné aktivity po událostech v realizovatelné obchodní příležitosti.
Omezení monday.com
Tento recenzent G2 sdílel:
Vytvoření naší první šablony projektu trvalo asi dvacet až třicet hodin... duplikování velkých skupin úkolů je pomalé a úkoly se někdy samy přeskupují, což způsobilo, že nastavení a škálování bylo náročnější, než jsme očekávali.
Vytvoření naší první šablony projektu trvalo asi dvacet až třicet hodin... kopírování velkých skupin úkolů je pomalé a úkoly se někdy samy přeskupují, což způsobilo, že nastavení a škálování bylo náročnější, než jsme očekávali.
Tento vzorec se objevuje ve většině recenzí. Nejedná se o překážky, které by znemožňovaly spolupráci každého týmu, ale poukazují na mezery, na které uživatelé neustále narážejí.
- Sledování času a opakující se úkoly vyžadují řešení, která nejsou intuitivní.
- Silná závislost na aplikacích třetích stran zvyšuje náklady a složitost.
- Složitější proces nastavení u větších projektů, s problémy s duplikacemi a změnami pořadí
- Ovládací prvky oprávnění a možnosti exportu dat se pro mnoho firem jeví jako omezené.
- Problémy s výkonem a občasné zpomalení systému frustrují týmy, které spoléhají na rychlost.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro řízení projektů všech typů
Alternativní šablony monday.com
Mnoho týmů začíná s šablonami monday.com pro organizaci úkolů a časových plánů, ale jak se spolupráce rozšiřuje napříč odděleními a nástroji, informace se snadno rozptýlí. Potřebujete jediný pracovní prostor, který propojí vše – nejen sbírku šablon. Právě zde ClickUp předefinovává způsob, jakým týmy plánují a organizují svou práci. ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy na jednom místě. Od šablon projektů po sledování cílů a reporting, ClickUp pomáhá týmům spravovat každý detail, aniž by musely přepínat mezi nástroji.
ClickUp eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti AI spolupracovat. Ať už spouštíte novou kampaň nebo koordinujete složité operace, přizpůsobitelné šablony ClickUp promění plánování v pokrok – rychlejší, chytřejší a propojenější. Začněme! 🏁
1. Šablona prodejního procesu ClickUp
Prodejní týmy často čelí problémům s příliš velkým počtem potenciálních zákazníků roztroušených na příliš mnoha místech. Šablona prodejního procesu ClickUp vám od začátku poskytuje definovanou strukturu. Místo toho, abyste potenciální zákazníky hledali v nekonečných tabulkách, můžete je vidět všechny na jednom místě, přetahovat je z jedné fáze do druhé a přidávat poznámky přímo tam, kde je potřebujete.
Sledování pokroku je snazší a váš tým má společný přehled o tom, co se děje. Můžete také nastavit různé zobrazení podle toho, jak rádi pracujete, ať už se jedná o tabuli, seznam nebo časovou osu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozvrhněte si každý krok prodejního procesu na přehledné tabuli.
- Zvýrazněte nejdůležitější potenciální zákazníky pomocí vlastních polí ClickUp.
- Sledujte pokrok pomocí dashboardů, které ukazují, co se děje.
- ClickUp Automations se postará o malé opakující se úkoly.
✨ Ideální pro: Prodejní týmy, které budují a sledují své prodejní příležitosti od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
2. Šablona ClickUp Simple CRM
S šablonou ClickUp Simple CRM můžete ukládat kontaktní informace, sledovat potenciální zákazníky a označovat fázi každého vztahu, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
Tato šablona vám poskytuje jasný přehled o tom, kde se každý zákazník nachází ve vašem prodejním procesu, ať už sledujete nového potenciálního zákazníka nebo kontrolujete dlouhodobého klienta. Je dostatečně jednoduchá pro malé týmy, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby mohla růst s vašimi potřebami, což z ní dělá nástroj, na který se můžete každý den spolehnout.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Ukládejte všechny kontaktní údaje zákazníků do jedné přehledné tabulky.
- Sledujte průběh od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu díky přehledným stavům.
- Automatizujte připomenutí, aby následné kroky vždy proběhly včas.
- Prohlédněte si vzorce interakcí se zákazníky, které vám pomohou při rozhodování v budoucnu.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které proměňují cíle ve strukturované kampaně s měřitelnými výsledky.
3. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp promění vaše ambiciózní nápady v praktický marketingový plán. Můžete si stanovit cíle, rozdělit je na úkoly a vše rozvrhnout do časového plánu, který je snadno zvládnutelný.
Díky integrovaným zobrazením, jako jsou klíčové výsledky a tabule pokroku, snadno uvidíte, co funguje a co je třeba upravit. Šablona také roste s vámi, takže ať už spouštíte svou první kampaň nebo provádíte multikanálové aktivity, vždy máte k dispozici strukturovaný systém, který vás provede.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte jasné cíle a propojte je přímo s měřitelnými výsledky.
- Zobrazte kampaně na časové ose a sledujte jejich průběh krok za krokem.
- Sledujte klíčové metriky na jednom místě, aby vám výkonnost nikdy neunikla z dohledu.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které proměňují cíle ve strukturované kampaně s měřitelnými výsledky.
📖 Přečtěte si také: Osvědčené postupy v oblasti softwarového projektového řízení
4. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Šablona ClickUp Content Calendar vám dá pocit kontroly a rytmu nad vaším obsahovým marketingem. Umožní vám naplánovat blogové příspěvky, videa a aktualizace na sociálních sítích na jednom místě, s barevně označenými značkami a vlastními poli ClickUp pro sledování formátů a kampaní.
Můžete oddálit zobrazení a naplánovat čtvrtletní témata nebo přiblížit zobrazení a upravit termín jednoho příspěvku. Kalendář a zobrazení tabule ClickUp usnadňují spisovatelům, designérům a marketérům synchronizaci a plynulý tok obsahu bez chaosu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte a vizualizujte kampaně s několikaměsíčním předstihem v různých formátech.
- Přiřazujte termíny a vlastníky, aby kreativní práce probíhala podle plánu.
- Pomocí kalendáře a tabulek si můžete prohlížet svůj rozvrh ze všech úhlů.
- Sledujte kampaně a pokrok pomocí značek, polí a vlastních stavů.
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, které plánují blogy, videa a kampaně s jasnými termíny.
💡 Tip pro profesionály: Používáte kalendář ClickUp? Vyzkoušejte kombinaci ClickUp Brain + Autopilot, abyste jej roztočili a udrželi na správné cestě.
Otevřete seznam kalendáře, klikněte na ClickUp Brain a vložte jednodušší popis témat pro tento měsíc. ClickUp Brain během několika sekund vytvoří úkoly se stavy, vlastníky a daty. Požádejte AI, aby vytáhla akční položky z vašeho dokumentu schůzky, aby nic nebylo opomenuto.
Poté přidejte do tohoto seznamu vlastní agenta Autopilot s jednoduchým spouštěčem, jako je změna stavu nebo datum před termínem splatnosti. Dejte mu nástroje jako Vytvořit úkoly, Spravovat úkoly a Napsat aktualizaci projektu, aby za vás přiřazoval vlastníky, zveřejňoval kontroly a psal týdenní souhrny.
Nyní se kalendář vyplňuje sám, překážky se objevují včas a vy můžete věnovat svou energii práci, nikoli nastavování! ⚡
5. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Zamyslete se nad tím, jak rychle se trendy na internetu mění. Jednoho dne je to meme o „tichém odchodu“, dalšího dne je to virální tanec na TikToku nebo aktuální událost, ke které se snaží vyjádřit všechny značky. Sociální týmy žijí v tomto víru událostí a bez kalendáře mohou příspěvky působit uspěchaně nebo dokonce zmeškat správný okamžik.
Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp vám poskytuje rovnováhu mezi flexibilitou a strukturou. Můžete naplánovat kampaně několik týdnů předem, přidělit úkoly designérům nebo copywriterům a poté se rychle přizpůsobit, když se objeví nový trend.
Díky integrovaným zobrazením můžete vidět vše najednou nebo se zaměřit na jednu konkrétní kampaň. Vlastní pole ClickUp, jako jsou hashtagy, témata a data publikování, udržují všechny podrobnosti přehledné, takže nemusíte přeskakovat mezi platformami.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte obsah napříč několika platformami s jasnými termíny a odpovědností.
- Sledujte hashtagy, témata kampaní a údaje o výkonu na jednom místě.
- Pomocí kalendáře a tabule můžete snadno plánovat, upravovat a přeplánovat.
- Spolupracujte s designéry, autory a manažery bez chaotického předávání úkolů.
✨ Ideální pro: Týmy sociálních médií, které standardizují plánování a rozvrhování předem nebo chtějí automatizovat své procesy.
👀 Zajímavost: V roce 2024 Microsoft přeskupil své týmy zabývající se umělou inteligencí a sjednotil je pod jedním vedoucím, aby urychlil rozhodování. Cíl: méně izolovaných útvarů, rychlejší plánování. Jedná se o živý příklad reorganizace závislostí uvnitř pracovního postupu.
6. Šablona pro správu projektů ClickUp
Zpráva společnosti McKinsey ukazuje, že týmy, které dosahují vysokého skóre v oblasti důvěry a komunikace, jsou více než třikrát efektivnější a pětkrát pravděpodobnější, že dosáhnou výsledků, než týmy, které těmto prvkům nepřikládají prioritu.
To je velmi důležité pro řízení projektů, kde je zapojeno mnoho úkolů, lidí a časových harmonogramů. Šablona ClickUp Project Management Template vám pomůže spojit lidi, úkoly a časové harmonogramy do jednoho pracovního prostoru, aby všichni věděli, co bude dál.
Můžete rozdělit velkou práci na menší části, přidělit odpovědnosti a zmapovat závislosti, aby se při přechodu nic neztratilo. Pomocí časové osy a Ganttova diagramu uvidíte, jak vše souvisí, a pomocí seznamů úkolů a tabulek můžete sledovat každodenní pokrok.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte celý průběh projektu pomocí časových os nebo Ganttova diagramu, abyste mohli předvídat překážky.
- Přiřazujte úkoly jasně s vlastníky, termíny a závislostmi, aby nic nebylo opomenuto.
- Využijte vlastní pole a stavy, které odpovídají způsobu práce a růstu vašeho týmu.
- Automatizujte připomenutí a aktualizace, aby byl pokrok viditelný a zpoždění byla zachycena včas.
✨ Ideální pro: Provozní týmy, které standardizují procesy řízení projektů za účelem zvýšení efektivity.
📖 Přečtěte si také: Jak zvýšit produktivitu zaměstnanců
7. Šablona pro plánování akcí ClickUp
Šablona ClickUp Event Planning Template slučuje seznamy dodavatelů, plánování rozpočtu, seznamy hostů a harmonogramy pod jednou střechou pro ten správný okamžik.
V kalendářovém zobrazení ClickUp můžete sledovat místa konání, přidělovat úkoly pro catering nebo logistiku a na první pohled vidět časové osy. Vlastní pole ClickUp zpracovávají podrobnosti, jako je stav rozpočtu a platby, zatímco zobrazení tabulek a seznamů usnadňuje sledování pokroku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte každou fázi plánování ve specializovaných seznamech pro aktivity, zařízení a fakturaci.
- Vizualizujte časové osy v kalendáři nebo na tabuli, abyste nikdy nezmeškali termíny.
- Sledujte stav rozpočtu a aktualizace plateb pomocí vlastních polí zabudovaných do šablony.
- Spolupracujte v ClickUp Docs a ukládejte smlouvy s dodavateli, podrobnosti o sponzorech a poznámky k událostem.
✨ Ideální pro: Týmy, které na jednom místě zajišťují plánování akcí, logistiku a koordinaci dodavatelů.
8. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp stanoví milníky při uvedení produktu na trh, abyste měli jasný přehled o celkové situaci. Ganttův diagram a časová osa vám ukážou, kdy se blíží termíny. Vlastní pole udržují úkoly roztříděné mezi týmy, jako je design, marketing a provoz. Automatizace běží na pozadí a připomínají všem, co je třeba udělat jako další.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte spuštění na milníky, aby byl každý krok jasný.
- Pomocí zobrazení Ganttova diagramu a časové osy budete mít termíny vždy na očích.
- Oddělte úkoly podle týmů pomocí jednoduchých vlastních polí.
- Nastavte automatizace, aby vám připomenutí běžela na pozadí.
✨ Ideální pro: Produktové a GTM týmy, které zajišťují hladkou koordinaci během milníků spuštění.
Pokud vás zajímá, jak lze pracovní postupy automatizovat pomocí ClickUp, v tomto videu se to dozvíte během několika minut:
9. Šablona pro zapojení klientů ClickUp
Společnost Wyzowl zjistila, že 63 % zákazníků při rozhodování o tom, zda budou produkt nadále používat, zohledňuje proces zapracování. První zkušenost rozhoduje o tom, zda vztah bude fungovat, nebo ne.
Šablona ClickUp Client Onboarding Template vám poskytne strukturu, díky které vše zvládnete správně. Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými poznámkami nebo opakovali stejné kroky od začátku, můžete klienty provést jasným procesem.
Od úvodních hovorů po dotazníky pro nové zaměstnance – vše je organizováno na jednom místě. Navíc díky panelům ClickUp Dashboards můžete na první pohled sledovat pokrok, což usnadňuje udržení zájmu a důvěry klientů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte fáze zapracování pomocí jasných stavů, jako jsou Nový klient, Zapracovací hovor a Dokončeno.
- Shromažďujte a ukládejte údaje o klientech pomocí vlastních polí a vstupních formulářů.
- Využijte zobrazení pro průvodce, dotazníky a sledování procesů, aby všichni zůstali v souladu.
- Automatizujte připomenutí a aktualizace, abyste klientům poskytli plynulý a konzistentní zážitek.
✨ Ideální pro: Servisní týmy, které provázejí nové klienty kroky onboardingu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší systémy pro udržení produktivity
10. Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců
Šablona ClickUp Recruiting & Hiring Template vám pomůže tuto mezeru překlenout a poskytne vám prostor pro správu pracovních nabídek, sledování žádostí, posuzování uchazečů a přehled o každé fázi. Hodnotící karty z pohovorů vám pomohou provést spravedlivé srovnání.
Vlastní pole pro roli, fázi a zdroj zajišťují přehlednost. Automatizace mají schopnost spouštět připomenutí, když někdo vyžaduje okamžitou akci nebo komunikaci. Díky tomu, že je vše na jednom místě, je nábor pro kandidáty příjemnější a pro vás snazší.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte každého uchazeče v jednotlivých fázích, jako jsou přihláška, pohovor, nabídka a přijetí.
- Pomocí standardizovaných hodnotících formulářů pro pohovory můžete spravedlivě porovnávat zpětnou vazbu.
- Ukládejte žádosti, zpětnou vazbu a údaje o uchazečích ve sdílených zobrazeních, aby se nic neztratilo.
✨ Ideální pro: HR týmy, které efektivně sledují uchazeče, pohovory a náborové procesy.
11. Šablona pro sledování chyb ClickUp
V červenci 2024 způsobila chybná aktualizace CrowdStrike celosvětový výpadek milionů počítačů s Windows. Týmy se snažily systémy znovu zprovoznit, protože zařízení se při spuštění neustále restartovala, což mělo dopad na podniky od leteckých společností po nemocnice.
Šablona ClickUp Bug Tracking Template poskytuje týmům jasný způsob, jak odhalit, zaznamenat a vyřešit chyby dříve, než dojde k výpadku nebo přerušení provozu. Můžete zaznamenat každou chybu, přiřadit ji správnému vývojáři a sledovat průběh řešení, aniž byste ztratili přehled o detailech.
Zobrazení jako seznamy a tabule vám pomohou stanovit priority oprav, zatímco vlastní pole zachovávají kontext připojený ke každé zprávě o chybě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte a kategorizujte chyby pomocí vlastních polí, aby vývojáři přesně věděli, o jaký problém se jedná, kdy k němu došlo a kterou část produktu ovlivňuje.
- Přiřaďte odpovědnost členům týmu a nastavte termíny, čímž zajistíte odpovědnost za každou opravu a vyhnete se problému „kdo na tom pracuje?“.
- Sledujte stav chyb v reálném čase prostřednictvím zobrazení, jako jsou seznamy, tabule nebo kalendáře, díky čemuž snadno uvidíte, co je otevřené, v procesu nebo vyřešené.
✨ Ideální pro: Technické týmy, které systematicky zaznamenávají, prioritizují a řeší chyby.
12. Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp rozděluje velké cíle na jasné a měřitelné výsledky. Týmy mohou vidět, jak jejich práce souvisí s celkovým obrazem, a manažeři mohou sledovat pokrok, aniž by se topili v hromadě zpráv. Je to způsob, jak proměnit vznešené cíle v kroky, které se skutečně realizují.
Šablona je vytvořena tak, aby zvládala jak vysoké cíle společnosti, tak i menší milníky, které je podporují. Můžete stanovit cíl na úrovni společnosti a poté jej rozdělit na klíčové výsledky pro každé oddělení nebo tým.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte cíle a propojte je s měřitelnými klíčovými výsledky, aby bylo snadné sledovat pokrok.
- Přiřaďte cíle správným lidem s jasnými časovými harmonogramy a odpovědnostmi.
- Sledujte pokrok v přehledech, jako jsou panely, seznamy a časové osy, aniž byste si přidělávali práci navíc.
- Sdílejte aktualizace mezi týmy, aby všichni věděli, co se posouvá vpřed a co ještě vyžaduje pozornost.
✨ Ideální pro: Společnosti, které slaďují OKR a měřitelné cíle napříč týmy a odděleními.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat svůj plánovač pro vyšší produktivitu
13. Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců
Dobrá zkušenost s nástupem do nové práce může člověku okamžitě dodat sebevědomí a pocit, že je vítán. Šablona ClickUp Employee Onboarding Template je vytvořena tak, aby se každý nový zaměstnanec cítil jako součást týmu již od prvního dne.
Tato šablona je tak užitečná díky své flexibilitě. Můžete vytvářet kontrolní seznamy, nastavovat termíny a přidávat vlastní pole pro podrobnosti, jako je oddělení, plat nebo školicí moduly. Zobrazení jako kalendáře a seznamy usnadňují přehled o tom, co vás čeká.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte úkoly pro nové zaměstnance do jasných kroků, aby noví zaměstnanci přesně věděli, co je čeká v prvních dnech.
- Přiřaďte odpovědnosti manažerům a členům týmu, abyste se ujistili, že nedojde k žádným chybám nebo opomenutím.
- Pomocí kalendáře a seznamů můžete sledovat schůzky, školení a důležité termíny.
- Ukládejte důležité údaje, jako jsou formuláře, dokumenty a zásady, na jednom místě, aby je zaměstnanci nemuseli hledat.
- Sledujte celkový pokrok, abyste zajistili, že každá část onboardingu bude dokončena hladce a včas.
✨ Ideální pro: Personální manažery, kteří zajišťují hladké zapracování a školení nových zaměstnanců.
14. Šablona programu schůzky ClickUp
Zamyslete se, kolik hodin jste strávili na schůzkách, které se točily v kruhu. Bez struktury se i ta nejlépe míněná schůzka může rychle odchýlit od svého cíle.
Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Meeting Agenda Template. Můžete nastínit cíle, témata a body k diskusi v jednom sdíleném prostoru, aby nikdo nemusel hádat.
Každý bod programu lze přiřadit, sledovat a znovu otevřít, takže úkoly k provedení nezmizí po skončení schůzky. Spojte to s pohledy, jako jsou dokumenty pro pořizování poznámek nebo úkoly pro následné kroky, a získáte systém, který udržuje schůzky organizované bez přidávání další práce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jasně nastíňte témata a cíle schůzky, aby všichni věděli, co mohou očekávat.
- Rozdělte každý bod programu na úkoly s jasně stanovenými odpovědnými osobami a termíny.
- Používejte Docs pro spolupráci v reálném čase a pořizování poznámek během schůzky.
- Udržujte následné úkoly viditelné, aby se na ně později nezapomnělo.
- Sledujte pokrok na schůzkách a zjistěte, jak diskuse vedou k reálným výsledkům.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí strukturované, cílené a akční schůzky.
📖 Přečtěte si také: Strategie plánování kapacity pro maximalizaci vašich zdrojů
15. Šablona denního plánovače ClickUp
Všimli jste si někdy, jak může den uběhnout, aniž byste si uvědomili, kam se poděl čas? Průzkum společnosti Microsoft zjistil, že 68 % pracovníků má potíže s tím, aby se mohli dostatečně soustředit bez přerušení. Právě v tom vám pomůže šablona denního plánovače ClickUp.
Svůj den můžete rozdělit do kategorií, jako je práce, osobní záležitosti nebo cíle, a poté upřednostnit to, co je skutečně důležité. Rozložení usnadňuje okamžité rozpoznání toho, co vyžaduje pozornost, zatímco vizuální sledování pokroku vám pomáhá skutečně vidět dynamiku, kterou během dne budujete.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Snižte stres tím, že budete přesně vědět, co vás čeká.
- Zlepšete správu času pomocí přehledných nástrojů pro plánování.
- Upřednostňujte úkoly, aby ty nejdůležitější nikdy nezůstaly opomenuty.
- Díky integrovaným stavům, polím a zobrazením můžete úkoly přesouvat během dne jako kontrolní body.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a manažery, kteří chtějí jednoduchý systém pro každodenní stanovení priorit úkolů.
Žádný plán není příliš velký s ClickUp
Šablony jsou více než jen praktické zkratky. Jsou tajemstvím, jak se cítit klidně a mít svou práci pod kontrolou. Prohlédli jsme si mnoho možností, ale pravdou je, že ne všechny plánovací nástroje jsou stejné.
ClickUp se odlišuje tím, že máte pocit, že vše je konečně na jednom místě. Nemusíte přecházet mezi různými aplikacemi ani se starat o to, kde co najdete. Úkoly, časové osy, poznámky a konverzace jsou všechny pohromadě a připravené, kdykoli je potřebujete.
Pokud jste čekali na znamení, abyste vyzkoušeli něco nového, tady je. Vyzkoušejte ClickUp a zjistěte, jaké to je, když je plánování skutečně zábavné.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a nechte svou práci zapadnout na správné místo. 🎉