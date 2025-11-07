Nejlepší marketingové strategie pro fitness centra, jak přilákat více členů

Pokud provozujete fitness centrum, jistě víte, že fitness průmysl je přeplněný a hlučný. Odborníci odhadují, že globální trh se zdravotními a fitness kluby dosáhne do roku 2030 hodnoty 202,78 miliard dolarů.
Když víte, že existuje tak velký potenciál, bolí vás, když v době špičky vidíte prázdné běžecké pásy. Možná jste spustili reklamu na sociálních médiích, která však nezískala žádné kliknutí, což vás frustruje a nutí vás zpochybňovat efektivitu vašeho marketingového rozpočtu.
Proto se nejlepší marketingové strategie pro fitness centra nespoléhají na jedinou taktiku. Kombinují malé, ale účinné kroky, jako je program doporučení, který odměňuje loajalitu, místní partnerství s obchody se zdravou výživou nebo sportovním oblečením a reklamy na sociálních médiích.
V tomto článku prozkoumáme, jaké marketingové strategie můžete použít, abyste proměnili své fitness centrum z „dalšího fitness centra“ na místo, kam se všichni rádi vracejí!
⭐ Doporučená šablona
Šablona marketingového plánu ClickUp Gym funguje jako příručka, která udržuje vaši strategii strukturovanou, místo aby byla roztříštěná. Poskytuje vám prostor pro propojení všech vašich nápadů, kampaní a metrik výkonnosti na jednom místě.
A co je nejdůležitější, pomůže vám to zůstat konzistentní, což je rozdíl mezi krátkodobým nárůstem zájmu a dlouhodobou loajalitou.
Proč je marketing pro fitness centra důležitý
Pravděpodobně jste už slyšeli o multivesmíru ze Spider-Mana, kde každá volba otevírá nový svět. Tento koncept funguje tak dobře, protože náš svět je dnes zaplaven možnostmi.
Výběr seriálu na Netflixu, který si pustíte během oběda, nebo rozhodnutí, z které restaurace si objednáte oběd, je jen jedním z příkladů. Každá jednotlivá akce je volbou.
Stejně tak i fitness centra. Existuje mnoho možností a jediným způsobem, jak se odlišit, je propagovat vaše fitness centrum u správného publika.
Jeden majitel posilovny na Redditu to vystihl dokonale:
Je důležité zúžit konkrétní niche, kterou chcete obsluhovat. Planet Fitness se zaměřuje na lidi, kteří nechtějí utrácet za posilovnu a kteří se v posilovně necítí dobře, protože si z nich ostatní dělají legraci. Gold’s Gym se zaměřuje na kulturisty. Curves je posilovna pouze pro ženy, aby mohly cvičit bez rušení muži.
Přemýšlejte o tom takto: Marketing vaší posilovny je mostem, který spojuje vaše jedinečné nabídky s lidmi, kteří je ocení nejvíce.
- Pomůže vám vyniknout v přeplněném fitness průmyslu tím, že ukáže, v čem je vaše posilovna jiná.
- Získejte nové členy pomocí jednoduchých, cílených opatření, jako je lokální SEO, referral programy a reklamy na sociálních sítích.
- Udržujte zájem stávajících členů tím, že jim připomínáte, že jsou součástí komunity, a ne jen dalším jménem na seznamu členů.
Nejlepší marketingové strategie pro fitness centra
Každá posilovna má vybavení, ale ne každá má příběh, který zaujme. Nejlepší marketingové strategie pro posilovny promění jednoduché prostory v komunity, ke kterým se lidé chtějí připojit a zůstat jejich součástí.
Podívejme se na některé z nejlepších marketingových strategií pro růst.
1. Poznejte svou cílovou skupinu a mluvte jako fanoušek, ne jako prodejce.
Kdyby vaše posilovna byla televizní pořad, kdo by byl její cílovou skupinou a co by pro ni bylo důvodem, aby se na ni diváci dívali?
Považujte marketingovou strategii své posilovny za playlist, který se skvěle hodí k určité náladě. Začátečníci poslouchají jinou hudbu než siloví vzpěrači. Noví rodiče poslouchají jinou hudbu než vysokoškolští sportovci.
Když zúžíte své sdělení, vaše marketingové úsilí bude působit osobněji namísto obecně, což usnadní přeměnu potenciálních členů na členy fitness centra. Zajistěte, aby vaše sociální média, rozvrh lekcí a marketingové materiály odrážely stejnou specializaci, aby lidé rozpoznali vaši atmosféru všude, kde vás uvidí.
📌 Příklad: Studio zaměřené na posilování, které cílí na ženy nad 40 let, každý týden zveřejňuje video „Silná v každém věku“ a úvodní osobní tréninkovou lekci pro malé skupiny, která se zabývá zdravím kostí, rovnováhou a sebedůvěrou, a poté zve diváky na bezplatnou zkušební lekci pro dvě osoby v sobotu.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a fitness jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu, ale 38 % z nich přiznává, že své pokroky nesleduje pravidelně. 🤦
To je velký rozdíl mezi záměrem a činem!
ClickUp vám pomůže zlepšit vaše fitness výsledky díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů. Představte si, jak snadno si vytvoříte rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržení správného kurzu začíná tím, že ten kurz skutečně vidíte.
2. Vyhrajte místní vyhledávání díky svému profilu Google Business Profile
Váš profil Google Business Profile je první kontaktní místem, se kterým se většina lidí setká.
Udržujte aktuální fotografie, správné otevírací hodiny a jasné informace o službách. Po významných událostech, jako jsou absolvování výzev a osobní tréninky, požádejte o recenze.
Lidé si před návštěvou poslechnou recenze, proto jsou informace tak důležité pro marketing posiloven. Podle zpráv uživatelské recenze zlepšily názor lidí na podnik a tento trend stále roste. To je skutečný sociální důkaz pro fitness průmysl. Spojte své recenze s drobnými aktualizacemi webových stránek, aby vaše stránky odpovídaly tomu, co zobrazuje Google.
📌 Příklad: Tělocvična v sousedství každý měsíc zveřejňuje dvě nové fotografie, odpovídá na časté dotazy týkající se parkování, zveřejňuje nabídku „první týden pro místní obyvatele“ a na každou recenzi odpovídá milou zprávou, ve které oslovuje člena jménem.
3. Vytvořte program doporučení, který bude působit jako týmové vítězství
Vzpomeňte si na závěrečnou scénu filmu Remember the Titans, kdy celý tým společně zvítězí. To je přesně ta atmosféra, kterou chcete vytvořit. Vaše fitness komunita se bude podílet, pokud bude odměna příjemná, jednoduchá a osobní.
Poskytněte stávajícím členům jednoduchý odkaz pro pozvání, aby jej mohli sdílet bez zbytečného přemýšlení nebo dlouhých vysvětlování.
- Nabídněte jejich přátelům jasný další krok, například bezplatnou zkušební lekci nebo jednoduchý registrační formulář, který vyplníte za méně než minutu.
- Oslavujte obě události na svých sociálních sítích, aby se doporučení jevilo jako úspěch komunity, nikoli pouze jako transakce.
- Odměny spojte s jedinečnými nabídkami vaší posilovny, jako jsou bezplatné osobní tréninky, regenerační sady nebo značkové vybavení, místo toho, abyste se spoléhali na obecné slevy.
- Používejte vřelý a stručný jazyk, aby vaši členové zprávu skutečně četli a bez obav ji předávali dál.
📌 Příklad: „Týden přiveď kamaráda“ nabízí oběma osobám jednu osobní tréninkovou lekci, poděkování na nástěnce a přednostní přístup k kalendáři dalších fitness výzev.
4. Používejte krátká videa, která si vaši členové skutečně prohlédnou
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy propadli TikToku nebo Instagram Reels. Jedno video vede k druhému a než se nadějete, máte nový nápad na cvičení.
GymTok je skutečný a ovlivňuje způsob, jakým lidé objevují místa, kde chtějí trénovat. Trendy jako „12-3-30“ trénink na běžeckém pásu nebo „Hot Girl Walk“ se nestaly virálními jen pro zábavu – staly se součástí každodenní rutiny, protože byly jednoduché a opakovatelné.
Platformy se na to také zaměřují. Samotný YouTube Shorts má nyní více než 200 miliard denních zhlédnutí, což dokazuje, kolik času tam vaše cílová skupina tráví. Investujte do toho.
Nepotřebujete žádné sofistikované osvětlení ani kompletní produkční tým. Trenér, který po lekci podá rychlou radu ohledně správného držení těla, nebo člen, který oslavuje osobní úspěch, mohou oslovit více potenciálních členů než celá hromada letáků.
Při zveřejňování příspěvků se zaměřte na jeden cíl a oslovujte jednu osobu. Příspěvky by měly být stručné, doplňte je popisky, které diváky nasměrují k jasnému dalšímu kroku, jako je rezervace lekce, a zveřejňujte je pravidelně.
✅ Pamatujte: Spojení je důležitější než dokonalost.
🧠 Věděli jste, že: Společnost Oura, již známá svým prstenem pro sledování spánku, uzavřela v roce 2022 partnerství se značkou Gucci a společně vytvořily speciální edici prstenu. To pomohlo přesunout jejich produkt z niche biohacker technologie do luxusního lifestyle segmentu. Zvýšilo to jejich atraktivitu pro nové zákazníky, kteří se zajímají jak o wellness, tak o styl.
5. Využívejte malé, chytré reklamy, které odpovídají vašemu okolí
Jeden majitel fitness centra na Redditu to vyjádřil bez obalu:
Facebook je nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak se dostat do povědomí. K přilákání klientů budete také potřebovat dobré SEO a reklamy na Googlu.
Pokud ve vašem okolí žije mnoho mladých profesionálů, pravděpodobně budou mít větší účinek reklamy na TikToku a Instagramu. Pokud nabízíte virtuální tréninky, reklamy na YouTube mohou představit jak vaše cvičení, tak vaši osobnost.
Pro širší místní povědomí může jednoduchá kampaň na Facebooku spojená s reklamami ve vyhledávání Google zviditelnit vaši značku přesně v okamžiku, kdy lidé hledají nové fitness centrum.
Klíčem k úspěchu je však vnímat reklamy jako součást celkového procesu, nikoli jako jednorázovou akci. Vytvořte trychtýř, který začíná povědomím o značce a pokračuje až k zkušebním nabídkám a registracím.
A pamatujte, že se to málokdy stane přes noc. Většina content marketingu pro fitness centra vyžaduje dva až tři měsíce důsledné prezentace, než se výsledky začnou hromadit.
📌Příklad: Nové studio spinningu vypracovalo tříměsíční marketingový plán s reklamami Instagram Reels, které měly upoutat pozornost, reklamami Google, které měly zachytit vyhledávání s vysokým záměrem, a retargetingem Facebooku, který měl pěstovat potenciální zákazníky. Na konci kampaně se počet zkušebních lekcí zdvojnásobil, protože všechny reklamy fungovaly společně, místo aby se snažily dosáhnout všeho najednou.
6. Vyprávějte příběhy o úspěších členů jako skvělou sportovní montáž
Lidé si pamatují spíše pocity než čísla. 💪🏻
Sdílejte příběhy, které zní jako příběhy vašich potenciálních členů. Ukažte, co se změnilo v každodenním životě, nejen na váze. Používejte hlasy členů. Buďte uctiví a upřímní.
Zveřejněte je na svém webu, sociálních sítích a v profilu Google Business, aby byly vaše úspěchy viditelné všude. Povzbuďte čtenáře, aby udělali první malý krok, který přinesl výhody tomuto členovi.
7. Pořádejte časově omezené výzvy, které působí jako sezónní cyklus
Vzpomeňte si na limitovanou sérii na Netflixu, která lidi vtáhne do děje epizodu po epizodě.
Časově omezená výzva vytvoří stejnou dynamiku i ve vaší posilovně. Zde je návod, jak vytvořit výzvu, která bude fungovat:
- Vyberte si jednoduchou délku, například 14 nebo 21 dní, aby to bylo proveditelné, zejména pro plaché potenciální zákazníky, kteří potřebují jasný výchozí bod.
- Stanovte jeden hlavní cíl, například „Pohybujte se každý den“ nebo „Silnější střed těla“, protože lidé se sjednocují kolem marketingových KPI, které jsou snadno srozumitelné a měřitelné.
- Přidejte lehké body za návyky mimo tréninky, jako je sledování kroků, spánku nebo příjmu tekutin, díky čemuž bude výzva působit komplexně a nebude se týkat pouze času stráveného v posilovně.
- Sdílejte žebříčky ve své aplikaci a na nástěnce, aby byl pokrok viditelný, přátelský a motivující jak pro nové, tak pro stávající členy.
- Oslavujte malé úspěchy každý týden pomocí pozdravů nebo zábavných příspěvků, které udržují energii a povzbuzují členy, aby vydrželi až do konce.
- Na závěr uspořádejte slavnostní zakončení, například večírek, fotostěnu nebo předávání cen, aby se účastníci cítili oceněni a připraveni na další krok.
- Nabídněte přirozené pokračování, například dvouměsíční členství nebo osobní trénink, které promění krátkodobý zápal pro věc v dlouhodobý závazek.
📌 Příklad: Místní fitness centrum uspořádalo 21denní výzvu „Reset Challenge“, v rámci které účastníci zaznamenávali denní počet kroků a tréninky. Každý pátek oznamovali na Instagram Stories „mini vítěze“ a na konci všichni dostali certifikát a pozvánku k účasti na dalším osmitýdenním programu.
8. Spolupracujte s místními podniky, jako byste budovali nejoblíbenější crossoverovou epizodu ve městě.
Pamatujete si, když se Ed Sheeran objevil v seriálu Hra o trůny? Všichni o tom mluvili.
Stejný impuls chcete vyvolat, když navazujete spolupráci s místními podniky. Pozitivní vzájemná spolupráce posiluje povědomí o vaší značce i mimo stěny vaší posilovny a dává lidem důvod věnovat jí pozornost.
Místo toho, abyste se spokojili s výměnou kupónů, hledejte partnery, které vaši členové již milují. Kavárny, kde se ráno scházejí, obchody se zdravou výživou, které navštěvují o víkendech, nebo obchody se sportovním oblečením, kterým důvěřují.
Jděte nad rámec propagace a zaměřte se na zážitky. Představte si jóga studio, které pořádá společně s vašimi trenéry regenerační večer, obchod se smoothie, který uvádí na trh „směs po tréninku nohou“, nebo wellness kliniku, která nabízí bezplatné konzultace po jedné z vašich komunitních fitness výzev.
📌 Příklad: Sobotní akce „Train and Treat“ spojuje vaši ranní kruhovou lekci s limitovanou edicí smoothie v místním juice baru. Na pultu mají váš QR kód pro bezplatnou registraci na zkušební lekci. Vy označíte jejich zaměstnance na fotkách po lekci, oni repostují potící se úsměvy vašich členů a společně jste vytvořili malý crossover moment pro celé město.
🧠 Věděli jste, že: Společnost CeraVe zaznamenala obrovský růst, když její cenově dostupné, vědecky podložené produkty pro péči o pleť upoutaly pozornost na TikToku. Kombinují doporučení dermatologů s obsahem influencerů, který působí autenticky a vzdělávacím dojmem. Kombinace „vzdělávat + ukazovat výsledky“ se jim osvědčila.
9. Spolupracujte s tvůrci, kteří již mají vliv ve vašem městě
K tomu, abyste přilákali nové členy, nepotřebujete celebritu s miliony sledujících.
Vezměte si například wellness studia nebo butikové fitness centra, která spolupracují s fitness tvůrci. Pokud je tvůrce již v dané lokalitě známý nebo má publikum, které se cítí být mu blízké, má to skutečný dopad.
Výrazným příkladem je spolupráce společnosti Gymshark s tvůrci fitness obsahu, jako je Whitney Simmons. Whitney má publikum, které důvěřuje jejímu stylu cvičení a jejímu hlasu. Když uvede na trh kolekci Gymshark, lidé ji kupují nejen kvůli oblečení, ale také proto, že její obsah rezonuje s jejich cíli.
Takto můžete takovou akci uspořádat ve své posilovně nebo fitness centru:
- Pozvěte tvůrce, který již ve vašem městě zveřejňuje cvičební rutiny nebo wellness tipy. Nechte je vyzkoušet jednu z vašich lekcí, aby si mohli vyzkoušet vaše prostory.
- Povzbuďte je, aby se podělili o to, co je zaujalo – třeba komunita, trénink nebo atmosféra.
- Požádejte je, aby zahrnuli jednoduchou výzvu k akci, jako je bezplatná vstupenka na lekci nebo zkušební nabídka, aby lidé přesně věděli, co mají dělat dál.
- Použijte jedinečný odkaz nebo kód, abyste mohli sledovat, kolik lidí přišlo díky jejich příspěvku. To vám pomůže zjistit, co fungovalo, a nemusíte hádat.
10. Nabízejte hybridní možnosti, které rozšíří vaše koučování mimo hranice vaší posilovny
Lidé, kteří se věnují cvičení, nechtějí přestat, když cestují nebo se stěhují.
Anytime Fitness je jasným příkladem toho, jak to funguje. Jeden člen se podělil na Redditu o následující zkušenost:
Než jsem se přestěhoval do Japonska, byl jsem členem Anytime ve své domovské zemi. Když jsem sem přijel, stačilo mi použít svůj klíč k otevření dveří, jako v každém jiném Anytime. Členství si stále platím prostřednictvím své banky v domovské zemi. Na mých platbách ani členství se nic nezměnilo.
Stejnou podporu můžete poskytovat i v případě, že vaše fitness centrum má méně poboček. Jednoduchá možnost, jako je balíček „cestovní měsíc“, který zahrnuje několik osobních lekcí a sadu cvičení v aplikaci, může lidem pomoci udržet si pravidelnost.
🌟 Když členové vědí, že jste přemýšleli o jejich životě i mimo vaše dveře, je větší pravděpodobnost, že vám zůstanou věrní.
Běžné marketingové výzvy pro fitness centra a jak je překonat
Víte, co je těžší než zvedat těžké činky? Přimět někoho, aby skutečně přišel do vaší posilovny. Čelit marketingovým výzvám v oblasti fitness a řešit je je to, co mění „možná někdy“ na „dnes jsem se přihlásil“.
Zde jsou nejčastější výzvy, na které je třeba dávat pozor:
🚩 Výzva: Přilákat nové členy na nasyceném trhu
✅ Řešení: Začněte tím, že si ujasníte, komu skutečně chcete sloužit – začátečníkům, zaneprázdněným profesionálům, rodičům nebo sportovcům. Tuto jasnost využijte ve svém sdělení. Ukažte, v čem jste jiní.
Možná nabízíte ranní lekce, jógu s uklidňující hudbou nebo osobní trénink s praktickým vedením. Zveřejněte malé inzeráty ve svém okolí nebo využijte místní SEO, aby se vaše posilovna zobrazovala, když lidé vyhledávají „posilovna v okolí“. Využijte referral programy, aby vaši spokojení členové přivedli své přátele.
🚩 Výzva: Udržet členy nadšené a zapojené (udržení)
✅ Řešení: Nenechte členství být vrcholem. Dejte lidem důvody, aby zůstali. Používejte krátký obsah, jako jsou tipy na cvičení, příběhy o úspěchu nebo dokonce výzvy (14- nebo 21denní výzvy), které jim přinesou malé úspěchy, které mohou pocítit.
🚩 Výzva: Jak se odlišit, když mnoho fitness center nabízí podobné služby?
✅ Řešení: Najděte „charakteristický rys“ vaší posilovny. Může to být atmosféra, styl instruktorů, trénink nebo způsob, jakým vítáte nové členy. Zdůrazněte tento jedinečný aspekt ve vašem obsahu, při prohlídkách a na sociálních médiích. Využijte místní influencery, kteří skutečně trénují ve vašem stylu. Ukažte lidem skutečný život ve vašem prostoru.
🚩 Výzva: Omezený marketingový rozpočet
✅ Řešení: Využijte nízkonákladové strategie s velkým dopadem. Obsah pocházející od skutečných lidí (vašich členů) stojí málo, ale má velkou váhu. Mikro-tvůrci a doporučení stojí mnohem méně než velké reklamy.
🚩 Výzva: Měření toho, co funguje
✅ Řešení: Nastavte jednoduché metriky marketingové produktivity, které můžete sledovat každý týden: kolik lidí si prohlédlo vaši stránku s bezplatnou zkušební verzí, kolik se jich přihlásilo a kolik se jich vrátilo po prvním měsíci. Při kampaní nebo spolupráci s tvůrci používejte jedinečné odkazy nebo kódy, abyste mohli sledovat, kolik lidí přišlo z každého zdroje.
Požádejte o zpětnou vazbu – zeptejte se svých členů, co je přilákalo nebo co je odradilo. Poté proveďte úpravy. V průběhu času se tyto malé úpravy nasčítají.
👀 Zajímavost: Kultura fitness center ve školách v USA se rozvinula po občanské válce díky německým a švédským tréninkovým systémům. Od té doby se tělesná výchova stala mainstreamovou záležitostí.
Jak ClickUp podporuje marketingové aktivity fitness center
Marketing fitness center často selhává kvůli roztříštěnosti nástrojů. Plány jsou v jednom dokumentu Google Doc, popisky v chatu WhatsApp, rozpočty v tabulce a návrhy v Canva.
To je práce, která se rozrůstá a stojí majitele fitness center čas i energii. 😖
ClickUp spojuje vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí, takže váš tým má kontext, procesy a provádění v jediném centru.
Místo toho, abyste přeskakovali mezi deseti nástroji, můžete využívat funkce ClickUp, které spolupracují na realizaci vaší marketingové strategie v terénu.
Naplánujte si celý proces od začátku do konce pomocí ClickUp Docs + ClickUp AI.
ClickUp Docs je místo, kde vaše kampaně probíhají od začátku do konce. Pro propagaci „Nový rok, nové já“ vytvořte dokument s časovým harmonogramem, pokyny pro zasílání zpráv a kreativními návrhy.
Trenéři mohou přidávat příběhy o úspěších členů před a po, zatímco designéři vkládají makety přímo dovnitř a generují obsah i nápady pomocí ClickUp Brain. Po zkontrolování můžete položky kontrolního seznamu jedním kliknutím převést na úkoly ClickUp, aby se provádění nezastavilo.
Zde je krátké vysvětlující video o tom, jak můžete využít umělou inteligenci ClickUp, ClickUp Brain, k vymýšlení marketingových strategií:
💡 Tip pro profesionály: Propojte Google Drive nebo Canva s ClickUp Docs, aby vaše příspěvky na sociálních sítích a designové prvky zůstaly viditelné na jednom místě. Usnadní to spolupráci s trenéry a recepčními, protože nikdo nebude muset prohledávat e-maily.
Udržujte kampaně v chodu pomocí úkolů ClickUp a automatizací ClickUp.
ClickUp Tasks promění marketingový plán vaší posilovny v každodenní činnosti.
Například kampaň „Týden přiveď kamaráda“ se stane seznamem úkolů: navrhnout letáky, naplánovat příspěvky na Instagramu, aktualizovat profil na Google Business a sledovat doporučení. Přiřaďte každý úkol, stanovte termíny a sledujte průběh v reálném čase.
ClickUp Automations a AI Agents vám ušetří práci s dohledem nad procesem. Nastavte pravidlo, aby každý nový formulář pro bezplatnou zkušební verzi vytvořil následný úkol pro prodej. Zahrňte automatizaci, která vyzve správce sociálních médií, aby do pátku označil příspěvek jako dokončený.
💡 Tip pro profesionály: Propojte ClickUp s Mailchimpem nebo HubSpotem, aby se potenciální zákazníci dostali přímo do vašeho seznamu úkolů. Tímto způsobem vám během rušných období neunikne žádný potenciální člen.
Zobrazte si cestu člena pomocí tabule ClickUp Whiteboards.
ClickUp Whiteboards vám umožní vizuálně zmapovat váš marketingový trychtýř.
Začněte s poznámkou „Instagram Reel → Bezplatná zkušební lekce → Úvodní lekce → Úspěšný příběh člena“. Každou fázi propojte s konkrétním úkolem, například „Nahrát úvodní video trenéra“ nebo „Naplánovat prohlídku“.
Během brainstormingu může váš marketingový tým navrhovat nápady na výzvy, akce nebo motivační programy pro doporučení nových členů. Tyto nápady můžete přesouvat, vylepšovat a ty nejlepší z nich okamžitě proměnit v úkoly v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Při plánování zapojení komunity využijte nástroj ClickUp Whiteboards. Například naplánujte společnou akci s místním smoothie barem. Poté pokračujte v přípravě dílčích úkolů týkajících se značení, společného zveřejňování příspěvků a nastavení QR kódů.
Ušetřete čas a udržujte si přehled díky umělé inteligenci.
ClickUp Brain vám pomůže vytvářet obsah a udržet si přehled o aktualizacích kampaní, aniž byste se topili v administrativě.
Požádejte ClickUp Brain, aby navrhl tři popisky pro vaši „21denní výzvu pro posílení středu těla“. Po týdenní schůzce nechte Brain vytvořit přehledné shrnutí s akčními body, aby trenéři, recepce a marketing byli všichni na stejné vlně.
Když se někdo zeptá: „Kde je poslední zpráva o programu doporučení?“, ClickUp Brain ji okamžitě vyhledá, místo aby ztrácel patnáct minut prohledáváním složek. ClickUp Brain můžete také použít k vytváření marketingových kampaní na sociálních médiích a brainstormingu možných návrhů letáků pro vaši posilovnu.
💡 Tip pro profesionály: Spojte ClickUp Brain Max s ClickUp Talk to Text pro trenéry, kteří dávají přednost diktování rychlých aktualizací před psaním. Představte si trenéra, který dokončí hodinu a zanechá 30sekundovou poznámku: „Deset lidí se přihlásilo do soutěže, ale musíme vytisknout více letáků. Požádejte Karen, aby to zařídila s designérským týmem. ” ClickUp Brain Max to převede na úkol a automaticky jej přiřadí Karen.
Posilte své marketingové svaly s ClickUp
Budování svalů v posilovně je především o pravidelnosti. Stejně tak i marketing posilovny.
Problémem je, že konzistence je obtížná, když věci nejsou organizované. ClickUp uklidí nepořádek v dokumentech, chatech a tabulkách tím, že vše shromáždí na jednom místě. Vaše plány, úkoly, kreativní nápady a dokonce i následné kroky jsou pohromadě, takže kampaně nepůsobí chaoticky, ale spíše dynamicky.
Když máte jasnou marketingovou strategii pro vaše fitness centrum a jste přítomni na správných sociálních sítích, vaše sdělení osloví lidi, kteří se s největší pravděpodobností stanou členy a zůstanou jimi.
Pokud chcete, aby váš marketing rostl stejně spolehlivě jako síla vašich členů, zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Nejlepší strategie jsou často ty nejjednodušší a dobře provedené. Konzistentní příspěvky na sociálních médiích, které ukazují skutečné členy, referral programy, které odměňují loajalitu, a místní partnerství s kavárnami nebo obchody se zdravou výživou mohou mít velký úspěch. Přidejte krátké výzvy nebo komunitní akce a vytvoříte atmosféru, která bude působit upřímně a přívětivě.
K dosažení účinku nepotřebujete obrovský rozpočet. Sdílejte autentické příběhy svých současných členů, pořádávejte malé soutěže nebo vytvářejte rychlé tipy na cvičení pro sociální média. Jednoduché letáky v místních podnicích a přehledný profil na Google Business Profile mohou také přilákat lidi, kteří již hledají fitness centrum v okolí.
Reklamy na sociálních médiích, které mají jeden jasný cíl, jako například „vyzkoušejte tento týden lekci zdarma“, často fungují lépe než obecné propagační akce. Krátká videa na Instagram Reels, TikTok nebo YouTube Shorts umožňují potenciálním členům okamžitě pocítit energii vaší posilovny. Spojte to s e-mailovými připomenutími nebo přátelskými následnými zprávami a zůstanete v povědomí, aniž byste kohokoli zahlcovali.
Udržení členů spočívá v tom, že jim dáte pocit, že jsou součástí něčeho. Sdílejte příběhy o úspěších z vaší posilovny, oslavujte milníky a pořádávejte sezónní výzvy, které udržují tréninky zajímavé. Jemné připomenutí prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií také členům připomene, že si všímáte jejich pokroku a zajímáte se o jejich cestu.
Užitečný všestranný pracovní prostor, jako je ClickUp, může být záchranou. Umožňuje vám plánovat kampaně, naplánovat příspěvky, sledovat doporučení a dokonce brainstormovat nové nápady s vaším týmem na jednom místě. Tímto způsobem nebude váš marketing působit roztříštěně a vy se budete moci více soustředit na členy, místo abyste honili aktualizace.