Jak vytvořit obsahový brief (šablona + příklady)

Tajemství toho, jak upoutat pozornost Googlu, často spočívá v dobře zpracovaných a podrobných obsahových briefs.
Účinný obsahový brief je dokonale v souladu s vašimi cíli ToFu (horní část trychtýře), MoFu (střední část trychtýře) a BoFu (spodní část trychtýře).
Díky neustálému vývoji algoritmů Google (díky AI!) vytváření obsahových briefů zajišťuje, že vyhledávače dostávají správné signály a přivádějí návštěvníky na vaši stránku, přičemž zároveň vedou čtenáře dolů trychtýřem a mění je v loajální zákazníky.
Koneckonců, to je skutečný účel kvalitního obsahu, ne?
V tomto článku se podíváme na to, co tvoří ideální obsahový brief, a podělíme se o příklady a tipy, které můžete využít.
⏱️60sekundové shrnutí
- Definice obsahu briefu: Průvodce poskytující základní informace (cílová skupina, klíčová slova, struktura) pro sladění obsahu s marketingovými cíli.
- Složky ideálního obsahu briefu:
- Skutečné příklady obsahových briefů: B2B prodejní strategie, inkluzivní kultura na pracovišti, návratnost investic do e-mailového marketingu a finanční plánování pro malé podniky.
- Nástroje pro tvorbu obsahových briefů: ClickUp Brain, Docs a Automations pro SEO osnovy, výzkum a automatizaci pracovních postupů.
- Výhody obsahových briefů: Ušetřete čas a peníze, zlepšete SEO hodnocení a poskytněte jasné pokyny pro rychlejší schvalování.
- Časté chyby: Vynechání průzkumu, nejasné cíle a nekonzistentní styl nebo zaměření na SEO.
Co je obsahový brief?
Obsahový brief je v podstatě plán pro autory, který obsahuje pokyny a klíčové informace pro vytváření cíleného písemného obsahu, jako jsou články na blogu, white papery nebo příspěvky na sociálních médiích.
Účel? Nastínit základní prvky, které autoři potřebují, a zajistit, aby každý článek přispíval k naplnění vaší celkové strategie obsahového marketingu.
Toto je typický obsah dobře zpracovaného obsahu:
- Cílová skupina: Zahrnuje demografické údaje, zájmy a problémy, které pomáhají autorům pochopit, komu se svými texty obracejí. Překvapivě to však nedělá každý!
📜 Poznámka: Podle SEMrush 67,45 % marketérů uvádí téma a 64,71 % přidává klíčová slova, ale pouze asi polovina (50,29 %) uvádí informace o cílové skupině a pouze 49,71 % specifikuje cíle obsahu.
- Primární a sekundární klíčová slova: Tyto klíčové slova pomáhají autorům článků zaměřit se na správná klíčová slova a někdy dokonce navrhují umístění a frekvenci klíčových slov pro optimalizaci SEO.
- Ideální struktura článku: Doporučení pro uspořádání úvodů, nadpisů a podnadpisů tak, aby vyhovovaly jak uživatelům, tak záměru vyhledávání.
- Analýza stávajících výsledků vyhledávání: Přehled nejlépe hodnocených stránek pro vaše klíčové slovo, který pomáhá autorům identifikovat mezery v obsahu a přidat hodnotu.
- Doporučené meta tagy: Návrhy titulních tagů a meta popisů, které vyhledávačům poskytují rychlý přehled o obsahu stránky a zvyšují míru prokliku z výsledků vyhledávání (SERP).
Abychom vám poskytli jasnější představu, podíváme se na několik příkladů.
Nejprve si ale ujasněme jednu věc, která mate mnoho profesionálů v oblasti obsahu – rozdíl mezi obsahovými briefy a kreativními briefy.
Jsou obsahové briefy stejné jako kreativní briefy?
Ne! Obsahové a kreativní briefy mohou znít podobně, ale mají odlišné funkce.
Obsahové briefy slouží jako vodítko pro tvorbu písemného obsahu, jako jsou blogové příspěvky, scénáře videí a příspěvky na sociálních sítích. Kreativní briefy se naopak zaměřují na vizuální výstupy, jako jsou videa, vstupní stránky, obálky a infografiky.
Ačkoli se mohou jevit jako dvě strany jedné mince, obsahové a kreativní briefy slouží k odlišným účelům.
|Aspekt
|Příklad obsahu briefu
|Příklad kreativního briefu
|Příklad
|SEO blogový příspěvek: „Jak vytvořit obsahový brief“Obsahuje: Obsahové manažery zaměřené na cílové publikum, klíčová slova jako „obsahový brief“, „jak napsat obsahový brief“; doporučená struktura s oddíly věnovanými definici, významu a příkladům obsahových briefů
|Reklamní kampaň Nike: „Feel the Energy“Zahrnuje cíl projektu propagovat nové běžecké boty Nike, cílovou skupinu aktivních lidí ve věku 18–34 let, klíčové sdělení „uvolněte svou sílu“ a navrhované vizuály představující dynamické běžecké scény.
|Součásti
|Cílová skupina, klíčová slova pro SEO, analýza výsledků vyhledávání a meta tagy pro zajištění obsahu zaměřeného na SEO.
|Cíl projektu, cílová demografie, hlas značky a vizuální styl v souladu s aktivním a odvážným tónem značky Nike.
|Zaměření
|Optimalizace SEO, umístění klíčových slov a struktura obsahu pro přilákání organické návštěvnosti.
|Poutavé vizuální prvky a sdělení značky navržené tak, aby zaujaly a inspirovaly sportovní publikum.
|Příklady výstupů
|Blogový příspěvek optimalizovaný pro vyhledávače s cennými tipy a podsekcemi vysvětlujícími obsahové briefy.
|30sekundová videoreklama představující energické scény lidí při běhu s detailními záběry na nejnovější řadu bot Nike.
Důležitost obsahových briefů
Věděli jste, že pouze 66 % společností nějakým způsobem sleduje výkonnost obsahu?
Co si z toho odnést? Cíle obsahu jsou nezbytné a obsahové briefy jsou tím nejlepším průvodcem k jejich dosažení.
📌 Příklad: Řekněme, že uvádíte na trh řadu ekologických obalů a chcete zvýšit povědomí o produktu. Dobrý obsahový brief by měl obsahovat:
- Zaměřte se na klíčová slova, abyste zvýšili organický dosah a přilákali ekologicky smýšlející zákazníky.
- Seznam udržitelných vlastností, které je třeba zdůraznit, a které ukazují, proč je tento obal lepší volbou.
- Vnitřní odkazy na související obsah, jako jsou články o ekologických tipech, aby čtenáři pokračovali v objevování vaší značky.
Zde je osm důvodů, proč jsou obsahové briefy tak důležité:
- Ušetřete čas a peníze: Jasné briefy znamenají, že autoři znají rozsah a zaměření, což jim umožňuje rychle vytvářet kvalitní obsah.
- Omezte přepisy a revize: Dobrý brief znamená, že autoři mohou hned na první pokus vytvořit perfektní text, což šetří čas a úsilí.
- Zachyťte důležité informace: Zahrnutí důležitých statistik, faktů a postřehů pomáhá vytvořit informativní a relevantní obsah.
- Centrální zdroj pro tým: Všichni, od redaktorů po account manažery, mohou brief použít jako jasný návod pro tvorbu obsahu.
- Zvyšte konzistenci: Standardizované briefy zajistí, že každý článek bude v souladu s hlasem značky, tónem a pokyny pro sdělování informací.
- Zlepšete si pozici ve vyhledávačích: Díky sladění klíčových slov, struktury a záměru zajistí obsahové briefy, že se váš obsah bude umisťovat na předních pozicích ve vyhledávačích.
- Poskytněte jasné pokyny a urychlete schvalování: Autoři vytvářejí obsah, který splňuje původní cíle, čímž se zkracuje proces schvalování.
- Zajistěte včasné dodání: Méně revizí a jasné cíle znamenají, že obsah bude dodán podle plánu.
Součásti obsahu briefu
Dobrý obsahový brief obsahuje všechny podstatné informace potřebné pro autory. Zde je seznam toho, co byste do něj měli zahrnout:
- Cílová skupina: Popište, kdo jsou čtenáři, jaká je jejich úroveň znalostí a jaké jsou jejich hlavní problémy, abyste pomohli autorům vytvořit obsah, který je osloví.
- Tón a styl: Definujte tón a styl značky, ať už je vtipný, formální nebo někde mezi tím, aby byl obsah konzistentní.
- Cíle obsahu: Určete hlavní cíl, například zvýšení organické návštěvnosti, vzdělávání čtenářů nebo podpora konverzí, aby každý článek měl svůj účel.
- Primární klíčová slova: Uveďte hlavní cílová klíčová slova, která budou vodítkem pro SEO a zajistí, že obsah bude v souladu s vyhledávacími záměry publika.
- Sekundární klíčová slova: Zahrňte související klíčová slova, abyste rozšířili dosah a obohatili obsah, což pomůže zachytit záměr vyhledávání.
- Interní odkazy: Navrhněte interní odkazy, které zvýší zájem o web a nasměrují čtenáře k souvisejícím zdrojům.
- Struktura obsahu a předběžný nástin: Poskytněte hrubý nástin s nadpisy a podnadpisy, aby měli autoři jasnou představu o struktuře textu.
Dobrý obsahový brief může také obsahovat:
- Pracovní název, který dá autorům směr
- Doporučený počet slov, který vám pomůže s plánováním
- Externí odkazy pro zvýšení důvěryhodnosti (pokud jsou relevantní)
- Odkaz na stylový průvodce pro jednotné formátování.
Další dobrá rada je poskytnout autorovi základní informace, aniž byste ho omezovali. Trocha vedení může mít velký význam, takže nechte autory, aby vaše cíle v oblasti obsahu přivedli k životu!
💡 Tip pro profesionály: Při přidávání interních odkazů odborníci doporučují cílit na 3–5 odkazů na 800 slov nebo 5–10 odkazů na článek o 2 000 slovech. Nezapomeňte však, že množství není vše! Upravte své odkazy podle typu stránky – ať už se jedná o vstupní stránku, pilířovou stránku nebo článek s vysokou konkurencí. Zaměřte se především na relevanci a hodnotu, kterou každý odkaz přináší vašim čtenářům.
Vytvoření obsahu zaměřeného na SEO
Jak řekla Maya Angelou: „Cílem je napsat to tak, aby to lidé slyšeli, aby to prošlo mozkem a šlo přímo do srdce.“
Zní to náročně, například pro recenzi produktu?
Možná – ale pravda je taková: se správnou kombinací klíčových slov, struktury a poznatků pomáhá obsahový brief zaměřený na SEO nejen zlepšit hodnocení článku, ale také navázat kontakt s čtenáři.
Pojďme se tedy pustit do podrobného návodu, jak vytvořit obsahový brief zaměřený na SEO, který přesně toto splňuje.
1. Výběr správného cílového klíčového slova
Pokud jde o generování organického provozu, SEO je zásadním faktorem. Ale přiznejme si to – ne každý autor je odborníkem na SEO.
Proto je důležité zdůraznit vaše cílové klíčové slovo přímo v obsahovém briefu.
Cílové klíčové slovo (nebo primární klíčové slovo) je hlavní termín, kolem kterého se bude váš obsah točit a který se bude snažit dosáhnout v žebříčku výsledků vyhledávačů (SERP).
Zde je jedna nepříliš potěšující skutečnost: 94,74 % klíčových slov má 10 nebo méně vyhledávání za měsíc, takže výběr toho správného vyžaduje trochu strategie.
Jakmile je cílové klíčové slovo vybráno, formuje klíčové prvky obsahu briefu, jako jsou sekundární klíčová slova, podtémata a možnosti interního propojení.
Jak tedy vybrat správné cílové klíčové slovo?
Sladěte jej se svými cíli v oblasti obsahu a marketingovou strategií: Cílové klíčové slovo by mělo odrážet účel příspěvku a širší marketingové cíle.
Pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov shromážděte tyto klíčové informace:
- Objem: Průměrný počet vyhledávání klíčového slova za měsíc. Vyšší objem znamená větší potenciální návštěvnost, proto se zaměřte na klíčová slova s vysokým objemem.
- Obtížnost klíčového slova (KD): Ukazuje, jak obtížné je dostat se s daným klíčovým slovem do první desítky výsledků vyhledávání. Nižší KD znamená snazší cestu k umístění, což je důležité zejména v případě omezených zdrojů.
- Záměr vyhledávání: Zeptejte se sami sebe, proč lidé tento termín vyhledávají. Hledají informace, porovnávají produkty nebo jsou připraveni k nákupu? Pokud chcete zachytit organický provoz, upřednostněte informační klíčová slova, která odpovídají záměru vyhledávání.
💡 Tip pro profesionály: Hledejte klíčová slova, která vyvažují objem vyhledávání a obtížnost. Zaměřte se na měsíční objem vyhledávání alespoň 100, obtížnost klíčových slov pod 50–70 % a informační záměr vyhledávání, abyste přilákali organické a zaujaté čtenáře. Pokud je obtížnost klíčových slov příliš vysoká, i ten nejlepší obsah může mít potíže s umístěním v žebříčku.
2. Vytvoření seznamu sekundárních klíčových slov
Sekundární klíčová slova jsou jako pomocníci vašeho primárního klíčového slova, pomáhají objasnit kontext a rozšířit dosah vašeho obsahu.
Sekundární klíčová slova se stala důležitá po aktualizaci Google Hummingbird, která umožnila vyhledávacím algoritmům porozumět významu vyhledávaného výrazu, namísto pouhého porovnávání slov.
📌 Příklad: Zamyslete se nad slovem „jaguar“ – mluvíme o zvířeti nebo o autě? Sekundární klíčová slova jako „velká kočka“ nebo „divoká zvěř“ upřesňují, že se jedná o zvíře, zatímco „luxusní vozidlo“ nebo „sportovní auto“ směřují k autu.
Tyto koncepčně související termíny se často nazývají klíčová slova LSI (Latent Semantic Indexing). Nejedná se vždy o synonyma, ale pomáhají vyhledávačům porozumět kontextu obsahu.
Poznámka: I když to nemusí být zázračný lék na SEO, zahrnutí sekundárních klíčových slov je osvědčenou praxí.
3. Provedení analýzy SERP
V analýze SERP se zaměříte na to, co dělá stránky s nejvyšším hodnocením pro vaše cílové klíčové slovo úspěšnými, a tyto poznatky využijete k tomu, abyste svému příspěvku zajistili konkurenční výhodu.
Při analýze každé stránky s nejvyšším hodnocením se zaměřte na klíčové prvky:
- Funkce SERP: Jedná se o „extra“ funkce ve výsledcích vyhledávání, které zvyšují viditelnost. Jedním z příkladů je doporučený úryvek, což je rámeček, který upoutá pozornost v horní části stránky.
Další běžné funkce SERP, které je třeba vzít v úvahu:
- Rich snippets: Vizuální vylepšení ve výsledcích vyhledávání, jako jsou hodnocení hvězdičkami z recenzí produktů.
- People Also Ask (PAA): Pole s otázkami, která se rozbalují s odpověďmi na související dotazy, zejména ty, které začínají slovy „co“, „proč“, „kdy“ atd.
- Znalostní panely: Informační bloky o konkrétních tématech, značkách nebo podnicích.
Sledování všech těchto údajů SERP může být velmi časově náročné. Právě v tom vám pomůže ClickUp Docs .
Tento nástroj vám umožňuje spravovat veškerý váš výzkum na jednom místě, přehledně strukturovaný pomocí hierarchie projektů ClickUp, takže můžete kategorizovat pracovní prostory, složky a seznamy pro snadný přístup.
Zde se projevuje kouzlo ClickUp: můžete snadno přejít od plánování k akci. Například můžete proměnit body k diskusi ze souboru ClickUp Docs v úkoly nebo připojit dokumenty k úkolům pro doplnění kontextu.
A díky funkci Connected Search od ClickUp stačí jedno vyhledávání a najdete jakékoli údaje v ClickUp, propojených aplikacích nebo dokonce na svém lokálním disku!
4. Vypracování předběžného návrhu
Dejte svému autorovi dobrý start s předběžným nástinem. Tento nástin by měl obsahovat:
- Navrhovaný název
- Hlavní H2
- Klíčové H3
- Popisy jednotlivých sekcí
Chcete-li vytvořit osnovu, shromážděte všechny výsledky svého výzkumu:
- Pokud je to možné, použijte jako nadpisy primární a sekundární klíčová slova.
- Přidejte často kladené otázky, které jste našli v PAA boxech.
- Zahrňte základní témata z nejlepších příspěvků konkurence, abyste zajistili komplexní obsah.
S tímto vším je váš brief téměř hotový – teď už stačí jen vše seřadit na jedno místo.
Přibližně 23 % marketérů používá k vytváření obsahu umělou inteligenci. Vy můžete také využít ClickUp Brain.
Tento nástroj vám pomůže vytvořit kvalitní SEO osnovy tím, že generuje nápady, zjednodušuje odbornou terminologii a dokonce vytváří briefy od nuly.
Jakmile máte hotový návrh, přiveďte jej k životu pomocí tabule ClickUp Whiteboards. Tabule poskytují vizuální přehled, který je obzvláště užitečný pro klienty a zainteresované strany, aby si mohli rychle udělat celkový obrázek.
Navíc můžete spolupracovat s týmem v reálném čase – bez překrývání a zmatků.
Funkce, kterou si oblíbili všichni? Můžete vložit živý dokument přímo do tabule.
Díky tomu můžete na jednom místě upravovat text, aktualizovat stav úkolů a přistupovat k důležitým projektovým dokumentům. Až bude vše připraveno ke kontrole, stačí poslat svému šéfovi nebo klientovi veřejný odkaz pro přístup k prohlížení – žádné další kroky nejsou nutné!
5. Zjednodušení pracovních postupů při tvorbě obsahu pomocí automatizace ClickUp
Skvělé – máte připravený nástin a váš autor se blíží k cíli.
Zde však obsahové týmy často narážejí na problém: koordinace všech dalších kroků, od schvalování po propagaci, může zpomalit pracovní postup.
V tomto případě vám může pomoci ClickUp Automation. Automatizace tvorby obsahu vám pomůže následovně:
Seznamte se se Stacy, manažerkou obsahu v rostoucí technologické společnosti. Používá ClickUp Automations, aby zajistila hladký průběh tvorby obsahu, a nemusela tak všem připomínat jejich další kroky.
Když blogový příspěvek dosáhne stavu „Připraveno ke kontrole“, ClickUp jej automaticky přiřadí editorovi. Jakmile editor příspěvek přesune do stavu „Schváleno“, automatizace upozorní designérský tým, aby vytvořil grafiku pro sociální média.
Jakmile je příspěvek označen jako „Publikováno“, automatizace spustí oznámení pro týmy sociálních médií a e-mailového marketingu, aby zahájily propagaci.
💡 Tip pro profesionály: Automatizace vám také pomůže udržet obsah aktuální a optimalizovaný. Například tým ClickUp používá automatizaci k spuštění optimalizačního workflow pro všechny publikované blogy, které se 30 dní po datu publikace neumístily v žebříčku.
6. Šablona stručného popisu obsahu pro SEO od ClickUp
Pro začátek doporučujeme použít šablonu SEO Content Brief Template od ClickUp.
Tento připravený a plně přizpůsobitelný dokument obsahuje vše, co potřebujete k vymezení cílových klíčových slov, identifikaci potřeb publika a zajištění optimalizace vašeho obsahu pro vyhledávače.
Zahrnete všechny podstatné informace – cílová klíčová slova, cíle obsahu, styl textu a dokonce i požadavky SEO. Je to váš nepostradatelný zdroj pro tvorbu obsahu, který zvyšuje organickou návštěvnost a zároveň splňuje všechny požadavky SEO.
Současně můžete pomocí šablony ClickUp Content Writing Template zjednodušit celý proces psaní – od plánování a stanovení priorit úkolů až po organizaci detailů projektu ve společném pracovním prostoru.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp vám pomůže plánovat, rozvrhovat a spravovat distribuci obsahu.
Příklady obsahových briefů
Zde jsou čtyři úspěšné příklady obsahových briefů vytvořených společností ClickUp Brain, které vám mohou poskytnout představu o tom, jak vypadá efektivní návrh.
Příklad 1:
Název: Jak vytvořit úspěšnou strategii prodeje B2B
Cíl: Vést obchodní manažery a vedoucí pracovníky při vývoji strategického plánu B2B prodeje s cílem zvýšit konverze a tržby.
Cílová skupina:
- Obchodní manažeři
- Obchodní ředitelé
- Profesionálové v oblasti rozvoje podnikání
- B2B marketéři
Nástin:
- Úvod do strategie prodeje B2B Definice a význam strategie prodeje B2B Přehled výhod strukturovaného plánu prodeje
Výzva k akci:
Povzbuďte čtenáře, aby zhodnotili svou současnou prodejní strategii a zvážili implementaci popsaných kroků ke zvýšení úspěchu v oblasti B2B prodeje.
Tón a styl:
- Profesionální a informativní
- Poutavé a motivující
- Použití příkladů z praxe a případových studií.
Délka:
Přibližně 1 500 – 2 000 slov
Klíčová slova:
B2B prodejní strategie, prodejní plán, prodejní cíle, prodejní proces, podpora prodeje, CRM, prodejní výkonnost
📜 Poznámka: Nejlepší částí jsou automatické návrhy dostupné prostřednictvím ClickUp Brain, které mohou generovat užitečné následné kroky, jako například:
Tyto následné kroky zefektivňují proces tvorby obsahu, pomáhají vám vylepšit brief tak, aby měl maximální dopad, a zajišťují, že váš tým má k dispozici všechny potřebné pokyny!
Příklad 2:
Název: Vytváření inkluzivní kultury na pracovišti: osvědčené postupy pro týmy HR
Cíl: Poskytnout personalistům praktické kroky k podpoře inkluzivního a přívětivého pracoviště.
Úvod:
- Stručně představte význam inkluzivity na pracovišti.
- Zdůrazněte výhody inkluzivní kultury, jako je vyšší spokojenost zaměstnanců, lepší míra retence a větší inovativnost.
Nástin:
a. Porozumění inkluzivitě
- Definujte, co znamená inkluzivita v kontextu pracoviště.
- Diskutujte o rozdílu mezi diverzitou a inkluzí a zdůrazněte, že inkluze spočívá ve vytváření prostředí, ve kterém se různí jedinci cítí vítáni a oceňováni.
b. Posouzení současné kultury na pracovišti
- Poskytněte tipy, jak mohou týmy HR posoudit svou současnou kulturu na pracovišti.
- Navrhněte provedení průzkumů, fokusních skupin a rozhovorů za účelem shromáždění zpětné vazby od zaměstnanců.
- Zdůrazněte význam identifikace oblastí, kde lze zlepšit inkluzivitu.
c. Vypracování inkluzivní strategie
- Nastíňte kroky pro vytvoření komplexní strategie inkluzivity.
- Zdůrazněte nutnost stanovit jasné cíle a záměry.
- Diskutujte o důležitosti získání podpory a souhlasu vedení.
d. Zavádění inkluzivních postupů
- Poskytněte praktické kroky pro zavedení inkluzivních postupů, jako například: Založení skupin zaměstnanců (ERG) Nabídka školicích programů v oblasti diverzity a inkluze Vytvoření příležitostí pro mentorství a sponzorství pro nedostatečně zastoupené skupiny Zajištění spravedlivých postupů při přijímání a povyšování zaměstnanců
- Založení skupin zaměstnanců (ERG)
- Nabídka školicích programů v oblasti diverzity a inkluze
- Vytváření příležitostí pro mentorství a sponzorství pro nedostatečně zastoupené skupiny
- Zajištění spravedlivých postupů při přijímání a povyšování zaměstnanců
- Založení skupin zaměstnanců (ERG)
- Nabídka školicích programů v oblasti diverzity a inkluze
- Vytváření příležitostí pro mentorství a sponzorství pro nedostatečně zastoupené skupiny
- Zajištění spravedlivých postupů při přijímání a povyšování zaměstnanců
e. Podpora inkluzivního prostředí
- Diskutujte o způsobech, jak vytvořit příjemné prostředí, například: Podporujte otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu. Oslavujte rozmanité kultury a tradice. Poskytujte flexibilní pracovní podmínky, které vyhovují různým potřebám.
- Podpora otevřené komunikace a zpětné vazby
- Oslava rozmanitých kultur a tradic
- Poskytování flexibilních pracovních podmínek pro uspokojení různých potřeb
- Podpora otevřené komunikace a zpětné vazby
- Oslava rozmanitých kultur a tradic
- Poskytování flexibilních pracovních podmínek pro uspokojení různých potřeb
f. Měření a udržování inkluzivity
- Vysvětlete, jak měřit úspěšnost iniciativ v oblasti inkluzivity.
- Navrhněte použití metrik, jako jsou skóre zapojení zaměstnanců, míra fluktuace a zastoupení diverzity.
- Zdůrazněte význam neustálého zlepšování a přizpůsobování strategií podle potřeby.
Závěr:
- Posilte význam inkluzivity na pracovišti.
- Povzbuďte personalisty, aby podnikali proaktivní kroky k podpoře inkluzivní kultury.
- Vyzvěte personální týmy, aby začaly tyto osvědčené postupy uplatňovat ještě dnes.
Příklad 3:
Název: Maximalizace návratnosti investic pomocí e-mailových marketingových kampaní: strategie pro úspěch
Cíl: Poskytnout podnikům praktické poznatky a strategie pro vytváření vysoce konverzních e-mailových marketingových kampaní, které efektivně oslovují potenciální zákazníky a udržují stávající zákazníky, čímž v konečném důsledku maximalizují návratnost investic (ROI).
Cílová skupina:
Majitelé firem, marketingoví profesionálové a digitální marketéři, kteří chtějí zlepšit své e-mailové marketingové aktivity a zvýšit výkonnost kampaní.
Tón a styl:
Informativní, profesionální a poutavé. Používejte jasný a stručný jazyk s praktickými příklady a tipy.
Nástin:
- Úvod Stručně představte význam e-mailového marketingu v dnešním digitálním prostředí. Zdůrazněte potenciální výhody dobře provedených e-mailových kampaní z hlediska návratnosti investic. Uveďte účel tohoto blogového příspěvku: poskytnout strategie pro maximalizaci návratnosti investic.
Závěr
- Shrňte klíčové body diskutované v příspěvku.
- Zdůrazněte význam strategického plánování a realizace pro maximalizaci návratnosti investic.
- Povzbuďte čtenáře, aby implementovali sdílené strategie a sledovali jejich výsledky.
Výzva k akci:
- Vyzvete čtenáře, aby se v komentářích podělili o své zkušenosti nebo otázky.
- Povzbuďte čtenáře, aby se přihlásili k odběru blogu a získali další marketingové informace.
Příklad 4:
Název: Rozpočet pro růst: Průvodce finančním plánováním pro malé podniky
Cíl: Poskytnout majitelům malých podniků strategie a poznatky o efektivním finančním plánování a rozpočtování na podporu růstu a udržitelnosti podnikání.
Cílová skupina: Majitelé malých podniků, podnikatelé a finanční manažeři, kteří chtějí zlepšit své procesy rozpočtování a finančního plánování.
Tón a styl: Informativní, praktický a podpůrný. Používejte jasný jazyk s praktickými radami a příklady z reálného života.
Nástin:
- Úvod Představte význam finančního plánování pro malé podniky. Zdůrazněte výhody efektivního rozpočtování pro dosažení růstu podniku. Uveďte účel průvodce: nabídnout praktické strategie rozpočtování.
- Závěr Shrňte klíčové body, o kterých jste hovořili. Zdůrazněte význam strategického finančního plánování. Povzbuďte čtenáře, aby implementovali sdílené strategie a sledovali jejich výsledky.
- Shrňte klíčové body, o kterých jsme hovořili.
- Zdůrazněte význam strategického finančního plánování.
- Povzbuďte čtenáře, aby implementovali sdílené strategie a sledovali jejich výsledky.
- Výzva k akci: Vyzvěte čtenáře, aby se v komentářích podělili o své zkušenosti s rozpočtováním nebo položili otázky. Povzbuďte čtenáře, aby se přihlásili k odběru blogu a získali další finanční informace.
- Vyzvěte čtenáře, aby se v komentářích podělili o své zkušenosti s rozpočtováním nebo položili otázky.
- Povzbuďte čtenáře, aby se přihlásili k odběru blogu a získali další finanční informace.
Tipy pro psaní efektivního obsahu
Zde je pět osvědčených postupů, které zajistí, že vaše briefy budou co nejefektivnější:
- Poskytněte podrobný přehled: Uveďte základní informace, jako je předběžný název, krátký popis, osnova s hlavními nadpisy, cílová skupina a požadovaný počet slov, aby měli autoři od samého začátku jasnou představu.
- Určete cílovou skupinu: Vytvořte jasný profil cílové skupiny, aby autor přesně věděl, komu píše; uveďte demografické údaje, problémy a zájmy, aby bylo možné lépe přizpůsobit sdělení.
- Stanovte jasné očekávání ohledně počtu slov: Na základě analýzy konkurence a hloubky potřebné k pokrytí tématu bez zbytečných detailů stanovte doporučený počet slov; to pomůže vyvážit kvalitu a potřeby SEO.
- Zahrňte základní prvky SEO: Uveďte primární a sekundární klíčová slova, navrhované interní odkazy a pokyny k struktuře obsahu, aby autoři mohli snadno splnit požadavky SEO.
- Používejte stylový průvodce: Odkazujte na stylový průvodce nebo poskytněte pokyny týkající se tónu a hlasu, abyste zachovali konzistenci hlasu vaší značky ve všech obsazích.
Časté chyby, kterým je třeba se v obsahových briefech vyvarovat
Vyhněte se těmto úskalím, aby vaše obsahové briefy byly vždy na správné cestě:
- Vynechání průzkumu publika: Vytváření obsahu bez jasné představy o publiku vede k obecné nebo nesprávně zaměřené komunikaci.
- Nejasné cíle: Pokud není cíl obsahu jasně definován, může to vést k nejasnostem u autorů a ovlivnit účinnost obsahu.
- Nedostatečná analýza konkurence: Pokud neprovedete analýzu konkurence, může váš obsah postrádat klíčové informace nebo nedosáhnout dobrého hodnocení.
- Zapomenutí na pokyny pro SEO: Bez konkrétních pokynů pro SEO riskujete, že přijdete o optimalizaci a potenciální hodnocení.
- Nekonzistentní stylové pokyny: Obsah bez definovaného stylu může působit na čtenáře jako nesourodý nebo rušivý.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Chat je shromažďování zpětné vazby hladké. Použijte @mention k oslovení konkrétních členů týmu pro rychlé odpovědi a přiřaďte komentáře kolegům, abyste se ujistili, že každá zpětná vazba je sledována a vyřízena v rámci úkolu.
Stručně řečeno: Obsahové briefy ClickUp vždy zvítězí
V současné době existuje 600 milionů blogů, které si konkurují na 1,9 miliardách webových stránek po celém světě.
S 7,5 miliony blogových příspěvků publikovaných denně je prostor pro obsah přeplněný – a to je ještě slabé slovo!
Aby byl váš obsah vždy aktuální, kvalitní a v souladu s vyhledávacími záměry, jsou obsahové briefy vaší vstupenkou k úspěchu, zejména pokud jsou vytvořeny pomocí ClickUp.
Funkce ClickUp zajišťují, že každý brief je vytvořen s ohledem na potřeby čtenáře, SEO a hodnotu pro uživatele.
Kromě toho může AI ClickUp snadno čerpat z jiných probíhajících pracovních prostorů, aby zajistila, že tón a styl budou konzistentně odpovídat hlasu vaší značky ve všech obsazích.
Jste připraveni vytvářet obsah s velkým dopadem snadněji než kdykoli předtím? Vytvořte si zdarma účet na ClickUp!