Bezplatné šablony pro sledování tréninků k plánování a monitorování vašich fitness cílů

Věděli jste, že 43 % lidí opustí své novoroční předsevzetí již v únoru? Ne kvůli nedostatku motivace, ale proto, že nemají jasný plán, jak sledovat svůj pokrok.
Sledování tréninků zvyšuje dodržování plánu o 30 % a pomáhá lidem zůstat konzistentní a dosáhnout svých cílů. Právě zde přicházejí na řadu šablony pro sledování tréninků – nejsou to jen záznamy, ale váš plán k úspěchu.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili některé z nejlepších bezplatných šablon pro sledování tréninků, které vám pomohou zůstat zodpovědní, oslavovat pokroky a doladit svůj tréninkový režim. Jste připraveni převzít kontrolu nad svou cestou za fitness? Jdeme na to!
Co jsou šablony pro sledování tréninku?
Šablony pro sledování tréninku jsou předem navržené nástroje – digitální nebo tištěné – které vám pomohou zaznamenávat, plánovat a sledovat vaše fitness aktivity. Představte si je jako svůj fitness deník, do kterého můžete zaznamenávat cvičení, série, opakování, váhy a poznámky o tom, jak jste se během tréninku cítili.
🌻 Příklad: Pokud trénujete na 5 km běh, tracker tréninku vám pomůže naplánovat trasy, sledovat tempo a monitorovat pokrok týden po týdnu. Pokud se věnujete vzpírání, pomůže vám tracker zajistit, že postupně zvyšujete zvedané váhy, abyste se vyhnuli stagnaci.
Šablony pro sledování tréninků poskytují strukturu, odpovědnost a způsob, jak měřit úspěchy pro začátečníky i zkušené sportovce. Stručně řečeno, šablony vám pomohou zůstat organizovaní, motivovaní a na vrcholu své kondice.
💡Tip pro profesionály: Při používání šablon pro sledování tréninků si každý týden stanovujte malé, dosažitelné cíle. Rozdělení velkých cílů na menší úkoly vás udrží motivované a pokrok bude mnohem uspokojivější!
14 bezplatných šablon pro sledování tréninku
Podívejme se na nejlepší šablony pro sledování tréninku, které vám pomohou na vaší cestě za kondicí:
1. Šablona ClickUp pro záznam cvičení
Šablona ClickUp Exercise Log Template je dokonalým nástrojem, který vám pomůže udržet si přehled o vaší cestě za lepší kondicí. Tato šablona vám pomůže zaznamenávat všechny podrobnosti o vašich trénincích – zvedání činek, běhání nebo jógu – na jednom přehledném místě. Od sledování sérií a opakování až po monitorování pokroku v čase vám pomůže udržet soustředění a motivaci.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Zaznamenávejte každý trénink s podrobnými poznámkami, včetně cvičení, použitého vybavení a metrik, jako je délka trvání, zvednutá váha a počet opakování.
- Snadno vyhledávejte konkrétní cviky nebo minulé tréninky a analyzujte svůj pokrok.
- Sledujte klíčové ukazatele, jako jsou spálené kalorie a trendy výkonu, abyste mohli optimalizovat svůj tréninkový režim.
- Zůstaňte motivovaní díky strukturovanému systému sledování, který vás udrží v kondici.
🌟 Ideální pro: Milovníky fitness, osobní trenéry a všechny, kteří chtějí sledovat své tréninky a zlepšit jejich pravidelnost.
2. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
75 Hard Wellness Challenge je více než jen fitness program – je to mentální a fyzická transformace. Tato výzva, která je navržena tak, aby budovala disciplínu, odolnost a zdravé návyky, vyžaduje důslednost v tréninku, výživě a myšlení.
Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge obsahuje vše, co potřebujete, abyste zůstali na správné cestě, od denních akčních plánů po týdenní hodnocení pokroku, a zajistí vám motivaci a disciplínu po celou dobu 75denní cesty.
🌻 Proč se vám bude líbit:
- Snadno sledujte každodenní úkoly, jako jsou tréninky, pitný režim, čtení a výživa.
- Stanovte si cíle pro každý den výzvy a sledujte je, abyste zůstali důslední.
- Pomocí týdenních hodnocení měřte pokrok a oslavujte milníky.
- Zůstaňte motivovaní díky jasnému, strukturovanému plánu, který vás udrží na správné cestě.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí budovat disciplínu, zlepšit fyzické a duševní zdraví a posunout své limity s výzvou 75 Hard Challenge.
✨Zajímavost: Výzva 75 Hard Challenge byla vytvořena podnikatelem Andym Frisellou jako program pro posílení mentální odolnosti, ale dnes je z ní globální fitness fenomén s miliony účastníků!
3. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
Budování dobrých návyků je základem úspěchu, ale jejich sledování může být náročné. Šablona ClickUp Personal Habit Tracker Template zjednodušuje sledování návyků, usnadňuje stanovování cílů, sledování pokroku a udržování odpovědnosti.
Tato šablona vám pomůže vybudovat si konzistentní návyky v oblasti fitness, produktivity a mindfulness.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Snadno si nastavte a sledujte denní cíle, jako například „Ujít 10 000 kroků“, „Přečíst 15 stránek“ nebo „Vypít 1,9 litru vody“.
- Vizualizujte svůj pokrok v reálném čase pomocí zobrazení tabulky, seznamu a průvodce pro začátečníky.
- Udržujte pořádek díky přizpůsobeným stavům, štítkům priorit a vnořeným podúkolům.
- Zvyšte odpovědnost pomocí značek, více přiřazených osob a podrobných klasifikací návyků.
🌟 Ideální pro: Každého, kdo chce vybudovat lepší návyky, zůstat organizovaný a udržet si konzistenci ve svých denních rutinách.
💡Tip pro profesionály: Naplánujte si tréninky jako schůzky v kalendáři. Pokud je budete brát jako úkoly, které nelze odložit, zvýší se pravděpodobnost, že se budete držet svého plánu.
4. Šablona pro plánování jídel od ClickUp
Plánování jídel nemusí být stresující. S šablonou pro plánování jídel ClickUp můžete snadno organizovat jídla, zefektivnit nákupy potravin a sledovat ingredience. Tato šablona vám pomůže ušetřit čas, snížit plýtvání potravinami a dodržet rozpočet pro týdenní přípravu jídel nebo plánování speciální stravy.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Rychle plánujte jídla pomocí seznamů s funkcí drag-and-drop a organizovaných složek s recepty.
- Vytvářejte podrobné nákupní seznamy, abyste v obchodě ušetřili čas a peníze.
- Sledujte nutriční informace a počet kalorií, abyste dosáhli svých stravovacích cílů.
- Snižte plýtvání potravinami tím, že použijete suroviny, které již máte doma.
🌟 Ideální pro: Domácí kuchaře, nadšence do přípravy jídel a všechny, kteří chtějí jíst zdravěji a zároveň ušetřit čas a peníze.
5. Šablona plánu péče o sebe od ClickUp
Šablona ClickUp Self Care Plan je váš osobní průvodce péčí o mysl, tělo a ducha. Tato šablona, navržená tak, aby vám pomohla upřednostnit vaše blaho, vám umožní stanovit si realistické cíle, sledovat pokrok a oslavovat malé úspěchy. Podporuje holistickou péči o sebe sama prostřednictvím plánované relaxace, cvičení mindfulness a kvalitního času stráveného s blízkými.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Identifikujte oblasti svého života, které vyžadují pozornost, a vytvořte praktické strategie, jak se s nimi vypořádat.
- Stanovte si SMART cíle, abyste rozdělili péči o sebe na zvládnutelné a dosažitelné kroky.
- Naplánujte si čas na aktivity, které zlepšují vaše zdraví, od péče o zdraví až po kvalitní čas strávený s rodinou a přáteli.
- Sledujte pokrok a udržujte si přehled díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením.
🌟 Ideální pro: Každého, kdo chce dát přednost péči o sebe, snížit stres a dosáhnout vyváženého a zdravějšího životního stylu.
📖 Číst více: Optimální tréninky pro mozek
6. Šablona denního plánovače ClickUp
Čas je vaším nejcennějším zdrojem a to, jak ho organizujete, určuje vaši produktivitu. Šablona ClickUp Daily Planner Template vám pomůže převzít kontrolu nad vaším dnem tím, že strukturová úkoly, stanoví priority a sleduje pokrok – vše na jednom místě. Tato šablona zajistí, že zůstanete organizovaní a dosáhnete více s menším stresem, bez ohledu na to, zda se snažíte skloubit práci, osobní cíle nebo obojí.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Uspořádejte úkoly do kategorií, jako jsou Osobní, Práce nebo Cíle, abyste měli jasný přehled o svém dni.
- Upřednostňujte úkoly podle důležitosti a naléhavosti, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou tabulky a grafy, abyste zůstali motivovaní.
- Snižte stres a zlepšete časové řízení tím, že budete mít vše na jednom místě.
🌟 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, studenty nebo kohokoli, kdo chce zvýšit produktivitu a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
7. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Efektivní správa denních úkolů je rozdílem mezi produktivním a přetíženým dnem. Šablona ClickUp Daily To-Do List Template vám pomůže vytvářet, organizovat a prioritizovat vaše denní úkoly, takže zůstanete soustředění a na správné cestě.
Díky strukturovanému přístupu k řízení úkolů můžete snadno stanovit dosažitelné cíle, sledovat pokrok a zvýšit produktivitu. Díky integrovaným funkcím a oznámením budete mít vždy přehled o svých prioritách.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Vytvořte a spravujte podrobný seznam úkolů pro každý den, abyste byli organizovaní a soustředění.
- Stanovte si dosažitelné denní cíle, které přispějí k vašemu dlouhodobému úspěchu.
- Sledujte pokrok a stanovujte priority úkolů na jednom místě pro maximální efektivitu.
- Zůstaňte motivovaní díky přehlednému přehledu svých úspěchů.
🌟 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, studenty nebo kohokoli, kdo chce zefektivnit každodenní úkoly a zvýšit produktivitu.
8. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Šablona ClickUp Personal Development Plan Template slouží jako váš plán sebezdokonalování, podporuje neustálý růst a dosahování cílů. Pomáhá vám identifikovat oblasti, ve kterých se můžete zlepšovat, stanovit si realistické cíle a systematicky sledovat svůj pokrok. Ať už jde o kariérní postup, osobní růst nebo zlepšení celkové pohody, tato šablona vám bude oporou.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a stanovte si realistické a dosažitelné cíle.
- Sledujte pokrok, zamyslete se nad úspěchy a oslavujte milníky.
- Organizujte zdroje, úkoly a časové osy na jednom místě, abyste měli přehled a mohli se soustředit.
- Zůstaňte zodpovědní díky strukturovanému plánu, který se přizpůsobí vaší jedinečné cestě.
🌟 Ideální pro: Jedince, kteří se věnují sebezdokonalování, kariérnímu růstu nebo vyváženému a naplňujícímu životnímu stylu.
✨Zajímavost: Termín „osobní rozvoj“ se stal populárním v 70. letech 20. století, ale myšlenka sebezdokonalování sahá až k antickým filozofům, jako byl Aristoteles, který věřil v sílu zvyku.
9. Šablona osobní produktivity ClickUp
Zůstat produktivní neznamená jen stihnout více práce, ale také se soustředit na to, co je opravdu důležité. Šablona ClickUp Personal Productivity Template vám pomůže zvládnout vaše časové a pracovní úkoly, od řízení pracovních a osobních projektů až po zvládání každodenních povinností.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Efektivně organizujte a stanovujte priority úkolů, abyste maximalizovali svůj čas.
- Sledujte pokrok v plnění cílů a projektů, aby vám nic neuniklo.
- Zůstaňte soustředění a motivovaní tím, že eliminujete činnosti, které vás stojí čas.
- Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí přizpůsobitelného systému šitého na míru vašim potřebám.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, freelancery nebo kohokoli, kdo chce zvýšit efektivitu, zlepšit duševní jasnost a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Naučte se, jak využít AI pro zvýšení produktivity!👇
10. Šablona týdenního tréninkového plánu od Canva
Šablona týdenního tréninkového plánu od Canva je vizuálně přitažlivý a snadno použitelný nástroj, který vám pomůže naplánovat a zorganizovat vaše fitness rutiny na celý týden. Tato šablona je ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené fitness nadšence a umožňuje vám naplánovat tréninky, sledovat pokrok a držet se svých cílů.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Naplánujte si týdenní tréninky pomocí přehledného a přizpůsobitelného rozvrhu.
- Přidejte vizuální prvky, barvy a ikony, aby byl váš plán poutavý a motivující.
- Vytiskněte si ji nebo si ji stáhněte a sdílejte digitálně, abyste měli svůj fitness plán vždy po ruce, ať jste kdekoli.
- Zůstaňte zodpovědní díky vizualizaci svých tréninkových závazků na celý týden.
🌟 Ideální pro: Fitness nadšence, kteří preferují tisknutelný, vizuálně orientovaný tréninkový plán, aby se udrželi na správné cestě.
11. Šablona pro sledování tréninku ve formátu PDF od Canva
Šablona PDF Workout Tracker Template od Canva je navržena tak, aby vám pomohla snadno zaznamenávat a sledovat vaše pokroky ve fitness. Tato šablona s výrazným designem s přechody barev je ideální pro sledování cvičení, sérií, opakování a vah, což vám pomůže zůstat konzistentní a motivovaní na vaší fitness cestě.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Zaznamenávejte podrobné informace o tréninku, včetně cvičení, sérií, opakování a vah.
- Formát PDF pro snadný přístup a přenositelnost.
- Stylový, moderní design, díky kterému bude sledování vašich pokroků zábavou.
- Udržujte své fitness cíle organizované a viditelné, abyste zůstali na správné cestě.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, kteří preferují hmatový zážitek z fyzického trackeru tréninku a mají rádi vizuálně poutavé designy.
✨Zajímavost: První známý fitness deník používal Eugen Sandow, „otec moderního kulturistiky“, na konci 19. století. Pečlivě zaznamenával každý opakovaný pohyb a vydal se na cestu k vybudování své legendární postavy.
12. Šablona tréninkového deníku v Excelu od Vertex42
Šablona Excel Workout Log Template od Vertex42 je komplexní nástroj založený na datech, který vám pomůže přesně sledovat vaše pokroky v silovém tréninku a kondici. Tato šablona je ideální pro vzpěrače a fitness nadšence a umožňuje zaznamenávat série, opakování, váhy a kardiovaskulární aktivity, takže nikdy neztratíte přehled o svých pokrocích.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Sledujte podrobné metriky tréninku, včetně sérií, opakování, vah a maximálního výkonu při jednom opakování (1RM).
- Sledujte kardiovaskulární cvičení podle času, vzdálenosti a úrovně intenzity.
- Zahrnuje denní i týdenní záznamy pro flexibilní sledování.
- Formát pro tisk pro snadný přístup během tréninků v posilovně.
🌟 Ideální pro: Vzpěrače, silové trenéry a fitness nadšence, kteří chtějí podrobný, na datech založený deník, aby mohli efektivně sledovat svůj pokrok.
📮ClickUp Insight: 50 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že pátek je jejich nejproduktivnějším dnem. Může se jednat o jev typický pro moderní práci. V pátek bývá méně schůzek, což v kombinaci s kontextem nashromážděným během pracovního týdne může znamenat méně rušivých vlivů a více času na soustředěnou práci.
Chcete si udržet páteční produktivitu po celý týden? Využijte asynchronní komunikaci s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, získejte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo požádejte AI Notetaker od ClickUp, aby za vás shrnul hlavní body schůzky!
13. Šablona deníku fitness od Microsoftu
Dosažení vašich fitness cílů začíná důsledností a sledováním pokroku. Šablona Word Fitness Journal Template od společnosti Microsoft vám pomůže dokumentovat denní tréninky, stanovit fitness cíle a sledovat klíčové zdravotní ukazatele – vše na jednom místě. Díky plně přizpůsobitelnému designu můžete personalizovat každý detail tak, aby vyhovoval vaší jedinečné fitness cestě.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Sledujte tréninky, cíle, měření a denní pokrok na jednom místě.
- Plně přizpůsobitelné textem, obrázky, fonty a grafikou podle vašich preferencí.
- Vyberte a přidejte animace, přechody nebo videa, aby byl váš deník vizuálně poutavý.
- Snadno sdílejte a publikujte svou fitness cestu s ostatními.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, kteří preferují vedení deníku a podrobné písemné sledování své fitness cesty, s flexibilitou přizpůsobitelného dokumentu Word.
🧠 Věděli jste, že sledování spánku spolu s tréninky může zlepšit výkon? Studie ukazují, že 7–9 hodin spánku zlepšuje regeneraci svalů a celkové výsledky fitness.
14. Šablona pro silový trénink v Google Sheets od Google
Šablona Google Sheets Weight Training Workout Template od Google poskytuje univerzální tabulku pro sledování tréninků s celkovou tělesnou hmotností. Umožňuje zaznamenávat pokrok jednotlivě nebo jako skupina, takže je vhodná pro sólové i vedené tréninky.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Zaznamenávejte série, opakování a váhy, abyste mohli sledovat svůj pokrok.
- Pro osobní sledování použijte kartu „Individuální“ a pro týmové tréninky kartu „Skupina“.
- Zůstaňte konzistentní díky strukturovanému týdennímu tréninkovému plánu.
- Přístupné z jakéhokoli zařízení pro snadné aktualizace na cestách.
🌟 Ideální pro: Vzpěrače, fitness skupiny nebo jednotlivce, kteří spolupracují s trenéry a chtějí sdílený digitální deník tréninků.
📖 Číst více: Optimalizujte svůj život pomocí Habit Stacking
Co dělá šablonu pro sledování tréninku dobrou?
Dobrá šablona pro sledování tréninku by měla být strukturovaná, snadno použitelná a přizpůsobitelná různým fitness cílům. Zde jsou její klíčové vlastnosti:
- Komplexní sekce pro sledování: Dobrá šablona pro sledování tréninku obsahuje pole pro názvy cviků, série, opakování, trvání, dobu odpočinku a poznámky o pokroku, aby bylo možné efektivně sledovat výkon. Například běžec může sledovat vzdálenost a tempo, zatímco vzpěrač sleduje pokrok v bench pressu.
- Přizpůsobitelné pro různé tréninky: Přizpůsobí se různým fitness rutinám – HIIT, jóga, silový trénink nebo cvičení celého těla.
- Jednoduché a snadné použití: Dobře organizované rozvržení zajišťuje rychlé aktualizace a snadnou čitelnost. Profesionální sportovci sledují výkonnostní metriky, jako je vytrvalost a srdeční frekvence, zatímco příležitostní návštěvníci posiloven se zaměřují na konzistenci a nárůst síly.
- Stanovení cílů a sledování pokroku: Dobrá šablona pomáhá uživatelům definovat fitness cíle a sledovat pokroky. Může například obsahovat vizuální prvky, jako jsou tabulky nebo grafy, které zobrazují pokroky v čase. Umožňuje vám stanovit a sledovat konkrétní cíle, jako je uběhnout 5 km nebo zvednout určitou váhu.
- Funkce pro kontrolu odpovědnosti: Připomenutí nebo kontroly, které vám pomohou udržet konzistentnost
- Možnosti kompatibility: Dobrá šablona je k dispozici v digitální nebo tisknutelné verzi s možností synchronizace mezi zařízeními pro aktualizace na cestách.
✨Zajímavost: Koncept sledování tréninků sahá až do starověkého Řecka, kde sportovci používali kamenné tabulky k zaznamenávání svých tréninkových rutin. Naštěstí jsme od té doby přešli na digitální nástroje.
Stručně řečeno, dobrá šablona pro sledování tréninku je praktická, motivující a přizpůsobená tak, aby vám pomohla dosáhnout vašich fitness cílů.
💡Tip pro profesionály: Propojte svůj tracker tréninků s dalšími aplikacemi, jako jsou fitness trackery nebo počítadla kalorií, a získejte ucelený přehled o svém zdraví a kondici.
Vaše cesta za kondicí začíná s ClickUp!
Dodržování vašich fitness cílů nemusí být nijak náročné. Se správnými nástroji můžete své ambice proměnit v realizovatelné plány a oslavovat každý dosažený milník. Od zaznamenávání tréninků a plánování jídel až po sledování návyků a péči o sebe sama – tyto bezplatné šablony pro sledování tréninků vám zjednoduší cestu za fitness.
Díky výkonným šablonám ClickUp můžete hladce plánovat tréninky, sledovat úspěchy a budovat návyky, které vedou k dlouhodobému úspěchu.
Jste připraveni zjednodušit sledování své kondice? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své fitness cíle ve skutečnost!