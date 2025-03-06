10 nejlepších softwarů pro správu posiloven pro rok 2025

Takže jste svou vášeň pro fitness proměnili v podnikání tím, že jste si pořídili posilovnu – gratulujeme! Jste svým vlastním šéfem, žijete svůj sen a zároveň pomáháte ostatním být zdraví.
Není to však vždy procházka růžovým sadem. Skloubit tréninky, administrativní úkoly a držet krok s neustále se vyvíjejícím světem fitness může být náročné.
S předpokládaným ročním růstem globálního trhu se zdravotními a fitness kluby o 7,5 % se konkurence ve fitness průmyslu zostřuje.
Jak zajistit, aby vaše fitness centrum nejen přežilo, ale také prosperovalo? Odpověď: software pro správu fitness center.
Abychom vám usnadnili hledání, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro správu fitness center, která vám pomohou efektivně řídit vaše fitness podnikání. Vyberte si software, který vyhovuje potřebám vašeho podnikání a pomůže vám prosperovat.
Proč je software pro správu posiloven nezbytný
Software pro správu posiloven je komplexní nástroj, který zjednodušuje a automatizuje každodenní provoz vaší posilovny. Zefektivňuje vše od administrativních úkolů po opakované platby, čímž vám usnadňuje život. Zde je několik důvodů, proč je pro vaše fitness podnikání nepostradatelný:
- Snadno sledujte informace o členech, docházku a účast na lekcích – vše na jednom místě. Rozlučte se s papírováním a chybami!
- Už žádné honění se za platbami! Automatizujte fakturaci, posílejte upomínky a umožněte členům platit online – hladce a jednoduše.
- Mějte přehled o rozvrhu lekcí, přidělených trenérech a dostupnosti vybavení bez stresu.
- Chcete se rozhodovat chytřeji? Získejte podrobné zprávy o popularitě lekcí a výnosech, které vám pomohou při rozhodování.
- Ušetřete čas automatizací registrací, připomínek a administrativních úkolů. Soustřeďte se více na růst své posilovny!
- Přilákejte nové členy pomocí integrovaných marketingových nástrojů – zasílejte propagační materiály, nabídky a e-mailové kampaně z jednoho místa.
- Udržujte zájem členů pomocí personalizované komunikace, sledování pokroku a jednoduchého plánování lekcí.
🧠 Zajímavost: Každý pátý Američan má členství v posilovně! Oslovujete správné publikum?
Co byste měli hledat v softwaru pro správu posiloven?
Výběr správného softwaru pro správu posilovny může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho podnikání. Ale jak s tak velkým výběrem na trhu najít ten správný software pro vaši posilovnu?
Zde je několik klíčových funkcí, které by váš software pro správu členů měl umět:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Ujistěte se, že je software pro vaše zaměstnance snadno použitelný a srozumitelný.
- Správa členů: Spravujte profily členů, sledujte docházku a monitorujte retenci.
- Plánování a správa lekcí: Spravujte rozvrhy instruktorů a umožněte členům rezervovat, rušit nebo přesouvat lekce.
- Zpracování plateb: Integrace s platebními bránami pro bezproblémové transakce
- Zprávy a analýzy: Vytvářejte podrobné zprávy o trendech v členství, docházce do kurzů a tržbách.
- Zákaznická podpora: V případě potřeby můžete kontaktovat podporu prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Škálujte software podle toho, jak se vaše posilovna rozšiřuje.
- Integrace: Propojte se s nástroji pro účetnictví, marketing nebo komunikaci.
- Ceny: Zůstaňte v rámci svého rozpočtu, aniž byste museli slevit z nezbytných funkcí.
💡Tip pro profesionály: Využijte software pro školení zákazníků a získejte kontrolu nad celým životním cyklem zákazníků, od prodeje až po obnovení členství.
10 nejlepších softwarů pro správu posiloven
Abychom vám pomohli zorientovat se v moři možností, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro správu posiloven.
1. ClickUp (nejlepší pro správu provozu posilovny a komunikaci s členy pomocí přizpůsobených pracovních postupů)
Pokud hledáte skutečně komplexní řešení, pak je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, tou nejlepší volbou! Není určen pouze pro projekty; ClickUp vyniká jako komplexní software pro správu posiloven.
Výběr správného systému pro správu vztahů se zákazníky (CRM) vám může ulehčit práci. Vylepšete vztahy se zákazníky vaší posilovny pomocí přizpůsobitelného softwaru CRM od ClickUp.
Zjednodušte komunikaci s klienty, sledujte členství a vytvářejte pracovní postupy pro zdokonalení prodejního procesu – vše na jedné platformě. Přidejte jejich údaje do vlastních polí, abyste mohli sledovat důležité informace, jako je obnovení členství, v systému CRM.
Zvyšte efektivitu své posilovny a zlepšete spokojenost zákazníků pomocí organizovaných časových os pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
Dashboard CRM vám poskytne jasný přehled o provozu vašeho fitness centra a údajích o členech. Chcete začít rychle? ClickUp nabízí také šablony CRM, které vám pomohou rychle se rozběhnout.
Vizualizace rozvrhů lekcí a pracovních dob zaměstnanců může mít zásadní význam. S funkcí Calendar View od ClickUp můžete integrovat všechny své kalendáře (pracovní, osobní, sociální) do jednoho jednotného zobrazení. Už žádné překrývání rozvrhů členů!
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což ztěžuje pozdější vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové konverzace přiřazeny ke konkrétním projektům a úkolům, takže jsou vaše konverzace v kontextu a snadno dostupné.
Charakteristickým rysem dobrého softwaru pro fitness centra je schopnost nastavit a zapomenout na opakující se úkoly. ClickUp Automations to dokáže pomocí automatizovaných pracovních postupů, které eliminují opakující se úkoly. Můžete nastavit připomenutí pro obnovení členství, potvrzení lekcí nebo speciální nabídky, aniž byste je museli ručně sledovat.
Chcete pro své členy vytvořit sledovatelné cíle? ClickUp Goals je váš nejlepší přítel! Ať už vaši členové pracují na síle, hubnutí nebo fitness milnících, ClickUp vám umožní nastavit vlastní cíle a sledovat jejich pokrok, aby vy i vaši členové zůstali motivovaní.
Jste připraveni vytvořit domov pro svou posilovnu na ClickUp? Zbývá už jen jedna věc – vytvořit manuály, školicí dokumenty, zásady a příručky na ClickUp Docs! Slouží jako centrální knihovna pro všechny vaše důležité dokumenty, které můžete sdílet se svým týmem a novými klienty pouhým kliknutím.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte pomocí ClickUp Docs klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro zákaznickou zkušenost, abyste lépe porozuměli a zlepšili spokojenost zákazníků, jejich loajalitu a celkovou zkušenost.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí funkcí ClickUp Project Management si stanovte fitness cíle a sledujte svůj pokrok.
- Organizujte osobní tréninky a různé programy pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Google Drive, Dropbox a Zoom.
- Spravujte své podnikání odkudkoli pomocí specializovaných mobilních aplikací pro iOS a Android.
Omezení ClickUp
- Pro některé uživatele může být nutné se s programem nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Jako vedoucí produktového oddělení používám ClickUp k jasné komunikaci našeho produktového plánu interním i externím zainteresovaným stranám. ClickUp nám pomohl vytvořit a sledovat měřitelné cíle pomocí funkce Cíle. To nám také pomohlo zajistit štíhlý pracovní postup, abychom se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
💡Tip pro profesionály: Využijte šablony pro sledování osobních návyků a cvičební deník, které členům pomohou sledovat jejich osobní cíle a pokrok.
2. Zen Planner (nejlepší pro plynulou správu členství)
Pokud jde o cílené a komplexní řízení fitness center, Zen Planner je skvělou volbou. Je navržen pro fitness studia, školy bojových umění a studia jógy.
Kromě plánování a fakturace vám umožňuje vytvářet vlastní tréninkové plány a vést podrobné profily členů, a to vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce Zen Planner
- Nabízí rozmanité funkce pro správu členství, kurzů a rozvrhů.
- Poskytuje zprávy a analýzy týkající se trendů v členství, finančních výsledků a zapojení členů.
- Poskytuje komplexní fakturační nástroje, které umožňují kontrolu nad financemi.
- Obsahuje vestavěné kalendáře, mobilní rezervace a přidané schůzky.
Omezení Zen Planner
- Možnosti přizpůsobení pro branding jsou omezené.
- Chybí vestavěné nástroje pro správu tréninků
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Zen Planner
- Startovací balíček: 199 $/měsíc
- Studio: 99 $/měsíc
- Essentials: 198 $/měsíc
- Ultimate: 348 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zen Planner:
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Skutečnost, že tento systém je tak snadno použitelný a obsahuje nástroje jako Zoom.
3. Wodify (nejlepší pro správu licencí)
Wodify je přizpůsoben pro CrossFit tělocvičny a zaměřuje se na sledování výkonu, plánování a dokonce i soutěže členů s žebříčky. Je také vybaven nástroji pro správu licencí, sledování výkonu a monitorování docházky.
S Wodify můžete také spravovat certifikace trenérů a sledovat pokrok členů v průběhu času.
A to není vše – můžete také snadno navrhovat a upravovat tréninkové rutiny, doplněné o integrovaný videoobsah v softwaru.
Nejlepší funkce Wodify
- Zpracovávejte transakce hladce díky integrovanému zpracování plateb.
- Využijte žebříčky k podpoře soutěže a sledování hodnocení členů.
- Ukládejte a spravujte digitální prohlášení a smlouvy přímo v rámci platformy.
- Využijte robustní funkce k vytváření a distribuci denních tréninků, včetně WOD.
Omezení Wodify
- Omezené marketingové nástroje
- Závislost na integraci nástrojů třetích stran
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně intuitivní.
Ceny Wodify
- Cena začíná na 179 $/měsíc.
Hodnocení a recenze Wodify
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Wodify je snadno použitelný pro mě, mé trenéry i mé klienty. Nedávné aktualizace aplikace Wodify změnily způsob, jakým moji klienti se mnou denně komunikují.
💡Tip pro profesionály: Upřednostňování pohody vašich zaměstnanců není luxus. Je to zásadní pro úspěch vašeho podnikání. K posílení morálky zaměstnanců můžete využít software pro sledování jejich pohody.
4. Mindbody (nejlepší pro fakturaci a plánování klientů)
Zatímco je nezbytné mít pod kontrolou personální záležitosti, Mindbody vám může konkrétně pomoci zlepšit zkušenosti klientů. Jeho systém správy zvyšuje zapojení cíleným marketingem, automatizovanými reklamami a lepším plánováním.
Mindbody má také recepci vybavenou umělou inteligencí, která zjednodušuje rezervace, zatímco robustní reporting a integrovaný CRM systém pomáhají přeměnit potenciální zákazníky na věrné zákazníky.
Nejlepší funkce Mindbody
- Zpracovávejte platby pomocí integrovaného systému zpracování plateb.
- Využijte integrované marketingové nástroje k přilákání a udržení klientů.
- Spravujte profily klientů, sledujte docházku a prohlížejte historii nákupů.
- Získejte aktualizace v reálném čase a automatická připomenutí díky integraci webových stránek.
- Získejte nové potenciální zákazníky pomocí dashboardu prodejního kanálu a analytické zprávy o prodejním trychtýři.
Omezení Mindbody
- Uživatelské rozhraní může být složité a neintuitivní.
- Ceny mohou být pro jednotlivé trenéry příliš vysoké.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro branding
Ceny Mindbody
- Cena začíná na 169 USD/měsíc za jednu pobočku.
Hodnocení a recenze Mindbody
- G2: 3,6/5 (380+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 2 800 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Kontrolní seznam pro nastavení Mindbody pomáhá zkrátit dobu potřebnou k osvojení systému. Provází vás nastavením zaměstnanců, lekcí, schůzek a členství.
5. WellnessLiving (nejlepší pro reporting a analytiku)
Od podrobných zpráv až po hladkou integraci rezervací s Facebookem a Google Maps, WellnessLiving udržuje vše organizované a zároveň vám pomáhá rozvíjet vaše podnikání.
Tato platforma vám umožňuje spravovat informace o klientech, zpracovávat platby a odesílat marketingové zprávy prostřednictvím e-mailu, SMS nebo přímé pošty. Poskytuje také přehledné zprávy, interaktivní grafy a aktualizace zásob, takže můžete snadno sledovat vše, co se ve vaší posilovně děje.
Nejlepší funkce WellnessLiving
- Analyzujte data inteligentně pomocí integrovaných nástrojů umělé inteligence.
- Snadno se orientujte v přehledném a uživatelsky přívětivém rozhraní.
- Využijte specializované mobilní aplikace s vaší značkou pro vaše podnikání.
Omezení WellnessLiving
- Cenový plán s platbou za jednotlivé funkce
- Žádná bezplatná zkušební verze ani bezplatný tarif
Ceny WellnessLiving
- Startovací balíček: 19 $ měsíčně
- Obchodní plán: 39 $ měsíčně
- Business Pro Plan: 69 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WellnessLiving
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
👀 Věděli jste? Mnoho vašich klientů pravděpodobně zvládá práci na plný úvazek, což je může vyčerpávat. Výzkumy ukazují, že 20,4 % dospělých trpí celkovou únavou. Zařazení svižné chůze nebo rychlého cvičení do jejich denního režimu může být vynikajícím způsobem, jak dobít energii, zůstat po práci plní elánu a dokonce zvýšit výdrž.
6. Virtuagym (nejlepší pro zefektivnění procesů fakturace a plateb)
Virtuagym je cloudová platforma navržená tak, aby pomáhala fitness klubům, osobním trenérům a dalším profesionálům ve fitness odvětví spravovat členství, trénovat klienty a zefektivňovat obchodní operace.
Zahrnuje robustní funkce pro správu členství a podpůrného týmu a špičkový systém kontroly přístupu do posilovny 24/7.
Nejlepší funkce Virtuagym
- Nabízí hardware, flexibilní možnosti členství a integraci aplikací třetích stran pro zvýšení příjmů.
- Zahrnuje software pro přihlašování do studia, pokročilé analytické funkce a řadu možností rezervace.
- Obsahuje opakovaně použitelné šablony tréninků, které můžete vytvářet pomocí optimalizovaných tréninkových plánů a editoru tréninků.
Omezení Virtuagym
- Nedostatek souhlasu s prodloužením smlouvy
- Potíže s integrací placených služeb pro účetnictví a POS
Ceny Virtuagym
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Virtuagym
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 250 recenzí)
7. PushPress (nejlepší pro sledování tréninku)
PushPress, vytvořený majiteli fitness center pro majitele fitness center, dobře rozumí vašim problémům. Zjednodušuje provoz díky automatizovanému fakturačnímu systému, zpracování plateb a sledování tréninků prostřednictvím funkce TRAIN, která nabízí předprogramované tréninky od předních partnerů v oblasti fitness.
PushPress také pomáhá spravovat retenci členů a komunikaci s automatizovanými následnými kroky prostřednictvím textových zpráv, e-mailů a hovorů – vše prostřednictvím svého CRM. Zatímco jeho bezplatný tarif je užitečný pro malé posilovny, pokročilé funkce, jako jsou integrace třetích stran, jsou k dispozici v tarifech vyšší úrovně.
Nejlepší funkce PushPress
- Poskytuje nástroje pro správu mezd, což usnadňuje zpracování plateb zaměstnancům přímo prostřednictvím platformy.
- Nabízí podrobné reporty a analýzy, které pomáhají majitelům fitness center sledovat klíčové ukazatele, jako jsou tržby, růst počtu členů a trendy v docházce.
- Zahrnuje funkci samoobslužného kiosku pro přihlášení, která členům umožňuje rychlé přihlášení a snižuje pracovní zátěž recepce.
Omezení PushPress
- Některé funkce nejsou k dispozici ihned a pro jejich přístup může být nutné zakoupit doplňky.
- Bezplatný tarif nenabízí integraci s externími nástroji.
Ceny PushPress
- Bezplatný tarif s omezenými funkcemi
- Pro Plan: 159 $ měsíčně
- Max Plan: 229 $ měsíčně
Hodnocení a recenze PushPress
- G2: 4,9/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Použijte šablony členských formulářů, abyste vytvořili příjemný první dojem, zaujmuli členy a navázali dlouhodobé vztahy se svými klienty.
8. ABC Glofox (nejlepší pro správu členů a rezervaci termínů)
ABC Glofox je ideální pro majitele, kteří chtějí zjednodušit správu posiloven a fitness studií. Nabízí nástroje pro zvýšení počtu členů, zefektivnění plánování a pomoc s fakturací. Tato univerzální platforma je vhodná pro různá studia, včetně jógy, pilates, barre, HIIT, indoor cyklistiky, veslování, boxu a bojových umění, bez ohledu na jejich velikost.
Díky funkcím, jako jsou podrobné reporty, správa přihlášení a automatizované administrativní úkoly, pomáhá ABC Glofox majitelům snížit jejich manuální pracovní zátěž. ABC Glofox se postará o složité provozní záležitosti, takže se majitelé fitness center a studií mohou více soustředit na zvyšování spokojenosti členů a rozšiřování svého podnikání.
Nejlepší funkce ABC Glofox
- Integrovaný systém CRM
- Integrované aplikace pro Android a iOS s přizpůsobeným brandingem
- Automatizovaný platební proces
Omezení ABC Glofox
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybějící pevný cenový plán
Ceny ABC Glofox
- Ceny na míru začínají od 100 $/měsíc.
Hodnocení a recenze ABC Glofox
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 340 recenzí)
Glofox pomohl mně a mému týmu zkrátit čas, který jsme trávili administrativou, a co je ještě důležitější, zvýšil spokojenost našich klientů s uživatelskou zkušeností.
9. TeamUp (nejlepší pro franšízy a budování členské základny)
TeamUp je inovativní softwarové řešení navržené pro zefektivnění správy fitness studií, tělocvičen a tréninkových zařízení, které nabízí širokou škálu funkcí. Uspořádává informace o zákaznících a prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, zpracovává platby a usnadňuje vytváření akcí nebo kurzů.
Intuitivní design platformy zajišťuje, že členové komunity se mohou snadno registrovat na aktivity online, což zvyšuje jejich zapojení a pohodlí.
Nejlepší funkce TeamUp
- Nabízí výkonný systém pro budování členské základny.
- Poskytuje vysokou úroveň zabezpečení díky funkci kontroly přístupu.
- Nabízí specializované mobilní aplikace s vaší značkou.
Omezení TeamUp
- E-mailové kampaně vyžadují integraci s externími nástroji, jako je Mailchimp.
- Bezplatný tarif není k dispozici.
Ceny TeamUp
- Cena začíná na 104 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze TeamUp
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 320 recenzí)
10. Gymflow (nejlepší pro správu a plánování lekcí)
GymFlow je vybaven komplexní sadou nástrojů pro správu a je určen pro všechny typy tělocvičen a fitness studií. Odlišuje se automatizovanou funkcí kontroly přístupu do tělocvičny, která majitelům tělocvičen umožňuje plynule udělovat nebo odebírat přístup na základě stavu předplatného člena. To nejen zvyšuje bezpečnost, ale také snižuje manuální úsilí a zajišťuje, že správa přístupu je efektivní a bezproblémová.
Nejlepší funkce Gymflow
- Automatické e-mailové upomínky na obnovení členství
- Podpora různých platebních procesorů
- Komplexní funkce pro vytváření reportů a sledování docházky
- Vizuálně přitažlivé a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Snadno přizpůsobitelné plánování pomocí drag-and-drop
Omezení Gymflow
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Složité funkce mohou vyžadovat určité zaučení.
Ceny Gymflow
- Plán pro malé podniky (pro podniky s tržbami nižšími než 20 000 USD za měsíc): 159 USD/měsíc
- Standardní plán (pro firmy s obratem více než 20 000 USD měsíčně): 229 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Gymflow
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
GymFlow je velmi intuitivní a snadno použitelný a jeho tým poskytuje vysokou úroveň podpory. Díky integraci se Stripe a Kisi zůstanou naše platební a přístupové systémy na špičkové úrovni. Velmi spolehlivé. Od zavedení jsme nezaznamenali žádné výpadky.
Spravujte svou posilovnu bez problémů s ClickUp
Výběr správného softwaru pro správu posilovny vám může ulehčit provozování vašeho podniku. A ClickUp to všechno zvládne!
Čím se odlišuje? Neslouží pouze ke správě členství a lekcí. ClickUp vám umožňuje organizovat vše, co souvisí s vaší posilovnou – od individuálních tréninkových plánů a rozvrhů lekcí až po podrobnosti o členech a celkové obchodní cíle.
Navíc jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a výkonné funkce vše usnadňují a zefektivňují.
Jste připraveni transformovat své podnikání? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a odhalte plný potenciál své posilovny – vaši členové vám budou vděční!