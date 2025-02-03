10 nejlepších softwarů pro školení zákazníků v roce 2025

Někdy i ten nejlépe vyvinutý produkt má potíže udržet si své uživatele. Hlavním důvodem je nedostatek školení a vzdělávání zákazníků.
Podniky musí své zákazníky neustále vzdělávat o výhodách svých produktů a o tom, jak z nich získat co největší užitek. Když uživatelé dostanou vzdělávací obsah a další zdroje, může se jejich zákaznická zkušenost výrazně zlepšit, což jim pomůže plně využít potenciál vašeho produktu.
Software pro školení zákazníků vám pomůže rychleji dosáhnout těchto cílů v oblasti vzdělávání uživatelů.
Se správným softwarem pro školení zákazníků se vytváření produktových prohlídek, tutoriálů, školicích videí a online kurzů stane hračkou.
Co byste měli hledat v softwaru pro školení zákazníků?
Na výběr je několik softwarů pro školení zákazníků, z nichž každý má své vlastní jedinečné funkce. Pouze několik z nich však nabízí kombinaci funkcí, které umožňují poskytovat kvalitní školicí program pro zákazníky.
Pojďme se na ně podívat:
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si software pro školení zákazníků, který dokáže růst spolu s vašimi obchodními potřebami a rozšiřující se uživatelskou základnou. Musí být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil změnám bez ohledu na počet uživatelů a složitost vašich potřeb.
- Integrační schopnosti: Software musí bezproblémově fungovat s vaším softwarem pro řízení projektů, CRM, spolupráci a produktivitu. Možnost integrace s širokou škálou softwaru pomáhá zvýšit použitelnost tohoto nástroje.
- Rozhraní a uživatelská zkušenost: Školicí software musí mít uživatelsky přívětivé rozhraní, a to jak pro vás, tak pro vaše uživatele, což zjednoduší proces učení.
- Reporting a analytika: Vyberte si software s datově orientovaným přístupem a robustními reportingovými funkcemi, abyste pochopili dopad svých školicích programů.
- Přizpůsobení a branding: Vyberte software, který lze dostatečně přizpůsobit, aby obsah, vzhled a rozvržení odpovídaly vašemu brandingu, což podpoří uznání a loajalitu uživatelů.
- Podpora implementace: Vyberte si software, který poskytuje technickou pomoc a zákaznickou podporu během celého procesu implementace.
10 nejlepších softwarů pro školení zákazníků
Pečlivě jsme vybrali software pro školení zákazníků, který prokázal své výsledky u mnoha značek po celém světě. Zde je 10 nejlepších.
1. ClickUp
ClickUp je stejně schopná sada CRM jako komplexní platforma pro řízení projektů. Školení zákazníků vám k ničemu nebude, pokud neznáte svůj vztah s nimi.
Díky několika pohledům, funkcím a šablonám specifickým pro CRM v ClickUp můžete na první pohled vidět všechny vztahy s klienty.
ClickUp CRM
Software pro správu projektů CRM a šablony CRM od ClickUp zjednodušují správu zákazníků a tím i jejich školení. Intuitivní design platformy umožňuje snadné sledování interakcí se zákazníky a jejich pokroku, což zajišťuje, že každý zákazník dostane individuální pozornost a podporu.
ClickUp Sales
S ClickUp Sales Project Management získáte komplexní platformu, která pokrývá celý životní cyklus zákazníka – od správy objednávek po podporu prodeje a zapojení zákazníků. Robustní analytické funkce platformy vám umožňují nejen prohlížet, ale také analyzovat data zákazníků a získat tak hlubší vhled.
Dashboard ClickUp je vybaven více než 50 widgety, které poskytují cenné údaje, jako je průměrná velikost obchodu a celková hodnota zákazníka. Tyto údaje jsou klíčové pro přizpůsobení školicích programů potřebám zákazníků a pro podporu růstu prodeje.
ClickUp Clips
ClickUp Clips – nativní nástroj platformy pro nahrávání obrazovky a komunikaci prostřednictvím videa – má schopnost posilovat loajalitu a spokojenost zákazníků. Je to vynikající nástroj pro zapojení nových zákazníků, provádění ukázek projektů a sdílení aktualizací pomocí nahrávek obrazovky – to vše na jedné platformě.
ClickUp Emails může doplnit váš pracovní postup školení zákazníků. Nástroj pro správu e-mailů zlepšuje komunikaci s vašimi zákazníky díky jednotnému centru pro zasílání materiálů pro zaškolení, aktualizací pro zákazníky a dalších informací.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte a spravujte informace o zákaznících pomocí flexibilních zobrazení ClickUp Views a ClickUp CRM.
- Centralizujte svou databázi zákazníků na jednom místě
- Zjednodušte pracovní postupy nastavením automatizací ClickUp, které mohou snížit manuální práci, jako je plánování a připomínky školení, když se vaše zákaznická základna rozroste.
- Integrujte aplikace jako Zoom, Slack, Dropbox a Vimeo pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je zde mírná náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Skilljar
Skilljar poskytuje personalizovaný systém pro správu výuky (LMS) pro školení zákazníků. Tento speciálně vyvinutý nástroj pro úspěch zákazníků transformuje vzdělávání zákazníků z nákladného procesu na strategický aktivum.
S tímto softwarem pro školení zákazníků budete mít k dispozici všechny potřebné nástroje pro získávání, zapojení a udržení zákazníků, bez ohledu na velikost vaší firmy.
Nejde jen o vzdělávání zákazníků; můžete také sledovat pokrok studentů a hodnotit svůj obsah pomocí funkcí pro vytváření zpráv a analýzu. Nástroje pro tvorbu obsahu Skilljar podporují různé typy obsahu, aby vyhovovaly všem stylům učení.
Nejlepší funkce Skilljar
- Zachyťte a analyzujte využitelné údaje a poznatky o zákaznících, abyste mohli sledovat pokrok ve školení.
- Navrhněte portály přizpůsobené konkrétnímu publiku a vytvořte tak individuální vzdělávací programy.
- Přizpůsobte viditelnost dat tak, abyste na první pohled viděli potřebné informace.
- Implementujte podnikový datový konektor, který propojí poznatky z oblasti vzdělávání s nástroji business intelligence.
- Koordinujte a spravujte živé i virtuální školicí kurzy, včetně zefektivnění registračních procesů.
- Integrace s HubSpot, Zendesk, YouTube a Salesforce
Omezení Skilljar
- Žádné automatizované zprávy; platforma poskytuje pouze základní analytické funkce, pokud není kombinována s jinými nástroji.
Ceny Skilljar
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Skilljar
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
3. iSpring Learn
S iSpring Learn můžete spolehlivě zaškolovat, zdokonalovat a certifikovat zákazníky. Aplikace iSpring Learn umožňuje snadný přístup ke školení z téměř jakéhokoli zařízení.
Software pro udržení zákazníků můžete také integrovat přímo do svých prostor, aby se snadno propojil s vaším současným nastavením bez nutnosti hostování v cloudu.
Když zkombinujete iSpring Learn s iSpring Suite, získáte výkonnou dvojici nástrojů LMS+Authoring, se kterými můžete vytvořit svůj eLearningový ekosystém. Můžete také vytvářet kurzy z knihovny kurzů, abyste posílili pozici obchodních manažerů a manažerů zákaznické spokojenosti prostřednictvím školení zákazníků.
Nejlepší funkce iSpring Learn
- Učte se kdekoli a kdykoli s aplikací iSpring Learn pro online i offline použití.
- Zaručte 100% bezpečnost dat a poskytněte vyhrazené cloudové úložiště pro centralizaci veškeré správy dat.
- Nabízejte hotové kurzy, které vylepší a podpoří iniciativy v oblasti školení zákazníků.
- Poskytujte školicí zprávy a analýzy, abyste mohli efektivně hodnotit a měřit výkonnost.
Omezení iSpring Learn
- V porovnání s jinými softwary poměrně drahé
Ceny iSpring Learn
- iSpring Suite: 770 USD za autora ročně
- iSpring Suite Max: 970 USD za autora ročně
- iSpring Suite Premium: 1 970 USD za autora ročně
Hodnocení a recenze iSpring Learn
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
4. Adobe Learning Manager
S Adobe Learning Manager můžete vytvářet příjemné vzdělávací zážitky. Jedná se o komplexní škálovatelnou platformu, která pokrývá zapojení zákazníků, prodej a budování dovedností zaměstnanců.
Tato platforma umožňuje studentům učit se kdykoli a kdekoli chtějí. Díky gamifikaci a možnostem přizpůsobení můžete studentům nabídnout jedinečný zážitek, který je udrží v zájmu: Personalizovaný dashboard jim umožňuje sledovat jejich pokrok a získávat doporučení ke kurzům.
Nejlepší funkce Adobe Learning Manager
- Začleňte software pro spolupráci s klienty do svého stávajícího pracovního postupu pomocí sad API a přizpůsobených konektorů.
- Proveďte uživatele uživatelsky přívětivým rozhraním s poutavými funkcemi vyhledávání a procházení.
- Přizpůsobte si uživatelský panel tak, aby na první pohled zobrazoval absolvované kurzy, odznaky a dosažené milníky.
- Vytvořte komunitu pro učení a zdokonalování nápadů pomocí specializovaných diskusních fór.
Omezení Adobe Learning Manager
- Software má omezené komerční školení a není možné prostřednictvím něj komunikovat interně.
Ceny Adobe Learning Manager
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe Learning Manager
- G2: 4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
5. Litmos
Litmos poskytuje komplexní řešení pro vzdělávací potřeby různých oddělení, včetně prodeje, podpory, provozu, zákazníků a zaměstnanců. Kombinuje virtuální učebny, mobilní učení a sociální učení na jedné platformě.
Tento software podporuje webová školení i školení vedená lektorem a umožňuje spolupráci, tvorbu obsahu a globální distribuci.
Díky zajímavým funkcím, jako jsou žebříčky, přizpůsobené značky a uživatelské rozhraní, se odlišuje od ostatních LMS pro školení zákazníků.
Nejlepší funkce Litmos
- Vytvářejte dynamické návrhy SCORM (Sharable Content Object Reference Model) pomocí integrovaných nástrojů pro tvorbu obsahu, které podporují jak nové, tak pokročilé studenty.
- Sledujte a analyzujte výukové moduly pomocí funkcí sledování a reportování, abyste pochopili jejich dopad.
- Začleňte gamifikaci, abyste zvýšili zapojení studentů, motivovali je k účasti a podpořili přátelskou soutěž.
- Navrhněte vlastní uživatelské rozhraní a dashboardy, které budou dokonale odrážet téma vaší značky.
Omezení Litmos
- Pro nové zákazníky a zaměstnance je zde mírná náročnost na zaučení.
- Nelze propojit kurzy nebo odeslat kurz v rámci softwaru.
Ceny Litmos
- Foundational Suite: Ceny na míru
- Premier Suite: Ceny na míru
- Platinum Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Litmos
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 270 recenzí)
6. SkyPrep
SkyPrep, který se prohlašuje za „LMS bez zmatků“, je inteligentní online školicí software, který automatizuje učení a usnadňuje školení zákazníků. Poskytuje relevantní vzdělávací nástroje, které vám pomohou zabránit odchodu zákazníků.
Tento nástroj nabízí přizpůsobitelné brandingové možnosti a četné integrace třetích stran, které zjednodušují a vylepšují vzdělávání zákazníků. Software je vybaven všemi funkcemi, které potřebujete pro průběžnou vzdělávací podporu zákazníků.
Nejlepší funkce SkyPrep
- Usnadněte proces učení intuitivním rozhraním pro vaše zákazníky.
- Zajistěte bezpečnost na podnikové úrovni, abyste chránili a udržovali svá obchodní data bezpečně zálohovaná po celou dobu.
- Využijte reportování a analytiku k posílení dopadu vašich vzdělávacích modelů.
- Zrychlete správu uživatelů, abyste eliminovali duplicitní zadávání dat a zvýšili efektivitu správy díky automatizaci.
Omezení SkyPrep
- Funkce analýzy a reportingu jsou omezené a vyžadují určitou práci, aby bylo možné získat požadované informace.
Ceny SkyPrep
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Lite: Ceny na míru
- Premium: Ceny na míru
- Enterprise Learning Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SkyPrep
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
7. Intellum
Intellum je inovativní řešení pro vzdělávání zákazníků: vytvářejte, prezentujte, spravujte, sledujte a vylepšujte své kurzy. Platforma využívá k výuce zákazníků postupný přístup. Začněte tím, že si stanovíte jasně definované cíle pro své podnikání a poté je sledujte nastavením obsahové strategie.
Hlavním tématem je zde neustálé vzdělávání. Můžete vytvářet přizpůsobený obsah na základě předchozích aktivit, historie a osobnosti uživatele. Nakonec proces vyhodnoťte, vylepšete a opakujte.
Nejlepší funkce Intellum
- Poskytujte špičkové poradenství díky spolupráci s nejlepšími odborníky v oboru vzdělávání.
- Spravujte a optimalizujte publikování pomocí vylepšeného CMS pro větší kontrolu a efektivitu.
- Synchronizujte své kurzy s živými událostmi a virtuálními schůzkami a zajistěte tak komplexní vzdělávací zážitek.
- Zjednodušte proces certifikace tím, že obsah zorganizujete a sestavíte do strategických sbírek.
Omezení Intellum
- Reporting a analytika nejsou příliš efektivní
Ceny Intellum
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Intellum
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. eFront Learning
eFront Learning je platforma, která vám umožňuje přizpůsobit vzhled a styl vašich školicích modulů pomocí štítků a barev vaší značky.
S mobilní aplikací eFront Learning můžete také poskytovat školení na cestách a odpovídat na dotazy zákazníků, jakmile se objeví. Tento software také zjednodušuje plánování vzdělávacích cest a vytváření vzdělávacích trajektorií.
Nejlepší funkce eFront Learning
- Využijte inteligentní reportování ke sledování pokroku a zlepšení výsledků učení pomocí podrobných zpráv a průzkumů o absolvování kurzů.
- Přizpůsobte lokalizaci portálu nabídkou výběru z více než 20 jazyků, abyste vyhověli různým preferencím uživatelů.
- Integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Salesforce, Zapier a Zendesk
Omezení eFront Learning
- Rozhraní je obtížné ovládat.
Ceny eFront Learning
- Registrovaný: Od 1 200 $/měsíc (1 000 registrovaných uživatelů)
- Active: Od 2 000 USD/měsíc (150 souběžných uživatelů)
- On-premises: Individuální ceny
Hodnocení a recenze eFront Learning
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
9. LearnUpon
Pomocí jediného softwaru vám hub LearnUpon umožňuje provádět více akcí, od zapojení nových zákazníků až po jejich vzdělávání. Tento škálovatelný software pro školení zákazníků může školit jednoho zákazníka i tisíce najednou.
Jednoduché a poutavé vzdělávací prostředí LearnUpon zajišťuje hladký průběh školení pro zákazníky. Umožňuje také využití umělé inteligence k rychlejšímu vytváření vzdělávacích obsahů a kurzů. V kurzech můžete dokonce využít interaktivní boty, které uživatele provedou jejich vzdělávací cestou.
Nejlepší funkce LearnUpon
- Poskytuje komplexní katalog kurzů, ze kterých si zákazníci mohou vybrat a dozvědět se vše o vašich produktech a službách.
- Přizpůsobte a nakonfigurujte platformu tak, aby odpovídala vaší značce.
- Automatizujte opakující se úkoly správy uživatelů, jako je přidělování míst a rolí.
- Využijte analytické nástroje a reporty k vylepšení a zdokonalení svých strategií pro neustálé zlepšování.
Omezení LearnUpon
- Možnosti přizpůsobení a škálovatelnost jsou omezené.
Ceny LearnUpon
- Nezbytné: Individuální ceny
- Premium: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LearnUpon
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
10. WorkRamp
Proměňte své zákazníky v ambasadory vaší značky s WorkRamp. Jedná se o škálovatelnou platformu pro vzdělávání zákazníků zaměřenou na poskytování zážitků zaměřených na studenta.
WorkRamp vám umožňuje budovat zákaznické komunity kombinací živých a virtuálních školení, podporou vzájemného učení a vytvářením akademie vedené zákazníky.
Klíčovou odlišující vlastností WorkRamp je jeho partnerský vzdělávací systém LMS. Pokud rozšiřujete a integrujete své produkty s jinými hráči na trhu, WorkRamp vám může poskytnout další podporu integrací vašich vzdělávacích zdrojů.
Nejlepší funkce WorkRamp
- Navrhujte a organizujte vzdělávací zážitky pomocí snadno použitelných nástrojů pro tvorbu kurzů.
- Zaujměte studenty interaktivními a přizpůsobenými školicími moduly
- Podporujte vzájemné učení prostřednictvím komunit
Omezení WorkRamp
- Existují různé portály pro různé typy studentů, což může být trochu matoucí.
Ceny WorkRamp
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze WorkRamp
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Zvyšte obchodní angažovanost pomocí správného softwaru pro školení zákazníků
Potřebujete nástroj, který poskytuje software pro školení zákazníků s šablonami profilů zákazníků, aby si udržel pozornost zákazníků, poskytoval působivé ukázky produktů a zvýšil jejich zapojení.
Se správným softwarem můžete svým zákazníkům poskytnout přidanou hodnotu a proměnit je v loajální zákazníky.
Pokud si stále nejste jisti, doporučujeme ClickUp. Jedná se o komplexní řešení vašich potřeb v oblasti softwaru pro školení zákazníků. Získejte kontrolu nad celým životním cyklem zákazníků, od prodeje až po obnovení, díky komplexním funkcím a šablonám CRM v ClickUp.
Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte jeho CRM funkce zdarma!