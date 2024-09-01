Šablony členských formulářů, které zjednoduší váš registrační proces

V odvětví předplatného, jehož hodnota činí 593 miliard dolarů, je počet registrací nejjasnějším ukazatelem růstu a opakovaných příjmů pro mnoho společností. Přesto více než 77 % podniků má potíže s udržením a rozšiřováním členské základny.
Členské formuláře jsou výchozím bodem pro vaše zákazníky a udávají tón a atmosféru vaší značky. Vylepšení a standardizace registračního procesu je ideálním způsobem, jak začít, a stačí k tomu jen několik účinných nástrojů.
Právě v tom vám pomohou šablony členských formulářů s předem navrženými strukturami.
Tento blog se zaměří na základní pojmy šablon členských formulářů a klíčové aspekty jejich efektivního používání. Poté vám představíme 10 šablon připravených k použití, které vám pomohou rychle se rozběhnout.
Co jsou šablony členských formulářů?
Šablony členských formulářů jsou standardizované rámce pro shromažďování základních údajů a přijímání potenciálních nových členů s předvyplněnými datovými poli.
Zde jsou hlavní účely šablon členských formulářů:
- Zaznamenávejte a ukládejte důležité údaje o členech a zájemcích.
- Předpovídejte růst tržeb a spravujte žádosti. Šablony také efektivně sledují metriky, jako je doba zpracování žádosti a celková hodnota zákazníka.
- Ušetřete čas a zdroje zefektivněním procesu registrace.
- Zlepšete konzistenci při vyplňování a zpracování formulářů díky standardizovanému přístupu.
- Prezentujte značku a téma firmy profesionálně v každém členském formuláři.
- Posilte a přizpůsobte svou produktovou a marketingovou strategii na základě poznatků získaných z odpovědí.
V tomto stručném přehledu se podíváme na klíčové aspekty šablony členského formuláře.
Co dělá šablonu členského formuláře dobrou?
Abyste ze šablony členského formuláře vytěžili maximum, zde jsou klíčové aspekty, které musí podniky do svých formulářů zahrnout:
- Shromažďujte pouze nezbytné informace: Omezte sběr dat a zobrazujte pouze to, co je nezbytné, s důrazem na účel každého datového pole. Tím se vyhnete zahlcení potenciálních členů nadměrným množstvím otázek.
- Uspořádejte šablony formulářů v logickém pořadí: Jasné pořadí provede uživatele procesem hladce. To také usnadní vašemu týmu zpracování a organizaci informací o členech.
- Používejte rozevírací seznamy: Tato funkce šetří místo ve formuláři a zabraňuje nepřehlednosti, když uživatelé musí vybírat z mnoha možností. Rozevírací seznamy jsou užitečné pro pole formuláře, jako je pohlaví a typ členství.
- Zahrňte podmíněnou logiku: Další přizpůsobení, které pomáhá s uživatelskou zkušeností, je logický kód, který zobrazuje relevantní otázky na základě předchozích odpovědí.
- Optimalizace pro mobilní zařízení: Ujistěte se, že formulář je responzivní a uživatelsky přívětivý na různých zařízeních.
- Zpracování chyb: Poskytněte jasné chybové zprávy pro neplatné záznamy, abyste předešli omylům.
Kromě těchto aspektů existuje několik důležitých postupů, které pomáhají zlepšit vnímání značky:
- Ochrana osobních údajů: Jasně uveďte, jak budou údaje členů používány a chráněny.
- Stránka s poděkováním: Po úspěšném odeslání nabídněte potvrzovací zprávu a další kroky.
- Vložte ukazatele postupu: Ukažte uživatelům, jak daleko se dostali ve vyplňování formuláře. Je to skvělý způsob, jak budovat důvěru a snížit počet opuštěných formulářů.
10 poutavých a efektivních šablon členských formulářů
Základní znalost členského formuláře je sice užitečná, ale nejlépe si pořiďte několik šablon, abyste ušetřili čas a námahu s jejich vytvářením od nuly. ClickUp, odborník v oblasti projektového řízení, vám to usnadní díky svým integrovaným nástrojům pro tvorbu formulářů.
Kromě funkcí ClickUp vám nabízíme také deset efektivních šablon členských formulářů, které jsme pro vás připravili, aby vám pomohly začít:
1. Šablona členského formuláře ClickUp
Pro ty, kteří chtějí vytvořit komplexní členský formulář, aniž by obětovali estetický vzhled, je šablona členského formuláře ClickUp ideálním komplexním rámcem pro formuláře.
Zde jsou klíčové funkce, díky kterým je tento připravený formulář ideální pro vše, co souvisí s členstvím:
- Zjednodušuje proces vyplňování formuláře díky přizpůsobitelným předvyplněným datovým polím.
- Slučuje obrovské množství informací do jedné bezplatné databáze.
- Uspořádá vstupy podle vašich přizpůsobení a zjednoduší kontrolu a zpracování. Můžete filtrovat data podle typů členství (nové, aktivní atd.) a fází (v kontrole, blížící se obnovení atd.).
- Vytvářejte poutavé a atraktivní formuláře s mnoha možnostmi formátování a barevných motivů.
- Zlepšuje organizaci členství a sledování reakcí díky vlastním zobrazením, jako jsou zobrazení procesu, nových a aktivních členů.
- Udržujte své podnikání na správné cestě tím, že budete moci získávat údaje o výkonu z odpovědí na vaše obchodní cíle.
Kromě těchto výhod ClickUp vylepšuje možnosti přizpůsobení a integrace tím, že své šablony formulářů doplňuje o svůj nástroj pro správu.
ClickUp Form View je nástroj platformy pro vytváření a správu formulářů. Zde je několik klíčových funkcí, které jsou obzvláště užitečné pro členské podniky:
- Usnadňuje proces návrhu díky uživatelsky přívětivému rozhraní a zajímavým možnostem formátování.
- Shromažďuje všechny odpovědi na jednom místě a prezentuje přehledy s více zobrazeními, jako je například dashboard a zobrazení stavu. Díky tomu je analýza a sledování pokroku hladké.
- Převádí všechny podrobnosti na úkoly, aby byl váš proces registrace orientován na akci.
- Vylepšete jazyk formuláře a jeho přitažlivost pomocí nástroje AI, ClickUp Brain. Tato funkce také využívá AI k vytvoření souhrnů a zpráv z vašich odpovědí během několika sekund.
2. Šablona formuláře ClickUp
Šablona formuláře ClickUp je ideální volbou pro zefektivnění správy členství a úsporu času a úsilí uživatelů. Tato šablona využívá jednoduchý, ale přizpůsobitelný předem navržený rámec, který zajišťuje konzistentnost a přesnost.
Zde jsou funkce, díky kterým je šablona formuláře ClickUp ideální součástí vašich členských formulářů:
- Zajišťuje snadné použití díky přehledným datovým polím.
- Okamžitě shromažďuje informace o vašich hlavních demografických údajích, což usnadňuje vytváření cílených produktů nebo zážitků.
- Díky sledování v reálném čase budete mít přehled o nejnovějších změnách.
- Poskytuje výkonnou vizualizaci díky uživatelsky přívětivým dashboardům a přehledům formulářů. Šablona také obsahuje přehled pracovní zátěže, který zajistí, že váš tým pro reakci na incidenty zůstane produktivní a nebude přetížen úkoly.
3. Šablona registračního formuláře ClickUp
Šablona registračního formuláře ClickUp je ideální pro organizace, jejichž členství zahrnuje akce nebo fyzické produkty a služby.
Tento rámec se vztahuje na podniky, tělocvičny, sdružení nebo kluby, které poskytují osobní a plánované služby. Zde je několik funkcí a výhod šablony registračního formuláře:
- Díky osmi přizpůsobitelným polím zajistíte, že váš formulář bude shromažďovat užitečná data. Mezi nimi najdete pole zaměřená na události, jako je datum příjezdu, kontaktní údaje a transfer z letiště, ale lze je přizpůsobit pro jakýkoli účel.
- Zlepšuje správu registrace zákazníků díky funkcím sledování času a označování. Šablona také obsahuje varování o závislostech a možnosti e-mailových oznámení a lze ji snadno automatizovat, což vám pomůže reagovat na konkrétní odpovědi.
- Umožňuje vám přístup, organizaci a kontrolu žádostí o členství pomocí vlastních zobrazení a konfigurací. Tato zobrazení vám také pomohou okamžitě získat přístup k pokroku a úrovni přípravy.
- Integruje registrační formuláře a odpovědi do správy úkolů. Šablona vám umožňuje okamžitě vytvářet a delegovat tyto úkoly související s registrací členství na členy vašeho týmu.
4. Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
Další na seznamu efektivních šablon je šablona ClickUp Membership Directory with Photos. Je určena pro firmy, které chtějí posílit vztahy s klienty, svou síť a pocit sounáležitosti. Tento rámec založený na adresáři se také zaměřuje na zlepšení způsobu, jakým jej spravujete.
Zde jsou jeho klíčové vlastnosti a hlavní výhody:
- Zlepšuje vaši viditelnost a rozpoznatelnost vašich členů díky uživatelsky přívětivému rozhraní. Také vizualizuje růst vašeho členství a pomáhá přizpůsobit vaše produktové strategie tak, aby splňovaly vaše cíle v oblasti příjmů.
- Zefektivněte své aktivity v oblasti networkingu a spolupráce tím, že zajistíte snadný přístup k kontaktním informacím. Umožní vám také vytvářet úkoly s klíčovými údaji o členství integrovanými do vašeho obchodního programu.
- Umožňuje okamžitou identifikaci člena díky předem navrženému poli pro obrázek. Tato funkce pomáhá posilovat vztahy cíleným, živým a poutavým způsobem.
5. Šablona strategie členství ClickUp
Šablona ClickUp Membership Strategy je ideálním řešením pro uživatele, kteří potřebují plán pro vývoj svých členských formulářů a obchodních modelů.
Tento rámec se zaměřuje na zlepšování v souladu s vašimi obchodními cíli. Šablona je rámcem ClickUp Docs, který mapuje společné vstupy z různých funkcí.
Tím je zajištěna účast všech zainteresovaných stran, včetně marketingových manažerů, softwarových týmů a specialistů na správu klientů. Díky strukturovanému dokumentu, do kterého mohou všichni přispívat, se všechny obchodní funkce podílejí na zlepšování uživatelské zkušenosti a dopadu členského formuláře.
Zde jsou funkce a výhody šablony, díky kterým je nepostradatelnou součástí každého členského podnikání:
- Usnadňuje systematické vylepšování šablon členských formulářů díky speciální sekci pro mapování pozadí, hodnocení a sledování metrik.
- Převádí praktické poznatky na úkoly, aby vaše strategie zůstala na správné cestě. Celý rámec lze také snadno propojit se stávajícím dokumentem úkolu nebo projektu.
- Organizuje nejnovější zpětnou vazbu od zákazníků a nápady od všech relevantních zainteresovaných stran. Šablona také umožňuje přiřadit zprávám a datům úrovně priority, čímž se zlepší struktura akčního plánu.
Další výhodou je, že všechny šablony ClickUp jsou víceúčelové. Jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily jakékoli asociaci, registraci na fyzickou událost nebo online členskému podnikání.
Kromě vysoké úrovně přizpůsobení vám ClickUp umožňuje přizpůsobit téma a formátování formuláře vaší značce. Všechny šablony jsou kompatibilní s ClickUp Brain pro automatizaci a správu informací pomocí umělé inteligence.
Kromě přizpůsobitelných formulářů nabízí ClickUp komplexní řešení pro vaše členské podnikání, od nápadu a spuštění až po marketing a správu výnosů.
ClickUp CRM je komplexní software pro všechny potřeby v oblasti prodeje a zákaznických služeb. Nabízí ucelenou sadu klíčových nástrojů a funkcí, které mohou podniky využít k zefektivnění procesu vytváření formulářů a okamžitému přístupu k přizpůsobitelným šablonám členských formulářů, mimo jiné.
Zde jsou některé z nezbytných funkcí ClickUp CRM:
- Ukládejte a přistupujte ke všem kontaktům svých členů pomocí databáze pro správu členů.
- Sledujte a vizualizujte historii nákupů členství v reálném čase pomocí četných zobrazení na řídicím panelu. Navíc můžete spravovat kapacity svého týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže a tabule.
- Vylepšete své služby zákazníkům a tvorbu členských formulářů pomocí ClickUp Brain. Tento nástroj vám také umožňuje okamžitě generovat souhrny projektů a přehledy z nejnovějších registrací.
- Snadný přístup k důležitým externím datům z více než 1 000 integrací
- Přizpůsobte řešení specifická pro vaši firmu pomocí nativní integrace platformy, ClickUp API.
6. Šablona členského formuláře pro asociace od JotForm
Chcete-li zájemcům o členství ve vaší asociaci nabídnout jednoduchý proces, šablona členského formuláře pro asociace od JotForm je spolehlivým řešením.
Tento předem navržený formulář zajistí, že sběr informací a proces registrace zůstanou jednoduché a efektivní. Začíná základními kontaktními informacemi, dostupnými možnostmi členství a obsahuje vestavěný nástroj pro podpis, který usnadňuje rychlou a informovanou registraci.
Tuto šablonu JetForm lze přizpůsobit potřebám vaší asociace, ušetřit čas a přesně zaznamenat přesné údaje. Její uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje efektivitu, spokojenost a rychlé nastavení.
7. Šablona formuláře pro členství v posilovně od Canva
Pro fitness centra, která chtějí rozšířit svůj dosah, je šablona členského formuláře Canva Gym komplexní a na míru šitá volba.
Cílem této šablony členského formuláře je usnadnit shromažďování základních informací. Obsahuje snadno vyplnitelné datové pole pro osobní údaje, členské plány a platební informace.
Canva také nabízí přizpůsobení formátování tak, aby zahrnovalo téma, logo a informace o sociálních médiích vaší tělocvičny. Tyto funkce formátování vám pomohou udržet konzistentní a profesionální vzhled a ušetří vám námahu s brandingem každého formuláře.
Navíc poskytuje prostor pro uvedení všech podmínek, které mohou být relevantní pro členství a využívání posilovny, což potenciálním členům pomáhá učinit informované rozhodnutí.
8. Šablona formuláře pro členství v klubu od PDF Filler
Další na seznamu je šablona formuláře pro členství v klubu od PDF Filler, ideální volba pro kluby, které chtějí připravit své zdroje, služby a zařízení.
Tato šablona členského formuláře obsahuje pole pro zadání údajů, do kterých mohou potenciální členové klubu uvést své kontaktní údaje a případné vztahy v rámci instituce. Umožňuje podnikům přizpůsobit návrhy aktivit a preference podle údajů o členství.
Šablonu lze snadno přizpůsobit tak, aby zaznamenávala klíčové údaje o adrese, alergiích a dovednostech, které pomáhají poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost. Je také snadné ji vyplnit, sdílet a upravovat ve formátu PDF.
9. Šablona přihlášky člena od WPS
Šablona přihlášky člena od WPS je komplexní šablona pro zaznamenání základních údajů a výkonu zaměstnanců před přijetím uchazečů jako zaměstnanců na plný úvazek.
Tato univerzální šablona formuláře vám pomůže zaznamenat informace o uchazeči, včetně osobních údajů, pracovních zkušeností a dovedností. Obsahuje také části pro hodnocení výkonu uchazeče během zkušební doby, což usnadňuje hodnocení pokroku a informovaná rozhodnutí o přijetí.
WPS je dodává ve formátu tabulky, aby bylo možné data snadněji zpracovat v systémech pro sledování uchazečů. Ačkoli tento formát není příliš populární, šablony zůstávají digitální, jsou přístupné na webové stránce a lze je přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim jedinečným obchodním a odvětvovým zásadám náboru.
10. Šablona členského formuláře s propojenou registrací na akci od Cognito Forms
Cognito Forms nabízí šablonu členského formuláře s propojenou registrací na akce pro firmy, které chtějí spojit nákupy a registrace na akce s členskými plány.
Stejně jako mnoho jiných šablon členských formulářů i tato shromažďuje kontaktní údaje od zájemců o registraci. Obsahuje také speciální datová pole, jako je pole pro komentáře pro dotazy a rozevírací seznam pro členské plány a akce.
Cognito Forms také po výběru všech plánů a událostí spočítá konečnou částku k zaplacení. To snižuje počet úkonů a zefektivňuje činnosti pro podnik i členy. Platforma prezentuje tuto šablonu členského formuláře v uživatelsky přívětivém prostoru, což výrazně zjednodušuje úpravy polí.
Vylepšete své členství s ClickUp
Vytvoření poutavého členského formuláře je prvním krokem k dlouhodobému vztahu s vašimi zákazníky. Standardizovaná, profesionálně vypadající šablona členského formuláře pomáhá firmám správně zahájit tento proces.
10 šablon členských formulářů představených v tomto blogovém příspěvku změní vaši správu produktů a členství. Partnerství s ClickUp zjednodušuje a posiluje tento proces pouhými několika rychlými kliknutími.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte zvyšovat počet svých členů!