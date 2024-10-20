10 nejlepších CRM systémů pro kouče v roce 2025 (recenze a ceny)

Jako kouč určitě nechcete trávit čas přecházením mezi několika aplikacemi, abyste mohli spravovat své koučovací podnikání.
Řekněme, že Google Docs pro pořizování poznámek. Zoom nebo Google Calendar pro plánování schůzek. Samostatný nástroj pro řízení projektů pro sledování pokroku klienta a pro správu zákazníků. A Stripe nebo PayPal pro platby.
Tento přístup dává smysl, pokud máte jen několik klientů, ale co se stane, když se vaše podnikání rozroste?
Jak sledujete všechny koučovací sezení, spravujete vztahy s klienty a organizujete informace pro každého klienta? S nesourodými systémy data mezi různými aplikacemi neproudí a musíte podrobnosti na každé platformě aktualizovat ručně.
Právě v tom vám pomůže software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro kouče.
CRM pro kouče centralizuje všechny informace související s vaší koučovací činností. Představte si jej jako integrovanou platformu pro správu klientů, od ukládání informací o potenciálních klientech až po sledování jejich pokroku, plánování sezení a organizování cesty každého zákazníka.
Pokud chcete investovat do CRM nástroje pro automatizaci úkolů ve vaší koučovací praxi, rádi vám pomůžeme. Zde je 10 nejlepších CRM systémů pro kouče s jejich klíčovými funkcemi, nevýhodami a cenami, které vám pomohou vybrat ten správný.
Co byste měli hledat v CRM pro kouče?
- Nativní integrace: CRM software zjednodušuje celkové obchodní procesy v oblasti koučování. Hledejte systém, který se integruje s vašimi prodejními nástroji, marketingovými nástroji, platebními bránami a nástroji pro správu zaměstnanců.
- Automatizované pracovní postupy: Váš software pro správu klientů by měl automatizovat úkoly, jako je sledování pokroku klientů, ukládání informací o klientech a plánování schůzek.
- Správa e-mailů: Nejlepší CRM software se integruje s vašimi e-maily, aby přilákal zákazníky přes centrální e-mailový hub.
- Podpora 24/7: Pokud nemáte technický tým, který by spravoval vaše koučovací služby, potřebujete CRM, které nabízí podporu prostřednictvím chatu, telefonu a e-mailu.
- Automatizace plateb: Díky plně automatizovaným platbám na platformě pro koučování nemusíte klienty urgovat, aby zaplatili, protože jejich karty jsou účtovány v každém zúčtovacím cyklu.
- Klientský portál: Bezpečně spravujte klientské účty v rámci klientského portálu CRM. Hledejte řešení, které vám umožní plánovat schůzky prostřednictvím klientského portálu a sdílet cíle, formuláře, poznámky a zdroje.
10 nejlepších CRM softwarů pro kouče
1. ClickUp
CRM pro kouče je základním a nezbytným nástrojem ve vašem podnikání a je to něco, co byste později nechtěli měnit.
ClickUp je nejlepší CRM pro kouče, protože se hodí jak pro začátečníky, tak pro pokročilé obchodní kouče a koučovací firmy. Jinými slovy, roste s vámi jako vaše druhé mozek.
Představme si následující scénář. Jako jednotlivec s mnoha klienty, kterým poskytujete individuální koučink, vám i ty nejjednodušší manuální úkoly, jako je plánování schůzek, zabírají spoustu času. Musíte si pamatovat, v jaké fázi koučinku se každý klient nachází.
Když se snažíte zvládnout příliš mnoho věcí najednou a uchovat si příliš mnoho informací, je pravděpodobné, že selžete nebo ztratíte některé klienty.
Právě v tom je ClickUp, jako nejlepší CRM pro kouče, darem z nebes. Tento nástroj pro řízení projektů se stane nedílnou součástí vašeho pracovního života a rutiny. Prohlédněte si seznam úkolů, které máte na daný den splnit, abyste věděli, co se děje a na co se zaměřit. Využijte více než 100 integrací ClickUp k plánování schůzek a zasílání komunikace vašim klientům a potenciálním zákazníkům.
Kdykoli máte skvělý nápad, otevřete svůj mobilní telefon a vytvořte nový úkol v ClickUp Spaces.
Podívejme se na funkce ClickUp, díky kterým je tento systém nejlepším CRM pro kouče.
Nejlepší funkce ClickUp
- S Docs v ClickUp můžete všechny své dokumenty hostovat přímo v aplikaci. Přejděte do svého SOP dokumentu a v případě potřeby jej aktualizujte. Od vytváření akčních plánů pro nové klienty, přidávání tabulek a vkládání záložek až po psaní poznámek a deníků pro vaše stávající klienty – Docs zvládne vše.
- Prostory organizují vaši práci v ClickUp. Přizpůsobte si každý prostor – ať už pro osobní nebo profesionální použití. Můžete například mít prostory pro onboardování klientů, vaše nabídky, smlouvy atd.
- Získejte okamžitý přehled o tom, jak vypadá váš den a měsíc, díky panelům ClickUp Dashboards. Sledujte individuálně pokrok každého klienta, prohlížejte si své měsíční výdělky a získejte komplexní přehled o své koučovací praxi díky přizpůsobitelným panelům ClickUp Dashboards.
- Využijte předem připravenou šablonu komunikačního plánu ClickUp k zefektivnění komunikace s klienty. Pro každého klienta si poznamenejte cíle, milníky a analýzy a sledujte pokrok.
- Díky kombinaci CRM a správy projektů vám ClickUp pomáhá spravovat vaše projekty a údaje o zákaznících na centrální platformě, takže neztrácíte čas přepínáním mezi různými aplikacemi.
- Automatizace pracovních postupů CRM pomáhá životním koučům automatizovat prodejní procesy, od generování potenciálních zákazníků po vytváření profilů zákazníků a zaznamenávání jejich pokroku a potřeb pro větší spokojenost klientů.
- ClickUp se integruje s nástroji třetích stran, jako jsou software pro řízení projektů, nástroje pro mapování zákaznické cesty, nástroje pro automatizaci e-mailů a marketingové nástroje pro tok dat mezi různými obchodními systémy.
Omezení ClickUp
- Prostory mají omezení podle vašeho plánu.
- Přizpůsobení může být pro nové uživatele náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3800 recenzí)
2. CoachVantage
Software pro životní koučink CoachVantage zvládá různé funkce, včetně onboardingu klientů, samoobslužné rezervace klientů, připomínek, obousměrné synchronizace kalendáře a správy kontaktů.
Chcete rozvíjet své koučovací podnikání, aniž byste trávili více času logistikou. CoachVantage se postará o nejvíce frustrující a opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na poskytování efektivního koučování.
Tato platforma nejen sleduje každého klienta, ale také vám pomáhá lépe spravovat váš čas. Například můžete spravovat všechny informace o klientech na jednom místě. Vše, co potřebujete – jejich faktury, koučovací zakázky a pokrok klientů – máte na dosah ruky.
Nejlepší funkce CoachVantage
- Přizpůsobte vzhled rozhraní názvem, logem a barvami vaší společnosti.
- Knihovna zdrojů umožňuje koučům a klientům nahrávat soubory a dokumenty, vytvářet standardizované šablony poznámek a importovat soubory z Dropboxu, Google Drive nebo Evernote.
- Získejte elektronicky podepsané smlouvy tím, že je vložíte do stránky pro registraci do programu, a zajistěte tak hladký nástup klientů.
Omezení CoachVantage
- E-maily z klientského portálu chodí do spamových schránek klientů.
- Trenéři nemohou plánovat skupinové lekce
Ceny CoachVantage
- Clarity Plan: 26 $/měsíc
- Aha Plan: 44 $/měsíc
Hodnocení a recenze CoachVantage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Zoho CRM
Stávající a potenciální klientská základna je největším aktivem pro každou firmu. Pokud tyto údaje nikde nezaznamenáváte, v koučovacím odvětví se o tomto obrovském aktivu vůbec neví. Ruční sledování zákazníků nebo seznamu potenciálních zákazníků a jejich základní historie interakcí je bez CRM nástrojů velmi náročné.
Přední koučovací společnosti používají Zoho CRM ke sledování a správě komunikace s klienty. Tabulky pro interakci s klienty jsou náchylné k chybám a časově náročné, proto tyto společnosti používají CRM software Zoho ke sledování pokroku klientů, vizualizaci překážek a identifikaci trendů, které ovlivní jejich příjmy.
Pro správu kontaktů, plánování schůzek a automatizaci marketingu během celého koučovacího procesu volí Zoho CRM. Zoho to vše zvládne, aniž byste museli používat různé nástroje. Na začátku své kariéry jako obchodní kouč však možná nebudete všechny tyto funkce potřebovat. Zoho je vhodnější pro větší firmy než pro samostatné kouče.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Díky automatickým e-mailovým oznámením budete mít přehled o nových, nadcházejících a zrušených schůzkách a budete moci informovat své klienty, když nebudete k dispozici.
- Získejte přizpůsobitelnou rezervační stránku, která se synchronizuje s vaším nástrojem pro tvorbu webových stránek a kterou můžete vložit na svůj web, kde vaši klienti zaplatí při rezervaci vašich služeb.
- Zoho bookings vám umožňuje plánovat lekce a skupinové koučování a synchronizuje se s vaším kalendářem Google, aby se zabránilo dvojím rezervacím.
Omezení Zoho CRM
- Naučit se pracovat s programem pro začínající uživatele
- Všechny aplikace Zoho nejsou nakonfigurovány tak, aby spolu dobře fungovaly.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 23 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 40 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (2505 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6585 recenzí)
4. HubSpot
Předpokládejme, že jste projektový manažer v institutu výživového poradenství, který používá několik nesourodých nástrojů pro všechny fáze řízení vztahů se zákazníky.
Každý den trávíte čas přidáváním údajů o tržbách, reportů a analýz z různých softwarů, abyste zjistili celkové tržby, protože všechna data nejsou uložena na jednom místě.
CRM od HubSpot pro koučovací firmy je propojený systém pro správu klientů. Nástroje pro vytváření nabídek automatizují prodej klientům, shromažďují platby a spravují příjmy v rámci CRM. Nástroje pro automatizaci marketingu vám umožňují zasílat personalizované zprávy pro správu zákazníků. Segmentujte zákazníky na základě včasných koučovacích sezení a ročních předplatných.
Používání CRM od HubSpot pro budování vztahů vám uvolní čas, který můžete věnovat důležitým úkolům, jako je řízení projektů, podpora týmu a podávání přesných zpráv vedení.
Nejlepší funkce HubSpot
- Vytvářejte marketingové strategie, které odpovídají potřebám vašich zákazníků, pomocí Marketing Hubu od Hubspotu.
- Funkce přiřazování projektů pro sledování pokroku pro větší koučovací firmy s více zúčastněnými stranami
- Automatizované komunikační funkce, jako je automatizované pěstování a bodování potenciálních zákazníků, e-mailové kampaně a automatizace formulářů pro přizpůsobené a podrobné dotazníky.
Omezení HubSpot
- CRM pro kouče může být pro začínající uživatele zastrašující.
- CRM software je vytvořen speciálně pro větší koučovací firmy, nikoli pro jednotlivé kouče.
Ceny HubSpot
- Marketing Hub Free
- Marketing Hub Professional: 800 $/měsíc
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,8/5 (10 620 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3955 recenzí)
5. Lepší trénink
Practice Better je komplexní software pro správu praxe určený pro zdravotní kouče, který jim pomáhá rozšiřovat jejich wellness praxi a zlepšovat interakci s klienty.
Vytvářejte, spouštějte a sledujte své online kurzy z platformy pro správu vztahů se zákazníky. Virtuální kancelář trenéra Practice Better automatizuje správu vaší wellness praxe a organizuje informace o klientech na jednom místě.
Podívejme se na příklad, jak licencovaná poradkyně pro duševní zdraví Erica Dias používá CRM řešení Practice Better k vytvoření soudržného ekosystému, ve kterém pacienti zůstávají v kontaktu se svým terapeutem mezi sezeními, což zvyšuje efektivitu koučování.
Klíčovými funkcemi této koučovací platformy ve fázi marketingu jsou formuláře pro získávání potenciálních zákazníků a software pro plánování schůzek. Potenciální klienti vyplní formulář vložený na její webové stránce a domluví si bezplatnou konzultaci, vše najednou.
Pokročilé funkce, jako jsou zasílání zpráv, úkoly a dokumentace, jsou při zápisu klienta do koučovacího programu zásadní.
Nejlepší funkce Practice Better
- Konzole pro kouče umožňuje klientům sledovat jejich stravovací návyky a životní styl a zajišťuje bezpečnost interakcí s klienty.
- Robustní reporting poskytuje přehled o obchodních operacích a metrikách spolu s širším pohledem na výkonnost praxe.
- Organizujte workshopy pro koučovací skupiny a automatizujte vše od fakturace po rezervace a komunikaci.
Omezení Practice Better
- Žádné vestavěné smlouvy ani elektronické podpisy pro nové klienty
- Ceny nejsou příznivé pro malé podniky nebo jednotlivé zdravotní kouče.
Ceny Practice Better
- Starter: 25 $/měsíc
- Profesionální: 59 $/měsíc
- Plus: 89 $/měsíc
- Tým: 145 $/měsíc
Lepší hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (94 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (31 recenzí)
6. HoneyBook
Úspěšné koučovací podnikání má dvě společné vlastnosti – rychle reaguje na poptávku zákazníků a spoléhá se na dlouhodobé vztahy s klienty, které zajišťují trvalý úspěch. S rozšiřováním vašeho podnikání je však bez správného CRM systému pro správu klientů náročné poskytovat služby ve stejné kvalitě.
Jak zvládáte požadavky rostoucí malé firmy nebo individuální praxe a zajišťujete, aby potenciální i stávající zákazníci měli konzistentní zkušenosti?
Vyzkoušejte CRM HoneyBook pro nezávislé obchodní kouče. Bez ohledu na typ koučování HoneyBook zefektivňuje všechny interakce s klienty a automatizuje administrativní úkoly, abyste se mohli soustředit na spokojenost klientů.
Například jako životní kouč byste bez CRM museli sledovat pokrok klientů v tabulce, připomínat jim další sezení a upomínat je na platby. HoneyBook automatizuje průběžnou komunikaci, spravuje smlouvy, fakturaci a zpracování plateb a ukládá dokumenty související s nástupem nových klientů.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Chraňte své koučovací programy profesionálními online smlouvami, procházejte právně prověřené šablony a nechte své klienty je podepsat elektronicky odkudkoli.
- Přizpůsobte si předem připravené šablony nabídek a kombinujte je s fakturami a smlouvami pro nové klienty koučování.
- Vytvořte si vlastní automatizaci pro sledování klientů, nechte si zasílat připomenutí, když se blíží termín splnění úkolu, automaticky odpovídejte na dotazy a sledujte dotazníky.
Omezení HoneyBook
- Pro první uživatele je proces nastavení složitý.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro personalizaci komunikace a pracovních postupů týkajících se pokroku klientů
Ceny HoneyBook
- Starter: 8 $/měsíc
- Essentials: 16 $/měsíc
- Premium: 33 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,8/5 (596 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (156 recenzí)
7. Agile CRM
Větší koučovací firmy s více odděleními potřebují pokročilé funkce CRM pro každou fázi životního cyklu zákazníka, od prodeje a marketingu až po zákaznický servis. Namísto používání nesourodých systémů pro všechny tyto funkce je CRM jediným zdrojem informací pro automatizaci prodeje, marketingu a zákaznického servisu.
Agile CRM pro koučovací firmy je multifunkční nástroj pro budování a udržování vztahů s klienty. Prodejní tým používá software pro automatizaci prodeje k hodnocení potenciálních zákazníků, prohlížení kontaktů a analýze zákaznické cesty.
Marketingové týmy používají CRM pro kouče k optimalizaci vztahů se zákazníky, segmentaci potenciálních zákazníků, personalizaci interakcí se zákazníky a uzavření více obchodů.
Agile CRM má funkce automatizace helpdesku, které vám pomohou lépe porozumět vašim zákazníkům a pomoci jim, když to nejvíce potřebují.
Nejlepší funkce Agile CRM
- Vytvořte si 360stupňový přehled kontaktů pro každého zákazníka a sdílejte informace napříč týmy, včetně historie interakcí zákazníka s vaší koučovací praxí.
- Nástroj pro návrh drag-and-drop vám umožní vytvořit vícestupňové marketingové kampaně během několika minut.
- Díky integraci sociálních médií můžete sledovat svou značku, identifikovat a získávat potenciální zákazníky ze sociálních sítí a účastnit se relevantních konverzací, abyste zvýšili účast ve svých koučovacích programech.
Omezení Agile CRM
- Hromadné nahrávání dat má problémy
- Neumožňuje hromadný import kontaktů.
Ceny Agile CRM
- Zdarma
- Starter: 8,99 $
- Běžná cena: 29,99 $
- Enterprise: 47,99 $
Hodnocení a recenze Agile CRM
- G2: 4/5, (344 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (512 recenzí)
8. My Coach Office (MCO)
MCO pomáhá kariérním koučům poskytovat fantastické zákaznické zkušenosti a spravovat obchodní operace z jedné platformy, aniž by byli vázáni administrativními úkoly.
Software CRM pro kouče nabízí rychlé nastavení a minimalizuje čas strávený plánováním schůzek, vytvářením faktur a zálohováním vaší práce.
Nejlepší funkce My Coach Office
- Online administrační centrum vám poskytuje přehled o příchozích klientech koučování, kalendáři, schůzkách a skupinových sezeních.
- Bezpečný portál pro přístup koučů a klientů ukládá online soubory klientů, poznámky ze sezení, domácí úkoly a deníky.
- Přizpůsobitelné deníky, aby všichni byli na stejné vlně
Omezení My Coach Office
- Chybí obousměrná synchronizace s Google Kalendářem.
- Schůzky mohou domlouvat pouze koučové, nikoli klienti.
Ceny My Coach Office
- Kickstarter: 19 $/měsíc
- Premium: 39 $/měsíc
- Enterprise: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze My Coach Office
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Keap
Představte si následující situaci. Jste marketingový kouč. S vaším čtvrtým klientem začínají obavy, jak budete zvládat potřeby a požadavky vaší klientské základny. Možná stále používáte tabulky, abyste si udrželi přehled, ale nedokážete splnit požadavky klientů. I jednoduché úkoly se stávají problémem, jako například osvěžit si paměť, kde se všichni nacházejí, abyste mohli naplánovat další kroky.
Tento proces vám přidává nežádoucí hodiny k vašemu dni a způsobuje frustraci a zmatek.
S CRM Keap pro kouče můžete upřednostnit potenciální zákazníky, kteří jsou připraveni pokračovat ve své cestě, nabídnout jim správné produkty na základě sledování jejich aktivity a vytvořit praktickou zkušenost, která nevyžaduje vaši rozsáhlou účast. Keap CRM vám umožní získat více času, zvýšit prodej a zajistit si klidnou mysl, aniž byste se museli potýkat s projektovým řízením svého podnikání.
Navíc omezte rezervace na nové potenciální zákazníky, kteří jsou připraveni učinit další krok a přihlásit se k vašim koučovacím balíčkům. Jděte ještě dál a nabídněte schůzky nejkvalifikovanějším kupujícím a zůstaňte v kontaktu se zájemci, kteří jsou sice méně kvalifikovaní, ale mají zájem, a to prostřednictvím informativního obsahu.
Nejlepší funkce Keap
- Díky jednoduché automatizaci mohou vaši klienti plánovat konzultace nebo skupinové koučování bez zbytečného dohadování.
- Automatizujte zprávy pro jednoho nebo více klientů, včetně obsahu, nabídek a aktualizací o nových službách.
- Nasměrujte své nejlepší potenciální zákazníky k bezplatné konzultaci s automatizací prodeje a marketingu Keap pro životní kouče.
Omezení Keap
- Mobilní aplikace není tak efektivní jako desktopová verze.
- Noví uživatelé jsou zahlceni funkcemi
Ceny Keap
- Pro: 159 $/měsíc
- Max: 229 $/měsíc
- Ultimate: 229 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (1462 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (1259 recenzí)
10. Less Annoying CRM (LACRM)
V koučovacím odvětví nejsou všichni technicky zdatní. Menší firmy a jednotliví koučové nemusí mít rozpočet na to, aby si najali softwarové vývojáře, kteří by implementovali CRM pro koučovací služby.
Právě v tom vám pomůže Less Annoying CRM (LACRM). Díky rychlému nastavení a stejné sadě funkcí a vlastností je jeho používání snazší než u většiny ostatních možností na seznamu. Sledujte potřeby a cíle svých klientů, udržujte rozsáhlou síť zájemců a mějte přehled o všech aspektech svého koučovacího podnikání. LACRM je jednou z nejjednodušších koučovacích platforem pro sledování vztahů a rozvoj vašeho podnikání.
Nejlepší funkce Less Annoying CRM
- Zpráva o potenciálních zákaznících obsahuje aktualizovaný seznam všech potenciálních zákazníků ve vaší pipeline, včetně jejich stavu a priority.
- Přístup z jakéhokoli zařízení bez synchronizace nebo instalace, protože LACRM je webový systém.
- Zaznamenávejte e-mailové konverzace do CRM od jakéhokoli poskytovatele e-mailových služeb
Méně otravná omezení CRM
- Žádná aplikace pro Android nebo iOS
- Jsou určeny pro malé týmy, takže pokud plánujete rozšířit svou koučovací praxi, budete muset přejít na jiný nástroj.
Ceny méně otravného CRM
- 15 $/uživatel/měsíc
Méně otravné hodnocení a recenze CRM
- G2: 4,9/5 (592 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (532 recenzí)
Posilte své podnikání pomocí CRM pro kouče
Když zavedete CRM software pro koučování, budete překvapeni, jak rychle se věci ve vašem podnikání změní. Dříve jste byli zahlceni spoustou drobných věcí, které se hromadily. Sledovat, co se děje u více klientů, je časově a energeticky náročné.
S CRM pro kouče od ClickUp budete nejproduktivnější verzí sebe sama. Uzavírejte více obchodů, prodávejte koučovací programy novým klientům, soustřeďte se na vytváření nezapomenutelných zážitků a sledujte, jak vaše podnikání nabírá tempo díky CRM strategii.
Využijte ClickUp CRM pro kouče k zefektivnění aktualizací stavu, předávání úkolů a dalších činností v rámci vaší koučovací praxe. Zajistěte hladký chod bez ohledu na změny ve vašem týmu propojením relevantních dokumentů a úkolů, které umožňují snadné sledování práce.
Nabídněte prémiový zážitek pro klienty s aktualizacemi, komunikací o obnovení, zprávami o pokroku a dalšími funkcemi.
Díky výkonným funkcím pro správu projektů, pokročilým možnostem nastavení cílů a sledování času je správa více klientů hračkou. Ujistěte se, že jsou všichni na stejné vlně, ať už jste samostatný kouč nebo součástí větší praxe. Robustní komunikační nástroje zefektivňují spolupráci mezi odděleními. Dosáhněte nejlepších výsledků pro své klienty, bez ohledu na velikost vaší koučovací firmy.
Šablony strategického plánování ClickUp vám poskytnou náskok díky obchodnímu plánu.
Ať už jste samostatný kouč, který chce zjednodušit provoz své firmy, nebo koučovací firma působící ve velkém měřítku, ClickUp je pro vás tím nejlepším CRM systémem.
Ale nemusíte nám věřit na slovo. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.