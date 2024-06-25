15 výzev, kterým čelí nové podniky

Na přeplněném trhu technologického průmyslu je mít další milionový nápad skvělý začátek, ale jeho přeměna v úspěšný podnik vyžaduje více úsilí. HBR tvrdí, že „více než dvě třetiny startupů nikdy nepřinesou investorům pozitivní návratnost“.
Proč k tomu dochází? Jakým výzvám čelí startupy? A pokud se s některou z nich setkáte, jak ji můžete překonat? Pojďme to zjistit.
15 výzev a řešení pro začínající podniky
Největší výzvou je váš nápad. Na základní úrovni musí dávat smysl. Pokud to, co budujete, je jako Juicero – kdysi známé jako „největší příklad hlouposti Silicon Valley“ – nemáte šanci uspět.
Pokud jste tuto překážku překonali, zde je několik výzev, kterým můžete čelit.
1. Nalezení vhodného produktu pro daný trh
Produkt-trhová kompatibilita je míra, do jaké produkt nebo služba uspokojuje poptávku na trhu. V podstatě se jedná o otázku: „Je to jedinečná nabídka, kterou lidé zoufale chtějí?“
Najít vhodný produkt pro daný trh je pro většinu startupů výzvou, protože často začínají pouze s nápadem. Řekněme například, že máte nápad na novou sociální síť. Potřebujete vědět:
- Kdo to potřebuje?
- V čem je to jedinečné?
- Kdo o to přijde, pokud se to nevyvine?
- Budou za to platit?
Pokud nebudete schopni odpovědět na tyto otázky, můžete ztratit přehled o trhu, což může v konečném důsledku vést k neúspěchu.
Chcete-li najít vhodný trh pro svůj produkt, vyzkoušejte následující postup.
Identifikujte cílovou skupinu
Definujte své cílové zákazníky a porozumějte jejich potřebám pomocí průzkumů, rozhovorů a observační analýzy.
Krystalizujte svou hodnotovou nabídku
Definujte, jaký problém vašich zákazníků, který nutně potřebují vyřešit, řešíte.
Vytvořte a otestujte MVP
Vytvořte minimálně životaschopný produkt a otestujte jej u potenciálních zákazníků. Můžete také provést A/B testy, abyste porovnali různé verze svého produktu. Poté produkt opakovaně vylepšujte a přizpůsobujte trhu.
2. Zajištění financování
„Ve třetím čtvrtletí roku 2023 bylo ve Spojených státech založeno 311 000 nových podniků,“ uvádí Statista. Vzhledem k pandemii, válce a hospodářskému útlumu jsou i investoři rizikového kapitálu opatrní se svými penězi.
Abyste tuto překážku překonali, musíte se odlišit od ostatních.
Zaměřte se na svou odlišnost
Sestavte své prezentační materiály tak, aby ukázaly, v čem jste lepší než jiné produkty/řešení na trhu.
Optimalizujte finance
Proveďte audit svých financí. Odstraňte zbytečné výdaje a u ostatních prokažte návratnost investic. Prezentujte jasný přehled toho, co může investor očekávat jako návratnost za ocenění, které předkládáte.
Diverzifikujte zdroje financování
Prozkoumejte alternativní zdroje financování, jako jsou andělští investoři, vládní granty, inkubátory, akcelerátory, crowdfunding nebo partnerství.
3. Nereálná očekávání
Jste zakladatelem. Jste ambiciózní a pozitivně naladěný ohledně budoucnosti. Ale takový pohled může být nereálný. Například můžete očekávat, že nový zaměstnanec bude okamžitě přinášet výsledky. Nebo že váš prodejní tým každoročně desetinásobně zvýší tržby.
Jedná se o nereálná očekávání. Jejich existence může vás i váš tým přivést k neúspěchu. Může to vést k zklamání, frustraci a dokonce i deziluzi.
Ověřte si své očekávání
Promluvte si se svým nadřízeným, partnerem, mentorem nebo koučem, abyste ověřili svá očekávání. Zeptejte se jich, co by očekávali oni, a porovnejte to se svými očekáváními.
Stanovte si realistické cíle
Pomocí rámce SMART stanovte obchodní cíle, které jsou pro váš tým realistické a dosažitelné. Stanovení velkého a ambiciózního cíle je skvělé, ale nedělejte ho tak velký, aby se vaše týmy vzdaly ještě předtím, než se o to vůbec pokusí. Pomocí softwaru OKR pro startupy může být také užitečné.
Vyžádejte si zpětnou vazbu
Někdy si až zpětně uvědomíte, že vaše očekávání byla nepřiměřená. Pokud něco nesplní vaše očekávání, požádejte o zpětnou vazbu. Vyslechněte si důvody neúspěchu a podle toho upravte svá očekávání.
4. Finanční řízení
Nesprávné rozpočtování, zastaralé účetní systémy, nedostatečné plánování cash flow a provizorní řešení jsou v počátečních fázích běžnou záležitostí. Jakmile však začnete růst/rozšiřovat se, může se tato výzva proměnit v naprostou katastrofu.
Vyhněte se tomu pomocí následujících řešení.
Vypracujte finanční plán
Nastavte si krátkodobé a dlouhodobé cíle, včetně prognóz příjmů, výdajů a podrobných předpovědí cash flow. Získáte tak přehled a budete mít vše pod kontrolou.
Sestavte si správný tým
Najměte si účetní, finanční analytiky, daňové experty, auditory a poradce, abyste zajistili špičkovou úroveň finančního řízení. Nemusíte je všechny najímat na plný úvazek – stačí i freelancerové nebo konzultanti.
Nastavte si správné nástroje
Jakmile začnete rozšiřovat své podnikání, nebudete moci vést účetnictví ručně. Nastavte automatizované účetnictví, zpracování plateb, monitorování atd.
5. Nábor zaměstnanců
Najít ty správné lidi na správnou práci za správnou mzdu je výzvou i pro ty největší podniky, natož pro startupy. Talent je omezený. Dnešní zaměstnanci jsou nároční. A možná budete muset také natáhnout svůj rozpočet.
Někteří z nejlepších uchazečů se totiž stále rozhodují mezi start-upem a prací v korporaci. Řešte běžné výzvy spojené s náborovým procesem systematickým přístupem.
Nabídka kapitálu
To je něco, co většina startupů dělá jako kompenzaci za nižší mzdové podmínky. Je to atraktivní pro špičkové talenty, protože umožňuje dlouhodobé vytváření bohatství.
Vytvořte pozitivní pracovní kulturu
„Téměř všichni příslušníci generace Z a mileniálové chtějí práci, která má smysl, a nebojí se odmítnout práci, která není v souladu s jejich hodnotami,“ zjistila společnost Deloitte. Mějte pevný základ hodnot, přesvědčení a etiky. Dokumentujte a zveřejňujte pracovní kulturu.
Buďte inkluzivní a flexibilní
Nabízejte flexibilitu a zaměřte se pevně na pohodu zaměstnanců. Jděte nad rámec univerzálních politik a zjistěte, jaké jsou potřeby každého jednotlivce. Buďte inkluzivní vůči různorodým lidem a jejich potřebám.
6. Regulační otázky
V závislosti na odvětví a geografické oblasti, ve které působíte, můžete podléhat desítkám regulačních a compliance požadavků. Například fintech nebo zdravotnictví mohou mít více regulačních požadavků než IT.
Nečekejte, až se tyto výzvy stanou skutečností. Buďte o krok napřed díky následujícím informacím.
Prostudujte si situaci
Ať už sami nebo s pomocí poradců a mentorů, prostudujte si platné předpisy, které se na vás vztahují. Seznamte se také s etickými povinnostmi. Například z právního hlediska můžete být povinni platit národní minimální mzdu, ale z etického hlediska se od vás může očekávat, že budete platit národní životní mzdu.
Zřídit týmy pro dodržování předpisů
Sestavte si silný tým právníků a právních expertů, kteří se postarají o dodržování předpisů. Pokud ještě nejste připraveni najmout renomovanou právnickou firmu, začněte v malém. Ale pomoc si zajistěte co nejdříve.
7. Tvrdá konkurence
Každý den po celém světě vznikají nové startupy. Téměř všechny kategorie jsou přeplněné. Například kategorie softwaru pro tvorbu obsahu má na G2 296 záznamů.
I když si možná myslíte, že máte skvělý nápad a jedinečnou nabídku, s největší pravděpodobností již existuje aplikace, která to umí. Efektivně konkurovat můžete pomocí následujících řešení.
Odlište svůj startup
Pokud možno, identifikujte faktory, díky kterým vynikáte, a zdůrazňujte je. Může se jednat o bezpečnost, cenové modely, technologické možnosti, zákaznický servis nebo cokoli jiného. Zjistěte, v čem jste skvělí, a mluvte o tom.
Využijte storytelling
Příběhy pomáhají propojovat. Pomáhají lidem vizualizovat budoucnost, kterou si možná nedokázali představit. Využijte storytelling ve všech svých komunikacích. Vytvářejte zprávy, které hovoří o významu produktu na trhu. Pište případové studie, které zdůrazňují, jak zákazníci váš produkt používali a jaké výsledky zaznamenali. Získejte reference a zvukové ukázky od klientů.
8. Špatné řízení týmu
Buďme upřímní. Startup je dynamické prostředí, ve kterém se hodně experimentuje a dělají se chyby. Chaos je normou. Ti, kteří v chaosu neprosperují, pravděpodobně nejsou pro toto prostředí nejvhodnější.
I když si to uvědomují, manažeři ve své práci selhávají. Mají potíže s zdůrazňováním účelu, ukazováním budoucnosti, odstraňováním překážek a vštěpováním pocitu hrdosti svým týmům.
Pokud se potýkáte s těmito problémy, zkuste následující postup.
Definujte role a odpovědnosti
Použijte obecně srozumitelný rámec, jako je OKR nebo KPI, k definování rolí a odpovědností každého jednotlivce v týmu. Ukažte jim, jaké jsou jejich cíle, a zviditelněte je.
Komunikujte
Zaměstnanci ztrácejí motivaci, když se cítí vzdáleni od vedení společnosti. Proto se svými týmy pravidelně komunikujte. Posílejte týdenní souhrnné e-maily, pořádávejte besedy nebo si zapisujte poznámky o svých interakcích se zákazníky. Udržujte kontakt.
Mentorujte své manažery
Ne každý se narodil jako manažer. Takže to od nich neočekávejte. Novým manažerům nabídněte příručky o tom, jak být dobrým manažerem. Zkušeným zaměstnancům zopakujte hodnoty vašeho startupu a co to znamená být manažerem právě zde.
9. Budování povědomí o značce
Jako startup často začínáte od nuly, což znamená, že vás nikdo nezná, nikdo vám zatím nemůže důvěřovat, a proto od vás nikdo nebude nakupovat. Možná nemáte k dispozici velké rozpočty zavedených podniků, abyste mohli spustit rozsáhlé reklamní kampaně nebo využít služeb ambasadora značky.
Abyste dosáhli uznání značky, musíte být kreativní.
Vytvářejte obsah
Vytvářejte působivý, odlišný obsah, publikujte jej a široce distribuujte. Prostřednictvím svého obsahu vzdělávejte potenciální zákazníky a vytvářejte hodnotu v jejich životech, aby si vás všimli a zapamatovali si vás.
Pokud například vytváříte platformu pro správu výdajů, můžete vytvořit obsah o používání kreditních karet, správě dluhů, hledání výhodných nabídek, používání rozpočtu atd., který přímo neprodává váš produkt, ale buduje důvěru publika ve vaši značku.
Využívejte stávající důvěryhodnost
Váš generální ředitel může mít dobré kontakty. Váš produktový manažer může být aktivním uživatelem Redditu. Váš marketingový manažer může být významnou osobností na LinkedIn. Váš nový manažer obsahu může mít vlastní podcast.
Hledejte ve své organizaci osoby, které mají určitý vliv na publikum, a využijte tyto omezené zdroje k vytvoření mimořádného povědomí o značce.
10. Známá a neznámá rizika
Každá firma musí v průběhu svého života čelit řadě rizik. Některá rizika lze předvídat, jako například potíže se získáním dalšího financování nebo zranitelnost kybernetické bezpečnosti.
Další rizika mohou být zcela neznámá, jako například pandemie, změna regulace nebo válka. Jako majitel firmy se na ně musíte připravit v každém případě.
Pravidelně vyhodnocujte potenciální rizika
K pravidelnému hodnocení potenciálních rizik používejte nástroje jako SWOT analýza, Monte Carlo simulace, pět proč atd. V rámci každého oddělení můžete provádět specifické audity, jako je hodnocení zranitelnosti a penetrační testování (VAPT) pro kybernetická bezpečnostní rizika.
Navrhněte strategie pro zmírnění rizik
Vězte, co uděláte, když se riziko stane skutečností. Například mějte připravený plán, jak reagovat na únik dat. Nebo diverzifikujte zdroje financování, abyste se ochránili před odstoupením investora.
11. Centralita zakladatele
Jednou z největších výzev startupů vedených zakladatelem je to, že zakladatel zastává nepřiměřenou roli, což brání růstu organizace.
Je velmi běžné, že technologický zakladatel vytvoří fantastický produkt, který se neprodává, protože neposlouchal trh. Nebo že vizionářský lídr je ambiciózní a náročný, takže s ním ostatní těžko spolupracují.
Startup musí opustit identitu podniku zakladatele, aby mohl růst a uspět. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí zakladatel-vedoucí:
Vybudujte tým
Nesnažte se dělat všechno sami. Sestavte tým specialistů a delegujte úkoly. I když to zpočátku může být zdlouhavé, z dlouhodobého hlediska se to vyplatí.
Buďte otevření zpětné vazbě
Aktivně naslouchejte všem zainteresovaným stranám, včetně uživatelů, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, investorů a kolegů. I když možná nebudete při svém rozhodování brát v úvahu všechny jejich podněty, buďte otevření kritice, nesouhlasu a diskusi.
Dělejte si pravidelné přestávky
Zakladatelé a generální ředitelé často myslí, že jejich podnikání spontánně zkrachuje, pokud si vezmou dovolenou. Ať už je to pravda nebo ne, je to škodlivé. Jakmile tedy sestavíte tým a stabilizujete provoz (obvykle do 6–12 měsíců od založení), udělejte si přestávku. Vraťte se a sledujte, jak vaše podnikání roste bez vás.
12. Rigidita názorů a jednání
Úspěšné startupy budují lidé s pevnými názory. Jsou to ti, kteří vidí, co je na světě špatné, a mají nápad, jak to změnit. V důsledku toho také nakonec zastávají velmi rigidní stanovisko.
To se stává výzvou, protože potřeby zákazníků a trhy se vyvíjejí. Zakladatel a technický ředitel může mít jasnou představu o tom, jak by měl produkt vypadat, ale pokud to zákazníkům nevyhovuje, je změna nezbytná.
Když se setkáte s touto výzvou, zkuste následující postup.
Podívejte se na to z pohledu outsidera
Odstupte od produktu a zeptejte se: „Kdyby to vytvořil někdo jiný, jak bych se cítil?“ Vžijte se do role zákazníka a zjistěte, proč váš přístup u nich nenachází odezvu. Pomůže také promluvit si s některými z nich a zjistit, co se děje.
Promluvte si s mentorem/koučem
Dobrý mentor/kouč vám pomůže nahlédnout na věc z pohledu druhé osoby. Bez předsudků s vámi probere vaši neflexibilitu a poskytne vám bezpečný prostor, kde můžete přijmout své chyby.
13. Není v režimu startupu
Vysvětlíme to. Každý startup potřebuje růst, expandovat a prodávat nebo vstoupit na burzu. To však neznamená, že se nechají vtáhnout do problémů velkých podniků, jako jsou oddělené oddělení, ega vedoucích pracovníků, politika atd.
Schopnost startupů inovovat a přinášet zákazníkům hodnotu závisí na jejich zvědavosti, agilitě, konkurenceschopnosti a ambicióznosti, tj. na jejich startupovém režimu. Abyste se od toho neodchýlili, zvažte následující.
Buďte ostražití
Ztráta startupového přístupu často zůstává bez povšimnutí, dokud není příliš pozdě. Jako vedoucí pracovník proto buďte ostražití. Všímejte si rozhovorů, které naznačují samolibost nebo průměrnost. Naslouchejte tomu, jak se lidé cítí.
Věnujte čas přezkoumání
Jakmile je produkt vyvinut a uveden na trh, nepřestávejte s výzkumem a vývojem. Vyhraďte si čas a rozpočet na průzkum trhu, sbírání zpětné vazby od zákazníků, vyzkoušení produktů konkurence a začlenění nejnovějších technologií.
Pěstujte svou kulturu
Většina startupů to nechává na poslední chvíli. Ještě před prvním přijetím zaměstnance se rozhodněte, jaký typ organizace chcete vybudovat. Nastíňte své hodnoty a očekávané chování. Jděte příkladem a povzbuzujte k tomu i svůj vedoucí tým.
Pokud zaznamenáte změnu firemní kultury – k čemuž velmi pravděpodobně dojde, když přijmete více zaměstnanců – převezměte odpovědnost za její návrat do původního stavu. To by se mohlo stát vaší konkurenční výhodou.
14. Rozhodování výborem
Malé startupové týmy usnadňují všem zapojit se do každého rozhodnutí. Například do návrhu loga nebo obsahu webových stránek. Není neobvyklé, že startupy pořádají workshopy, aby se rozhodly, který obrázek se má objevit na hlavním banneru domovské stránky webu.
Tento proces, kdy každé rozhodnutí schvaluje výbor, je náročný, protože:
- Trvá to příliš dlouho
- Vyžaduje to dosažení konsensu ve všech věcech, i těch zdánlivě triviálních, jako je například výběr místa, kam půjdete na společný oběd.
- Kladou větší důraz na názory než na data.
Vyhněte se rozhodování ve výboru pomocí následujících taktik.
Zahrňte pouze osoby, které se na tom podílejí
Pokud rozhodujete o designu značky, zapojte do procesu designéra, vedoucího marketingu a případně vedoucího produktového týmu. Nezapojujte do procesu personální oddělení, finanční oddělení atd. jen proto, že jsou „důležitými členy týmu“.
Upřednostněte data
Při rozhodování se řiďte tím, co naznačují data. Pokud nemáte potřebná data, proveďte experimenty, například A/B testování, abyste je získali. Povzbuzujte všechny, kteří mají názor, aby jej podložili daty.
15. Neúspěch
Nejviditelnější výzvou, které čelí každý startup, je riziko neúspěchu. Zkrátka, startupy selhávají. Nemusí se jednat o dramatické uzavření firmy. Může jít o malé, každodenní věci, jako je najmutí nesprávného technického ředitele, přílišná investice do akce, neúčinná marketingová kampaň atd.
Počítejte s těmito neúspěchy a vytvořte systémy, které vám pomohou je rychle překonat.
Zaveďte retrospektivy
Když se něco nepodaří, neignorujte to. Důkladně a otevřeně prodiskutujte, co se stalo, proč se to stalo a co jste mohli udělat jinak. Změřte také dopad neúspěchu.
Převezměte odpovědnost
V technologickém světě jsou neúspěchy normální. Pokud můžete, selhejte rychle. I v opačném případě převezměte odpovědnost a napravte to. Nezabývejte se příliš ztrátou. Zaměřte se na získané zkušenosti a využijte je při dalším pokusu.
Vědět, kdy skončit
Je to těžké, ale nutné. Zakladatelé startupů se často nechávají ovlivnit omylem utopených nákladů. Bez ohledu na to, kolik jste do projektu investovali, pokud je nejlepší volbou projekt opustit, buďte připraveni tak učinit.
Těchto patnáct výzev je pouze začátek. V závislosti na vašem odvětví, typu zákazníků, zaměstnancích, geografické poloze atd. budete pravděpodobně každý den čelit nesčetným výzvám. K jejich překonání potřebujete správné nástroje. Podívejme se, jak by mohly vypadat.
Nástroje pro řešení běžných výzev, kterým čelí začínající podniky
Většinu výše uvedených problémů lze překonat dobrou komunikací a transparentní organizací. Například můžete odolat nereálným očekáváním tím, že je od začátku jasně formulujete. Když tak učiníte, pravděpodobně vás hned odmítnou, protože to, co požadujete, je nepřiměřené.
Než tedy ve své organizaci podniknete jakékoli další kroky, vytvořte si robustní virtuální pracovní prostor, jako je ClickUp, se zaměřením na komunikaci, spolupráci a transparentnost.
Vytvořte si kontrolní seznam, abyste mohli začít správně
Dobře započatá cesta je polovina úspěchu. Pokud se tedy pouštíte do nového podnikání, vytvořte si seznam činností, jako je posouzení příležitostí, finanční analýza a plán spuštění.
Seznam úkolů pro zahájení podnikání od ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k zahájení činnosti. Přizpůsobte jej svým potřebám a projděte jednotlivými kroky.
Zkrystalizujte svou myšlenku
Každý podnik začíná nápadem, ale to neznamená, že tento nápad zůstane stejný až do konce. Dobrý zakladatel ví, jak využít své znalosti mezery na trhu a svůj nápad přizpůsobit tak, aby do ní zapadl.
ClickUp Startup Canvas Whiteboard je skvělým místem pro tyto diskuse. Pomůže vám identifikovat hodnotovou nabídku, model výnosů, segmentaci atd., abyste mohli zkrystalizovat svou myšlenku a vytvořit úspěšný produkt.
Dobře řídit provoz
Jako společnost se třemi zaměstnanci v garáži možná nevidíte potřebu projektového softwaru pro váš startup. Ale v tom se mýlíte. Používání nástroje od samého začátku vám pomůže získat znalosti, které mohou být pro vaše týmy v budoucnu neocenitelné.
Pomáhá také shromažďovat údaje o tom, jak dlouho trvá daný úkol, kdo co dokáže udělat, jaké překážky se vyskytují atd.
Komplexní řešení jako ClickUp pro startupy vám pomůže spravovat všechny vaše pracovní postupy a procesy na jednom místě. Dobrou zprávou je, že ClickUp je jednoduchý a snadno použitelný pro malé týmy, ale zároveň dostatečně výkonný, aby vyhovoval potřebám velkých podniků!
Pokud jste v světě startupů nováčkem, milý zakladateli, zde je několik pečlivě vybraných šablon pro řízení projektů, které vám pomohou standardizovat procesy, řídit rizika a začlenit osvědčené postupy.
Zvládněte různé situace
Existují desítky nástrojů, které mohou být pro každý startup velmi užitečné. Možná je všechny nebudete potřebovat, ale je dobré si je prohlédnout. Zde je několik nejlepších nástrojů pro startupy.
Spolupráce
Vzdálené týmy musí spolupracovat asynchronně, efektivně a kontextově. E-mail nebo Slack mají v tomto ohledu omezené možnosti.
Dobrý software pro spolupráci je arzenál nástrojů. ClickUp zahrnuje tabule, myšlenkové mapy, zobrazení chatu, vnořené komentáře, spolupráci na dokumentech v reálném čase a další funkce.
Řízení vztahů se zákazníky
CRM systémy pro startupy pomáhají při řízení efektivních marketingových a prodejních procesů. Pomáhají zajistit správnou optimalizaci a priorizaci prodejních úkolů. Hrají také klíčovou roli při sjednocování týmu pro růst, tj. prodeje, marketingu a zákaznické spokojenosti.
Marketingové operace
Marketingové nástroje pro startupy pomáhají při správě více účtů na sociálních médiích, e-mailovém marketingu, správě obsahu a marketingové analytice. ClickUp pro marketing může pomoci s brainstormingem, plánováním a realizací kampaní a sledováním metrik.
Nástroje umělé inteligence
V současné době se hodně mluví o umělé inteligenci. Zejména pro startupy může umělá inteligence pomoci automatizovat a urychlit několik klíčových procesů. Tvorba obsahu, dokumentace produktů atd. může být transformována pomocí štíhlého týmu a některých nástrojů umělé inteligence pro startupy.
Startup a Scale Up s ClickUp
Nejprve vám gratulujeme k založení startupu! Zahájením podnikání jste překonali první výzvu.
Vydali jste se však na dobrodružnou cestu startupu plnou výzev. Ty mohou být interní, jako například vaše vlastní nejistoty, neochota nebo předsudky. Mohou být také externí, jako například konkurence, získávání talentů atd.
Jako zakladatel potřebujete správné nástroje, abyste se těmto výzvám mohli postavit čelem. Platforma pro správu pracoviště ClickUp vám to vše nabízí a ještě mnohem víc.
Pokud se potýkáte s interními výzvami, použijte ClickUp Docs k vedení deníku nebo ClickUp Whiteboard k brainstormingu. Pro externí výzvy použijte širokou škálu nástrojů k pochopení, vymýšlení a provádění strategií ke zmírnění dopadů.
Od pomoci s vytvořením strategické vize a obchodního plánu až po sestavení týmu a správu produktů – ClickUp, jako váš spolehlivý pomocník, může výrazně zvýšit vaši výkonnost.
Rozjeďte svůj startup ještě dnes s ClickUp!