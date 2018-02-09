Startup nebo korporace: Co si vybrat?

Startup nebo korporace?
Tráva je vždy zelenější na druhé straně, že? Ti, kteří pracují ve start-upech, závidí svým přátelům z korporátních společností, když vidí, jaké velkolepé vánoční večírky pořádají. Zaměstnanci korporátních společností jsou zase naštvaní, když vidí, jak jejich přátelé ze start-upů dosahují vyšších pozic v kratším časovém horizontu.
Pokud pracujete v obchodním světě, je pravděpodobné, že budete hledat práci jak ve start-upech, tak v korporacích. Pravděpodobně znáte základní rozdíly mezi těmito dvěma typy pracovišť – velké společnosti mají pevnou pracovní dobu a jsou přísnější, start-upy jsou flexibilnější, ale práce je v nich více.
Co je tedy lepší?
Odpověď na tuto otázku je pro každého jiná. Skutečná otázka zní: Proč pracujete? Chcete dostat výplatu a jít domů? Chcete se vzdělávat a rozvíjet své dovednosti? Nebo chcete pracovat rukama a skutečně něco vytvořit?
O čem se však nemluví tak často, je to, zda je pro vaši kariéru z dlouhodobého hlediska lepší práce ve start-upu nebo v korporaci. Pojďme si o tom popovídat! Zaměstnání v korporaci může být ideálním místem pro strukturované školení přímo na pracovišti, ale opravdu vás to udělá cennějším než práce ve startupu? Startup vám může poskytnout lepší celkovou zkušenost s budováním společnosti, ale dá vám to možnost postoupit v budoucnu na pozici vyššího managementu?
Firemní
Jméno, které mluví samo za sebe. Větší společnosti jsou obvykle známé domácnostem nebo alespoň v daném odvětví. Je příjemné říct lidem, kde pracujete, a oni už o společnosti vědí všechno.
Můžete se naučit zvládnout určitou roli nebo dovednost. Pozice ve firmách mají obvykle přímější role: pokud pracujete v prodeji, prodáváte. Pokud pracujete v zákaznickém servisu, reagujete na dotazy a pomáháte klientům. Pokud tedy již víte, jakou roli chcete zastávat nebo jakým směrem se chcete ubírat, může vám tento typ prostředí skutečně pomoci růst a zdokonalovat tyto dovednosti – aniž byste se museli soustředit na spoustu dalších povinností.
Řešení problémů je hračka. Díky těmto vysoce specializovaným rolím každý ví, na koho se obrátit, když nastane nový problém: na tým, který má zkušenosti v daném odvětví. Pokud se pokusíte vyřešit problém, který nespadá do kompetence vašeho oddělení, pravděpodobně někomu šlápnete na kuří oko. Věřte mi – pokud je to největší problém, který máte, budete v pohodě 🙂 Lidé ve startupech by si přáli, aby měli takové týmy, na které se mohou obrátit!
Větší balíčky benefitů. No jasně, tyto společnosti mají samozřejmě více peněz na utrácení. Obvykle mohou svým zaměstnancům nabídnout vynikající výhody, jako je soukromá zdravotní péče, penze, péče o děti a firemní slevy. Někdy může větší společnost znamenat i vyšší plat. I když jsem viděl i opačné případy 😛
Nulový vliv. Víte, co mě při práci v korporátní společnosti bolelo nejvíc, byl můj nedostatek vlivu. Opravdu mi záleželo na mé první společnosti a chtěl jsem udělat vše, co bylo v mých silách, aby byla úspěšnější. Upřímně řečeno, ve velké společnosti je prostě těžší věci dotáhnout do konce nebo prosadit. To mě přivádí k dalšímu bodu:
Žádná rizika! Korporace a velké společnosti se bojí riskovat. Můžete přijít za viceprezidentem s nápadem, který má potenciál zvýšit příjmy o 20 %. Ale pokud je s tím spojeno jakékoli riziko, nápad se nikdy neuskuteční. V devíti případech z deseti bude rozhodnutí pokračovat v rozvoji toho, co funguje. Na tom není nic špatného. Koneckonců, je to nejrozumnější krok. Věřte mi, je těžké si představit tlak, kterému čelí vedoucí pracovníci na úrovni C, aby uspokojili akcionáře!
Méně spokojenosti v práci. Jako malý článek v obrovském stroji je těžké skutečně vidět hodnotu své práce. Jste jen jednou částí procesu nebo přispíváte malou měrou k obrovskému konečnému výsledku, který možná neuvidíte celé měsíce nebo roky! To může být frustrující pro ty, kteří opravdu rádi vidí dopad své práce.
Růstové bolesti. Můžete být ve své roli excelentní a porazit všechny ostatní kolem sebe, ale to vám nezaručí další povýšení, po kterém toužíte. Pokud se o stejnou pozici uchází někdo, kdo má ve společnosti delší praxi, můžete mít smůlu. Mohou vám také bránit v získání povýšení, které si zasloužíte, jen proto, že to tak chce kariérní postup, i když jste na to více než připraveni!
Startupy
Výhody
ZISKY, a nemluvím o posilovně! Pokud nemáte ponětí, co chcete dělat, role ve startupu vám může pomoci získat dovednosti a vhled do různých pozic. Získáte dovednosti, o kterých jste nikdy neuvažovali, jednoduše proto, že musíte! Práce pro startup je nejlepší způsob, jak získat co nejvíce dovedností.
Akcie! Jistě – velké společnosti vám nabídnou opce na akcie, ale věřte mi, že je omezují na minimum, protože je musí poskytnout tolika zaměstnancům. Nastupte včas do startupu, který se prosadí, a už se nikdy nebudete muset starat o peníze! Proto je tolik lidí ochotných tvrdě pracovat pro startup, protože vědí, jaké výhody jim to později přinese!
Více odpovědnosti/příležitostí k učení. Obecně platí, že čím menší je startup, tím častěji budete přebírat nové odpovědnosti, protože je prostě méně lidí, kteří by se mohli dané výzvě postavit. Jedno vám mohu zaručit: ve startupu budete čelit více problémům. A to je na tom také to krásné. Stejně jako všechno v životě, i potíže ve startupu formují charakter a pomáhají vám zjistit, z čeho jste opravdu uděláni. Připravte se na to, že budete hrát významnou roli v rozhodovacím procesu.
Budete mít příležitost experimentovat. Identifikace a řešení problémů má jednu velkou profesní výhodu: umožňuje vám rozšiřovat vaše dovednosti a zkoušet nové věci. Pokud technicky pracujete v marketingu, ale chcete získat zkušenosti jako programátor nebo designér, může být skvělým způsobem, jak se učit a růst, zapojit se tam, kde vidíte potřebu (pokud samozřejmě nezanedbáváte své hlavní povinnosti). To je základ práce ve startupu v Silicon Valley.
Můžete být inovativní – Start-upy potřebují rychle růst, a to díky zaměstnancům, kteří jsou inovativní a zkoušejí nové věci. Žádný dobrý generální ředitel start-upu vám nebude bránit v tom, abyste zkoušeli něco nového. Takto společnosti dosahují výsledků s novými návrhy a koncepty, které jejich konkurence nedokáže.
Bonus: Nástroje pro řízení projektů pro startupy
Nevýhody
Problémy budete muset řešit sami. Nebudete se moci spolehnout na tým, alespoň ne na takový, jaký znáte z korporátních společností! Opět to považuji za výhodu, protože vám to v dlouhodobém horizontu přinese velkou hodnotu.
Pracovní zátěž je velká. Počítejte s dlouhou pracovní dobou a málo svátky a dovolenými. Start-upy musí rychle reagovat na trendy a raná fáze růstu je zásadní. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je obtížná. Budete pracovat déle, abyste udrželi krok s většími společnostmi, takže je třeba počítat se stresem a vyhořením. Život ve start-upu opravdu není pro každého.
Stabilita/jistota zaměstnání. Svou práci budete milovat, ale nikdy nevíte, jak dlouho vám vydrží. Pokud startup nemá peníze, můžete být další na řadě. Navíc, pokud je startup chytrý, ponechá si pouze ty, kteří přinášejí maximální hodnotu. Hráče s hodnocením A+!
Co dělá dobrého zaměstnance společnosti
1) Spolehlivý
Nejdůležitější vlastností potřebnou k úspěchu v korporátním světě je důslednost. Od prvního dne, kdy se ucházíte o místo, prokazujte odhodlání plnit úkoly včas a podle zadání, čímž prokážete, že máte předpoklady pro vedoucí pozici.
2) Ambice
Ambiciózní zaměstnanci jsou ochotni udělat něco navíc, aby dosáhli cílů společnosti nebo postoupili na firemním žebříčku. Nebudou se vyhýbat tomu, aby podali nejlepší výkon, protože si stanovili cíle a vysoká očekávání. Také silně touží po kariérním postupu. Ambice podněcují otevřenost, kreativní nápady a proaktivní přístup – to vše je pro každou společnost přínosné. Váš ambiciózní zástupce by však měl mít také rozumnou míru emoční inteligence 😉.
3) Kulturní kompatibilita
Najít kandidáta, který se hodí do vaší firemní kultury, je snazší říct než udělat. Nejprve si ujasněte, jaká je přesně kultura vaší společnosti. Zamyslete se nad charakteristikami a hodnotami, které jsou důležité pro vás a vaše stávající zaměstnance. Váš náborový tým by měl být s firemní kulturou dobře seznámen. Rozhodování, jazyk a každodenní postupy na pracovišti také odrážejí firemní kulturu.
Když přijmete zaměstnance, který se nehodí do firemní kultury, bude se upřímně cítit odcizený a nebude podávat tak dobrý výkon. Osobně jsem tuto chybu udělal a viděl jsem to na vlastní oči. Když velká společnost začne přijímat velké množství lidí, je docela zřejmé, jaký typ člověka se do společnosti hodí, aby vytvořil efektivní tým.
4) Týmový duch/pozitivní přístup
Všichni jsme už potkali člověka, který je ke všemu naprosto negativní. Jakmile se zvýší kvóty, okamžitě se odebere do kuchyně a začne si stěžovat. Takové řeči se šíří rychleji, než si myslíte, zejména ve velkých společnostech, kde existuje mnoho klik. To je recept na potíže, které je třeba rychle zarazit v zárodku.
Nejlepší způsob, jak to napravit, je obklopit je lidmi, kteří žijí svou společností. O víkendech nosí trička s logem firmy, účastní se firemního softbalového týmu a po pracovní době pracují na svém zdokonalování a šíření dobrého jména firmy. Tato fráze je sice nadužívaná, ale vy chcete najít někoho, kdo věří ve vaši firmu. Takoví lidé budou vždy podporovat vaše změny (kterých bude mnoho), bez ohledu na to, zda jsou pro zaměstnance bolestivé, nebo prospěšné!
CO DĚLÁ DOBRÉHO ZAMĚSTNANCE STARTUPU
1) Odhodlání
Odhodlání je pro inovace nezbytné, protože většina inovací vzniká v nejtěžších obdobích startupů. Když startup čelí obtížím, je nucen se vyvíjet. Právě v těchto obtížných obdobích nejvíce zazáří hvězdy malých společností. Špičkový hráč se nenechá odradit neúspěchem – naopak, stane se součástí inovativního řešení. Musíte být schopni držet krok s rychle se měnícím prostředím déle a efektivněji než zaměstnanci korporací s „plným úvazkem“.
2) Efektivní komunikátor
Úspěšní zaměstnanci startupů jsou silní komunikátoři – prostě musí být. Jistě, zaměstnanec, který není silný v komunikaci, může být fantastickým individuálním přispěvatelem, ale nebude skvělým lídrem v rámci organizace. Každý si myslí, že být efektivním komunikátorem znamená být sympatický a charismatický. Ne! To jsem se naučil tvrdou cestou, když jsem poprvé nastoupil do startupu.
Komunikace spočívá v předávání přesných informací správným lidem způsobem, který je srozumitelný a včasný. Komunikace a transparentnost pomáhají startupům rychle růst. Vedoucí pracovníci se špatnými komunikačními schopnostmi jsou pro každou společnost přítěží – nebudou schopni maximálně využít potenciál svého týmu a nakonec zpomalí růst vašeho startupu.
3) Mentalita „Dostaň to za sebou“
Plán je skvělý, ale věci se mění a většina podnikatelů se nedostane dál než k prvním třem bodům, než se přizpůsobí realitě. Jsem si jistý, že žádná společnost nevypadá přesně tak, jak ji popisoval původní obchodní plán.
Zaměstnanci čistě start-upových firem tráví málo času plánováním a mnohem více časem samotnou činností. Pokud si nejsou jisti, něco udělají... a pak reagují odpovídajícím způsobem. Vědí, že budou mít spoustu času na přemýšlení, zvažování, hodnocení a posuzování chyb společnosti, pokud zkrachují.
4) Zvědavost
Tohle je KLÍČOVÉ! Stačí vejít do jakéhokoli startupu a uvidíte, že nemůžu mít větší pravdu. Když se zaměstnanec do něčeho pustí kvůli své zvědavosti, stane se zázrak. Zvědavost je součástí vášně, kterou zaměstnanci startupů ztělesňují. Touha učit se více a zlepšovat se vás dovede k úspěchu. Proč si myslíte, že zakladatelé a zaměstnanci startupů, jakmile dosáhnou úspěchu, přecházejí do jiných společností nebo se věnují jiným úkolům?
Říkal jsem to už mnohokrát, ale budete zastávat mnoho rolí a vždy se můžete naučit nové dovednosti, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle! Nikdy nevíte, která věta z knihy nebo článku vám pomůže zefektivnit proces, vylepšit produkt nebo dokonce uzavřít velký obchod!
POKRAČUJTE VE VÝZKUMU
Poté, co jsem pracoval v obou prostředích, jsem poznal výhody i nedostatky každého z nich. Moje celková rada zní: vyzkoušejte si obojí a pak se rozhodněte. Ano, existují skvělé startupy/korporace i HROZNÉ startupy/korporace. Proveďte průzkum a pusťte se do toho. Pokud budete tvrdě pracovat a učit se vše, co můžete, nemůžete udělat chybu ani v jednom případě!
Jsem zaujatý, ale myslím si, že začít v velké známé společnosti, kde se naučíte využívat své talenty, je ideální způsob, jak začít. Budete v prostředí nových zaměstnanců, kteří také nemají ponětí, co dělají, a můžete se učit společně! Navážete také skvělá přátelství. Poté své dovednosti využijte v prostředí startupu a tvrdě pracujte na vybudování své vlastní velké známé společnosti! Já jsem ale stále na začátku, takže za pár let vám dám vědět, jestli to funguje 😉
Moc vás zdravím a přeji hodně štěstí!