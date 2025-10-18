10 nejlepších šablon moodboardů Notion, které podnítí vaši kreativitu

Kreativita je inteligence, která se baví.
Kreativita je inteligence, která se baví.
Pro mnoho designérů, produktových marketérů a kreativních profesionálů se však tato zábava často mění ve frustraci, když nejsou nápady uspořádány.
Designéři uvažují v wireframech, marketéři v poselstvích a produktoví manažeři v roadmapách. To zpomaluje pokrok a projekty působí neúplně.
Šablony moodboardů Notion usnadňují mezifunkčním týmům sladění a přechod od inspirace k realizaci.
Zde jsou nejlepší šablony Notion, které promění vaši kreativní vizi v konkrétní výsledky.
Nejlepší šablony moodboardů v kostce
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon moodboardů Notion a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona jednoduchého designu moodboardu (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Zobrazení galerie, filtrování podle značek, přímé nahrávání obrázků, poznámky ke každé kartě
|Brandingové týmy, kreativní designéři
|Notion Page, Galerie
|Šablona moodboardu (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Integrace Unsplash, kategorie, zobrazení galerie/seznamu, tagy
|Marketingové týmy, brand manažeři
|Notion Page, Galerie
|Šablona osobního moodboardu (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Kategorizované galerie, webový clipper, tagy/filtry, změna velikosti karet
|Freelancerové, studenti, vizuální deníky
|Notion Page, Galerie
|Šablona marketingové moodboardu (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Kategorizované galerie, týmová spolupráce, třídění podle témat
|Marketingové týmy, kreativní stratégové
|Notion Page, Galerie
|Šablona novoročního vizuálního plánovacího nástroje (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Kategorie cílů, poznámky, trackery, mini vizuální tabule
|Jednotlivci sledující cíle/předsevzetí
|Stránka Notion
|Šablona vizuální tabule pro manifestace cílů a života (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Afirmace, citáty, sledování pokroku, obrázky
|Jednotlivci praktikující stanovování cílů/manifestace
|Stránka Notion
|Šablona nástěnky s lepícími poznámkami (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Neomezený počet poznámek, barevné kódování, drag-and-drop, kategorie
|Profesionálové, studenti, brainstorming
|Notion Page, Board
|Šablona kontrolního seznamu pro plánování storyboardu (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Kontrolní seznam před produkcí, organizace úkolů, kroky po produkci
|Tvůrci obsahu, producenti videí, marketéři
|Stránka Notion, kontrolní seznam
|Šablona denního deníku (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Sledování nálady, podněty k vděčnosti/potvrzení, nejdůležitější události
|Jednotlivci, kteří si budují návyky vědomého psaní deníku
|Stránka Notion
|Šablona moodboardu 2.0 (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vizuální prvky + kontext projektu, poznámky, reference, strategie
|Kreativní týmy, vedoucí projektů
|Notion Page, Galerie
|Šablona moodboardu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Interaktivní, myšlenkové mapy, propojení úkolů, přehledné sekce
|Designéři, produktové týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona vizuální tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Kategorie, přiřazování úkolů, stanovení priorit, integrace dokumentů
|Produktové týmy, podnikatelé
|ClickUp Whiteboard, Doc
|Šablona ClickUp Vision Whiteboard
|Získejte šablonu zdarma
|Spolupráce v reálném čase, přizpůsobení značky, zpětná vazba, export
|Týmy kombinující kreativitu a stanovování cílů
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp Storyboard
|Získejte šablonu zdarma
|Scény/kroky, poznámky ke scénáři, drag-and-drop, zpětná vazba
|Filmaři, marketéři, obchodní týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp Story Outline
|Získejte šablonu zdarma
|Tabule postav/osobností, Kanban, barevně označený pokrok
|Tvůrci obsahu, stratégové
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona ClickUp pro mapování uživatelských příběhů
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní pole, zobrazení mapy příběhu, mapování krok za krokem
|Týmy mapující uživatelské cesty, marketingoví pracovníci
|ClickUp Whiteboard
|Šablona designové tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Fáze návrhu, schvalování, Kanban, komentáře médií
|Kreativní týmy, brand manažeři, freelancerové
|ClickUp Board, List
Co dělá šablonu moodboardu Notion dobrou?
Správná šablona moodboardu Notion udržuje vaše nápady organizované a zároveň zůstává dostatečně flexibilní, aby se mohla vyvíjet spolu s vaším projektem. Nejlepší moodboardy nebo inspirační tabule ve skutečnosti usnadňují váš tvůrčí proces. Zde je několik tipů, na co se zaměřit: 👇
- Sekce vizuální inspirace: Vyberte si šablonu, která vám umožní uspořádat vizuální prvky do jednotlivých sekcí, což usnadní vrstvení obrázků, barev, písem a textur do soudržné nálady. Jsou užitečné pro sestavení nálady nebo inspirace do jednoho konzistentního tématu.
- Přehledné kategorizace: Vyberte si šablonu Notion, která seskupuje nápady do specializovaných sekcí, takže vaše reference zůstanou přehledné a snadno se v nich orientuje – což je obzvláště užitečné při vytváření inspiračních tabulek pro akce nebo kampaně.
- Bloky barev a písem: Vaše šablona Notion by měla poskytovat prostor pro dokumentaci barev značky a výběr písem, aby váš designový směr zůstal konzistentní a inspiroval kreativitu v průběhu celého projektu.
- Poznámky a zaznamenávání nápadů: Používejte šablony, které vám umožní zaznamenávat písemný kontext spolu s vizuálními prvky, takže každý nápad je podložen poznámkami nebo odkazy. To vám pomůže rychle získat přehled, aniž byste ztratili souvislosti svých rozhodnutí.
- Možnosti spolupráce: Pozvěte své kolegy nebo klienty, aby vám poskytli zpětnou vazbu přímo na nástěnce. Vaše stránka Notion se stane živým prostorem pro diskusi a zdokonalování.
- Flexibilita přizpůsobení: Šablona Notion by vám měla umožnit přizpůsobit rozložení tak, aby odpovídalo vašemu pracovnímu postupu, a rozšiřovat nebo zjednodušovat sekce, dokud nebude šablona přesně odpovídat vašemu stylu.
- Integrace pracovního postupu: Ujistěte se, že šablona Notion, kterou si vyberete, je propojena s portály klientů a dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, aby byl zajištěn plynulý tok dat.
- Sledování verzí: Abyste mohli sledovat, jak se nápady v průběhu času vyvíjejí, musí vaše šablona Notion mít kontrolu verzí.
- Předem připravené bloky: Ušetříte čas při nastavování, když si vyberete šablonu Notion, která obsahuje vestavěné galerie, mřížky, přepínací seznamy a další prvky.
- Přístupnost: Inspirace může přijít kdykoli, proto je dobré, aby byla šablona moodboardu Notion snadno přístupná na počítači i mobilním zařízení.
💡 Pro Insight: Podle The State of Fashion patří design a vývoj produktů mezi hlavní faktory ovlivňující hodnotu generativní AI, přičemž přibližně čtvrtina její potenciální hodnoty v módě pochází z případů použití v designu.
To znamená, že moodboardy mohou být brzy poháněny umělou inteligencí, se systémy schopnými navrhovat nové kreativní směry, které podnítí nové nápady pro váš tým.
Šablony moodboardů Notion zdarma
Zde jsou nejlepší šablony moodboardů Notion, které vyvažují estetiku a funkčnost.
Podívejme se, co každá šablona obsahuje, jaké jsou její nejvýraznější vlastnosti a jaké je její ideální použití, aby vám pomohla najít tu správnou pro vaše kreativní projekty.
1. Šablona moodboardu s jednoduchým designem
Šablona Notion Simple Design Moodboard Template vám poskytuje přehledné vizuální plátno, na kterém můžete shromažďovat a prezentovat své nápady na jednom praktickém místě. Můžete přidávat obrázky, které zachycují vaše emoce a nálady, a tak utvářet celkovou atmosféru. Kromě vizuálních prvků můžete přidávat také typografické vzorky, které pomáhají nastavit osobnost a tón vašeho projektu.
A aby vše ladilo s jednotnou paletou barevných schémat, můžete do šablony Notion přidat dokonce i vzorníky barev.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nastavte jako výchozí zobrazení galerii, aby se všechny vaše obrázky a vizuální prvky zobrazovaly v mřížce, kterou můžete procházet.
- Pomocí filtrování podle značek můžete rychle vyhledat položky podle tématu (např. „tmavé“, „vintage“, „minimalistické“).
- Podporují přímé nahrávání obrázků (z počítače nebo přes URL), takže nemusíte přecházet mezi různými nástroji.
- Do každé karty můžete přidat pole pro poznámky, kde můžete ukládat komentáře, odkazy nebo nápady související s daným obrázkem.
✅ Ideální pro: Brandingové týmy nebo kreativní designéry, kteří vytvářejí projekt vizuální identity s jednotnými barvami, písmy a styly.
💡 Tip pro profesionály: Při uspořádání obrázků na moodboardu je neumisťujte náhodně. Související obrázky umístěte blíže k sobě a slabší nápady posuňte na okraje. Studie s názvem „Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space” ukázala, že nástroje se mohou poučit z toho, jak uživatelé uspořádávají obrázky, a navrhovat tak lepší kombinace. I bez umělé inteligence vám tento zvyk pomůže vyvinout moodboard s jasnějším kreativním směrem.
2. Šablona moodboardu
Chcete využít integrovanou funkci Unsplash v Notion? Šablona Mood Board vám to umožní. Vyberte si z tisíců vysoce kvalitních fotografií a vložte je přímo do své nástěnky. Použijte ji, kdykoli potřebujete vizuální prostor pro utváření kreativního směru, ať už pro projekt, produkt nebo kampaň. Její vizuálně orientované rozvržení a přehledné sekce vám umožní soustředit se na vytvoření dokonalé nálady bez rušivých vlivů.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Prohledávejte vestavěnou knihovnu Unsplash s více než 950 000 bezplatnými obrázky přímo na své stránce Notion.
- Uspořádejte vizuální prvky do kategorií (místo konání, téma nebo styl), abyste měli nápady přehledně uspořádané.
- Přizpůsobte si rozvržení pomocí galerie nebo seznamu, podle toho, jak chcete zobrazit své zdroje.
- Označujte položky štítky pro rychlé filtrování a snadnou navigaci mezi projekty.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy nebo brand manažery, kteří připravují vizuály kampaní nebo koncepty akcí, které vyžadují ucelené obrázky.
⚡ Archiv šablon: Jakmile si nastavíte nástěnku Notion, spojte ji se šablonami pro brainstorming a proměňte inspiraci ve strukturované nápady a plány.
Zde je několik příkladů, jak je můžete využít:
- Zachyťte chaotické myšlenky během tvorby nápadů a vizuálně je uspořádejte.
- Propojte vizuální prvky moodboardů s myšlenkovými mapami nebo vývojovými diagramy pro hlubší kontext.
- Proměňte kreativní nápady v realizovatelné koncepty pro marketingové kampaně nebo návrhy.
3. Šablona osobního moodboardu
Šablonu Personal Mood Board Template od Notion si představte jako digitální album, do kterého můžete ukládat své náhodné inspirace. Můžete do něj ukládat obrázky nebo své nápady, jako jsou rychlé poznámky, koncepty nebo náčrtky, které vám pomohou sledovat myšlenky stojící za vaší inspirací.
A když narazíte na zajímavé nálezy na webu (články, odkazy nebo online zdroje), můžete je také přidat a proměnit tak tabuli v rostoucí knihovnu nálad a stylů. Postupem času se stane osobním archivem, ke kterému se můžete vracet, kdykoli potřebujete novou inspiraci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí kategorizovaných galerií můžete inspiraci uspořádat podle témat, nálad nebo typů projektů.
- Pomocí nástroje Notion Web Clipper můžete snadno ukládat obrázky přímo z webu.
- Seřaďte položky podle značek, dat nebo vlastních filtrů, abyste rychle našli konkrétní nápady.
- Změňte velikost karet nebo skryjte názvy a vytvořte tak vizuálně přitažlivější a minimalističtější vzhled tabule.
✅ Ideální pro: Freelancery, studenty nebo hobbyisty, kteří sbírají každodenní kreativní inspiraci pro osobní projekty nebo vizuální deníky.
⭐ Bonus: Posilte svou inspiraci pomocí funkce Talk to Text od ClickUp Brain MAX.
Někdy vás nápady napadnou, když nejste u obrazovky. Díky funkci Talk to Text v ClickUp Brain Max můžete okamžitě diktovat své myšlenky, popsat návrh nebo popsat náladu, kterou jste právě zaznamenali v reálném životě.
Místo toho, abyste ztratili inspiraci, se vaše slova převedou na text a vloží přímo do vašeho pracovního prostoru. Odtud můžete tyto poznámky propojit se svou osobní moodboardovou nástěnkou nebo projektovým prostorem.
4. Šablona marketingové moodboardové tabule
Každá silná kampaň začíná jasnou vizí. Šablona marketingové moodboardu od Notion poskytuje marketérům ideální místo pro její definování. Šablona konsoliduje vše od vizuálních referencí a designových podnětů až po zastřešující témata do jediného organizovaného centra.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Shromažďujte všechny své kreativní reference v kategorizovaných galeriích, aby byly marketingové nápady a značkové aktiva přehledně uspořádány.
- Inspiraci můžete třídit podle témat, jako je místo konání, produkt nebo typ obsahu.
- Zefektivněte spolupráci tím, že umožníte svým kolegům přidávat nápady a poznámky do sdílených galerií.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy nebo kreativní stratégové, kteří sestavují moodboardy nebo inspirační tabule pro akce, produkty, kampaně značek a další.
📚 Další informace: Softwarové nástroje pro vizuální spolupráci
5. Šablona novoročního vizuálního plánovacího nástroje
Nový rok znamená nové cíle a šablona novoroční vizuální tabule vám pomůže proměnit vaše předsevzetí ve skutečnost. Kombinuje sledování cílů s inspirativními vizuálními prvky, což usnadňuje mapování priorit, jako je zdraví, finance nebo osobní růst.
Pomocí vestavěných značek můžete označovat pokrok a jasněji rozpoznávat vzorce. Časové osy pak ukazují, jak se každý cíl vyvíjí týden po týdnu, což vám pomáhá udržet stabilní tempo. Společně tyto funkce udržují vaše osobní cíle viditelné a poutavé a proměňují předsevzetí v interaktivní tabuli, která vás motivuje po celý rok.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte si cíle v různých kategoriích, jako je fyzické zdraví, duševní zdraví a osobní finance.
- K jednotlivým cílům připojte podrobné poznámky, abyste zachytili nápady nebo kroky, které vám pomohou udržet přehled o vašem pokroku.
- Přidejte sledovací nástroje nebo mini vizuální tabule, abyste mohli vizuálně sledovat milníky a zůstat motivovaní díky jasnému směřování.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří vytvářejí vizuální tabuli zaměřenou na cíle, aby mohli sledovat své předsevzetí týkající se zdraví, životního stylu a financí po celý rok.
👀 Věděli jste? Moodboardy nejsou jen vizuální pomůcky. V designovém vzdělávání se také používají jako výzkumné nástroje k:
- Otestujte emocionální rezonanci tím, že ukážete, zda vizuální prvky vyvolávají u diváků zamýšlené pocity.
- Podníťte diskusi a poskytněte studentům a týmům společný referenční bod pro debatu o nápadech a zpochybňování předpokladů.
- Přidejte témata klastrů, aby byly vzorce jasnější a směry designu snáze definovatelné.
Zkrátka jsou to kreativní i analytické nástroje.
6. Šablona vizuální tabule pro manifestaci cílů a života
Šablona Vision Board for Goal and Life Manifestation je navržena jako motivační centrum, kde se sny mění v konkrétní kroky. Jde nad rámec statických vizuálů a obsahuje silná afirmace, které posilují víru a soustředění pokaždé, když se k tabuli vrátíte.
Můžete také přidat citáty, které vás motivují v těžkých chvílích a pomáhají vám udržet pozitivní přístup.
Kromě toho vám prostor pro osobní vize pomůže zmapovat, jak vypadá úspěch v různých oblastech života, a poskytne vám jasnější pohled na celkovou situaci. Aby bylo vše proveditelné, šablona propojuje tyto inspirace s praktickými kroky a vytváří tak rovnováhu mezi motivací a odpovědností.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte své vize do přehledných kategorií zahrnujících kariéru, životní styl nebo osobní růst.
- Sledujte pokrok pomocí rozvržení založených na cílech, která ukazují pohyb směrem k milníkům.
- Přizpůsobte si tabule obrázky, které odrážejí vaše aspirace nebo každodenní návyky.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří si stanovují cíle a chtějí mít každý den prostor pro vizualizaci svých snů a sladění každodenních návyků s dlouhodobým úspěchem.
👀 Věděli jste? Výzkum pomocí 14denního ekologického momentálního hodnocení zjistil, že lidé, kteří uvádějí silnější smysl života, zažívají v každodenním životě nižší momentální stres.
Vizualizační tabule, která je v souladu s vašimi cíli a záměry, vás nejen inspiruje, ale může také přispět k klidnější a soustředěnější mysli.
7. Šablona nástěnky s lepícími poznámkami
Jasné barvy, rychlé myšlenky a okamžitá přehlednost – to je atmosféra, kterou vám přinese šablona Notion Sticky Notes Board Template. Promění jednoduché lepící poznámky v digitální tabuli, kde každý detail najde své místo.
Nápady můžete zaznamenat v okamžiku, kdy vás napadnou, a vytvořit si tak bezpečný prostor pro rozvíjení své kreativity. Tuto jednoduchou šablonu můžete použít jak pro osobní, tak pro profesionální účely. Každá poznámka působí jako miniaturní úkolová karta, kterou můžete přesouvat, což je praktické a zároveň vizuálně přitažlivé.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvářejte neomezené množství poznámkových lístků, abyste zachytili vše od každodenních úkolů po rychlé připomenutí a náhodné nápady.
- Uspořádejte si poznámky podle kategorií, jako jsou úkoly, nákupy, odkazy nebo osobní nápady.
- Každou poznámku označte barevným kódem pro snadné rozpoznání a lepší vizuální přehlednost.
- Přeskupujte poznámky pomocí funkce drag-and-drop tak, aby odpovídaly měnícím se prioritám.
✅ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, studenty nebo týmy, které spravují každodenní úkoly nebo brainstormingové sezení vizuálním způsobem.
💡 Tip pro profesionály: Zapsání nápadů je pouze prvním krokem. Skutečná magie se odehrává při jejich realizaci. S ClickUp Brain můžete hrubé poznámky okamžitě převést na konkrétní úkoly.
Stačí ve svém dokumentu nebo úkolu zvýraznit nápad ve stylu lepícího lístku a poté požádat Brain, aby jej rozepsal do seznamu úkolů, přidal termíny splnění nebo dokonce nastínil další kroky. Vaše jiskry kreativity se tak promění v organizované, sledovatelné úkoly, které můžete skutečně realizovat.
8. Šablona kontrolního seznamu pro plánování storyboardu
Skvělé příběhy nejsou výsledkem náhody. Jsou naplánovány, rámcově připraveny a vypilovány ještě předtím, než padne první záběr.
Šablona Storyboard Planning Checklist Template funguje jako pomocník při produkci a provede vás všemi fázemi tvorby storyboardu, od vytvoření narativního oblouku až po zmapování technických požadavků. Díky podrobným kontrolním seznamům a strukturovaným sekcím pomáhá transformovat abstraktní kreativní nápady do jasného, realizovatelného plánu připraveného k provedení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte základy svého projektu pomocí kontrolního seznamu pro předprodukci.
- Organizujte úkoly v rámci celého procesu tvorby příběhu, aby psaní, práce na postavách a detaily designu postupovaly synchronizovaně.
- Naplánujte si předem vše, co vaše produkce potřebuje, od nezbytných zdrojů po kroky k zajištění souladu s předpisy, aby celý proces proběhl hladce.
- Podpořte postprodukci strukturovanými kroky pro vylepšení a distribuci.
✅ Ideální pro: Tvůrce obsahu, producenty videí a marketingové týmy, které spravují storyboardy pro filmy nebo značkové videokampaně.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů.
Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete asistenta s umělou inteligencí, jako je ClickUp Brain, který vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v realizovatelné úkoly.
A pokud nedokážete koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI, aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
9. Šablona denního deníku
Šablona deníku od Notion je jednoduchý prostor, kde si můžete každý den zaznamenávat své myšlenky a postřehy. Obsahuje promyšlené podněty, které vás provedou psaním a usnadní vám začátek s vedením deníku.
Například podněty k vděčnosti vás povzbuzují k zastavení se a uvědomění si pozitivních věcí ve vašem životě, ať už jsou jakkoli malé. Podněty k afirmaci vám pomohou nastavit sebevědomý a povznášející tón pro nadcházející den. Sekce denních highlightů poskytuje prostor pro zaznamenání klíčových momentů, vítězství nebo produktivních úspěchů, čímž promění obyčejné dny ve smysluplné záznamy.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte nálady v průběhu času, abyste identifikovali emocionální vzorce a trendy v oblasti duševní pohody.
- Uspořádejte si seznamy úkolů podle dne, týdne nebo měsíce a vytvořte si strukturovaný deník.
- Vytvářejte přehledy podle kategorií nebo časové osy, abyste mohli vizualizovat růst a pokrok.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří si budují zvukovou praxi, aby vyvážili a zvýšili produktivitu pomocí sebereflexe a emočního uvědomění.
💡 Tip pro profesionály: Šablona denního deníku vám poskytuje strukturovaný způsob, jak zaznamenávat své myšlenky a sledovat pokrok, ale pokud chcete větší flexibilitu, můžete také vyzkoušet specializované aplikace pro digitální deníky.
Tyto aplikace často obsahují funkce jako sledování návyků, záznamy nálad, připomenutí a dokonce i naváděcí pokyny, které usnadňují vedení deníku.
10. Šablona moodboardu 2.0
Šablona Notion Moodboard 2. 0 posouvá koncept moodboardu o krok dál tím, že kombinuje vizuální inspiraci s kontextem projektu. Poskytuje vám prostor pro shromažďování kreativních referencí a zároveň definuje, pro koho je práce určena, jaké jsou její cíle a jak vše souvisí.
Výsledkem je nástěnka, která nejen zachycuje vzhled a atmosféru projektu, ale také jej přímo propojuje se strategií, což usnadňuje přeměnu nápadů v realitu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Shromážděte všechny své kreativní reference na jednom místě, od vizuálů a barev až po designové podněty.
- Sledujte další poznámky, reference a inspiraci, které posílí váš směr.
- Pro kompletní přehled si prohlédněte kreativní náladu i strategický briefing vedle sebe.
✅ Ideální pro: Kreativní týmy nebo vedoucí projektů, kteří potřebují vizuální tabuli kombinující inspiraci s projektovou strategií.
⚡ Archiv šablon: Někdy moodboard nestačí. Potřebujete také propojit nápady, témata a koncepty strukturovaným způsobem. V tom vám mohou pomoci šablony koncepčních map:
- Vizualizujte vztahy mezi nápady, nejen je sbírejte.
- Uspořádejte své myšlenky do skupin, které odhalí skryté souvislosti.
- Vytvořte si jasný základ pro brainstorming, strategii nebo výzkum.
Omezení Notion
Notion je výkonný a flexibilní, ale mnoho uživatelů poukazuje na skutečné nevýhody této platformy. Níže uvádíme některé z nejčastěji zmiňovaných omezení, které jsme shromáždili z G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice a dalších recenzních platforem:
- Pomalý výkon nebo zpoždění na stránkách s velkými databázemi, zejména při práci s AI nebo vkládání náročného obsahu
- Náročná křivka učení při pokusech o zvládnutí propojování a složitých rozvržení jako začátečník.
- Problémy s tabulkami, protože podpora vzorců a velkých datových sad je omezená ve srovnání s Excelem nebo Google Sheets.
- Slabý offline přístup, protože mnoho funkcí bez připojení k internetu nefunguje spolehlivě.
- Nedostatek integrací, protože propojení s aplikacemi třetích stran není tak rozsáhlé jako u některých konkurentů.
Podle slov uživatele Notion jsou překážky při přizpůsobování následující:
Notion může být pro uživatele, kteří nemají trpělivost s programováním, zdlouhavý. I když jsou k dispozici šablony, jejich přizpůsobení vašim potřebám vyžaduje kritické myšlení.
Notion může být pro uživatele, kteří nemají trpělivost s programováním, zdlouhavý. I když jsou k dispozici šablony, jejich přizpůsobení vašim potřebám vyžaduje kritické myšlení.
A pokud jde o složitost šablon, uživatel Redditu poznamenává:
Většina šablon je buď tak jednoduchá, že byste je mohli vytvořit sami, nebo tak přetížená, že nakonec polovinu funkcí smažete.
Většina šablon je buď tak jednoduchá, že byste je mohli vytvořit sami, nebo tak přetížená, že nakonec polovinu funkcí smažete.
Alternativní šablony Notion
Jednou z největších frustrací, kterou designéři v průzkumech uvádějí, jsou „úniky pracovního postupu “, tj. ztráta kontextu při přepínání mezi nástroji nebo opětovném importování prostředků jen proto, aby projekty pokračovaly.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp jako dokonalé řešení.
ClickUp, který je často řazen mezi nejlepší alternativy Notion, nejenže řeší tyto nedostatky v pracovním postupu, ale také posouvá moodboardy o krok dál tím, že je přímo integruje do plánování projektů, správy úkolů a spolupráce.
Recenzent G2 to shrnuje takto:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si ho nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o jednoduché seznamy úkolů nebo vytváření podrobných pracovních postupů s automatizacemi, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si ho nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o jednoduché seznamy úkolů nebo vytváření podrobných pracovních postupů s automatizacemi, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji.
Zde jsou nejlepší šablony moodboardů ClickUp, které slouží jako praktická a přehledná alternativa k šablonám Notion.
1. Šablona moodboardu ClickUp
Na rozdíl od statických tabulek vytváří šablona ClickUp Mood Board interaktivní prostor, kde se nápady mohou proměnit v reálné plány. Je zabudována do ClickUp Whiteboards a jde nad rámec pouhého připínání obrázků. Na digitálním plátně můžete kombinovat ikony, barvy, webové stránky a fonty a vytvořit tak přehledného vizuálního průvodce.
Zvláštní je to, jak hladce propojuje kreativitu s akcí. Tabule slouží jako centrum inspirace, ale také se přímo propojuje s funkcemi pro správu designových projektů ClickUp, což vám umožňuje proměnit rozhodnutí v úkoly, aniž byste narušili pracovní postup.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí myšlenkových map, textových bloků a odkazů přímo na tabuli propojte roztříštěné nápady do souvislých kreativních směrů.
- Přejděte plynule od brainstormingu k realizaci projektu pomocí ClickUp Tasks pro přiřazování úkolů, priorit a termínů.
- Rozložte inspiraci do přehledných sekcí, které usnadňují sladění návrhů předtím, než se projekty dostanou do fáze výroby.
✅ Ideální pro: Grafické designéry nebo produktové týmy, které vytvářejí vizuální identitu, která plynule přechází od konceptu k realizaci.
⚡ Archiv šablon: Náladové tabule v ClickUp ožívají v rámci tabulek Whiteboards, které vám poskytují prostor pro brainstorming, mapování nápadů a spolupráci v reálném čase. Pokud chcete jít nad rámec vizuálních prvků, tyto šablony tabulek Whiteboards obsahují hotová rozvržení pro:
- Zmapujte cesty uživatelů nebo kreativní toky přímo na sdíleném plátně.
- Spolupracujte s kolegy pomocí lepících poznámek, tvarů a spojovacích prvků.
- Proměňte nápady z brainstormingu v praktické úkoly ClickUp okamžitě.
▶️ Chcete vidět, jak to funguje? Podívejte se na toto video, abyste se dozvěděli, jak fungují tabule ClickUp, a získali praktickou představu o vizuálním vytváření a spolupráci.
2. Šablona vizuální tabule ClickUp
Při vývoji produktu je často nejtěžší dosáhnout jasnosti, a právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Vision Board. Poskytuje týmům společný pohled na celkový obraz a mění kritéria úspěchu na jasné odpovědnosti, takže obchodní cíle zůstávají vždy v centru pozornosti.
Výsledkem je vizuální plán, který sjednotí všechny zúčastněné a dá rozhodujícím osobám jistotu, že mohou pokračovat dál.
Aby byl nástroj ještě výkonnější, můžete ho propojit s ClickUp Docs. Tento prostor pro spolupráci vám umožní podrobně rozvést vaši vizi přidáním bannerů, použitím oddělovačů a dokonce i propojením úkolů přímo v dokumentu. Společně zajistí, že vaše vize nebude jen vizuální, ale také zdokumentovaná a připravená k realizaci v rámci celého týmu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Převádějte obecné koncepty do jasných kategorií, které usnadňují spolupráci, od nastínění vize po definování cílů a potřeb publika.
- Nechte svůj tým pracovat přímo na nástěnce tím, že budete přidělovat úkoly, sdílet aktualizace a přidávat média.
- Pomocí integrovaných funkcí pro stanovení priorit můžete vyhodnotit, které nápady na produkty jsou nejdůležitější, stanovit priority své práce a rozhodnout, které z nich by měly být realizovány.
- Propojte svou vizuální tabuli s plánovacími nástroji ClickUp, jako jsou Docs a Whiteboards, aby se brainstorming přirozeně proměnil v realizaci.
✅Ideální pro: Produktové týmy a podnikatele, kteří chtějí sladit vizi, komunikační cíle a realizaci.
📚 Další informace: Nejlepší software pro spolupráci na bílé tabuli
3. Šablona ClickUp Vision Whiteboard
Šablona ClickUp Vision Whiteboard je určena pro týmy, které preferují vysoce vizuální a interaktivní přístup k brainstormingu a plánování.
Na rozdíl od šablony ClickUp Vision Board, která poskytuje strukturovaný vizuální plán pro sladění cílů a odpovědností, je šablona Whiteboard prázdné plátno, na kterém mohou nápady volně proudit.
Můžete mapovat nápady, přesouvat věci a vylepšovat je společně s členy svého týmu. Šablona také obsahuje sekce pro vizi, publikum, potřeby, produkt a cíle. Poskytuje vám nápady, co přidat, ale zároveň ponechává prostor pro kreativitu a iterace.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Spolupracujte v reálném čase, ať už jste na jednom místě nebo na dálku, a podpořte tak dynamické diskuse.
- Přidávejte nebo upravujte ikony, obrázky a styly tak, aby odrážely jedinečnou identitu vaší značky.
- Sdílejte zpětnou vazbu přímo na nástěnce, abyste zachytili pohled každého oddělení.
- Exportujte je jako PDF nebo fyzický plakát pro offline brainstormingové sezení a týmové workshopy.
✅ Ideální pro: Týmy, které chtějí spojit kreativitu se strukturovaným stanovováním cílů a oceňují flexibilitu digitální tabule.
⭐ Bonus: Automatizujte pracovní postupy v oblasti designu pomocí předem připravených agentů Autopilot od ClickUp.
Správa zpětné vazby a schvalování může zabrat více času než samotná práce na návrhu. S předem připravenými autopilotními agenty ClickUp můžete automatizovat opakující se kroky, jako je přesun úkolů do „Revize“ po přidání zpětné vazby, informování zúčastněných stran o schválení makety nebo vytváření následných úkolů po spuštění.
Udržujte svou designovou tabuli v pohybu bez neustálých ručních aktualizací. Nechte svůj tým soustředit se na kreativitu. Chcete-li nastavit svého prvního agenta, podívejte se na toto video.
4. Šablona storyboardu ClickUp
Zjednodušeně řečeno, storyboard je moodboard se strukturou. Zachycuje nejen vzhled a dojem vašeho nápadu, ale také to, jak plynule přechází z jednoho momentu do druhého. Šablona ClickUp Storyboard vám poskytuje vizuální plátno, na kterém můžete mapovat své koncepty snímek po snímku, což usnadňuje sladění kreativní „nálady“ se skutečnou posloupností akcí nebo událostí.
Díky snadnému přetahování a více rámečkům se kreativní proces promění v něco, co lze snadno spravovat a na čem lze spolupracovat.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte svůj příběh nebo projekt na jednotlivé scény nebo kroky, aby byly složité nápady snáze stravitelné.
- Zaznamenávejte poznámky ke scénáři, dialogy postav a akce na obrazovce přímo v každém snímku.
- Přeskupujte nebo duplikujte scény, abyste vylepšili tempo a upravili průběh vyprávění podle toho, jak se vyvíjí.
- Sdílejte storyboardy se svým týmem, abyste získali zpětnou vazbu v reálném čase a zajistili tak soulad v každé fázi.
✅ Ideální pro: Filmaře, marketéry a obchodní týmy, které potřebují strukturovaný storyboard, aby se sjednotily ohledně vize a realizace projektu.
⚡ Archiv šablon: Využijte tyto bezplatné šablony storyboardů k uspořádání svých nápadů. Pomohou vám proměnit inspiraci z moodboardů v jasnou sekvenci, kterou může celý tým snadno sledovat.
5. Šablona osnovy příběhu ClickUp
Náladová tabule může zachytit atmosféru vašeho projektu, ale co dál? Šablona ClickUp Story Outline Template vám pomůže proměnit tuto vizuální energii v konkrétní příběh nebo plán. Funguje jako most mezi inspirací a realizací.
Pokud například vaše moodboardy zdůrazňují témata pro kampaň značky, můžete tyto nápady pomocí této šablony rozdělit do kapitol, scén nebo fází a zajistit tak, že žádný detail nezůstane opomenut.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte si tabuli postav nebo osobností spolu s vizuálními prvky, která se skvěle hodí pro marketingové kampaně nebo projekty zaměřené na vyprávění příběhů.
- Pomocí zobrazení Kanban Board View můžete sledovat, jak se váš příběh odvíjí z různých úhlů pohledu.
- Pomocí barevného označení sledujte, které části vaší kampaně nebo příběhu jsou hotové a které ještě potřebují dopracovat.
✅ Ideální pro: Tvůrce obsahu a stratégy, kteří chtějí proměnit inspiraci z moodboardů ve strukturované kampaně nebo podrobné plány realizace.
6. Šablona ClickUp pro mapování uživatelských příběhů
Při brainstormingu nápadů nebo mapování kreativních toků je snadné ztratit přehled o tom, jak vše souvisí. Šablona ClickUp User Story Mapping Template promění neuspořádané myšlenky ve strukturovanou vizuální cestu. S touto šablonou můžete své nápady seskupovat krok za krokem, podobně jako při sestavování moodboardu, ale se zaměřením na cestu uživatele. Díky tomu je snazší vidět, jak funkce, nápady nebo designové volby ovlivňují celkový zážitek.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte složité projekty na menší, lépe zvládnutelné části pomocí vlastních polí ClickUp pro osobnosti, cíle nebo problémy.
- Používejte je jako zdroj pravdy tím, že budete všechny příběhy a nápady uchovávat na jednom centrálním místě.
- Vizualizujte dopad funkcí nebo kreativních prvků krok za krokem v zobrazení Story Map View.
✅ Ideální pro: Týmy, manažery nebo marketéry, kteří chtějí prostor ve stylu moodboardu, kde mohou mapovat cesty uživatelů a propojovat designové nápady se skutečným chováním zákazníků.
7. Šablona designové tabule ClickUp
Designové projekty málokdy probíhají přímočaře; nápady se vyvíjejí, zpětná vazba mění směr a inspirace se neustále mění. Šablona ClickUp Design Board je vytvořena tak, aby zachytila tento tok a udržela ho organizovaný.
Můžete shromažďovat kreativní reference a zároveň sledovat, jak procházejí jednotlivými fázemi procesu návrhu. Vizuální prvky značky, makety, zpětná vazba a schválení jsou propojeny v jedné nástěnce, takže každý krok lze snadno sledovat.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte proces návrhu do několika fází: briefing, branding, návrh, spuštění a zpětná vazba.
- Sledujte schvalování a revize pomocí jasných značek stavu (čeká na schválení, schváleno, revize).
- Použijte tabule ve stylu Kanban k seskupení návrhových úkolů a vizualizaci pokroku.
- Přidávejte komentáře, odkazy a mediální soubory přímo k úkolům a zajistěte tak hladkou spolupráci.
✅ Ideální pro: Kreativní týmy, brand manažery a nezávislé designéry, kteří chtějí strukturovaný systém moodboardů pro správu a sledování designových projektů od začátku do konce.
Proměňte inspiraci z moodboardů v reálné projekty s ClickUp
Šablony moodboardů Notion jsou užitečné, když potřebujete jednoduchý moodboard pro shromažďování nápadů. Jejich přizpůsobení je však složité.
V tom se šablony ClickUp odlišují od ostatních. Jsou vhodné i pro začátečníky. Stačí zadat své informace a můžete začít.
Kombinují kreativitu se strukturou, takže vaše moodboardy nezůstanou jen inspirací, ale promění se v realizovatelné plány. Díky flexibilním zobrazením, připraveným tabulkám a funkcím pro spolupráci vám ClickUp pomůže přejít od brainstormingu k realizaci – bez námahy.
Pokud chcete komplexní nástroj pro moodboardy, který také spravuje práci za ním, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!