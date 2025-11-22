Bezplatné šablony deníku Evernote pro produktivitu a reflexi

Čas jsou peníze, říká se. V shonu každodenního života je však čas často tou jedinou věcí, které nevěnujeme dostatečnou pozornost.
Studie ukazují, že 68 % lidí má pocit, že během dne nemají dostatek nepřerušované koncentrace. Rozptýlení odvádí jejich pozornost různými směry, takže i malé úkoly trvají déle, než by měly.
Pro mnoho lidí je vedení deníku odpovědí na den plný neustálých oznámení, úkolů a povinností. Ale nemusíte začínat psát deník od nuly.
Šablona deníku Evernote je šablona, která je již naformátována jako váš vlastní digitální deník. Poskytuje prostor pro vaše myšlenky, denní záznamy, úkoly nebo reflexe o životě. V tomto článku prozkoumáme nejlepší šablony deníku Evernote pro ty, kteří chtějí psát přehledněji.
Co jsou šablony deníku Evernote?
Šablona deníku v Evernote je hotová stránka, která vám poskytne strukturu deníku ještě předtím, než začnete psát. Namísto toho, abyste ztráceli čas vytvářením stejného formátu pokaždé, když začínáte novou stránku nebo nový deník, stačí otevřít novou poznámku, použít šablonu a začít ji vyplňovat.
Použití šablony Evernote může být rychlým způsobem, jak začít, zejména pokud již máte účet Evernote. Aplikace nabízí řadu rozvržení, která vyhovují různým potřebám – ať už jste student, vývojář spravující projekty nebo člověk hledající motivaci v umění nebo každodenním životě.
Šablony deníku Evernote jsou obzvláště užitečné díky své flexibilitě. Můžete si vybrat jednu z galerie Evernote nebo si vytvořit vlastní uložením poznámky, kterou již často používáte.
Jak to vyjádřil jeden uživatel Evernote v diskusi na Redditu:
Mám šablonu pro každý den, která mi pomáhá zaznamenávat nápady a poznámky z jednání. ” Právě tento smysl pro orientaci dělá šablonu skutečně užitečnou.
Šablony deníku v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon deníku Evernote a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona denního deníku Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Lidé, kteří si budují zvyk každodenního psaní
|Sekce pro záznamy, reflexe a sledování návyků
|Poznámka Evernote
|Šablona ročního kalendáře 2025 Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí mít přehled o plánu na celý rok
|Označujte události, milníky a roční cíle.
|Poznámka Evernote
|Šablona pro sledování plánování jídel Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Lidé organizující jídla a nákupy potravin
|Seznamy nákupů, poznámky k přípravě a sledování výživy
|Poznámka Evernote
|Šablona pro sledování tréninku Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Milovníci fitness sledují svůj pokrok
|Zaznamenávejte série, opakování a osobní rekordy
|Poznámka Evernote
|Šablona seznamu cestovatelských přání Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Cestovatelé zachycující vysněné destinace
|Poznámky o destinacích, sezónní štítky, kontrolní seznamy pro plánování
|Poznámka Evernote
|Šablona seznamu četby Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Milovníci knih sledují svůj seznam knih, které chtějí přečíst
|Sekce pro aktuální, budoucí a dokončené knihy
|Poznámka Evernote
|Šablona kontrolního seznamu domácích úkolů Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Rodiny/domácnosti spravující domácí práce
|Týdenní rotace, sdílené seznamy úkolů, nápady na projekty
|Poznámka Evernote
|Šablona týdenního plánovače Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Profesionálové a studenti organizující týdenní cíle
|Priority, denní rozpisy, sledování návyků a výdajů
|Poznámka Evernote
|Šablona pro sledování výdajů Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Jednotlivci sledující osobní rozpočty
|Kategorizované záznamy výdajů, týdenní/měsíční souhrny
|Poznámka Evernote
|Šablona cestovního plánu Evernote
|Stáhněte si tuto šablonu
|Cestovatelé plánující podrobné itineráře
|Podrobnosti o cestě, denní seznamy úkolů, sledování nákladů
|Poznámka Evernote
|Šablona denních poznámek od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové, kteří každý den zaznamenávají své rychlé myšlenky
|Poznámky, denní cíle, reflexe, více zobrazení
|ClickUp Seznam/Tabule/Dokument
|Šablona životního plánu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Lidé, kteří si stanovují dlouhodobé cíle
|Milníky, životní kategorie, sledování pokroku
|Seznam ClickUp
|Šablona denního akčního plánu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Každý, kdo si plánuje svůj den
|Prioritní cíle, rozdělení kroků, sdílení úkolů
|Seznam ClickUp
|Šablona osobního rozvojového plánu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové mapující cíle růstu
|Milníky, zdroje, prostor pro reflexi
|Seznam ClickUp
|Šablona plánu péče o sebe od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci, kteří si budují rutiny péče o sebe
|Sledujte své návyky v oblasti wellness, plánujte rituály, statusy
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona denních cílů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé zaměřující se na krátkodobé cíle
|Zobrazení tabule/kalendáře, milníky, stav pokroku
|ClickUp tabule/kalendář
|Šablona denního plánovače od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové spravující každodenní priority
|Priority, osobní + pracovní úkoly, ClickUp Docs
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona měsíčního plánovače od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy a jednotlivci plánující měsíční práci
|Události, úkoly, cíle, více zobrazení
|Seznam/tabule/kalendář ClickUp
|Šablona denních úkolů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Každý, kdo používá seznamy úkolů
|Jednoduché seznamy, zaškrtávací políčka, vlastní pole
|Seznam ClickUp
|Šablona 75 Hard Wellness Challenge od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Lidé, kteří se účastní strukturovaných wellness výzev
|Vlastní pole, milníky a denní sledování
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona deníku cvičení od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Milovníci fitness sledují své tréninky
|Sady/opakování, poznámky, záznamy o kardio a silovém tréninku
|ClickUp Tabulka/Seznam
|Šablona pro sledování osobních návyků od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci sledující každodenní návyky
|Cíle, série, vlastní pole a přehledy konzistence
|ClickUp Tabulka/Seznam
|Šablona pro plánování jídel od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Domácí kuchaři a rodiny, plánování jídel
|Složky s recepty, nákupní seznamy, pole pro výživu
|Seznam ClickUp
|Šablona pro osobní produktivitu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové optimalizující pracovní den
|Prioritizace, stavy, sledování času
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona pro roční fitness cíle od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci, kteří si stanovují roční fitness cíle
|Měřitelné cíle, milníky, přehledy
|ClickUp Dashboards/List
Co dělá šablonu deníku Evernote dobrou?
Dobrá šablona deníku v Evernote je taková, která vám usnadní usednout, začít psát a rychle najít minulé záznamy s minimální přípravou.
Nejúčinnější šablony mají obvykle několik společných vlastností. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Používejte přehledné záhlaví a sekce, jako je denní záznam, reflexe nebo úkoly, aby se každá poznámka snadno prohlížela a psala.
- Přidejte si pokyny nebo kontrolní seznamy, které vám pomohou s psaním a vyplňováním podrobností, aniž byste museli začínat od nuly.
- Uspořádejte si poznámky pomocí dat v názvech nebo štítcích, aby byly záznamy seřazeny podle dnů, týdnů a měsíců.
- Nechte si prostor pro flexibilitu, aby bylo možné šablonu upravovat podle změn vašich návyků, cílů nebo projektů.
- Usnadněte si kontrolu tím, že si vytvoříte prostor pro sledování pokroku, přenos nedokončených úkolů a zaznamenávání postřehů.
Vedení deníku může mít zázračné účinky na lidi, kteří to dělají pravidelně. Šablony deníku jsou skvělým způsobem, jak začít. Můžete také vyzkoušet jednoduché tipy, jako je přidávání komentářů, přizpůsobování sekcí a experimentování s jednotlivými funkcemi, které vám pomohou cítit se produktivnější.
10 nejlepších šablon deníku Evernote
Ne každý deník vypadá stejně, a to je krása používání šablon v Evernote.
Zde je deset možností, které vám pomohou proměnit roztroušené poznámky v systém, který budete rádi udržovat.
1. Šablona denního deníku
Přehled několika studií ukázal, že lidé, kteří pravidelně vedli deník, vykazovali o 5 % lepší výsledky v oblasti duševního zdraví než ti, kteří deník nevedli.
Šablona deníku v Evernote obsahuje předem připravené sekce pro záznamy, reflexe a dokonce i sledování návyků. Namísto toho, abyste se trápili rozhodnutím, co napsat jako první, můžete prostě začít a postupem času se tyto malé, pravidelné záznamy stanou rytmem, který vám bude připadat přirozený.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte si každý záznam do přehledných sekcí pro myšlenky, úkoly a reflexe.
- Sledujte návyky a rutiny pomocí integrovaných zaškrtávacích políček.
- Zaznamenávejte si nejdůležitější události dne, aniž byste se museli starat o rozvržení.
- Snadno kontrolujte svůj pokrok procházením datovaných záznamů v jednom novém zápisníku.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří si budují zvyk psát každý den.
2. Šablona ročního kalendáře 2025
Všichni se snažíme vidět celý rok jasně – velkou cestu, svatbu přítele a ty klidné večery doma. Ale bez organizovaného pohledu na váš rok se plány srazí. Proto vám šablona ročního kalendáře v Evernote může poskytnout osvěžující perspektivu.
Šablony Evernote, jako je tato, vám poskytují jednu stránku, na kterou si můžete zaznamenat důležité svátky, milníky a události, abyste vždy věděli, co vás čeká.
Když je vše přehledně uspořádáno, můžete vidět, kdy máte rušné týdny a kdy máte klidnější období, které vám dává prostor k odpočinku. Pomůže vám to také vyhnout se stresu na poslední chvíli, který vzniká, když zapomenete na narozeniny nebo rezervujete cestu na poslední chvíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Označte si svátky, termíny a události na jednom místě.
- Plánujte výlety a rodinná setkání, aniž byste přehlédli nějaké detaily.
- Sledujte roční cíle tím, že je rozdělíte na měsíce nebo čtvrtletí.
- Rychle si zrekapitulujte uplynulý rok a mějte přehled o svém pokroku.
✨ Ideální pro: Ambiciózní plánovače, kteří mají rádi přehledný rozvrh celého roku.
3. Šablona pro sledování plánování jídel
Často se zdá, že polovina týdne uplyne rozhodováním o tom, co jíst. Objednávky jídla na poslední chvíli, zapomenuté nákupy nebo opakovaná jídla mohou lidi vyčerpat a přivést k nadměrným výdajům. Tato šablona pro plánování jídel v Evernote vám poskytuje prostor pro plánování denních jídel, sledování potřebných nákupů a zaznamenávání poznámek k přípravě.
Zjistíte, že jídla přestanou být každodenním bojem a stanou se něčím, co si můžete užít. I v těch nejrušnějších večerech vám připravený plán ušetří stres z rozhodování, co uvařit, když jste již vyčerpaní.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte seznamy nákupů podle kategorií, aby bylo nakupování snazší.
- Zaznamenávejte si přípravné poznámky, jako je vaření ve větším množství nebo rozmrazování potravin předem.
- Sledujte své výživové cíle a zamýšlejte se nad svými návyky, abyste se zlepšili.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří chtějí organizovat své jídlo a nákupy.
👀 Přátelská rada: Jednou z největších překážek při psaní deníku je začátek – když máte myšlenky, ale psaní vám jde pomalu. Funkce Talk to Text (prostřednictvím Brain MAX ) v ClickUp vám umožňuje nahlas vyslovit své úvahy a poté je převést do uhlazeného textu.
4. Šablona pro sledování tréninku
Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.
Toto připomenutí se perfektně hodí pro fitness, kde skutečný pokrok nepochází z jediného intenzivního tréninku, ale z dlouhodobého pravidelného cvičení.
Šablona Workout Tracker v Evernote vám pomůže budovat konzistenci. Poskytuje vám prostor pro zaznamenávání každého cvičení, poznámky o sériích a opakováních a zaznamenávání toho, jak jste se během tréninku cítili. Můžete si zkontrolovat týdenní cíle, oslavit osobní rekordy a zamyslet se nad tím, co by se dalo zlepšit.
Uvidíte, jak se malé zlepšení sčítají a připomínají vám, že pokrok není nikdy zbytečný. Ve dnech, kdy se cítíte málo motivovaní, může být pohled zpět na vaše vlastní úsilí tím správným impulsem, který vás udrží v pohybu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte cvičení se sériemi, opakováními, váhami a dobami odpočinku.
- Sledujte pokrok podle trvání, kalorií a osobních rekordů.
- Stanovte si týdenní tréninkové cíle a sledujte své úspěchy.
- Zamyslete se nad náladou, energií a oblastmi, které je třeba zlepšit po každé relaci.
✨ Ideální pro: Fitness nadšence, kteří chtějí sledovat denní, týdenní a měsíční pokrok.
5. Šablona seznamu cestovatelských přání
Pro mnoho lidí jsou dovolené vrcholem roku. Představa třešňových květů v Japonsku nebo turistiky v Patagonii vyvolává pocit vzrušení dlouho předtím, než jsou rezervovány letenky. Ale bez plánu mohou z vysněných cest zůstat jen sny.
Šablona Travel Wishlist v Evernote pomáhá proměnit inspiraci v něco konkrétnějšího. Poskytuje prostor pro vysněné destinace, sezónní poznámky, odkazy na průvodce a dokonce i rychlé kontrolní seznamy pro plánování.
Jak ji vyplňujete, šablona organizuje vaše nápady do kategorií, takže můžete vidět, co je realistické pro blízkou budoucnost a co patří na váš dlouhodobý seznam. Už žádné otevřené záložky v prohlížeči, vše je na jednom místě, kde můžete skutečně začít jednat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seznamte si vysněné destinace s poznámkami, odkazy a nejvhodnějším obdobím pro návštěvu.
- Shromažďujte inspiraci pro dobrodružství, kulturu, jídlo a relaxaci.
- Sledujte plánované úkoly, jako jsou upozornění na lety, kontroly víz a rozpočty.
- Ukládejte cestovní nástroje a rychlé odkazy na jedné snadno přístupné stránce.
✨ Ideální pro: Cestovatele, kteří rádi zapisují své vysněné destinace na seznam a plánují s rozmyslem.
6. Šablona seznamu četby
Většina lidí má rostoucí hromadu knih, které „plánují někdy přečíst“. Generace Z pro to má dokonce zajímavý termín: TBR [to-be-read, knihy k přečtení]. ✨ Bohužel, napůl přečtené tituly leží na nočních stolcích.
Šablona Seznam knih k přečtení v Evernote organizuje vaše knihy do přehledných sekcí: co chcete přečíst, co právě čtete a co jste již přečetli. Navíc tato šablona ponechává prostor pro recenze, oblíbené citáty a dokonce i obrázky obálek knih.
Můžete se také vrátit k dříve přečteným textům s připravenými poznámkami a zvýrazněnými pasážemi, téměř jako byste měli osobní knihovnu, která si pamatuje, co pro vás bylo důležité.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte doporučení od přátel a rodiny na jednom místě.
- Sledujte svůj aktuální pokrok ve čtení pomocí počtu stránek a poznámek.
- Recenzujte přečtené knihy, přidávejte hodnocení a ukládejte si významné citáty nebo postřehy.
✨ Ideální pro: Bookstagrammery, knihomoly a všechny, kteří si chtějí vést seznam toho, co čtou a co chtějí číst.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů průzkumu má potíže s udržením motivace k dlouhodobým cílům. Nejde o nedostatek motivace – je to způsobeno tím, jak funguje náš mozek! Abychom zůstali motivovaní, potřebujeme vidět úspěchy. 💪A právě v tom nám ClickUp pomáhá.
Sledujte své úspěchy pomocí ClickUp Milestones, získejte okamžitý přehled o pokroku pomocí rollupů a zůstaňte soustředění díky ClickUp Reminders; vizualizace těchto malých vítězství vytváří impuls pro dlouhodobý úspěch.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp uvádějí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se cítili přetížení.
7. Šablona kontrolního seznamu domácích úkolů
Šablona Seznam domácích úkolů v Evernote je vytvořena tak, aby vám usnadnila domácí život. Shromažďuje úklid, organizování a dokonce i nápady na malé projekty do jedné jednoduché poznámky. Díky týdennímu střídání a sdíleným povinnostem se domácí práce stanou snáze zvládnutelnými.
Kontrolní seznam seskupuje vše podle místností, takže místo toho, abyste chodili kolem a přemýšleli, co řešit jako první, máte připravený plán, který můžete následovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte si každou místnost pomocí přehledných seznamů úkolů.
- Rozdělte si každý týden úklidové povinnosti mezi členy rodiny.
- Shromažďujte nápady a inspiraci pro projekty na jednom místě.
✨ Ideální pro: Rodiny nebo domácnosti, které společně spravují domácí práce a plánují rozvrh.
8. Šablona týdenního plánovače
Týdny mohou ubíhat jako voda. V jednu chvíli je pondělní ráno a než se nadějete, je pátek večer a vy máte před sebou dlouhý seznam věcí, které jste ještě nestihli udělat. Šablona týdenního plánovače v Evernote vám umožní přehledně zobrazit vaše priority, denní rozvrh a drobné návyky.
Tato šablona vám pomůže přehledně sledovat celý týden, vyvažovat závazky a sledovat výdaje, aniž byste museli žonglovat s kousky papíru. Na konci týdne máte dokonce prostor na zastavení, reflexi a přípravu na to, co přijde dál.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zapište si nejvyšší priority, aby vám důležité věci nikdy neunikly.
- Plánujte každý den pomocí seznamů úkolů pro práci, zdraví a osobní život.
- Sledujte týdenní výdaje, abyste měli přehled o svých útratách.
- Vytvářejte návyky a reflektujte pokrok pomocí jednoduchého trackeru.
✨ Ideální pro: Profesionály a studenty, kteří chtějí mít každý den přehledně uspořádané týdenní cíle, aby nemuseli přeskakovat mezi poznámkami na lepících papírcích nebo nedopsanými seznamy.
📮 Přátelská rada: ClickUp Notepad poskytuje vyhrazený prostor, kde můžete okamžitě zaznamenávat nápady, deníkové záznamy a úkoly – vše na jednom místě, přístupné odkudkoli ve vašem pracovním prostoru:
- Pomocí formátování bohatého textu, kontrolních seznamů a odrážek v programu Poznámkový blok můžete strukturovat své deníkové záznamy, denní reflexe nebo brainstormingové sezení.
- Uspořádejte si poznámky pomocí funkce drag-and-drop a barevně označených zvýraznění, díky kterým můžete snadno stanovit priority a vrátit se k důležitým myšlenkám.
- Jedním kliknutím okamžitě převedete jakoukoli poznámku na úkol nebo připomenutí v ClickUp a proměníte tak své postřehy a úvahy v konkrétní kroky.
9. Šablona pro sledování výdajů
Často jsou to právě malé nákupy, které naruší rovnováhu rozpočtu. Pár káv tady, předplatné streamovací služby tam, a na konci měsíce se čísla neshodují. Šablona pro sledování výdajů v Evernote vám usnadní udržet si přehled.
Poskytuje vám prostor pro denní záznamy, kategorie pro třídění výdajů a souhrny, které ukazují vzorce týden po týdnu nebo měsíc po měsíci. Zaznamenáváním základních i neočekávaných nákladů můžete odhalit trendy, omezit výdaje tam, kde je to nutné, a stanovit si realistické cíle do budoucna.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte denní výdaje s podrobnostmi, jako je kategorie, způsob platby a poznámky.
- Shrňte výdaje za týden nebo měsíc, abyste viděli, kam peníze jdou.
- Prohlédněte si poznatky a vzorce, abyste mohli upravit své návyky a snížit plýtvání.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí pečlivě udržovat a sledovat své osobní rozpočty.
🧠 Věděli jste, že: V USA stráví průměrný člověk méně než 2 minuty denně aktivním řízením svých financí. Přesto mnoho Američanů tráví téměř 4 hodiny denně přemýšlením o penězích. Mezitím pouze 54 % z nich uvádí, že se cítí dostatečně informovaní o svých osobních financích. Silnější finanční sebevědomí je často spojováno se stabilnějším bohatstvím a lepšími dlouhodobými výsledky.
10. Šablona cestovního plánu
Při plánování cesty je snadné skončit ve stresu místo v nadšení. Koneckonců, mezi rezervací letů, hledáním míst k jídlu a sledováním nákladů je snadné přehlédnout detaily. Šablona cestovního plánu v Evernote vám nabízí jednoduchý způsob, jak mít vše na jednom místě.
Zahrnuje váš rozpočet, lety, hotely, restaurace a památky, které musíte vidět. Je zde také prostor pro denní itineráře a sledování výdajů. Když jste na cestách, usnadňuje vám to zůstat v přítomnosti, protože plán je již připraven, aby vás provedl každým dnem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte si podrobnosti o cestě od letů po hotely v jedné poznámce.
- Plánujte si denní itineráře s kontrolními seznamy pro prohlídky památek.
- Sledujte odhadované a skutečné náklady, abyste se vešli do rozpočtu.
- Ukládejte nápady na restaurace, inspiraci a poznámky pro budoucí výlety.
✨ Ideální pro: Cestovatele, kteří rádi plánují podrobné itineráře.
Omezení používání Evernote pro šablony deníku
Jeden dlouholetý uživatel účtu Evernote na Redditu shrnul svou frustraci slovy:
Evernote jsem používal 10 let a přesvědčil jsem k jeho používání i desítku přátel. Několik let fungoval skvěle, ale pak ztratil svůj hlavní smysl a stal se přetíženým, pomalým, chybovým, těžkopádným a nepřehledným.
Evernote jsem používal 10 let a přesvědčil jsem k jeho používání i desítku přátel. Několik let fungoval skvěle, ale pak ztratil svůj hlavní smysl a stal se přetíženým, pomalým, chybovým, těžkopádným a nepřehledným.
Tento názor odráží rostoucí obavy mezi uživateli deníků: ačkoli má Evernote silný základ, jeho výkonnost a použitelnost někdy brání konzistentnosti. Pro lidi, kteří chtějí, aby psaní deníku bylo plynulé a snadné, mohou být tyto překážky demotivující:
- Úprava šablony často vyžaduje další kroky, protože změny musí být uloženy jako nová šablona, nikoli přímo aplikovány.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené, některé prvky, jako jsou štítky nebo úkoly, se ne vždy přenášejí hladce.
- Galerie šablon může působit roztříštěně, což ztěžuje organizaci a vyhledávání konkrétních rozvržení deníku.
- Omezení bezplatného tarifu, jako jsou limity synchronizace zařízení a nízké limity nahrávání, snižují praktičnost pro deníky s velkým množstvím médií.
- Problémy s výkonem, jako je pomalé načítání, zpoždění synchronizace nebo neočekávané chyby, mohou narušit plynulost každodenního psaní.
Alternativní šablony deníku
Ne každá rutina se vejde do jedné šablony deníku Evernote. Pokud chcete začít od začátku, tyto alternativní šablony deníku od ClickUp mohou vyhovovat různým stylům a potřebám.
A to nejlepší? S ClickUpem nemusíte přeskakovat z aplikace pro poznámky do „pracovní aplikace“. Vše od poznámek z deníku po pracovní poznámky můžete mít na jednom místě.
ClickUp je totiž první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Šablony deníku jsou umístěny přímo vedle vašich úkolů a projektů, takže můžete snadno zaznamenávat myšlenky, sledovat vzorce a reflektovat pokrok, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Žádné rozptýlení, žádné zapomenuté záznamy. Tak se psaní deníku stává zábavnějším a interaktivnějším. Pro ty, kteří si dělají poznámky a milují produktivitu a chtějí si vést deník, který skutečně funguje, je zde několik bezplatných šablon ClickUp:
1. Šablona denních poznámek ClickUp
Měli jste někdy takové dny, kdy jste spěchali od úkolu k úkolu a večer jste si ani nemohli vzpomenout na polovinu toho, co jste udělali? Právě v takových případech může systém denních poznámek změnit situaci.
Místo roztroušených lepících poznámek nebo poloprázdných deníků vám šablona ClickUp Daily Notes Template nabízí jednu přehlednou stránku, na kterou můžete zaznamenávat své myšlenky, sledovat, co jste stihli, a zamyslet se nad uplynulým dnem. Své poznámky můžete také proměnit v úkoly s přiřazenými osobami a termíny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte si rychlé poznámky, nápady nebo připomenutí, jakmile vás napadnou.
- Rozdělte si denní cíle na menší úkoly a zaznamenávejte svůj pokrok.
- Na konci každého dne se zamyslete nad úspěchy a poučeními.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule nebo průvodce, abyste měli své poznámky přehledně uspořádané a snadno dostupné.
✨ Ideální pro: Profesionály nebo jednotlivce, kteří chtějí mít jedno místo, kde mohou zaznamenávat své každodenní myšlenky, úkoly a reflexe.
🎥 Podívejte se: Vedení deníku může být důležitou součástí velmi produktivní rutiny. Zde je krátké video, které vám pomůže naučit se stanovovat priority úkolů, abyste mohli lépe řídit svou práci.
2. Šablona životního plánu ClickUp
Většina lidí si myslí, že existenciální otázky přicházejí až po čtyřicítce, ale to není pravda. Může se to stát kdykoli (často už ve dvaceti). Najednou se přistihnete, jak si kladete otázku: Kam směřuje můj život?
Šablona ClickUp Life Plan je vytvořena právě pro tyto chvíle. Tento strukturovaný životní plán vytváří prostor pro zaznamenávání dlouhodobých cílů, jejich rozdělení na menší milníky a sledování takovým způsobem, který vás udrží v pohybu vpřed.
Můžete také použít vlastní pole k přidání kontextu, jako je oblast života, ke které patří, nebo dokonce partner, který vás drží na správné cestě.
🌻Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte si smysluplné cíle a rozdělte je na menší, proveditelné úkoly.
- Pomocí milníků měřte pokrok a udržujte si motivaci po celou dobu.
- Uspořádejte si své cíle do oblastí života, jako je zdraví, kariéra nebo vztahy.
- Díky vlastním stavům, jako jsou „Úkol“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, vždy přesně víte, v jaké fázi se každý cíl nachází.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří chtějí proměnit dlouhodobé sny ve strukturované cíle s jasnými milníky.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, kde a jak začít s psaním deníku? Využijte pomoc ClickUp Brain , vašeho osobního asistenta s umělou inteligencí. Ten vám na základě vašich nedávných aktivit, cílů nebo výzev vygeneruje promyšlené otázky na míru, které vám pomohou hlouběji a důsledněji reflektovat.
A umí toho mnohem víc, například:
- Z identifikujte použitelné poznatky ze svých deníkových záznamů a automaticky navrhujte nebo vytvářejte úkoly a připomenutí.
- Uspořádejte si své deníkové záznamy a poznámky v ClickUp, abyste je mohli snadno vyhledávat a neustále rozšiřovat.
- Analyzujte své deníkové záznamy a vzorce produktivity, abyste mohli nabídnout přizpůsobené tipy a návrhy návyků.
- Shrňte své poznámky a sdílejte zprávy o svých úkolech, cílech a dalších věcech.
3. Šablona denního akčního plánu ClickUp
Je běžné začít den s pozitivními záměry, ale pak se soustředění vytrácí, jak se úkoly hromadí. Šablona denního akčního plánu ClickUp vám umožňuje naplánovat si priority, rozdělit je na menší kroky a zjistit, kolik toho můžete reálně stihnout za jeden den. S touto šablonou se pokrok jeví jako plynulý, nikoli jako něco, co vás přetěžuje.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Proměňte jeden denní cíl v jasné, proveditelné kroky.
- Uspořádejte úkoly podle naléhavosti, abyste nikdy nemuseli hádat, co dělat dál.
- Sdílejte odpovědnosti s kolegy, aniž byste ztratili přehled.
- Zhodnoťte svůj den, abyste zjistili, co fungovalo a co je třeba zítra upravit.
- Čtyři vlastní pole – včetně složitosti úkolu a pokroku v plnění cíle – přidávají další úroveň přehlednosti, takže můžete sledovat, jak náročný je každý úkol.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce uvést svůj den do pořádku tím, že se nejprve zaměří na priority.
4. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Studie zjistila, že zaměstnanci s individuálními rozvojovými plány vykazovali 86% spokojenost v práci, zatímco na pracovištích bez těchto plánů to bylo pouze 44 %. To je silné připomenutí toho, že růst je strukturovaný a záměrný.
Pro všechny, kteří to s dosažením svých cílů myslí vážně, pomáhá šablona osobního rozvojového plánu ClickUp tuto přehlednost uvést do života. Místo toho, abyste nechali své ambice zůstávat vágní, můžete je rozdělit na konkrétní cíle, sledovat své úspěchy a zamýšlet se nad tím, co funguje. Díky tomu je váš růst viditelný a zvládnutelný, takže neztratíte elán, když se váš každodenní život stane rušným.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Identifikujte oblasti růstu a stanovte si realistické a smysluplné cíle.
- Sledujte milníky a měřte pokrok v čase.
- Organizujte zdroje, úkoly a časové osy na jednom místě.
- Zamyslete se nad svými úspěchy a snadno upravte svůj plán.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří si chtějí stanovit osobní cíle růstu a sledovat postupný pokrok v čase.
🧠 Věděli jste, že: Společnosti, které nabízejí silné rozvojové programy, mají 2,4krát větší šanci překonat své konkurenty z finančního hlediska a po zavedení přizpůsobených rozvojových plánů zaznamenávají 17% nárůst produktivity.
5. Šablona plánu péče o sebe ClickUp
Šablona plánu péče o sebe ClickUp vám pomůže vyhradit si čas na malé rituály, které udržují vaši mysl a tělo v rovnováze.
Každý zvyk můžete sledovat pomocí šesti vestavěných stavů, jako jsou Dosaženo, Mimo plán nebo Pozastaveno*, díky kterým je jasné, zda držíte krok nebo zaostáváte. Navíc s funkcí ClickUp Calendar View můžete doslova vidět své rituály rozvržené na celý týden, díky čemuž se péče o sebe stává stejně reálnou a viditelnou jako jakékoli schůzky nebo termíny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte své duševní, fyzické a emocionální zdraví na jednom místě.
- Pomocí zobrazení seznamu a kalendáře si naplánujte denní nebo týdenní péči o sebe.
- Přidejte vlastní pole, jako je typ wellness a poznámky pro personalizaci.
- Sledujte pokrok pomocí stavů jako „Dosaženo“, „Mimo plán“ nebo „Pozastaveno“.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí vytvořit rutiny, které podporují jejich duševní, fyzické a emocionální pohodu.
6. Šablona denních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Daily Goal Template vám poskytuje strukturu pro stanovení priorit, jejich rozdělení na menší úkoly a sledování pokroku v průběhu dne. Díky integrovaným zobrazením tabule, seznamu a kalendáře je snadné se zodpovídat sám sobě.
Můžete dokonce použít zobrazení tabule a přetahovat úkoly podle priority nebo přepnout do zobrazení kalendáře, abyste nezmeškali žádné termíny. Pro rychlé pořizování poznámek vám zobrazení denních poznámek poskytuje průběžný záznam toho, co jste si předsevzali, a kolik jste toho stihli dokončit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí zobrazení tabule a kalendáře můžete stanovovat priority a plánovat termíny.
- Sledujte pokrok pomocí jasných stavů, jako je Dokončeno, Zkontrolováno nebo K provedení.
- Zůstaňte motivovaní díky milníkům, které oslavují malé úspěchy.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří si chtějí stanovit malé denní cíle, které povedou k větším úspěchům.
7. Šablona denního plánovače ClickUp
Lidé často podceňují množství mentální energie, kterou promarní při rozhodování, co dělat dál. Šablona denního plánovače ClickUp slouží jako jemný průvodce, který vám pomůže utvářet váš den tak, aby byl stabilní a zvládnutelný, namísto roztříštěného a přetíženého.
A tady ClickUp Docs věci ještě více usnadňuje. Dokument můžete použít jako doplněk k vašemu plánovači, kde si můžete zapisovat poznámky z jednání, rychlé reflexe nebo dokonce priority na zítra. ClickUp Docs přímo propojuje vaše nápady s prací, kterou skutečně vykonáte. 💯
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte osobní, pracovní a cíle související úkoly pohromadě na jednom místě.
- Rozhodněte se, co je opravdu důležité, a označte priority.
- Použijte zobrazení seznamu, tabulky nebo kalendáře, abyste viděli svůj den tak, jak vám to vyhovuje.
- Označujte úkoly jednoduchými stavy, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí mít všechny své denní priority a poznámky na jednom místě.
8. Šablona měsíčního plánovače ClickUp
Měsíční plánovač vám poskytne přehled, abyste mohli vidět, co opravdu vyžaduje pozornost a co může počkat. Šablona měsíčního plánovače ClickUp vám pomůže jasně naplánovat měsíc a udržet práci, osobní cíle a důležité milníky na jednom místě.
Můžete také přidat vlastní pole, jako například Typ úkolu nebo Oddělení, aby váš měsíční přehled nebyl jen dlouhým seznamem, ale strukturovanou mapou toho, co kam patří.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromážděte úkoly, termíny a události do jednoho měsíčního přehledu.
- Upřednostňujte podle důležitosti, aby se velké cíle neztratily v maličkostech.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a kalendáře pro snadné plánování.
✨ Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří chtějí naplánovat projekty, události a termíny na následující měsíc.
9. Šablona ClickUp pro denní úkoly
Šablona ClickUp Daily Things To Do je vytvořena tak, aby vnesla do vaší každodenní rutiny pocit pořádku a úlevy. Namísto žonglování s lepícími poznámkami nebo mentálními připomínkami shromažďuje všechny vaše úkoly na jednom přehledném místě.
Díky integrovanému formátu kontrolního seznamu jsou všechny dokončené položky viditelné, což vám dává jemný pocit pokroku, který vás pohání po celý den. Na konci dne budete mít jasný přehled o tom, co jste stihli, místo vágní vzpomínky na roztříštěné úsilí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seznamte vše, co potřebujete udělat, v přehledném a organizovaném zobrazení.
- Pomocí vestavěných kontrolních seznamů rozdělte úkoly na menší, proveditelné kroky.
- Přidejte vlastní pole pro zaznamenání podrobností, jako je priorita nebo termín splnění.
- Odškrtávejte položky, jak je plníte, a užívejte si dynamiku viditelného pokroku.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce řídit svůj den pomocí jednoduchých a uspokojivých kontrolních seznamů.
10. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
Pravděpodobně jste viděli výzvu 75 Hard Challenge na TikToku nebo Instagramu. Lidé sdílejí své fotografie pokroku, džbány s vodou a série cvičení s popisky jako „Den 42, stále v plné síle“.
To, co vás udrží na správné cestě, nejsou jen tréninky nebo čtení, ale disciplína, s jakou se každý den věnujete svému cíli. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge poskytuje strukturovaný přístup k této na internetu známé výzvě. Svůj pokrok můžete zaznamenávat pomocí stavů jako „To Do“ (Úkol), „In Progress“ (Probíhá) a „I Did It“ (Splněno), díky čemuž uvidíte každé malé vítězství na cestě k cíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí vlastních polí zaznamenávejte podrobnosti, jako jsou cíle, reflexe a milníky.
- Přepínejte mezi souhrnným a podrobným zobrazením, abyste viděli jak celkový přehled, tak denní pokrok.
- Oslavujte úspěchy pomocí statusů jako „Dokázal jsem to“, „Probíhá“ nebo „Úkol“.
- Pět vestavěných zobrazení, včetně přehledu výzev a Ganttova diagramu výzev, vám umožní sledovat každodenní činnosti a zároveň vidět celkový obraz toho, jak daleko jste se dostali.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří jsou připraveni se zavázat ke strukturované 75denní výzvě, aby si vybudovali zdravější návyky.
11. Šablona deníku cvičení ClickUp
Skutečný pokrok ve fitness se často projevuje v malých detailech. Možná je to zvedání o něco těžších závaží než minulý týden, běhání o pár minut déle nebo prostě jen to, že jste se dostavili i v dny, kdy se vám nechtělo. Šablona ClickUp Exercise Log vám pomůže jasně zaznamenat každý trénink, což vám umožní sledovat svůj pokrok a vidět, jak daleko jste se za tu dobu dostali.
Můžete také přepínat mezi zobrazeními, jako je plán tréninku, abyste mohli plánovat dopředu, nebo deník cvičení, abyste se mohli ohlédnout zpět, což usnadňuje sledování pokroku a úpravu rutiny v případě potřeby.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte počty sérií, opakování, váhy a délku trvání každého tréninku.
- Zaznamenávejte různé typy cvičení, od kardio přes posilování až po protahování.
- Přidávejte poznámky o formě, úrovni energie nebo potřebných úpravách.
✨ Ideální pro: Fitness nadšence, kteří chtějí sledovat tréninky, série, opakování a osobní rekordy v průběhu času.
12. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Nedosáhnete úrovně svých cílů; klesnete na úroveň svých systémů
Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Personal Habit Tracker. Poskytuje strukturu, která je jednoduchá, ale zároveň výkonná, a umožňuje vám sledovat vaše úspěchy a měřit pokrok. Namísto toho, abyste se snažili pamatovat si vše v hlavě nebo si dělat poznámky na třech různých místech, můžete vidět, jak jste byli důslední, co funguje a kde je třeba něco vylepšit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte si jasné cíle a proměňte je v každodenní, sledovatelné návyky.
- Sledujte svůj pokrok pomocí vlastních polí, jako jsou počet kroků, přečtené stránky nebo příjem tekutin.
- Pomocí tabulkového a seznamového zobrazení získáte snadný přehled o konzistentnosti.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí zůstat zodpovědní sledováním denních návyků a dlouhodobých rutin.
13. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Většina z nás už někdy stála v 19 hodin před ledničkou, hladová a unavená, a kladla si tu strašnou otázku: Co bude k večeři?
Šablona ClickUp pro plánování jídel vám poskytuje přehledný způsob, jak organizovat recepty, plánovat týdenní jídelníčky a zaznamenávat, co máte ve spíži. Můžete také přepínat mezi tabulkou typů jídel, kde můžete seskupovat pokrmy, kalendářovým zobrazením, kde můžete plánovat jídla na celý týden, nebo týdenním přehledem, kde máte vše na jednom místě.
Aktualizací stavu z „Otevřeno“ na „Dokončeno“ přesně víte, která jídla jsou připravena k podávání a která ještě potřebují přípravu. Je to jako mít kuchyňského asistenta, který si pamatuje váš nákupní seznam a pomáhá vám dodržovat vaše výživové cíle.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte týdenní jídla pomocí jednoduchých seznamů s funkcí přetahování.
- Uspořádejte recepty do snadno vyhledatelných složek
- Sledujte ingredience a automaticky vytvářejte nákupní seznamy
- Sledujte kalorie, makroživiny nebo stravovací potřeby pomocí vlastních polí.
✨ Ideální pro: Domácí kuchaře, šéfkuchaře a rodiny, které chtějí plánovat jídla, organizovat recepty a zjednodušit nakupování potravin.
14. Šablona osobní produktivity ClickUp
Šablona ClickUp Personal Productivity Template vám poskytuje přehledný systém pro organizaci, stanovení priorit a sledování vašeho dne, abyste měli pocit, že máte vše pod kontrolou, a nebyli přetížení. Díky až patnácti přizpůsobitelným stavům, jako jsou Naplánované jídlo, Recepty nebo Dokončeno, můžete úkoly rozdělit do přesných fází, místo abyste je nechali v jednom dlouhém seznamu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte a stanovujte priority úkolů, abyste věděli, co řešit jako první.
- Sledujte pokrok pomocí přehledných stavů a zobrazení, které vám pomohou udržet soustředění.
- Vytvářejte plány, které vyvažují termíny a čas na oddech.
- Pomocí sledování času zjistěte, kam každý den skutečně směřuje vaše energie.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří chtějí spravovat úkoly a priority s větší přehledností a menším stresem.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte vlastní pole pro zaznamenávání dalších podrobností a pomocí sledování času zjistěte, kam vlastně vaše hodiny mizí, a proměňte dohady v reálné poznatky.
15. Šablona ClickUp pro roční fitness cíle
Každý leden začínají tělocvičny vypadat jako montážní scéna z filmu Rocky: lidé plní energie, odhodlání a vysokých fitness cílů. Ale stejně jako ve filmech může elán vyprchat, pokud není jasný plán, jak ho udržet.
Šablona ClickUp Fitness Yearly Goals Template pomáhá proměnit heslo „Nový rok, nové já“ v něco víc než jen slogan. Poskytuje vám praktický systém pro stanovení, sledování a úpravu vašich fitness cílů po dobu dvanácti měsíců, abyste mohli vidět skutečný, stabilní pokrok namísto krátkodobých výkyvů.
Velké cíle můžete rozdělit na menší úkoly, sledovat je pomocí stavů jako „Probíhá“ nebo „Dokončeno“ a přidat vlastní pole pro zaznamenání podrobností, jako je typ tréninku nebo milníky. Zobrazení ClickUp vám umožní zmapovat tréninky v průběhu celého roku, zatímco panely ClickUp vám poskytnou rychlý přehled o tom, zda držíte tempo.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte si jasné a měřitelné cíle v oblasti síly, vytrvalosti nebo celkového zdraví.
- Rozdělte je na menší milníky, které můžete skutečně sledovat.
- Pomocí zobrazení a přehledů můžete sledovat, jak se váš pokrok postupem času zvyšuje.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří si chtějí stanovit roční fitness cíle a sledovat svůj pokrok měsíc po měsíci.
ClickUp: Nečekaný zvrat, který ve svém deníku potřebujete
V konečném důsledku jde při vedení deníku o to, vytvořit prostor pro svůj hlas. Ať už jde o uklidnění rušné mysli, sledování malých úspěchů nebo prostě zaznamenání momentů, na které byste raději nezapomněli.
Existuje spousta nástrojů, které slibují strukturu, ale ClickUp tiše vítězí, protože se neomezuje pouze na pořizování poznámek.
Dává vám svobodu kombinovat reflexe s úkoly, cíli a plány, takže se váš deník stane součástí vašeho denního rytmu.
Pokud jste čekali na správný okamžik, abyste mohli začít, považujte toto za znamení. 🥳 Vyzkoušejte to, přizpůsobte si to podle svých potřeb a zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!