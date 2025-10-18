Bezplatné profesionální šablony návrhů sponzorských smluv pro zajištění více obchodů

Dobře navržený návrh sponzorského partnerství může být klíčem k zajištění cenných partnerství.
Ať už pořádáte akci, zahajujete novou iniciativu nebo organizujete neziskovou kampaň, správná šablona sponzorského návrhu vám pomůže zdůraznit hodnotu, představit jasné příležitosti a rychleji uzavřít dohody.
V tomto příspěvku jsme shromáždili ty nejlepší bezplatné a profesionální šablony sponzorských návrhů, které vám pomohou sebevědomě přilákat a získat sponzory. Čtěte dál!
Co jsou šablony návrhů sponzorských smluv?
Šablona sponzorského návrhu je předem navržený dokument, který se používá k žádosti o finanční nebo věcnou sponzorskou podporu od společností nebo jednotlivců pro akci, projekt nebo organizaci.
Tyto šablony poskytují jasnou strukturu pro prezentaci podrobností o akci, sponzorských příležitostech, sponzorských balíčcích, cílové skupině a klíčových výhodách pro potenciální sponzory. Zajišťují také konzistentnost návrhů a zároveň usnadňují jejich přizpůsobení pro každého potenciálního sponzora.
Co dělá šablonu návrhu sponzorství dobrou
Dobrá šablona sponzorského návrhu je přehledná, dobře strukturovaná a snadno přizpůsobitelná pro různé potenciální sponzory. Zdůrazňuje sponzorské příležitosti a jasně popisuje, co sponzor za to dostane.
Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřit:
- Profesionální titulní strana s logem: Přehledná, vizuálně atraktivní titulní strana s názvem akce, logem, datem a relevantním brandingem okamžitě udává tón a signalizuje důvěryhodnost.
- Stručný sponzorský dopis nebo shrnutí návrhu: Tento úvodní dopis by měl stručně představit vaši akci nebo iniciativu, vysvětlit její účel a uvést, proč hledáte sponzora. Měl by rychle sdělit hodnotovou nabídku pro sponzora.
- Přehled akce a informace o publiku: Poskytněte kontext tím, že nastíníte cíle akce, typ účastníků a demografické údaje o publiku. To sponzorům pomůže pochopit, koho osloví a jak to souvisí s jejich značkou.
- Rozdělení sponzorských úrovní a výhod: Sponzoři ocení možnost výběru. Jasně uveďte dostupné sponzorské balíčky (např. Gold, Silver, Bronze) a jejich obsah – od umístění loga a zmínek na sociálních médiích po výstavní plochu a možnost vystoupení.
- Vizuální důkazy a nejdůležitější momenty z minulých akcí: Přidejte obrázky, reference nebo klíčové ukazatele z předchozích akcí, abyste posílili svou důvěryhodnost. Sponzoři tak získají jistotu, že vaše akce je dobře organizovaná a schopná zajistit hmatatelnou publicitu.
- Finanční podrobnosti a výstupy: Buďte upřímní ohledně sponzorských poplatků, rozsahu příspěvků a toho, co je v jednotlivých úrovních zahrnuto. Transparentnost pomáhá sponzorům s jistotou vyhodnotit jejich investici.
- Jasné kontaktní informace a další kroky: Usnadněte sponzorům podniknutí kroků. Uveďte přímé kontaktní údaje, jasnou výzvu k akci a všechny důležité termíny nebo lhůty pro rozhodnutí.
- Přizpůsobitelný, editovatelný formát: Nejlepší šablony lze snadno přizpůsobit pro různé sponzory, akce a odvětví, což vám umožní přizpůsobit svou nabídku, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.
Nejlepší šablony návrhů sponzorských smluv na první pohled
Zde je stručná souhrnná tabulka nejlepších šablon návrhů sponzorských smluv:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální tabule, role zúčastněných stran, stav úkolů, zdroje pro zapracování nových zaměstnanců
|Organizátoři akcí, neziskové organizace, spolupracující týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování nákladů, Ganttův diagram, finanční poznámky, revize týmu
|Týmy předkládající finanční plány sponzorům
|ClickUp Doc, Gantt
|Šablona procesu RFP ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Úkoly, sledování termínů, kontrola návrhů, zobrazení Ganttova diagramu/kalendáře
|Organizace spravující výběr sponzorů/dodavatelů
|ClickUp Seznam, Ganttův diagram, Kalendář
|Šablona sponzorského formuláře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní formuláře, sledování stavu, centralizace údajů o sponzorech
|Organizační týmy akcí, neziskové organizace spravující dotazy sponzorů
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona popisu projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přehledné rozvržení dokumentu, cíle/časové osy, proveditelné úkoly, Ganttovy diagramy
|Týmy připravující návrhy založené na příbězích
|ClickUp Doc, Gantt
|Šablona úkolu sponzorského formuláře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Úkoly, značky, poznámky, připomenutí
|Malé týmy, samostatní organizátoři akcí
|Seznam ClickUp, úkol
|Šablona sponzorského návrhu pro podcast ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování sponzorů, mediální balíčky, reklamní prostory, organizace balíčků
|Podcastery formalizující pracovní postup sponzorství
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona žádosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přihlašovací formuláře, automatické přiřazování, sledování stavu, připomenutí
|Týmy zabývající se žádostmi o sponzorství/dodavatele/zdroje
|Formulář, seznam, tabule ClickUp
|Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přiřazování úkolů, sledování rozpočtu/cílů, Ganttův diagram/kalendář, přehledové panely
|Neziskové organizace, organizátoři akcí, akce s více týmy
|ClickUp Seznam, Ganttův diagram, Kalendář
|Šablona plánu fundraisingu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Definice cílů/milníků, oslovení, kontrola verzí
|Neziskové organizace, malé týmy plánující strategii fundraisingu
|ClickUp Doc
|Šablona dopisu o daru ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Personalizované dopisy, sledování oslovení, vlastní pole, e-mailové nástroje
|Neziskové organizace, týmy zabývající se fundraisingem
|ClickUp Doc
|Šablona návrhu sponzorství PandaDoc
|Stáhnout tuto šablonu
|Video z akce, profil účastníků, elektronický podpis, předvyplněné části
|Agentury, organizátoři akcí, kteří potřebují digitální návrhy
|PandaDoc Doc
|Šablona návrhu sponzorského daru Proposify
|Stáhnout tuto šablonu
|Vlastní obálka, interaktivní ceny, elektronický podpis, vložení videa/biografie
|Agentury, neziskové organizace, marketéři uzavírající obchody
|Proposify Doc
|Šablona návrhu sponzorství HubSpot
|Stáhnout tuto šablonu
|Průvodní dopis, přehled akce, odstupňované balíčky, upravitelné soubory Word/PDF
|Neziskové organizace, organizátoři akcí, malé týmy
|Word, PDF
|Šablona návrhu sponzorství akce od Venngage
|Stáhnout tuto šablonu
|Vizuální rozvržení, grafy, demografické údaje, export do formátu PDF/PPT
|Organizátoři akcí, marketingoví pracovníci, kteří potřebují vizuální návrhy
|Venngage Board, PDF, PPT
|Zjednodušená šablona sponzorské nabídky (Sponsorship Collective)
|Stáhnout tuto šablonu
|Flexibilní balíčky založené na nabídkách, grafy, přehledná titulní strana
|Nezávislí organizátoři, neziskové organizace, malé týmy
|Šablona návrhu sponzorského daru Wise
|Stáhnout tuto šablonu
|Upravitelné soubory Word/PDF, odstupňované tabulky, globální platby
|Freelancerové, malé týmy, mezinárodní sponzoři
|Word, PDF
Nejlepší šablony návrhů sponzorských smluv
Pokud je vaším cílem přesvědčit potenciální sponzory a předložit jim přehlednou a přesvědčivou nabídku, tyto šablony připravené k okamžitému použití vám ušetří hodiny práce s formátováním.
Zde je sbírka, kterou stojí za to si uložit do záložek:
1. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Šablona Project Proposal Whiteboard od ClickUp nahrazuje proces prezentace v tabulkách vizuálním a kolaborativním nastavením.
Místo toho, abyste vše psali od nuly, vám tato šablona umožní zmapovat sponzorské příležitosti, časové harmonogramy, výstupy a sponzorské balíčky na jedné tabuli pomocí funkce drag-and-drop. To je ideální, pokud pracujete s týmem nebo prezentujete před několika sponzory projektu.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vizuálně strukturovejte části návrhu pomocí rozhraní bílé tabule.
- Přiřaďte zúčastněným stranám role pomocí vlastních polí.
- Sledujte pokrok pomocí stavů úkolů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Okamžitě přepínejte mezi zobrazením návrhu a zdroji pro zapojení.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí nebo neziskové organizace, které potřebují spolupracovat na vytváření návrhů sponzorských smluv s možností vkládání připomínek v reálném čase a rychlé úpravy.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů a kontextové umělé inteligenci ClickUp můžete vytvářet úkoly z chatů, komentářů, dokumentů nebo dokonce e-mailů, takže vaše návrhy sponzorství, časové plány a výstupy zůstanou sladěné, realizovatelné a na jednom místě.
2. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp vám nabízí jednoduchý formát pro plánování předpokládaných nákladů, časových harmonogramů a očekávané návratnosti investic, aniž byste museli pracovat s desítkami tabulek. Pokud váš návrh sponzorství vyžaduje podrobný finanční rozpis, tato šablona poskytuje jasnou a stručnou prezentaci čísel.
Tato šablona návrhu rozpočtu je obzvláště užitečná, pokud chcete získat důvěru potenciálních firemních sponzorů tím, že jim ukážete, že jste již provedli všechny potřebné výpočty.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Seznam a sledování odhadovaných nákladů na akci podle kategorií
- Vizualizujte časové osy projektů pomocí Ganttova diagramu.
- Uspořádejte si finanční poznámky a schválení v jediném dokumentu.
- Přiřazujte aktualizace a revize svému týmu, aby mohl v reálném čase poskytovat zpětnou vazbu.
🔑 Ideální pro: Týmy, které potřebují potenciálním sponzorům předložit přehledný a podrobný finanční plán a zároveň mít interní diskuse o rozpočtu a aktualizace na jednom místě.
🔎 Věděli jste? Společnost Brand Right Marketing se díky zefektivnění pracovních postupů pomocí ClickUp rozrostla z jednočlenné firmy na agenturu s 25 zaměstnanci. Šablony úkolů a automatizace eliminovaly ruční předávání úkolů, snížily zmatek a ušetřily hodiny práce napříč odděleními, což týmu umožnilo spravovat více než 40 webových projektů současně s minimálním chaosem.
3. Šablona procesu RFP ClickUp
Pokud vaše šablona návrhu sponzorství akce zahrnuje výběr dodavatele nebo společné sponzorství, tato šablona je vytvořena právě pro řešení takové složitosti. Šablona procesu RFP od ClickUp je rámec založený na úkolech, který vám umožňuje koordinovat všechny fáze procesu žádosti o návrh – od definování vašich cílů po sledování odpovědí dodavatelů a výběr správného partnera.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte termíny a stav návrhů pomocí vlastních polí úkolů.
- Přiřaďte úkoly související s posuzováním návrhů svému týmu a označte zúčastněné strany.
- Porovnejte možnosti sponzorství a reakce dodavatelů s přehlednými zobrazeními.
- Vytvářejte časové osy pomocí zobrazení Gantt nebo Kalendář.
🔑 Ideální pro: Organizace spravující firemní sponzorství nebo akce podporované dodavateli, kde je výběr správného partnera stejně důležitý jako samotný návrh.
4. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Získat zájem sponzorů je jedna věc. Sledovat jména, kontakty, typy podpory a následné kroky je věc druhá. Šablona sponzorského formuláře od ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob, jak shromažďovat a organizovat všechny příchozí žádosti o sponzorství.
Tato šablona sponzorského formuláře obsahuje více zobrazení, vlastní pole a automatizované pracovní postupy, díky nimž nic nezmeškáte a každý potenciální sponzor se dočká profesionální pozornosti.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte formuláře pomocí podrobných polí pro kontakt a typ podpory.
- Sledujte stav každého sponzora v jednotlivých fázích, jako jsou Úkoly, Kontakt a Schválení.
- Seřaďte příspěvky podle typu sponzorství, priority nebo zdroje.
- Centralizujte údaje o sponzorech, abyste zjednodušili oslovování a následné kroky.
🔑 Ideální pro: Organizační týmy akcí a neziskové organizace, které zpracovávají více žádostí o sponzorství a potřebují rychlý, jednotný systém pro správu všech přicházejících sponzorských příležitostí.
🔎 Věděli jste? Týmy, které používají šablony ClickUp k vytváření příruček pro dodávky klientům, hlásí o 64 % rychlejší dodávky služeb, což výrazně snižuje čas strávený organizací a provozováním jejich pracovních postupů.
5. Šablona popisu projektu ClickUp
Dobře zpracovaná sponzorská nabídka není jen seznamem čísel, ale musí obsahovat poutavý příběh. Šablona Project Narrative Template od ClickUp vám poskytuje přehlednou strukturu, ve které můžete vysvětlit „proč“ pořádáte danou akci nebo iniciativu.
Tento formát ve stylu dokumentu vám umožňuje nastavit cíle, rozpočet, časový harmonogram a záměry tak, aby byly v souladu s interními týmy a poskytly potenciálním sponzorům jasný důvod, proč vás podpořit.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si návrh pomocí přehledného rozvržení dokumentu.
- Jasně zdůrazněte cíle, výsledky a časový harmonogram.
- Rozdělte psaní na proveditelné úkoly pro tým
- Vložte vizuální časové osy, jako jsou Ganttovy diagramy, tam, kde je to potřeba.
🔑 Ideální pro: Týmy, které připravují komplexní návrh nebo prezentaci pro vedení, která popisuje příběh za jejich návrhem sponzorství akce.
6. Šablona úkolu sponzorského formuláře ClickUp
Tato šablona je přehledná a připravená k použití. Šablona úkolu sponzorského formuláře ClickUp je určena pro ty, kteří potřebují sledovat a spravovat kontakty se sponzory, aniž by proces příliš komplikovali.
Jedná se o šablonu na úrovni úkolů, což znamená, že ji můžete spustit během několika sekund a okamžitě začít zaznamenávat zájem sponzorů, následné kroky a typy podpory. To je skvělé pro aktualizace na cestách a malé týmy, které prostě chtějí něco, co funguje.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte úkol pro každého potenciálního sponzora
- Označujte a kategorizujte sponzory podle akce, typu podpory nebo stavu.
- Přidávejte poznámky a aktualizace v průběhu interakcí.
- Nastavte si připomenutí pro následné kroky nebo rozhodovací body.
🔑 Ideální pro: Malé týmy nebo samostatné organizátory akcí, kteří chtějí mít přehled o žádostech o sponzorství, aniž by museli používat více nástrojů.
7. Šablona sponzorského návrhu pro podcast ClickUp
Šablona sponzorství podcastů ClickUp je komplexní sada nástrojů pro podcastery, kteří chtějí proměnit dosah svého publika v reálné příjmy. Umožňuje vám spravovat vyhledávání sponzorů, tvorbu balíčků, oslovování a výstupy z jediného dokumentového nastavení.
Můžete zmapovat sponzorské příležitosti, připojit mediální balíčky a vést podrobné záznamy o každé konverzaci – to vše bez nutnosti používat další nástroje nebo tabulky.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte potenciální sponzory a konverzace s nimi.
- Vytvořte mediální balíčky a nahrajte je online.
- Nastíňte reklamní prostory, výstupy a časové harmonogramy.
- Uspořádejte sponzorské balíčky podle hodnoty nebo délky trvání.
🔑 Ideální pro: Podcastery, kteří chtějí formalizovat a rozšířit své žádosti o sponzorství a pracovní postupy v oblasti partnerství, přičemž vše zůstane centralizované.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám kalendář ClickUp umožní vše zvládnout co nejefektivněji!
8. Šablona žádosti ClickUp
Pro každý tým, který se potýká s žádostmi o sponzorství, logistikou nebo interními schvalovacími procesy, nabízí tato šablona žádosti od ClickUp zjednodušený proces přijímání žádostí. Jedná se o šablonu ve formě seznamu, která je navržena tak, aby shromažďovala informace prostřednictvím vytváření formulářů, automatického přiřazování úkolů a sledování všeho na jednom místě.
Místo honění se za e-maily a tabulkami vám šablona poskytuje centralizovaný systém, který umožňuje přehlednost napříč týmy.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte žádosti s konkrétními poli, jako je účel a kontaktní údaje.
- Automaticky přiřazujte příchozí žádosti správným členům týmu.
- Sledujte stav žádostí pomocí zobrazení jako Seznam, Tabule nebo Kalendář.
- Využijte vestavěné připomenutí a aktualizace úkolů, abyste se vyhnuli zpožděním při následných krocích.
🔑 Ideální pro: Týmy, které zpracovávají žádosti o sponzorství akcí, požadavky dodavatelů nebo schvalování interních zdrojů a potřebují standardizovaný způsob správy přijímání a přidělování.
💡 Bonusový tip: Pokud pravidelně dostáváte dotazy od sponzorů nebo spravujete více návrhů pro různé akce, použijte šablony přihlašovacích formulářů. Přihlašovací formuláře vám pomohou shromáždit standardizované informace, jako jsou údaje o společnosti, zájmy sponzorů, rozsah rozpočtu a kontaktní informace, hned od začátku.
9. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí je vytvořena speciálně pro neziskové týmy a organizátory akcí, kteří se potýkají s dodavateli, seznamy hostů, kontrolními seznamy pro plánování akcí, sponzorstvím a dary.
Tato šablona založená na úkolech rozděluje chaos na zvládnutelné kroky – od stanovení cílů fundraisingu až po koordinaci úkolů v rámci vašeho týmu. Vše je na jednom místě, takže při plánování další akce nemusíte přeskakovat mezi dokumenty, tabulkami a kalendáři.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Přiřazujte a plánujte úkoly související s akcí napříč více týmy.
- Sledujte rozpočty, cílové výnosy a účel akce pomocí vlastních polí.
- Zobrazte si časovou osu v režimu Gantt nebo Kalendář.
- Sledujte stav v reálném čase pomocí dashboardů a oznámení.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace, které plánují komplexní akce s více sponzorskými balíčky nebo cíli v oblasti darů a potřebují strukturovaný, ale flexibilní pracovní postup.
10. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Zde jde především o komplexní uvažování. Šablona plánu fundraisingu od ClickUp vám poskytuje hotový dokument, který vám pomůže strukturovat celou kampaň, od definování cílů až po konečnou realizaci.
Na rozdíl od šablon zaměřených na úkoly je tato šablona pro fundraising ideální pro sepsání vaší vize, naplánování kroků a sjednocení týmu před zahájením činnosti. Je strategická, nikoli taktická.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte cíle fundraisingu a klíčové milníky kampaně
- Zaznamenejte své aktivity, časové plány a strategie pro oslovení sponzorů.
- Naplánujte si krok za krokem zapojení dárců a sponzorské příležitosti.
- Spolupracujte na úpravách a správě verzí v jediném sdíleném dokumentu.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace nebo malé týmy, které chtějí vytvořit komplexní strategii fundraisingu, než se pustí do realizace akce nebo oslovení potenciálních sponzorů.
11. Šablona dopisu s žádostí o dar ClickUp
Šablona dopisu o daru od ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob, jak psát, personalizovat a sledovat oslovování dárců, aniž byste museli pokaždé vymýšlet něco nového. Je nastavena jako dokument, což usnadňuje vytváření obsahu, správu revizí a spolupráci s vaším týmem na jednom místě.
Kromě psaní vám pomůže organizovat informace o dárcích, zaznamenávat odpovědi a zajistit včasné následné kroky nebo děkovné dopisy.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte personalizované dopisy s žádostí o dar pro různé typy dárců.
- Sledujte pokrok v oslovování sponzorů a verze dopisů na jednom místě.
- Ukládejte informace o dárcích a přizpůsobujte zprávy pomocí vlastních polí.
- Pomocí integrovaných e-mailových nástrojů můžete přímo odesílat dopisy.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace a fundraisingové týmy, které potřebují opakovatelný, organizovaný proces pro správu sponzorských dopisů a oslovování dárců ve velkém měřítku.
12. Šablona návrhu sponzorského daru PandaDoc
Předpokládejme, že jste připraveni oslovit potenciální sponzory s jasným, právně připraveným dokumentem. V takovém případě vám šablona sponzorského návrhu PandaDoc nabízí více než jen strukturu – nabízí možnost elektronického podpisu, integrovaný schvalovací pracovní postup a flexibilitu, která pokrývá jak prezentaci, tak smlouvu najednou.
Od sponzorských balíčků po storno podmínky – tato šablona obchodního návrhu zajistí, že budou pokryty všechny detaily.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Přiložte video z akce, profil účastníků a výhody pro sponzory.
- Přidejte právně závazné podmínky, jako jsou příspěvek, ukončení a podmínky.
- Integrujte nástroje pro elektronický podpis, jako je PandaDoc, a zajistěte si okamžité schválení.
- Využijte předvyplněné sekce k vytvoření návrhů pro různé typy akcí (sport, hudba, móda).
🔑 Ideální pro: Agentury nebo organizátory akcí, kteří chtějí zasílat připravené návrhy smluv a sponzorské smlouvy v jednom digitálním formátu s firemním logem.
Sponzorství zaměřené na jednorázové akce s velkým dopadem přináší o 35 % vyšší návratnost investic než celoroční kampaně. To znamená, že návrh sponzorství zaměřený na konkrétní akci je často přesvědčivější než dlouhodobý návrh, zejména pro značky, které usilují o zvýšení viditelnosti.
13. Šablona návrhu sponzorského partnerství Proposify
Šablona návrhu sponzorského partnerství od Proposify je určena pro týmy, které potřebují propracovanou prezentaci pro uzavření obchodu.
Obsahuje vše od vzorů sponzorských dopisů po interaktivní ceníky, předvyplněné podmínky a digitální podpisy, takže je ideální pro ty, kteří chtějí prezentovat a uzavírat sponzorské smlouvy na jednom místě. Navíc je 100% přizpůsobitelný, takže jej můžete přizpůsobit jakékoli akci, sbírce nebo kampani.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si titulní stránky, časové osy a sponzorské balíčky.
- Přidejte vložená videa, životopisy a odlišující prvky, abyste zaujmuli sponzory.
- Využijte interaktivní cenovou kalkulaci k prezentaci cenových úrovní a přijímání záloh.
- Získejte právně závazné elektronické podpisy bez nutnosti měnit nástroje.
🔑 Ideální pro: Agentury, neziskové organizace a marketéry, kteří potřebují plně funkční šablonu návrhu s integrovanými digitálními pracovními postupy, aby mohli rychle a profesionálně zajistit sponzory.
🔎 Věděli jste? Neendemické sponzory zaznamenávají o 15–20 % vyšší zapojení, když navazují autentické vztahy. I když vaše akce „nesedí“ do kategorie dané značky, kreativní formulace návrhu může přesto vyvolat ohlas.
14. Šablona návrhu sponzorství HubSpot
Šablona návrhu sponzorství od HubSpot je jednoduchá, ale účinná možnost pro vytváření propracovaných návrhů ve formátu Word nebo PDF. Je strukturována tak, aby byla přehledná – začíná průvodním dopisem, pokračuje komplexním přehledem akce, rozděluje úrovně sponzorství a končí stručným, praktickým shrnutím.
Je to obzvláště užitečné pro ty, kteří upřednostňují editovatelné offline formáty před webovými nástroji.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Jasně nastíňte účel, cílové publikum a dopad vaší akce.
- Prezentujte sponzorské balíčky v přizpůsobitelné tabulce s několika úrovněmi.
- Zdůrazněte vzájemné výhody a klíčové výsledky.
- Dokument můžete použít a upravit v aplikaci Word nebo exportovat ve formátu PDF.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace, organizátory akcí nebo malé týmy, které chtějí zasílat personalizované, tisknutelné sponzorské dopisy a návrhy bez nutnosti předplatného softwaru.
15. Šablona návrhu sponzorství akce Venngage
Šablona návrhu sponzorství akce od Venngage je určena pro ty, kteří chtějí, aby jejich prezentace vypadala stejně dobře, jako se čte.
Tato plně vizuální šablona s funkcí drag-and-drop je navržena tak, aby upoutala pozornost díky ostrým rozvržením, přizpůsobitelnou grafikou a designem s logem značky. Ať už prezentujete sportovní akci, sbírku finančních prostředků nebo firemní sponzorství, tento nástroj vám umožní představit demografické údaje, výhody a sponzorské balíčky v elegantním vizuálním formátu, který lze snadno stáhnout, vytisknout nebo sdílet digitálně.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si každý prvek, od barev po písma a ikony.
- Vizuálně prezentujte výhody sponzorství, dosah na publikum a časové harmonogramy.
- Přidejte grafy, demografické údaje a fotografie, abyste zvýšili důvěryhodnost.
- Exportujte svou nabídku jako soubor PDF, PowerPoint nebo obrázek.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí a marketéry, kteří potřebují vysoce vizuální šablonu návrhu sponzorství akce ve formě prezentace, kterou lze sdílet online nebo vytisknout.
16. Zjednodušená šablona sponzorského návrhu (vlastní PDF nebo DIY)
Tato zjednodušená šablona sponzorského návrhu je určena pro ty, kteří upřednostňují skutečné rozhovory před obecnými prezentacemi. Toto rozvržení ve formátu PDF se vyhýbá klišé a poskytuje vám chytrou strukturu pro vytváření flexibilních, přizpůsobených návrhů.
Opouští univerzální model „zlato/stříbro/bronz“ ve prospěch hybridního přístupu založeného na nabídce, kde si sponzoři sestavují vlastní balíčky na základě skutečné hodnoty, nikoli předpokladů.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte přehlednou titulní stránku a představte svou akci nebo iniciativu bez zbytečných vysvětlení.
- Použijte zaměřený formát tří odstavců, abyste představili svou příležitost, nikoli svou potřebu.
- Prezentujte údaje o sponzorech pomocí tabulek, grafů a demografických vizuálů.
- Použijte odstupňované balíčky (v případě potřeby), ale zajistěte, aby byly flexibilní a obchodovatelné.
🔑 Ideální pro: Nezávislé organizátory akcí, neziskové organizace nebo malé týmy, které chtějí opustit zastaralé balíčky a vést oboustranný dialog se sponzory namísto spoléhání se na statickou prezentaci.
17. Šablona pro návrh sponzorského daru Wise
Wise nabízí jednoduchou šablonu sponzorského návrhu určenou pro freelancery, malé podniky a organizátory akcí, kteří musí rychle zasílat propracované návrhy.
Šablony lze stáhnout ve formátu Word nebo PDF a obsahují všechny základní informace: podrobnosti o akci, výhody pro sponzory, přizpůsobitelné sponzorské balíčky a jasnou výzvu k akci. Můžete je propojit přímo s Wise Business a přijímat platby v různých měnách s nízkými poplatky, což je ideální pro mezinárodní sponzory.
🌼 Proč se vám to bude líbit:
- Nastavte cíle projektu, časový harmonogram, výstupy a podrobnosti finanční podpory.
- Přidejte tabulky pro různé úrovně sponzorství a hodnotové nabídky.
- Upravte formátování tak, aby odráželo vaši značku.
- Spojte svou nabídku s Wise pro globální platby a snadnější fakturaci sponzorů.
🔑 Ideální pro: Freelancery, malé týmy a firmy spolupracující s mezinárodními sponzory, kteří chtějí přehlednou, editovatelnou šablonu spojenou s jednoduchou fakturací.
Uzavřete více smluv a spravujte sponzorství pomocí ClickUp
Úspěšný návrh sponzorského partnerství nespočívá v květnatých slovech, ale spíše v jasnosti, struktuře a prokázání skutečné hodnoty. Tyto profesionální šablony vám přesně to poskytnou a navíc flexibilitu přizpůsobit každou nabídku vašim ideálním sponzorům.
Ať už pořádáte sportovní akci, rozvíjíte neziskovou iniciativu nebo plánujete firemní sponzorskou kampaň, není důvod začínat od nuly.
Pomocí šablon zdůrazněte název své akce, vysvětlete klíčové výhody a ukažte sponzorům, co přesně za to získají. A až budete připraveni, můžete šablony ještě rychleji přizpůsobit a spravovat návrhy na jednom místě.
Zaregistrujte se na ClickUp a zjednodušte celý proces přípravy návrhů!