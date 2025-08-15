Anthropic vs. OpenAI: Který nástroj AI zvítězí?

Jedno špatné rozhodnutí AI může zničit měsíce práce: zmeškané termíny, nefunkční produkty a podnikové týmy, které se kvůli nedostatečným bezpečnostním protokolům snaží najít řešení.
Technologičtí lídři vyžadují AI technologie, které jsou schopné zvládnout živé nasazení bez zaváhání. Obchodní lídři požadují systémy s robustním porozuměním přirozenému jazyku – AI, která funguje tam, kde je to důležité, a ne jen v den předvádění.
Anthropic i OpenAI vyvinuly modely, které slibují inovace, bezpečnost a výkon. Ale sliby neuzavírají obchody, nedodávají produkty ani nerozšiřují podnikání.
Pojďme se podívat na srovnání OpenAI a Anthropic: nejen na hlavní body, ale také na skutečné rozdíly, které budou důležité při rychlém vytváření, škálování a nasazování. Zaměříme se na jejich nejoblíbenější modely, konkrétně ChatGPT a Claude.
A pokud vážně uvažujete o výběru AI společnosti, která skutečně posune vaši práci vpřed, ClickUp má mozek i svaly.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Anthropic vs. OpenAI v kostce
Zde je přímé srovnání schopností Anthropic a OpenAI:
|Funkce
|Anthropic
|OpenAI
|⭐️ Bonus: ClickUp
|Hlavní účel
|Zaměřeno na bezpečné, sladěné a etické modely AI
|Univerzální AI pro vývojáře a podniky
|Realizujte projekty AI s dokumenty, úkoly, chatem a znalostmi společnosti na jednom místě, abyste eliminovali neuspořádanost.
|Unikátní přístup
|Nejkomplexnější pracovní AI na světě, která je stejně univerzální jako její kontextové vnímání.
|RLHF + multimodální trénink – vyvažuje posilující učení a zpětnou vazbu od uživatelů
|Nejkomplexnější pracovní AI na světě, která je stejně univerzální jako kontextově orientovaná.
|Síla dialogu
|Víceúrovňová paměť je skvělá pro dlouhé konverzace a detailní pracovní postupy.
|Ekosystém ChatGPT podporuje obrázky, soubory, živá data a dynamickou interakci.
|Získejte kontextově citlivé odpovědi založené na znalostech vašeho pracovního prostředí.
|Vývojářské nástroje a API
|Omezené veřejné API (více zaměřené na spolehlivost než na otevřený vývoj)
|Robustní API pro GPT, DALL·E, Codex a další – ideální pro integraci AI na míru
|Získejte přístup ke všem nejnovějším LLM od Claude přes ChatGPT až po Gemini v jednom integrovaném, výkonném ekosystému AI.
|Nejznámější pro
|Ústavní AI a výzkum zaměřený na bezpečnost
|Rozmanitost modelů a nástroje pro vývoj AI
|Kombinace AI s projektovým řízením a automatizací
|Snadné použití
|Jednoduché uživatelské rozhraní chatu s omezenými ovládacími prvky
|Uživatelsky přívětivé rozhraní s flexibilními ovládacími prvky
|Přehledné uživatelské rozhraní navržené pro týmy jakékoli velikosti
|Týmová spolupráce
|Samostatné výzkumné pracovní postupy s omezenými funkcemi pro týmy
|Lepší týmové nástroje v ChatGPT Team a Enterprise
|Dokumenty, chat a spolupráce na úkolech v reálném čase
|Připravenost na integraci
|API založené, omezené vestavěné integrace
|Silný ekosystém API a podpora pluginů
|Funguje s nástroji jako Slack, Notion, GitHub a dalšími.
|Pro koho je vhodný
|Výzkumníci v oblasti AI a týmy zaměřené na bezpečnost
|Vývojáři, startupy a podnikové týmy
|Vedoucí pracovníci v oblasti AI, technické týmy a provozní manažeři budující ve velkém měřítku
Co je Anthropic?
Anthropic je společnost zabývající se výzkumem AI, která se zaměřuje na vytváření velkých jazykových modelů, které jsou bezpečné, spolehlivé a snadno ovladatelné. Společnost Anthropic, založená bývalými zaměstnanci OpenAI, se zaměřuje na sladění AI a ovladatelné systémy AI, které zajišťují, že se modely chovají předvídatelně i v komplexních situacích.
Jeho hlavními produkty jsou modely řady Claude, které jsou určeny pro pokročilé zpracování přirozeného jazyka, generování obsahu a obchodní použití, kde je nejdůležitější přesnost a bezpečnost.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Claude AI pro psaní pomocí AI
Funkce Anthropic
👀 Věděli jste, že... Mezi říjnem 2023 a květnem 2024 skóre transparentnosti Anthropic vzrostlo o 15 bodů (na 51 ze 100). To je velký posun směrem k větší důvěryhodnosti jejích modelů.
Transparentnost je výsledkem chytřejších designových rozhodnutí, díky nimž je prostředí AI bezpečnější a spolehlivější. Zde je vysvětleno, jak Anthropic buduje spolehlivou AI a proč je jeho přístup výjimečný.
Funkce č. 1: Ústavní AI
Místo toho, aby se spoléhalo na neustálé lidské opravy, Anthropic trénuje své modely tak, aby dodržovaly písemný soubor etických zásad. Tento přístup, nazývaný Constitutional AI, pomáhá modelům Claude zůstat konzistentní při komplexních úkolech, což týmům usnadňuje trénovat vlastní AI, aniž by se musely obávat nepředvídatelného chování.
Funkce č. 2: Optimalizace dialogů s více tahy
Modely Claude nejen odpovídají na otázky, ale také si pamatují konverzaci, sledují detaily a zůstávají po celou dobu soustředěné na dané téma. Díky tomu jsou ideální volbou pro firmy, které vyvíjejí nástroje pro spolupráci založené na AI, kde je nutné, aby delší chaty, interakce s klienty a týmové pracovní postupy zůstaly přehledné a soustředěné na dané téma.
Funkce č. 3: Bezpečnostní opatření pro podnikovou AI
Anthropic se snaží včas odhalit a opravit chyby modelů, než mohou způsobit problémy ve velkém měřítku. Prostřednictvím chytřejšího hodnocení LLM ladí modely Claude tak, aby zůstaly přesné, stabilní a připravené pro skutečné obchodní použití, od interních nástrojů až po aplikace pro zákazníky.
Ceny Anthropic (Claude)
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc/uživatel
- Max: Od 100 $ za osobu
- Podnik: Individuální ceny
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se vyhýbá jejímu používání v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru.
Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
Co je OpenAI?
OpenAI je společnost zabývající se výzkumem a nasazováním umělé inteligence, která se zaměřuje na to, aby AI přinášela prospěch celé lidskosti. Posláním OpenAI je vytvářet kompetentní systémy AI, které jsou bezpečné, v souladu s lidskými hodnotami a široce dostupné.
🧠 Zajímavost: ChatGPT od OpenAI dosáhl 100 milionů uživatelů rychleji než TikTok nebo Instagram, což z něj dělá jednu z nejrychleji rostoucích aplikací všech dob!
Mezi hlavní produkty OpenAI patří řada ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 a nejnovější modely GPT-4o mini, GPT-4. 5 a GPT-o3) a nástroje jako DALL·E pro generování obrázků, Codex pro generování kódu a Whisper pro rozpoznávání řeči.
Funkce OpenAI
👀 Věděli jste, že... Od dubna 2024 používá technologii OpenAI více než 90 % společností z žebříčku Fortune 500, což je rychlejší tempo přijetí než v počátcích internetu.
Tato míra přijetí vám řekne vše. Modely OpenAI nejenže získávají na popularitě, ale stávají se také standardními nástroji AI pro běžné uživatele. Zde je vysvětleno, jak OpenAI tuto změnu formuje.
Funkce č. 1: Ekosystém ChatGPT
ChatGPT možná začínal jako zábavný chatbot, ale dnes je to celý ekosystém podporující zpracování obrazu, analýzu dokumentů, generování kódu a nástroje pro živá data, kterému důvěřují jak podniky, tak běžní uživatelé. Pokud uvažujete o nejlepších aplikacích AI pro podporu skutečné práce, multimodální platforma ChatGPT již formuje způsob, jakým týmy automatizují, vytvářejí a spolupracují.
Funkce č. 2: API a sady nástrojů pro vývojáře
API OpenAI usnadňují vývojářům využívání výkonných modelů, jako jsou GPT, DALL·E a Codex. Od botů pro zákaznickou podporu po automatizaci designu – OpenAI poskytuje týmům flexibilní způsoby, jak rychle vytvářet inovativní nástroje, často vylepšené novějšími technikami AI, jako je posilující učení a jemné ladění pro lepší výsledky.
Funkce č. 3: Přizpůsobení na podnikové úrovni
ChatGPT Enterprise nabízí ovládací prvky a flexibilitu, které podniky potřebují, včetně nástrojů pro správu, bezpečnostních funkcí a možností soukromého nasazení. Pro společnosti, které porovnávají platformy AI z hlediska výkonu i ochrany soukromí, OpenAI usnadňuje zavádění AI bez předávání kontroly nad citlivými údaji.
Ceny OpenAI (ChatGPT)
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhoda: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/uživatel/měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
👀 Věděli jste, že... V listopadu 2023 Spojené státy oznámily založení Institutu pro bezpečnost AI.
Institut pro bezpečnost AI je obvykle státem podporovaná technická organizace, jejíž hlavní poslání zahrnuje:
- Provádění nezávislých hodnocení pokročilých systémů AI (např. testy na zneužití, robustnost, zaujatost, kontrolní rizika, dopad na společnost)
- Vedoucí základní výzkum v oblasti bezpečnosti AI s cílem prohloubit porozumění rizikům spojeným s AI
- Usnadnění sdílení informací mezi vládami, soukromým sektorem, akademickou obcí, občanskou společností a mezinárodními partnery – na dobrovolném a regulovaném základě.
Anthropic vs. OpenAI: Porovnání funkcí
Anthropic a OpenAI mají každá své silné stránky, od bezpečnějších konverzačních modelů po rychlejší inovační cykly. Vzhledem k tomu, že se AI posouvá od experimentálních projektů k běžným obchodním nástrojům, je pochopení detailů těchto platforem důležitější než kdy jindy.
Podívejme se na funkce, které jsou skutečně důležité, pokud rozšiřujete AI ve své firmě a potřebujete, aby fungovala pod tlakem, nejen v teorii.
1. Modelové chování a sladění
Modely Claude jsou trénovány pomocí ústavní AI a navrženy tak, aby dodržovaly písemný soubor etických zásad. Claude vykazuje silné odmítavé chování, nízkou halucinaci a lepší sebekorekci v komplexních příkazech.
Vedoucí pracovníci OpenAI potvrzují, že GPT využívá zpětnou vazbu od uživatelů, jemné doladění a moderování k řízení chování. Systém se zlepšuje, ale stále má sklon k nadměrným odpovědím nebo přílišné jistotě v nejistých tématech.
🏆 Vítěz: Anthropic vede v oblasti sladění. Modely Claude vykazují konzistentně bezpečnější chování ihned po instalaci, díky čemuž jsou vhodnější pro použití v případech s vysokými riziky, kde jsou důvěra a předvídatelnost nezbytné.
2. Kontrola a přizpůsobení pro podniky
Claude je k dispozici prostřednictvím API a integrací (Slack, Notion), ale postrádá centralizované nástroje pro správu nebo plnou přizpůsobitelnost. Zatím neexistují žádné vlastní hostované nebo soukromé implementace.
ChatGPT Enterprise nabízí administrátorské panely, oprávnění pro týmy, soukromé instance a analýzu využití. Modely lze přizpůsobit pomocí jemného doladění a podpory vkládání.
🏆 Vítěz: OpenAI vyhrává, protože jeho podniková platforma je navržena pro škálovatelnost s podrobnými ovládacími prvky, soukromým nasazením a přizpůsobením modelů. Pro týmy, které používají AI k provozování interních operací nebo podpoře velkého objemu výstupů, je prostě lépe připravená.
3. Zkušenosti vývojářů a flexibilita při tvorbě
Anthropic nabízí Claude API s odlehčenými SDK a důrazem na jednoduchost. Poskytuje méně modulární kontrolu a omezené vývojářské nástroje nad rámec základních integrací.
OpenAI poskytuje kompletní platformu pro vývojáře – API pro chat, obrázky, kód a audio. Podporuje vlastní GPT, jemné doladění a plynulé nasazení napříč aplikacemi a pracovními postupy.
🏆 Vítěz: OpenAI dává vývojářům více prostoru pro tvorbu. Díky kompletní sadě nástrojů GPT mohou týmy rychleji přejít od prototypu k produkci, aniž by narazily na limity platformy.
Anthropic vs. OpenAI na Redditu
Zpětná vazba z reálného světa často odhaluje detaily, které v seznamech funkcí nenajdete. Abychom lépe porozuměli tomu, jak si Anthropic a OpenAI vedou v každodenních pracovních postupech, prozkoumali jsme diskuze na Redditu, kde uživatelé sdíleli své přímé zkušenosti.
Zde je jejich názor.
Jeden uživatel Redditu ocenil schopnost Clauda zvládat komplexní kreativní práci a vyzdvihl jeho silné stránky v konverzacích, psaní úkolů a hloubkové analýze textu.
Opus se mi tak líbí, že ho používám pro kreativní a promyšlené analýzy, které mi pomáhají promýšlet složité myšlenky a psát delší texty. Když vyšla verze 3.5, přestal jsem Opus používat a stejně jako všichni ostatní jsem byl jako platící zákazník opravdu frustrovaný průměrnou zkušeností. Nedávno jsem se vrátil k Opusu a vzpomněl si, jak úžasný může být.
Opus se mi tak líbí, že ho používám pro kreativní a promyšlené analýzy, které mi pomáhají promýšlet složité myšlenky a psát delší texty. Když vyšla verze 3.5, přestal jsem Opus používat a stejně jako všichni ostatní jsem byl jako platící zákazník opravdu frustrovaný průměrným zážitkem. Nedávno jsem se vrátil k Opusu a vzpomněl si, jak úžasný může být.
Jeden softwarový inženýr však popsal, jak API OpenAI usnadnily integraci AI do jejich projektů, a zdůraznil silnou podporu vývojářů a minimální náročnost na učení, které tato platforma nabízí.
API OpenAI jsou stejné jako všechny ostatní, takže z technického hlediska by neměla být nutná žádná zaučovací fáze. Všechny koncové body, parametry a příklady odpovědí jsou dobře zdokumentovány.
API OpenAI jsou stejné jako všechny ostatní, takže z technického hlediska by neměla být nutná žádná zaučovací fáze. Všechny koncové body, parametry a příklady odpovědí jsou dobře zdokumentovány.
Zatímco Anthropic se zaměřuje na etické pokyny pro bezpečnější konverzace a spolehlivou kreativní podporu, OpenAI vyniká svými rychlými a flexibilními vývojářskými nástroji. Správná volba závisí na tom, zda upřednostňujete kreativní spolehlivost nebo technickou flexibilitu.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Anthropic a OpenAI
AI se rychle vyvíjí. Ale pro mnoho týmů je skutečná práce s AI stále pomalá. Výzkum se odehrává na jednom místě, projekty jinde a obsah vyžaduje třetí nástroj, aby se dalo začít.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, to mění a minimalizuje rozšiřování AI.
Spojuje několik modelů AI do jedné platformy, která současně podporuje správu úkolů, generování obsahu a automatizaci pracovních postupů, aniž by bylo nutné složitě propojovat pět aplikací.
Výsledek? Týmy získají zpět jeden celý den v týdnu a zároveň ušetří 86 % nákladů!
Podívejme se, proč je ClickUp chytřejší volbou pro vytváření pracovních postupů založených na AI.
ClickUp má náskok č. 1: Vytvářejte chytřejší pracovní postupy s ClickUp AI Project Management
AI mění způsob, jakým týmy plánují, sledují a realizují projekty, ale tradiční nástroje pro řízení projektů stále zaostávají.
Platforma pro řízení projektů ClickUp přináší AI do všech částí vašeho pracovního postupu, od automatického sledování termínů až po generování aktualizací a souhrnů projektů bez ručního zadávání. Takto rychle se pohybující týmy udržují tempo, aniž by ztratily kontrolu.
📌 Zde je scénář, který ukazuje, jak to funguje v praxi:
Váš tým tento týden spouští novou funkci. Vložíte do ClickUp úkol s názvem „Spustit živou spolupráci v Docs“.
Díky nativní AI asistenci v ClickUp nemusíte podúkoly vytvářet ručně. Sledujte, jak automaticky generuje klíčové kroky: stanovení požadavků, předání návrhu, vývojové tikety, testování a nasazení. Poté vyberte podúkoly, které skutečně chcete vytvořit, a jedním kliknutím je přidejte do svého systému.
Jakmile se tyto úkoly objeví ve vašem seznamu projektů, přepněte v ClickUp na AI Assign (Přiřadit AI) a AI Prioritize Custom Fields (Upřednostnit vlastní pole AI). Již jste je nastavili pomocí pokynů, jako jsou:
- „Pokud popis obsahuje „naléhavou chybu“, označte jako vysokou prioritu.“
- „Přiřaďte úkoly s designem v názvu Akashovi“ (vašemu vedoucímu UX).
Sledujte, jak AI automaticky vyplňuje priority a přiřazuje úkoly jejich vlastníkům – a pravidelně aktualizuje informace, aby nic neuniklo. V polovině týdne je práce v plném proudu a všichni se soustředí na své úkoly.
Mimochodem, podívejte se na toto video, kde se dozvíte, jak nastavit AI Assign a AI Prioritize:
Kdykoli se můžete podívat na AI karty ve svém ClickUp Dashboardu a získat aktuální informace, aniž byste museli počítat čísla a prohlížet grafy:
- AI StandUp Card, která shrnuje, co se tento týden udělalo a co bude dál, podle jednotlivých osob.
- Karta s aktualizacemi projektu AI poskytující informace v reálném čase o pokroku, překážkách a dalších krocích.
- Vlastní karta Ask AI, na které se zeptáte: „Jaká jsou hlavní rizika, která zdržují tento sprint?“ A ClickUp AI odpoví z kontextu pracovního prostoru.
Tyto karty jsou dynamické. Jakmile dojde ke změně úkolů, aktualizaci stavu nebo vzniku překážek, váš dashboard to okamžitě zohlední, aniž byste museli provádět ruční úpravy.
Mezitím váš tým dostává denní aktualizace, aniž by o ně musel opakovaně žádat: AI Team StandUp shrnuje aktivity každého jednotlivce do přehledného souhrnu, čímž eliminuje nutnost psát aktualizace.
Když přijde pátek, vaše nahrávky obrazovky, známé také jako ClickUp Clips nebo hlasové poznámky, jsou automaticky přepsány a shrnuté do stručných akčních bodů a rozhodnutí pomocí vestavěné AI ClickUp.
ClickUp má výhodu č. 2: Zrychlete každodenní úkoly pomocí ClickUp Brain, Brain MAX a Talk to Text.
Týmy, které AI využívají dobře, se neomezují pouze na experimentování. Dodávají rychleji a s menším množstvím manuální práce.
ClickUp Brain umožňuje vašemu týmu eliminovat zbytečnou práci, omezit přepínání mezi kontexty a vykonávat úkoly rychleji, aniž byste museli přeskakovat mezi desítkami aplikací AI. Poskytuje vám ChatGPT, Claude, Gemini (a další) – vše v jediném rozhraní, takže si můžete vybrat ten správný model pro jakýkoli úkol. Můžete například použít GPT‑4o pro nuancované uvažování, přepnout na Claude pro úkoly s dlouhým kontextem nebo se spolehnout na Gemini, když potřebujete rychlost nebo experimentování.
S ClickUp Brain MAX, vaším desktopovým AI společníkem, můžete sjednotit svůj pracovní prostor a LLM do jednoho místa. Už nemusíte přepínat mezi okny ChatGPT, záložkami ClickUp nebo jinými AI nástroji.
Díky funkci Talk to Text v Brain MAX můžete doslova promluvit svou práci do existence:
- Diktujte sprintové plány, e-maily nebo poznámky do Brain MAX – a ty budou přepsány, upraveny a naformátovány do uhlazeného obsahu, doplněného o @zmínky pro vaše kolegy a odkazy na správné úkoly nebo dokumenty ClickUp.
- Vy mluvíte, AI jedná. Je až 4× rychlejší než psaní na klávesnici.
- Protože Brain Max je hluboce integrován do vašich aplikací, můžete se zeptat: „Byla sloučena PR pro stránku s nabídkami práce?“ nebo „Které soubory Figma jsou spojeny s tímto úkolem?“ a získat okamžité odpovědi s ohledem na kontext.
Od psaní prvních návrhů po shrnování poznámek a vytváření nových úkolů – díky tomu je každodenní práce snadná. Můžete také použít šablony AI promptů ClickUp k automatizaci obsahu, e-mailů a nastavení opakujících se úkolů.
🗣️Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp AI:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
ClickUp má navrch #3: Udržujte práci v chodu s automatizací ClickUp a autopilotními agenty
AI mění způsob, jakým se provádí práce pro klienty, a týmy, které automatizují brzy, pracují rychleji a s menším počtem chyb. ClickUp Automations využívá AI k řešení předávání úkolů, sledování klientů a interních aktualizací. Už nemusíte sledovat aktualizace stavu nebo si pamatovat, komu přidělit práci, vše se děje samo.
- Vytvářejte automatizace pomocí jednoduchého jazyka – bez nutnosti složitých nastavení nebo kódování.
- Přiřazujte úkoly dynamicky na základě spouštěčů, jako jsou formuláře nebo termíny splnění.
- Odesílejte automatické e-maily při změně stavu úkolu nebo odeslání formuláře
- Použijte předem připravené šablony, abyste urychlili práci s klienty a zjednodušili nastavení.
- Sledujte a upravujte automatizační toky pomocí transparentních auditních protokolů.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Autopilot Agents, když potřebujete, aby AI rozhodovala za vás, a ne jen dodržovala pravidla.
Zatímco ClickUp Automations jsou skvělé pro předvídatelné akce založené na spouštěčích (například „když se stav změní na Hotovo, přesuň úkol do archivu“), Autopilot Agents jdou ještě o krok dál. Vyhodnocují kontext, přizpůsobují se měnícím se podmínkám a mohou provádět vícefázové pracovní postupy, jako například:
„Každý pátek shrňte aktivity uplynulého týdne, označte úkoly po termínu a přiřaďte následné úkoly podle priority.“
Nejsou to jen logické operátory IF/THEN. Myslí, stanovují priority a jednají jako členové týmu. A díky přizpůsobení můžete vyvíjet AI agenty pro opakující se zprávy, směrování úkolů nebo následné sekvence, které nechcete hlídat!
ClickUp má navrch #4: Vytvářejte, spravujte a spolupracujte na práci s ClickUp Docs
Dokumenty jsou místem, kde nápady vznikají, ale neměly by být místem, kde se zastaví jejich dynamika. ClickUp Docs proměňuje statický obsah v živé, kolaborativní pracovní prostory, kde AI pomáhá týmům psát, organizovat a podnikat kroky, aniž by musely přeskakovat mezi nástroji nebo ztrácet kontext.
ClickUp Docs také usnadňuje generování aktualizací, extrahování akčních položek a propojování úkolů v reálném čase, čímž udržuje projekty, lidi a obsah na stejné stránce.
- Upravujte dokumenty společně díky spolupráci v reálném čase a chytrým návrhům.
- Proměňte důležité body v úkoly, které se přímo propojí s vaším pracovním postupem.
- Použijte vnořené stránky a šablony k uspořádání podle tématu nebo týmu.
- Přidejte úkoly, tabulky, vložené prvky a widgety pro úplný kontext.
- Nastavte oprávnění pro kontrolu viditelnosti a bezpečné sdílení
🗣️ Co Julien C. , designér, říká o ClickUp Docs:
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají VŠECHNO: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, IA, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty.
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají VŠECHNO: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, IA, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
ClickUp má výhodu č. 5: Centralizujte konverzace pomocí ClickUp Chat
👀 Věděli jste? ClickUp zjistil, že 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
Výměna zpráv by neměla zpomalovat vaši práci. ClickUp Chat přináší konverzace v reálném čase do vašeho pracovního prostoru, takže týmy mohou klást otázky, rozhodovat se a jednat, aniž by musely přepínat mezi nástroji nebo ztrácet přehled o kontextu.
Díky integrovaným funkcím AI vám ClickUp Chat pomáhá shrnout vlákna, extrahovat další kroky a okamžitě vytvářet úkoly, takže nápady a jejich realizace zůstávají na jednom místě.
- Komunikujte tam, kde se pracuje – už žádné přepínání mezi záložkami
- Vytvářejte akční položky přímo z jakékoli zprávy jedním kliknutím.
- Shrňte dlouhé vlákna pomocí AI, abyste se rychleji dostali k jádru věci.
- Pomocí chatových agentů automatizujte standardní odpovědi nebo spouštějte pracovní postupy.
- Organizujte konverzace podle týmu, projektu nebo tématu pro snadné sledování.
🗣️ Tady je, co Thymen O. , majitel malé firmy, říká o ClickUp Chat:
Integrovaná funkce Chat také velmi usnadňuje spolupráci v reálném čase a je jedním z důvodů, proč ClickUp používám každý den. Navíc mi automatizace a nástroje AI šetří spoustu času při opakujících se úkolech. ”
Integrovaná funkce Chat také velmi usnadňuje spolupráci v reálném čase a je jedním z důvodů, proč ClickUp používám každý den. Navíc mi automatizace a nástroje AI šetří spoustu času při opakujících se úkolech. ”
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
Porovnejte modely, jak chcete – a pak tvořte s ClickUp
Výběr mezi Anthropic a OpenAI závisí na tom, co je pro vás nejdůležitější – sladění modelů, rychlost inovací, podpora podniků nebo bezpečnost. Obě společnosti posouvají hranice různými způsoby a správná volba závisí na vašich prioritách.
Ale když přijde čas přejít od hodnocení k realizaci, budete potřebovat místo, kde můžete plánovat, psát, spouštět a škálovat svou práci s AI. A právě tam přichází na řadu ClickUp.
Díky integrované AI, Docs, Chat a správě úkolů – vše na jednom místě – vám ClickUp pomůže proměnit skvělé modely v hmatatelné výsledky. Navíc se nemusíte rozhodovat mezi OpenAI a Anthropic, protože ClickUp vám nabízí obojí.
Zaregistrujte se na ClickUp a přeneste své projekty, tým a pracovní postupy do jednoho výkonného pracovního prostoru.