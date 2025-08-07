Jak vytvořit marketingové strategie pro stavební společnost

Máte někdy pocit, že vás nový konkurent může vytlačit z nových obchodních příležitostí? Nebo se snažíte získat více potenciálních zákazníků právě v době, kdy se vaše poptávky začínají tenčit?
Vaši zaměstnanci sice pokládají bezchybné základy, ale co ty pro vaše podnikání?
54,8 % stavebních firem spoléhá na doporučení u více než poloviny svých prodejů.
Ve světě stavebnictví může být ústní propaganda zlatým hřebem. Ale není to zrovna plán růstu.
Jaké je řešení? Stavební marketingová strategie, která pracuje stejně tvrdě jako vy. Strategie, která předvádí, co přinášíte do každé stavby.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme osvědčené marketingové strategie, které mohou týmy stavebních firem využít ke zvýšení viditelnosti a získání lepších projektů. Představíme vám také ClickUp, komplexní aplikaci pro práci, která vám umožní plánovat, realizovat a sledovat vaši strategii na jednom místě.
Proč je marketing pro stavební firmy tak důležitý
Od generálních dodavatelů ucházejících se o zakázky na komerční stavby až po firmy zabývající se rekonstrukcemi bytových domů – marketing je motorem, který vás zviditelní ještě před podáním ruky. Je to jako digitální lešení postavené k podpoře značky vaší společnosti v době, kdy se ekonomika, doporučení nebo časové plány ocitnou v nejistotě.
Abychom vysvětlili, proč je to tak důležité, podívejme se na to, co může marketingová strategie přinést vaší stavební firmě.
- Zlepšete svou reputaci: Pomozte své kvalitní práci promluvit hlasitěji a dosáhnout dále. Úspěch ve stavebnictví posune vaši reputaci z „známý v okolí“ na „vyhledávaný v celém regionu“.
- Jasně pozicujte svou značku: Zaměřte se na svou specializaci a ukažte klientům, v čem jste nejlepší, ať už se jedná o tilt-up sklady, ekologické stavby nebo dokonce historické rekonstrukce. Produktový marketing zajistí, že si vaši potenciální zákazníci zapamatují vaše jméno, a zvýší povědomí o značce.
- Pomáhá lépe načasovat vaše oslovení: Stavebnictví je sezónní odvětví a marketing vám pomůže dostat nabídky do schránek ještě předtím, než se na jaře rozhoří válka o zakázky. Díky předem naplánovaným kampaním, retargetovaným reklamám a oslovení načasovanému podle finančních cyklů se objevíte v době, kdy klienti plánují, a ještě předtím, než financují někoho jiného.
- Zvyšuje kvalitu vašich nabídek: Zákazníkům dodává důvěru ještě předtím, než otevřou vaši nabídku. Prezentace s vaší značkou, propracované popisy schopností a chytré marketingové komunikační strategie promění vaši nabídku v příběh, ne jen v tabulku.
- Naplní vaši pipeline: Zajistí, že váš rozvrh bude plný a předvídatelný, což znamená plný marketingový funnel a méně období bez zakázek. Konzistentní marketing přináší stále více kvalifikovaných potenciálních zákazníků, takže zatímco jedna zakázka končí, vy už připravujete nabídku na další.
💰 Zvažte toto: Stavební firmy, které investují pouhá 3 % svých příjmů do marketingu, dosahují vyšších čistých ziskových marží než ty, které tak nečiní!
⭐ Doporučená šablona
Bez jasné strategie jsou marketingové aktivity roztříštěné: účastníte se nesprávných akcí, zveřejňujete obsah, který nemá úspěch, a sledujete potenciální zákazníky, kteří se nikdy nepřemění v reálné zákazníky. Řešení? Použijte šablonu strategického marketingového plánu ClickUp k:
- Definujte profil svého ideálního klienta (developeři nemovitostí, majitelé komerčních nemovitostí nebo vládní dodavatelé)
- Najděte nejlepší komunikační kanály (odborné veletrhy, LinkedIn, místní networkingové skupiny nebo platformy pro dodavatele).
- Sladěte všechny marketingové aktivity s vašimi obchodními cíli.
- Sledujte výkonnost a přizpůsobujte se měřením zdrojů potenciálních zákazníků, míry konverze nabídek a získaných projektů.
Nejlepší marketingové strategie pro stavební firmy
Zajištění opakovaných zakázek od stávajících zákazníků může záviset na výběru nejvhodnějších marketingových kanálů.
Zde je deset nápadů a strategií pro marketing ve stavebnictví, které vám pomohou rozšířit klientskou základnu a zlepšit image vaší značky.
1. Vytvořte interaktivní a vizuálně atraktivní webové stránky, které budou sloužit jako vaše digitální showroom.
Staveniště nemají luxusní showroomy, což znamená, že za vaši společnost musí mluvit její webové stránky. Jsou to vaše digitální pracoviště, které je vždy otevřené a vždy v provozu. Právě sem přicházejí potenciální klienti, aby si vás prohlédli.
Vše od kontaktní stránky po galerie projektů a seznamy služeb by mělo být přehledné, vizuálně přitažlivé a snadno navigovatelné. Stručně řečeno: dejte klientům přesně vidět, co děláte a jak pracujete. Pamatujte, že dobře vytvořený web buduje důvěru a kredibilitu ještě předtím, než zvednete telefon.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Používejte systém pro správu obsahu zaměřený na SEO, jako je WordPress nebo Webflow.
- Přidejte galerie projektů s posuvníky před a po, záběry z dronů a časosběrné klipy.
- Vložte reference od klientů, architektů nebo subdodavatelů.
- Použijte silné výzvy k akci, jako například „Domluvte si prohlídku stavby“ nebo „Získejte bezplatnou prohlídku“, které podnítí okamžitou akci.
📌 Příklad:
Společnost PCL Construction se díky vyváženému poměru mezi prezentací projektů a vzdělávacími infografikami řadí mezi přední poskytovatele stavebních služeb. Disponuje také přístupným rozvržením stránky, které je optimalizováno pro vyhledávače.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte na svůj web interaktivní nástroje, jako jsou kalkulátory nákladů nebo generátory seznamů materiálů. Když návštěvníci získají rychlé a užitečné odpovědi, je mnohem pravděpodobnější, že se z nich stanou spolehliví a kvalifikovaní potenciální zákazníci.
2. Vytvořte obsahovou strategii pro získání autority v oboru a organického provozu
👀 Věděli jste? Téměř 54 % stavebních firem, které mají potíže s generováním potenciálních zákazníků, nevytváří žádný obsah.
Než si klient vaši společnost prověří, pravděpodobně hledá informace jako „Jak dlouho trvá rekonstrukce?“ nebo „Jaké dlaždice odolají monzunům?“. To je vaše šance předložit odpovědi.
Strategie obsahového marketingu vám umožní zapojit se do diskuze v rané fázi, vzdělávat, budovat důvěru a organicky positionovat váš tým jako správnou volbu. Blogy, videoobsah a vizuální vysvětlení jsou také skvělým způsobem, jak demonstrovat odborné znalosti. Navíc je váš prodejní tým může využít v prezentacích, nabídkách a následných aktivitách.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Vytvořte seznam často kladených otázek od předchozích klientů (např. „Jak dlouho to bude trvat?“).
- Pište blogové příspěvky, natáčejte krátká videa nebo vytvářejte vizuální vysvětlující materiály.
- Zaměřte se na témata relevantní pro vaše stavební služby a lokalitu, která jsou vhodná pro SEO.
- Propojte obsah e-mailových kampaní, nabídek a brožur
- Pravidelně aktualizujte obsah podle sezónních nebo regulačních změn.
📌 Příklad:
Společnost Elevate Constructions pravidelně publikuje blogy a videa, které uživatele provádějí plánováním stavebních projektů, různými fázemi, bezpečnostními protokoly a rozpočtovými očekáváními. To ji odlišuje jako odborníka v oboru, pomáhá generovat organické potenciální zákazníky a zvyšuje organický provoz vyhledávání ze strany osob s rozhodovací pravomocí.
3. Personalizovaný e-mailový marketing pro maximální relevanci
Mnoho stavebních projektů má dlouhé rozhodovací cykly. Představte si developera, který shromažďuje finanční prostředky a povolení pro vícefázový komerční projekt, správce nemovitostí, který plánuje renovace starších budov, nebo majitele domu, který sestavuje rozpočet a plánuje stavbu vysněného domu na míru, jehož výstavba začne až za několik měsíců.
Potenciální zákazník může požádat o cenovou nabídku, ale zapomene na ni navázat. Právě v takových případech přichází na řadu e-mailový marketing.
Posíláním novinek, tipů a představení projektů přímo do jejich schránek zůstanete v jejich povědomí. I když zatím nejsou připraveni, až přijde čas vybrat dodavatele, budou si pamatovat právě vaše jméno.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Rozdělte své publikum do skupin, například na rezidenční vs. komerční, nové potenciální zákazníky vs. stávající klienty nebo podle typu služeb.
- Vytvářejte e-mailové sekvence na základě toho, v jaké fázi rozhodovacího cyklu se nacházejí (např. žádost o cenovou nabídku, provedená návštěva místa, žádná odpověď).
- Posílejte e-maily prostřednictvím drip kampaní, které přinášejí krátký, užitečný a konzistentní obsah.
- Personalizujte předměty a obsah e-mailů. Pokud je to možné, uveďte jméno příjemce, typ projektu nebo místo.
- Používejte vizuální prvky, jako jsou fotografie projektů nebo rychlé aktualizace webových stránek, se kterými se budou moci ztotožnit.
📌 Příklad:
Série čtyř e-mailů zaslaných majiteli domu, který požádal o cenovou nabídku, ale nereagoval, by mohla vypadat takto:
- E-mail 1: „Váš individuální odhad ceny domu, stále máte zájem?“
- E-mail 2: Představte podobný projekt s nádhernými fotografiemi a spokojenou recenzí klienta.
- E-mail 3: Sdílejte rychlý tip „5 způsobů, jak připravit pozemek na stavbu v období monzunů“.
- E-mail 4: Nabídněte bezplatný 15minutový hovor k projednání časového harmonogramu.
👀 Věděli jste, že... Personalizované a segmentované e-maily mají o 30 % vyšší míru otevření. To zní jako způsob, jak se vyhnout spamovému koši!
4. Využívejte reklamy na místní služby (LSA) k budování důvěry a zvýšení viditelnosti
Když někdo vyhledá „stavební firma v okolí“, Google zobrazí místní firmy, které provozují LSA, přímo na vrcholu výsledků. Po prověření, pojištění a schválení získáte zelený odznak Google Guaranteed a budete mít nárok na provozování LSA. To znamená okamžitou důvěru a zvýšení online viditelnosti stavební firmy u potenciálních klientů.
S LSA jako vaší marketingovou strategií vás noví klienti vnímají jako ověřenou a spolehlivou společnost. Přidejte k tomu silné recenze služeb a stanete se jasnou volbou. Navíc platíte pouze tehdy, když vám potenciální klient zavolá, nikoli pouze když klikne.
💡 Tip pro profesionály: Spojte placenou reklamu s relevantním obsahem, abyste oslovili potenciální zákazníky právě v okamžiku, kdy hledají služby, jako jsou ty vaše. Kromě Google Ads můžete využít také Instagram, Facebook a LinkedIn, které patří mezi nejoblíbenější sociální sítě.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Zaregistrujte se do služby Google Local Services Ads a podstupte ověření Google Guarantee (kontrola minulosti, licence, pojištění atd.).
- Jasně uveďte své hlavní služby, oblast působnosti a provozní dobu.
- Shromažďujte a prezentujte pozitivní recenze zákazníků přímo ve svém profilu Google.
- Stanovte si měsíční marketingový rozpočet, který budete platit za každého potenciálního zákazníka.
- Pomocí aplikace Google Local Services můžete sledovat potenciální zákazníky a rychle na ně reagovat.
📌 Příklad:
Regionální restaurátorská a stavební firma získala za jediný měsíc sedm ověřených potenciálních zákazníků díky přidání LSA.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro automatizaci marketingu pro podniky
5. Account-based marketing (ABM) pro získání významných klientů
Každý prodej je vítán, ale ne všechny potenciální zakázky jsou stejné. Pokud usilujete o velké zakázky, jako jsou developeři, realitní skupiny nebo vládní tendry, ABM musí být vaší strategií. Místo toho, abyste házeli širokou síť, vyberete si vysoce hodnotné klienty a oslovíte je přímo s personalizovanou nabídkou.
Přizpůsobte své prezentační materiály, případové studie a dokonce i vstupní stránky právě pro tohoto jednoho klienta. Koneckonců, získání jednoho velkého klienta může být zdrojem příjmů na celé měsíce.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Vytvořte seznam vysoce hodnotných cílů na základě velikosti projektu, odvětví nebo regionu.
- Přiřaďte každému klíčovému klientovi vyhrazeného správce účtu nebo tým.
- Vytvořte případové studie nebo portfolia představující podobné zkušenosti s projekty.
- Sponzorujte průmyslové akce nebo členství v asociacích, kterých se účastní.
- Využijte nástroje jako LinkedIn Sales Navigator k oslovení konkrétních zainteresovaných stran.
📌 Příklad:
LiveRamp se zaměřil pouze na 15 účtů z žebříčku Fortune 500 pomocí multitouchové kampaně ABM, která využívala personalizované displayové reklamy, uzavřený obsah, e-mailovou komunikaci, oslovování SDR a přizpůsobené direct maily. Tato taktika přinesla roční tržby přesahující 50 milionů dolarů a dosáhla 33% konverzního poměru za pouhé čtyři týdny.
6. Sponzorujte veletrhy a výstavy pro fyzické interakce
Marketing ve stavebnictví je také velmi praktický, takže některé z vašich nejlepších kontaktů vzniknou při podávání rukou a výměně vizitek. Sponzorování veletrhů a výstav představí vaši značku správnému publiku: developerům, projektovým manažerům, vedoucím nákupu a urbanistům.
S vaší cílovou skupinou v jedné místnosti je to skvělá marketingová strategie, která posiluje vaši online přítomnost. Pro B2B firmy to může vést k pozvánkám k předběžné kvalifikaci a zájmu o společné podniky. Pro stavební firmy a další profesionály v oblasti stavebnictví to znamená nové potenciální zákazníky, dohody s dodavateli a příležitosti k partnerství.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Vyberte si veletrhy, které navštěvují vaši cíloví zákazníci (nejen kolegové z oboru).
- Navrhněte stánek s vizuálními materiály k projektům, ukázkami a dárky pro návštěvníky.
- Připravte si rychlé letáky s portfoliem a brožury o službách
- Shromažďujte kontakty návštěvníků a kontaktujte je do 3–5 dnů.
- Sdílejte své zážitky živě prostřednictvím příběhů nebo rekapitulací po skončení akce.
📌 Příklad:
Série konferencí Traditional Building Conference spojuje několik sponzorů s vysoce cíleným publikem architektů, dodavatelů a odborníků na restaurování. Sponzoři oceňují tuto akci pro její vysoce kvalitní kontakty a zaměření na dané odvětví. Jeden z nich dokonce uvedl, že za pouhé dva dny dokázal uskutečnit 100 obchodních hovorů.
📖 Přečtěte si také: Strategie růstového marketingu pro rozšíření vašeho podnikání
7. Společný marketing s komplementárními firmami
Marketingové aktivity ve stavebnictví nejsou vždy samostatné kampaně. Když se řekne stavebnictví, vybaví se vám také architekti, interiéroví designéři, společnosti zabývající se stavebními materiály a realitní agenti. Společné marketingové kampaně s těmito partnery vám umožní využít jejich sítě a oslovit klienty, kteří již plánují stavbu.
Cokoli od webinářů „od návrhu po dodání“, sdílených videí na Instagramu nebo společného veletržního stánku konstruktivně rozšiřuje váš dosah. Tato strategie je také efektivní a nezatěžuje váš rozpočet.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Najděte firmy, které obsluhují stejnou cílovou skupinu (ale nejsou přímými konkurenty).
- Navrhněte společný blog, video nebo webinář s překrývajícím se marketingovým potenciálem.
- Sdílejte navzájem svůj obsah nebo zveřejňujte doporučení na sociálních sítích.
- Nabízejte balíčky služeb nebo pobídky za sdílené potenciální zákazníky.
- Zúčastněte se společně veletrhů a zdvojnásobte svou viditelnost
📌 Příklad:
Společnost Turner Construction se spojila se společností Autodesk, aby společně vytvořily obsah týkající se digitální realizace projektů. Kampaň zahrnovala články se společnou značkou, případové studie a sponzorství akcí, které zdůrazňovaly, jak přijetí technologií společností Turner zvýšilo její efektivitu, a zároveň propagovaly software společnosti Autodesk. Obě značky těží z toho, že oslovují publikum druhé značky v oblasti stavebnictví a technologií.
8. Influencer nebo partneři v centru pozornosti
Stavební projekty jsou vážné investice, takže to, s kým jste spolupracovali, může být základem pro budoucí kontakty, doporučení a lukrativní zakázky. Zní to skoro stejně zajímavě jako cameo role celebrity, že?
Vyzkoušejte rychlé a kreativní aktivity, jako jsou otázky a odpovědi na webu, rubrika „projektový partner měsíce“ nebo převzetí účtu na Instagramu. Představte známé architekty, designéry nebo projektové manažery, kteří nenápadně představí vaši práci prostřednictvím důvěryhodných hlasů a osloví jejich věrné sledovatele.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Identifikujte místní jména, která klienti již sledují (architekti, makléři, blogeři specializující se na konkrétní oblasti).
- Udělejte s nimi rozhovor na svém blogu nebo natočte krátké video o společném projektu.
- Označte je a představte na sociálních médiích s promyšlenými popisky.
- Proměňte reference v „výběr partnerů“ nebo videa s otázkami a odpověďmi.
- Využijte příběhy na Instagramu nebo LinkedIn k nahlédnutí do zákulisí
📌 Příklad:
Společnost Skanska USA se spojila s architektem Michaelem Hsuem, aby upozornila na „Understory“, veřejný prostor v Capitol Tower v Houstonu. Jejich prohlídky zákulisí, obsah na sociálních sítích a články v tisku zdůraznily Hsuovu designovou vizi. Toto partnerství zvýšilo viditelnost jak společnosti Skanska, tak Hsuovi a projekt se tak stal funkčním i architektonicky ikonickým.
9. Příspěvky na sociálních sítích a živé přenosy z projektů, které zosobňují vaši značku
Pokud je stavební webová stránka showroomem, představte si marketing na sociálních médiích jako kameru, která zachycuje váš každodenní život. Chcete-li přilákat budoucí klienty, partnery nebo dokonce talenty, sdílejte vše od dokončených stavebních projektů až po průběh prací na místě. Klíčem je dělat to živě a bez filtrů.
Ať už zvedáte ocel, pokládáte dlaždice nebo pořádáte sbírku potravin, sdílejte to, jakmile se to stane, abyste vyvolali zájem. Ve stavebnictví, kde je každý detail vizuální, zachycují příspěvky v reálném čase vaši osobnost, řemeslo a hodnoty v akci.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Proveďte analýzu cílové skupiny a vyberte vhodné sociální sítě, jako je Instagram, Facebook nebo LinkedIn.
- Naplánujte si krátké živé relace z bezpečných zón na staveništi (bez porušení bezpečnostních předpisů!).
- Představte svůj tým, vybavení nebo významné milníky.
- Propagujte živý přenos den předem a uložte si záznamy do svého profilu.
- Zapojte se živě – odpovídejte na otázky diváků nebo provádějte mini ankety během streamu.
📌 Příklad:
Společnost Suffolk Construction pravidelně zveřejňuje na LinkedIn klíčové milníky, slavnostní zakončení staveb, informace o udržitelnosti nebo technologicky podporované stavební postupy. Tyto příspěvky klientům objasňují stavební proces, přitahují partnery a zlepšují image zaměstnavatele pro špičkové talenty.
10. Programy doporučení a věrnostní programy
Ve stavebnictví mohou být spokojení zákazníci vaší nejlepší reklamou, proto jim dejte důvod, aby vás aktivně propagovali. Strukturovaný program doporučení a loajality ke značce je účinným přístupem, jak proměnit každý dokončený projekt v budoucí zakázky. Je to také skvělý způsob, jak sledovat potenciální zákazníky získané díky doporučení.
Malé odměny a exkluzivní výhody motivují klienty, aby vaše jméno sdíleli se svými přáteli, sousedy, skupinami RWA a dokonce i správci budov. Tento přístup funguje perfektně pro firmy, které nabízejí služby v oblasti bydlení a opakovatelné služby, jako jsou přestavby, hydroizolace nebo instalace solárních panelů.
⚒️ Kroky k jeho vybudování
- Vytvořte jednoduchý nástroj pro sledování doporučení
- Nabízejte dárkové karty, slevy nebo doplňkové služby jako motivaci.
- Pošlete děkovný dopis nebo video s logem vaší společnosti, když vás někdo doporučí.
- Propagujte program prostřednictvím e-mailu a na svých fakturách.
- Rychle reagujte na potenciální zákazníky, abyste udrželi dynamiku
📌 Příklad:
TraceAir má program doporučení, který nabízí 250 dolarů za projekt, pokud doporučený klient podepíše smlouvu do šesti měsíců. Program má jasné podmínky, jednoduchá kritéria způsobilosti a snadné podání, díky čemuž je oblíbený mezi staviteli, developery a inženýry.
📖 Přečtěte si také: Jak založit stavební společnost
Jak ClickUp vylepšuje marketing stavebních firem
Zavedení všech těchto marketingových strategií je zásadní pro využití jejich výhod. Ale pak nastupuje reálný život.
Ta série referencí? Zapomeňte na ni.
Kalendář návštěv stavenišť? Plný.
Nápady na kampaně? Pohřbené pod revizemi plánů a fakturami dodavatelů.
Marketing zvyšuje příjmy i důvěryhodnost. Neměl by být první věcí, kterou opomíjíte, když se potýkáte s dešťovými zpožděními, problémy s materiálem a neustálými telefonáty od klientů.
🧠 Zajímavost: 45 % respondentů oslovených společností Gartner uvedlo, že ke sledování každodenních činností ve své stavební praxi používají manuální metody, jako jsou papír a tužka nebo tabulky.
Pokud vaše systémy uvízly v době kamenné, vaše marketingové úsilí nemá šanci na úspěch.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která vašemu marketingovému týmu poskytuje přehledné a centralizované centrum. Sledujte své kampaně, plánujte příspěvky, zaznamenávejte zpětnou vazbu od klientů a už nikdy neztraťte dobrý nápad.
Díky flexibilním nástrojům a více než 1 000 integracím se ClickUp přizpůsobí vašim stavebním projektům – ať už budujete značku, připravujete nabídku nebo stavíte zařízení za miliony dolarů.
Jak říká Kira Kieffer, marketingová manažerka společnosti Renewal By Andersen:
ClickUp nabízí přizpůsobitelnou správu úkolů, intuitivní rozhraní, sledování času, funkce pro spolupráci, automatizaci, přizpůsobitelné panely, přístup pro hosty, mobilní přístup a neustále nové aktualizace.
ClickUp nabízí přizpůsobitelnou správu úkolů, intuitivní rozhraní, sledování času, funkce pro spolupráci, automatizaci, přizpůsobitelné panely, přístup pro hosty, mobilní přístup a neustále nové aktualizace.
Ukážeme vám, jak tuto silnou stránku co nejlépe využít:
Využijte kontextově orientovanou umělou inteligenci pro rychlou tvorbu obsahu
Ignorujete tvorbu obsahu, protože jste zaneprázdněni návštěvami stavenišť, hovory s dodavateli a informováním klientů? ClickUp Brain je jako mít k dispozici celý marketingový tým a výzkumného asistenta. Generuje obsah z hrubých nápadů a pomáhá vymýšlet marketingové taktiky od nuly. To znamená, že můžete okamžitě vytvářet poutavé blogové příspěvky, e-mailové prezentace a dokonce i scénáře videí, aniž byste tomu museli věnovat hodiny svého času.
Brain je nejkomplexnější pracovní AI na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a vaše externí aplikace – za účelem generování obsahu, analýzy zpětné vazby a vytváření marketingových strategií s plným kontextovým povědomím.
Brain vám dokonce pomůže připravit následné kroky, rozdělit rozsáhlé projektové soubory a přeměnit dlouhé aktualizace na stručné souhrny.
Spojením funkcí Brain s Autopilot Agents od ClickUp získáte plně obsazené digitální marketingové velitelské centrum založené na umělé inteligenci, které je integrováno do vašeho pracovního postupu.
Představte si tyto agenty jako své kolegy s umělou inteligencí, kteří mohou samostatně provádět akce na základě spouštěčů a pokynů.
📌 Řekněme, že jste právě dokončili první fázi rekonstrukce pro svého klienta. Váš agent pro tvorbu textů na míru spustí kampaň a vypracuje příspěvek na LinkedIn v souladu s podrobnostmi projektu a tónem značky. Agent pro správu kampaní sleduje zapojení, navrhuje vylepšení a označuje příspěvky s nízkou výkonností – vše automaticky.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost. Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená?
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
Ušetřete čas a omezte přepínání mezi kontexty díky jednotnému marketingovému pracovnímu prostoru.
Marketing ve stavebnictví se vyvíjí rychle a mění se ještě rychleji. Kreativní plány mohou snadno zapadnout.
ClickUp pro marketingové týmy sjednocuje veškeré plánování, spolupráci a reporting ve stavebnictví na jednom místě. Potřebujete změnit sdělení uprostřed projektu? Chcete sjednotit tým kolem nového designu billboardů? ClickUp zajistí, že všichni budou v reálném čase na stejné vlně. To znamená automatizovanou komunikaci s vašimi nejnovějšími e-maily, brožurami a upomínkami.
Naplánujte průběh kampaní a rozvržení veletrhů pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Spouštějte úkoly ClickUp Tasks přímo z těchto brainstormingových sezení. A sledujte každý úkol až do jeho dokončení pomocí integrované správy úkolů. Je to vaše kreativní válečná místnost, ale bez chaosu.
K dispozici je také ClickUp Docs, integrovaný dokumentační nástroj ClickUp, který umožňuje vytvářet standardní operační postupy a právní smlouvy v bohatém formátování.
A co je ještě lepší? Pomocí formulářů ClickUp můžete okamžitě shromažďovat poznatky z terénu a zpětnou vazbu od klientů a výsledky vizualizovat na propojeném dashboardu, takže vám nikdy neunikne žádná novinka ani termín.
Plánujte rychleji a chytřeji díky přizpůsobitelným šablonám
Chcete vytvářet spolehlivé marketingové plány, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly?
Využijte stovky šablon marketingových kampaní s předem připravenými seznamy úkolů, časovými osami, stavem pokroku, milníky a dokonce i automatizacemi. Šablony vám umožní rychlý start, aktualizaci plánů v reálném čase a udržení přehledu napříč týmy a pracovišti.
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp je například skvělou volbou pro stavební firmy, které chtějí sladit marketingové aktivity s čtvrtletními cíli a OKR. Obsahuje hotový seznam úkolů, který sleduje všechny aktivity, od oslovování klientů po spouštění kampaní.
Vše je organizováno podle vašich obchodních cílů a časových harmonogramů, takže váš tým přesně ví, které úkoly jsou důležité a kdy je třeba je splnit. Získáte také speciální seznam OKR, ve kterém můžete mapovat dlouhodobé cíle, marketingové KPI a sledovat čtvrtletní pokrok. To znamená, že každý leták, doporučení nebo plán výstavy zůstává propojen s obchodními výsledky.
Pokud potřebujete spravovat každý detail kampaně, šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp je pro vás jako stvořená. Šablona obsahuje stavy pro postupné provádění a postupně přechází od plánování přes spuštění až po udržení zákazníků.
Obsahuje také osm přizpůsobených zobrazení, která pokrývají vše od rozpočtů po kalendáře obsahu. K dispozici je dokonce speciální nástroj pro sledování sociálních médií, který vašemu týmu pomůže publikovat příspěvky včas a udržovat soulad. Navíc můžete všechny své projektové návrhy, značkové materiály a marketingové pokyny uložit do jedné snadno přístupné referenční sekce.
🧠 Zajímavost: Hádejte, jaká je tajná přísada, díky které je Velká čínská zeď tak odolná? Lepkavá rýže! Stavitelé z dynastie Ming ji smíchali s vápennou maltou a vytvořili tak první kompozitní maltu na světě. Vědci zjistili, že tato směs „lepkavé rýže a vápna“ činila stavby stabilnějšími, odolnějšími a dokonce i odolnými vůči zemětřesením. Díky tomu starověké zdi, hrobky a pagody obstály ve zkoušce času.
Běžné marketingové výzvy pro stavební firmy a jejich řešení
Zatímco mít solidní strategie je klíčové, být připraven na překážky také pomáhá vytěžit maximum z vašeho marketingového plánu. Zde je několik výzev, kterým stavební firmy čelí, a několik tipů, jak je překonat pomocí ClickUp.
Nekonzistentní sledování potenciálních zákazníků
Ve stavebnictví mohou potenciální zákazníci pocházet odkudkoli: z webových formulářů, od bývalých zákazníků, z doporučení nebo z náhodných návštěv. Pokud se týmy soustředí na práci na stavbě a nemají vždy zavedené specializované prodejní procesy, následné kroky se často zpožďují nebo zcela vynechávají. Nakonec se potenciální zákazníci odkloní a cenné obchodní příležitosti jsou ztraceny.
🛠 Jak to napravit
- Automaticky přiřazujte následné úkoly ClickUp k řízení potenciálních zákazníků získaných z formulářů ClickUp.
- Vytvořte nástroj pro sledování potenciálních zákazníků vázaný na typy projektů
- Nastavte si v ClickUp připomenutí pro kontrolu prodejů a zpětná volání.
Nesouvislá interní komunikace
Když se designéři, textaři a projektoví manažeři spoléhají na různá řešení, marketingové týmy ve stavebnictví často pracují izolovaně. Tato nesourodost je obzvláště častá, když se o marketing stará směsice freelancerů a interních zaměstnanců.
Nedostatek sdíleného systému způsobuje zpoždění, duplicitní práci a nedodržování termínů.
🛠 Jak to napravit
- Centralizujte práci pomocí sdílených nástrojů, jako jsou ClickUp Dashboards a ClickUp Docs.
- Přiřaďte jasné vlastnictví s termíny splnění
- Uchovávejte komentáře, soubory a aktualizace na jednom místě ve svém pracovním prostoru ClickUp.
Žádný přehled o návratnosti investic do kampaně
Zveřejňujete reklamy, tisknete letáky, možná dokonce připravujete efektní výstavní stánek, ale víte vlastně, co funguje? Většina stavebních firem to neví, a není to vaše vina. Sledování v reálném čase prostě není součástí běžného pracovního postupu.
Než se nadějete, rozpočet je vyčerpán, ale výsledky zůstávají nejasné.
🛠 Jak to napravit
- Po analýze vašich současných kanálů zmapujte marketingové metriky, jako je dosah, potenciální zákazníci a náklady.
- Propojte marketingové úkoly s čtvrtletními obchodními cíli pomocí funkcí ClickUp Goals a Milestones.
- Sledujte rozpočty a výsledky pomocí vlastních polí a dynamických výpočtů v ClickUp.
Nedostatek času na tvorbu obsahu
Když musíte najednou řídit staveniště, hovory s klienty a kontroly zaměstnanců, čas letí jako voda. Provádění efektivních digitálních marketingových kampaní nebo dokonce publikování dobře zpracovaného blogu tak skončí na druhé koleji.
To znamená, že vaše webové stránky zastarávají, vaše sociální sítě utichají a vaše nejlepší práce nikdy neuvidí světlo světa.
🛠 Jak to napravit
- Využijte kvalitní nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, k vytváření kreativních příspěvků a souhrnů.
- Plánujte týdenní obsah pomocí šablon kalendáře obsahu ClickUp.
- Automatizujte schvalování a publikování plánů pomocí ClickUp Automations.
Vybudujte si marketingovou základnu, která se dá škálovat. Vyzkoušejte ClickUp.
Vzhledem k tomu, jak rozsáhlý je multikanálový marketing pro stavební firmy, vám pouze výkonný marketingový nástroj pomůže překonat vaše možnosti. Pokud potřebujete AI, správu úkolů a automatizaci pod jednou střechou, ClickUp je skvělou volbou.
ClickUp také nabízí integrované dokumenty, pracovní postupy a řídicí panely, které vám pomohou proměnit efektivní marketingovou strategii ve stavebnictví v realitu, aniž by zpomalily práci na vašem webu. Vše od kampaní po sledování potenciálních zákazníků je zpracováno bez izolovaných systémů a s úplnou přehledností.
Jste připraveni chytřeji prodávat a budovat větší podnik? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!