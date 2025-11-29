Funkce projektu ChatGPT: Jak je používat (podrobný průvodce)

Představte si následující situaci: požádáte ChatGPT, aby vám navrhl osnovu blogu. Poté scénář. Poté přepíše nadpis. Na konci máte 12 různých chatů, které nejsou nijak propojeny.
Projekty ChatGPT pomáhají znalostním pracovníkům, tvůrcům obsahu, vývojářům, marketérům a pokročilým uživatelům vnést pořádek a kontext do jejich pracovního postupu. V rámci každého projektu můžete nastavit vlastní pokyny, aby byly odpovědi ChatGPT přizpůsobeny konkrétnímu kontextu daného projektu.
Umožní vám tak organizovat vícefázovou práci, spravovat kontext napříč úkoly a usnadní vám rozvíjení vašich nápadů. V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme funkce projektu ChatGPT a jejich použití. 📝
Šablona pro správu projektů ClickUp nabízí intuitivní a efektivní přístup ke správě úkolů, časových os a týmové spolupráci.
Co jsou projekty ChatGPT?
Projekty ChatGPT jsou chytré pracovní prostory v rámci ChatGPT, které nám umožňují vytvářet specializované projektové prostory pro seskupování souvisejících souborů a konverzací.
Umožní vám shromáždit všechny související chaty, soubory a vlastní pokyny pro projekt, což usnadňuje udržování kontextu a kontinuity při delších úkolech nebo společné práci. Je to neocenitelné pro psaní, výzkum, plánování, učení a další procesy.
Jak zahájit nový projekt v ChatGPT?
Zde je podrobný návod, který vám pomůže s jistotou zahájit váš první projekt ChatGPT a automatizovat úkoly pomocí umělé inteligence.
Krok č. 1: Otevřete ChatGPT
Spusťte desktopovou aplikaci ChatGPT nebo navštivte chat.openai.com ve svém prohlížeči. Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Plus, Pro, Team, Enterprise nebo Edu. Projekty nejsou k dispozici pro uživatele bezplatné verze.
Krok č. 2: Otevřete postranní panel
Jakmile se přihlásíte, podívejte se na levý postranní panel. Zde se zobrazují vaše stávající chaty a projekty. Pokud jste již dříve používali složky, projekty se zobrazí v podobné sekci.
Krok č. 3: Klikněte na tlačítko „+“.
V sekci Projekty klikněte na tlačítko +, které najdete buď vedle položky Projekty, nebo v horní části seznamu Projektů. Tím se spustí proces vytváření nového projektového prostoru.
A právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Jako váš AI-poháněný pracovní kopilot automaticky shromažďuje aktualizace z úkolů, vláken a dokumentů a poskytuje denní přehledy, rozhodovací zprávy a souhrnné komentáře. Už nikdy nebudete muset honit lidi (nebo informace). 💨
Krok č. 4: Pojmenujte a přizpůsobte si svůj projekt
Pojmenujte svůj projekt jasným a výstižným názvem. Můžete také vybrat barvu nebo ikonu, abyste jej vizuálně odlišili od ostatních. To je užitečné zejména v případě, že plánujete vytvořit více projektů pro různé klienty nebo pracovní postupy.
Pokud již máte chaty související s tímto projektem, stačí je přetáhnout do nového projektu. Chaty můžete přesunout i později, pokud chcete začít s čistým štítem.
Krok č. 5: Nastavte pokyny specifické pro projekt
Každý projekt může mít své vlastní vlastní pokyny, které pomáhají ChatGPT reagovat s lepším kontextem. Použijte je k objasnění cílů, tónu, publika nebo jakýchkoli pravidel, která je nutné dodržovat pro daný konkrétní projekt.
Nyní jste připraveni. Zahajte nový projektový chat v rámci projektu nebo pokračujte tam, kde jste přestali.
💡 Tip pro profesionály: Snadno organizujte svůj pracovní prostor přesunutím existujících chatů do projektu. Stačí přetáhnout chat z seznamu chatů do projektu nebo vybrat možnost Přesunout do projektu z nabídky chatu. Chat převezme pokyny a kontext souborů projektu a můžete jej kdykoli odstranit ze stejné nabídky.
Přesuňte existující chat do svého projektu
Pokud jste již ChatGPT použili a chcete vybrané chaty přesunout do projektu, postupujte takto:
- Z seznamu chatů přetáhněte chat do svého projektu nebo otevřete nabídku chatu a vyberte možnost Přesunout do projektu.
- Po přesunutí chat zdědí pokyny projektu a kontext souborů.
- Později jej můžete odstranit z nabídky chatu (Odstranit).
Funkce projektů ChatGPT
Projekty ChatGPT představují chytřejší způsob práce na dlouhodobých, složitých nebo víceúrovňových úkolech. Zde je několik tipů, které se vám mohou hodit:
- Práce související se skupinou: Uspořádejte si své chaty, soubory a kontext v rámci pracovního prostoru zaměřeného na konkrétní projekt.
- Přizpůsobte odpovědi pomocí pokynů specifických pro daný projekt: Nastavte vlastní pokyny specifické pro každou stránku projektu, aby ChatGPT znal tón, cíl a podrobnosti.
- Nahrávejte a znovu používejte soubory v různých chatech: Přidejte do svého projektu soubory PDF, obrázky, tabulky, úryvky kódu a další, abyste je mohli používat jako reference nebo analyzovat.
- Proveďte hlubší výzkum: Kombinujte nahrané soubory, pokyny a výzvy s daty v reálném čase z webového vyhledávání a získejte bohatší a relevantnější informace.
- Využijte ChatGPT bez použití rukou: Použijte hlasový režim k brainstormingu, kontrole souborů nebo hlasitému promýšlení úkolů na cestách.
- Řízení přístupu: Majitelé projektů řídí, kdo se může připojit a jakou úroveň přístupu má.
- Spolupráce týmu: Sdílené projekty umožňují uživatelům pracovního prostoru spolupracovat. Členové týmu mají společný přístup k chatům, souborům a pokynům.
- Paměť projektu: Každý projekt má vestavěnou paměť, díky které si ChatGPT pamatuje vaše chaty a nahrané soubory v rámci daného projektu.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte funkci Rozvětvené chaty v ChatGPT. Uživatelé mohou otevřít existující chat a pokračovat v konverzaci, aby prozkoumali nový nápad, aniž by ztratili původní vlákno. Například datový vědec může rozvětvit chat svého kolegy, aby otestoval novou hypotézu, a přitom zachoval původní myšlenkový řetězec.
Jak používat funkce projektu ChatGPT s příklady?
Chcete začlenit projekty ChatGPT do svého pracovního postupu? Projděme si jeho klíčové funkce na praktických příkladech.
1. Psaní a úpravy
ChatGPT Projects vám umožňuje ukládat stylové příručky, příklady hlasu značky a referenční materiály, takže každý obsah, který napíšete, zůstane konzistentní, aniž byste museli pokaždé znovu vysvětlovat svůj tón.
Zde je několik tipů, jak zajistit automatizaci pracovního postupu při psaní:
- Vytvářejte návrhy, revize a struktury dlouhých textů, jako jsou knihy, zprávy nebo články.
- Sleduje úpravy napříč verzemi a experimentuje s alternativními návrhy.
- Organizuje psaní podle kapitol, sekcí nebo témat
📌 Příklad zadání: „Napište návrh první kapitoly mého sci-fi románu se zaměřením na dystopický městský kraj“ nebo „Porovnejte poslední dvě verze tohoto shrnutí a zdůrazněte, co se změnilo.“
💡 Tip pro profesionály: Pomocí větvení můžete vyzkoušet více tónů nebo zakončení, aniž byste přepsali svou nejlepší verzi. Můžete také zvýraznit text a pomocí vložených komentářů zanechat poznámky k úpravám, připomenutí nebo zpětnou vazbu pro budoucí relace.
Plánování produktů nebo marketingových kampaní
Projekty ChatGPT můžete využít k ukládání briefů kampaní, průzkumů publika a pokynů pro zasílání zpráv. Když brainstormujete nápady na reklamy nebo vylepšujete positioning, AI čerpá z tohoto kontextu, místo aby pokaždé začínala od nuly.
Zde je návod, jak používat projekty ChatGPT pro produktové nebo marketingové kampaně:
- Centralizujte kreativní briefy, persony, kalendáře obsahu a výzkum
- Vylepšená paměť projektu vám pomůže zdokonalit zasílání zpráv a brainstorming napříč několika chaty.
- Pozvěte členy týmu, aby přispívali nebo společně prováděli revize.
📌 Příklad zadání: „Napište stručný popis kampaně na sociálních médiích pro uvedení tenisek na trh zaměřené na generaci Z“ nebo „Analyzujte sdělení konkurence a navrhněte tři způsoby, jak se odlišit.“
Učení a výzkum
Ukládejte seznamy četby, poznámky z kurzů a výzkumné práce do projektů ChatGPT, aby vám umělá inteligence mohla pomoci syntetizovat informace, testovat vaše znalosti pojmů nebo propojovat myšlenky z různých zdrojů.
Zde je vysvětleno, jak projekty pomáhají v tomto případě:
- Vytváří trvalou znalostní bázi se soubory, shrnutími a otázkami a odpověďmi.
- Sledujte své učení v průběhu týdnů nebo měsíců pomocí paměti.
- Využívá interaktivní kvízy nebo rozbory k upevnění pojmů.
📌 Příklad výzvy: „Shrňte hlavní argumenty z těchto čtyř ekonomických článků“ nebo „Vytvořte tabulku, která sleduje moje otázky a odpovědi GPT týkající se kvantové mechaniky.“
Programovací projekty
Vložte soubory projektu, dokumentaci API a stylové konvence do projektů ChatGPT. Když nyní požádáte o pomoc s laděním nebo vytvářením nové funkce, umělá inteligence již bude vědět, jak je váš kód strukturován a jaké vzory používáte.
Zde je přehled toho, co můžete s projekty ChatGPT dělat při vývoji softwaru:
- Pište, laděte a dokumentujte skripty nebo aplikace napříč více soubory.
- Používejte trvalý kontext pro iterativní řešení problémů
- Refaktorujte s jistotou díky paměti a rozpoznávání souborů podporovaným umělou inteligencí.
📌 Příklad výzvy: „Vygenerujte skript Python pro scrapování tweetů podle hashtagů a exportujte výsledky do CSV“ nebo „Přidejte inline dokumentaci ke všem mým funkcím API a zkontrolujte bezpečnostní problémy.“
Jak zmínil jeden uživatel Redditu:
Seznamte se s ClickUp Brain MAX, výkonným vylepšením, které sjednocuje několik nástrojů AI do jednoho centralizovaného centra produktivity.
Už nemusíte přepínat mezi Gemini, Claude nebo ChatGPT. Brain MAX vám nabízí prémiové modely umělé inteligence pod jednou střechou, prostor, který plně rozumí vašemu pracovnímu prostředí a propojuje se s vašimi externími nástroji.
Umožňuje také diktovat úkoly hlasem pomocí funkce Talk to Text, automaticky generovat zprávy a spouštět pracovní postupy v jiných nástrojích, jako jsou Google Drive a SharePoint. Pro každý úkol si můžete vybrat nejlepší model AI, od GPT-5. 0 po Claude Sonnet 4.
Osvědčené postupy pro používání funkcí projektu ChatGPT
Zde je několik tipů, jak ChatGPT využít:
- Větev pro alternativy: Vytvořte nové větve, abyste mohli prozkoumat přepisy, odvážné nápady nebo rozvětvení funkcí.
- Přidávejte komentáře přímo do textu: Zanechte otázky, návrhy nebo poznámky přímo ve svých souborech; ChatGPT je dokáže naskenovat a odpovědět na ně najednou.
- Pravidelně pořizujte snímky: Před velkými přepisy nebo změnami kódu ukládejte označené verze, abyste ochránili svůj pokrok a umožnili rychlé vrácení zpět.
- Struktura podle typu úkolu: Rozdělte práci na soubory pro návrhy, výzkum, zpětnou vazbu a úkoly, aby se správce úkolů AI mohl soustředit a udržovat pořádek.
- Shrňte klíčová rozhodnutí: Připněte „Protokol rozhodnutí“ na horní část souborů, abyste zdokumentovali změny a omezili opakované diskuse.
- Požádejte o chytré recenze: Požádejte ChatGPT, aby shrnul otázky, vypsal úkoly nebo označil nesrovnalosti v souborech.
- Zabezpečte citlivé informace: Upravte nastavení sdílení, abyste zabránili odhalení soukromých údajů, jako jsou klíče API nebo proprietární obsah.
- Návrh pro předání: Přiložte soubory README nebo jasné pokyny, aby se budoucí spolupracovníci mohli zapojit s minimálním úsilím.
Funkce projektu ChatGPT: plán a budoucí aktualizace
OpenAI neustále rozšiřuje možnosti projektů ChatGPT. Zde je několik, na které se můžete těšit:
- Rozšířil své možnosti tak, aby podporoval až 40 souborů na projekt, vylepšil hlasové interakce a integroval nástroje jako Notion, Canva a HubSpot.
- Navíc rozšířil Projekty na všechny uživatele ChatGPT, což umožňuje účtům Free, Plus a Pro vytvářet sdílené pracovní prostory, kam můžete pozvat kolegy, spolupracovat na chatech a nahrávat soubory.
- Uživatelé nyní mají k dispozici řízení paměti pouze pro projekty, které umožňuje omezit přístup k obsahu jiných chatů v rámci projektu.
- Bylo také vylepšeno přizpůsobení: nyní můžete pro každý projekt vybrat barvy a ikony, abyste mohli lépe organizovat a přizpůsobovat svůj pracovní prostor.
OpenAI také v současné době rozvíjí hluboké výzkumné schopnosti (vyhledávání na webu + kontext projektu) a režim hlasové interakce v rámci projektů pro plynulejší spolupráci s AI. Do budoucna OpenAI plánuje zavést autonomní agenty, kteří budou schopni provádět vícestupňové pracovní postupy v rámci projektů, jako je analýza dat nebo vyplňování formulářů.
Omezení projektů ChatGPT (+ na co si dát pozor)
Ačkoli ChatGPT Projects nabízí silné funkce, má také některé významné omezení, které mohou narušit váš časový plán a donutit vás zvážit alternativy ChatGPT. Pochopení těchto omezení vám pomůže vyhnout se běžným úskalím:
- Limity pro nahrávání souborů: Pro uživatele verzí Pro/Enterprise pouze 40 souborů na projekt (20 pro verzi Plus) a najednou lze nahrát 10 souborů.
- Kontinuita chatu: Předchozí chaty v projektu se automaticky nepřenášejí, pokud na ně není odkazováno.
- Omezení kontextu: ChatGPT může ztratit přehled o dlouhých konverzacích nebo podrobných vláknech projektu.
- Omezení použití: Limity zpráv se liší podle tarifu; uživatelé tarifů Pro a Plus mohou při intenzivním používání dosáhnout maximálního počtu relací.
- Citlivost výzev: Nejasné nebo dvojznačné výzvy mohou vést k irelevantním nebo nepřesným odpovědím, které se také nazývají halucinace.
- Bezpečnost dat: OpenAI může v souladu se svými zásadami uchovávat nahraná data, což vyvolává obavy ohledně bezpečnosti a důvěrnosti.
- Riziko zaujatosti: Odpovědi mohou odrážet škodlivé, zaujaté nebo stereotypní vzorce z trénovacích dat.
- Žádný multitasking: Model zpracovává jeden dotaz najednou; nedokáže současně zpracovávat více vláken.
Jak ClickUp pomáhá spravovat vaše projekty
ChatGPT Projects můžete použít k plánování obsahové kampaně, ale pak kopírujete výstupy do dokumentů, ručně vytváříte úkoly, přiřazujete je svému týmu a sledujete pokrok v samostatných nástrojích. Tomu říkáme „Work Sprawl“ (rozptýlení práce).
Umělá inteligence vám pomáhá přemýšlet, ale nepomáhá vám s realizací.
ClickUp přistupuje k věci jinak, protože je prvním konvergovaným AI pracovním prostorem na světě. Vestavěný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, nejen organizuje AI konverzace, ale také je přímo propojuje s vaším skutečným pracovním tokem. S Brainem můžete generovat obsahový přehled. Jediným příkazem jej okamžitě přeměňte na úkoly. Brainstormujte nápady na funkce ve stejném prostoru. Přiřaďte je vývojářům s plným kontextem. Propojte je s projektovým dokumentem, kde se přijímají rozhodnutí. Vidíte, jak ClickUp posouvá automatizaci projektového řízení AI a pracovní tok na novou úroveň?
Skutečný uživatel sdílí:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také projektovému týmu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také projektovému týmu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Pro znalostní pracovníky a týmy, které jsou unavené ručním překlenováním propasti mezi výstupy AI a skutečnou prací, zde je důvod, proč software pro správu projektů ClickUp poráží ChatGPT.
Projekty poháněné nejvýkonnější umělou inteligencí
S ClickUp Brain můžete zvýšit svou produktivitu až desetinásobně. Tento asistent využívající umělou inteligenci vám pomůže pracovat chytřeji, rychleji a propojeněji. Umožní vám okamžitý přístup k informacím, správu projektů a tvorbu obsahu pod jednou střechou.
Řekněme, že jste produktový manažer, který dohlíží na mezifunkční spuštění. Stačí se zeptat ClickUp Brain: „Jaký je aktuální stav všech zaměstnanců pracujících na projektu?“ Okamžitě shrne všechny relevantní úkoly, aktualizace a překážky ve vašem pracovním prostoru.
AI Enterprise Search od ClickUp okamžitě vyhledává odpovědi z úkolů, dokumentů a konverzací, zatímco Brain zvládá rutinní aktualizace, standupy a sledování.
A co víc, tento nástroj pro spolupráci s umělou inteligencí dokáže automaticky generovat aktualizace projektu pro vaše týdenní e-maily zainteresovaným stranám, navrhovat nové dílčí úkoly na základě posledních komentářů nebo dokonce označovat položky po termínu.
A pokud se vám to zdá příliš dobré, počkejte, až vyzkoušíte Brain MAX, svého AI společníka na ploše.
- Sjednocené vyhledávání a kontextová umělá inteligence: Okamžitě prohledávejte své úkoly, dokumenty, schůzky a další propojené aplikace, aby umělá inteligence pochopila celý rozsah vaší práce.
- Produktivita díky funkci Talk-to-Text: Diktujte nápady, poznámky z jednání nebo aktualizace úkolů hlasem – Brain MAX je převede do upraveného textu rychleji, než byste je stačili napsat.
- Podpora více modelů AI: Přepínejte mezi různými modely AI (jako GPT-4. 1, Claude nebo Gemini) podle svých potřeb, aniž byste ztratili kontext.
- Úkoly řízené umělou inteligencí: Požádejte Brain MAX, aby generoval úkoly, projekty nebo dokumenty na základě vašich hlasových nebo textových pokynů, a nechte jej automatizovat následné kroky s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru.
S Brain MAX můžete zbavit se roztříštěnosti nástrojů AI, zefektivnit spolupráci a zajistit soulad celého týmu.
Nechte agenty vykonávat opakující se práci
Díky automatizaci opakujících se úkolů, zobrazování správných informací ve správný čas a zajištění souladu všech zúčastněných stran vám agenti ClickUp uvolní energii pro kreativní, strategickou a vysoce efektivní práci.
Jak agenti ClickUp konkrétně vylepšují řízení projektů:
- Automatizujte nastavení projektu: Vytvářejte plány projektů, rozdělte úkoly a přiřaďte vlastníky na základě vašeho pracovního postupu.
- Udržujte projekty v pohybu: Sledujte průběh úkolů, označujte překážky a posílejte připomenutí, abyste zajistili dodržení termínů.
- Centralizujte komunikaci: Odpovídejte na otázky týkající se projektu, shrňte aktualizace a zveřejňujte zprávy v kanálech nebo vláknech, aby všichni byli informováni.
- Přizpůsobte si proces: Přizpůsobte agenty tak, aby se spouštěli při klíčových událostech projektu, jako je vytvoření úkolu, změna stavu nebo blížící se termín, aby byl váš pracovní postup vždy optimalizovaný.
K dispozici jsou také předem připravené agenty, jako jsou Weekly Report, Daily Report, Team StandUp a Answers Agents, které s minimálním nastavením zpracovávají aktualizace, souhrny pokroku a okamžité otázky a odpovědi v kanálech projektu.
Pro více přizpůsobené potřeby vám Custom Agents umožní definovat konkrétní spouštěče, akce a zdroje znalostí, které budou vyhovovat vašim jedinečným pracovním postupům.
💡 Tip pro profesionály: Projektoví manažeři tráví hodiny na schůzkách, kde se zabývají aktualizacemi, rozhodnutími a následnými kroky v rámci několika projektů. AI Notetaker od ClickUp automaticky zaznamenává přepisy schůzek, shrnuje klíčové body a extrahuje položky, které je třeba řešit. Projektoví manažeři tak mohou diskuse okamžitě proměnit v úkoly.
Zlepšete správu svých úkolů
ClickUp Tasks vám pomůže rozdělit velké nápady na menší, proveditelné kroky s termíny, přidělenými úkoly, prioritami a vlastními poli, která odrážejí váš jedinečný pracovní postup.
Pokud jste například nastínili strategii uvedení produktu na trh, můžete vytvořit jednotlivé úkoly pro texty na úvodní stránce, reklamní kreativy, e-mailové kampaně a recenze zainteresovaných stran. Každý úkol lze přiřadit správnému členovi týmu, stanovit jasný termín a propojit s příslušnými prostředky v rámci softwaru pro správu úkolů.
Abyste měli vše pod kontrolou, vizualizujte tyto úkoly pomocí zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, kanbanové tabule, kalendáře, Ganttovy diagramy a další.
⚙️ Bonus: Porovnejte ClickUp a ChatGPT a podívejte se, jak strukturované řízení projektů v kombinaci s flexibilní podporou umělé inteligence umožňuje rychlejší a chytřejší pracovní postupy.
Chcete ušetřit čas při opakovaných činnostech? Automatizace v ClickUp vám umožňuje nastavit spouštěče, podmínky a akce typu „pokud toto, pak tamto“, které se spouštějí automaticky.
Například když se stav úkolu změní na „V kontrole“, ClickUp jej automaticky přiřadí vašemu vedoucímu QA, nastaví termín splnění na dva dny později a zveřejní komentář s označením této osoby.
💡 Tip pro profesionály: S dashboardy ClickUp získáte kontrolní centrum v reálném čase, kde můžete sledovat cíle, pracovní vytížení týmu, termíny a stav projektů. Přizpůsobte si karty tak, abyste mohli sledovat průběh úkolů, rychlost sprintů nebo zpožděné položky, a vždy tak měli přehled o reálných výsledcích.
Vytvářejte, spolupracujte a upravujte v Docs
Jakmile budete mít připravené své nápady a časový harmonogram projektu, použijte ClickUp Docs k uložení podrobných výstupů, poznámek z jednání, briefů a SOP. Můžete je společně s týmem upravovat v reálném čase, přidávat komentáře, vkládat úkoly přímo do dokumentu a vše propojit s pracovními postupy projektu.
Ať už připravujete návrh kampaně, aktualizaci produktu nebo interní procesní dokumenty, schopnosti Brain v oblasti psaní vám pomohou ušetřit čas a zpřesnit vaše sdělení. Stačí napsat hrubý návrh a požádat AI, aby jej přepsala, rozšířila nebo shrnula.
Řekněme, že připravujete oznámení o čtvrtletním plánu. Můžete začít s odrážkovým seznamem aktualizací a poté požádat AI, aby jej převedla do jasné, profesionální zprávy s tónem a strukturou vhodnou pro vaše publikum.
Integrujte ClickUp do své stávající technologické infrastruktury
Díky integraci platforem jako Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab a aplikací pro sledování času vám ClickUp umožňuje připojovat soubory, synchronizovat úkoly, vkládat návrhy a spravovat problémy – to vše bez opuštění centra projektu.
Pro projektové manažery znamenají tyto integrace přehlednost a kontrolu nad všemi aspekty projektu v reálném čase.
Představte si například projekt uvedení produktu na trh, kde vaše marketingové, designérské a vývojářské týmy pracují s různými nástroji. Díky integraci ClickUp může váš designér vložit prototypy Figma přímo do úkolů ClickUp, což umožňuje marketingovým pracovníkům a vývojářům je prohlížet a komentovat, aniž by museli opustit pracovní prostor.
Zároveň můžete synchronizovat úkoly s Jira, aby se všechny aktualizace od vývojového týmu okamžitě promítly do ClickUp.
Tento jednotný přístup udržuje všechny projektové zdroje, zpětnou vazbu a aktualizace postupu na jednom místě, čímž zefektivňuje realizaci projektu.
Od plánování projektu po realizaci s ClickUp
Projekty ChatGPT jsou skvělým odrazovým můstkem pro tvorbu nápadů, kreativní briefy, organizaci výzkumu a společné plánování s využitím umělé inteligence. Abyste však tyto myšlenky proměnili ve strukturované nápady, budete potřebovat ClickUp.
Díky správě úkolů založené na umělé inteligenci, dashboardům v reálném čase, dokumentům pro spolupráci a přizpůsobitelným pracovním postupům vám tato platforma pomůže dodávat výsledky v předstihu.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅