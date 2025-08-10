Vyhledávání potenciálních zákazníků: strategie, nástroje a tipy, jak získat více potenciálních zákazníků

Bez nových potenciálních zákazníků nemůžete růst.
Sledování nereagujících kontaktů, sledování následných kroků a plnění týdenních cílů často mění získávání nových zákazníků v náročnou práci s nízkým výnosem.
Skutečný problém? Většina získávání nových klientů je reaktivní a založená na objemu namísto záměru. A bez jasného systému je snadné strávit hodiny prací na potenciálních zákaznících, kteří nikdy nebyli vhodní.
V tomto průvodci prozkoumáme osvědčené strategie, nástroje šetřící čas a praktické tipy pro budování konzistentnějšího a efektivnějšího pipeline.
Co je to získávání nových klientů a proč je důležité?
Vyhledávání potenciálních zákazníků zahrnuje identifikaci potenciálních zákazníků, kteří by mohli mít zájem o váš produkt nebo službu, a kontaktování těchto zákazníků prostřednictvím metod, jako jsou studené hovory, e-mailové kampaně, sociální média nebo networking. Cílem je kvalifikovat tyto potenciální zákazníky jako potenciální klienty a posunout je dále v prodejním procesu.
Strategické získávání nových klientů vám může přinést následující výhody:
- Podpořte svůj prodejní trychtýř: Udržujte svůj pipeline plný, zajistěte si stálý přísun potenciálních zákazníků a vyhněte se období sucha s omezenými příležitostmi.
- Podpořte růst tržeb: Zvyšte pravděpodobnost, že se z kvalitních, cílených potenciálních zákazníků, se kterými komunikujete, stanou platící zákazníci.
- Budujte povědomí o značce: Představte svou značku novému publiku, i když potenciální zákazník neprovede okamžitou konverzi. Trvalá viditelnost prostřednictvím vyhledávání potenciálních zákazníků může vést k doporučením ústním podáním, opakovaným zakázkám nebo budoucím konverzím.
- Snižte závislost na příchozích potenciálních zákaznících: Získejte kontrolu nad oslovováním potenciálních zákazníků a proaktivně snižte závislost na příchozích potenciálních zákaznících.
- Posilte prodejní dovednosti: Pomozte svým prodejním týmům zlepšit klíčové dovednosti, jako je vyjednávání, aktivní naslouchání a přesvědčování, a zároveň jim pomozte zvládnout řešení námitek, řízení očekávání a budování důvěry u potenciálních zákazníků.
🤝🏻 Přátelské připomenutí: Při získávání nových klientů nejde vždy o to, abyste okamžitě dostali kladnou odpověď. Sledování mikrokonverzí, jako jsou otevření, odpovědi nebo domluvené schůzky, pomáhá identifikovat zainteresované potenciální klienty a efektivně stanovit priority pro další kroky.
Rozdíl mezi získáváním potenciálních zákazníků a generováním potenciálních zákazníků
Ačkoli jsou si vyhledávání potenciálních zákazníků a generování potenciálních zákazníků velmi podobné, mají v prodejním procesu odlišné účely.
Generování potenciálních zákazníků je marketingová činnost zaměřená na přilákání potenciálních kupujících. Často se provádí prostřednictvím obsahu, reklam, SEO nebo akcí s cílem vytvořit seznam zájemců.
Vyhledávání potenciálních zákazníků je naopak prodejně orientovaná činnost zaměřená na výzkum, kvalifikaci a oslovování potenciálních zákazníků s cílem zahájit smysluplné rozhovory a provést je prodejním procesem.
Stručně řečeno,
Generování potenciálních zákazníků = Přilákání
Vyhledávání = zapojit a kvalifikovat
Zde je stručný přehled rozdílů mezi získáváním potenciálních zákazníků a generováním potenciálních zákazníků:
|Aspekt
|Generování potenciálních zákazníků
|Vyhledávání
|Cíl
|Přilákejte potenciální kupce
|Identifikujte a kontaktujte kvalitní a hodnotné potenciální zákazníky.
|Přístup
|Inbound nebo automatizovaný outbound
|Ruční a cílené odchozí
|Vlastnictví
|Marketingové týmy
|Prodejní týmy
|Škálujte
|Široký, masový dosah
|Zúžené a personalizované oslovování
|Nástroje
|Reklamy, vstupní stránky a další marketingové materiály
|CRM, LinkedIn, e-mailová komunikace, studené hovory
|Kvalita potenciálních zákazníků
|Obvykle nekvalifikovaný; vyžaduje další prověření
|Předběžně kvalifikovaní na základě vhodnosti, záměru a zapojení
|Personalizace
|Nízká až střední
|Vysoce přizpůsobené zprávy založené na výzkumu
|Výsledek
|Zaznamenává kontaktní údaje pro další péči
|Domlouvá schůzky a zahajuje prodejní rozhovory
Typy získávání nových zákazníků
1. Studené volání
Kontaktujete potenciální zákazníky prostřednictvím telefonního hovoru bez předchozí interakce. Pokud to uděláte správně, vynaložíte velké úsilí, ale odměna bude vysoká.
Příklad: Obchodní zástupce digitální agentury volá středně velkým e-commerce značkám a nabízí jim bezplatný audit jejich reklamních kreativ.
Jak na to:
- Začněte s problémem, se kterým se potenciální zákazník pravděpodobně potýká (např. „Nejste spokojeni s ROAS?“).
- Zaměřte se na hodnotu, ne na funkce
- Snažte se domluvit další schůzku, neprodávejte vše hned na začátku.
🧠 Pamatujte: Vřelý tón a skutečná zvědavost často předčí i ten nejdokonalejší scénář. Nejde o to prodat na místě, ale o to získat další příležitost k rozhovoru.
2. Studené e-maily
Tato metoda je méně rušivá a více škálovatelná, takže je ideální pro freelancery a agenturní týmy, které chtějí budovat vztahy ve velkém měřítku.
Příklad: Nezávislý copywriter zasílá personalizované e-maily startupům v oblasti SaaS s upravenými předměty, aby zvýšil míru otevření.
Jak na to:
- Personalizujte svou zprávu zmínkou o jejich webu, kampani nebo nedávném spuštění.
- Nabídněte jasnou a hodnotnou myšlenku, která ukáže, že jste se zamysleli nad jejich podnikáním.
- Na závěr použijte nenápadnou výzvu k akci, například: „Chcete, abych vám poslal krátký vzorový nadpis, který můžete vyzkoušet?“
🧠 Nezapomeňte: Pochopte problémy svých potenciálních zákazníků a vytvořte personalizované e-maily zaměřené na řešení, které vzbudí jejich zájem.
3. Sociální prodej
Jedná se o budování důvěry na LinkedIn, Instagramu nebo Twitteru před přímým kontaktováním.
Příklad: Performance marketer zveřejní na LinkedIn tipy pro rozbor kampaní a vyzve k interakci. Když potenciální zákazník přidá komentář, následuje personalizovaná zpráva s nabídkou bezplatné 15minutové konzultace.
Jak na to:
- Publikujte pravidelně praktický obsah
- Komentujte příspěvky svých potenciálních zákazníků užitečným obsahem.
- Přejděte k přímým zprávám pouze v případě skutečného zájmu nebo kontextu.
🧠 Pamatujte: Nejprve nabídněte hodnotu veřejně, než začnete nabízet soukromě. Budujte osobní vztahy tím, že nabídnete hodnotné průvodce nebo bezplatnou podporu.
4. Networkingové akce
Webináře, workshopy a setkání jsou zlatým dolem pro získávání nových zákazníků, kteří kladou důraz na vztahy.
Příklad: Obchodní konzultant se zúčastní virtuálního workshopu GTM a naváže kontakt s potenciálními zákazníky RevOps, kteří projeví zájem o zdokonalení své obchodní strategie.
Jak na to:
- Ptejte se na podnětné otázky, aktivně naslouchejte a nabízejte cenné tipy namísto pouhého předkládání nabídek.
- Poznamenejte si klíčové body z vašich rozhovorů, abyste mohli vytvořit vysoce personalizované následné kroky.
- Upřednostněte kvalitu před kvantitou a zaměřte se na účastníky, kteří odpovídají profilu vašeho ideálního zákazníka.
🧠 Nezapomeňte: Do 24 hodin pošlete promyšlenou zprávu, ve které se odkažte na něco konkrétního z vašeho chatu. Ukážete tak, že jste poslouchali a že vám na tom záleží.
5. Těžba dat z databází
Pro prodejní týmy a agentury vybavené systémy CRM nebo nástroji pro vyhledávání potenciálních zákazníků, jako jsou ClickUp nebo LinkedIn Sales Navigator, nabízí těžba dat z databází vysoce cílený přístup k vyhledávání potenciálních zákazníků.
Jak na to:
- Využijte data o změnách v zaměstnání, novinkách v oblasti financování nebo změnách v technologickém stacku k nalezení potenciálních zákazníků ve fázi růstu.
- Sladěte své sdělení s nedávným milníkem nebo obchodními potřebami potenciálního zákazníka.
- Sledujte reakce a znovu oslovte nereagující, ale kvalifikované potenciální zákazníky s jiným přístupem nebo přidanou hodnotou.
🧠 Nezapomeňte: Využijte aktuální události, jako jsou změny zaměstnání, financování nebo uvedení nových produktů na trh, abyste přidali kontext a zajistili, že vaše oslovení bude aktuální a relevantní.
Pracovní postup pro získávání nových klientů
Dobře naplánovaný pracovní postup pro získávání nových klientů může maximalizovat váš prodejní potenciál. Použití správných nástrojů vám pomůže zefektivnit a automatizovat každý krok procesu získávání nových klientů a pomůže vašim týmům udržet se na správné cestě.
Zde je návod, jak vytvořit plynulý a opakovatelný pracovní postup pro získávání nových klientů.
Krok 1: Definujte profil ideálního klienta (ICP)
Než začnete s vyhledáváním, zastavte se a zeptejte se: Komu přesně se snažíme prodávat?
ICP popisuje společnosti nebo jednotlivce, kteří s největší pravděpodobností budou mít prospěch z vašeho produktu a provedou konverzi. Bez toho bude vaše oslovování roztříštěné a vaše pipeline se zaplní nevhodnými potenciálními zákazníky.
Silný ICP zahrnuje:
- Odvětví a velikost společnosti
- Časté problémy a obchodní cíle
- Role zapojené do rozhodování o nákupu
- Spouštěče, které naznačují připravenost k nákupu (např. najímání nových zaměstnanců, migrace nástrojů)
Jakmile je váš ICP definován, měl by být snadno přístupný a použitelný pro zástupce pro rozvoj prodeje (SDR), account executive (AE) a marketéry.
S ClickUpem můžete své ICP proměnit v živé dokumenty pro spolupráci.
- Pomocí ClickUp Docs vytvořte podrobné profily ICP založené na spolupráci. Strukturovejte je do sekcí podle charakteristik odvětví, problémů, cílů a spouštěcích událostí.
- Díky značkám dokumentů, jako jsou „střední trh“ nebo „technický kupující“, je filtrování rychlé a efektivní.
- Pomocí vztahů propojte každý ICP s relevantními námitkami, případovými studiemi nebo šablonami pro oslovování potenciálních zákazníků.
🚀 Tip pro optimalizaci: Použijte vztahy mezi dokumenty k vytvoření propojeného ekosystému. Například váš dokument „E-commerce ICP“ může odkazovat na:
- Časté námitky → Dokument obsahující seznam častých námitek potenciálních zákazníků v oblasti e-commerce a způsoby, jak s nimi zacházet.
- Případové studie → Skutečné příběhy úspěchu od podobných klientů, které můžete použít jako reference při oslovování nových zákazníků.
- Materiály přizpůsobené konkrétním osobám → Prezentace pro prodej, rámce pro zasílání zpráv nebo šablony e-mailů přizpůsobené marketingovým manažerům nebo zakladatelům v oblasti elektronického obchodování
📚 Přečtěte si také: Jak využít AI pro generování potenciálních zákazníků
Krok 2: Vytvořte seznam potenciálních zákazníků
Nyní, když znáte profil svého ideálního zákazníka, je čas najít skutečné potenciální zákazníky, kteří mu odpovídají.
Vytvoření kvalitního seznamu potenciálních zákazníků však vyžaduje zachycení smysluplného kontextu. Kvalitní seznam by měl obsahovat:
- Kontaktní údaje (e-mail, telefon, LinkedIn)
- Údaje o společnosti (odvětví, velikost, tržby)
- Zdroj potenciálních zákazníků a přiřazení kampaně
- Signály vhodnosti, jako je shoda ICP nebo údaje o záměru
Právě v tomto bodě mnoho týmů naráží na překážky, když spravují nesouvislé tabulky, prohledávají nástroje nebo importují zastaralé soubory CSV. Potřebujete centralizovaný, flexibilní systém, ve kterém můžete segmentovat, hodnotit a reagovat na své potenciální zákazníky.
S ClickUp CRM můžete snadno organizovat potenciální zákazníky a přesouvat je ve vašem prodejním procesu.
- Importujte svůj seznam potenciálních zákazníků do CRM pipeline ClickUp a segmentujte jej pomocí vlastních polí, jako je velikost společnosti, zdroj a odhadovaná hodnota obchodu.
- Pomocí formulářů ClickUp zachyťte příchozí potenciální zákazníky a okamžitě spustěte automatizace, které přiřazují úkoly, nastavují fáze a upozorňují obchodní zástupce.
- Udržujte plynulou komunikaci pomocí aplikace Email ClickApp, která vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily přímo v ClickUp – každá konverzace je tak propojena se správným úkolem, což zajišťuje úplnou přehlednost a kontext.
- Zobrazte si svůj pipeline v reálném čase pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp. Přepínejte mezi Kanbanem pro sledování fází pomocí drag-and-drop nebo tabulkovým zobrazením pro přehled všech vašich potenciálních zákazníků ve stylu tabulky.
Kromě toho můžete také použít automatizace ClickUp k automatizaci úkolů CRM workflow:
- Nastavte automatické připomenutí pro následné kroky
- Spouštějte oznámení, když se obchod posune vpřed
- Přiřaďte vlastníky, když se objeví nový potenciální zákazník
🎥 Zjistěte, jak kombinace CRM a projektového řízení může zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci týmu. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak to funguje.
💡Tip pro profesionály: Namísto toho, abyste začínali od nuly, využijte hotovou strukturu přizpůsobenou prodejním procesům. Díky tomu můžete okamžitě začít spravovat své potenciální zákazníky. Zde je několik šablon CRM s předem připravenými poli, fázemi a stavy úkolů, které vám ušetří čas při nastavování.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Téměř 60 % jejich pracovního dne však zabere přepínání mezi těmito nástroji a vyhledávání informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie.
Krok 3: Oslovení a následná komunikace
ICP. ✔️
Seznam potenciálních zákazníků. ✔️
Právě v této fázi začíná vyhledávání potenciálních zákazníků generovat skutečné příležitosti. Funguje to však pouze v případě, že je tento proces konzistentní, včasný a personalizovaný.
K tomu nepotřebujete velký tým SDR. Potřebujete opakovatelný systém, který vám umožní:
- Přizpůsobte své zprávy na základě ICP
- Sledujte, kde se každý potenciální zákazník v sekvenci nachází.
- Automatizujte následné kroky, aniž byste ztratili lidský přístup.
Můžete například vytvořit úkoly ClickUp pro každého potenciálního zákazníka nebo kampaň a strukturovat je pomocí podúkolů, kontrolních seznamů, termínů splnění a vlastních polí, jako jsou Poslední kontakt nebo Stav odpovědi. Přiřaďte vlastníky úkolů, nastavte závislosti pro řízení toku oslovování a uložte celé sekvence jako opakovaně použitelné šablony úkolů, například „Cold Outreach—eComm Leads Q2“, aby vše zůstalo škálovatelné.
Automatizace pak zvládne náročnou práci: spustí upomínky tři dny po posledním kroku, aktualizuje stav potenciálního zákazníka, když se změní pole, nebo upozorní váš tým, když odpoví horký lead. Díky sledování odpovědí v poli Vlastní pole (Ano, Ne, Žádná odpověď) můžete také snadno segmentovat a analyzovat výkonnost oslovování na první pohled.
💡Tip pro profesionály: Vytvářejte přizpůsobené zprávy pro oslovení zákazníků zadáním podrobností, jako je cílová skupina, vlastnosti produktu a požadovaný tón, pomocí ClickUp Brain.
Krok 4: Kvalifikujte a přeměňte
Ne každý potenciální zákazník je připraven k nákupu, a to je v pořádku. Cílem je identifikovat kvalitní potenciální zákazníky, kteří stojí za to, a urychlit jejich postup vaším prodejním procesem.
V systému správy úkolů ClickUp využijte rámce jako BANT a MEDDIC. Vytvořte například vlastní pole pro rozpočet nebo oprávnění, abyste mohli filtrovat a prioritizovat potenciální zákazníky na základě konkrétních kritérií.
Právě zde je také nezbytná úzká spolupráce mezi SDR a AE.
ClickUp for Sales podporuje kvalifikaci obchodů a spolupráci tím, že nabízí flexibilní a centralizovaný pracovní prostor, ve kterém může váš prodejní tým sledovat, hodnotit a spolupracovat.
- Pomocí vlastních polí můžete do svého pracovního postupu promítnout jednotlivé prvky rámce, jako je BANT. Například pro rozpočty můžete použít rozevírací seznam nebo číselné pole s příkladovými hodnotami, jako je 0–5 000 $, 5 000–20 000 $ atd. Pro autoritu můžete použít rozevírací seznam s hodnotami, jako je „rozhodující osoba“, „vlivná osoba“, „strážce“ atd.
- Centralizujte poznámky z hovorů, námitky, dokumenty a smlouvy v rámci úkolů každého potenciálního zákazníka.
- Používejte seznamy úkolů a podúkoly pro přehledné předávání úkolů mezi SDR a AE.
ClickUp také umožňuje sledování metrik obchodů v reálném čase, jako je celková hodnota, očekávaná částka uzavření a náklady na získání, pomocí výpočtů ve sloupcích a dashboardů ClickUp.
Nástroje pro zlepšení získávání nových klientů
|Název nástroje
|Funkce
|Nejvhodnější pro
|ClickUp
|Správa úkolů, vlastní pole, automatizace, řídicí panely, CRM-style pipelines
|Organizace, přiřazování a sledování každého kroku procesu získávání nových zákazníků
|ZoomInfo
|Údaje o společnosti, obohacení kontaktů a signály záměru
|Hledání přesných a aktuálních kontaktních informací a přehledů o společnostech
|Hunter. io
|Vyhledávač e-mailů, ověřování e-mailů, rozšíření pro Chrome
|Vyhledávání a ověřování e-mailových adres pro přesné oslovení
|LinkedIn Sales Navigator
|Pokročilé vyhledávací filtry, doporučení potenciálních zákazníků a integrace CRM
|Objevování a oslovování potenciálních zákazníků na základě pracovní pozice nebo signálů růstu
|Dealfront
|Sledování společností, údaje o záměrech a identifikace návštěvníků webových stránek
|Identifikace a oslovování kvalitních potenciálních zákazníků pomocí signálů v reálném čase
|Cognism
|Data B2B v souladu s GDPR, obohacení pomocí umělé inteligence, filtry záměru
|Generování B2B leadů pomocí umělé inteligence s obohacenými kontaktními údaji
|Zapier
|Integrace aplikací, automatizované pracovní postupy, směrování potenciálních zákazníků
|Automatizace správy potenciálních zákazníků a hladké propojení vašich prodejních nástrojů
📚 Přečtěte si také: Příklady nejlepšího CRM softwaru
Metriky pro sledování úspěchu při získávání nových zákazníků
Vytvořili jste podrobný pracovní postup pro získávání nových zákazníků a ten je nyní v provozu. Otázkou nyní je, jak dobře funguje? Generuje kvalitní potenciální zákazníky? Procházejí prodejním trychtýřem?
Chcete-li měřit účinnost svých snah o získávání nových zákazníků, sledujte metriky, jako je objem potenciálních zákazníků, míra zapojení a míra konverze, a integrujte je do dashboardů ClickUp pro vizuální přehled.
- Objem potenciálních zákazníků: Počet potenciálních zákazníků úspěšně identifikovaných pomocí různých metod oslovování v určitém časovém období.
- Doba odezvy na potenciálního zákazníka: Čas, který váš tým potřebuje k reakci na nového potenciálního zákazníka.
- Míra zapojení: Procento potenciálních zákazníků, kteří reagovali na vaše snahy o oslovení.
- Míra konverze: Procento potenciálních zákazníků, kteří přecházejí z jedné fáze trychtýře do další.
- Míra kvalifikace potenciálních zákazníků: Procento potenciálních zákazníků, kteří odpovídají vašemu ICP nebo splňují kritéria jako BANT.
- Míra úspěšnosti příležitostí: Obchody, které byly úspěšně uzavřeny a přeměněny na tržby poté, co byly identifikovány jako příležitosti.
- Míra následných kontaktů: Počet následných kontaktů potřebných k přeměně potenciálního zákazníka, který ukazuje, kolik úsilí je třeba vynaložit, aby se potenciální zákazníci nadále zajímali o vaši nabídku.
- Rychlost pipeline: Rychlost, jakou se potenciální zákazníci pohybují ve vaší prodejní pipeline, což ukazuje, jak efektivní jsou vaše procesy získávání a konverze. Jedná se také o metriku prodejní pipeline, která pomáhá předpovídat tržby a identifikovat překážky zpomalující postup obchodu.
- Náklady na jednoho potenciálního zákazníka: Náklady spojené se získáním každého potenciálního zákazníka, které vám pomohou pochopit, zda jsou vaše snahy o získávání nových zákazníků nákladově efektivní.
Pouhé sledování těchto metrik však nestačí. Musíte tato data zmapovat, abyste identifikovali opakující se vzorce nebo trendy v datech a optimalizovali svůj proces získávání nových klientů.
Dashboardy ClickUp nabízejí komplexní a přizpůsobitelný způsob vizualizace vašich metrik a identifikace trendů a oblastí pro zlepšení.
Vytvářejte vizuální přehledy s koláčovými grafy, sloupcovými grafy a dalšími widgety, abyste mohli sledovat klíčové metriky a rychle získat přehled o výkonu svého týmu.
Filtrujte podle časových rozsahů, zdrojů potenciálních zákazníků nebo fází prodeje a prozkoumejte data podrobněji. Sledujte a porovnávejte výkonnost v různých segmentech a optimalizujte tak svou strategii získávání nových zákazníků.
Výzvy při získávání nových klientů a jak je překonat
Mnoho prodejních týmů má potíže s hledáním správných potenciálních zákazníků, jejich smysluplným zapojením a jejich konzistentním posunem v prodejním trychtýři.
Zde je přehled nejčastějších výzev při získávání nových klientů a praktické způsoby, jak je řešit.
1. Identifikace správných potenciálních zákazníků
Věnování času nekvalifikovaným potenciálním zákazníkům vyčerpává energii vašeho týmu a zpomaluje proces. Nesprávně vybraní potenciální zákazníci vedou k nižším konverzním poměrům a delším prodejním cyklům.
Řešení:
- Vytvořte podrobné ICP na základě minulých úspěchů a stávajících klientů.
- Segmentujte a hodnotte potenciální zákazníky v ClickUp pomocí vlastních polí s využitím rámců jako BANT nebo firmografie.
- Pomocí šablon zákaznické cesty zjistěte, v jaké fázi nákupního cyklu se každý potenciální zákazník nachází.
2. Neefektivní metody oslovování
Neosobní e-maily a obecné zprávy jsou často ignorovány. Pokud oslovení postrádá personalizaci nebo hodnotu, ztratí zájem i ti správní potenciální zákazníci.
Řešení:
- Vždy přemýšlejte o tom, co z toho budou mít vaši klienti. Během prodejních aktivit nabízejte cenné informace, bezplatné průvodce, vzorky a další pobídky.
- Personalizujte oslovování zákazníků pomocí dat a automatizačních nástrojů ze svého technologického portfolia pro prodej. Vytvářejte personalizované návrhy e-mailů na základě podrobností o potenciálních zákaznících, tónu a cílů kampaně.
- Standardizujte své prodejní argumenty a následné kroky pomocí šablon prodejních plánů přizpůsobených různým osobnostem nebo odvětvím.
3. Nedostatek strukturovaného přístupu k prodeji
Neefektivní prodejní proces vede ke ztrátě příležitostí, protože jsou opomenuty důležité kroky a získávání nových zákazníků se stává nekonzistentním. Nejasné pracovní postupy mohou také negativně ovlivnit produktivitu vašeho prodejního týmu tím, že snižují čas věnovaný prodeji.
Řešení:
- V grafickém diagramu prodejního procesu zmapujte každý krok od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, oslovování e-mailem a zadávání dat.
- Implementujte dashboardy a nástroje pro sledování prostřednictvím platforem pro řízení prodejních projektů. Sledujte metriky výkonu v reálném čase, jako je míra následných kontaktů, míra konverze a rychlost pipeline.
📚 Přečtěte si také: Nástroje pro automatizaci prodeje pro malé podniky
Přestaňte honit potenciální zákazníky a začněte je získávat pomocí ClickUp.
Pokud je prováděn správně, získávání nových klientů podporuje růst podnikání prostřednictvím stálého přílivu potenciálních zákazníků. Rozšiřuje váš dosah a vytváří příležitosti k výdělku.
Většina firem však čelí potížím, protože získávání nových klientů vyžaduje soustavné úsilí a strategický přístup, a mnoho z nich v obou těchto oblastech selhává.
Závěr? Nejlepší strategie pro získávání nových klientů nespočívají v tom, dělat více, ale v tom, dělat lépe. To znamená soustředit se na potenciální klienty s vysokým zájmem, personalizovat oslovování a používat nástroje jako ClickUp ke sledování kontaktních bodů, automatizaci následných kroků a udržení plynulého toku potenciálních klientů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat škálovatelnější nástroj pro získávání nových zákazníků!