Bezplatné šablony smluv s klienty pro jasné a právně nezávadné smlouvy

Myslíte si, že podepsání smlouvy je jen formalita? Zamyslete se znovu.
V tomto okamžiku začíná skutečný vztah s klientem. Dobře vypracovaná smlouva vytváří podmínky pro hladkou spolupráci a zajišťuje, že obě strany jsou na stejné vlně, chráněny a připraveny okamžitě začít pracovat.
Pokud jste však majitelem malé firmy, může být orientace v právnickém žargonu (a nehorázně vysokých poplatcích za právní služby) velmi náročná.
Možná budete mít pokušení sepsat smlouvu sami.
Ano, na první pohled to vypadá proveditelně. Ale pozor – samostatné vypracování formálních smluv může mít několik důsledků, jako jsou nesprávně interpretované podmínky, nevymahatelné klauzule nebo v nejhorším případě právní spory.
Ať už jste samostatný podnikatel, freelancer, agentura nebo majitel malé firmy, podívejte se na těchto 19 předem navržených šablon smluv s klienty.
Co jsou šablony smluv s klienty?
Šablony smluv s klienty jsou připravené právní dokumenty, které umožňují podnikům a poskytovatelům služeb stanovit jasná očekávání a formalizovat podmínky spolupráce. Obvykle obsahují části jako rozsah práce, harmonogram projektu, platební podmínky, doložky o mlčenlivosti atd.
Tyto šablony smluv pomáhají zajistit konzistentnost, předcházet právním rizikům a zajistit, že se obě strany shodnou na podmínkách projektu.
Přehled nejlepších šablon smluv s klienty
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Freelancerové, agentury, podniky formalizující smlouvy o poskytování služeb
|Přizpůsobitelné klauzule, milníky, termíny, platební údaje
|Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Majitelé malých podniků, start-upy, podnikatelé
|Důvěrnost, řešení sporů, sledování revizí
|ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, právnické firmy, konzultanti aktualizující smlouvy
|Sledování změn, dodržování předpisů, komentáře týmu
|Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Právní poradci, týmy pro nákup, majitelé podniků
|Schvalovací pracovní postupy, sledování revizí, centralizované ukládání
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Personální manažeři, koordinátoři projektů, dodavatelé
|Přizpůsobitelné podmínky, doložky o duševním vlastnictví, sledování milníků
|Šablona smlouvy pro interiérový design ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Interiéroví designéři, designérské firmy, konzultanti v oblasti renovací
|Výběr materiálu, platební fáze, sledování milníků
|Šablona smlouvy o cateringových službách ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cateringové společnosti, organizátoři akcí, správci prostor
|Schvalování jídelníčku, platební podmínky, stravovací preference
|Šablona smlouvy pro fotografické služby ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Fotografové, studia, nezávislí tvůrci
|Práva k obrázkům, ceny, podmínky po produkci
|Šablona smlouvy o úklidu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Poskytovatelé úklidových služeb, úklidové firmy, správci nemovitostí
|Přizpůsobitelné podmínky, frekvence, specializované čištění
|Šablona smlouvy ClickUp DJ
|Získejte šablonu zdarma
|DJové, zábavní agentury, koordinátoři akcí
|Vybavení, sledování plateb, storno podmínky
|Šablona pro správu smluv ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Právní oddělení, projektoví manažeři, provozní týmy
|Spolupráce, sledování milníků, zprávy v reálném čase
|Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Freelancerové, nezávislí dodavatelé, samostatní podnikatelé
|Hodinová/projektová platba, sledování času, práva duševního vlastnictví
|Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Konzultanti v oblasti projektového řízení, poskytovatelé služeb
|Výsledky, odpovědnosti, platební kalendáře
|Šablona kupní smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Maloobchodníci, velkoobchodníci, prodejní týmy
|Platební podmínky, dodání, sledování objednávek
|Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Obchodní konzultanti, strategičtí poradci, poskytovatelé odborných služeb
|Hodinové/projektové poplatky, důvěrnost, sledování milníků
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí týmů, projektové týmy, mezifunkční skupiny
|Role, odpovědnosti, pokyny pro komunikaci
|Šablona nájemní smlouvy ClickUp pro stát Texas
|Získejte šablonu zdarma
|Správci nemovitostí, realitní agenti, obchodní nájemci
|Sledování leasingů, upozornění na obnovení, řešení sporů
|Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Podniky poskytující služby, marketingové agentury, poskytovatelé IT služeb
|Servisní doložky, milníky, řešení sporů
|ClickUp Šablona dopisu o ukončení smlouvy
|Získejte šablonu zdarma
|HR, právní týmy, manažeři ukončující smlouvy
|Výpovědní lhůty, sledování plateb, část pro podpisy
Co dělá šablonu smlouvy s klientem dobrou?
Najít platnou šablonu smlouvy s klientem je snadné. Pokud však chcete, aby vaše smlouva usnadnila proces onboardingu pro obě zúčastněné strany, zde je několik základních prvků, které byste v šabloně měli hledat:
✨ Snadné použití: Vyhledejte šablonu s jednoduchým rozvržením. Zkontrolujte její formátování, strukturu a design, abyste se ujistili, že je pro obě strany snadno použitelná a přehledná.
✨ Právní správnost: Vyberte si šablonu, která vám umožní vytvořit právně závazné dokumenty. Měla by obsahovat příslušné klauzule a být v souladu se všemi nezbytnými zákony a předpisy. Díky tomu bude smlouva o poskytování služeb právně vymahatelná.
✨ Přizpůsobitelnost: Vyberte si šablonu, jejíž části můžete upravovat podle svých potřeb. Měli byste například mít možnost přidávat/odstraňovat prvky, jako jsou klauzule, ustanovení o poplatcích za prodlení atd.
✨ Komplexnost: Vyberte si šablonu, která pokrývá všechny důležité aspekty smlouvy o spolupráci. Měla by obsahovat dodávky, časové harmonogramy, platební podmínky, důvěrnost a právní doložky, aby byla zajištěna jasnost a ochrana jak pro vás, tak pro vašeho klienta.
✨ Srozumitelnost: Dobrá šablona smlouvy s klientem by měla používat jasný a jednoduchý jazyk, aby se snížilo riziko chyb nebo nedorozumění.
✨ Profesionální vzhled: Vyberte si šablonu s výrazným profesionálním vzhledem – standardní rozvržení, design, styl atd. Pomůže vám to udělat dobrý první dojem a zároveň zvýšíte loajalitu klientů a důvěryhodnost.
Šablony smluv s klienty
Máte potíže s vytvářením smluv, které jsou profesionální a zároveň snadno přizpůsobitelné?
Podívejte se na těchto 19 šablon smluv s klienty od ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – které jsou navrženy tak, aby pomohly freelancerům, agenturám a majitelům malých podniků zefektivnit přijímání nových klientů pomocí jasných a spolehlivých smluv, které šetří čas a budují důvěru.
1. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Pokud hledáte základní šablonu smlouvy, vyberte si šablonu smlouvy s dodavatelem ClickUp. Jedná se o standardní rozvržení, které obsahuje klíčové prvky, jako je rozsah práce, termíny a cenové nabídky.
Tato šablona vám také umožňuje specifikovat další klauzule, jako jsou důvěrné informace, odškodnění atd. Díky tomu je vhodná pro vytváření celé řady smluv, jako jsou kupní smlouvy, smlouvy s nezávislými dodavateli, smlouvy o mlčenlivosti atd.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte jasné výsledky a platební podmínky.
- Přizpůsobte si klauzule pro smlouvy o poskytování služeb nebo prodeji produktů.
- Zahrňte oddíly pro milníky, termíny a sankce.
🔑 Ideální pro: Freelancery, agentury a firmy, které uzavírají smlouvy o poskytování služeb s novými nebo stávajícími klienty.
2. Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp
Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp je snadno použitelná smlouva určená pro podnikatele a majitele malých firem. Umožňuje vám komplexně vytvářet a organizovat smlouvy na jednom místě.
Šablona také obsahuje integrovaný nástroj pro sledování pokroku, který vás informuje o stavu dokončení smlouvy. Největší výhodou však je jednoduchý jazyk, díky kterému jsou klauzule uvedené ve smlouvě velmi snadno srozumitelné.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte do nich klauzule o mlčenlivosti a dohody o nekonkurenci.
- Přidejte ustanovení o řešení sporů a mediaci.
- Sledujte revize a aktualizace smluv v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků, startupy a podnikatele, kteří stanovují podmínky služeb, prodej produktů nebo partnerství.
💡Tip pro profesionály: Využijte funkci Ask AI v ClickUp Docs k okamžitému generování smluv a nabídek!
3. Dodatek ke smlouvě ClickUp
Chcete obnovit starou smlouvu nebo provést změny v nedávno vypracované smlouvě? Zjednodušte si tento proces pomocí šablony dodatku ke smlouvě ClickUp.
Díky této šabloně můžete vy nebo druhá strana snadno upravovat smlouvu, aniž byste museli přepracovávat celou dohodu. Zajišťuje také transparentnost celého procesu. Pokud tedy jedna strana provede nějaké změny, druhá strana o nich bude informována.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Umožněte členům týmu přidávat komentáře nebo návrhy na změny.
- Automatizujte sledování termínů pro změny smluv
- Zajistěte soulad s místními zákony a předpisy.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, právnické firmy a konzultanty, kteří aktualizují stávající smlouvy bez nutnosti jejich přepisování.
4. Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
Šablona ClickUp pro kontrolu smluv je ideální pro všechny, kteří před uzavřením smlouvy hledají právní poradenství.
Poskytuje jasný a přehledný přehled všech podmínek a ustanovení uvedených ve smlouvě. To pomáhá rychle zkontrolovat dokumenty před jejich podpisem. Nabízí také centralizované digitální úložiště pro ukládání smluv a sledování jejich stavu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zvýrazněte klíčové smluvní podmínky pro kontrolu a schválení.
- Integrujte schvalovací pracovní postupy, abyste urychlili procesy kontroly.
- Sledujte průběh revize, abyste zajistili včasnou zpětnou vazbu.
🔑 Ideální pro: Právní poradce, týmy odpovědné za nákup a majitele firem, kteří chtějí zajistit, aby smlouvy před podpisem splňovaly všechny standardy.
5. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Vytvoření komplexní smlouvy o práci vyžaduje naprostou přesnost, ale s šablonou pracovní smlouvy ClickUp to není problém.
Od popisu práce po smluvní podmínky – obsahuje všechny prvky, které by měly být součástí právně vymahatelné pracovní smlouvy. Tím je zajištěno, že zúčastněné strany mají stejná očekávání a jsou chráněny jejich zájmy. A co je nejlepší? Šablona se snadno přizpůsobuje a má profesionální vzhled.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte podmínky pro zaměstnance na plný úvazek, částečný úvazek nebo na volné noze.
- Zahrňte klauzule o vlastnictví duševního vlastnictví.
- Sledujte milníky dokončení práce a její postup
🔑 Ideální pro: personální manažery, koordinátory projektů a dodavatele, kteří stanovují očekávání ohledně výsledků a pracovních podmínek.
🚨 ClickUp Insight: 32 % zaměstnanců občas pracuje nad rámec své pracovní doby, zatímco 24 % pracuje přesčas téměř každý den. V čem je problém? Bez jasných hranic se přesčasy stávají normou namísto výjimkou.
Někdy potřebujete trochu pomoci s nastavením těchto hranic.
Požádejte ClickUp Brain, integrovaného asistenta AI ClickUp, aby vám pomohl vytvořit optimalizovaný plán. Je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru a ukazuje, které úkoly jsou skutečně urgentní a které ne!
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
6. Šablona smlouvy pro interiérový design ClickUp
Pokud jste interiérový designér a hledáte vzor smlouvy, který splňuje právní požadavky vašeho odvětví, stáhněte si šablonu smlouvy pro interiérový design od ClickUp.
Je založen na klauzulích, které jsou obecně považovány za nezbytné pro smlouvu o interiérovém designu, která je v souladu s předpisy. Například rozsah služeb, časový harmonogram, výstupy, konečný produkt atd. Šablona je také velmi uživatelsky přívětivá, s srozumitelným jazykem a jednoduchým designem.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte klauzule týkající se výběru materiálů a nábytku.
- Přizpůsobte platební údaje podle fází projektu.
- Sledujte milníky designového projektu a úpravy rozpočtu
🔑 Ideální pro: Interiérové designéry, designérské firmy a konzultanty v oblasti renovací, kteří řídí očekávání klientů v rámci rezidenčních nebo komerčních projektů.
💡Tip pro profesionály: Potřebujete perfektní šablonu smlouvy? S Brain MAX, vaším AI společníkem na ploše, získáte to nejlepší z několika modelů LLM – Claude pro bezchybný jazyk, ChatGPT 5 pro hluboké uvažování a další.
Ať už připravujete jasné, profesionální klauzule nebo řešíte složitou právní logiku, Brain MAX spojuje špičkové modely umělé inteligence, abyste mohli s jistotou a snadno vytvářet bezchybné šablony smluv – vše na jednom místě.
7. Šablona smlouvy o cateringových službách ClickUp
Šablona smlouvy o cateringu ClickUp zjednodušuje vytváření složitých smluv o cateringu.
Ať už jste zkušený profesionál nebo teprve začínáte, díky přehledné struktuře a srozumitelnému jazyku tohoto dokumentu snadno vytvoříte podrobné smlouvy pro každý projekt. Můžete do nich zahrnout vlastní sekce, jako je rozsah položek, paušální poplatek atd. Navíc je můžete použít k uložení všech smluv o cateringu na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte schválení klientů ohledně položek menu a speciálních požadavků.
- Nastavte platební podmínky a případné poplatky za přesčasy.
- Vytvořte sekci pro stravovací preference a omezení.
🔑 Ideální pro: Cateringové společnosti, organizátory akcí a správce prostor, kteří uzavírají smlouvy na svatby, večírky a firemní akce.
8. Šablona smlouvy pro fotografické služby ClickUp
Jste fotograf, který dosud nikdy nevytvořil formální smlouvu? Vyzkoušejte šablonu smlouvy pro fotografy od ClickUp. Tato konkrétní smlouva zdůrazňuje všechny aspekty, které by měla profesionální smlouva pro fotografy obsahovat, aby chránila práva fotografa.
Nejdůležitější je, že definuje vlastnictví duševního vlastnictví, takže můžete uplatnit svou autoritu nad konečným produktem, pokud druhá strana poruší smlouvu. Kromě toho také specifikuje rozsah práce, náklady, podmínky atd.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte klauzule týkající se práv na obrázky, použití a duševního vlastnictví.
- Stanovte ceny na základě počtu hodin nebo sezení.
- Vytvořte sekci pro podmínky postprodukce a úprav.
🔑 Ideální pro: Profesionální fotografy, studia a nezávislé tvůrce, kteří organizují smlouvy o focení pro akce nebo brandingové projekty.
🧠 Zajímavost: Koncept elektronických podpisů byl v USA oficiálně uznán v roce 2000 zákonem ESIGN Act, díky čemuž jsou digitální smlouvy právně vymahatelné.
9. Šablona smlouvy o úklidu ClickUp
Vytvoření smlouvy o úklidových pracích se může zdát zbytečné, dokud mezi vámi a vaším klientem nevznikne konflikt. Tomu se vyhnete použitím šablony smlouvy o úklidových pracích ClickUp.
Díky komplexnímu designu vám umožní nastínit základní aspekty projektu, jako je harmonogram úklidu, frekvence, výše platby, poplatky za vlastní vybavení atd., takže očekávání jsou jasná. Šablona je také vysoce přizpůsobitelná. Můžete bez problémů přidávat/odstraňovat prvky podle potřeb projektu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte podmínky pro pravidelné nebo jednorázové úklidové služby.
- Stanovte frekvenci návštěv a konkrétní úkoly, které mají být provedeny.
- Proveďte úpravy pro rozsáhlé nemovitosti nebo specializované úklidové služby.
🔑 Ideální pro: Poskytovatele úklidových služeb, úklidové firmy a správce nemovitostí, kteří koordinují průběžné nebo jednorázové úklidové práce.
10. Šablona smlouvy pro DJ ClickUp
Plánujete večírek? Šablona smlouvy pro DJ od ClickUp je snadno použitelný formulář, který vám pomůže vytvořit smlouvu pro DJ na míru. Je právně vymahatelná a obsahuje důležité klauzule, jako je datum, čas, místo konání akce, pracovní doba, platba atd.
Je vhodný zejména pro použití při velkých akcích, kde potřebujete formální smlouvu k definování rozsahu vašich služeb a ochraně vašich zájmů.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte odpovědnosti za vybavení, cestování a nastavení
- Sledujte platby, spropitné a další poplatky za přesčasy.
- Vytvořte sekci pro podmínky zrušení nebo změny termínu.
🔑 Ideální pro: DJs, zábavní agentury a koordinátory akcí zajišťující hudební služby pro soukromé a firemní akce.
11. Šablona pro správu smluv ClickUp
Správa více smluv je úkol sám o sobě, zejména pokud nemáte k dispozici specializovaný tým (spoiler alert: nikdo ho nemá). Naštěstí právě v tomto případě přichází na řadu šablona ClickUp pro správu smluv.
Umožní vám vytvořit knihovnu smluv pro vaši firmu s oddíly pro každý typ smlouvy – prodej, nákup, zaměstnání, služby, dohody o mlčenlivosti atd. Můžete také sledovat každou smlouvu, nastavit termíny a kdykoli potřebujete, vyhledat ji pro právní poradenství.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spolupracujte s členy týmu a klienty na jednom místě.
- Sledujte milníky smluv, platby a termíny
- Vytvářejte v reálném čase zprávy o stavu a plnění smluv.
🔑 Ideální pro: Právní oddělení, projektové manažery a provozní týmy, které sledují, ukládají a spravují více smluv.
💡 Tip pro profesionály: Uložte podepsané smlouvy bezpečně – pomocí cloudového úložiště, nástroje pro správu smluv nebo dokonce speciálního systému složek. Snadný přístup vám pomůže v případě, že budete později potřebovat nahlédnout do podrobností. 🗃️
12. Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
Pokud jste freelancer, pravděpodobně již znáte hodnotu právně závazné smlouvy. S šablonou smlouvy pro freelancery od ClickUp ji však můžete vytvořit během chvilky.
Tato šablona pokrývá všechny základní části smlouvy pro freelancery – rozsah, časový harmonogram, platby a další. Můžete ji snadno přizpůsobit pomocí klauzulí, jako jsou limity revizí nebo podmínky pro pozdní platby, abyste ochránili svá práva.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zvýrazněte klauzule týkající se hodinových nebo projektových platebních podmínek.
- Sledujte čas, výsledky a revize
- Definujte práva duševního vlastnictví a použití
🔑 Ideální pro: Freelancery, nezávislé dodavatele a živnostníky, kteří spolupracují s více klienty z různých odvětví.
13. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Pokud vaše společnost poskytuje outsourcingové služby v oblasti projektového řízení, je pro vás šablona smlouvy o projektovém řízení ClickUp tím nejlepším zdrojem. Pomůže vám řídit váš tým i klienta najednou.
Pomocí této šablony můžete pro svého klienta nastínit rozsah služeb, platby, časový harmonogram atd. a zároveň definovat role a odpovědnosti pro svůj interní tým. To pomáhá zefektivnit proces a zároveň zachovat transparentnost a soulad – interně i externě.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte konkrétní výstupy a časové harmonogramy projektového řízení.
- Nastíňte povinnosti obou stran zapojených do projektu.
- Přizpůsobte si platební kalendáře podle fází projektu.
🔑 Ideální pro: Konzultanty v oblasti projektového řízení a podniky poskytující služby, které pro klienty zajišťují komplexní realizaci projektů.
14. Šablona kupní smlouvy ClickUp
Hledáte konkrétní šablonu smlouvy pro vytvoření profesionálních kupních smluv? Vyberte si šablonu kupní smlouvy ClickUp. Formální, intuitivní a snadno přizpůsobitelná šablona zjednodušuje vytváření a správu kupních smluv.
Pomocí této šablony můžete specifikovat prvky, jako jsou informace o prodávajícím a kupujícím, datum smlouvy, platba atd., a urychlit tak proces vyjednávání a přijetí klienta. Šablona se také snadno kontroluje, takže si před podpisem smlouvy můžete vždy vyžádat právní poradenství.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte platební podmínky, způsoby dodání a termíny.
- Sledujte schvalování objednávek a harmonogramy dodávek
- Spravujte platební podmínky a fakturaci na jednom místě
🔑 Ideální pro: Maloobchodníky, velkoobchodníky a prodejní týmy, které formalizují prodej a dodávku zboží nebo služeb.
15. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona smlouvy o poradenství ClickUp je dalším neuvěřitelným bezplatným zdrojem na seznamu. Je přizpůsobena pro společnosti poskytující poradenské služby svým klientům. S touto šablonou můžete srozumitelným způsobem definovat své služby, jejich rozsah, náklady, časový rámec atd.
Na rozdíl od jiných šablon vám tento formát také umožňuje specifikovat, jaké důvěrné informace o podnikání vašeho klienta budete používat, abyste mu mohli poskytnout ty nejlepší služby. To pomáhá chránit citlivé informace a posiluje vaši důvěryhodnost.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte hodinové sazby, poplatky za projekty a platební kalendáře.
- Specifikujte doložky o mlčenlivosti a práva duševního vlastnictví.
- Sledujte milníky a schválení klientů
🔑 Ideální pro: Obchodní konzultanty, strategické poradce a poskytovatele odborných služeb, kteří definují podmínky projektového nebo paušálního poradenství.
16. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Chcete šablonu, která zefektivní proces realizace projektů vašeho týmu? Využijte šablonu pracovní smlouvy ClickUp. Je snadno použitelná, přizpůsobitelná a intuitivní. Díky formátu bílé tabule vám umožní vytvořit pro váš tým plán, který zdůrazní základní aspekty, jako jsou role, odpovědnosti, úkoly, závislosti, očekávání atd.
Můžete je také použít externě. Považujte je za nástroj, který vám umožní navrhnout svůj projekt, stanovit podmínky zaměstnání a dohodnout se s klientem na smluvních podmínkách.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte odpovědnosti, pracovní dobu a odměny.
- Vložte pokyny pro komunikaci, termíny a plnění.
- Přizpůsobte je pro zaměstnance na plný úvazek, na částečný úvazek nebo pro nezávislé pracovníky.
🔑 Ideální pro: vedoucí týmů, projektové týmy a mezifunkční skupiny, které vytvářejí základní pravidla pro spolupráci s klienty a výkonnost týmů.
17. Šablona nájemní smlouvy ClickUp pro stát Texas
Pokud nemáte předchozí zkušenosti s vytvářením nájemních smluv, očekávejte, že se budete potýkat s jejich složitostí. Naštěstí vám v tomto případě pomůže šablona nájemní smlouvy ClickUp pro stát Texas.
S konkrétním zaměřením na trh s pronájmy v Texasu vám umožní definovat důležité prvky smlouvy, jako je typ nájmu, doba trvání a vlastnická práva, aby byly chráněny vaše zájmy. Smlouvu můžete také čas od času obnovit, abyste byli vždy v obraze a vyhnuli se právním sporům.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte data začátku a konce nájmu díky automatickým upozorněním na prodloužení smlouvy.
- Definujte podmínky pro úpravy nemovitosti nebo podnájem
- Nastíňte ustanovení o řešení sporů a předčasném ukončení smlouvy.
🔑 Ideální pro: Správce nemovitostí, realitní makléře a obchodní nájemce, kteří zajišťují pronájem komerčních kancelářských nebo maloobchodních prostor v Texasu.
🔍 Věděli jste? V Japonsku musí nájemníci často zaplatit „klíčové peníze“, nevratný dar pronajímateli, jen aby si zajistili nájemní smlouvu. 💸
18. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Hledáte smlouvu o poskytování obecných služeb? Už nemusíte hledat dál – šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp vám nabízí vše, co potřebujete, a ještě mnohem víc.
Umožní vám definovat vaše služby a jejich klíčové detaily, abyste se ujistili, že ve smlouvě o poskytování služeb mezi vámi a vaším klientem nejsou žádné mezery. To zahrnuje rozsah, časový harmonogram, výstupy, platby a další klauzule. Můžete také specifikovat jakékoli zákonné požadavky a přidat podpisy, abyste zajistili maximální komplexnost.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte klauzule specifické pro danou službu, jako jsou standardy výkonu.
- Sledujte milníky poskytování služeb a zpětnou vazbu od klientů.
- Zahrňte část věnovanou řešení sporů a dodatkům.
🔑 Ideální pro: Služby, marketingové agentury a poskytovatele IT služeb, kteří pro své klienty definují podrobný rozsah a úroveň služeb.
19. Šablona výpovědi smlouvy ClickUp
Šablona dopisu o ukončení smlouvy ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila proces ukončení spolupráce s klientem. Umožňuje vám definovat datum ukončení, podmínky, důvody atd., aby byla zajištěna právní ochrana při skončení smlouvy.
Kromě toho můžete specifikovat podrobnosti o zbytkových platbách nebo pohledávkách, abyste měli jistotu, že po právním ukončení smlouvy budete placeni rychleji a za splatnou úrokovou sazbu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte požadované výpovědní lhůty a konečné platby.
- Sledujte data ukončení a činnosti související s uzavřením smlouvy.
- Zahrňte část pro závěrečná potvrzení a podpisy.
🔑 Ideální pro: personální pracovníky, právní týmy a manažery, kteří formálně ukončují smlouvy o poskytování služeb, dodavatelské smlouvy nebo pracovní smlouvy.
Vytvořte si vlastní smlouvu s ClickUp
Dobře vypracovaná smlouva s klientem je více než jen papírování – je to první krok k hladkému a profesionálnímu zapojení klienta. Od stanovení jasných očekávání až po právní ochranu vašeho podnikání hrají smlouvy klíčovou roli při budování důvěry a snižování nejasností od prvního dne.
Ať už se zabýváte prací na volné noze, správou služeb nebo zahajujete dlouhodobé projekty, správné šablony vám zajistí konzistentní, efektivní a bezproblémový proces zapracování nových zaměstnanců.
Díky bezplatným a přizpůsobitelným šablonám smluv od ClickUp můžete spravovat všechny fáze – vypracování, kontrolu, podepsání a sledování – na jedné společné platformě.
Zefektivněte proces přijímání nových klientů a pracovní postupy související se smlouvami pomocí ClickUp – zaregistrujte se zde a získejte bezplatný účet ClickUp!