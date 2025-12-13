Karbon vs. ClickUp: Který nástroj pro správu pracovních postupů je lepší pro účetnictví?

Vaše firma se nepotýká s problémy kvůli špatným účetním, ale proto, že skvělí účetní jsou zaneprázdněni prací, kterou by měl zvládnout software.
Následné kontroly. Předávání úkolů. Zmeškané stavy. Ruční kontrolní seznamy.
Nyní aktivně hledáte nástroj, který vám pomůže s vaším provizorním pracovním postupem.
Kdo tedy vyhrává v debatě Karbon vs. ClickUp? Jeden je speciálně navržen pro účetnictví, zatímco druhý vám dává svobodu vytvářet pracovní postupy podle vašich představ.
Pojďme se na to podívat. 📦
Karbon vs ClickUp v kostce
Zde je stručné shrnutí, které vám pomůže začít:
|Kritéria
|ClickUp
|Karbon
|Primární cílová skupina
|Mezifunkční týmy všech velikostí, včetně jednotlivců, malých a středních podniků a velkých společností.
|Účetní a účetní firmy
|Zobrazení a flexibilita
|Zobrazení seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy
|Zobrazení seznamu, časové osy, aktivit a tabule Kanban
|Analýzy a reporty
|Dashboardy s grafy, vzorci, výpočtovými kartami, přizpůsobitelnými widgety a dalšími obecnými nástroji pro řízení projektů.
|WIP, realizace, využití personálu a chování klientů
|Dokumenty a SOP
|Integrované dokumenty s různými šablonami hlavní knihy, mimo jiné wiki, propojení úkolů a oprávnění.
|Podporuje dokumentaci prostřednictvím propojených úkolů.
|Funkce AI
|Robustní díky ClickUp Brain, který poskytuje kontextové odpovědi, souhrny, automatické vytváření úkolů a přehledové panely.
|Integrovaná umělá inteligence pro efektivitu pracovních postupů a získávání poznatků
Co je ClickUp?
Dnešní práce je nefunkční – zejména v účetnictví.
Týmy se topí v rozsáhlé práci: roztříštěné pracovní postupy rozložené do tabulek, e-mailů, sdílených disků, nesouvislých účetních aplikací a nástrojů, které spolu nekomunikují. Výsledek? Účetní tráví hodiny hledáním podpůrných dokumentů, přepínáním mezi systémy a skládáním kontextu napříč audity, odsouhlaseními a uzavíracími činnostmi. Mezitím firmy a finanční týmy ztrácejí produktivitu, přesnost a čas, který si během špiček nemohou dovolit ztrácet.
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě sjednocuje platforma ClickUp pro řízení projektů řízení projektů, správu znalostí a spolupráci v reálném čase – vše díky AI, která rozumí vaší práci a pomáhá vám pracovat rychleji a s méně chybami.
Poskytuje strukturu pro velkoobjemovou účetní práci s termíny, od měsíčních uzávěrkách po audity a dodávky klientům. Standardizujte své pracovní postupy pomocí vlastních stavů, automatizací a oprávnění, abyste vytvořili opakovatelné procesy, snížili množství přepracování a poskytli partnerům, kontrolorům a zaměstnancům úplný přehled o každém úkolu, činnosti a termínu.
Funkce ClickUp
Podívejme se na funkce ClickUp, které jsou navrženy tak, aby s přesností zvládaly vícestupňové procesy, mezifunkční spolupráci a práci s klienty.
Funkce č. 1: Správa finančních projektů
ClickUp pro finanční týmy promění onboardování dodavatelů, mzdy a kontroly zisků a ztrát na opakovatelné a sledovatelné pracovní postupy s hotovými šablonami a specializovanými nástroji.
Úkoly ClickUp jsou klíčové komponenty, které slouží jako flexibilní jednotky akcí.
Například při přípravě finanční zprávy za třetí čtvrtletí vytvořte v složce klienta úkol s podúkoly pro bankovní výpisy, kontrolu výdajů, odsouhlasení a závěrečné shrnutí, přičemž každému z nich přiřaďte termín.
Použijte vlastní pole Clickup pro „Rozpočtovanou částku“, „Skutečné výdaje“ a „Rozdíl“ a použijte pole vzorce k automatickému výpočtu rozdílů přímo v úkolu.
Dashboardy ClickUp přinášejí přehled o všem, co se děje, a zobrazují čekající schválení, blížící se termíny a označené úkoly napříč všemi klienty a odděleními.
Řekněme, že spravujete fakturaci pro 20 klientů. Vytvořte klientský portál pomocí ClickUp pomocí:
- Sloupcový graf fakturovatelných hodin na klienta
- Výpočet příjmů vs. prognóza
- A seznam úkolů pro opožděné faktury
Díky tomu můžete včas zachytit zpoždění, přeřadit práci a dodržet harmonogram.
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobte si myšlenku „minimálního životaschopného pracovního postupu“. Začněte tím, že zdokumentujete svůj pracovní postup co nejrychleji a nejjednodušeji: pomocí kontrolního seznamu, náčrtu časové osy a hlasové poznámky. Proveďte jeden cyklus, zhodnoťte ho a vylepšete. Poté formalizujte pouze to, co po několika opakováních funguje.
Funkce č. 2: Funkce založené na umělé inteligenci
Nastavte si vlastní pravidla „pokud toto, pak tamto“ pomocí ClickUp Automations a ClickUp AI a zefektivněte tak administrativní úkoly.
Pokud váš účetní tým potřebuje do pátku zkontrolovat daňové dokumenty:
- Nastavte automatizaci pro přiřazování úkolů na základě vlastních polí, jako je „úroveň klienta“ nebo „termín podání“.
- Po nahrání dokumentů automaticky přesuňte úkoly do stavu „Připraveno ke kontrole“.
- Spusťte upozornění, pokud je úkol na konci čtvrtečního dne stále označen jako „Probíhá“.
A když potřebujete rychle zkontrolovat nebo dohnat resty, ClickUp Brain je tu, aby za vás přemýšlel.
Zajímá vás, jak využít AI v účetnictví? Stačí požádat Brain, aby shrnul všechny otevřené položky a nejnovější aktualizace. Potřebujete zaslat týdenní aktualizaci klientovi? AI Writer ji za vás vypracuje na základě úkolů a komentářů, takže nemusíte nic kopírovat a vkládat.
Předpokládejme, že jste vedoucí provozu a připravujete se na týdenní kontrolu.
📌 Příklad zadání: Shrňte všechny otevřené položky a překážky pro klienta ABC v tomto týdnu. Zahrňte zaznamenaný čas a čekající schválení.
Během několika sekund získáte jasný přehled o tom, co je hotové, co je po termínu a co je třeba vyřídit.
🚀 Výhoda ClickUp: K těmto funkcím je k dispozici doplněk ClickUp Email Project Management, který vám umožňuje odesílat, přijímat a spravovat e-maily přímo ve vašem pracovním prostoru. Okamžitě přeměňte e-maily od klientů na úkoly, včetně termínů, přiřazených osob a příloh. Přidávejte komentáře, sledujte konverzace a propojujte celé vlákna s příslušným výstupem.
Funkce č. 3: Funkce pro spolupráci
Finanční operace nemohou fungovat hladce, pokud komunikace probíhá mimo systém. Pro řešení tohoto problému vám ClickUp Chat umožňuje používat vyhrazené chatovací kanály v rámci jakéhokoli projektu nebo složky klienta, aby diskuse zůstaly soustředěné.
Máte rušný den? AI CatchUp zvýrazňuje důležité aktualizace a úkoly, takže můžete přeskočit scrollování a přejít přímo k tomu, co vyžaduje vaši pozornost.
Potřebujete interní potvrzení? Stačí se zeptat ve vlákně a AI Answers vyhledá přesnou odpověď z předchozích zpráv, dokumentů nebo dokonce propojených nástrojů.
A pokud potřebujete spolupracovat na dokumentaci, můžete se obrátit na ClickUp Docs. Nabízí strukturovaný způsob ukládání SOP, finančních politik a šablon pro klienty ve vašem pracovním prostoru.
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (jako například následné e-maily 👀).
Agenti ClickUp AI pomáhají eliminovat tuto rutinu. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Co je Karbon?
Karbon je nástroj pro správu spolupráce vytvořený speciálně pro účetní firmy a firmy poskytující služby klientům, zejména v oblasti daní, auditu a účetnictví.
Můžete převádět e-maily na úkoly, vytvářet opakovaně použitelné pracovní šablony pro opakující se služby, jako je měsíční uzávěrka nebo příprava daní, a spravovat kapacitu celého týmu pomocí časových os a zobrazení úkolů.
Funkce Karbonu
Zde je několik klíčových funkcí, které Karbon nabízí, aby vám pomohl organizovat vaše finance:
Funkce č. 1: Řízení projektů
Automatizace pracovních postupů Karbon pomáhá projektovým účetním týmům eliminovat administrativní práci s nízkou přidanou hodnotou a soustředit se na dopad na klienta. Díky automatickým připomenutím a e-mailovým akcím můžete automatizovat kontaktování klientů a jejich požadavky, čímž zajistíte včasnou a sledovatelnou komunikaci.
Používejte pracovní šablony s přizpůsobenými stavy, kontrolními seznamy a rolemi ke standardizaci opakujících se procesů, jako jsou měsíční odsouhlasení nebo příprava daní. Automatizační nástroje vám navíc umožňují spouštět aktualizace postupu úkolů, přiřazovat recenzenty nebo měnit stavy na základě předem definovaných podmínek, což umožňuje, aby váš pracovní postup pokračoval bez ručního zásahu.
Kanbanová tabule a plánovač práce poskytují týmům přehled o pracovním vytížení a časových harmonogramech v reálném čase, zatímco zobrazení „Můj týden“ pomáhá jednotlivcům soustředit se na priority.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů s klientskými portály
Funkce č. 2: Fakturace a platby
Fakturace klientovi není jen jeden proces. Zahrnuje sledování času, generování faktur a daňové detaily. Karbon vám umožňuje sledovat čas pomocí navrhovaných časových záznamů, aby vám neunikla žádná fakturovatelná minuta, a poté vystavit fakturu nastavením pevného poplatku nebo opakované fakturace propojené s vašimi pracovními plány.
Funkce klientského portálu umožňuje přímé přidělování úkolů klientům za účelem shromažďování dokumentů, což je klíčové pro účetnictví.
Automatizujte platby klientů pomocí „Karbon Payments“ a umožněte automatické platby kartou nebo přímým inkasem, abyste snížili pohledávky. „Receivables Dashboard“ vám také poskytuje přehled o nezaplacených fakturách a potenciálních rizicích cash flow v reálném čase.
Díky zprávám o rozpracovaných zakázkách a realizacích, odpisům a fakturačním cyklům Karbon eliminuje ruční odsouhlasování a poskytuje vám úplnou kontrolu nad příjmy.
💡 Tip pro profesionály: Než něco označíte jako hotové, ujistěte se, že splňujete kritéria kontroly kvality. Přidejte kontrolní seznam a zeptejte se sami sebe: Jsou přiloženy podpůrné dokumenty? Jsou interní poznámky jasné? Je použit jazyk vhodný pro klienta? Je naplánován další krok? Přiřaďte jiného recenzenta pro střídavé audity náhodně vybraných úkolů.
Funkce č. 3: Obchodní analytika
Jako software pro projektové účetnictví vám obchodní analytika Karbonu pomáhá sledovat výkonnost týmu, chování klientů a efektivitu pracovních postupů. Mějte přehled o rozpočtech a časových plánech díky panelu „Čas a rozpočty“ a pomocí „Analýzy klientů“ zjistěte, kteří klienti vyžadují největší pozornost.
Nástroje jako „Seznamy úkolů“ a „Časové osy aktivit“ vám navíc umožní odhalit překážky a zpožděné položky dříve, než ovlivní dodání. Můžete také exportovat zprávy nebo pomocí API Karbonu vytvářet vlastní dashboardy v Excelu nebo Power BI.
Ceny Karbonu
- Tým: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
💡 Tip pro profesionály: Zatraktivněte příspěvky týmu pomocí žebříčku „Work Wins“. Udělujte body za činnosti s přidanou hodnotou:
- Včasné dokončení úkolů souvisejících s klienty = +5
- Poskytování dokumentace nebo kontrolních seznamů připravených pro klienty = +3
- Odhalení a oprava potenciálních chyb = +2
Týdenní pochvaly nebo vyzdvihování „nejlepších přispěvatelů“ v interních kanálech. Střídejte metriky, aby věci zůstaly zajímavé, například doba uzavření, kvalita, objem nebo spokojenost zákazníků. To funguje obzvláště dobře v rušných daňových obdobích nebo měsíčních uzávěrkách, kdy klesá morálka.
ClickUp vs. Karbon: Porovnání funkcí
Pokud jde o správu účetních pracovních postupů, ClickUp i Karbon slibují strukturu, automatizaci a přehlednost. Jak si ale vedou v porovnání funkcí, které jsou důležité pro každodenní práci, jako je správa úkolů, spolupráce a automatizace?
Podívejme se, jak funguje každý z těchto softwarů pro klientské portály. 🎯
Funkce č. 1: Správa úkolů
ClickUp i Karbon vám umožňují rozdělit práci na proveditelné jednotky, přiřadit odpovědnosti a sledovat termíny.
ClickUp
ClickUp nabízí komplexní systém správy úkolů, který je navržen tak, aby podporoval jakoukoli strukturu týmu nebo pracovní postup. Můžete spravovat úkoly v několika zobrazeních (seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram), vytvářet šablony, automatizovat procesy a přidávat podrobnosti, jako jsou závislosti, priority, vlastní pole a sledování času.
Podporuje také agilní sprinty, plánování pracovní zátěže a týmovou spolupráci, takže se hodí jak pro jednotlivé přispěvatele, tak pro mezifunkční týmy.
Karbon
Karbon se zaměřuje na strukturované, opakovatelné pracovní postupy přizpůsobené účetním postupům. Úkoly jsou vázány na pracovní šablony a často mají strukturu kontrolního seznamu. Ačkoli platforma nabízí automatizační spouštěče a aktualizace stavu, možnosti přizpůsobení jsou omezenější.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky svému flexibilnímu a škálovatelnému systému správy úkolů.
Funkce č. 2: Automatizace pracovních postupů
Automatizace pracovních postupů je nezbytná pro společnosti, které se snaží omezit manuální úkoly, minimalizovat předávání úkolů a snížit administrativní náklady.
ClickUp
Funkce automatizace a umělé inteligence ClickUp pomáhají eliminovat opakující se práci pomocí pravidel založených na spouštěčích, jako je přiřazování úkolů nebo odesílání upozornění na základě stavu nebo termínů.
Vytváření úkolů pomocí umělé inteligence, automatizované souhrny prostřednictvím ClickUp Brain a dynamické formuláře mu dávají výhodu při zefektivňování rychle se měnících nebo objemných pracovních postupů.
Karbon
Automatizace pracovních postupů v Karbonu je navržena s ohledem na předvídatelnost. Automatizační nástroje spouštějí aktualizace úkolů, připomenutí a kontroly klientů na základě šablon a stavů klientského portálu. To je užitečné pro opakující se účetní pracovní postupy, ale méně dynamické, pokud vaše firma zpracovává nestandardní požadavky nebo proměnlivé harmonogramy.
🏆 Vítěz: ClickUp, díky jeho univerzálnějším a umělou inteligencí vylepšeným automatizačním schopnostem.
Funkce č. 3: Spolupráce a komunikace
ClickUp i Karbon se snaží udržovat komunikaci s klienty v těsné souvislosti s prací. Zde je srovnání jejich funkcí pro spolupráci:
ClickUp
ClickUp nabízí spolupráci v reálném čase pomocí nástrojů, jako jsou chat, hovory SyncUp, dokumenty a integrace e-mailů.
V rámci projektů existují chatovací kanály a AI CatchUp zvýrazňuje důležité zprávy. Můžete přímo komentovat úkoly nebo dokumenty, převádět konverzace na akční položky a spravovat e-maily uvnitř pracovního prostoru.
Karbon
Karbon centralizuje e-mailovou komunikaci v rámci časových os klientů a pracovních úkolů a nabízí @zmínky, sdílené doručené pošty a přehlednost vláken. Chybí mu však nástroje, jako je chat v aplikaci a dokumenty pro spolupráci.
🏆 Vítěz: ClickUp za nabídku několika možností spolupráce v reálném čase v rámci jedné platformy.
ClickUp vs. Karbon na Redditu
Porovnali jsme funkce, ale jaké je vlastně každodenní používání ClickUp nebo Karbon? Abychom získali reálný pohled, prozkoumali jsme vlákna na Redditu, kde profesionálové sdílejí své nezkreslené názory.
ClickUp je často chválen za to, že dělá přesně to, co slibuje, jak říká tento uživatel:
Používám ho od roku 2017. Je skvělý. AI je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhý mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. S tím pomáhají šablony. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira).
Používám ho od roku 2017. Je skvělý. AI je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhý mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. S tím pomáhají šablony. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira).
I bezplatný tarif získává dobré recenze:
Bezplatná verze ClickUp je překvapivě dobrá... Používám ji už několik měsíců, aniž bych potřeboval upgrade, a pokrývá většinu mých potřeb.
Bezplatná verze ClickUp je překvapivě dobrá... Používám ji už několik měsíců, aniž bych potřeboval upgrade, a pokrývá většinu mých potřeb.
Zde jsou názory zákazníků Karbonu:
Karbon používáme už roky a jsem s ním velmi spokojený. Je sice trochu dražší, ale stojí za to... Jedinou funkcí, kterou Karbon měl a nikdo jiný neměl, byl kolaborativní pracovní postup – položky pracovního postupu bylo možné přiřadit klientovi, nejen interně.
Karbon používáme už roky a jsem s ním velmi spokojený. Je sice trochu dražší, ale stojí za to... Jedinou funkcí, kterou Karbon měl a nikdo jiný neměl, byl kolaborativní pracovní postup – položky pracovního postupu bylo možné přiřadit klientovi, nejen interně.
💡 Tip pro profesionály: Zjistěte, jak váš tým pracuje. Řídíte se opakujícími se úkoly, servisními procesy nebo modelem ticketingu? Použijte plavecké dráhy nebo fáze, jako například „K přezkoumání“, „Čeká se na dokumenty“ a „Terén“, aby odpovídaly skutečným fázím klientského servisu.
Který nástroj pro správu pracovních postupů je pro účetní firmy nejlepší?
Po zvážení všech faktorů je volba v debatě Karbon vs. ClickUp jasná.
ClickUp vychází jako vítěz. 🚀
Karbon může dobře vyhovovat účetním profesionálům, ale ClickUp nabízí flexibilní a škálovatelný pracovní prostor, který vyhovuje každému týmu, od financí a provozu až po produkt a lidské zdroje.
Díky ClickUp Brain, automatizacím, dokumentům, dashboardům a chatu na jednom místě je ClickUp chytřejší volbou pro moderní a rychle se měnící správu pracovních postupů.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes. ✅