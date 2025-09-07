Bezplatné šablony rozpočtu pro startupy pro plánování, sledování a optimalizaci financí

Více než dvě třetiny startupů nikdy nepřinesou investorům pozitivní návratnost. A není to nutně kvůli špatnému nápadu nebo obchodnímu modelu. Někdy je problémem správa financí.
Obvykle to začíná v malém. Pár neočekávaných výdajů. Nadměrné výdaje na nábor zaměstnanců. Příliš brzká faktura za marketing. Za chvíli sledujete, jak se váš zůstatek zmenšuje, a nemáte žádný jasný způsob, jak tomu zabránit.
K tomu vám poslouží spolehlivá šablona rozpočtu pro startupy. Pomůže vám naplánovat, kolik utratíte, kolik vyděláte a co budete potřebovat, abyste mohli pokračovat. Nemusíte ji vytvářet od nuly a nemusíte hádat.
V tomto průvodci najdete nejlepší bezplatné a snadno použitelné šablony rozpočtu pro startupy, které vám pomohou sledovat výdaje, plánovat růst a udržet si náskok před chaosem.
🧠 Zajímavost: Slovo „rozpočet“ pochází z latinského slova bulga, což znamená „malá taštička“. Odtud se odvozuje starofrancouzské slovo bougette, zdrobnělina slova bouge, což znamená „kožená taška“.
Co jsou šablony rozpočtu pro startupy?
Šablona rozpočtu pro startup je formát, který slouží k organizaci vašich počátečních nákladů, prognóze příjmů a sledování skutečných výdajů. Obsahuje běžné položky, jako je nájem, software, mzdy a marketing. Šablonu rozpočtu pro startup můžete použít k vytvoření obchodního rozpočtu, který odráží vaše priority.
Pro zakladatele v rané fázi je to praktický způsob, jak odhadnout míru spotřeby kapitálu, sledovat režijní náklady a udržet soulad s dlouhodobými finančními cíli.
Mnoho šablon také podporuje vytváření výkazu zisků a ztrát a odhalování mezer, než se stanou problémem.
Ať už se nacházíte ve fázi před spuštěním nebo rychle rostete, rozpočet vašemu startupu poskytne disciplínu, díky které se budete moci soustředit na růst. A se správnou šablonou můžete strávit méně času vytvářením tabulek a více času budováním svého podnikání.
Co dělá šablonu rozpočtu pro startup dobrým?
Abyste mohli šablonu rozpočtu pro startupy využít na maximum, ujistěte se, že ta, kterou si vyberete, obsahuje následující funkce:
- Základní položky: Zahrňte základní kategorie, jako jsou nájemné, mzdy, software, prodej a marketing, abyste pokryli všechny typické výdaje startupu.
- Rozpis nákladů na založení startupu: Oddělte jednorázové odhadované náklady na založení startupu od opakujících se zásadních výdajů, abyste získali lepší přehled a mohli lépe plánovat do budoucna.
- Prognózy příjmů: Odhadněte očekávané příjmy z různých zdrojů, abyste mohli sledovat růstový potenciál.
- Porovnání skutečnosti s plánem: Zobrazte data vedle sebe, abyste mohli vyhodnotit finanční přesnost a rychle upravit plány.
- Část výkazu zisků a ztrát: Shrňte příjmy, výdaje a čistý výsledek, abyste na první pohled pochopili finanční zdraví společnosti.
- Sledování cash flow: Sledujte, kdy peníze přicházejí a odcházejí, abyste se vyhnuli nedostatku finančních prostředků.
- Možnosti přizpůsobení: Upravte kategorie a pole tak, aby odrážely váš jedinečný obchodní model a priority.
- Souhrnný přehled: Poskytněte jasný měsíční nebo čtvrtletní přehled, abyste mohli rozpoznat trendy a činit informovaná rozhodnutí.
👀 Věděli jste? Nedostatečná kapitalizace je jedním z hlavních důvodů, proč startupy selhávají. Při sestavování rozpočtu startupu se proto nezaměřujte pouze na prodané jednotky zboží – podívejte se na situaci z širšího úhlu a zvažte celkový obraz. Zohledněte půjčky, režijní náklady a to, jak budete v průběhu času přidělovat zdroje. Klíčem k udržení se nad vodou a chytrému rozšiřování je zajištění přístupu k flexibilnímu financování a jasný přehled o cash flow.
Šablony rozpočtu pro startupy
Následující šablony vám pomohou sledovat náklady, plánovat dopředu a zůstat efektivní. Použijte je, abyste zjistili, kam vaše peníze směřují a jak dlouho vám vydrží. Vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje, a začněte s rozpočtováním!
1. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Pokud začínáte od nuly, šablona ClickUp Simple Budget Template vám nabízí přehledný způsob, jak sestavit rozpočet pro váš startup, aniž byste věci zbytečně komplikovali. Rozdělí vaše finance na to, co potřebujete: příjmy, výdaje a měsíční součty.
Přidejte vlastní pole ClickUp pro podrobnosti, jako jsou rozpočtované částky, skutečné výdaje, informace o dodavatelích a termíny plateb, abyste vždy přesně věděli, kam vaše peníze směřují.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte si přehledný rozpočet od základů pomocí pěti specializovaných přizpůsobených zobrazení – Rozpočtový plán, Příjmy, Výdaje, Čistá hotovost a Začínáme.
- Upravte 16 vlastních polí pro sledování příjmů a výdajů ve vaší firmě.
- Sledujte skutečný a předpokládaný cash flow, abyste měli přehled o měsíčních výdajích.
- Organizujte a sledujte úkoly pomocí vlastních stavů „Dokončeno“ a „Nový záznam“.
- Aktualizujte stavy, aby byli vaši partneři vždy v obraze.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, kteří potřebují základní, editovatelnou šablonu rozpočtu, aby měli od prvního dne vše pod kontrolou.
2. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
Každá marketingová kampaň něco stojí. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp vám pomůže udržet si přehled tím, že rozdělí váš rozpočet podle typu, cíle a návratnosti. Tato šablona vám umožní sledovat, jak si jednotlivé kampaně vedou.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte výdaje v pěti zobrazeních: Časová osa, Sledování nákladů, Výdaje podle typu kampaně, Marketingové cíle a Začínáme.
- Kategorizujte položky podle platformy, typu kampaně a dopadu pomocí vlastních polí.
- Aktualizujte stavy rozpočtu – Hotovo, Probíhá, Pozastaveno, Neaktivní – aby váš tým věděl, co je aktivní.
- Zjistěte, které kampaně překračují nebo nedosahují rozpočtu, ještě než budou známy výsledky.
- Sladěte každý dolar s cíli ClickUp, abyste se vyhnuli odchylkám od rozpočtu.
🔑 Ideální pro: Startupy, které provozují úsporné kampaně napříč více kanály a potřebují se soustředit na návratnost investic.
💡Bonus: ClickUp pro finanční týmy nabízí efektivní řešení pro správu a prognózy rozpočtů. Můžete si vytvořit vlastní panely ClickUp, abyste získali přehled o tom, kam vaše peníze směřují, sledovali rozdělení rozpočtu, monitorovali skutečné výdaje a viděli zisky, a to vše na jednom místě a v reálném čase.
3. Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS
Provozování projektu bez jasné struktury je riskantní – náklady se hromadí, termíny se posouvají a nikdo neví, jaká je aktuální situace. Šablona ClickUp Project Budget with WBS vám poskytuje strukturu, kterou potřebujete ke správě rozpočtů, aniž byste ztratili přehled o práci.
Tuto šablonu použijte k:
- Rozdělte cíle svého projektu na menší, sledovatelné úkoly ClickUp pomocí struktury rozdělení práce (WBS).
- Každému úkolu přiřaďte fixní nebo variabilní náklady, časový harmonogram a vlastníka, aby vám nic neuniklo.
- Použijte vlastní pole pro fázi projektu, typ úkolu a podrobnosti rozpočtu, abyste měli vše přehledně uspořádané.
- Sladěte tým pomocí stavů jako „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“.
- Brainstormujte nápady ve spolupráci se zainteresovanými stranami a proměňte je v koordinované akce pomocí ClickUp Whiteboards.
🔑 Ideální pro: Zakladatele startupů a projektové manažery, kteří chtějí kontrolovat náklady a dodržovat termíny, aniž by proces zbytečně komplikovali.
👀 Věděli jste? Pouze 29 % projektů je úspěšně dokončeno. Většina z nich selže kvůli rozšiřování rozsahu, nesouladu nebo nejasným cílům – rizikům, která mohou snadno destabilizovat začínající startup. Jasný rozsah projektu to napraví. Stanoví očekávání, definuje, co je a co není součástí projektu, a udržuje váš tým soustředěný na to, co je důležité. Takto dokončíte to, co jste začali.
Potřebujete pomoc s jejich sestavením? Přečtěte si kompletního průvodce ClickUp, jak definovat a spravovat rozsah projektu.
4. Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp je určena pro zakladatele, kteří potřebují jasný přehled o příjmech, výdajích a nedoplatcích. Umožňuje sledovat předpokládané a skutečné výdaje napříč týmy, obchody nebo odděleními.
Tuto šablonu použijte k:
- Určete, kolik peněz potřebujete přidělit různým oblastem svého podnikání v ClickUp Docs.
- Sledujte rozpočty podle obchodu, oddělení nebo týmu pomocí přednastavených zobrazení, jako je průvodce pro začátečníky, sledování rozpočtu a celkový rozpočet.
- Kategorizujte položky pomocí vlastních polí pro typ výdajů, typ produktu, typ zaměstnání a stav prognózy.
- Sledujte výkonnost pomocí stavů jako Otevřeno, K posouzení a Schváleno.
- Včas odhalte finanční mezery díky přehledům celkových částek podle týmu, produktu a kategorie.
- Zlepšete sledování rozpočtu pomocí akcí, jako jsou reakce na komentáře, automatická připomenutí a sledování na více místech.
🔑 Ideální pro: Majitele firem, kteří potřebují jednoduchý způsob, jak spravovat finance společnosti, aniž by se museli prohrabávat tabulkami.
💡 Bonus: Pokud chcete svému týmu usnadnit a urychlit práci tím, že—
- Okamžité vyhledávání souborů v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahraďte nesourodé nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
5. Šablona rozpočtu na akci ClickUp
Akce mohou být finančně náročné, pokud nejste opatrní. Šablona rozpočtu pro akce ClickUp vám pomůže udržet si náskok díky podrobnému sledování nákladů. Je určena pro plánovače, kteří potřebují mít přehled o celém projektu na makro i mikro úrovni – co bylo utraceno, co je v jednání a co zbývá.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenávejte všechny výdaje v přehledném seznamu – plánované i skutečné.
- Označte položky podle typu – catering, logistika, prostory, marketing.
- Označte položky pomocí vlastních polí, abyste mohli spravovat výdaje a vizualizovat rozpočet.
- Sledujte stav úkolů pomocí jasných štítků, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat pokrok.
- Mějte přehled o čekajících nákladech, aby vás nic nepřekvapilo.
🔑 Ideální pro: Startupové týmy nebo samostatní plánovači, kteří organizují akce s omezeným rozpočtem a bez prostoru pro překvapení.
6. Šablona pro řízení projektů s rozpočtem ClickUp
Provozujete projekt bez přísné kontroly rozpočtu? To je riskantní. Šablona ClickUp pro řízení projektů s rozpočtem vám poskytuje strukturu pro správu nákladů, časových harmonogramů a úkolů, aniž byste ztratili přehled.
Tuto šablonu použijte k:
- Organizujte úkoly jako otevřené nebo dokončené, abyste mohli sledovat jejich průběh.
- Sledujte, kolik peněz vám zbývá k utracení, pomocí polí jako Zbývající rozpočet, Rozpočet projektu a V rámci rozpočtu.
- Označte klíčové podrobnosti pomocí vlastních polí pro poznámky, členy týmu a fázi projektu.
- Zobrazte časový plán projektu pomocí Ganttova diagramu a určete oblasti, které je třeba zlepšit.
- Přepínejte mezi pěti přehlednými zobrazeními: Průvodce pro začátek, Rozpočet, Harmonogram projektu, Fáze projektu a Stav aktivit.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují udržovat finanční dohled a zároveň zajistit hladký průběh projektů.
7. Šablona pro správu nákladů projektu ClickUp
Každý projekt má pohyblivé části a každá z nich stojí peníze. Šablona ClickUp pro správu nákladů projektu vám pomůže udržet si náskok tím, že sleduje všechny výdaje, jejich stav schválení a místo v procesu. Je určena pro týmy, které žonglují s více rozpočty a schvalováními a které potřebují zabránit zpožděním a udržet výdaje pod kontrolou.
Tuto šablonu rozpočtu pro startupy použijte k:
- Zaznamenávejte všechny náklady do tabulky nákladů projektu s poli pro odhadované náklady, skutečné náklady a odchylky.
- Sledujte stavy schválení na speciální tabuli – čeká, schváleno nebo vyžaduje změny.
- Naplánujte si začátek a konec svých úkolů pomocí kalendářového zobrazení.
- Vytvořte si vlastní opakující se úkoly v ClickUp, které vám pomohou dodržovat termíny plateb (jakmile označíte fakturu jako zaplacenou, ClickUp automaticky vytvoří úkol na další měsíc).
- Sledujte jednotlivé položky nákladů od předložení až po schválení, aby nic nebránilo pokroku.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují přísnější kontrolu nad výdaji, zejména když je nutné, aby každou položku zkontrolovalo více zainteresovaných stran.
💡 Tip pro profesionály: Chcete dodržet rozpočet svých projektů a vyhnout se finančním překvapením? Software pro správu rozpočtu projektů vám pomůže sledovat výdaje, předpovídat náklady a udržet si finanční přehled od začátku do konce.
8. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp je určena pro týmy, které potřebují strukturovaně a rychle prezentovat náklady na projekt. Obsahuje všechny položky – od jednorázových poplatků po režijní náklady – a zjednodušuje schvalovací proces.
Tuto šablonu použijte k:
- Pro přehlednost si pomocí zobrazení seznamu vytvořte podrobný přehled výdajů rozpočtu startupu.
- Vizualizujte časové osy a závislosti pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Sledujte průběh návrhu pomocí vlastních stavů, jako jsou Návrh, Posuzováno a Schváleno.
- Přizpůsobte pole tak, aby zahrnovala odhadované náklady, skutečné výdaje a odchylky pro přesné sledování.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami přidělováním úkolů a stanovováním termínů, aby všichni byli v souladu.
🔑 Ideální pro: Vedoucí projektů a startupové týmy, které vytvářejí rozpočtové požadavky, které musí být přesné, rychlé a připravené k podpisu.
9. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
V startupu se malé náklady rychle sčítají. Káva, předplatné softwaru, cestovní výdaje – pokud je nesledujete, nakonec o ně přijdete. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp vám pomůže zaznamenat vše na jednom místě.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenávejte všechny náklady pomocí polí pro datum, částku, zaměstnance, kategorii a poznámky.
- Okamžitě kategorizujte výdaje pomocí předem připravených štítků úkolů, jako jsou doprava, stravování a software.
- Sledujte, kdo utrácí kolik a proč, pomocí podrobného rozčlenění podle zaměstnanců.
- Označte duplicitní nebo opakující se výdaje, abyste mohli omezit plýtvání, než se rozroste.
- Na konci každého měsíce zkontrolujte celkové výdaje podle kategorií nebo osob, abyste mohli lépe rozhodovat.
🔑 Ideální pro: Zakladatele a finanční vedoucí, kteří potřebují přehledný a opakovatelný způsob vykazování výdajů týmu.
👀 Věděli jste? První použití pojmu rozpočet v souvislosti s finančním plánováním pochází z brožury The Budget Opened (Otevřený rozpočet) z roku 1733, jejímž autorem je William Pulteney, 1. hrabě z Bathu. Pulteney použil pojem rozpočet k kritice fiskální politiky vlády v oblasti vína a dalších věcí.
10. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Čísla nelžou, ale mohou skrývat pravdu. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp je zveřejňuje, aby byla zajištěna transparentnost. Je navržena tak, aby porovnávala rozpočet vašeho startupu s reálnými výsledky.
Tuto šablonu použijte pro:
- Zaznamenávejte příjmy a skutečné výdaje v klíčových kategoriích, vše na jednom místě.
- Porovnejte plánované a skutečné výdaje, abyste odhalili rozdíly dříve, než se zvětší.
- Označte překročení rozpočtu, nesplněné cíle nebo neočekávané úspory pomocí vlastních polí.
- Označte každou položku podle oddělení, důvodu odchylky nebo projektu, abyste propojili výdaje s výsledky.
- Zobrazte součty v horní části a podrobnosti jednotlivých položek níže – nic tak nezůstane skryto.
🔑 Ideální pro: Zakladatele startupů a finanční vedoucí, kteří chtějí snadný způsob, jak kontrolovat výdaje a sledovat cíle.
11. Šablona pro správu financí ClickUp
Při správě financí záleží na načasování. Zpoždění v jedné úloze může zdržet desítky dalších. Tato šablona pro správu financí ClickUp vám pomůže udržet každý krok v pohybu – od počáteční žádosti až po konečné schválení.
Tuto šablonu použijte pro:
- Sledujte finanční toky pomocí 28 vlastních stavů, jako jsou Podepsáno, V procesu schvalování a Čeká na schválení.
- Zobrazte úkoly ve formátu, který vám vyhovuje – seznam, kalendář nebo podrobný panel „Začněte zde“.
- Organizujte platby, rozpočty a sledování dodavatelů pomocí značek, termínů splatnosti a kategorií.
- Přiřaďte odpovědnosti a nastavte připomenutí, aby nic nezůstalo bez povšimnutí.
- Spravujte každodenní provoz přehledně pomocí ClickUp Project Time Tracking, závislostí a automatických upozornění.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy, které zpracovávají více schválení, platebních cyklů a termínů úkolů – bez zbytečného nepořádku.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s hledáním informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi – 23 % z nich to považuje za velmi obtížné. Když jsou znalosti roztříštěny mezi e-maily, chaty a různé nástroje, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas.
S ClickUp můžete v jediném pracovním prostoru přeměnit e-maily na sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
12. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančního analytického reportu ClickUp vám pomůže vnést jasnost do finančního chaosu. Je určena pro týmy, které potřebují získat čísla, odhalit vzorce a vysvětlit jejich význam, aniž by musely vytvářet report od nuly.
Tuto šablonu použijte pro:
- Sledujte příjmy, výdaje, marže a cash flow v přehledném a editovatelném seznamu.
- Zvýrazněte změny ve výkonu pomocí vlastních polí, jako jsou sekce zprávy, typ trendu a klíčové ukazatele.
- Zaznamenávejte poznatky, závěry a úkoly na jednom místě – už žádné roztříštěné poznámky.
- Spravujte cykly podávání zpráv pomocí kalendáře a Ganttova diagramu, aby vás nepřekvapily žádné termíny.
- Organizujte podrobné analýzy pomocí označování zjištění podle časových období, týmů nebo finančních cílů.
🔑 Ideální pro: Finanční analytiky a týmy startupů, které potřebují předložit vedení nebo investorům přehledné a praktické informace.
13. Šablona pro správu účtu ClickUp
Šablona pro správu účtů ClickUp vám pomůže sledovat spokojené klienty i ty, kteří odcházejí. Sledujte onboardování, obnovení a signály odchodu v jednom přehledu. Upřednostněte účty, na kterých záleží nejvíce, a ujistěte se, že žádný vztah neunikne vaší pozornosti. Jedná se o proaktivní správu klientů, která je integrována do vašeho každodenního pracovního postupu.
Tuto šablonu použijte pro:
- Sledujte stav každého účtu pomocí vlastních stavů, jako jsou Onboarding, Nurturing, Renewed a Churned.
- Zaznamenávejte důležité podrobnosti pomocí 10 vlastních polí – kontaktní údaje, datum uzavření, poznámky k demo verzi, e-mailová aktivita a další.
- Včas odhalte rizikové klienty pomocí specializovaných zobrazení, jako jsou prioritní účty a rizikové účty.
- Standardizujte své procesy pomocí integrované příručky Client Success Playbook, aby všichni členové týmu postupovali podle stejných kroků.
- Najděte a shrňte klíčové informace o klientech, jako je stav klienta, nedávná komunikace nebo nadcházející obnovení, jednoduše tím, že se zeptáte ClickUp Brain v běžném jazyce.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a account manažery, kteří potřebují jasný a opakovatelný způsob správy vztahů s klienty.
14. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp je vaší digitální účetní knihou – přehlednější než tabulka a vytvořená pro týmy, které dbají na přesnost. Zaznamenávejte všechny debety, kredity a reference na jednom místě. Ať už provádíte odsouhlasení výpisů nebo se připravujete na daňové období, vaše záznamy budou přehledné, prohledávatelné a připravené k auditu.
Tuto šablonu použijte pro:
- Zaznamenávejte každou transakci pomocí polí pro název účtu, debet, kredit, referenci a stvrzenku.
- Sledujte aktivitu účtu v reálném čase pomocí stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Zobrazte klíčové finanční přehledy v zobrazení transakcí, zisků a ztrát, rozvahy a hlavní knihy.
- Rychle označte nesouhlasné položky, duplicitní poplatky nebo mezery ve svých záznamech.
- Přiřaďte položky k přezkoumání nebo sledování, aby váš tým zůstal v souladu.
🔑 Ideální pro: Finanční vedoucí a účetní, kteří potřebují spolehlivý způsob sledování cash flow, aniž by museli budovat systém od základů.
15. Šablona účetního deníku ClickUp
Pokud vaše účetnictví není v pořádku, podívejte se nejprve sem. Šablona účetního deníku od ClickUp vám poskytuje strukturované místo pro zaznamenávání transakcí – datum, účet, částku a poznámky – vše na jednom místě.
Tuto šablonu použijte pro:
- Zaznamenávejte každý záznam s poli pro datum, typ deníku, stvrzenku, číslo záznamu a debet.
- Zaznamenávejte položky s přehlednými podrobnostmi připravenými k auditu – debety, kredity, popisy a odkazy.
- Pracujte v tabulkovém zobrazení pro rychlé zadávání dat ve stylu tabulkového procesoru.
- Sledujte pokrok pomocí stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Přepněte do zobrazení deníku, abyste získali úplný přehled a rychle odhalili chyby.
- Požádejte ClickUp Brain o přehled vašich posledních účetních zápisů, zjistěte trendy ve vašich debetech a kreditech nebo vygenerujte rychlé souhrny vašich finančních výsledků.
🔑 Ideální pro: Účetní a finanční týmy, které hledají spolehlivý způsob, jak sledovat denní transakce a udržovat přehledné účetní záznamy o projektech.
Pokud jste zvyklí na Excel, můžete také použít pole vzorců ClickUp, která jsou podobná Excelu, ale umožňují vám počítat čísla přímo v rámci vašich úkolů! Podívejte se na video níže! 👇🏼
16. Šablona rozvahy ClickUp
K pochopení své finanční situace nepotřebujete finančního ředitele. Šablona rozvahy ClickUp vám pomůže sepsat aktiva, pasiva a vlastní kapitál v jednom strukturovaném přehledu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí bez zbytečného rozptylování. Je rychlá na použití, snadno se aktualizuje a je určena pro týmy, které potřebují jasný přehled.
Tuto šablonu použijte pro:
- Seznamte si aktuální a fixní aktiva spolu s krátkodobými a dlouhodobými závazky, vše v jediném strukturovaném přehledu.
- Rozčleňte finanční data podle oddělení, lokality nebo časového rámce, abyste mohli odhalit trendy a řídit se jimi při rozhodování.
- Udržujte data přehledná pomocí stavů jako Návrh, V kontrole a Schváleno, abyste mohli označit rozpracované práce a hotové zprávy.
- Nastavte si opakující se připomenutí, abyste v pravidelných intervalech kontrolovali a aktualizovali svou rozvahu pomocí ClickUp Automations.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků a finanční týmy, které hledají jednoduchý způsob, jak spravovat a kontrolovat finanční situaci.
💡 Tip pro profesionály: Podnikatelé by měli pravidelně kontrolovat a ověřovat správnost a úplnost svých rozvah, a to nejen na konci roku, ale po celý rok.
To znamená zkontrolovat matematické chyby, zajistit správné zařazení všech aktiv a pasiv a porovnat údaje s jinými finančními výkazy, aby byla zajištěna jejich konzistence. Tímto způsobem odhalíte nesrovnalosti včas a budete mít jasný přehled o finančním zdraví svého podniku.
17. Šablona rozpočtu pro startupy ve formě tabulky od Coefficient
Tato šablona rozpočtu pro startupy ve formě tabulky od společnosti Coefficient vám pomůže vše přehledně uspořádat – náklady na založení, předpokládané příjmy, zdroje financování a skutečné výdaje –, abyste měli přehled o tom, kam vaše peníze směřují a jak dlouho vám vydrží.
Tuto šablonu použijte k:
- Automatizujte přidělování rozpočtu, finanční prognózy a výpočty.
- Sledujte zdroje financování, výdaje a příjmy.
- Upravte kategorie a pole tak, aby odrážely specifické finanční požadavky vašeho startupu.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, kteří sestavují svůj první podnikatelský rozpočet a potřebují jasný, editovatelný model pro předpovídání cash flow a udržení správného kurzu.
18. Šablona Excel pro počáteční náklady na podnikání od Vertex42
Nečekané náklady mohou zničit spuštění projektu. Tato šablona Excel pro náklady na založení firmy vám pomůže včas naplánovat vše – vybavení, licence, marketing, zásoby a další –, abyste nebyli zaskočeni, až přijdou účty.
Je navržen tak, aby byl flexibilní a přehledný, ať už začínáte ve své kuchyni nebo otevíráte kamenný obchod.
Tuto šablonu použijte pro:
- Spravujte jednorázové a opakující se výdaje pomocí předem vyplněných kategorií, které můžete upravit tak, aby vyhovovaly vašemu plánu.
- Sledujte zdroje financování, abyste viděli, jak se váš kapitál srovnává se skutečnými potřebami.
- Přizpůsobte položky pro konkrétní odvětví, včetně přizpůsobeného pracovního listu pro restaurace.
- Pokud začínáte z domova, vynechte irelevantní výdaje, jako je nájem kanceláře.
- Vytvořte si jasný přehled o finančním zázemí vašeho startupu, který vám pomůže při raných rozhodnutích.
🔑 Ideální pro: Podnikatele, kteří hledají jednoduchý způsob, jak plánovat a spravovat výdaje spojené se zahájením podnikání.
19. Šablona rozpočtu pro startup od Template. Net
Každý startup potřebuje základní rozpočet, než podnikne velké kroky. Tato šablona rozpočtu pro startupy vám poskytne dostatečnou strukturu pro plánování počátečních výdajů, aniž by věci zbytečně komplikovala. Tato šablona je k dispozici v několika formátech, včetně Word, Excel, Google Docs a Google Sheets.
Tuto šablonu použijte pro:
- Seznamte základní náklady na založení firmy – vybavení, nájem, povolení, právní poplatky a počáteční mzdy.
- Přizpůsobte každou položku tak, aby odpovídala vašemu odvětví, produktu nebo lokalitě.
- Sledujte předpokládané výdaje a měsíční odhady na jedné stránce.
- Odhalte mezery ve financování nebo nadměrné výdaje, než se stanou problémem.
- Šablonu můžete použít v aplikacích Excel, Word, Google Docs nebo Google Sheets – podle toho, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
🔑 Ideální pro: začínající zakladatele, kteří sestavují rozpočet svého podnikání od nuly a hledají tisknutelný a upravitelný dokument, od kterého mohou začít.
20. Šablona finančního rozpočtu pro startupy od Template. Net
Zahájení startupu vyžaduje jasné finanční plánování. Šablona finančního rozpočtu pro startupy vám poskytuje prázdný formulář, do kterého můžete zapsat počáteční výdaje, provozní náklady a předpokládané příjmy. Je navržena tak, aby byla co nejjednodušší, a umožňuje vám přizpůsobit položky tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu obchodnímu modelu.
Tato šablona je k dispozici ve formátech Word, Excel, Google Docs a Google Sheets a lze ji snadno upravovat a přizpůsobit podle vaší volby platformy.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte jednorázové výdaje, jako jsou náklady na zřízení a právní poplatky.
- Naplánujte měsíční provozní náklady, včetně nájemného, energií a mezd.
- Odhadněte potenciální zdroje příjmů a vypočítejte očekávané zisky.
- Najděte zdroje financování, které pokryjí vaše počáteční a průběžné výdaje.
🔑 Ideální pro: Podnikatele, kteří potřebují jednoduchý nástroj pro organizaci svého rozpočtu a soustředění se na to, co je důležité.
