10 nejlepších alternativ a konkurentů Bluebeam v roce 2026

Bluebeam je široce používán týmy v oblasti stavebnictví, architektury a inženýrství ke správě souborů PDF, značek a dokumentace. Nemusí však být vhodný pro každý tým – někteří jej považují za složitý nebo omezený v konkrétních pracovních postupech.
Ať už potřebujete jednodušší rozhraní, vylepšené funkce pro správu dokumentů, nižší náklady nebo nástroje určené pro vzdálenou spolupráci, máte na výběr z mnoha možností.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy a konkurenty Bluebeam pro stavební průmysl, abyste mohli najít nástroj, který bude lépe vyhovovat způsobu práce vašeho týmu.
Než se pustíme do alternativ, pojďme si nejprve vysvětlit, v čem Bluebeam zaostává.
Omezení Bluebeam
Na základě zpětné vazby a recenzí uživatelů uvádíme několik běžných omezení programu Bluebeam:
- Náročná křivka učení: Mnoho uživatelů považuje Bluebeam za náročný na osvojení, zejména ti, kteří nemají předchozí zkušenosti s editací PDF nebo stavebním softwarem. Jeho rozsáhlé funkce mohou působit ohromujícím dojmem, což vede k delšímu zaučování.
- Omezená funkčnost vrstev: Nástroje pro práci s vrstvami jsou základní a postrádají pokročilé možnosti, jako jsou režimy prolnutí, překryvy a individuální ovládání vrstev, což ztěžuje správu vizuálních značek.
- Problémy s integrací: Uživatelé hlásí problémy při propojování Bluebeam s jinými platformami – značky se nemusí správně synchronizovat, soubory se nemusí vrátit a připojení založená na API mohou být nespolehlivá.
- Problémy s výkonem u velkých souborů: Velké projektové soubory často způsobují zpoždění nebo pády. Software spotřebovává značné množství CPU a paměti, což ovlivňuje produktivitu při kritických stavebních úkolech.
- Omezení cloudového hostingu: Bluebeam Revu závisí na stabilním připojení k internetu. Při výpadku připojení může nedostatek jasných upozornění vést k záměně, neuložení práce nebo narušení pracovních postupů.
Ačkoli Bluebeam podporuje spolupráci na dokumentech, úpravy PDF a řízení stavebních projektů, tato omezení mohou narušit stavební proces.
10 alternativ k Bluebeam v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Bluebeam:
|Název
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|*Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a úkolů pro stavební týmy všech velikostí
|Správa úkolů, časové osy, pracovní postupy, dokumenty, automatizace, AI a AI agenti, sledování času, zobrazení Gantt/Board
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Drawboard Projects
|Společné revize návrhů pro středně velké týmy AEC
|Značkování výkresů v reálném čase, sledování úkolů/problémů na výkresech, historie revizí, přístup pro hosty, sdílení dokumentů
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc/uživatel.
|Fieldwire
|Správa úkolů a koordinace stavby na místě pro malé a střední týmy v terénu
|Přiřazování úkolů, seznamy úkolů, prohlížení plánů, sledování problémů, vytváření zpráv
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 54 USD/uživatel/měsíc.
|Adobe Acrobat Pro
|Profesionální úprava PDF a bezpečné správě dokumentů pro jednotlivce i velké týmy
|Tvorba/úprava PDF, elektronické podpisy, OCR, porovnání dokumentů, bezpečné sdílení
|Placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc.
|PDF XChange Editor
|Lehké a vysoce výkonné značkování a úpravy PDF pro jednotlivce a malé týmy
|Úpravy PDF, poznámky, OCR, digitální podpisy
|K dispozici je bezplatná verze; uživatelská licence začíná na 62 USD/rok.
|Foxit PDF Editor
|Cenově dostupná úprava PDF s cloudovou spoluprací pro malé i velké týmy
|Úpravy PDF, spolupráce, zabezpečení, integrace cloudu
|Placené tarify začínají na 10,99 $/měsíc.
|Nitro PDF
|Tvorba, konverze a automatizace PDF souborů na profesionální úrovni pro malé i velké týmy
|Tvorba/úprava PDF, elektronické podepisování, bezpečné sdílení, hromadné zpracování
|Placené tarify začínají na 17,70 $ za uživatele a měsíc.
|Procore
|Komplexní správa stavebních projektů a financí pro střední a velké stavební firmy
|Řízení projektů, rozpočtování, pracovní postupy RFI, plánování, kontrola dokumentů, reporting
|Individuální ceny
|Autodesk Construction Cloud
|Propojené BIM pracovní postupy a správa životního cyklu projektů pro velké týmy
|Spolupráce na návrhu, správa dokumentů, BIM pracovní postupy, analytika
|Individuální ceny
|Buildertrend
|Řízení staveb a komunikace s klienty pro malé a střední týmy zabývající se bytovou výstavbou
|Plánování, nabídky, faktury, klientský portál, správa dokumentů, finanční nástroje
|Individuální ceny
Nejlepší alternativy k Bluebeam, které můžete použít
Najít správnou alternativu k Bluebeam není snadné, protože na trhu existuje mnoho softwarů pro správu stavebních pracovních postupů. Zúžili jsme výběr na ty nejlepší, které pokrývají klíčové funkce, ceny, omezení a názory skutečných stavebních týmů na každý z nich.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a dokumentů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zatímco Bluebeam se zaměřuje na značkování PDF, ClickUp vám umožňuje ukládat, organizovat a spolupracovat na všech typech dokumentů, včetně výkresů, smluv a žádostí o informace.
S ClickUp Docs můžete vytvářet živé dokumenty, sdílet je se svým týmem a mít vše pod kontrolou verzí a přístupné odkudkoli. Integrovaná umělá inteligence ClickUp Brain pomáhá předcházet chybám a provádět rychlé změny v dokumentech.
Integrované nástroje pro kontrolu obrázků, souborů PDF a videí vám umožňují vkládat poznámky přímo do souborů, přiřazovat komentáře jako úkoly a sledovat zpětnou vazbu až do dokončení – ideální pro kontrolu plánů a výkresů.
S aplikací ClickUp pro stavební týmy můžete zefektivnit každou fázi stavebního procesu, od počátečního plánování po řízení v reálném čase a sledování KPI.
Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp, včetně seznamu, tabulek Kanban, kalendáře a Ganttových diagramů, může stavební tým naplánovat a vizualizovat každou fázi vašeho projektu.
Chcete vizualizovat celý časový plán stavby? Zobrazení ClickUp Gantt Chart zobrazuje délku úkolů, závislosti a milníky.
Přizpůsobitelné stavy, automatizace a šablony ClickUp vám umožňují vytvářet pracovní postupy přizpůsobené stavebním procesům, jako jsou předkládání dokumentů, změny objednávek, seznamy nedodělků a inspekce. Můžete automatizovat opakující se úkoly a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.
S AI agenty ClickUp můžete delegovat rutinní procesy, získávat okamžité informace a nechat AI zpracovávat následné kroky nebo připomenutí, aby se váš tým mohl soustředit na to nejdůležitější.
Bonus: Zefektivnění řízení pracovních postupů ve stavebnictví pomocí AI agentů
Stavební projekty často čelí zpožděním, nedorozuměním a chaosu v dokumentaci mezi rozptýlenými týmy a pracovišti. AI agenti transformují řízení pracovních postupů ve stavebnictví tím, že propojují všechny zúčastněné strany, automatizují rutinní úkoly a udržují projekty na správné cestě.
- Automatizujte denní zprávy o postupu prací a protokoly ze staveniště pomocí umělé inteligence a zajistěte tak přesné aktualizace v reálném čase pro všechny zúčastněné strany.
- Automatické přiřazování úkolů a následných kroků na základě poznámek z jednání, výsledků inspekcí nebo změnových příkazů
- Centralizujte správu dokumentů pomocí vyhledávání a kontroly verzí založených na umělé inteligenci pro plány, povolení a žádosti o informace.
- Využijte chatovací asistenty s umělou inteligencí k okamžitému vyhledání bezpečnostních protokolů, harmonogramů nebo kontaktů na dodavatele – už nemusíte prohledávat papírové dokumenty.
- Umožněte hladkou koordinaci tím, že proměníte aktualizace z terénu a seznamy úkolů v akční položky pro týmy na místě i v kanceláři.
Integrovaná umělá inteligence ClickUp, ClickUp Brain, vám ulehčí od opakujících se úkolů tím, že automaticky píše aktualizace stavu, generuje souhrny projektů a dokonce spouští standupy.
Podívejte se, jak ClickUp Brain okamžitě generuje strukturovanou zprávu o projektu – shrnuje úspěchy, překážky a další kroky pouze na základě jedné výzvy👇
Sledujte průběh projektu, přidělování zdrojů a termíny pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů ClickUp. Získejte přehled v reálném čase, abyste své projekty udrželi včas a v rámci rozpočtu.
A pokud chcete mít náskok, šablony ClickUp Construction Management jsou vytvořeny tak, aby zvládly vše od plánování až po bezpečnostní kontrolní seznamy. Stačí zadat své údaje a můžete začít. Není třeba začínat od nuly.
⭐ Bonus: Co může ClickUp nabídnout pro řízení staveb? Podrobnosti najdete ve webináři ClickUp pro řízení staveb.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte podrobné kontrolní seznamy pro každou fázi výstavby pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp a zajistěte, aby byly všechny důležité úkoly zohledněny a dokončeny.
- Přizpůsobte si své pracovní postupy vytvořením vlastních polí ClickUp, abyste mohli přesně sledovat materiály, povolení, zdroje, mzdové náklady a jakékoli další údaje specifické pro daný projekt.
- Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp k sledování projektových aktivit, včasné identifikaci rizik a přijímání preventivních opatření.
- Použijte ClickUp Mind Maps a ClickUp Whiteboards k brainstormingu nápadů, vizuálnímu nastínění pracovních postupů a přeměně nápadů na proveditelné úkoly.
- Automatizujte opakující se úkoly a centralizujte projektové dokumenty pomocí ClickUp Automations, což týmům umožní soustředit se na klíčové činnosti.
- Centralizujte diskuse o projektech pomocí ClickUp Chat, který umožňuje zasílání zpráv v reálném čase, přiřazování úkolů a @zmínky přímo v rámci úkolů a dashboardů.
Omezení ClickUp
- Má rozsáhlou sadu funkcí, která vyžaduje určitou dobu na osvojení pro nové uživatele.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
📖 Přečtěte si také: Jak psát projektovou dokumentaci: příklady a šablony
2. Drawboard Projects (nejlepší pro společné revize návrhů)
Drawboard Projects je software pro společnou revizi návrhů, který byl vyvinut speciálně pro týmy v oboru architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC), které potřebují rychlé řešení v reálném čase pro označování plánů a koordinaci práce.
Na rozdíl od softwaru zaměřeného výhradně na úpravy PDF souborů vytváří Drawboard Projects jediný živý pracovní prostor, kde mohou interní týmy a hosté s omezeným přístupem současně označovat stejné výkresy nebo dokumenty.
Tato platforma propojuje komunikaci a akce přímo s vizuální dokumentací. Tím, že umožňuje týmům vkládat sledovatelné úkoly a problémy přímo do výkresů, transformuje pasivní poznámky na aktivní, přiřaditelné pracovní položky. Eliminuje tak zmatek způsobený množstvím e-mailů nebo roztříštěnými soubory.
Nejlepší funkce Drawboard Projects
- Sledujte úkoly a problémy přímo na výkresech pomocí připínacích špendlíků, přiřazování práce a správy pokroku z centrálního seznamu.
- Uchovávejte kompletní historii revizí a auditní stopu a udržujte konverzace a změny spojené s odpovídajícím výkresovým souborem.
- Zjednodušte sdílení dokumentů s externími zúčastněnými stranami tím, že pozvete hosty s omezeným přístupem k prohlížení a označování dokumentů.
Omezení Drawboard Projects
- Může vyžadovat doplňky pro uživatele, kteří potřebují přímou integraci s modely BIM, což činí nativní 3D koordinaci méně plynulou než u platforem jako Autodesk Construction Cloud.
Ceny Drawboard Projects
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele (až 25 uživatelů)
- Růst: 39 $/měsíc na uživatele (až 150 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drawboard Projects
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Drawboard Projects?
Uživatel G2 říká:
Naprosto miluji možnost téměř plynulé interakce s kolegy na stejném dokumentu v reálném čase. Tento typ koordinace není možný ani s něčím jako Bluebeam Studio, které je sice rychlé, ale nefunguje v reálném čase a nelze jej použít pro schůzky v reálném čase.
Naprosto miluji možnost téměř plynulé interakce s kolegy na stejném dokumentu v reálném čase. Tento typ koordinace není možný ani s něčím jako Bluebeam Studio, které je sice rychlé, ale nefunguje v reálném čase a nelze jej použít pro schůzky v reálném čase.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně. A co AI v práci? Díky centralizované AI, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
📖 Přečtěte si také: Šablony dokumentace procesů v aplikaci Word a ClickUp pro optimalizaci vašich operací
3. Fieldwire (nejlepší pro správu úkolů a koordinaci stavebních prací na místě)
Pokud jste na stavbě a potřebujete, aby vše běželo hladce, Fieldwire vám pomůže. Je určen pro týmy v terénu, které chtějí pracovat přesně, rychle a s menším chaosem. Můžete snadno přiřazovat úkoly podle místa, nastavovat termíny a sledovat pokrok v reálném čase, takže vám nic neunikne.
Potřebujete prohlížet nebo označovat plány? Můžete to udělat přímo ze svého zařízení, i když jste offline. Spravujete seznamy nedostatků nebo provádíte kontroly? To je také jednoduché. Díky přizpůsobitelným formulářům a inteligentním zprávám vám Fieldwire pomáhá udržovat pořádek a efektivitu optimalizací vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Udržujte kompletní, prohledávatelnou historii výkresů se všemi poznámkami a aktualizacemi zachovanými pro finální předání projektu.
- Zjednodušte koordinaci na staveništi propojením úkolů, seznamů nedostatků a inspekcí přímo s plánovanými lokalitami.
- Nastavte termíny, přiřaďte úrovně důležitosti a vizualizujte časové osy úkolů, abyste sladili činnosti v terénu s harmonogramy projektů.
- Identifikujte, přiřazujte, sledujte a ověřujte položky seznamu nedostatků od jejich zjištění až po dokončení přímo v místech plánu.
- Vytvářejte automatizované a přizpůsobené zprávy o postupu projektu, kontrolní seznamy a seznamy nedodělků pro hladké předání.
Omezení Fieldwire
- Uživatelé vyjádřili obavy ohledně omezené možnosti přizpůsobit formuláře a zprávy konkrétním požadavkům projektu, což může omezovat flexibilitu pracovních postupů.
- Oproti Bluebeam má omezené pokročilé funkce pro značkování/úpravy, protože je primárně navržen pro použití v terénu, nikoli pro podrobnou revizi dokumentů nebo odhad nákladů.
Ceny Fieldwire
- Základní: Zdarma
- Pro Plan: 54 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 79 $/měsíc na uživatele
- Plán Business Plus: 104 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fieldwire?
Používám ho hlavně k pořizování fotografií na místě na základě existujících výkresů nebo leteckých snímků, které nahraji. Je velmi snadné s tím pracovat, když se vrátím do kanceláře a snažím se vizualizovat umístění v mých výkresech. Líbí se mi, jak snadno mohu vytvořit fotologovou zprávu. Pokud tuto aplikaci efektivně používám v terénu, nemusím provádět mnoho úprav. Rád je kategorizuji a přidávám kategorie ke každému z mých tagů, což velmi usnadňuje následné zpracování v kanceláři.
Používám ho hlavně k pořizování fotografií na místě na základě existujících výkresů nebo leteckých snímků, které nahraji. Je velmi snadné s tím pracovat, když se vrátím do kanceláře a snažím se vizualizovat umístění v mých výkresech. Líbí se mi, jak snadno mohu vytvořit fotologovou zprávu. Pokud tuto aplikaci efektivně používám v terénu, nemusím provádět mnoho úprav. Rád je kategorizuji a přidávám kategorie ke každému z mých tagů, což velmi usnadňuje následné zpracování v kanceláři.
4. Adobe Acrobat Pro (nejlepší pro profesionální úpravy PDF a bezpečné správu dokumentů)
Potřebujete spolehlivý nástroj pro práci s PDF, který pracuje stejně tvrdě jako vy? Adobe Acrobat Pro DC je pro vás to pravé. Umožňuje vám snadno upravovat text, obrázky a rozvržení přímo v PDF, aniž byste museli hledat původní soubory. Obsahuje také integrované nástroje pro elektronický podpis, takže získávání schválení je rychlé, bezpečné a bez papíru.
Ať už jste v kanceláři nebo na stavbě, stavební firmy k němu mají přístup přes cloud. Kompatibilita zařízení usnadňuje udržování spojení a spolupráci s vaším týmem. Je tedy výkonný, plynulý a vytvořený pro profesionály.
Stavebním týmům pomáhá Acrobat Pro spravovat dokumentaci, která se netýká výkresů, včetně smluv, žádostí o informace (v dokumentové podobě), podkladů, bezpečnostních manuálů a formulářů pro personální oddělení.
Nejlepší funkce Adobe Acrobat Pro
- Sledujte změny v projektových datech a uchovávejte historii revizí dokumentů, čímž zajistíte transparentnost a odpovědnost v průběhu celého životního cyklu projektu.
- Získejte přístup k PDF souborům a spravujte je na různých zařízeních prostřednictvím služby Adobe Document Cloud, která zajišťuje plynulou spolupráci a sdílení souborů.
- Připojujte k výkresům a technickým dokumentům přesné poznámky pomocí přizpůsobitelných nástrojů pro text, tvary a měření.
- Shromažďujte právně závazné elektronické podpisy a sledujte stav dokumentů v reálném čase pomocí integrované funkce Adobe Sign.
- Trvale odstraňujte citlivé nebo důvěrné informace z dokumentů, abyste zajistili bezpečnost a soulad s předpisy.
Omezení programu Adobe Acrobat Pro
- Oproti Bluebeam má horší zpracování výkresů; má potíže s efektivní navigací, vrstvením a porovnáváním velkých, složitých sad plánů specifických pro pracovní postupy AEC.
- Výkonné rozhraní může být pro každodenní úkoly příliš složité a samotná aplikace je větší než srovnatelné lehčí alternativy.
Ceny Adobe Acrobat Pro
- Adobe Acrobat Pro: 19,99 $/měsíc
- Adobe Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Acrobat Pro
- G2: 4,5/5 (3 490+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Acrobat Pro?
Recenzent G2 píše:
Adobe je úžasný nástroj, který mi umožňuje vytvářet dokumenty od nuly, upravovat existující soubory a převádět jakékoli dokumenty do formátu PDF. Navíc možnost bezpečně odesílat dokumenty k podpisu na dálku je jednou z funkcí, které si nejvíce cením. Jedná se rozhodně o komplexní a spolehlivé řešení pro efektivní a bezpečné správu všech mých dokumentů. Snadná implementace, zákaznický servis, 10/10*
Adobe je úžasný nástroj, který mi umožňuje vytvářet dokumenty od nuly, upravovat existující soubory a převádět jakékoli dokumenty do formátu PDF. Navíc možnost bezpečně odesílat dokumenty k podpisu na dálku je jednou z funkcí, které si nejvíce cením. Jedná se rozhodně o komplexní a spolehlivé řešení pro efektivní a bezpečné správu všech mých dokumentů. Snadná implementace, zákaznický servis, 10/10*
🌟 Bonus: Využijte ClickUp BrainGPT, desktopového asistenta s umělou inteligencí, k vyhledávání, shrnování a organizování informací ze všech vašich pracovních aplikací, projektových souborů a webu – okamžitě a bez použití rukou.
Můžete:
- Shrňte dlouhé stavební zprávy, záznamy ze staveniště nebo bezpečnostní dokumenty během několika sekund.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete rychle zaznamenávat aktualizace webu, problémy nebo seznamy úkolů hlasem, a to i když jste na cestách.
- Okamžitě vyhledávejte podrobnosti o projektech, smlouvách nebo výkresech v ClickUp, Google Drive, SharePoint a dalších aplikacích, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Vytvářejte úkoly nebo si ukládejte důležité webové stránky přímo z prohlížeče pro další sledování nebo dokumentaci.
- Vytvářejte aktualizace projektů nebo shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence a ušetřete čas na ručním vypracovávání zpráv.
5. PDF XChange Editor (nejlepší pro lehké a vysoce výkonné značkování a úpravy PDF)
PDF XChange Editor je rychlé a lehké řešení pro práci s PDF soubory, které bylo vytvořeno pro profesionály v oblasti stavebnictví a designu. Umožňuje vám vkládat poznámky do plánů, zvýrazňovat revize a přidávat přesné měření přímo do vašich dokumentů. Díky nástrojům pro výpočet vzdáleností, ploch a obvodů je ideální pro rychlé ověření přímo na místě.
Tento software pro spolupráci na dokumentech vám umožňuje spolupracovat v reálném čase a díky kontrole verzí a sdíleným poznámkám udržuje všechny na stejné stránce. Ať už jste v kanceláři nebo v terénu, PDF-XChange Editor zefektivňuje, zrychluje a zefektivňuje pracovní postupy s PDF.
Hlavním rozdílem programu PDF-XChange Editor je jeho cenový model – využívá strukturu trvalé licence, což znamená, že jednorázová platba poskytuje licenci na celý život, což je v ostrém kontrastu s ročními předplatnými, které vyžaduje mnoho konkurentů.
Nejlepší funkce programu PDF XChange Editor
- Přidejte do dokumentů akce JavaScript pro lepší interaktivitu a automatizaci
- Převádějte soubory PDF do různých formátů a zpět a využijte hromadné zpracování pro kombinování nebo úpravy více dokumentů najednou.
- Přístup k dokumentům a jejich ukládání přímo z cloudových služeb, jako jsou SharePoint, Dropbox, Google Drive a Microsoft Office 365.
- Vložte do souborů PDF zvukové a video soubory pro větší interaktivitu
Omezení programu PDF XChange Editor
- Uživatelé hlásili, že bezplatná verze automaticky přidává vodoznaky do upravených dokumentů, což může ovlivnit profesionální kvalitu výstupů.
- Spolupráce je omezena na asynchronní komentáře a poznámky.
Ceny programu PDF XChange Editor
- Uživatelské licence: Od 62 $/rok
- Balíček firemních licencí: Cena začíná na 10 151 USD/rok
Hodnocení a recenze programu PDF XChange Editor
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o programu PDF XChange Editor?
Recenze Capterra říká:
S tímto softwarem je vždy snadné číst a upravovat soubory. Používám ho pro velké soubory, které vyžadují virtuální tisk. Mohu přiznat, že je to již nejlepší nástroj v mém seznamu. Nástroj je snadno použitelný i pro začátečníky. Anotace jsou pro mě skvělou funkcí. PDF-XChange mi připadá velmi vhodný. Je také cenově výhodný.
S tímto softwarem je vždy snadné číst a upravovat soubory. Používám ho pro velké soubory, které vyžadují virtuální tisk. Mohu přiznat, že je to již nejlepší nástroj v mém seznamu. Nástroj je snadno použitelný i pro začátečníky. Anotace jsou pro mě skvělou funkcí. PDF-XChange mi připadá velmi vhodný. Je také cenově výhodný.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro psaní obsahu využívající umělou inteligenci
6. Foxit PDF Editor (nejlepší pro cenově dostupnou úpravu PDF s cloudovou spoluprací)
Jste unaveni z těžkopádných nástrojů pro práci s PDF, které vás zpomalují? Foxit PDF Editor usnadňuje správu dokumentů a spolupráci na nich. Je navržen pro zaneprázdněné profesionály a umožňuje přímo upravovat text, obrázky a rozvržení – bez nutnosti vyhledávat původní soubory.
Čím se opravdu odlišuje? Vestavěným AI asistentem. Můžete shrnovat dokumenty, vylepšovat psaní, překládat obsah do více než 30 jazyků a dokonce klást otázky v jednoduché angličtině, abyste získali rychlý přehled.
Pro stavební týmy nabízí Foxit robustní funkce pro vkládání poznámek, komentářů a sdílené revize, které týmům umožňují rychle označovat plány, návrhy a smlouvy.
Nejlepší funkce programu Foxit PDF Editor
- Získejte přístup k dokumentům a spolupracujte na nich v reálném čase na různých zařízeních s 20 GB až 150 GB úložného prostoru v cloudu.
- Automatizujte pracovní postupy, jako je převod, slučování nebo komprimace více souborů PDF současně, a zvyšte tak efektivitu velkých projektů.
- Převádějte naskenované dokumenty do upravitelných a prohledávatelných souborů PDF pomocí optického rozpoznávání znaků.
- Využijte funkce Smart Redact a AI Assistant k automatickému odstranění citlivých údajů a shrnutí dlouhých smluv nebo zpráv.
Omezení programu Foxit PDF Editor
- Cena je relativně vysoká, zejména pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele, vzhledem k nabízeným funkcím.
- Chybí specializované nástroje pro výpočet množství, jako je Dynamic Fill od Bluebeam, nebo pokročilé výpočty měření nezbytné pro podrobné odhady pracovních postupů.
Ceny editoru PDF Foxit
- Foxit PDF Editor: 10,99 $/měsíc (roční předplatné)
- Foxit PDF Editor+: 13,99 $/měsíc (roční předplatné)
Hodnocení a recenze Foxit PDF Editor
- G2: 4,6/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Foxit PDF Editor?
Pro pracovní účely používám na svém počítači cloudovou verzi programu Foxit PDF Editor, který je velmi spolehlivý. Umožňuje snadno a rychle upravovat a vyplňovat soubory PDF, aniž byste museli stahovat software. Rozhraní je přehledné a vše funguje hladce. Je to skvělá volba pro všechny, kteří potřebují spolehlivý webový editor PDF pro práci.
Pro pracovní účely používám na svém počítači cloudovou verzi programu Foxit PDF Editor, který je velmi spolehlivý. Umožňuje snadno a rychle upravovat a vyplňovat soubory PDF, aniž byste museli stahovat software. Rozhraní je přehledné a vše funguje hladce. Je to skvělá volba pro všechny, kteří potřebují spolehlivý webový editor PDF pro práci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI PDF editory pro inteligentní úpravy dokumentů
7. Nitro PDF (nejlepší pro tvorbu, konverzi a automatizaci PDF souborů na podnikové úrovni)
Nitro PDF je profesionální řešení pro úpravy PDF a elektronické podpisy, které vám umožní upravovat text, obrázky a rozvržení za běhu. Díky OCR lze prohledávat a upravovat i naskenované dokumenty, což šetří čas při zadávání dat.
Týmy mohou přesně exportovat složité soubory PDF zpět do editovatelných formátů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), což je neocenitelné, když nejsou k dispozici původní návrhové soubory.
Můžete hromadně zpracovávat soubory, automatizovat úkoly a snadno slučovat dokumenty. Navíc díky integrovaným nástrojům eSign stačí k schválení jediný klik. Jde o rychlost, přesnost a vyšší produktivitu, a to vše bez papíru.
Nejlepší funkce Nitro PDF
- Okamžitě generujte soubory PDF z více než 300 formátů souborů při zachování konzistence rozvržení a formátování.
- Trvale odstraňte citlivý obsah, jako jsou důvěrná jména, čísla nebo informace, z dokumentu.
- Převádějte naskenované dokumenty na prohledávatelné a upravitelné soubory PDF pomocí rozpoznávání textu a rozvržení v naskenovaných obrázcích.
- Automatizujte vytváření vyplnitelných formulářů PDF a detekci polí pro podpisy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Centralizujte správu licencí a nasazení prostřednictvím jediné platformy
Omezení Nitro PDF
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jinými editory PDF, což vede k náročnějšímu osvojování programu.
- Podle některých uživatelských zpráv může při práci s extrémně velkými nebo složitými stavebními výkresy docházet k poklesu výkonu.
Ceny Nitro PDF
- Nitro PDF Classic: 318,60 $/licence (účtováno jednorázově)
- Nitro PDF Standard: 17,70 $/měsíc na uživatele
- Nitro PDF Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nitro PDF
- G2: 4,3/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 560 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nitro PDF?
Recenzent G2 říká:
V naší kanceláři používáme Nitro Pro pro různé účely. Od kontroly smluvních dokumentů a získávání podpisů, přes označování stavebních plánů, až po schvalování faktur a vytváření poznámek pro referenci. Pro všechny tyto účely je bezchybný od začátku do konce.
V naší kanceláři používáme Nitro Pro pro různé účely. Od kontroly smluvních dokumentů a získávání podpisů, přes označování stavebních plánů, až po schvalování faktur a vytváření poznámek pro referenci. Pro všechny tyto účely je bezchybný od začátku do konce.
8. Procore (nejlepší pro komplexní řízení stavebních projektů a finanční řízení)
Procore je komplexní cloudová platforma pro řízení staveb, která sjednocuje všechny aspekty projektu, od přípravy až po dokončení.
Spojuje týmy, pracovní postupy a data na jednom místě. Od sledování rozpočtu v reálném čase a správy smluv až po kontrolu změnových příkazů vám pomáhá udržet náklady pod kontrolou.
Jeho nástroje pro zajištění kvality a bezpečnosti vám umožní standardizovat kontroly a snížit rizika, zatímco správa dokumentů zajistí, že všichni budou pracovat s nejnovějšími soubory. S Procore nejen spravujete projekty, ale také stavíte chytřeji, bezpečněji a ziskověji od začátku do konce.
Zatímco Bluebeam vyniká v oblasti značkování PDF, Procore centralizuje celý životní cyklus stavby.
Nejlepší funkce Procore
- Sledujte náklady a rozpočty v reálném čase díky integraci s účetními systémy, které poskytují aktuální přehled o finančních prostředcích.
- Sjednoťte projektová data a dokumenty v průběhu celého životního cyklu stavby, od počáteční nabídky až po uzavření projektu.
- Spravujte složité pracovní postupy, včetně žádostí o informace, podání a změnových příkazů, pomocí automatizovaného směrování a historických auditních stop.
- Umožněte týmům v terénu zaznamenávat problémy, provádět bezpečnostní kontroly a pořizovat fotografie průběhu prací přímo prostřednictvím robustních mobilních aplikací.
- Vizualizujte projektová data geograficky, což týmům umožní sledovat pokrok a problémy na interaktivní mapě.
Omezení Procore
- Systém může generovat nadměrné množství e-mailových oznámení, což může vést k potenciálnímu přetížení informací pro uživatele.
- Vysoké počáteční a opakující se náklady mohou být omezující, což je činí drahými, zejména pro menší dodavatele nebo firmy s omezeným rozpočtem.
Ceny Procore
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Recenze G2 říká:
Absolvoval jsem jeden kurz zaměřený na nástroje Pro Core v programu Pro Core Learning a jejich používání. Musím říct, že videa jsou velmi informativní, krátká a jdou přímo k věci! Systém je snadno použitelný a doslova se zbavíte té skříně na dokumenty ve vaší kanceláři!
Absolvoval jsem jeden kurz zaměřený na nástroje Pro Core v programu Pro Core Learning a jejich používání. Musím říct, že videa jsou velmi informativní, krátká a jdou přímo k věci! Systém je snadno použitelný a doslova se zbavíte té skříně na dokumenty ve vaší kanceláři!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Procore pro řízení stavebních projektů
9. Autodesk Construction Cloud (nejlepší pro propojené BIM pracovní postupy)
Udržujte své stavební projekty na správné cestě a bez chyb díky Autodesk Construction Cloud. Jeho hlavní produkt, Autodesk Build, zahrnuje bývalou technologii PlanGrid.
Funguje jako společné datové prostředí (CDE), které integruje všechny aspekty životního cyklu stavebního projektu a propojuje týmy a data od návrhu až po realizaci. Spolupracujte na modelech v reálném čase, snižte počet chyb v návrhu a vyvarujte se nákladným opravám.
Díky integrované správě nákladů mohou projektoví manažeři sledovat rozpočty, spravovat smlouvy a spolehlivě předpovídat výdaje. Detekce kolizí navíc pomáhá řešit problémy ještě předtím, než se projeví na stavbě. Je to vše, co potřebujete pro hladší a chytřejší stavbu.
Nejlepší funkce Autodesk Construction Cloud
- Včas identifikujte a řešte kolize pomocí automatizované detekce kolizí a koordinačních pracovních postupů, čímž snížíte počet oprav a zpoždění v terénu.
- Zefektivněte pracovní postupy při řízení projektů v oblasti žádostí o informace, předkládání dokumentů a změnových příkazů pomocí automatizovaného směrování a historických auditních stop.
- Provádějte přesné 2D a 3D výpočty přímo z koordinovaných modelů a vytvářejte tak přesnější odhady nákladů a prognózy materiálů.
- Sdílejte výkresy, žádosti o informace, podklady, seznamy nedodělků a denní zprávy okamžitě mezi týmy v terénu a v kanceláři a zvyšte tak produktivitu na místě.
Omezení Autodesk Construction Cloud
- Někteří recenzenti zmínili, že aplikace může být pomalá nebo se může zasekávat, zejména při zpracování velkých projektů nebo provádění úloh náročných na zdroje.
- Nástroje pro značkování jsou sice schopné, ale obecně méně pokročilé pro komplexní výpočty množství a úpravy PDF na počítači.
Ceny Autodesk Construction Cloud
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Autodesk Construction Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Construction Cloud?
Nejvíce se mi líbí, jak tento program sdružuje všechny zúčastněné strany projektu a informace do jedné centralizované platformy. Pro dodávky M&E, kde je koordinace naprosto zásadní, je přístup v reálném čase k nejnovějším modelům, výkresům, žádostem o informace a terénním datům obrovskou výhodou.
Nejvíce se mi líbí, jak tento program sdružuje všechny zúčastněné strany projektu a informace do jedné centralizované platformy. Pro dodávky M&E, kde je koordinace naprosto zásadní, je přístup v reálném čase k nejnovějším modelům, výkresům, žádostem o informace a terénním datům obrovskou výhodou.
📖 Přečtěte si také: Výkonný software pro porovnávání dokumentů pro týmy
10. Buildertrend (nejlepší pro řízení staveb a komunikaci s klienty)
Buildertrend je nástroj pro hladší řízení stavebních prací. Ať už jste stavitel nebo renovátor, pomůže vám udržet vaše projekty v pořádku díky funkcím, jako je plánování, sledování času a denní záznamy.
Klíčové funkce, jako je klientský portál , umožňují majitelům domů sledovat průběh projektu, schvalovat výběry a změny objednávek a provádět platby.
Pro stavební týmy Buildertrend zjednodušuje složité finanční procesy, včetně zadávání nabídek, rozpočtování, kalkulace nákladů na zakázky a fakturace, a přímo je propojuje s činností v terénu, jako jsou denní záznamy a sledování času.
Navíc vám jeho prodejní nástroje pomohou sledovat potenciální zákazníky, zasílat nabídky a provádět e-mailové kampaně, abyste zůstali v kontaktu s potenciálními zákazníky a zvýšili konverze. Vše je založeno na cloudu a snadno přístupné, takže Buildertrend pomáhá vašemu týmu zůstat v synchronizaci.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Nabídněte subdodavatelům specializovaný portál pro pracovní plány, seznamy úkolů, sdílení souborů a zasílání zpráv.
- Získejte přístup k finančním a provozním zprávám v reálném čase a přijímejte rozhodnutí založená na datech, která optimalizují ziskovost.
- Žádejte, přijímejte a porovnávejte nabídky subdodavatelů a dodavatelů v rámci Buildertrend pro lepší kontrolu cen.
- Zefektivněte provoz v terénu pomocí mobilní aplikace pro denní záznamy, zaznamenávání pracovní doby, sdílení fotografií a správu seznamů úkolů.
Omezení Buildertrend
- Někteří recenzenti zmiňují neefektivitu způsobenou ručním zadáváním dat, zejména při nastavování nových úloh, což vede k potenciálnímu zdvojování úsilí.
- Vysoké náklady na předplatné často představují problém pro velmi malé dodavatele nebo ty, kteří mají nižší roční objem stavebních prací.
Ceny Buildertrend
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrendu?
Recenze G2 říká:
Na Buildertrend se mi líbí, že je to komplexní řešení pro vše, co souvisí se stavbou. Nabízí skvělý způsob výběru, vedení kalendáře a prohlížení všech dokumentů. Umí také zpracovávat objednávky a změny objednávek.
Na Buildertrend se mi líbí, že je to komplexní řešení pro vše, co souvisí se stavbou. Nabízí skvělý způsob výběru, vedení kalendáře a prohlížení všech dokumentů. Umí také zpracovávat objednávky a změny objednávek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší konkurenti Buildertrend pro řízení stavebních projektů
Úspěšně spravujte stavební projekty s ClickUp
Ačkoli je Bluebeam dobrým nástrojem pro označování dokumentů a spolupráci, není to jediná možnost, zejména pokud hledáte větší flexibilitu, komunikaci v reálném čase a komplexní správu projektů.
Ať už potřebujete pokročilou správu úkolů, plynulou kontrolu dokumentů nebo rychlejší spolupráci týmu, správná alternativa k Bluebeam může výrazně zlepšit správu pracovních postupů ve stavebnictví.
ClickUp nabízí výkonnou platformu typu „vše v jednom“, která je navržena tak, aby zefektivnila každou fázi vašich stavebních projektů, od plánování a realizace až po komunikaci a dodání. Díky přizpůsobitelným šablonám, spolupráci v reálném čase a vestavěné automatizaci se ClickUp přizpůsobí potřebám vašeho týmu a pomůže vám dodržet všechny termíny projektů.
Jste připraveni změnit způsob, jakým řídíte stavební projekty? Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a uvidíte ten rozdíl.