16 bezplatných šablon kusovníků pro výrobu a správu zásob

Všechny objednávky máte v jedné tabulce.
Sledování faktur? Ty jsou v něčí schránce a bez desítek následných dotazů není možné zjistit, co bylo objednáno, dodáno nebo zaplaceno.
Ano, je to chaos. A když tento chaos zpomaluje provoz a operace, ovlivňuje cash flow nebo zatěžuje vztahy s dodavateli, stává se nákladným.
Abyste se tomuto stresu jednou provždy vyhnuli, potřebujete šablony připravené k okamžitému použití.
Místo toho, abyste pokaždé, když potřebujete zpracovat objednávku nebo vyhodnotit dodavatele, začínali od nuly, vám tyto předem připravené šablony pomohou vytvořit strukturu, sledovat pokrok a spolupracovat v reálném čase.
V tomto blogu si projdeme pečlivě vybraný seznam nejpraktičtějších šablon pro řízení nákupu a skladových zásob – a také přesně vysvětlíme, jak vám každá z nich pomůže zajistit hladší provoz s méně starostmi.
Jdeme na to! 🏃
Co jsou šablony kusovníků?
Šablona kusovníku je standardizovaný dokument nebo tabulka, která obsahuje seznam všech komponent, surovin, dílů a podsestav potřebných k sestavení nebo výrobě produktu.
Jedná se o důležitý referenční bod v procesu plánování výroby a nákupu, který pomáhá týmům pochopit, co je třeba nakoupit, v jakém množství a od kterých dodavatelů.
Typická šablona kusovníku obsahuje následující pole 👇
|Pole
|Popis
|Číslo dílu
|Jedinečné ID pro každou součást
|Název dílu
|Popisný název součásti nebo materiálu
|Množství
|Počet jednotek potřebných pro finální produkt
|Měrná jednotka
|Např. kusy, metry, kilogramy
|Popis
|Více podrobností o komponentu
|Dodavatel
|Dodavatel nebo výrobce dílu
|Cena za jednotku
|Pro rozpočtování a nákup
|Celkové náklady
|Množství × cena za jednotku
|Referenční označení
|(V elektronice) udává, kde je součástka použita na schématu.
|Úroveň
|Zobrazuje hierarchii, pokud se jedná o víceúrovňový kusovník.
|Poznámky
|Jakékoli další informace
Přehled nejlepších šablon kusovníků
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro nákup ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizuje nákup, údaje o dodavatelích, smlouvy; automatizuje směrování; zviditelňuje rizika dodavatelů.
|ClickUp Seznam, tabule, dokument
|Šablona plánu výrobního projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rozdělení sekcí, vlastní pole, Kanban, závislosti
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona pro správu zásob ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální tabule pro stav, více zobrazení, přiřazení, přílohy souborů
|ClickUp Tabule, tabulka, časová osa, seznam
|Šablona skladových zásob ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Stav dodavatele/platby, vzorce, zobrazení mapy, filtrování podle klíčových polí
|ClickUp Seznam, mapa, tabulka
|Šablona skladového registru ClickUp Business
|Získejte šablonu zdarma
|Formuláře skladových zásob, seskupené seznamy, upravitelné pole, snadné aktualizace
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Stavové tabule, sledování dodavatelů, 14 vlastních stavů, flexibilní pracovní postupy
|ClickUp Board, List
|Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Formulář pro zákazníky, živý dashboard, automatizace, sledování objednávek
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona faktury ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přehledné rozvržení, flexibilní fakturace, změny objednávek, mezisoučty
|ClickUp Doc
|Šablona pro sledování faktur ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování stavu/termínu splnění, vlastní pole, zobrazení tabule
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona ClickUp pro vyřizování objednávek
|Získejte šablonu zdarma
|Seznamy nákupů/surovin, opakující se úkoly, živý dashboard
|Seznam ClickUp, řídicí panel
|Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hodnotící formuláře, bodování, propojení ERP workflow
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona žádosti o cenovou nabídku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Dokument RFQ, rozpis nákladů, přizpůsobitelný pro průběžné/jednorázové použití
|ClickUp Doc
|Šablona kusovníku v Excelu od Project Manager
|Stáhnout tuto šablonu
|Úrovně kusovníků, rozpisy nákladů, reálná pole
|Excel
|Šablona kusovníku v Excelu od Katana
|Stáhnout tuto šablonu
|Výrobní díly, podsestavy, podpora více variant
|Excel
|Šablona kusovníku v Excelu/Google Sheets od Vertex42
|Stáhnout tuto šablonu
|Seznam dílů, automatické vyplňování, obrázky, historie revizí
|Excel, Google Sheets
|Šablona kusovníku v Excelu od TemplateLAB
|Stáhnout tuto šablonu
|Více dodavatelů, stav naplnění, poznámky k umístění
|Excel
Co dělá šablonu kusovníku dobrou?
Co tedy odlišuje průměrný kusovník od skvělého? Zde jsou klíčové prvky, díky nimž je šablona kusovníku efektivní pro všechny týmy:
- Přehledná struktura a hierarchie: Dobrá šablona kusovníku organizuje data logicky a přehledně. Měla by podporovat víceúrovňové kusovníky a jasně zobrazovat vztahy mezi sestavami a podsestavami.
- Pole připravená pro nákup: Patří sem názvy dodavatelů, čísla dílů, dodací lhůty a náklady na jednotku. Tím je zajištěno, že tým nákupu má k dispozici všechny informace potřebné k nákupu materiálů, aniž by musel shánět další podrobnosti.
- Kontrola verzí a sledovatelnost: Každá změna v kusovníku by měla být sledovatelná pomocí čísel verzí, dat a informací o editorovi. Tím se zabrání nákladným chybám během změn v návrhu nebo výrobě.
- Kompatibilita nástrojů: Dobře zpracovaná kusovník lze s minimálními úpravami propojit se systémy ERP, PLM nebo skladovými systémy. Měla by být snadno exportovatelná ve formátu CSV nebo XML pro integraci do složitějších pracovních postupů.
- Využití napříč týmy: Různé týmy používají kusovníky různými způsoby – technický, výrobní, nákupní, dokonce i finanční. Dobrá šablona kusovníku vyvažuje detaily a přehlednost, takže každý dostane to, co potřebuje.
Pole pro nákup založená na umělé inteligenci mohou být rozhodujícím faktorem pro kvalitní šablonu kusovníku:
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte ve svém kusovníku systém pro společné poznámky, kde mohou členové týmu přidávat kontextové poznámky, důvody historických změn a zdůvodnění návrhu přímo do dokumentu.
16 šablon kusovníků
Pokud pracujete ve výrobě, strojírenství, produktovém designu nebo nákupu, víte, jak rychle se věci mohou pokazit, pokud nemáte jasný systém.
Jedna zmeškaná objednávka, jedna zastaralá nabídka nebo jedna chyba ve sledování může narušit celý výrobní plán.
Pokud váš tým chce omezit ruční sledování a zvýšit přehlednost vašich operací, tyto šablony jsou vytvořeny právě pro tento účel.
Pojďme se na to podívat 👇
1. Šablona pro nákup ClickUp
Šablona ClickUp Procurement Template je vhodná i pro začátečníky a představuje připravený pracovní prostor, který zefektivní všechny části vašeho nákupního procesu. Obsahuje předdefinované pohledy pro standardní operační postupy (SOP), adresáře dodavatelů a řízení rizik.
Najdete zde intuitivní tabulky, které dodavatele kategorizují podle úrovně a míry rizika, což vám pomůže rychle identifikovat klíčové partnery nebo potenciální slabá místa.
Navíc speciální seznamy, jako jsou Žádosti o přijetí a Vyjednávání smluv, pomáhají sledovat žádosti, odpovědi na výzvy k podání nabídek a smluvní podmínky na jednom místě. Automatizovaná pravidla pro směrování a zařazování do fronty šetří čas a snižují potřebu manuálního sledování, zatímco vizuální přehledy umožňují vašemu provoznímu týmu mít přehled o všech bodech nákupu.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Centralizujte požadavky na nákup, údaje o dodavatelích a smlouvy v jednom přehledném panelu.
- Automatizují směrování a následné kroky, šetří čas a snižují počet manuálních chyb.
- Poskytují jasný přehled o úrovních dodavatelů a míře rizika pro chytřejší rozhodování.
✅ Ideální pro: manažery nákupu, provozní týmy nebo startupy, které budují svůj první formální proces dodávek
📚 Povinná četba: Šablony výrobních plánů pro plánování výroby
2. Šablona plánu výrobního projektu ClickUp
Šablona plánu výrobního projektu ClickUp je ideální šablonou pro správu velkých, vrstevnatých projektů bez chaosu.
Začíná to jednoduchým zobrazením seznamu, kde můžete naplánovat celý projekt, který je rozdělen podle sekcí, oddělení a priority. Každý úkol má vlastní pole pro úroveň náročnosti, úroveň dopadu a odpovědný tým.
Potřebujete připojit zdrojový nebo referenční dokument? Stačí jej vložit do pole Soubory, aby vše zůstalo na jednom místě.
Toto nastavení je obzvláště užitečné, když na jednom hotovém produktu spolupracuje více týmů, protože všem poskytuje přehled o závislostech, odpovědnostech a časových harmonogramech.
Odtud můžete přejít do zobrazení Planning Progress Board, kde se každá činnost stává kartou na Kanban tabuli s funkcí drag-and-drop. Šablona navíc není rigidní. Jediným kliknutím můžete upravit strukturu sekcí, změnit hodnocení náročnosti nebo změnit přiřazení oddělení.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozděluje složité výrobní projekty na zvládnutelné části a priority.
- Přizpůsobitelná pole a zobrazení Kanban zajišťují soulad týmů a flexibilitu pracovních postupů.
- Usnadňuje sledování závislostí, odpovědností a časových harmonogramů napříč odděleními.
✅ Ideální pro: Výrobní týmy, provozní manažery nebo kohokoli, kdo koordinuje vícestupňové projekty napříč odděleními.
🌼 Věděli jste, že: Na počátku 50. let 20. století výrobci spravovali kusovníky pomocí děrných štítků nebo papírových metod, které byly zdlouhavé a náchylné k chybám. Na konci 50. a počátku 60. let 20. století umožnil systém BOMP (Bill of Materials Processor) společnosti IBM, který se v roce 1965 vyvinul v DBOMP (Database Bill of Materials Processor), pokročilejší hierarchické ukládání kusovníků na disku, čímž zahájil novou éru automatizace.
3. Šablona pro správu zásob ClickUp
Díky jednoduchému a strukturovanému pracovnímu postupu pomáhá šablona ClickUp pro správu zásob sledovat stav zásob, sledovat potřeby doplnění zásob a snižovat neefektivitu související se zásobami. Ať už spravujete fyzické zboží, hardwarové komponenty nebo kancelářské potřeby, tato šablona vám poskytne úplný přehled o tom, co je k dispozici, co je třeba doplnit a co bylo vyřazeno.
Uvnitř máte přístup k přehledu organizovanému podle skladových zásob, vyprodaných položek a již nepoužívaných položek, takže můžete okamžitě zjistit stav každé položky. Každý úkol představuje jednotlivou položku skladových zásob, což vám umožňuje přiřadit odpovědnost, připojit relevantní soubory a zahrnout klíčové informace o produktu, jako je množství, dodavatel nebo termín objednávky.
Díky dalším zobrazením, jako jsou tabulka, časová osa, seznam a aktualizace objednávek, můžete přepínat mezi provozními přehledy a podrobnějšími rozvrženími plánování podle potřeb vašeho týmu.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Okamžitě zkontrolujte stav zásob pomocí vizuálního zobrazení skladových zásob, nedostupných položek a vyřazených položek.
- Přiřaďte odpovědnost a připojte soubory přímo ke každé položce zásob pro hladké sledování.
- Díky několika zobrazením (tabulka, časová osa, seznam) můžete přepínat mezi celkovým přehledem a podrobným plánováním.
✅ Ideální pro: Provozní manažery, týmy zodpovědné za plnění objednávek nebo vedoucí pracovníky v dodavatelském řetězci, kteří potřebují centrální místo pro sledování zásob v reálném čase.
4. Šablona skladových zásob ClickUp
Šablona ClickUp Inventory Template vám pomůže spravovat skladové zásoby materiálu, zefektivnit nákup a usnadnit komplexní řízení projektů. Ať už spolupracujete s více externími dodavateli nebo spravujete zásoby napříč týmy, tato šablona vám pomůže přehledně uspořádat skladové údaje a vyhnout se problémům s nákupem.
Začněte s zobrazením seznamu zásob, které zobrazuje všechny vaše skladové položky a důležité podrobnosti, jako je množství, body pro objednání, cena za jednotku a informace o dodavateli. Můžete dokonce nastavit vzorce, aby se vaše čísla automaticky aktualizovala.
Chcete-li porozumět svým datům z různých úhlů, přepněte na zobrazení jako Podle stavu platby nebo Podle dodavatele. A to nejlepší? V této šabloně skladových zásob máte přístup k zobrazení mapy umístění dodavatelů, které vám pomůže vizualizovat geografické rozložení dodavatelů a dohlížet na celý pracovní postup řízení vztahů s dodavateli.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádá všechny podrobnosti o zásobách, informace o dodavatelích a stav platby na jednom místě.
- Vestavěné vzorce a mapové zobrazení vám pomohou vizualizovat umístění dodavatelů a automatizovat výpočty.
- Snadno filtrujte a analyzujte zásoby podle stavu platby, dodavatele nebo jiných klíčových polí.
✅ Ideální pro: Nákupní týmy, správce zásob nebo kohokoli, kdo spravuje zásoby u externích dodavatelů.
5. Šablona skladového registru ClickUp Business
Šablona ClickUp Business Inventory Register poskytuje malým podnikům a rostoucím týmům jednoduchý a spolehlivý způsob, jak sledovat stav zásob, předcházet nedostatku zboží a být připraveni na další objednávky.
Začíná to formulářem skladové položky, který vašemu týmu pomáhá zaznamenávat nové zásoby standardizovaným způsobem. Pole jako název položky, SKU, dodavatel, minimální objednávkové množství a dodací lhůta zajišťují, že předem zadáte správná data. A co víc? Stačí sdílet formulář pomocí tlačítka Kopírovat odkaz a nechat členy týmu přímo odesílat aktualizace.
Po odeslání se položky zobrazí v zobrazení Seznam zásob, seskupené podle kategorií pro snazší navigaci. Můžete přímo upravovat pole, aktualizovat množství nebo přidávat značky pro rychlou orientaci. Díky tomu je správa rostoucího seznamu produktů snadná, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Díky jednoduchým formulářům může kdokoli snadno zaznamenávat nové zásoby a aktualizovat stav skladových zásob.
- Seskupené seznamy a editovatelná pole zefektivňují správu produktů v závislosti na růstu vaší firmy.
- Lehké, ale výkonné – ideální pro malé týmy, které potřebují efektivitu bez zbytečné složitosti.
✅ Ideální pro: Malé podniky, maloobchodníky nebo jakýkoli tým, který hledá jednoduchý, ale efektivní způsob správy zásob.
6. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Šablona ClickUp pro nákupní objednávky a skladové zásoby je pracovní prostor s více zobrazeními, který byl vytvořen za účelem zefektivnění nákupních objednávek, sledování úrovně skladových zásob a zajištění toho, aby váš tým měl přehled o tom, co přijde a co je již na skladě.
Využívá zobrazení tabule seskupené podle stavu, což usnadňuje vizualizaci cesty každé položky – od Objednat přes Čeká na vyřízení, Připraveno ke kontrole a dále. Můžete vytvářet úkoly pro každou objednávku, přiřazovat je členům týmu, připojovat soubory a přesouvat je mezi 14 přizpůsobitelnými stavy, které odrážejí váš pracovní postup.
Tato šablona vyniká tím, jak dobře vyvažuje strukturu a flexibilitu. Můžete sledovat pohyb zásob, zaznamenávat interakce s dodavateli a zajistit, aby každá položka byla zkontrolována, odeslána a doručena bez jakýchkoli dohadů.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizujte průběh každé objednávky pomocí přizpůsobitelných stavových tabulek.
- Sleduje pohyb zásob a interakce s dodavateli pro úplnou transparentnost procesu.
- Vyvažují strukturu a flexibilitu a přizpůsobují se vašemu jedinečnému workflow v oblasti nákupu.
✅ Ideální pro: Vedoucí nákupu, skladové týmy a provozní manažery, kteří potřebují jasný, kolaborativní proces pro zpracování objednávek a aktualizaci skladových zásob.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců odešle denně 0–10 zpráv.
I když to naznačuje více zaměřené nebo promyšlené rozhovory, mohlo by to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
7. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Šablona objednávkového formuláře ClickUp je formulář pro zákazníky a back-office systém v jednom. Pomáhá firmám shromažďovat objednávky, spravovat jejich plnění a sledovat problémy s objednávkami, aniž by musely žonglovat s e-maily, tabulkami nebo nesouvislými nástroji.
Začněte tím, že objednávkový formulář produktu sdílíte přímo se svými zákazníky prostřednictvím webových stránek, internetového obchodu nebo jednoduchého odkazu.
Po odeslání se nové objednávky okamžitě zobrazí v zobrazení Seznam nových objednávek. Toto zobrazení izoluje pouze nové záznamy. Můžete také přidat navrhované vzorce, jako je Celková cena (jednotková cena × množství) a Počet dní od objednávky, abyste získali okamžitý přehled o hodnotě a načasování objednávky – ideální pro stanovení priorit nebo následné kroky.
Aby vše proběhlo ještě hladčeji, vestavěné automatizace ClickUp za vás zajistí aktualizace. Například po přidání sledovacího čísla se stav aktualizuje na V přepravě.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďuje objednávky zákazníků pomocí sdíleného formuláře a sleduje jejich plnění v reálném čase.
- Automatizuje aktualizace stavu a sledování objednávek, čímž snižuje manuální práci.
- Živé přehledy a navrhované vzorce poskytují okamžitý přehled o hodnotě a načasování objednávek.
✅ Ideální pro: Online obchody, podniky zabývající se prodejem produktů nebo týmy zajišťující plnění objednávek, které hledají spolehlivý a škálovatelný způsob správy příchozích objednávek a jejich sledování v každé fázi procesu.
8. Šablona faktury ClickUp
Šablona faktury ClickUp má přehledné a profesionální rozvržení, které pomáhá firmám sledovat fakturovatelné služby, spravovat platební podmínky a jasně prezentovat náklady na projekty.
Tato šablona ve formátu Doc začíná přehlednými sekcemi s informacemi o společnosti a klientovi, fakturačními a splatnými daty a přehlednou tabulkou s rozpisem poplatků. Můžete seskupit náklady podle projektů, zobrazit mezisoučty pro každou sekci a přidat poplatky nebo slevy. Dokonce umožňuje změny objednávek, takže je ideální pro průběžné nebo vícefázové práce.
Tato šablona je obzvláště užitečná díky své flexibilitě. Každá sekce je rozdělena na podrobnosti na úrovni úkolů a můžete fakturovat podle množství, hodin nebo sazby v závislosti na službě. Průběžný mezisoučet a celková dlužná částka poskytují klientům transparentní přehled o tom, co dluží.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Profesionální, přehledné rozvržení pro předkládání podrobných faktur klientům.
- Flexibilní možnosti fakturace – podle množství, hodin nebo sazby – se hodí pro jakoukoli službu nebo projekt.
- Integrované sekce pro změny objednávek a průběžné mezisoučty zajišťují transparentnost celého procesu.
✅ Ideální pro: Freelancery, agentury a týmy poskytující služby, které chtějí předkládat profesionální faktury s podrobným rozpisem projektů.
9. Šablona pro sledování faktur ClickUp
Šablona ClickUp pro sledování faktur poskytuje firmám jednoduchý, ale účinný způsob sledování příchozích plateb. Ať už spravujete fakturaci klientů, projekty na volné noze nebo faktury v rámci celého dodavatelského řetězce, tato šablona na úrovni seznamu vám pomůže zorganizovat vše, od termínů splatnosti po informace o cenách, v jednom přehledném panelu.
Každý úkol zachycuje důležité podrobnosti, jako je název klienta, kontaktní údaje, typ platby a sazba, pomocí vlastních polí. Místo žonglování s tabulkami nebo e-mailovými vlákny můžete spravovat všechny své faktury pomocí strukturovaných polí, která lze snadno filtrovat, třídit a aktualizovat.
Pomocí zobrazení seznamu můžete sledovat všechny faktury na jednom místě, včetně zaměřeného zobrazení Zaplacené příjmy. Pokud dáváte přednost vizuálnímu workflow, přepněte do zobrazení tabule, kde můžete faktury přetahovat mezi stavy jako Nezaplaceno, Po splatnosti a Zaplaceno. Je to rychlý způsob, jak získat přehled o stavu plateb.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádá všechny faktury podle stavu, data splatnosti a klienta na jednom panelu.
- Vlastní pole zachycují každý detail, takže třídění a filtrování je snadné.
- Vizuální zobrazení tabule vám umožňuje přetahovat faktury mezi stavy pro rychlé aktualizace.
✅ Ideální pro: nezávislé pracovníky, finanční týmy a firmy pracující s klienty, které potřebují spravovat faktury napříč více kontakty, projekty nebo odděleními.
10. Šablona ClickUp pro vyřizování objednávek
Šablona ClickUp Order Fulfillment Template je připravený pracovní prostor, který vám pomůže spravovat celý cyklus objednávek, od sledování surovin a nákupních objednávek až po monitorování postupu a termínů.
Šablona je postavena na dvou základních seznamech: Nákupní objednávky a Suroviny. Každý úkol v těchto seznamech představuje objednávku nebo materiálovou položku a obsahuje přizpůsobitelná pole, jako je způsob platby, jméno klienta, sazba a datum splatnosti. Můžete také vytvořit opakující se úkoly pro opakované nákupy, takže každý měsíc nemusíte začínat od nuly.
Přehledový panel vše shrnuje. Poskytuje vám živý přehled o vašem plnění, s ukazateli pokroku, značkami priority a daty zahájení/ukončení ve všech seznamech. Najdete zde také sekce pro dokumenty s záložkami, nedávnou aktivitu a vlastnictví úkolů.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spravujte celý cyklus objednávek, od surovin až po nákupní objednávky, v jednom pracovním prostoru.
- Přizpůsobitelná pole a opakující se úkoly zjednodušují opakované nákupy a sledování.
- Živé přehledové panely poskytují okamžitý přehled o postupu plnění a úzkých místech.
✅ Ideální pro: Týmy dodavatelského řetězce, vedoucí skladů nebo vedoucí provozu, kteří chtějí zlepšit přehlednost objednávek, omezit úzká místa a sledovat plnění zakázek.
11. Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp pomáhá hodnotit, organizovat a zlepšovat vztahy s dodavateli.
Začněte s integrovaným formulářem pro hodnocení dodavatelů. Formulář shromažďuje základní údaje o dodavatelích, jako je struktura společnosti, kontaktní informace a kvalita provozu. Hodnotitelé používají standardizovaný bodovací systém (od podprůměrný po přesahuje očekávání) pro více kritérií, což zajišťuje konzistentní proces hodnocení podložený daty.
Po odeslání formuláře je dodavatel přidán jako úkol do seznamu Hodnocení dodavatelů se stavem K PROHLÉDNUTÍ. Odtud můžete úkol přesunout do stavu V PROHLÉDNUTÍ a poté vypočítat celkové skóre dodavatele pomocí předem připraveného pole vzorce.
Pro společnosti, které používají nástroje pro plánování podnikových zdrojů (ERP), představuje tato šablona most mezi hodnocením dodavatelů a systematizovanými pracovními postupy v oblasti nákupu.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte hodnocení dodavatelů pomocí integrovaných formulářů a bodovacích systémů.
- Sleduje stav a výkonnost dodavatelů pro lepší rozhodování v oblasti nákupu.
- Překlenuje propast mezi hodnocením dodavatelů a pracovními postupy plánování podnikových zdrojů.
✅ Ideální pro: Nákupní týmy, manažery dodavatelů a vedoucí provozu, kteří chtějí zlepšit výběr dodavatelů, snížit rizika v dodavatelském řetězci a udržet standardy kvality.
12. Šablona žádosti o cenovou nabídku ClickUp
Šablona ClickUp Request for Quote Template pomáhá standardizovat a zefektivnit proces žádání dodavatelů o cenové nabídky (abyste mohli rychle porovnat jablka s jablky). Ať už nakupujete materiály, vybavení nebo služby, tato šablona RFQ zajistí, že všechny podrobnosti budou konzistentní, organizované a profesionální.
Tato šablona je navržena v přehledném formátu dokumentu a obsahuje všechny klíčové prvky dobře strukturované poptávky: údaje o společnosti, dobu platnosti nabídky, číslo objednávky, způsob dopravy a platební podmínky.
V dolní části najdete jednoduchou tabulku pro zaznamenání množství položek, popisů, jednotkové ceny a celkových nákladů. Díky tomu můžete během několika minut snadno vytvořit nabídky pro klienty.
Abychom vám nabídku ještě vylepšili, můžete je přizpůsobit pro jednorázové nákupy nebo dlouhodobé vztahy s dodavateli, zahrnout výpočty daní nebo poplatků a dokonce je začlenit do širšího pracovního postupu nákupu nebo správy dodavatelů v ClickUp.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zefektivňuje vytváření poptávek díky přehlednému a profesionálnímu formátu pro všechny klíčové údaje.
- Usnadňují porovnání nabídek dodavatelů a umožňují tak rychlejší rozhodování.
- Lze přizpůsobit pro jednorázové nebo průběžné nákupy, s integrovanými tabulkami pro rozpis nákladů.
✅ Ideální pro: Nákupní týmy, manažery dodavatelského řetězce a finanční oddělení, které často žádají o nabídky od externích dodavatelů.
13. Šablony kusovníků v Excelu od Project Manager
Šablona kusovníku v Excelu od Project Manager vám pomůže spravovat díly, komponenty a materiály používané ve vašem výrobním procesu. Je vytvořena tak, aby odrážela reálné výrobní procesy, a využívá pole nad rámec množství a nákladů.
Každá část kusovníku obsahuje podrobnosti, jako je název dílu, číslo dílu, popis, jednotková cena a celková cena. K dispozici je také pole úroveň kusovníku, které vám pomůže sledovat, kam každý položka v hierarchii patří.
Protože šablona obsahuje suroviny, informace o montáži a rozpis nákladů, hodí se také pro týmy zabývající se správou zásob a zdrojů. Můžete sledovat množství a celkové náklady na jednotlivé položky, což usnadňuje plánování výrobních sérií bez nadměrných zásob nebo nadměrných výdajů.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sleduje každou součást, komponent a materiál pomocí podrobných polí pro reálné pracovní postupy.
- Zahrnuje úrovně kusovníků a rozpisy nákladů pro přesné plánování výroby.
- Fungují dobře jak pro správu zásob, tak pro alokaci zdrojů v Excelu.
✅ Ideální pro: inženýry, plánovače výrobních projektů a uživatele ERP, kteří spravují sestavy, komponenty nebo suroviny v Excelu.
📌 Rychlý tip: Zefektivněte plánování podnikových zdrojů pomocí stejné šablony pro sledování všech fyzických dílů, ať už spravujete modulární strukturu kusovníků nebo se učíte pomocí pracovních postupů ve stylu Excel University.
14. Šablona kusovníku v Excelu od Katana
Šablona kusovníku v Excelu od společnosti Katana může být užitečná pro výrobce, kteří chtějí organizovat výrobní díly, podsestavy, náklady a celý výrobní proces na jednom místě.
Pokud pracujete s více variantami produktů nebo jen chcete přehlednější způsob mapování komponentů, tato šablona Excel pro materiály nabízí jednoduchý, ale strukturovaný přístup.
Pokud hledáte šablony Excel pro výrobu, tato je přehledná a připravená k použití. Ať už sestavujete kompletní kusovník nebo teprve začínáte se sledováním materiálů v Excelu, tato šablona vám poskytne pevný základ.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádá výrobní díly, podsestavy a náklady do přehledné tabulky připravené k okamžitému použití.
- Podporuje více variant produktů a strukturované mapování kusovníků.
- Dostatečně jednoduché pro začátečníky, ale zároveň robustní pro komplexní výrobní potřeby.
✅ Ideální pro: Výrobní týmy, inženýry a produktové designéry, kteří spravují více sestav a náklady na materiál v Excelu.
15. Šablona kusovníku v Excelu/Google Sheets od Vertex42
Šablona kusovníku od Vertex42 je flexibilní tabulka vytvořená pro jednoduché sledování dílů, vizuální reference a kontrolu verzí.
Šablona obsahuje přizpůsobitelný seznam dílů, do kterého můžete přidat názvy dílů, identifikační čísla, ceny a dokonce i obrázky. Jakmile vyberete identifikační číslo dílu v hlavním listu kusovníku, ostatní informace se automaticky vyplní pomocí vzorců VLOOKUP.
Ve verzi Google Sheets můžete pomocí funkce Obrázek v buňce vkládat obrázky přímo do buněk.
Samostatný list s historií revizí pomáhá sledovat změny ve vašich produktech. I když se nejedná o kompletní MRP řešení, sledování revizí je příjemným doplňkem pro malé týmy, které se snaží spravovat aktualizace bez chaosu ve verzích.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobitelný seznam dílů s automatickým vyplňováním a podporou obrázků pro snadné sledování dílů.
- Integrovaná historie revizí pomáhá spravovat aktualizace produktů a kontrolu verzí.
- Flexibilní pro Excel i Google Sheets, ideální pro malé týmy.
✅ Ideální pro: Produktové designéry, inženýry nebo malé výrobce, kteří vytvářejí lehké kusovníky v Excelu nebo Google Sheets.
🧠 Zajímavost: Od konce 17. století začala britská královská námořní pěchota formalizovat standardy stavby lodí prostřednictvím takzvaných „Establishments of Dimensions“(stanovených rozměrů). Tyto normy stanovovaly povinné parametry lodí, jako je délka paluby, kýl, šířka a dokonce i tloušťka prken, a byly postupem času aktualizovány (zejména v letech 1706, 1719, 1733, 1741 a 1745).
16. Šablona kusovníku v Excelu od TemplateLAB
Šablona kusovníku v Excelu od TemplateLAB je určena pro týmy, které pracují na detailních konstrukcích elektroniky nebo hardwaru. Nabízí komplexní rozpis všech komponent použitých v projektu, včetně množství, rozměrů, čísla dílu a informací o dodavateli.
Každá položka je uvedena podle svého označení, následuje podrobný popis, číslo dílu a informace o dodavateli od více dodavatelů. K dispozici je dokonce sloupec, ve kterém lze označit, zda je díl již osazen na desce, což pomáhá při montáži a kontrole.
Výjimečnou vlastností je zaměření na sourcing od více dodavatelů. Každý řádek obsahuje až tři dodavatele s aktivními odkazy na díly, což vám pomůže porovnat dostupnost a ceny.
Tato šablona také obsahuje stav „Vyplnit“ a sekci „Umístění“, což usnadňuje koordinaci mezi týmy pro návrh, nákup a montáž.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Komplexní rozpis komponentů, dodavatelů a informací o zdrojích pro výrobu elektroniky.
- Sloupce pro více dodavatelů a aktivní odkazy na díly usnadňují porovnání cen a dostupnosti.
- Zahrnuje poznámky o stavu a umístění pro hladkou montáž a kontrolu.
✅ Ideální pro: Elektronické inženýry, návrháře desek plošných spojů a výrobní týmy zabývající se nákupem komponentů, výrobou prototypů a montáží desek.
Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí ClickUp
Řízení nákupu, výroby a skladových zásob je samo o sobě dostatečně složité.
Správné šablony vám však mohou velkou část této zátěže ulehčit – poskytnou vám strukturu, přehlednost a sníží počet věcí, které vám uniknou.
Pokud vás unavuje žonglování s nesouvislými tabulkami a aktualizacemi napříč týmy, ClickUp vše sjednotí pod jednou střechou. Od kusovníků a řízení zásob až po sledování objednávek a pracovní postupy při jejich plnění – přizpůsobitelné šablony ClickUp jsou navrženy tak, aby fungovaly stejně jako váš tým.
Spojte je s Brain, Chat a Automation a zajistěte si maximální přehlednost všech svých pracovních postupů.