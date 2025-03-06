10 nejlepších softwarů pro správu vztahů s dodavateli pro rok 2025

Nárazníky dodavatelského řetězce selhávají u přibližně 31 % podniků, což vede k finančním ztrátám přesahujícím 15 %. Jak tedy tento problém řeší lídři v oboru?
Seznamte se se softwarem pro správu vztahů s dodavateli – nezbytným nástrojem pro strategická partnerství a hladší vztahy s dodavateli.
Spravujete globální dodavatele? Zajišťujete dodržování předpisů? Software pro správu vztahů s dodavateli (SRM) spravuje všechny tyto důležité činnosti pomocí specializovaných funkcí, jako je onboardování dodavatelů, sledování výkonu, řízení rizik a portály dodavatelů.
V tomto článku se zaměříme na 10 nejlepších řešení SRM, jejich vynikající funkce a to, jak přetvářejí moderní řízení dodavatelů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů SRM a toho, v čem vynikají:
- ClickUp: Nejlepší pro sledování vztahů s dodavateli a automatizaci
- SAP Ariba: Nejlepší pro komplexní nákup a spolupráci s dodavateli
- Coupa: Nejlepší pro přehled o výdajích a řízení rizik
- Oracle SCM Cloud: Nejlepší pro integrovaná řešení dodavatelského řetězce
- GEP SMART: Nejlepší pro spolupráci s dodavateli a získávání informací v reálném čase
- Ivalua: Nejlepší pro komplexní sledování výkonnosti dodavatelů
- Jaggaer: Nejlepší pro pokročilou správu dat dodavatelů a globální sourcing
- Tradeshift: Nejlepší pro zapojení dodavatelů a integrovaná platební řešení
- Basware: Nejlepší pro analýzu výdajů a správu smluv
- Anvyl: Nejlepší pro komplexní přehlednost a centralizovaná data dodavatelů
Co byste měli hledat v softwaru pro správu vztahů s dodavateli?
Při výběru softwaru pro správu vztahů s dodavateli byste měli hledat následující funkce:
- Segmentace dodavatelů: Roztřiďte dodavatele podle strategické hodnoty, abyste mohli soustředit zdroje na vztahy s dodavateli s vysokou prioritou.
- Začlenění dodavatelů: Zjednodušené začlenění díky centralizované knihovně údajů o dodavatelích, která umožňuje snadný přístup ke smlouvám, záznamům o dodržování předpisů a ukazatelům výkonnosti.
- Řízení rizik: Identifikujte a řešte rizika, jako jsou narušení bezpečnosti dat, geopolitické problémy a otázky kvality.
- Řízení výkonu: Sledujte a vyhodnocujte výkon dodavatelů na základě klíčových ukazatelů výkonnosti, jako je kvalita, dodací lhůty, náklady a dodržování předpisů.
- Automatizované pracovní postupy: Efektivní automatizace procesů, jako je přijímání dodavatelů, obnovování smluv a hodnocení výkonnosti.
- Integrace s ERP systémy: Hladká integrace s ERP a softwarem pro správu nákupu zajišťuje plynulý tok dat a provoz.
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel: Intuitivní rozhraní nabízející 360stupňový přehled o výkonu dodavatelů, dodržování předpisů a hodnocení rizik.
- Zpětná vazba v reálném čase: Shromažďujte okamžitě podněty od zainteresovaných stran, abyste zlepšili spolupráci a rozhodování.
- Sledování a vykazování KPI: Sledujte klíčové ukazatele, abyste zajistili efektivní správu dodavatelů a rozhodování založené na datech.
- Nástroje pro spolupráci: Usnadněte bezpečnou komunikaci a týmovou práci mezi týmy nákupu a dodavateli.
🔮 Klíčové poznatky: Při hodnocení softwaru SRM poskytněte dodavatelům jasný seznam svých požadavků a požádejte o demonstraci toho, jak jejich řešení řeší reálné scénáře. Tím zajistíte, že nástroj splňuje vaše konkrétní potřeby a není jen prodejním trikem!
10 nejlepších softwarů pro správu vztahů s dodavateli
Nyní, když víte, co činí software pro správu vztahů s dodavateli efektivním, je výzvou vybrat ten správný pro vaši organizaci.
V ideálním případě by měl být správný software pro vaše týmy snadno použitelný a měl by se bez problémů integrovat do vašich pracovních postupů v rámci vašeho rozpočtu. Podívejme se na 10 nejlepších softwarů pro správu vztahů s dodavateli!
1. ClickUp (nejlepší pro sledování vztahů s dodavateli a automatizaci)
Klíčem ke zjednodušení procesů správy dodavatelů je ClickUp.
S ClickUp získáte: Platformu založenou na umělé inteligenci, která centralizuje všechna data dodavatelů, sleduje výkonnostní metriky a automatizuje pracovní postupy.
Díky tomu už nebudou vaše smlouvy, dodací termíny a dokonce ani srovnání nabídek rozptýleny v různých nástrojích. Namísto toho budou k dispozici pouhým kliknutím v plně přizpůsobitelných panelech ClickUp Dashboards.
🍪 Bonus: Tyto vizuální panely se stanou dokonalými nástroji pro vytváření reportů, díky kterým budete moci sdělit své myšlenky v přehledném formátu, který je příjemný na pohled.
Dopad ClickUp pocítíte, když díky automatizaci ClickUp nikdy nezmeškáte termín. Zde je přehled toho, co můžete automatizovat, abyste transformovali správu dodavatelů:
- Jakmile obdržíte všechny dokumenty od dodavatele, přidělte právnímu týmu úkol.
- Automaticky připomínejte uživatelům úkoly po termínu
- Přesuňte vybrané dodavatele do speciálního seznamu, když se změní jejich status.
- Používejte kontrolní seznamy pro dodržování předpisů, když dodavatelé vstupují do fáze hodnocení.
Díky těmto automatizacím budete trávit méně času řízením svého týmu a více času budováním silných vztahů s dodavateli.
Pokud jde o úsporu času, funkce Time Tracking od ClickUp vám poskytne jasný přehled o efektivitě dodavatelů a týmů. Zároveň vám přizpůsobitelné zprávy KPI pomohou analyzovat metriky, jako jsou dodací lhůty a dodržování SLA (smlouvy o úrovni služeb). S ClickUp Dashboards získáte vizuální přehled na první pohled.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete hlubší analýzu? Díky více než 1 000 integracím ClickUp ( včetně Tableau ) můžete propojit jednotlivé body a identifikovat trendy, abyste optimalizovali provoz svých dodavatelů.
Řízení vztahů s dodavateli je známé svou nesynchronizovanou spoluprací. Pomocí ClickUp Chat a hostovských účtů však můžete udržovat komunikaci s dodavateli v reálném čase, poskytovat aktualizace a řešit problémy rychleji než kdykoli předtím.
A pak je tu ClickUp Docs – moderní, intuitivní prostor pro vytváření a sdílení SOP, smluv s dodavateli nebo poznámek z jednání.
Navíc se úkoly v ClickUp Docs mohou okamžitě synchronizovat s ClickUp Tasks. Představte si, že připravujete standardní operační postup pro zaškolení dodavatele a označíte klíčové kroky jako úkoly – ClickUp je automaticky převede na akční položky na vaší projektové tabuli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Zobrazte všechna data o dodavatelích a klíčové ukazatele výkonnosti na jednom místě.
- Správa úkolů: Rozdělte projekty na proveditelné kroky s jasnými úkoly a termíny.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte opakující se procesy, jako jsou kontroly dodržování předpisů nebo zaškolování dodavatelů.
- Nástroje pro spolupráci: Používejte ClickUp Docs, Chat a úpravy v reálném čase, aby všichni byli na stejné vlně.
- Sledování času: Sledujte čas strávený na úkolech, abyste optimalizovali zdroje a efektivně řídili výkon dodavatelů.
- Integrační možnosti: Hladké propojení s více než 1 000 aplikacemi, včetně ERP systémů, Google Suite a Zendesk.
- Funkce reportingu: Vytvářejte zprávy o výkonu a dodržování předpisů, abyste mohli vyhodnocovat vztahy s dodavateli.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech rozsáhlých funkcí může nějakou dobu trvat, zejména pro nové uživatele.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Špičková zákaznická podpora pomáhá včas řešit všechny problémy.
2. SAP Ariba (nejlepší pro správu životního cyklu dodavatelů na podnikové úrovni)
SAP Ariba je cloudová platforma SRM, která zlepšuje řízení nákupu a dodavatelů.
Pokročilé funkce, jako jsou elektronické aukce a vyhledávání dodavatelů s podporou umělé inteligence, pomáhají zjednodušit výběr obchodních dodavatelů. Nástroje pro ukládání a správu smluv navíc zajišťují rychlý přístup k dohodám a lepší dodržování předpisů.
Nejlepší funkce SAP Ariba
- Zlepšete přehlednost dodavatelů a spolupráci s nimi.
- Snižte náklady na nákup prostřednictvím strategického sourcingu a optimalizace procesů.
- Vylepšená shoda s integrovanými nástroji pro řízení rizik
- Škálovatelná dostupnost založená na cloudu pro firmy všech velikostí
Omezení SAP Ariba
- Může být náročné pro velké organizace se složitými potřebami v oblasti nákupu, které vyžadují rozsáhlé školení uživatelů.
- Bez dodatečné konfigurace nebo vývoje nemusí plně podporovat vysoce přizpůsobené pracovní postupy.
Ceny SAP Ariba
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Ariba
- G2: 4,1/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SAP Ariba?
SAP Ariba nabízí kompletní řešení pro nákup, od sourcingu a správy dodavatelů až po fakturaci a platby, díky čemuž jsou nákupní procesy plynulé.
3. Coupa (nejlepší pro přehled o výdajích a řízení rizik)
Coupa pomáhá s podrobnými profily dodavatelů tím, že ukládá metriky výkonu, kontaktní údaje a data o dodržování předpisů na jednom místě.
Díky nástrojům pro automatické kontroly dodržování předpisů, hodnocení rizik a sledování KPI zajišťuje Coupa, že dodavatelé splňují výkonnostní standardy a zároveň minimalizují rizika.
Coupa také nabízí funkce pro správu smluv, které usnadňují jejich ukládání a obnovování, a také analýzu výdajů v reálném čase, což vám pomůže budovat silné strategické vztahy s dodavateli! 📊
Nejlepší funkce Coupa
- Využívá specializovaný portál pro plynulé aktualizace, dotazy a sdílení dokumentů pro komunikaci v reálném čase.
- Získejte v reálném čase přehled o výdajových vzorcích a optimalizujte náklady v celé síti dodavatelů.
- Identifikuje a snižuje rizika dodavatelů pomocí automatizovaných kontrol dodržování předpisů a hodnocení rizik.
Omezení Coupa
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele nepřehledná a vyžaduje značné školení.
- Některá omezení týkající se počtu požadavků API za sekundu mohou mít vliv na integraci dat v reálném čase.
Ceny Coupa
- Registrovaní: zdarma
- Ověřeno: 549 USD/rok na uživatele
- Prémiová podpora: 499 $+/rok na uživatele
- Pokročilá verze: 4 800 USD/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Coupa
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Coupa skuteční uživatelé?
Velmi se mi líbí využívání sekce Analytics v Coupa. Chvíli mi trvalo, než jsem se v ní zorientoval, ale je zde k dispozici spousta kategorií, filtrů atd., ze kterých si můžete vybírat...
4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (nejlepší pro holistickou integraci dodavatelského řetězce)
Oracle SCM Cloud je software pro správu vztahů s dodavateli, který byl navržen s cílem zlepšit vztahy s dodavateli a procesy nákupu.
Zjednodušuje elektronické zadávání zakázek tím, že pomáhá firmám porovnávat nabídky, vyjednávat ceny a hodnotit dodavatele na základě klíčových faktorů, jako jsou cena, kvalita a dodací lhůty.
Oracle SCM Cloud také sleduje klíčové ukazatele výkonnosti, jako je včasnost dodávek a dodržování nákladů, aby identifikoval nejvýkonnější dodavatele a řešil nedostatky ve výkonnosti.
Přečtěte si také: Jak vytvořit funkční systém řízení dodavatelů
Nejlepší funkce Oracle SCM Cloud
- Zefektivněte elektronický sourcing pomocí nástrojů pro porovnání nabídek, vyjednávání cen a hodnocení dodavatelů na základě ceny, kvality a dodacích lhůt.
- Sledujte klíčové ukazatele, jako je včasné dodání a dodržování nákladů, abyste identifikovali nejvýkonnější dodavatele a odstranili nedostatky.
- Automatizujte obnovování smluv a kontroly dodržování předpisů a zároveň udržujte všechny smlouvy centralizované.
- Informace o výdajových vzorcích v reálném čase, které odhalí možnosti úspor nákladů a zdokonalí strategie nákupu.
- Snadno se propojte s dalšími moduly Oracle Cloud, jako jsou finance a správa zásob, a získejte jednotný přehled o dodavatelském řetězci.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z přeskakování mezi tabulkami s údaji o dodavatelích? Podívejte se na náš průvodce 10 nejlepšími softwarovými systémy pro správu dodavatelů.
Omezení Oracle SCM Cloud
- U vysoce specializovaných kategorií dodavatelů může být nutné použít alternativní řešení.
Ceny Oracle SCM Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle SCM Cloud
- G2: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Oracle SCM Cloud?
Můžete se rychle přizpůsobit změnám poptávky. To pomáhá snížit skladové zásoby zboží a položek, a tím zlepšit efektivitu výroby.
5. GEP SMART (nejlepší pro informace o dodavatelích založené na umělé inteligenci)
Díky analytice založené na umělé inteligenci odhaluje GEP SMART příležitosti k úsporám nákladů a vzorce výdajů pro podniky a zároveň nabízí nástroje k detekci a zmírnění rizik dříve, než naruší provoz.
GEP SMART také poskytuje bezpečnou a integrovanou komunikační platformu, která usnadňuje optimalizaci procesů nákupu. Veškeré informace o dodavatelích jsou uloženy v jednom centralizovaném systému, který umožňuje snadný přístup a rozhodování bez nutnosti přepínání mezi několika záložkami.
Nejlepší funkce GEP SMART
- Identifikujte a prověřujte dodavatele pomocí zjednodušeného registračního procesu.
- Sledujte dodržování předpisů, kvalitu a dodací lhůty dodavatelů, abyste se ujistili, že splňují vaše standardy.
- Zjednodušte vytváření, sledování a vymáhání smluv, vše na jednom místě.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k odhalení příležitostí k úsporám nákladů a vzorců výdajů.
- Usnadněte komunikaci s dodavateli v reálném čase prostřednictvím bezpečné a integrované platformy.
- Detekujte a minimalizujte potenciální rizika dříve, než naruší provoz.
- Uchovávejte všechny informace o dodavatelích v centralizovaném systému, který usnadňuje přístup a rozhodování.
Omezení GEP SMART
- Může vyžadovat další úsilí pro propojení s jinými systémy než GEP, zejména v komplexních IT prostředích.
Ceny GEP SMART
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GEP SMART
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Jak vypadá den v životě manažera nákupu
6. Ivalua (nejlepší pro komplexní správu životního cyklu dodavatelů)
Ivalua poskytuje cloudový software pro nákup, který je navržen tak, aby spravoval všechny výdaje a dodavatele prostřednictvím jednotné modulární platformy typu source-to-pay.
Díky funkcím, jako je analýza výdajů, spolupráce v reálném čase a pokročilá analytika, pomáhá Ivalua organizacím optimalizovat strategie nákupu, snižovat náklady a posilovat vztahy s dodavateli pro dlouhodobý úspěch.
💡 Tip pro profesionály: Využijte 360stupňový přehled dodavatelů od společnosti Ivalua a získejte okamžitý přístup k metrikám výkonu a dokumentům o dodržování předpisů – ideální pro informované rozhodování bez nutnosti prohledávat více systémů.
Nejlepší funkce Ivalua
- Nabízí 360stupňový pohled na dodavatele, včetně metrik výkonnosti, profilů rizik a dokumentů o dodržování předpisů, a to vše na jedné centralizované platformě.
- Zjednodušuje onboardování pomocí pracovních postupů pro sběr, ověřování a schvalování dat.
- Snižuje rizika pomocí automatizovaného bodování, dotazníků a hodnocení v reálném čase.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti dodavatelů, jako jsou dodací lhůty a kvalita, prostřednictvím dashboardů a scorecardů.
- Zlepšuje komunikaci díky funkcím pro zasílání zpráv, sdílení dokumentů a správu úkolů.
- Hladce propojuje funkce sourcingu pro efektivní výběr dodavatelů a vyjednávání smluv.
Omezení Ivalua
- Může občas běžet pomalu a docházet k náhodným chybám, což ztěžuje řešení problémů.
Ceny Ivalua
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ivalua
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Ivalua?
Naše aplikace Ivalua je nástroj, který používám denně a v současné době jej využívá většina uživatelů v rámci společnosti pro každodenní provoz. Oceňuji také to, že můžeme získat přímou podporu od týmu údržby, takže můžeme nahlásit jakékoli chyby.
Přečtěte si také: 9 základních kroků k úspěšné implementaci strategie nákupu
7. Jaggaer (nejlepší pro globální sítě dodavatelů a řízení rizik)
Software Jaggaer SRM zjednodušuje správu dodavatelů centralizací vztahů s dodavateli a využíváním globální sítě dodavatelů pro lepší rozhodování v oblasti nákupu.
Automatizované pracovní postupy zefektivňují přijímání dodavatelů a sledují klíčové ukazatele, jako je kvalita, dodací lhůta a náklady, aby byla zajištěna odpovědnost.
Jaggaer také provádí automatizovaná hodnocení rizik, aby proaktivně řešil potenciální narušení, a analyzuje vzorce výdajů, aby odhalil příležitosti k úsporám nákladů.
Nejlepší funkce Jaggaer
- Zjednodušuje začlenění nových dodavatelů do systému díky automatizovaným pracovním postupům.
- Sleduje klíčové ukazatele, jako je kvalita, dodací lhůta a náklady, aby dodavatelé nesli odpovědnost.
- Usnadňuje plynulou komunikaci a sdílení dokumentů mezi kupujícími a dodavateli.
- Identifikuje příležitosti k úspoře nákladů analýzou výdajových vzorců napříč kategoriemi dodavatelů.
- Provádí automatizované hodnocení rizik dodavatelů, aby proaktivně zmírňoval narušení dodavatelského řetězce.
- Poskytuje přehled o výkonu dodavatelů a strategiích nákupu díky viditelnosti dat v reálném čase.
- Poskytuje přístup k široké škále dodavatelů a rozšiřuje možnosti nákupu.
Omezení Jaggaer
- Pokročilé funkce systému mohou vyžadovat rozsáhlé školení nových uživatelů.
- Nepřesné údaje o dodavatelích mohou mít vliv na přesnost analýzy a rozhodování.
Ceny Jaggaer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jaggaer
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro analýzu nákupu pro chytřejší sourcing
8. Tradeshift (nejlepší pro globální spolupráci s dodavateli a integrované platby)
Tradeshift je platforma pro správu vztahů s dodavateli, která zjednodušuje a centralizuje nákupní činnosti.
Tradeshift integruje všechny interakce s dodavateli do jednoho rozhraní, od zapojení nových dodavatelů až po správu sledování výkonu a sdílení dokumentů. Platforma také nabízí zasílání zpráv v reálném čase, správu úkolů a zpracování plateb.
Navíc jeho globální B2B tržiště propojuje podniky s novými dodavateli.
Nejlepší funkce Tradeshift
- Spravujte všechny interakce s dodavateli, včetně komunikace, sledování výkonu a sdílení dokumentů, z jediného rozhraní.
- Rychle přidávejte nové dodavatele pomocí automatizovaných pracovních postupů a ověřování dat.
- Pomocí výkonnostních dashboardů sledujte klíčové ukazatele výkonnosti dodavatelů a přijímejte informovaná rozhodnutí.
- Komunikace v reálném čase, správa úkolů a sdílení dokumentů zjednodušují komunikaci.
- Zpracovávejte platby přímo prostřednictvím platformy a zefektivněte tak cykly od nákupu po platbu.
- Identifikujte a snižujte potenciální rizika prostřednictvím průběžného hodnocení a monitorování.
Omezení Tradeshift
- Správa a orientace v dokumentech může být někdy náročná.
Ceny Tradeshift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tradeshift
- G2: 3,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Zajímavost: Za poslední dva roky 88 % vedoucích pracovníků v oblasti nákupu povýšilo spolupráci s dodavateli na nejvyšší prioritu; není divu, že nástroje SRM jsou v současné době tak potřebné!
9. Basware (nejlepší pro přehled o výdajích a globální správu dodavatelů)
Basware nabízí komplexní řešení SRM, které vyniká v oblasti správy smluv, sledování výkonnosti dodavatelů a analýzy výdajů.
Díky pokročilým analytickým funkcím, přehledům v reálném čase a snadné integraci ERP pomáhá Basware budovat silnější vztahy s dodavateli a optimalizovat strategie nákupu v celém dodavatelském řetězci.
Nejlepší funkce Basware
- Získejte podrobný přehled o výdajových vzorcích jednotlivých dodavatelů díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů a analýz.
- Vytvářejte, sledujte a spravujte smlouvy s dodavateli a zajistěte dodržování smluvních podmínek.
- Sledujte dodací lhůty, standardy kvality a ceny, abyste mohli lépe rozhodovat o výběru dodavatelů.
- Využijte umělou inteligenci a strojové učení k předpovídání budoucích trendů ve výdajích a identifikaci příležitostí k úsporám nákladů.
- Zjednodušte žádosti o nákup a schvalování pomocí intuitivního online rozhraní.
- Zpracovávejte transakce v různých měnách a spojte se s dodavateli po celém světě pro plynulý globální nákup.
Přečtěte si také: KPI v oblasti nákupu: Průvodce sledováním metrik KPI v oblasti nákupu
Omezení Basware
- Může docházet ke zpoždění při provádění více funkcí současně.
Ceny Basware
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Basware
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
🧠 Věděli jste, že: 85 % společností má potíže se splněním svých cílů v oblasti udržitelnosti nákupu, protože najít dodavatele, kteří dodržují udržitelné postupy, není tak snadné, jak se zdá! Zde je stručný přehled potenciálních výzev v oblasti nákupu, abyste je mohli snadno řešit.
10. Anvyl (nejlepší pro centralizovaná data dodavatelského řetězce a sledování milníků)
Anvyl pomáhá překlenout propast mezi týmy dodavatelského řetězce, dodavateli a systémy pomocí nástrojů, jako jsou prediktivní analytika a přizpůsobitelné řídicí panely.
Poskytuje také komplexní přehled, centralizovaná data o dodavatelích a automatické sledování milníků pro podniky, což jej činí ideálním nástrojem pro optimalizaci a správu vztahů s dodavateli.
Nejlepší funkce Anvyl
- Konsoliduje všechna data dodavatelského řetězce z různých systémů do jediného zdroje informací pro lepší rozhodování.
- Sleduje klíčové milníky výroby, jako je přijetí objednávky, zahájení výroby a termíny dodání.
- Usnadňuje plynulou interakci mezi týmy a dodavateli prostřednictvím zasílání zpráv, sdílení souborů a aktualizací v rámci platformy.
- Využívá scorecards k hodnocení výkonnosti dodavatelů a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Využívá poznatky založené na datech k předvídání potenciálních problémů, optimalizaci úrovní zásob a proaktivnímu řízení rizik.
Omezení Anvyl
- Omezené pokročilé analytické funkce pro hloubkové hodnocení výkonnosti dodavatelů
- Omezení při řešení složitých úkolů v oblasti správy smluv
Ceny Anvyl
- Starter: 500 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 1500 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte společnost Anvyl a získejte individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Anvyl
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Anvyl?
Na Anvyl se mi nejvíce líbí jeho schopnost umožnit více stranám komunikovat a spolupracovat na objednávkách, sdílet podrobnosti, důležité dokumenty atd.
Další užitečné nástroje
Zde je speciálně sestavený seznam dalších nástrojů, které se nedostaly do našeho žebříčku 13 nejlepších, ale účinně podporují řízení vztahů s dodavateli:
- Graphite Connect: Zlepšuje zapojení dodavatelů a spolupráci tím, že zjednodušuje pracovní postupy, zvyšuje transparentnost a posiluje vztahy.
- Kodiak Hub: Zaměřuje se na udržitelnost pomocí nástrojů pro analýzu rizik, sledování výkonu a postupy při výběru dodavatelů, které jsou v souladu s ekologickými cíli.
- AdaptOne: Nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy a přehledy v reálném čase o dodržování předpisů a výkonu dodavatelů, které vyhovují podnikům se specifickými potřebami.
Inteligentní správa dodavatelů začíná s ClickUp
Doručovací služba Shipt, vlastněná společností Target, čelila neefektivitě kvůli roztříštěným nástrojům a nedodržování termínů, což ztěžovalo škálování operací.
S pomocí ClickUp však tým centralizoval všechny své procesy, čímž zvýšil efektivitu a spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce.
Před zavedením ClickUp bylo sledování našich projektů roztříštěno mezi různé platformy. ClickUp centralizoval naše procesy, čímž nám ušetřil drahocenný čas a výrazně snížil počet nedorozumění.
A to dává smysl – ClickUp nabízí přizpůsobitelné panely pro centralizaci údajů o dodavatelích, komplexní přehled o životním cyklu a nástroje, jako jsou šablony RFP a automatizované pracovní postupy pro plynulejší procesy.
Nemluvě o funkcích pro spolupráci, jako je chat, dokumenty a přístup pro hosty, které zajišťují plynulou komunikaci v celé vaší organizaci a síti dodavatelů. Jste připraveni posunout své SRM na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!