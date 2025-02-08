Nejdůležitější KPI a metriky dodavatelského řetězce, které je třeba sledovat

Co se stane, když ztratíte přehled o drobných detailech ve svém dodavatelském řetězci?
📦 Zpožděná zásilka tady, nesprávný výpočet zásob tam – než se nadějete, hromadí se stížnosti zákazníků, rostou náklady a klesá produktivita. Řízení dodavatelského řetězce je složité, ale skutečnou výzvou je vědět, co měřit a jak optimalizovat výkon.
V tom vám pomohou klíčové ukazatele výkonnosti dodavatelského řetězce:
✅ Identifikujte neefektivnosti, než se promění v větší problémy✅ Optimalizujte procesy, abyste snížili náklady a zkrátili dodací lhůty✅ Zvyšte spokojenost zákazníků zajištěním plynulých dodávek
V tomto článku se podíváme na nejdůležitější KPI dodavatelského řetězce, proč jsou důležité a jak vám jejich sledování může pomoci dosáhnout lepších výsledků – rychleji a chytřeji.
⏰ 60sekundové shrnutí
- KPI dodavatelského řetězce jsou měřitelné metriky, které měří efektivitu a výkonnost dodavatelského řetězce.
- KPI lze rozdělit do kategorií provozních, finančních a metrik zákaznických služeb.
- Mezi klíčové metriky dodavatelského řetězce patří přesnost objednávek, včasnost dodávek, obrat zásob, míra naplnění a doba cyklu cash-to-cash. Tyto KPI pomáhají podnikům identifikovat úzká místa, snižovat zpoždění a zlepšovat výkonnost dodavatelského řetězce.
- Výběr správných KPI vyžaduje jejich sladění s obchodními cíli, zaměření se na použitelné metriky a využití benchmarků v daném odvětví.
- Aby mohly podniky efektivně implementovat KPI, měly by stanovit jasné cíle, sledovat metriky pomocí dat v reálném čase a průběžně analyzovat výkonnost.
- Pomocí softwaru pro nastavení a sledování KPI, jako je ClickUp, si stanovte chytré cíle, získejte přehled o dodavatelském řetězci v reálném čase a automatizujte procesy, abyste dosáhli KPI dodavatelského řetězce.
Porozumění klíčovým ukazatelům výkonnosti dodavatelského řetězce
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) dodavatelského řetězce jsou měřitelné metriky, které měří efektivitu, spolehlivost a soulad dodavatelského řetězce s obchodními cíli.
📌 Například:
- Míra včasnosti dodávek dodavatelů: Měří, jak spolehlivě dodavatelé dodržují termíny.
- Doba vyřízení objednávky: Sleduje, jak rychle jsou objednávky zpracovány od zadání až po doručení.
- Přesnost zásob: Zajišťuje, že stav zásob odpovídá skutečnému stavu skladu, čímž se snižuje plýtvání nebo nedostatek zboží.
Kategorie KPI dodavatelského řetězce
KPI dodavatelského řetězce lze rozdělit do tří kategorií:
- 📦 Provozní: Metriky, jako je doba cyklu vyřízení objednávky a obrat zásob, sledují efektivitu a účinnost procesů dodavatelského řetězce.
- 💵 Finanční: Ukazatele, jako jsou náklady na prodané zboží (COGS) a náklady na dopravu, se zaměřují na řízení nákladů a ziskovost.
- 🚚 Zaměření na zákazníka: Metriky, jako je míra včasnosti dodávek a míra bezchybnosti objednávek, měří spokojenost zákazníků a výkonnost dodávek.
Tyto kategorie společně zajišťují komplexní přehled o stavu dodavatelského řetězce.
Jak souvisí KPI dodavatelského řetězce s plánováním podnikových zdrojů (ERP)
KPI fungují ruku v ruce s ERP systémy. Představte si ERP platformy jako centrální uzel, který propojuje data napříč vašimi odděleními, umožňuje vám měřit výkonnost dodavatelského řetězce v reálném čase a proměnit tyto poznatky v smysluplné akce.
Základní KPI dodavatelského řetězce
Vybrali jsme nejdůležitější KPI dodavatelského řetězce, které můžete sledovat. Zde jsou:
Míra dokonalosti objednávek
Míra dokonalosti objednávek (POR) měří procento bezchybných objednávek doručených od začátku do konce. To znamená, že každý krok procesu, od zadání objednávky přes vychystání, zabalení, odeslání a doručení, je dokončen bezchybně. Žádná zpoždění, žádné poškození, žádné nesprávné položky a žádné chybějící dokumenty. Jedná se o zlatý standard pro spokojenost zákazníků, plánování zásob a efektivitu dodavatelského řetězce.
Míra bezchybných objednávek (%) = (počet bezchybných objednávek / celkový počet objednávek) × 100
Dosažení vysoké míry bezchybnosti objednávek přímo odráží jak dobře fungují vaše skladové operace. Když vše ve skladu funguje hladce – přesná správa zásob, přesné vychystávání objednávek a efektivní balicí procesy – snižuje se počet chyb a zajišťuje se, že objednávky splňují požadavky zákazníků.
🚀 Jak zlepšit POR:
- Využijte automatizované systémy správy zásob a objednávek.
- Zaveďte skenování čárových kódů, abyste snížili počet chyb při vychystávání a balení.
- Pravidelně kontrolujte a optimalizujte pracovní postupy ve skladu.
💡Tip pro profesionály: I 1% pokles POR může vést ke ztrátě zákazníků. Upřednostněte snižování chyb ve všech fázích vyřizování objednávek.
Doba cyklu cash-to-cash
Doba cyklu cash-to-cash (C2C) měří, jak dlouho trvá, než se hotovost vynaložená na zásoby promění v tržby z prodeje. Sleduje dobu mezi zaplacením dodavatelů a přijetím plateb od zákazníků. Kratší C2C znamená vyšší efektivitu a likviditu.
Optimalizací C2C můžete zvýšit likviditu a provozní kapitál, zajistit hladký chod finančních operací a posílit vztahy s dodavateli.
C2C (dny) = DIO + DSO − DPO
Kde:
- DIO: Počet dní skladových zásob
- DSO: průměrná doba splatnosti pohledávek
- DPO: Počet dní splatnosti
Účty splatné (AP) hrají velkou roli v tom, jak dlouho společnosti trvá zaplacení svých faktur. Při správném řízení umožňují podnikům prodloužit platební podmínky, aniž by jim hrozily poplatky za prodlení. Logistický software navíc pomáhá uvolnit hotovost, zlepšit cash flow a usnadnit vyjednávání lepších podmínek s dodavateli. Jde především o to, aby vaše finance zůstaly flexibilní a vaše vztahy silné!
🚀 Jak zlepšit C2C:
Doba cyklu zákaznické objednávky
Doba cyklu zákaznické objednávky (COCT) měří celkovou dobu potřebnou k vyřízení zákaznické objednávky – od jejího zadání až po doručení. Zdůrazňuje efektivitu vašich procesů správy a vyřizování objednávek a má přímý vliv na spokojenost zákazníků.
Kratší doba cyklu dodavatelského řetězce často vede k vyšší spokojenosti zákazníků a opakovaným nákupům.
Doba cyklu objednávky zákazníka (dny) = Datum dodání objednávky − Datum zadání objednávky
🚀 Jak zlepšit COCT:
- Využijte automatizované systémy správy objednávek
- Optimalizujte procesy vychystávání, balení a expedice
- Sledujte a řešte překážky v dodávkách
💡Tip pro profesionály: Doba cyklu zákaznické objednávky (COCT) hraje velkou roli při plnění smluv o úrovni služeb (SLA) a je klíčovým KPI v oblasti nákupu. Ukazuje, zda plníte své sliby ohledně dodávek.
Míra naplnění
Fill Rate ukazuje, jak dobře plníte objednávky zákazníků z aktuálních skladových zásob. Jedná se o jednoduchý, ale účinný ukazatel, který odráží, jak efektivně vaše zásoby pokrývají poptávku.
Míra naplnění je úzce spjata s nedostatkem zásob a správou skladových zásob. Nízká míra naplnění často poukazuje na nedostatek zásob, což vede ke ztrátě tržeb a nespokojenosti zákazníků. Dobrá správa skladových zásob, jako je přesné prognózování a včasné doplňování zásob, je klíčem k udržení vysoké míry naplnění.
Míra naplnění (%) = (počet položek doručených včas / celkový počet objednaných položek) × 100
🚀 Jak zlepšit míru naplnění:
- Využijte přesné prognózy poptávky
- Zaveďte včasné procesy doplňování zásob
- Optimalizujte systémy řízení zásob
🧠 Věděli jste, že... Pokud udržujete správnou úroveň zásob, snižujete riziko vyprodání a udržujete spokojenost a loajalitu zákazníků. Vysoká míra naplnění ukazuje, že jste efektivní a odhodlaní splnit očekávání a potřeby zákazníků.
Dny zásob
Dny zásob (IDS) měří, kolik dní vydrží vaše současné zásoby na základě průměrné denní spotřeby nebo prodeje. Jedná se o klíčovou metriku pro vyvážení úrovně zásob a poptávky, která zajišťuje, že nebudete mít ani nadměrné zásoby, ani nedostatek klíčových produktů.
Pro optimalizaci IDS byste měli využívat historická data k identifikaci trendů a zohlednění sezónnosti. Navíc analýzy v reálném čase, jako jsou aktuální objednávky a změny na trhu, pomáhají doladit prognózy. Týmová spolupráce mezi odděleními prodeje, marketingu a dodavatelského řetězce zajišťuje, že všichni táhnou za jeden provaz.
IDS (dny) = aktuální zásoby / průměrná denní spotřeba
🚀 Jak zlepšit IDS:
- Využijte historická data ke zlepšení prognóz poptávky
- Sledujte analýzy změn na trhu v reálném čase
- Sladění plánování zásob s prodejními a marketingovými týmy
💡Tip pro profesionály: Pravidelně sledujte přesnost svých prognóz a upravujte je na základě skutečných vzorců poptávky, abyste neustále zlepšovali efektivitu řízení zásob.
Přesnost přepravních dokladů
Přesnost nákladních listů zajišťuje, že vaše nákladní listy odpovídají dohodnutým sazbám, službám a podrobnostem zásilky. Pokud jsou vaše účty přesné, vyhnete se přeplatkům, sporům a zbytečným problémům v logistickém procesu.
Správné přepravní účty zajišťují hladký chod logistiky vašeho dodavatelského řetězce. Chyby mohou vést k vyšším nákladům, zpožděním plateb a poškození vztahů s dopravci. V případě LTL přepravy, kde se zásilky sdílejí prostor a náklady závisí na hmotnosti, rozměrech a doplňkových službách, se chyby ve fakturaci mohou rychle hromadit.
Přesnost přepravních dokladů (%) = (celkový počet přepravních dokladů / počet přesných přepravních dokladů) × 100
🚀 Jak zlepšit přesnost nákladních listů:
- Využijte automatizované systémy auditu přepravy
- Ověřte podrobnosti zásilky před fakturací
- Pravidelně kontrolujte a slaďte smlouvy s dopravci.
Dny splatnosti pohledávek
Days Sales Outstanding (DSO) měří průměrný počet dní, které podniku trvá inkaso plateb po prodeji. Jedná se o klíčový ukazatel toho, jak efektivně společnost spravuje své pohledávky.
Nižší DSO znamená rychlejší inkaso a zdravější cash flow, což umožňuje podnikům reinvestovat do provozu a snížit závislost na externím financování. Naopak vysoké DSO naznačuje zpoždění plateb, vázání hotovosti a zvýšení rizika nedobytných pohledávek.
DSO (dny) = (celkové úvěrové tržby / pohledávky) × počet dní
🚀 Jak zlepšit DSO:
- Stanovte jasné platební podmínky a zásady
- Využijte automatizované fakturační a platební systémy
- Zaveďte proaktivní procesy inkasa
Obrat zásob
Obrat zásob sleduje, jak často podnik prodává a doplňuje své zásoby v průběhu času, což odráží efektivitu řízení zásob.
Vysoká míra obratu zásob svědčí o efektivním řízení zásob a silném prodeji, ale může představovat riziko vyprodání zásob. Nízký obrat naznačuje nadměrné zásoby nebo pomalý prodej, což zvyšuje náklady na skladování.
Obrat zásob = náklady na prodané zboží (COGS) / průměrné zásoby
🚀 Jak zlepšit obrat zásob:
- Zlepšete přesnost předpovědí poptávky
- Zefektivněte procesy objednávání a doplňování zásob
- Optimalizujte skladové zásoby tak, aby odpovídaly poptávce
Hrubá marže Návratnost investic
Hrubá marže návratnosti investic (GMROI) měří ziskovost zásob vyhodnocením hrubé ziskové marže podniku za každý dolar investovaný do zásob. Zdůrazňuje finanční efektivitu řízení zásob.
GMROI také pomáhá určit vaše nejziskovější položky a optimalizovat zásoby pro lepší výsledky. Pravidelné sledování vám umožňuje doladit ceny, chytřeji spravovat zásoby a soustředit se na produkty s vysokou marží, čímž zajistíte udržitelnou ziskovost.
GMROI = hrubá marže / průměrné náklady na zásoby
Hrubá marže je rozdíl mezi tržbami z prodeje a náklady na prodané zboží (COGS). Vysoká hodnota GMROI znamená, že vaše zásoby přinášejí vysoké výnosy, zatímco nízká hodnota GMROI signalizuje neefektivitu, jako je nadměrné skladování nebo produkty s nízkou marží.
🚀 Jak zlepšit GMROI:
- Zaměřte se na produkty s vysokou marží
- Optimalizujte úrovně zásob, abyste snížili náklady na skladování.
- Pravidelně kontrolujte a upravujte cenové strategie
Rychlost obratu zásob
Rychlost obratu zásob sleduje, jak rychle se zásoby pohybují v dodavatelském řetězci, od nákupu po prodej. Ukazuje, jak efektivně spravujete zásoby a uspokojujete poptávku. Rychlejší obrat zásob snižuje náklady na skladování a zlepšuje cash flow, což má přímý dopad na provozní náklady. Rychlý obrat znamená méně peněz ve skladu a menší riziko zastaralých produktů.
Rychlost obratu zásob také pomáhá formovat cenové strategie. U rychle se prodávajících položek lze díky vyššímu objemu prodeje akceptovat nižší marže, zatímco u pomalu se prodávajících položek může být nutné nabídnout slevy nebo propagační akce, aby se vyprodaly skladové zásoby.
Rychlost obratu zásob = Náklady na prodané zboží (COGS) / Průměrné náklady na zásoby
🚀 Jak zlepšit obrat zásob:
- Zlepšete předpovídání poptávky, aby se zásoby shodovaly s prodejem.
- Zefektivněte procesy nákupu a doplňování zásob
- Využijte propagační akce nebo slevy k vyprodání pomalu se pohybujících zásob.
Osvědčené postupy pro výběr správných KPI
Výběr správných KPI pro váš dodavatelský řetězec může být zdánlivě složitý, ale nemusí tomu tak být. Zde je několik praktických tipů, které vám tento proces usnadní:
Sladění KPI s obchodními cíli
Zeptejte se sami sebe: „Co se vlastně snažíme dosáhnout?“ Každý KPI dodavatelského řetězce, který si vyberete, by měl souviset s vašimi hlavními strategickými cíli, ať už se jedná o snížení provozních nákladů, zrychlení dodávek nebo zvýšení spokojenosti zákazníků.
🌻 Příklad: Pokud je cílem vaší společnosti zlepšit cash flow, zaměřte se na metriky, jako je doba cyklu cash-to-sash a počet dní nesplacených pohledávek. Pokud je prioritou zákaznická zkušenost, kladejte důraz na míru bezchybnosti objednávek a dobu cyklu objednávek.
Udržujte KPI měřitelné a použitelné
Vágní cíle jako „lepší výkon“ vás daleko nedovedou. Zaměřte se na konkrétní, měřitelné metriky, které může váš tým ovlivnit.
🌻 Příklad: Místo toho, abyste se snažili „zlepšit správu zásob“, stanovte si jasný cíl, například „zkrátit dobu dodání zásob z 45 na 30 dní v příštím čtvrtletí“. Nahraďte „rychlejší dodávky“ zkrácením doby cyklu objednávky o 10 % během šesti měsíců.
Díky tomu lze snadno sledovat pokrok a váš tým získá jasný cíl, ke kterému může směřovat.
Vyberte si, co je pro vás relevantní
Ne každá metrika je důležitá pro všechny. Přizpůsobte své KPI svému publiku.
🌻 Příklad:
- Skladové týmy: Sledujte obrat zásob a míru naplnění, abyste mohli měřit efektivitu skladových zásob.
- Týmy nákupu: Zaměřte se na dodací lhůty dodavatelů a náklady na objednávku, abyste zefektivnili výkonnost dodavatelů.
- Týmy zákaznického servisu: Upřednostněte přesnost objednávek a dobu zpracování objednávek zákazníků, abyste zajistili spokojenost zákazníků.
💡Tip pro profesionály: Zapojte každý tým do výběru svých KPI. Když mají týmy slovo v tom, co sledují, stávají se metriky jejich cíli, nikoli pouze firemními požadavky.
Méně je více
Nepřetěžujte sebe ani svůj tým sledováním přílišného množství KPI. Je lákavé sledovat vše, ale to často vede ke zmatkům a rozptýlení pozornosti. Místo toho vyberte několik klíčových metrik dodavatelského řetězce, které jsou skutečně důležité.
- Začněte s 3–5 klíčovými KPI pro každou oblast vašeho dodavatelského řetězce.
- V případě zásob se místo sledování 15 metrik zaměřte na obrat zásob, dny dodávek a míru naplnění.
KPI pravidelně kontrolujte.
KPI nejsou neměnné; musí se vyvíjet spolu se změnami ve vašem podnikání a tržních podmínkách. Pravidelné kontroly pomáhají udržet je v souladu s vašimi aktuálními cíli.
Provádějte čtvrtletní kontroly. Posuďte, zda vaše současné KPI přinášejí výsledky. Jsou stále v souladu s vašimi cíli?
🌻 Příklad: Během uvedení produktu na trh se můžete soustředit na včasné dodávky a přesnost objednávek, ale později se zaměřit na spokojenost zákazníků a nákladovou efektivitu.
Implementace a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti dodavatelského řetězce
Sledování KPI dodavatelského řetězce může být náročné. Při takovém množství monitorovacích procesů je snadné ztratit přehled o celkové situaci. K tomu potřebujete software, který vám pomůže implementovat a monitorovat KPI dodavatelského řetězce.
Nástroje a technologie pro sledování KPI
Správné nástroje usnadňují shromažďování, organizování a analýzu dat v reálném čase. Zde je několik základních nástrojů, které stojí za zvážení:
- Software pro business intelligence (BI): Poskytuje dashboardy a vizualizace v reálném čase, které umožňují sledovat výkonnost a rychle odhalovat trendy.
- Platformy pro analýzu dat: Pomáhají analyzovat historická data i data v reálném čase, aby odhalily poznatky a identifikovaly oblasti, které je třeba zlepšit.
- Systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP): Integrují data napříč odděleními a zajišťují přesné a konzistentní sledování KPI.
- Software pro řízení dodavatelského řetězce: Sleduje logistiku, zásoby a výkonnost dodavatelů a nabízí podrobný přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti dodavatelského řetězce.
Skvělý nástroj vám nejen ukáže čísla, ale také propojí metriky dodavatelského řetězce s obchodními cíli, což vám pomůže činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí.
