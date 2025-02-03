10 nejlepších softwarů pro optimalizaci zásob, které můžete použít v roce 2025

Správa zásob je pro každou firmu klíčovým úkolem, ale zde je překvapivý fakt: průměrný malý maloobchodník v USA dosahuje pouze 63% přesnosti zásob.
Kdo za to může? Často je to lidská chyba, která vede k nákladným problémům, jako je nadměrné skladování nebo ušlé tržby.
Pokud stále spoléháte na tabulky pro správu zásob, můžete se vystavit těmto problémům.
Ale máme dobrou zprávu! Moderní softwarové platformy pro optimalizaci zásob mohou tuto situaci změnit. Tyto nástroje obsahují řadu funkcí, které zefektivní procesy vašeho dodavatelského řetězce – od čteček čárových kódů až po integraci elektronické výměny dat (EDI).
Investice do správného softwaru může výrazně snížit náklady na zásoby, zvýšit efektivitu a ušetřit čas. Během uplynulého roku jsme s mým týmem v ClickUp otestovali a sestavili seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro optimalizaci zásob pro rok 2024, ve kterém jsme zdůraznili, pro koho jsou nejvhodnější, jejich ceny a klíčové funkce.
Nejprve ale zjistěme, co byste měli hledat v softwaru pro optimalizaci zásob!
Co byste měli hledat v softwaru pro optimalizaci zásob?
Spolehlivý software pro optimalizaci zásob musí klást důraz na přesnost. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit, abyste se ujistili, že software efektivně splňuje vaše obchodní potřeby:
- Sledování v reálném čase: Ujistěte se, že software poskytuje aktuální informace o stavu zásob a pohybech, aby nedocházelo k vyprodání nebo nadměrnému naskladnění.
- Skenování čárových kódů: Vyberte si systémy, které podporují skenování čárových kódů pro efektivní identifikaci a sledování produktů.
- Integrační možnosti: Zkontrolujte, zda je software kompatibilní s vašimi POS, dodavatelskými řetězci a účetními systémy, aby byl zajištěn plynulý tok dat.
- Automatická upozornění: Hledejte automatizační funkce, abyste mohli dostávat automatická upozornění na nízké zásoby, data expirace a body pro objednání, a tak předešli problémům se zásobami.
- Podpora více kanálů: Vyberte software, který dokáže spravovat zásoby napříč různými prodejními kanály a udržovat je synchronizované.
- Mobilní přístupnost: Ujistěte se, že systémy pro správu zásob jsou kompatibilní s různými zařízeními, abyste zvýšili flexibilitu a mohli spravovat zásoby i na cestách.
- Škálovatelnost: Hledejte nástroje, které mohou růst spolu s vaší firmou a zvládnou zvýšenou náročnost dat a zásob při vaší expanzi.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si intuitivní platformu, která zkracuje dobu školení a zvyšuje efektivitu týmu.
10 nejlepších softwarů pro optimalizaci zásob
V níže uvedeném seznamu se podívám na nejlepší softwarové nástroje pro optimalizaci zásob v roce 2024. Poskytnu také stručný přehled každého nástroje, abyste mohli snadno porovnat jednotlivé možnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování, správu a optimalizaci zásob)
Pokud hledáte nástroj, který vyniká v plánování a optimalizaci zásob, ClickUp může být právě to, co potřebujete.
ClickUp je nástroj pro řízení provozu pro firmy všech velikostí, od malých startupů po velké podniky. Je skvělý pro zpracování e-commerce operací, správu skladových zásob a stanovení cílů.
S řešením pro správu projektů ClickUp můžete zjednodušit své procesy pomocí přizpůsobitelných dashboardů, které zobrazují metriky v reálném čase, sledují zásoby pomocí organizovaných seznamů a automatizují pracovní postupy, aby úkoly probíhaly hladce.
Dashboardy ClickUp jsou neuvěřitelně univerzální a nabízejí 360° pohled na informace o vašich produktech.
Rozhraní si můžete přizpůsobit podle svých potřeb pomocí možností přizpůsobených stavů, tabulek a nástrojů pro vytváření reportů. Navíc vám widgety na ovládacím panelu umožňují snadno vyvolat důležité údaje, jako jsou sledované časy a grafy, čímž zvýšíte efektivitu svých zásob.
Pokud máte raději strukturované rozvržení, možná vás zaujme tabulkový pohled ClickUp.
Umožňuje vám organizovat rozpočty, zásoby a údaje o klientech v přehledném formátu řádků a sloupců. Vytvořte vlastní pole ClickUp a zaznamenávejte prakticky cokoli – průběh úkolů, přílohy souborů, hodnocení hvězdičkami a více než 15 typů polí.
Pokud chcete sledovat pohyb a dostupnost zásob, předem připravené šablony ClickUp jsou neuvěřitelně efektivní. Například šablona ClickUp pro správu zásob zjednodušuje manipulaci s velkými nebo složitými zásobami. Pomáhá vám sledovat úrovně zásob, pohyby zásob a změny nákladů a organizovat informace o produktech v uživatelsky přívětivé databázi.
Tato šablona vám také pomůže:
- Sledujte stav zásob, dostupnost zboží, pohyby a kolísání nákladů.
- Uspořádejte si podrobnosti o produktech, včetně cen a obrázků, v uživatelsky přívětivé databázi.
- Analyzujte trendy ve skladových zásobách a přijímejte informovaná rozhodnutí o doplňování zásob.
Šablona skladové zprávy ClickUp dále zvyšuje přesnost sledování úrovní produktů, nabízí přehled o dodavatelském řetězci a zefektivňuje proces objednávání. Tato šablona vám také umožňuje nastavit skladové cíle a předvídat poptávku, což vám zajistí náskok před potenciálním nedostatkem zboží.
Tato šablona vám umožňuje:
- Rychlá vizualizace stavu zásob na první pohled
- Snadná aktualizace dat bez zadávání kódu
- Uspořádejte produkty do kategorií pro snadnou navigaci.
ClickUp Automations je další funkce, která může výrazně zlepšit správu zásob zefektivněním opakujících se úkolů a snížením manuálních chyb. Díky automatizaci můžete nastavit spouštěče, které automaticky aktualizují stav zásob při přidání nebo odebrání položek, čímž zajistíte přesnost v reálném čase.
Oznámení lze nakonfigurovat tak, aby vás upozornila, když zásoby dosáhnou kritické úrovně, což vám umožní včasné rozhodování a doplnění zásob. Kromě toho můžete pomocí automatizace zákazníků kategorizovat a organizovat data o zásobách, což usnadňuje sledování a analýzu trendů. To nejen šetří čas, ale také vám pomáhá činit informovaná rozhodnutí, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a produktivitu při správě vašich zásob.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zpracovávejte doplňování zásob a dodávky pomocí kalendářového zobrazení ClickUp. Prohlížejte si harmonogramy dodávek objednávek a úkoly v reálném čase prostřednictvím společných časových os a kalendářů zdrojů.
- Nastavte si připomenutí pro doplnění zásob pomocí opakujících se úkolů ClickUp.
- Integrace ClickUp s e-commerce platformami zajišťuje přesnou synchronizaci skladových dat, což umožňuje optimalizovat obchodní operace a činit informovaná rozhodnutí.
- Sledujte prodej produktů a spravujte kapacitu pomocí praktických plánovacích nástrojů, včetně hotových šablon a seznamů dodavatelů.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít potíže s vysokým stupněm přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Zoho Inventory (nejlepší pro malé a střední podniky)
Zoho poskytuje komplexní softwarovou sadu, která zahrnuje různé aplikace, jako je Zoho CRM, systém helpdesku a Zoho Inventory.
Zoho Inventory nabízí funkce jako sledování zásob, správa objednávek a správa skladů, díky čemuž je ideální pro malé a střední podniky.
Zoho se integruje s populárními e-commerce platformami jako Shopify, Amazon, Etsy, eBay a ZohoCommerce. Ačkoli jsou jeho integrační možnosti poněkud omezené, Zoho zůstává cenově konkurenceschopné ve srovnání s jinými řešeními pro správu zásob v e-commerce.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Efektivně spravujte zásoby pomocí technologie čárových kódů a radiofrekvenční identifikace (RFID).
- Zajistěte včasnou obměnu produktů u zboží podléhajícího zkáze.
- Poskytuje aktuální přepravní sazby od hlavních globálních přepravců.
Omezení Zoho Inventory
- Omezená integrace s e-commerce platformami a tržišti
- Ceny jsou založeny na měsíčním objemu objednávek, což vyžaduje upgrade plánu v závislosti na růstu vašeho podnikání.
Ceny Zoho Inventory
- Bezplatný tarif (pouze 50 objednávek a jeden uživatel)
- Standard: 39 $/měsíc za organizaci (s 500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Profesionální: 99 $/měsíc za organizaci (s 3000 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Premium: 159 $/měsíc za organizaci (s 7500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Enterprise: 299 $/měsíc za organizaci (s 15 000 měsíčními objednávkami a sedmi uživateli)
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
3. Fishbowl Inventory (nejlepší cloudový software pro správu zásob)
Vysoce ceněný software pro správu zásob a dodavatelského řetězce, Fishbowl, se hladce integruje s QuickBooks a zefektivňuje procesy správy zásob. Zvyšuje přesnost díky skenování čárových kódů, zajišťuje přesné sledování položek v celém dodavatelském řetězci a podporuje monitorování zásob v reálném čase na více místech – ideální pro rozsáhlé operace.
Funkce sledování dílů tohoto softwaru vám umožňuje sledovat zásoby pomocí sériových čísel, čísel šarží nebo dat exspirace, což zvyšuje sledovatelnost a soulad s předpisy, zejména v odvětvích s přísnými předpisy.
Nejlepší funkce Fishbowl Inventory
- Vhodné pro velké přepravní společnosti a výrobce.
- Automatizuje vytváření objednávek na základě prodejních trendů a požadavků na zásoby pomocí systému správy objednávek Fishbowl.
- Přístup k zásobám a jejich správa na cestách pomocí mobilní aplikace
Omezení softwaru Fishbowl Inventory
- Může být nákladné pro společnosti s mnoha uživateli.
- Další funkce jsou spojeny s dodatečnými náklady.
Ceny softwaru Fishbowl Inventory
- Fishbowl Drive: 349 $/měsíc pro dva uživatele
- Fishbowl Advanced: 399 $/měsíc pro dva uživatele
Hodnocení a recenze Fishbowl Inventory
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
4. Cin7 (nejlepší pro omnichannelové maloobchodníky)
Cin7 je cloudový nástroj pro správu zásob, který je zdarma k dispozici pro e-shopy Shopify. Nabízí řadu funkcí a integraci s různými platformami.
Tento webový systém využívá metodu Kanban k usnadnění doplňování zásob a objednávání a zahrnuje účetní funkce, jako je metoda FIFO (First In, First Out).
Cin7 se odlišuje výhodnými cenami pro firmy jakékoli velikosti a schopností zpracovat neomezený počet skladových jednotek (SKU).
Nejlepší funkce Cin7
- Hladký převod zásob mezi sklady
- Rychle generujte nákupní objednávky díky automatizovaným funkcím.
- Přístup k POS systémům a skenování čárových kódů ve všech tarifech
Omezení Cin7
- Základní plán postrádá funkce jako EDI připojení a 3PL konfigurace.
- Nejsou k dispozici žádné bezplatné plány ani zkušební verze.
Ceny Cin7
- Cin7 Core Standard: Od 349 $/měsíc
- Cin7 Core Pro: Od 599 $/měsíc
- Cin7 Core Advanced: Od 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cin7 (Core)
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3 /5 (více než 700 recenzí)
5. Ordoro (nejlepší pro přepravu a plnění)
Ordoro nabízí funkce, které vám umožní spravovat přepravu, zpracovávat dropshipping zásob, otevřený přístup k API a pokročilé analytické nástroje. Platforma umožňuje hladkou integraci různých prodejních kanálů za účelem zlepšení procesů plnění objednávek.
Ať už spravujete 100 položek zásob nebo 500 000 objednávek měsíčně, komplexní struktura exportních dat a účetní systém Ordoro vám zjednoduší správu zásob.
Nejlepší funkce Ordoro
- Nabízí moderní automatizaci nákupu pro zefektivnění provozu.
- Umožňuje centralizovanou správu pro podniky s více sklady.
- Propojte se s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, Magento a WooCommerce.
Omezení Ordoro
- Na rozdíl od mnoha jiných softwarů pro správu zásob nemá mobilní verzi.
- Ceny mohou být pro malé podniky vysoké.
Ceny Ordoro
- Doprava: zdarma
- Zásoby: 349 $/měsíc
- Dropshipping: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ordoro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
6. QuickBooks E-Commerce (nejlepší pro rostoucí e-commerce podniky)
QuickBooks Commerce (dříve TradeGecko), známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a robustními funkcemi, pomáhá firmám efektivně spravovat zásoby, automatizovat pracovní postupy a analyzovat výkon.
Díky automatizačním funkcím tohoto nástroje mohou podniky zefektivnit opakující se úkoly a snížit počet manuálních chyb. Automatizací procesů, jako je vyřizování objednávek, generování nákupních objednávek a úpravy zásob, tento nástroj zefektivňuje provoz a pomáhá vám šetřit čas.
Nejlepší funkce QuickBooks E-commerce
- Snadné propojení se systémem Xero pro zefektivnění účetnictví
- Sledujte stav zásob na více místech a kanálech
- Optimalizujte skladové operace pomocí funkcí, jako je správa umístění zásobníků a seznamy pro vychystávání.
Omezení QuickBooks E-commerce
- Někteří uživatelé uvádějí, že při prvním použití softwaru je nutné se s ním dlouho seznamovat.
- Omezené možnosti přizpůsobení konkrétním obchodním potřebám
Ceny QuickBooks E-commerce
- Jednoduchý start: 35 $/měsíc
- Základní funkce: 65 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Pokročilé: 235 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks E-commerce
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: N/A
7. DEAR Systems (nejlepší pro výrobu a velkoobchod)
Jako cloudové ERP řešení DEAR Systems eliminuje potřebu nákladné IT infrastruktury, jako jsou servery a přepínače.
S tímto nástrojem můžete efektivně spravovat vše od surovin až po hotové výrobky a zajistit tak hladký chod dodavatelského řetězce od začátku do konce. Jednou z vynikajících funkcí je schopnost předpovídat poptávku, která vám umožní přesně odhadnout potřeby zásob a minimalizovat tak nadměrné zásoby a výpadky.
Modul platformy pro nákup zlepšuje vaše nákupní rozhodnutí díky přesnosti a efektivitě. Obsahuje stránku s informacemi o dodavatelích a nástroje pro finanční reporting.
Pro podniky, které stále spoléhají na manuální metody plánování poptávky, nabízí DEAR Systems nástroje, které mohou nahradit zastaralé plánování kapacity v Excelu efektivnějšími automatizovanými procesy. Tím zajistíte, že vaše výroba bude dokonale odpovídat poptávce, což maximalizuje efektivitu a minimalizuje plýtvání.
Nejlepší funkce DEAR Systems
- Identifikujte a vylepšete každý krok svého dodavatelského řetězce pomocí analýzy hodnotového řetězce.
- Dostávejte upozornění na doplnění zásob, když se zásoby blíží ke konci, díky upozorněním na bod objednávky.
- Získejte přístup k více než 300 standardním reportům s podrobnými informacemi.
Omezení DEAR Systems
- Vysoká cena může být překážkou pro malé podniky.
Ceny DEAR Systems
- Cena začíná na 249 $/měsíc pro 5 uživatelů.
Hodnocení a recenze DEAR Systems
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Přečtěte si také: Otestovali jsme 10 nejlepších softwarů pro správu nákupu v roce 2024
8. NetSuite ERP (nejlepší pro správu zásob na podnikové úrovni)
NetSuite ERP nabízí komplexní sadu nástrojů, které pokrývají vše od finančního řízení po kontrolu zásob, což z něj činí komplexní řešení pro firmy, které chtějí zvýšit efektivitu a podpořit růst.
Dashboardy systému v reálném čase vám poskytují kompletní přehled o procesech správy zásob a pomáhají vám s jistotou přijímat rozhodnutí založená na datech.
NetSuite ERP poskytuje přehled o stavu zásob, prognózy poptávky a správu objednávek v reálném čase, čímž zajišťuje, že správné produkty jsou ve správný čas na správném místě. To pomáhá snížit náklady na skladování a minimalizovat riziko vyprodání zásob, což v konečném důsledku zvyšuje spokojenost zákazníků.
Platforma se hladce integruje s logistickým softwarem a poskytuje komplexní přehled a kontrolu nad vašimi operacemi.
Nejlepší funkce NetSuite ERP
- Snadno spravujte více dceřiných společností, obchodních jednotek a právnických osob s podporou více jazyků a měn.
- Optimalizujte plánování v reálném čase a efektivně spravujte zásoby pomocí kalendářů a Ganttových diagramů.
- Získejte globální přehled díky nástrojům pro správu umístění dodavatelů, plánování distribučních požadavků a plánování více lokalit.
Omezení NetSuite ERP
- Náročná křivka učení, zejména při přizpůsobování platformy ERP
- Existují omezení týkající se typů dokumentů, které můžete exportovat, a ne všechny informace se přenesou správně.
Ceny NetSuite ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite ERP
- G2: 4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro správu zásob pro Excel, Sheets a ClickUp
9. SAP IBP (nejlepší pro optimalizaci zásob v komplexních dodavatelských řetězcích)
Pomocí algoritmů strojového učení a dat v reálném čase SAP IBP přesně předpovídá budoucí poptávku, což firmám umožňuje přizpůsobit úroveň zásob potřebám trhu.
Další důležitou funkcí je optimalizace zásob na více úrovních (MEIO). SAP IBP umožňuje podnikům optimalizovat zásoby na více místech a úrovních v rámci dodavatelského řetězce. Tato funkce zohledňuje vzájemné závislosti mezi různými úrovněmi zásob, což umožňuje efektivnější distribuci a snižuje nadbytečné zásoby při zachování vysoké úrovně služeb.
Podporuje také plánování scénářů, což umožňuje podnikům vyhodnotit potenciální výsledky různých rozhodnutí, jako jsou změny v dodacích lhůtách dodavatelů nebo změny v poptávce zákazníků, a vybrat nejúčinnější strategii.
Nejlepší funkce SAP IBP
- Získejte komplexní přehled, upozornění a analytické údaje, abyste mohli měřit výkonnost, předvídat narušení a předcházet problémům.
- Provádějte simulace různých obchodních scénářů v reálném čase, abyste mohli uspokojit rostoucí obchodní požadavky.
- Podpora hladké integrace s jinými systémy SAP a aplikacemi třetích stran pro vylepšenou funkčnost.
Omezení SAP IBP
- Náročná křivka učení kvůli složitosti a rozsáhlým funkcím
- Nástroj využívá pro některé procesy technologii RDP, která není nejnovější dostupnou technologií.
Ceny SAP IBP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP IBP
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. inFlow Inventory (nejlepší pro uživatelsky přívětivé řízení zásob)
inFlow Inventory je přizpůsoben tak, aby zjednodušil kontrolu zásob pro firmy jakékoli velikosti. Centralizuje data o zásobách a objednávkách a poskytuje přehled o stavu zásob a pohybech ve vašich distribučních centrech v reálném čase.
Mezi jeho klíčové funkce patří čárové kódy, správa skladů na více místech a podrobné analýzy, které umožňují efektivní sledování, objednávání a optimalizaci zásob.
Nejlepší funkce inFlow Inventory
- Hladce integrujte různé e-commerce prodejní platformy, včetně online tržišť, webových stránek a kamenných obchodů, a spravujte zásoby z jediného rozhraní.
- Zvyšte přesnost a efektivitu při příjmu, vychystávání a správě zásob pomocí skenování čárových kódů a RFID (radiofrekvenční identifikace).
- Vytvářejte, zpracovávejte a sledujte objednávky a navrhujte šablony nákupních objednávek pro budoucí nákupní cykly.
Omezení inventáře inFlow
- Problémy se škálovatelností pro velké nebo rychle rostoucí e-commerce podniky
Ceny softwaru inFlow Inventory
- Entrepreneur: 110 $/měsíc
- Malé podniky: 279 $/měsíc
- Střední velikost: 549 $/měsíc
- Enterprise: 1319 $/měsíc
Hodnocení a recenze inFlow Inventory
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
Přečtěte si také: Co je potvrzení o přijetí zboží (GRN) a proč je důležité?
Výběr nejlepšího softwaru pro optimalizaci zásob pro vaši firmu
S růstem podniků se ruční sledování zásob stává stále obtížnějším, což vede k chybám, ztrátám zboží a zpožděním při vyřizování objednávek – problémům, které mohou negativně ovlivnit vaše podnikání.
Přechod na cloudový systém optimalizace zásob může být transformativní. Zjednodušuje monitorování zásob, usnadňuje správu skladových zásob, snižuje počet chyb a zefektivňuje zpracování objednávek.
Pokud jste správcem zásob nebo majitelem firmy, ClickUp nabízí výkonné řešení pro optimalizaci správy zásob. Nabízí sledování v reálném čase, automatizované pracovní postupy a přizpůsobitelné řídicí panely, které zajistí, že vaše procesy správy zásob budou co nejplynulejší a nejefektivnější.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma a přesvědčte se o rozdílu sami!