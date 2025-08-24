ClickUp blog

Bezplatné šablony nabídek na výrobu videí, díky kterým získáte více klientů

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
24. srpna 2025

Všichni spouštějí přehrávání – tak proč vaše nabídky zůstávají v pauze?

Počet přehrávaných videí stále roste: malé a střední podniky zaznamenaly nárůst o 13 % a velké podniky o 5 %. Poptávka existuje, ale většina profesionálů v oblasti videa má potíže s vytvářením nabídek, které by předvedly jejich odborné znalosti, což vede ke ztrátě klientů.

Právě v tom vám pomohou správné nástroje pro tvorbu obsahu. Díky nim budou vaše nabídky profesionální, propracované a přesvědčivé.

Zde je 20 šablon nabídek na výrobu videa, které vám pomohou získat více zakázek a rozvíjet vaše podnikání.

Co jsou šablony nabídek na výrobu videa?

Šablona nabídky na výrobu videa je vaším základním plánem pro prezentaci nových projektů. Pomůže vám jasně nastínit rozsah, časový harmonogram a náklady vaší práce, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.

Ať už jste nezávislý producent videí nebo člen produkčního týmu, použití šablony zjednodušuje a zajišťuje konzistentnost vaší projektové nabídky. Klientům také poskytuje jasný přehled o vašem produkčním procesu, od předprodukčního plánování až po finální dodání.

Co dělá šablonu nabídky na výrobu videa dobrou?

Úspěšná nabídka na výrobu videa obsahuje správnou kombinaci profesionality, srozumitelnosti a přesvědčivých detailů. Tady je několik věcí, které odlišují vynikající šablony od ostatních:

  • Jasné pochopení projektu: Speciální sekce, které odrážejí vaše pochopení produktu nebo služby klienta, poznatky o cílové skupině, trendy, cíle projektu, zamýšlený dopad a všechny počáteční kreativní koncepty, které byly projednány.
  • Podrobný rozpis rozsahu: Prostor pro nastínění jednotlivých fází projektu, včetně plánování před produkcí, harmonogramu natáčení a lokací, harmonogramu postprodukce, plánu marketingu videa a všech potřebných zařízení nebo personálu.
  • Profesionální shrnutí: Působivé úvodní slovo, které zdůrazňuje historii vaší společnosti, hlavní cíle a výstupy projektu a vaši jedinečnou hodnotovou nabídku.
  • Transparentnost rozpočtu: Přehledné rozpisy nákladů na pronájem vybavení, honoráře štábu, poplatky za studio/lokace, náklady na postprodukci a veškeré další služby, jako jsou licence na hudbu.
  • Sekce kreativní vize: Místo, kde můžete předvést svůj přístup, včetně vizuálního stylu, tónu, výběru záběrů, zvukového designu, grafiky a nápadů na animaci.
  • Časový harmonogram projektu: Podrobný plán s klíčovými milníky, termíny pro kontrolu a konečnými termíny dodání.
  • Představení týmu: Zaměřte se na role členů vašeho týmu, relevantní zkušenosti a případná ocenění nebo uznání z minulosti.
  • Sekce „Výsledky“: Jasný seznam konečných výstupů, včetně formátů, revizních kol, doplňkových materiálů, jako jsou fotografie, a podmínek použití/licencování.

🧠 Zajímavost: Prvním hudebním videoklipem, který kdy byl odvysílán na MTV, byl „Video Killed the Radio Star“ od The Buggles z roku 1981 – trefné, že? To je jako by se tím nastavil tón pro budoucnost videoprodukce!

Šablony nabídek na výrobu videa v kostce

Název šablonyStáhnout šablonuIdeální proNejlepší funkceVizuální formát
Šablona tabule pro návrh projektu ClickUpZískejte bezplatnou šablonuAgentury, freelancerovéVizuální tabule, milníky, Ganttovy diagramy, vlastní pole, sledování stavuClickUp Whiteboard, Gantt
Šablona nabídky pro kreativní agenturu ClickUpZískejte bezplatnou šablonuMarketingoví manažeři, kreativní agenturyŠtítky stavu, vlastní pole, zobrazení dokumentů/tabulek/seznamů, připomenutíClickUp Seznam, Tabule
Šablona žádosti o nabídku ClickUpZískejte bezplatnou šablonuProdukční společnosti, freelancerovéSledování stavu, vlastní pole, zobrazení časové osy, centrum dokumentaceClickUp Doc, Board, List
Šablona obchodní nabídky ClickUpZískejte bezplatnou šablonuProdej, rozvoj podnikáníVlastní stavy, pole, spolupráce v reálném čase, sledování verzíClickUp Doc, Seznam
Šablona popisu projektu ClickUpZískejte bezplatnou šablonuProjektoví manažeři, vedoucí týmůStav smlouvy, vlastní pole, vizuální sledování, úložiště dokumentůClickUp Doc, Seznam
Šablona pro správu smluv ClickUpZískejte bezplatnou šablonuVideo společnosti, freelancerovéStav smlouvy, vlastní pole, vizuální sledování, úložiště dokumentůClickUp Seznam, dokument
Šablona pro produkci videa ClickUpZískejte bezplatnou šablonuVideotýmy, agenturyGanttovy diagramy, vlastní stavy, přehledové panely, sledování časuClickUp Seznam, Gantt, Dashboard
Šablona časové osy videoprodukce ClickUpZískejte bezplatnou šablonuPlánování, plánování zdrojůZobrazení časové osy, sledování času, úkoly, prostor pro portfolioSeznam ClickUp, časová osa
Šablona pro produkci videí ClickUp YouTubeZískejte bezplatnou šablonuTvůrci obsahu, video týmyZobrazení tabule, Ganttův diagram, vlastní stavy, sledování pokrokuClickUp Board, Gantt
Šablona pro plánování a produkci ClickUp YouTubeZískejte bezplatnou šablonuTvůrci YouTube, týmyStav úkolů, sdílené dokumenty, sledování cílů, asistence AIClickUp Seznam, dokument
Šablona plánu obsahu YouTube ClickUpZískejte bezplatnou šablonuKalendář obsahu, marketingZobrazení tabule/časové osy/kalendáře, vlastní stavy, poleClickUp Board, Timeline, Calendar
Šablona faktury za produkci videa ClickUpZískejte bezplatnou šablonuVideo společnosti, freelancerovéSledování plateb, zobrazení kalendáře, stav faktur, finanční přehledSeznam ClickUp, kalendář
Šablona pro produkci videa/audio podcastu ClickUpZískejte bezplatnou šablonuPodcasteři, tvůrci obsahuSpráva hostů, seznamy úkolů, poznámky k prezentacím, automatizaceClickUp Seznam, dokument
Šablona nabídky na výrobu videa od ProposifyStáhnout tuto šablonuVideo společnostiBranding, shrnutí, interaktivní ceník, ukázková videaProposify Web Doc
Šablona nabídky videa od PandaDocStáhnout tuto šablonuVideo společnosti, freelancerovéUkázková videa, elektronický podpis, připomenutí, časová osa, sledováníPandaDoc Web Doc
Šablona nabídky na výrobu videa od Better ProposalsStáhnout tuto šablonuVideo společnosti, freelancerovéTitulní strana, popis služeb, časový harmonogram, případová studie, cenyLepší nabídky Web Doc
Šablona nabídky na výrobu videa od QwilrStáhnout tuto šablonuVideo společnostiShrnutí, pracovní postup, ukázkové video, informace o společnostiQwilr Web Doc
Šablona nabídky prezentačního videa od SlidesGoStáhnout tuto šablonuAgentury, freelancerovéUpravitelné grafiky, ikony, předem navržené snímky, Google Slides/PowerPointPrezentace SlidesGo
Šablona nabídky na výrobu videa ve formátu Doc/PDF od PapersignStáhnout tuto šablonuFreelancerové, agenturyMilníky, časový plán, rozpočet, portfolio, elektronický podpisPDF, Papersign Doc
Šablona návrhu projektu od CanvaStáhnout tuto šablonuAgentury, konzultanti, kreativciDrag-and-drop, branding, vizuální prvky, spolupráce, exportCanva Web Doc

20 bezplatných a připravených šablon nabídek na výrobu videa

Chcete získat klienty rychleji? Začněte s nabídkou, která je stejně dokonalá jako vaše produkční schopnosti.

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili 20 šablon nabídek na výrobu videa, které jsou připravené k okamžitému použití a pomohou vám prezentovat své nabídky jasně, kreativně a sebevědomě, aniž byste museli trávit hodiny formátováním.

🚀 Většina z nich je vytvořena v rámci ClickUp , takže můžete začít okamžitě.

1. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp

Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vytvářejte profesionální a přesvědčivé návrhy projektů pomocí šablony Project Proposal Whiteboard Template od ClickUp.

Pokud vás unavují neohrabané dokumenty s nabídkami a nekonečné dohadování, šablona ClickUp Project Proposal Whiteboard Template je pro vás ideální.

Tento nástroj můžete použít k vytvoření přesvědčivých nabídek, které z potenciálních zákazníků udělají dlouhodobé partnery. Postupujte takto:

  • Rozdělte složité projekty na jasné úkoly a milníky.
  • Přidejte podrobný popis projektu, který ukazuje hodnotu, kterou přinesete v každé fázi.
  • Sledujte stav nabídek pomocí přizpůsobitelných možností, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“.
  • Pomocí vlastních polí si poznamenejte klíčové podrobnosti, jako je rozpočet, termíny a rozsah.
  • Vytvářejte vizuální časové osy pomocí Ganttových diagramů, které klientům pomohou pochopit průběh projektu.

📌 Ideální pro: Agentury a freelancery, kteří chtějí vytvářet profesionální nabídky, které jim pomohou získat více zakázek a zlepšit komunikaci s klienty.

2. Šablona nabídky pro kreativní agenturu ClickUp

Šablona nabídky pro kreativní agentury od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vytvářejte snadno vynikající nabídky pomocí šablony nabídky pro kreativní agentury od ClickUp.

Šablona nabídky pro kreativní agentury ClickUp poskytuje hotový rámec pro vytváření vítězných nabídek, které promění potenciální klienty v podepsané smlouvy.

Vytvořte jasný příběh o hodnotách vaší agentury a zároveň se ujistěte, že ve své prezentaci nezapomenete na žádný důležitý detail. Postupujte takto:

  • Vlastní pole pro podrobný popis rozsahu projektu a KPI obsahového marketingu
  • Více zobrazení pro snadné vytváření a kontrolu návrhů
  • Integrované nástroje pro spolupráci umožňují sdílení zpětné vazby v rámci týmu.
  • Kontrola verzí pro sledování změn v dokumentech
  • Integrace cloudového úložiště pro snadné sdílení souborů
  • Prostor pro vytvoření pevné struktury smlouvy

📌 Ideální pro: Marketingové manažery a kreativní agentury, které hledají strukturovaný způsob, jak vytvářet poutavé nabídky, přizpůsobit se potřebám klientů a získat více zakázek díky jasným a profesionálním prezentacím.

👀 Věděli jste, že... Průměrný hollywoodský film využívá přes 1 000 hodin nezpracovaného materiálu, aby vznikl finální sestřih o délce přibližně dvou hodin. To je spousta „střihů“ před „konec natáčení“!

3. Šablona žádosti o nabídku ClickUp

Šablona RFP od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Získejte snadno více video projektů pomocí šablony RFP od ClickUp, která je navržena tak, aby vaše nabídky byly jasné, profesionální a připravené pro klienty.

Šablona ClickUp RFP vám pomůže vytvořit podrobný popis projektu, který díky relevantním příkladům RFP zaujme každého potenciálního klienta.

S touto šablonou můžete vytvořit poutavé shrnutí, nastínit proces výroby videa a zahrnout podrobnou smlouvu o videografii uspořádanou v jednom centrálním místě.

Tato šablona je navržena pro snadné přizpůsobení a umožňuje vám:

  • Sledujte stav nabídek pomocí vlastních štítků, jako jsou Dokončeno, Probíhá a K provedení.
  • Přidejte důležité podrobnosti prostřednictvím vlastních polí pro informace o klientech, termíny a rozpočty.
  • Přepínejte mezi zobrazením dokumentu pro psaní, zobrazením tabule pro sledování pokroku a zobrazením seznamu pro správu úkolů.
  • Vytvořte přehledné sekce pro rozsah projektu, časový harmonogram, výstupy a ceny.
  • Nastavte automatická připomenutí pro sledování nabídek a kontrolu klientů.

📌 Ideální pro: Videoprodukční společnosti a nezávislé videografy, kteří chtějí zefektivnit proces tvorby nabídek a uzavřít více obchodů.

4. Šablona obchodní nabídky ClickUp

Šablona obchodní nabídky ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vytvářejte úspěšné obchodní nabídky s vlastními poli, spoluprací v reálném čase a sledováním nabídek v šabloně obchodní nabídky ClickUp.

Klienti nečtou každé slovo – hledají přehlednost a rozpočet. Tato šablona vám pomůže splnit obojí.

Šablona obchodní nabídky ClickUp pomáhá firmám vytvářet jasné a přesvědčivé nabídky, které jim pomohou získat projekty od klientů.

Šablona poskytuje strukturovaný formát pro přehled vašich služeb, cen a podmínek a zároveň udržuje váš tým v souladu díky integrovaným funkcím pro spolupráci.

Některé klíčové vlastnosti šablony:

  • Vlastní stavy pomáhají sledovat fáze návrhu od návrhu po odeslání klientovi.
  • Vlastní pole zachycují důležité podrobnosti, jako jsou KPI obsahu marketingu, které slouží k měření úspěšnosti návrhů.
  • Různé pohledy poskytují kompletní přehled o postupu nabídky.
  • Spolupráce na dokumentech v reálném čase s komentáři a sledováním verzí

📌 Ideální pro: Prodejní týmy a týmy pro rozvoj podnikání, které prezentují velké nebo opakující se projekty, kde je rozhodující jasnost podmínek, výstupů a cen.

Náš výkonný tým snížil zpoždění projektů o více než 70 % během prvního roku používání ClickUp. Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce efektivní napříč platformami.

Náš výkonný tým snížil zpoždění projektů o více než 70 % během prvního roku používání ClickUp. Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce zefektivněna napříč platformami.

5. Šablona popisu projektu ClickUp

Šablona popisu projektu ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vytvářejte strukturovanou projektovou dokumentaci a udržujte týmy v souladu pomocí šablony ClickUp Project Narrative Template.

Potýkáte se s chaotickými projektovými plány? Šablona ClickUp Project Narrative Template vnáší pořádek do projektového plánování tím, že vám pomáhá vytvářet jasné a strukturované přehledy vašich iniciativ.

Takto můžete tuto šablonu použít:

  • Sledujte průběh projektu pomocí možností stavu Návrh, Probíhá a Dokončeno.
  • Do vlastních polí přidejte důležité podrobnosti, jako jsou časové harmonogramy a zdroje.
  • Přepínejte mezi různými zobrazeními, včetně přehledu projektu a časové osy.
  • Udržujte veškerou dokumentaci k projektům přehledně uspořádanou na jednom centrálním místě.
  • Sdílejte aktualizace a získejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran přímo v šabloně.

📌 Ideální pro: Projektoví manažeři a vedoucí týmů potřebují systematický způsob plánování, dokumentování a sledování postupu projektu.

6. Šablona pro správu smluv ClickUp

Šablona pro správu smluv od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Sledujte smlouvy o produkci videí, schválení klientů a platební podmínky pomocí šablony pro správu smluv ClickUp.

Spravujte všechny video smlouvy od prezentace až po podepsanou smlouvu – vše jedním kliknutím.

Šablona ClickUp pro správu smluv pomáhá profesionálním kameramanům organizovat a sledovat smlouvy od začátku do konce.

Získejte nové klienty a zajistěte hladký chod své videoprodukční firmy tím, že budete všechny informace o smlouvách ukládat na jednom centrálním místě. Postupujte takto:

  • Sledujte stav smluv pomocí vlastních štítků, jako jsou „Přijato“, „V přípravě“, „V jednání“, „Nová smlouva“ a „Kontrola“.
  • Přidejte klíčové podrobnosti, jako jsou data podpisu, typ smlouvy a oddělení, pomocí vlastních polí.
  • Sledujte průběh smlouvy na první pohled díky různým zobrazením – od hlavního seznamu až po vizuální sledování pokroku.
  • Ukládejte a organizujte všechny smlouvy o produkci videa na jednom místě.

📌 Ideální pro: Produkční společnosti a nezávislé kameramany, kteří chtějí zjednodušit správu smluv a vést přehledné záznamy o dohodách s klienty.

7. Šablona pro produkci videa ClickUp

Šablona pro produkci videa od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Spravujte svůj pracovní postup při výrobě videa od začátku do konce pomocí šablony pro výrobu videa od ClickUp.

Šablona pro produkci videa ClickUp je výkonný nástroj, který pomáhá video týmům udržovat pořádek během celého produkčního procesu.

Rozdělte video projekty do jasných fází – od počátečního plánování až po finální dodání – aby vám nic neuniklo. Postupujte takto:

  • Naplánujte si časový harmonogram projektu pomocí integrovaných Ganttových diagramů, abyste mohli sledovat pokrok a termíny.
  • Pomocí vlastních stavů, jako jsou „Koncept“, „Úprava“ a „Publikovat“, můžete sledovat každou fázi.
  • Přidejte klíčové podrobnosti pomocí vlastních polí pro lokality, potřeby zaměstnanců a kategorie videí.
  • Sledujte výkonnost pomocí dashboardů v reálném čase.
  • Sledujte čas strávený na úkolech a zlepšete plánování zdrojů.
  • Snadno upravujte a aktualizujte informace o úkolech podle měnících se potřeb produkce.

📌 Ideální pro: Týmy, které spravují kompletní pracovní postupy při výrobě videí – ideální pro zpracování složitých natáčení na více místech, s více rolemi a ve více fázích.

📮ClickUp Insight: 27 % respondentů našeho průzkumu se domnívá, že týdenní aktualizace by mohly být nahrazeny asynchronními alternativami, zatímco 25 % říká totéž o denních standupech. To však může znamenat nutnost používat více specializovaných nástrojů, což vede k roztříštěnosti informací a vzniku dodatečných nákladů. ClickUp revolučním způsobem mění týmovou práci tím, že centralizuje diskuse prostřednictvím komentářových vláken, umožňuje rychlé zaznamenávání aktualizací pomocí ClickUp Clips a mnoho dalšího – to vše na jedné platformě.

💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix snížily počet zbytečných schůzek o 50 % díky ClickUp!

8. Šablona časové osy videoprodukce ClickUp

Šablona časové osy videoprodukce od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Plánujte a realizujte video projekty hladce pomocí šablony časové osy pro produkci videa od ClickUp.

Šablona časové osy videoprodukce ClickUp pomáhá týmům psát a strukturovat jejich videoprojekty od začátku do konce.

Považujte jej za centrální uzel svého týmu, kde můžete plánovat záběry, organizovat zdroje a udržovat všechny členy v souladu s cíli projektu.

Některé klíčové vlastnosti šablony:

  • Více pohledů pro sledování časových os projektů a postupu úkolů
  • Sledování času pro správu pracovní zátěže týmu a přidělování zdrojů
  • Přiřazování úkolů pro vyjasnění odpovědností týmu
  • Speciální sekce pro vytváření a ukládání podrobností o projektech
  • Prostor pro vytvoření vašeho portfolia a prezentaci videí a příkladů případových studií

📌 Ideální pro: Týmy zaměřené na plánování harmonogramů a zdrojů – ideální pro mapování časových os, přidělování úkolů a předcházení zpožděním ve výrobě.

9. Šablona pro produkci videí ClickUp YouTube

Šablona pro produkci videí na YouTube od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Udržujte svou videoprodukci na správné cestě díky šabloně pro produkci videí na YouTube od ClickUp.

Vytvořte strukturu pro každou fázi své cesty na YouTube – od brainstormingu až po finální úpravy – vše v jednom přehledném centru.

Šablona ClickUp YouTube Video Production Template organizuje všechny fáze tvorby videí pro YouTube, od počátečního brainstormingu až po finální úpravy.

Tato šablona funguje jako software pro správu nabídek, organizuje celý pracovní postup při výrobě videa a usnadňuje sledování pokroku a dodržování termínů.

Zde jsou jeho klíčové vlastnosti:

  • Naplánujte témata videí a vytvořte osnovy scénářů pomocí zobrazení tabule.
  • Naplánujte si produkční harmonogramy pomocí Ganttových diagramů.
  • Stanovte jasné rozdělení úkolů a termíny
  • Sledujte stav videa od konceptu až po zveřejnění
  • Sledujte pokrok díky aktualizacím v reálném čase.
  • Vytvořte vlastní stavy, jako například „Psaní scénáře“, „Natáčení“ a „Střih“.

📌 Ideální pro: Tvůrce obsahu a týmy pro produkci videí, kteří chtějí strukturovaný systém pro plánování, tvorbu a dodávání vysoce kvalitních videí na YouTube.

10. Šablona pro plánování a produkci videí na YouTube od ClickUp

Šablona pro plánování a produkci videí na YouTube od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Udržujte svou produkci videí na YouTube organizovanou a pod kontrolou díky šabloně pro plánování a produkci videí na YouTube od ClickUp.

Šablona ClickUp YouTube Planning and Production Template pomáhá tvůrcům videí organizovat jejich produkční workflow v jednom centrálním hubu.

Tato šablona, kterou vytvořil Nate Black, spojuje správu úkolů, nástroje pro spolupráci a sledování cílů, aby byla tvorba videí plynulá a organizovaná.

Najdete zde praktické funkce, které řeší skutečné potřeby produkce:

  • Vlastní stavy úkolů pro sledování postupu každého videa
  • Sdílené dokumenty pro spolupráci na scénáři a zpětnou vazbu
  • Cíle projektu s měřitelnými metrikami
  • Pomoc umělé inteligence pro zrychlení opakujících se úkolů
  • Nástroje pro komunikaci týmu v reálném čase

📌 Ideální pro: Tvůrce YouTube, kteří řídí společnou produkci videí, vývoj scénářů a kreativní zpětnou vazbu v reálném čase.

11. Šablona plánu obsahu YouTube od ClickUp

Šablona plánu obsahu YouTube od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Naplánujte si obsah pro YouTube, organizujte se a dodržujte harmonogram pomocí šablony plánu obsahu pro YouTube od ClickUp.

Šablona plánu obsahu YouTube od ClickUp pomáhá tvůrcům videí organizovat a spravovat jejich obsah v jednom centrálním hubu.

Tato praktická šablona nabídky na výrobu videa vám poskytne přehled o harmonogramu natáčení a zároveň vám umožní sledovat důležité detaily, jako jsou rozpočet, cílová skupina a marketingové cíle.

Zde jsou některé z funkcí:

  • Plánujte a rozvrhujte obsah pomocí několika zobrazení (tabule, časová osa, kalendář).
  • Sledujte průběh výroby videa pomocí vlastních stavů (koncept, ve vývoji, hotovo).
  • Ukládejte klíčové údaje do vlastních polí (rozpočet, kanál, cílová skupina).
  • Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím přidělování úkolů a komentářů.

📌 Ideální pro: Tvůrce, kteří vytvářejí kalendář obsahu a přizpůsobují témata videí cílům publika, časovým plánům publikování a marketingovým kampaním.

12. Šablona faktury za videoprodukci ClickUp

Šablona faktury pro videoprodukci od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vytvářejte přehledné a organizované faktury za produkci videa pomocí šablony faktury za produkci videa od ClickUp.

Šablona faktury pro videoprodukci ClickUp organizuje fakturaci za práci v oblasti videoprodukce. Vytvářejte přehledné a profesionální faktury, které podrobně popisují všechny vaše služby, od předprodukčního plánování až po finální úpravy.

Sledujte stav plateb pomocí vlastních polí pro částku, kontaktní údaje, typ platby, sazbu a hodiny. Dvě možnosti stavu – Otevřeno a Dokončeno – usnadňují zjištění, které faktury vyžadují další kroky.

Získáte několik pohledů pro správu fakturace:

  • Kalendářový náhled zobrazuje splatnosti plateb na první pohled.
  • Placený příjem Zobrazit přehled dokončených plateb
  • Zobrazení splatnosti faktur pomáhá stanovit priority při vymáhání pohledávek.
  • Zobrazení všech faktur poskytuje kompletní finanční přehled.

📌 Ideální pro: Produkční společnosti a freelancery, kteří chtějí strukturovaný, profesionální systém pro fakturaci klientům a sledování plateb.

13. Šablona pro produkci videa/audio podcastu ClickUp

Šablona pro produkci video/audio podcastů od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Udržujte produkci podcastů organizovanou a pod kontrolou pomocí šablony pro produkci video/audio podcastů od ClickUp.

Šablona ClickUp pro produkci videa/audio podcastů vám pomůže zorganizovat všechny aspekty procesu tvorby podcastů na jednom centrálním místě.

Tato šablona, vytvořená společností AskYvi, vám poskytuje hotový rámec pro správu příspěvků hostů, plánování nahrávacích relací, sledování tvorby obsahu a zpracování úkolů v postprodukci.

Některé klíčové vlastnosti šablony:

  • Třídit a spravovat příspěvky hostů pomocí vlastních polí, abyste mohli sledovat kontaktní informace, témata a dostupnost.
  • Naplánujte epizody pomocí seznamů úkolů, které vás provedou předprodukcí, nahráváním a postprodukcí.
  • Vytvářejte poznámky k pořadem a pište scénáře ve spolupráci se svým týmem.
  • Nastavte automatizační pravidla pro aktualizaci stavu epizod a informování členů týmu.

📌 Ideální pro: Podcastery a tvůrce obsahu, kteří chtějí zefektivnit svůj produkční workflow a spravovat epizody efektivněji.

14. Šablona nabídky videoprodukce od Proposify

Šablona nabídky na výrobu videa
prostřednictvím Proposify

Šablona nabídky na výrobu videa od Proposify pomáhá společnostem zabývajícím se výrobou videí vytvářet přesvědčivé a profesionální nabídky během několika minut.

Díky této šabloně nabídky na výrobu videa získáte pevný základ, na kterém můžete předvést své odborné znalosti v oblasti výroby videa prostřednictvím přizpůsobitelného rámce, který se přizpůsobí identitě vaší značky a zdůrazní vaše jedinečné silné stránky.

Hlavní vlastnosti šablony:

  • Změňte barvy, písma a designové prvky tak, aby odpovídaly značce vaší společnosti.
  • Přidejte poutavé shrnutí pomocí předem připraveného vzoru nabídkového dopisu.
  • Prezentujte náklady přehledně pomocí interaktivních cenových tabulek, které zobrazují volitelné doplňky.
  • Přiložte ukázková videa, abyste předvedli kvalitu své práce.

📌 Ideální pro: Videoprodukční společnosti, které chtějí vytvářet profesionální a přesvědčivé nabídky zdůrazňující jejich jedinečné schopnosti a pomáhající jim získat více klientů.

15. Šablona nabídky videa od PandaDoc

Šablona nabídky videa
prostřednictvím PandaDoc

Šablona videonabídky od PandaDoc pomáhá týmům zabývajícím se produkcí videí vytvářet výstižné a přesvědčivé nabídky, které klientům přesně ukážou, co dostanou.

Každou část můžete přizpůsobit stylu vaší značky a zároveň zachovat profesionální strukturu, díky které nabídky fungují. Takto šablona funguje:

  • Vložte ukázková videa a obrázky, abyste předvedli své nejlepší práce.
  • Přidejte pole pro digitální podpisy pro rychlé schvalování projektů.
  • Přizpůsobte si jednotlivé sekce tak, aby zdůrazňovaly konkrétní video služby.
  • Sledujte, kdy si klienti prohlížejí vaši nabídku.
  • Zahrňte podrobné časové plány projektu a milníky.
  • Nastavte automatické připomenutí pro sledování nabídek.

📌 Ideální pro: Videoprodukční společnosti a nezávislé kameramany, kteří chtějí přeměnit více potenciálních zákazníků na platící klienty.

📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají. S ClickUp Brain tomu tak ale není.

Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí jednoduchým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!

16. Šablona nabídky na výrobu videa od Better Proposals

Šablona nabídky na výrobu videa
prostřednictvím Better Proposals

Šablona nabídky videoprodukce od Better Proposals pomáhá týmům videoprodukce vytvářet propracované, profesionální nabídky, které získávají projekty klientů.

Šablona obsahuje:

  • Působivá titulní strana, kterou můžete opatřit svým logem a obrázky na pozadí.
  • Předem připravené popisy služeb, které se přizpůsobí vaší konkrétní nabídce videí.
  • Přehledné sekce věnované produkčnímu procesu a časovému harmonogramu
  • Integrovaný formát případové studie pro zdůraznění minulých úspěchů
  • Chytré ceníky s automatickými výpočty

📌 Ideální pro: Video produkční společnosti a freelancery, kteří chtějí rychle vytvářet úspěšné nabídky a zároveň si zachovat profesionální image a jasnou komunikaci služeb.

17. Šablona nabídky videoprodukce od Qwilr

Šablona nabídky na výrobu videa
prostřednictvím Qwilr

Šablona nabídky na výrobu videa od společnosti Qwilr pomáhá společnostem zabývajícím se výrobou videí vytvářet nabídky, které upoutají pozornost a pomohou získat projekty.

Tato šablona kombinuje čistý design s praktickými sekcemi, které potenciálním klientům představí vaše schopnosti, postupy a ceny.

Šablona obsahuje:

  • Souhrnná část s přehledem cílů a přístupu projektu
  • Oblast s informacemi o společnosti, kde můžete představit své dosavadní práce a ocenění.
  • Rozpis produkčního workflow s jasnými časovými harmonogramy
  • Prostor pro ukázkové video, kde můžete prezentovat své nejlepší videoukázky

📌 Ideální pro: Videoprodukční společnosti, které chtějí vytvářet profesionální, interaktivní nabídky demonstrující jejich odbornost a zefektivňující komunikaci s klienty.

18. Šablona nabídky prezentačního videa od SlidesGo

Šablona nabídky prezentačního videa
prostřednictvím SlidesGo

Potřebujete ohromit potenciální klienty svou prezentací videoprodukce?

Šablona nabídky prezentačního videa od SlidesGo poskytuje přehledný a moderní rámec, ve kterém můžete předvést svou kreativní vizi a odborné znalosti v oblasti videoprodukce.

Tato šablona nabídky na výrobu videa obsahuje řadu praktických funkcí, díky nimž je její přizpůsobení hračkou:

  • Grafika a mapy připravené k úpravám, které vám pomohou vizualizovat váš produkční workflow.
  • Integrovaná knihovna ikon pro jasnou vizuální komunikaci
  • Několik předem navržených snímků pro strukturování vaší prezentace
  • Plně upravitelné designové prvky a rozvržení
  • Kompatibilní s Google Slides, PowerPoint a Canva.

📌 Ideální pro: Agentury zabývající se produkcí videí a nezávislí kameramani, kteří chtějí vytvářet poutavé, vizuálně atraktivní kreativní briefy, které jasně komunikují jejich vizi a produkční schopnosti.

19. Šablona nabídky na výrobu videa ve formátu Doc/PDF od Papersign

Šablona nabídky na výrobu videa ve formátu Doc/PDF
prostřednictvím Papersign

Šablona nabídky na výrobu videa od Papersign pomáhá freelancerům a agenturám vytvořit vítězné prezentace projektů během několika minut.

Tato šablona vás provede procesem produkce, od počátečního vymezení rozsahu až po konečné rozdělení rozpočtu. Postupujte takto:

  • Rozdělte rozsah projektu na jasné milníky, abyste předem nastavili očekávání klientů.
  • Vytvořte podrobný harmonogram produkce, aby všichni věděli, co mají dělat.
  • Prezentujte své náklady transparentně pomocí podrobných rozpočtových sekcí.
  • Přidejte své portfolio, abyste předvedli své dosavadní práce a budovali důvěryhodnost.
  • Nahrajte je do Papersign a získejte rychlé digitální podpisy.
  • Šablonu opatřete svým logem a barvami pomocí editoru Papersign.

📌 Ideální pro: Freelancery a agentury zabývající se produkcí videí, které chtějí zefektivnit proces předkládání nabídek a zároveň si zachovat profesionální image.

20. Šablona návrhu projektu od Canva

Šablona návrhu projektu
prostřednictvím Canva

Šablona návrhu projektu od Canva vám pomůže vytvořit profesionální, vizuálně přitažlivé návrhy, které upoutají pozornost a získají souhlas klientů.

Tato přehledná, moderní šablona využívá jednoduchou zelenou barevnou kombinaci a dostatek bílého prostoru, aby se pozornost soustředila na klíčové detaily vašeho projektu.

S touto šablonou můžete:

  • Upravujte rozvržení a obsahové bloky pomocí editoru drag-and-drop.
  • Přidejte vlastní prvky značky, písma a barvy, které odpovídají vašemu stylu.
  • Vložte působivé vizuální prvky z rozsáhlé mediální knihovny Canva.
  • Spolupracujte s členy týmu v reálném čase pomocí nástrojů pro spolupráci.
  • Hotovou nabídku můžete exportovat v několika formátech.

📌 Ideální pro: Marketingové agentury, kreativní profesionály a obchodní konzultanty, kteří chtějí prezentovat nápady a cíle projektů vizuálně poutavým způsobem.

⚙️ Jak ClickUp pomáhá vytvářet lepší nabídky na výrobu videí

ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje vytváření návrhů, které vypadají skvěle, a udržuje váš video tým v synchronizaci od první prezentace až po finální střih.

Ať už brainstormujete kreativní koncept, přidělujete role nebo sestavujete návrh rozpočtu, ClickUp spojuje všechny vaše pohyblivé části do jednoho intuitivního pracovního prostoru.

Marketingové nástroje ClickUp vám poskytnou vše, co potřebujete k vytvoření návrhu projektu videoprodukce, který vynikne.

ClickUp pro marketingové týmy
Brainstormujte, plánujte a realizujte svou videoprodukci pomocí ClickUp pro marketingové týmy.

🎥 Scénáře, storyboardy, úpravy, schvalování – ClickUp vám kryje záda

ClickUp Docs
Vytvářejte dokumenty pro produkci videí a propojte je s pracovními postupy v ClickUp.

Už žádné nepraktické soubory PDF nebo roztříštěné poznámky. ClickUp Docs vám pomůže vytvořit elegantní nabídky s vaší značkou, které budou klienti chtít číst.

Můžete ušetřit čas vytvořením opakovaně použitelných šablon pro různé video projekty, jako jsou vysvětlující videa, reklamy nebo ukázky produktů. Jakmile jsou nabídky připraveny, můžete je bezpečně sdílet s klienty a sledovat, kdy si obsah prohlížejí nebo s ním pracují.

📹 Oživte své projekty s ClickUp Clips

ClickUp Clips
Dodejte svým návrhům osobní vizuální nádech pomocí ClickUp Clips – nahrávejte, vkládejte a zapůsobte během několika sekund.

Chcete, aby vaše nabídka byla zapamatovatelnější? ClickUp Clips vám umožňuje vložit nahrávky obrazovky a videozprávy přímo do dokumentů s nabídkou.

Můžete klientům vizuálně představit svůj pracovní postup, ukázat jim ukázky svých minulých projektů a vysvětlit složitější nápady pomocí jasných a poutavých videonávodů. Je to také skvělý způsob, jak přidat osobní nádech a vyniknout.

🤖 Pracujte chytřeji s ClickUp AI

ClickUp Brain
Uvolněte svou kreativitu s ClickUp Brain – vytvářejte propracované návrhy videoprodukce během několika sekund.

ClickUp Brain vám pomůže psát chytřeji a rychleji. Umí generovat poutavé popisy projektů, vylepšit vaše texty z hlediska srozumitelnosti a tónu a dokonce vytvořit vlastní sekce na základě typu videa, které prezentujete.

Potřebujete zlepšit přesvědčivost své nabídky? ClickUp AI navrhuje úpravy a vylepšení na základě kontextu vašeho textu – přímo ve vašem pracovním prostoru.

Zefektivněte svou videoprodukci s ClickUp

K úspěšné produkci videa potřebujete víc než jen šablony nabídek. Díky spolehlivému systému řízení projektů bude váš tvůrčí proces fungovat jako hodinky.

V tom vyniká ClickUp. Týmy mohou naplánovat celé video projekty pomocí Ganttových diagramů a šablon kalendářů, díky čemuž má každý přehled o tom, co se kdy děje. Potřebujete zkontrolovat nejnovější revize scénáře nebo sdílet zpětnou vazbu k hrubým střihům? Nástroje ClickUp pro spolupráci v reálném čase zajistí, že budou všichni synchronizovaní.

Díky přizpůsobeným zobrazením pro různé fáze pracovního postupu budete přesně vědět, které klipy vyžadují barevné korekce a které jsou připraveny k mixování zvuku.

Navíc funkce umělé inteligence ClickUp pomáhají urychlit rutinní úkoly, jako je vytváření projektových briefů nebo shrnování zpětné vazby od klientů, takže máte více času soustředit se na kreativní práci.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své nápady na videoprodukci v realitu.

