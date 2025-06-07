10 nejlepších softwarů RevOps pro růst tržeb

Pokud jste se někdy setkali s tím, že prodej sliboval slevy, které finance nikdy neschválily, nebo marketing generoval potenciální zákazníky, o které se prodej nezajímal, víte přesně, proč RevOps existuje.
Jde o propojení marketingu, prodeje a zákaznické podpory v rámci Revenue Operations (RevOps). Se správným softwarem RevOps můžete vytvořit plynulý tok informací a spolupráci, které vylepší celou vaši strategii příjmů.
Tyto výkonné nástroje, včetně efektivního softwaru pro správu dat RevOps, pomáhají zjednodušit procesy, zvýšit prodejní aktivitu a zajistit, aby byla celoživotní hodnota vašich zákazníků (CLTV) co nejvyšší.
Tento blogový příspěvek se zaměří na nejlepší platformy RevOps, které umožňují vedoucím pracovníkům a provozním manažerům zvýšit tržby a dosáhnout trvalého úspěchu u zákazníků.
Přehled nejlepších softwarových nástrojů RevOps
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Dashboardy, cíle a metriky v reálném čase – Integrované CRM, formuláře a automatizace – Souhrny a zprávy založené na umělé inteligenci – Plná viditelnost RevOps v jednom pracovním prostoru
|Nejlepší pro týmy všech velikostí, které potřebují sjednocené RevOps napříč prodejem, marketingem a zákaznickým úspěchem.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Clari
|– Nástroje pro kontrolu pipeline – Sledování prodejních aktivit – Prognózy a analýza výkonnosti obchodních zástupců
|Nejvhodnější pro středně velké týmy a podniky, které potřebují přesné prognózy příjmů a přehled o pipeline.
|Ceny na míru
|6sense
|– Sledování záměrů kupujících pomocí umělé inteligence – Prediktivní analýza účtů s vysokým záměrem – Sledování interakcí na více kanálech
|Nejvhodnější pro střední až velké marketingové a RevOps týmy zaměřené na account-based engagement a prediktivní analytiku.
|Ceny na míru
|Gong
|– Analýza konverzací pomocí umělé inteligence – Sledování dynamiky obchodů – Informace o chování prodejců a souhrny hovorů
|Nejlepší pro rozšiřování prodejních týmů a podniků, optimalizaci informací o tržbách a koučování.
|Ceny na míru
|Revenue. io
|– Živé koučování prodejních hovorů – Inteligence a analýza konverzací – Integrace CRM
|Nejvhodnější pro středně velké B2B prodejní týmy, které potřebují AI řízené zapojení a informace o hovorech v reálném čase.
|Ceny na míru
|HubSpot Operations Hub
|– Obousměrná synchronizace dat v reálném čase – Čištění a deduplikace dat CRM – Automatizace procesů hodnocení potenciálních zákazníků a RevOps
|Nejlepší pro malé a střední týmy RevOps, které potřebují centralizované CRM a automatizaci.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc; profesionální tarif: 890 $/měsíc
|Salesloft
|– Analýza zapojení vedoucí k nárůstu tržeb – Sledování kontaktních bodů kupujících – Informace o koučování založené na umělé inteligenci
|Nejlepší pro prodejní týmy ve fázi růstu a vedoucí pracovníky RevOps, kteří urychlují tempo uzavírání obchodů.
|Ceny na míru
|QuotaPath
|– Automatizace provizí – Integrace CRM – Modelování scénářů pro kompenzační plány
|Nejlepší pro rozšiřování prodejních týmů a manažery RevOps, kteří zjednodušují sledování prodejních odměn a provizí.
|Placené tarify: Essential 25 $/uživatel/měsíc, Growth 35 $, Premium 50 $.
|Xactly
|– Návrh odměňování založený na umělé inteligenci – Analýza kvót a výkonu – Dodržování předpisů a automatizace výplat
|Nejlepší pro velké podniky spravující složité struktury odměňování prodeje
|Ceny na míru
|Asana
|– Automatizace projektů/pracovních postupů napříč týmy – Schvalovací pracovní postupy – Spolupráce mezi prodejem, marketingem a financemi
|Nejvhodnější pro mezifunkční středně velké týmy a operace RevOps, které spravují kolaborativní pracovní postupy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 13,49 $/uživatel/měsíc; Advanced & Enterprise: individuální ceny
Co byste měli hledat v softwaru RevOps?
Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zohlednit při hodnocení softwaru pro správu výnosů:
- Centralizovaná správa dat: Sjednoťte data o zákaznících, prodeji a financích, abyste odstranili izolované systémy a zajistili informované rozhodování.
- Automatizace a optimalizace pracovních postupů: Automatizujte směrování potenciálních zákazníků, aktualizace pipeline a prognózy, abyste snížili manuální práci a zvýšili efektivitu.
- Pokročilá analytika: Získejte v reálném čase přehled o prognózách tržeb, stavu pipeline a výkonu týmu, navíc s doporučeními založenými na umělé inteligenci.
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si řešení, které roste spolu s vaší firmou a přizpůsobuje se měnícím se potřebám RevOps.
- Integrace třetích stran: Zajistěte kompatibilitu s nástroji CRM, marketingu, financí a podpory, jako jsou Salesforce, HubSpot, Stripe a QuickBooks.
- Ceny a návratnost investic: Posuďte ceny předplatného, používání nebo ceny za jedno pracovní místo a zaměřte se přitom na zvýšení efektivity, růst tržeb a úspory nákladů.
👀 Věděli jste? Společnosti, které vynikají v řízení růstu tržeb, mohou dosáhnout 4–7% nárůstu anualizovaných hrubých marží.
10 nejlepších softwarů RevOps
Zvažujete pořízení softwaru pro správu příjmů, který prolomí bariéry mezi marketingem a prodejem a pomůže vám rychleji dosáhnout (a překonat) vaše cíle v oblasti příjmů? Zde jsou nejlepší tipy:
1. ClickUp (nejlepší pro jednotnou správu RevOps)
Revenue operations (RevOps) se zaměřuje na odstranění bariér mezi týmy prodeje, marketingu a zákaznické podpory s cílem podpořit růst tržeb. To je však snazší říci než udělat, když jsou vaše týmy roztříštěné mezi nesourodé nástroje, neefektivní procesy a zastaralé tabulky.
ClickUp to mění. Tato aplikace pro práci spojuje všechny vaše zdroje příjmů dohromady.
Sladěte strategii pomocí přizpůsobených dashboardů a cílů.
V ClickUp mohou vedoucí pracovníci v oblasti příjmů nastavit OKR nebo čtvrtletní cíle pomocí ClickUp Goals, propojit je s metrikami v reálném čase z úkolů, obchodů nebo kampaní a sledovat pokrok na první pohled.
Chcete vidět přínos marketingu k trendům v oblasti pipeline nebo CSAT po prodeji? Vytvořte si vlastní dashboard ClickUp, který shromažďuje údaje o tržbách od všech týmů na jednom místě – bez nutnosti ruční aktualizace tabulek.
Získáte jediný zdroj pravdivých informací o výkonnosti tržeb. Každý ví, k čemu směřuje.
Zefektivněte kampaně a předávání potenciálních zákazníků pomocí přizpůsobených pracovních postupů.
Jakmile se shodnete na celkovém plánu, marketing může v ClickUp vytvořit a spustit kampaně s přizpůsobenými stavy úkolů, závislostmi úkolů a automatizacemi – přizpůsobenými vaší strategii uvedení na trh.
Když kampaň generuje potenciální zákazníky, spustí se automatické předávání. Díky vlastnímu CRM systému ClickUp a jeho integraci s externími CRM systémy, jako jsou HubSpot nebo Salesforce, jsou potenciální zákazníci okamžitě přiřazeni správnému obchodnímu zástupci, bez mezer a dohadů.
Můžete dokonce použít formuláře ClickUp k zaznamenání podrobností o potenciálních zákaznících a jejich přesměrování na správný tým na základě předem definovaných pravidel.
Uzavřete obchody rychleji díky spolupráci při realizaci prodeje.
Prodejní týmy pracují na svých obchodech v ClickUp stejně jako v CRM, ale s přidanou funkcí společných dokumentů, správy úkolů a týmového chatu, vše v jednom zobrazení.
Obchodní zástupci mohou sledovat každou příležitost prostřednictvím přizpůsobitelných pipeline, označovat řešení inženýry pro přímý vstup do úkolů a uchovávat všechny poznámky související s obchodem na jednom místě pomocí ClickUp Docs.
Navíc díky automatizaci ClickUp jsou obchodní zástupci motivováni k tomu, aby po hovoru sledovali neaktivní obchody nebo aktualizovali pole, takže v procesu prodeje nedochází k žádným zpožděním.
Každý potenciální zákazník se stává sledovatelným úkolem ClickUp s vlastními vlastními poli, která zaznamenávají název účtu, velikost příležitosti, kontaktní údaje, stav obchodu a další informace pro úplný kontext. Jakmile je obchod uzavřen, zákaznický úspěch je automaticky informován o všech potřebných informacích: poznámkách k předání, smlouvách, časových harmonogramech v aktivitě úkolu.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte opakovatelný kontrolní seznam pro onboardingu pomocí bezplatných šablon ClickUp a přiřaďte úkoly v oblasti podpory, produktů a zákaznické podpory. Můžete nastavit milníky pro sledování klíčových momentů, jako jsou úvodní hovory nebo první dodání hodnoty.
A díky integrovanému sledování času a zobrazení pracovní zátěže v ClickUp mohou vedoucí zákaznické podpory zajistit vyváženou kapacitu týmu a nic jim neunikne.
Sledujte výsledky a optimalizujte v reálném čase.
Díky sledování všech úkolů, kampaní a zákazníků v ClickUp mohou týmy RevOps analyzovat data a odhalit úzká místa, rizika nebo prokázat dopad.
Pomocí dashboardů sledujte cykly, konverzní poměry a trendy v retenci – bez nutnosti přepínat mezi nástroji. Poté vytvořte automatizované zprávy pomocí AI karet nebo AI souhrnů ClickUp Brain a pravidelně sdílejte výsledky s vedením nebo jednotlivými týmy.
ClickUp poskytuje týmům RevOps přehled, kontrolu a sladění, které potřebují k navýšení tržeb – bez nutnosti spojovat pět nástrojů a doufat, že spolu budou komunikovat.
Žádné izolované systémy. Žádná úzká místa. Jediná výkonná platforma, která propojuje všechny části vašeho zdroje příjmů – od studených kontaktů až po obnovení.
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte účty, obchody a obnovení ve strukturovaném, přizpůsobitelném nástroji pro správu vztahů se zákazníky.
- Pomocí formulářů ClickUp a integrací CRM (např. Salesforce, HubSpot) automaticky směrujte potenciální zákazníky ke správným obchodním zástupcům. Eliminujte ruční předávání a zabraňte úniku potenciálních zákazníků.
- Shromážděte prodejní a marketingové materiály v ClickUp Docs.
- Spolupracujte s interními týmy a zákazníky pomocí integrovaného chatu ClickUp Chat, který propojuje vaše úkoly a diskuze.
- Odstraňte izolované datové a komunikační systémy, zvyšte přehlednost a efektivně škálovat provoz výnosů sjednocením prodeje, marketingu a zákaznické podpory v jediném pracovním prostoru.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 sdílí:
Před zavedením ClickUp se generální ředitel ptal na věci jako „kolik dolarů příjmů je v přípravě“ nebo „jaký je stav tohoto projektu?“ a odpověď byla v něčí schránce nebo bylo třeba ji vypracovat. Nyní nám náš dashboard poskytuje všechny tyto informace a ještě mnohem více.
Před zavedením ClickUp se generální ředitel ptal na věci jako „kolik dolarů příjmů je v přípravě“ nebo „jaký je stav tohoto projektu?“ a odpověď byla v něčí schránce nebo bylo třeba ji vypracovat. Nyní nám náš dashboard poskytuje všechny tyto informace a ještě mnohem více.
👀 Věděli jste? Podniky s centralizovaným týmem RevOps dosahují svých cílů v oblasti tržeb o 10 % rychleji než podniky s izolovanými operacemi.
2. Clari (nejlepší pro prognózy tržeb a přehled o pipeline)
Clari je software pro analýzu výnosů, který eliminuje dohady z prognózování a poskytuje týmům zabývajícím se výnosy informace v reálném čase o stavu pipeline, rizicích transakcí a prognózách výnosů.
Čím se Clari liší od ostatních? SaaS CRM od Clari poskytuje tolik potřebnou přehlednost pro organizace, které se potýkají s nepřesnými prognózami nebo úniky příjmů. Shromažďuje vše – aktualizace pipeline, průběh obchodů, obnovení – na jednom místě, takže váš tým nikdy nemusí hádat, co se děje.
Nejlepší funkce Clari
- Identifikujte pozastavené obchody a ohrožené tržby pomocí nástrojů pro kontrolu pipeline.
- Měřte výkonnost obchodních zástupců na základě sledování prodejních aktivit.
- Označte potenciální promarněné příležitosti, než ovlivní tržby.
Omezení Clari
- Některé šablony prodejních zpráv mohou vyžadovat externí nástroje BI pro hlubší analýzu.
- Nejvhodnější pro střední a velké týmy
Ceny Clari
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari
- G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Clari?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, jak je Clari jednoduchý a snadno použitelný, když aktualizuji další kroky týkající se cen, fází a časových značek při prohlížení svých významných obchodů. Je také snadné předpovídat měsíční, čtvrtletní a roční čísla s mým ředitelem, když se díváme na zprávy a pipeline.
Líbí se mi, jak je Clari jednoduchý a snadno použitelný, když aktualizuji další kroky týkající se cen, fází a časových značek při prohlížení svých významných obchodů. Je také snadné předpovídat měsíční, čtvrtletní a roční čísla s mým ředitelem, když se díváme na zprávy a pipeline.
🧠 Zajímavost: Společnosti, které využívají prognózy tržeb založené na umělé inteligenci, zaznamenávají nárůst tržeb o 5 % za méně než devět měsíců.
3. 6sense (nejlepší pro marketing založený na umělé inteligenci a informace RevOps)
Jednou z největších výzev RevOps je sladění prodejních a marketingových aktivit za účelem analýzy dat a zacílení na vysoce hodnotné účty. Vyzkoušejte 6sense, platformu pro analýzu účtů a prediktivní analytiku založenou na umělé inteligenci, která pomáhá týmům prodeje identifikovat a oslovit ty správné kupující.
Týmy RevOps jej používají k upřednostňování účtů s vysokým záměrem, optimalizaci strategií oslovování a zlepšení efektivity pipeline.
Nejlepší funkce 6sense
- Identifikujte účty s nejvyšší pravděpodobností konverze pomocí sledování záměru kupujícího založeného na umělé inteligenci.
- Pomozte prodejním a marketingovým týmům soustředit se na příležitosti s vysokou hodnotou pomocí prediktivní analytiky.
- Sledujte cesty zákazníků v e-mailech, na webu a v reklamách pomocí informací o interakcích z více kanálů.
- Sledujte signály záměru kupujícího napříč digitálními kanály
Omezení 6sense
- Pro dosažení nejlepších výsledků jsou nutné čisté údaje CRM.
- Žádné veřejné ceny, což ztěžuje srovnání nákladů
Ceny 6sense
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 6sense
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 6Sense?
Zde je recenze tohoto nástroje od G2:
6sense nám pomáhá identifikovat účty s vysokým záměrem, což usnadňuje cílení na správné potenciální zákazníky a zlepšuje naše marketingové úsilí. Informace, které nám poskytuje, nám pomáhají efektivněji komunikovat s potenciálními zákazníky.
6sense nám pomáhá identifikovat účty s vysokým záměrem, což usnadňuje cílení na správné potenciální zákazníky a zlepšuje naše marketingové úsilí. Informace, které nám poskytuje, nám pomáhají efektivněji komunikovat s potenciálními zákazníky.
4. Gong (nejlepší pro analýzu příjmů a optimalizaci prodejní výkonnosti)
Vedoucí pracovníci RevOps potřebují více než jen data – potřebují informace, které zlepší výsledky v oblasti tržeb. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro sledování prodeje Gong zaznamenává, přepisuje a analyzuje hovory, e-maily a schůzky a zdůrazňuje, co funguje a co ne.
Nejlepší funkce Gongu
- Analyzujte prodejní rozhovory a odhalte rizika a příležitosti pomocí informací o obchodech založených na umělé inteligenci.
- Identifikujte nejvýkonnější chování a příležitosti pro koučování.
- Sledujte dynamiku obchodů na základě reálných údajů o interakcích.
- Synchronizujte s Salesforce, HubSpot a Microsoft Dynamics.
Omezení Gongu
- V regulovaných odvětvích je nutné jej pečlivě spravovat.
- Prémiové funkce mohou být pro malé týmy drahé.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 540 recenzí)
Co o Gongu říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 považuje tento nástroj za skvělý:
Úžasný nástroj AI pro pořizování poznámek, poslech konverzací a poskytování shrnutí a zpětné vazby. Pomáhá vám soustředit se na prezentaci a Gong pořizuje poznámky místo mě.
Úžasný nástroj AI pro pořizování poznámek, poslech konverzací a poskytování shrnutí a zpětné vazby. Pomáhá vám soustředit se na prezentaci a Gong pořizuje poznámky místo mě.
🧠 Zajímavost: Koncept dynamického stanovení cen byl poprvé vyvinut pro odvětví elektroenergetiky francouzským ekonomem Marcelem Boiteuxem před téměř 70 lety a od té doby byl přijat v různých odvětvích, včetně leteckých společností, hotelů a elektronického obchodování.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Gongu
5. Revenue. io (nejlepší pro prodejní aktivity a koučování založené na umělé inteligenci)
Týmy RevOps tráví spoustu času optimalizací způsobu, jakým obchodní zástupci komunikují s potenciálními zákazníky, ale co kdyby bylo možné tento proces automatizovat a vylepšovat v reálném čase?
Revenue. io využívá platformy pro konverzaci a analýzu výnosů založené na umělé inteligenci, které pomáhají obchodním zástupcům dodržovat osvědčené postupy, zlepšovat komunikační strategie a rychleji uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Revenue.io
- Získejte živá doporučení během prodejních hovorů
- Analyzujte rozhovory a výsledky hovorů pomocí inteligence konverzace.
- Integrujte jej se Salesforce a dalšími předními nástroji.
Omezení Revenue.io
- Některé funkce vyžadují předdefinované pracovní postupy.
- Nemusí být tak výhodný pro prodejní týmy zaměřené na příchozí prodej.
Ceny Revenue.io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Revenue.io
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Revenue.io?
Pozitivní recenze na G2 tento názor potvrzují:
Naše obchodní manažerka byla nadšená funkcemi schránky, možností snadno prohlížet konverzace pomocí Conversation AI a tím, jak využívá označené hovory k tréninkovým účelům nebo ke zlepšování scénářů hovorů na základě hodnocení hovorů.
Naše obchodní manažerka byla nadšená funkcemi schránky, možností snadno prohlížet konverzace pomocí Conversation AI a tím, jak využívá označené hovory k tréninkovým účelům nebo ke zlepšování scénářů hovorů na základě hodnocení hovorů.
6. HubSpot Operations Hub (nejlepší pro automatizaci RevOps a synchronizaci dat)
Jednou z největších výzev RevOps je fragmentace dat – marketing, prodej a zákaznický úspěch fungují v různých systémech, což vede k nesrovnalostem, které narušují prognózy a rozhodování. HubSpot Operations Hub tento problém řeší synchronizací, čištěním a automatizací dat napříč všemi týmy.
Nejlepší funkce HubSpot Operations Hub
- Zajistěte obousměrné aktualizace v reálném čase napříč integrovanými nástroji.
- Zlepšete procesy RevOps, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků a hodnocení obchodních příležitostí.
- Duplikujte a čistěte komponenty CRM, abyste zabránili ztrátě příjmů.
Omezení HubSpot Operations Hub
- Pokročilá automatizace vyžaduje placený tarif.
- Integrace mimo HubSpot nejsou tak plynulé.
Ceny HubSpot Operations Hub
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 890 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Operations Hub
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Operations Hub?
Zde je příspěvek uživatele Capterra:
Platforma je intuitivní a má jednoduchý design UX/UI. Funkce správy dat a kontaktů v CRM jsou špičkové v oboru.
Platforma je intuitivní a má jednoduchý design UX/UI. Funkce správy dat a kontaktů v CRM jsou špičkové v oboru.
7. Salesloft (nejlepší pro zvýšení příjmů a urychlení obchodů)
V RevOps je přehled o tom, jak zástupci komunikují s potenciálními zákazníky, stejně důležitý jako sledování pohybu v prodejním procesu. Salesloft není jen další nástroj pro automatizaci prodeje – je to platforma pro komunikaci a prodejní informace, která pomáhá týmům RevOps optimalizovat rychlost uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce Salesloft
- Pochopte, které metody oslovování zákazníků zvyšují tržby.
- Sledujte skutečné zapojení kupujících a zjistěte, které kontaktní body posouvají obchody vpřed.
- Poskytujte koučování založené na umělé inteligenci, aby se prodejní týmy soustředily na nejúčinnější strategie oslovování zákazníků.
Omezení Salesloft
- Některé pokročilé funkce vyžadují zaškolení.
- Není tak přizpůsobitelný jako některé konkurenční produkty.
Ceny Salesloft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesloftu?
Uživatel Capterra zjistil, že tento nástroj mu šetří čas:
Salesloft znamenal, že noví členové týmu mohli přesně vědět, co se od nich očekává v rámci oslovování určitých potenciálních zákazníků. Znamená to také, že nyní máte přístup k opravdu bohatému množství dat, abyste pochopili, jaké typy oslovování = úspěch
Salesloft znamenal, že noví členové týmu mohli přesně vědět, co se od nich očekává v rámci oslovování určitých potenciálních zákazníků. Znamená to také, že nyní máte přístup k opravdu bohatému množství dat, abyste pochopili, jaké typy oslovování = úspěch
8. QuotaPath (nejlepší pro sledování provizí a správu odměn za prodej)
Ruční sledování provizí v tabulkách je pro týmy RevOps noční můrou, která často vede k chybám, sporům a ztrátě času při přepočítávání. QuotaPath automatizuje sledování provizí a prognózy prodeje, takže prodejní týmy znají své přesné výdělky. Umožňuje vedoucím RevOps modelovat různé struktury odměňování, aby sladili pobídky s cíli v oblasti tržeb.
Nejlepší funkce QuotaPath
- Eliminujte spory a chyby ve výplatách díky automatickému sledování provizí.
- Vyzkoušejte různé struktury pro sladění výnosů.
- Pracujte s cloudovým CRM softwarem, jako je Salesforce, HubSpot a QuickBooks.
Omezení QuotaPath
- Některé provizní struktury mohou vyžadovat alternativní řešení.
- Může postrádat pokročilé podnikové funkce.
Ceny QuotaPath
- Základní: 25 $/měsíc na uživatele
- Růst: 35 $/měsíc na uživatele
- Premium: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuotaPath
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuotaPath?
Zde je názor uživatele Capterra:
Líbí se mi, že mohu Quotapath přímo propojit se svým CRM a nechat automaticky generovat provize a výplaty na základě uzavřených obchodů.
Líbí se mi, že mohu Quotapath přímo propojit se svým CRM a nechat automaticky generovat provize a výplaty na základě uzavřených obchodů.
📖 Přečtěte si také: Jak zlepšit tempo růstu tržeb: vzorec a další informace
9. Xactly (nejlepší pro správu motivačních odměn v podnicích)
Xactly může být ideálním řešením pro velké podniky s komplexními prodejními týmy a složitými systémy odměňování. Na rozdíl od základních nástrojů pro sledování provizí využívá Xactly analytiku založenou na umělé inteligenci k optimalizaci motivačních struktur, čímž zajišťuje, že obchodní zástupci jsou motivováni k uzavírání obchodů s vysokou hodnotou.
Nejlepší funkce Xactly
- Navrhujte odměňovací plány, které zvyšují tržby díky optimalizaci pobídek založené na umělé inteligenci.
- Poskytněte přehled o plnění kvót a úspěšnosti obchodů.
- Zabraňte chybám a sporům při výplatách díky automatizovanému zpracování provizí.
- Zajistěte, aby motivační plány byly v souladu s finančními předpisy.
Omezení Xactly
- Vyžaduje speciální zaškolení pro použití v podnikovém prostředí.
Ceny Xactly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Xactly
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Xactly?
Uživatel G2 považuje tento nástroj za agilní a přizpůsobitelný:
Při správné implementaci a použití osvědčených postupů je Xactly Incent snadno použitelným nástrojem, který dokáže automatizovat jakýkoli proces odměňování.
Při správné implementaci a použití osvědčených postupů je Xactly Incent snadno použitelným nástrojem, který dokáže automatizovat jakýkoli proces odměňování.
10. Asana (nejlepší pro workflow RevOps a řízení projektů)
RevOps nespravuje pouze příjmy, ale také spolupráci týmů zabývajících se příjmy. Ačkoli Asana není specializovaným nástrojem RevOps, zajišťuje koordinaci mezifunkčních týmů zabývajících se příjmy a plynulou spolupráci týmů marketingu, prodeje a financí.
Nejlepší funkce Asany
- Zefektivněte procesy správy výnosů pomocí automatizace pracovních postupů.
- Sledujte projekty s dopadem na tržby, automatizujte schvalovací procesy a zajistěte odpovědnost.
- Propojte týmy prodeje, marketingu a financí na jednom místě.
Omezení Asany
- Chybí integrovaná funkce pro předpovídání tržeb a analytika.
- Pokročilé reporty vyžadují placený tarif.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Nejvíce oceňuji způsob, jakým Asana spojuje vše, co náš tým potřebuje k vykonání práce, od nastavení projektu, přidělování a organizování úkolů až po spolupráci.
Nejvíce oceňuji způsob, jakým Asana spojuje vše, co náš tým potřebuje k vykonání práce, od nastavení projektu, přidělování a organizování úkolů až po spolupráci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Keap
ClickUp jako nejlepší software RevOps
Ať už optimalizujete prodejní procesy, zefektivňujete předávání úkolů nebo sledujete KPI, ClickUp se přizpůsobí vaší strategii RevOps – ne naopak. Pokud chcete efektivně zvyšovat tržby a zároveň udržovat synchronizaci všech oddělení, ClickUp je platforma, kterou potřebujete.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro správu výnosů, které se zaměřují výhradně na data o úspěchu zákazníků a automatizaci, ClickUp nabízí vše pod jednou střechou: sledování prodejního procesu, automatizaci pracovních postupů, spolupráci a analýzu v reálném čase.
Jeho přizpůsobitelné řídicí panely poskytují úplný přehled o vašich příjmech, zatímco integrace s CRM, marketingovými platformami, digitálními prodejními místnostmi a finančními nástroji zajišťují plynulý tok informací mezi týmy.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svými příjmy? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.