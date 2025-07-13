Bezplatné šablony ošetřovatelských zpráv pro lepší předávání pacientů

Zvládáte najednou deset věcí – životní funkce zapsané na lepících papírcích, správu zdrojů, nedokončené karty a teď je čas na předání pacienta. Chaotické, že?
Změny směn v rušné nemocnici mohou připomínat organizovaný chaos, a proto je kvalitní šablona pro sestavování ošetřovatelských zpráv více než jen příjemným doplňkem – je to vaše tajná zbraň. Představte si ji jako svůj ošetřovatelský mozkový list: místo, kde můžete bez zmatků sledovat životní funkce, léky, hodnocení a údaje o pacientech.
Ať už jste vedoucí sestra dohlížející na celé oddělení nebo studentka ošetřovatelství, která se teprve učí, správný formát zajistí jasnou komunikaci.
V tomto příspěvku najdete bezplatné digitální šablony ošetřovatelských zpráv, které lze vytisknout, a navíc software pro správu pacientů, který zjednoduší váš pracovní postup.
Co jsou šablony ošetřovatelských zpráv?
Šablony ošetřovatelských zpráv slouží jako rámec pro komunikaci mezi směnami. Informují členy personálu o stavu a potřebách každého pacienta.
Tyto nástroje pro pořizování poznámek pomáhají omezit nedorozumění, zlepšit péči o pacienty a spravovat dokumentaci v klinickém prostředí.
Šablony směnných zpráv můžete přizpůsobit podle typu oddělení, například JIP, chirurgie nebo pediatrie.
📖 Přečtěte si také: Jak psát záznamy o ošetření (s příklady)
Šablony ošetřovatelských zpráv zdarma
Nyní se podívejme na několik osvědčených šablon, které vám pomohou zefektivnit dokumentaci pacientů a směn.
1. Šablona zprávy o směně u lůžka ClickUp
Když u lůžka pacienta záleží na každé vteřině, šablona ClickUp Bedside Shift Report Template zajistí rychlou a cílenou komunikaci. Je speciálně navržena pro předávání pacientů u lůžka a upřednostňuje aktualizace stavu v reálném čase a bezpečnostní pokyny, aby se snížila rizika při střídání směn.
S touto šablonou můžete:
- Zahrňte poznámky o emocionálním stavu nebo chování pro komplexní péči.
- Přidejte upozornění specifická pro jednotlivé pacienty (například riziko pádu, dechová frekvence nebo alergie) a pomocí zobrazení tabulky ClickUp můžete data sledovat vizuálně.
- Zaznamenávejte jasně verbální výměny mezi sestrami.
🔑 Ideální pro: Sestry pracující na jednotkách intenzivní péče nebo v rotujících směnách, které potřebují rychlé a konzistentní předávání informací.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů ve zdravotnictví
2. Šablona pro správu pacientů ClickUp
S rozšiřováním vašich zdravotnických služeb může být zpracování anamnézy více pacientů velmi náročné. Šablona ClickUp pro správu pacientů vám poskytuje přehledný pohled na každý případ – od informací o pojištění až po údaje o ošetřujícím lékaři.
Umožňuje mít přehled o ambulantních pacientech, hospitalizovaných pacientech a nově příchozích pacientech na jednom místě. Díky tomu, že máte vše pohromadě, můžete stanovit priority péče, mít přehled o úkolech a provádět úpravy v reálném čase bez zmatků.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte schůzky, testy a nadcházející hodnocení pomocí zobrazení seznamu ClickUp.
- Koordinujte interdisciplinární plány péče v jednom přehledu
- Nastavte si připomenutí úkolů pro kontrolu léků nebo hodnocení
🔑 Ideální pro: Vedoucí oddělení a vrchní sestry, které koordinují péči o více pacientů napříč týmy.
Vývoj softwaru je jednou z oblastí, pro kterou je (ClickUp) velmi vhodný. A mají řadu šablon, se kterými můžete začít.
Vývoj softwaru je jednou z oblastí, pro kterou je (ClickUp) velmi vhodný. A mají řadu šablon, se kterými můžete začít.
👀 Věděli jste, že... Pracovní pozice zdravotní sestry byla v Americe hodnocena jako nejlepší zaměstnání – a nejde jen o náhodu. S předpokládaným 46% nárůstem pracovních míst patří zdravotní sestry mezi nejrychleji rostoucí profese v USA.
3. Šablona seznamu pacientů ClickUp
Topíte se v papírování a přáli byste si mít přehledný a organizovaný přehled všech svých pacientů? Šablona seznamu pacientů ClickUp je praktický nástroj pro zdravotnické týmy, které potřebují rychle vyhledávat a sledovat stav pacientů.
Šablona také obsahuje praktickou záložku „Formulář pro nové pacienty“, která usnadňuje přidávání podrobností a automatické vyplňování tabule.
Tuto šablonu můžete využít k:
- Seřaďte pacienty podle pokoje, úrovně rizika nebo primárního problému.
- Rychle si prohlédněte souhrny diagnóz a léčby
- Pomocí automatizací ClickUp nastavte připomenutí pro následnou péči.
🔑 Ideální pro: Sestry, zdravotní asistenty a lékařské týmy, které spravují počet pacientů na rušných odděleních.
Jak jít ještě o krok dál? Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp podpořit klinické pracovní postupy (nad rámec šablon):
Použijte ClickUp Docs pro přehledné, předem připravené formuláře pro předávání směn, které se automaticky aktualizují, jakmile dokončíte úkoly týkající se pacientů.
- Otevřete sdílený pohled na úkoly pacienta a získejte ucelený přehled o péči o pacienta, včetně diagnózy, aktuálního stavu, čekajících laboratorních výsledků a dalších informací.
- Zaškolte nové zdravotní sestry ve vašem oddělení pomocí seznamu úkolů propojeného s politikami, kontrolními seznamy vybavení a přehledem nepsaných pravidel vašeho oddělení.
- Nastavte opakující se úkoly v rámci péče o rány, jako jsou hodnocení, výměna obvazů a fotografická dokumentace.
- Zefektivněte komunikaci mezi odděleními pomocí chatu ClickUp v reálném čase.
- Spravujte zásoby, vybavení a časové plány na jednom místě
- Přizpůsobte šablony zdravotnických a ošetřovatelských zpráv tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, a ušetřete čas.
4. Šablona formuláře pro ošetřovatelské zprávy ClickUp CNA
Certifikovaní ošetřovatelé, tato šablona je pro vás jako stvořená. Šablona ClickUp CNA Report Sheet Template zjednodušuje vaše úkoly související s vykazováním tím, že se zaměřuje na přímé ošetřovatelské povinnosti, jako je krmení, hygiena a mobilita.
Tato šablona vám umožní:
- Zaznamenávejte ADL (aktivity běžného života) s neuvěřitelnou snadností.
- Přizpůsobte pole pacientů tak, aby zahrnovala léky, mobilitu, výživu a další informace.
- Upřednostněte pacienty, kteří vyžadují větší pozornost
🔑 Ideální pro: zdravotní sestry, které během směn sledují neklinické, ale důležité údaje o pacientech.
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár sekund!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
5. Šablona zprávy o EKG ClickUp
Údaje z elektrokardiogramu mají hodnotu pouze tehdy, pokud jsou správně interpretovány. Získejte kontrolu nad ukládáním údajů z EKG pomocí šablony zprávy o EKG od ClickUp. Šablona strukturovaně zobrazuje údaje z EKG tak, aby byly abnormality jasně viditelné a bylo možné je snadno porovnávat.
Toto můžete od této šablony očekávat:
- Zadejte nálezy týkající se srdečního rytmu, frekvence a tvaru křivky.
- Porovnejte základní a po léčbě EKG
- Zaznamenejte všechny abnormální nálezy pomocí vizuálních značek.
🔑 Ideální pro: Kardiologické sestry a techniky, kteří sledují EKG vzorce v průběhu času.
👀 Věděli jste, že... Přibližně 75 % zdravotních sester trpí špatnou kvalitou spánku. Dlouhé směny, stresující prostředí a neustálé multitaskingové úkoly ztěžují odpočinek, zejména když se potýkáte s neorganizovanými předávkami a roztříštěnými poznámkami o pacientech.
Přehledná a strukturovaná šablona ošetřovatelského hlášení vám sice nezajistí spánek, ale může vám ulehčit pracovní zátěž, takže svou směnu můžete zakončit s větším klidem!
6. Šablona poznámek ClickUp
Lékařské poznámky hrají v oblasti zdravotní péče klíčovou roli. S šablonou ClickUp Notes můžete rychle zaznamenat klíčová pozorování, aktualizace léčby a kritické problémy – vše na jednom místě.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zaznamenávejte rychlé aktualizace během vizit u pacientů
- Zaznamenávejte připomínky a zprávy týmu i na cestách
- Převádějte poznámky na formální zprávy jedním kliknutím pomocí automatizace ClickUp.
🔑 Ideální pro: Sestry a personál, kteří vykonávají více úkolů najednou, jako je dokumentace, plánování a poskytování péče.
💡 Tip pro profesionály: Vždy ponechte prostor pro další kroky nebo úkoly, které je třeba provést – to pomůže následující směně rychle se zapracovat.
7. Šablona lékařské karty ClickUp
Jako zdravotník ošetřujete každý den mnoho pacientů a není možné si zapamatovat všechny podrobnosti o každém z nich. V této profesi však i sebemenší chyba může mít vážné následky. Proto je šablona lékařské karty ClickUp nepostradatelnou součástí vaší výbavy.
Použijte ji ke sledování všeho – rodinné anamnézy, neurologického stavu, údajů o pojištění a alergií – vše na jednom spolehlivém a přehledném místě.
Tato šablona vám pomůže:
- Vedejte komplexní lékařské záznamy o každém pacientovi pomocí ClickUp Docs.
- Sledujte léčbu, léky a výsledky testů v čase pomocí zobrazení ClickUp Board View.
- Připojte přímo snímky nebo laboratorní zprávy
🔑 Ideální pro: Klinické týmy, které potřebují komplexní digitální karty pro dlouhodobé nebo komplexní pacienty.
Gonzalo Segarra, Gerente de sistemas v Santa Catalina, hodnotí ClickUp:
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a můžete přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé zobrazení.
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a můžete přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé zobrazení.
8. Šablona bílé tabule ClickUp Nursing Concept
Vyučujete? Plánujete pracovní postupy v ošetřovatelství? Šablona ClickUp Nursing Concept Whiteboard Template vám umožní vizuálně zmapovat modely péče, vzdělávací koncepty nebo nápady týkající se toku pacientů.
Ať už řídíte tým nebo rozebíráte složité témata, tato interaktivní mapa zajistí, že vše bude přehledné, propojené a snadno sdílené nebo aktualizovatelné podle potřeby.
Využijte tuto šablonu k:
- Pomocí panelů ClickUp porovnejte pojmy a poté vytvořte vizuální znázornění klíčových konceptů a ošetřovatelských teorií.
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste mohli sledovat pokrok každého konceptu.
- Organizujte poznámky a pojmy pomocí barevně odlišených bloků a přidávejte štítky pro jejich kategorizaci.
🔑 Ideální pro: Vzdělavatele a školitele v ošetřovatelství, kteří připravují výuku nebo plánují pracovní postupy.
🧠 Zajímavost: Florence Nightingale, známá jako „dáma s lampou“, změnila podobu ošetřovatelství tím, že kladla důraz na péči o pacienty, která zohledňuje jak jejich onemocnění, tak i prostředí.
💡Tip pro profesionály: Představte si, že máte 12hodinovou směnu se čtyřmi pacienty v kritickém stavu, dvěma čekajícími na přijetí a neustálými voláními. Bez softwaru pro správu kliniky jste zahlceni papírovými kartami, informacemi z chodby, poloprázdnými poznámkami a možná i silnou kávou, abyste to všechno zvládli.
S aplikací ClickUp , aplikací pro vše, co souvisí s prací, chaos ustupuje do pozadí a důležité informace zůstávají na jednom místě.
Jinými slovy, můžete využít jediný software pro správu směn, abyste mohli sdělovat důležité informace bez zmatků.
Toto plynulé řízení je možné díky tomu, že ClickUp pro správu zdravotní péče centralizuje dokumentaci pacientů, zprávy, přijímací formuláře, sledování zásob, rozvrhy pečovatelů a další informace v pracovním prostoru, který je v souladu s normou HIPAA.
9. Šablona směnové zprávy ClickUp
Díky šabloně ClickUp Shift Report Template bude každá směna probíhat jako na drátkách. Obsahuje všechny základní informace, které sestry potřebují k tomu, aby mohly sebevědomě zahájit a ukončit svou směnu. Tato šablona vám umožní:
- Sledujte podávání léků a zmeškané intervence pomocí vlastních stavů.
- Sledujte trendy výkonu napříč směnami pomocí integrované databáze směnových zpráv.
- Plánujte pomocí zobrazení rozvrhu směn, které usnadňuje přidělování budoucích směn.
🔑 Ideální pro: Sestry na všeobecných odděleních, které potřebují strukturované a opakovatelné souhrny směn.
10. Šablona zprávy o změně směny ClickUp
Změna směny by neměla znamenat, že musíte každých pár dní přepracovávat svůj rozvrh. Šablona ClickUp Change of Shift Report Template se zaměřuje na kontinuitu péče a zdůrazňuje probíhající léčbu a klíčové problémy při předávání směny z jednoho týmu na druhý.
Zjednodušte si proces a:
- Zaznamenávejte změny směn s klíčovými podrobnostmi, jako je kdo nastupuje, kdo končí a co bylo dokončeno.
- Automaticky přenášejte nedokončené úkoly
- Vytvořte vlastní pole pro ukládání relevantních informací pro zprávu a přidejte osobní poznámky odcházející sestry.
🔑 Ideální pro: Jakékoli ošetřovatelské oddělení, kde je nezbytný plynulý přechod mezi směnami.
Uživatel ClickUp z oblasti zdravotnictví říká:
Začali jsme ji používat, aby nám pomohla s řízením a zahájením provozu našeho start-upu, který představoval novou oblast podnikání spočívající v provozování malé všeobecné nemocnice. Jak si dokážete představit, šlo o náročnou úlohu, ale ClickUp nám rozhodně usnadnil realizaci projektu, protože nám umožnil propojit všechny různé oblasti společnosti a poskytovatele, dodržet termíny a efektivně naplánovat většinu projektu.
Začali jsme ji používat, aby nám pomohla s řízením a zahájením provozu našeho start-upu, který představoval novou oblast podnikání spočívající v provozování malé všeobecné nemocnice. Jak si dokážete představit, šlo o náročnou úlohu, ale ClickUp nám rozhodně usnadnil realizaci projektu, protože nám umožnil propojit všechny různé oblasti společnosti a poskytovatele, dodržet termíny a efektivně naplánovat většinu projektu.
11. Šablona ošetřovatelského protokolu od Freed
Tato šablona ošetřovatelského hlášení, navržená ošetřovateli pro ošetřovatele, vám pomůže sledovat více pacientů díky intuitivnímu rozvržení a přehledným datovým polím.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zaznamenejte informace až o šesti pacientech na jedné stránce.
- Zůstaňte během vizit organizovaní díky poznámkám specifickým pro danou oblast.
- Pro větší rychlost používejte políčka vhodná pro zkratky.
🔑 Ideální pro: Sestry na odděleních, které spravují různorodé případy a mají rády strukturované papírové formáty.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k okamžitému vytvoření přizpůsobených kontrolních seznamů pro zdravotní sestry zadáním konkrétních rolí, typů směn a oddělení, například „Vytvořte kontrolní seznam pro zdravotní sestry před operací pro noční směnu na chirurgickém oddělení.“
ClickUp Brain přizpůsobí seznam na základě kontextu a pomůže vám standardizovat úkoly, aniž byste museli začínat od nuly!
12. Šablona formuláře pro ošetřovatelské zprávy od SignNow
Pokud potřebujete ve své klinice přejít na digitální formát a zachovat soulad s předpisy, použijte šablonu formuláře pro ošetřovatelské zprávy. Kombinuje strukturu s kompatibilitou s elektronickým podpisem pro plynulou dokumentaci.
Začněte s touto šablonou a:
- Vyplňujte ošetřovatelské zprávy elektronicky
- Podepisujte se pomocí právně uznávaných digitálních podpisů.
- Ukládejte nebo e-mailujte zprávy okamžitě v cloudu.
🔑 Ideální pro: Oddělení ošetřovatelství, která využívají elektronickou dokumentaci a dodržují předpisy.
13. Šablona ošetřovatelského hlášení od Template. Net
Ať už potřebujete sledovat životní funkce, dokumentovat léčbu nebo zaznamenávat změny v péči o pacienty, šablona ošetřovatelského hlášení vám může pomoci. Zajistí, že všechny potřebné informace budou zaznamenány jasným a přehledným způsobem.
Obsahuje také část věnovanou plánu péče, do které mohou sestry zaznamenávat plán opatření, speciální pokyny a informace o následné péči.
S touto šablonou můžete:
- Uspořádejte si poznámky ze směny do přehledně označených bloků.
- Zaznamenávejte hodinové aktualizace nebo reakce pacientů.
- Zahrňte časy podávání léků
🔑 Ideální pro: Sestry, které preferují tradiční papírové záznamy s přehledným rozvržením.
14. Šablona zprávy o předání pacientů od Template. Net
Šablona předávacího protokolu pro ošetřovatelský personál zdůrazňuje důležité údaje o pacientech, které je třeba sdělit během předávání, včetně životních funkcí, diagnóz, léčebných plánů a konkrétních doporučení pro nastupujícího ošetřovatele.
Začněte s touto šablonou a:
- Uchovávejte informace o rodině a záznamy o souhlasu na jednom místě.
- Zaznamenávejte důvody pro převoz a priority péče.
- Podpořte hladký přechod díky přehledné dokumentaci.
🔑 Ideální pro: Studenty ošetřovatelství, kteří převádějí pacienty na specializovaná oddělení v průběhu léčby.
15. Šablona 24hodinové ošetřovatelské zprávy o pacientech od Template. Net
Chcete mít přehled o svých směnách, informacích o pacientech a dalších údajích za celý den? Šablona 24hodinové ošetřovatelské zprávy o pacientech zachycuje všechny směny v jedné zprávě, takže je vhodná pro kontrolu kvality péče a plánování propuštění pacientů.
Tato šablona vám pomůže:
- Sledujte pozorování ze tří směn v jednom přehledu
- Zaznamenávejte reakce na léky po dobu 24 hodin.
- Prohlédněte si trendy a vylepšete ošetřovatelské intervence.
🔑 Ideální pro: Sestry a manažery, kteří sledují průběh léčby pacientů v rámci celého cyklu péče.
🧠 Zajímavost: Pokud jste někdy měli pocit, že jste neustále v práci... nemýlíte se. Zdravotní sestry a lékaři pracují v průměru téměř 48 hodin týdně, včetně víkendů. Není divu, že nástroje, které snižují psychickou zátěž a zefektivňují předávání informací, se stávají nezbytnou součástí každého oddělení.
16. Šablona předávacího protokolu pro ošetřovatelství od Template. Net
Šablonu předávací zprávy ošetřovatelské péče považujte za nástroj pro plynulé předávání informací. Kombinuje strukturovaná data s vyprávěním, což novým sestrám poskytuje více kontextu.
Tuto šablonu můžete využít k:
- Shrňte stav pacienta a nedávné změny.
- Zaznamenávejte emocionální, fyzické a psychosociální potřeby
- Zahrňte bezpečnostní otázky a čekající testy.
🔑 Ideální pro: Sestry, které ocení personalizované předávky bohaté na kontext.
17. Šablona ošetřovatelských poznámek SBAR od Template. Net
Šablona SBAR Nursing Notes Template (Situation, Background, Assessment, Recommendation) pomáhá zdravotním sestrám na chirurgických odděleních jasně organizovat své myšlenky při hlášení problémů pacientů. Zabraňuje přehlédnutí důležitých detailů, podporuje rychlejší klinické rozhodování a zvyšuje bezpečnost pacientů.
S touto užitečnou šablonou můžete:
- Jasně komunikujte změny lékařům
- Snižte počet chyb při předávání služeb nebo při rychlé reakci.
- Standardizujte svůj přístup k důležitým aktualizacím
🔑 Ideální pro: Studenty ošetřovatelství v dynamickém prostředí, kteří potřebují strukturovanou klinickou komunikaci.
📖 Přečtěte si také: Kompletní průvodce řízením projektů ve zdravotnictví
Co dělá šablonu ošetřovatelského hlášení dobrou?
Nyní, když jste prozkoumali všechny možnosti, jak vybrat správnou šablonu pro sestavování ošetřovatelských zpráv?
Dobře navržený formulář pro ošetřovatelské zprávy může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší směny. Pomáhá vám udržovat pořádek, podporuje bezpečnost pacientů a usnadňuje řízení složitých ošetřovatelských postupů, čímž vám uvolňuje čas na to nejdůležitější: vaše pacienty.
Dobrá šablona pro sestavování ošetřovatelských zpráv by měla obsahovat následující informace:
- Demografické údaje o pacientech s poli pro jméno, věk, číslo pokoje a podrobnosti o přijetí, takže máte vždy přehled o základních informacích.
- Sledování životních funkcí pro zaznamenávání a porovnávání teploty, krevního tlaku, srdeční frekvence, hladiny kyslíku a dalších parametrů během celé směny.
- Sekce Diagnóza a anamnéza, které popisují důvod přijetí, komorbidity a aktuální stav.
- Plán podávání léků s prostorem pro dávku, čas, způsob podání a jakékoli léky PRN, aby se předešlo záměně nebo chybám.
- Ošetřovatelské poznámky, které umožňují rychlé zaznamenávání hodnocení, pokroku a pozorování během celé směny.
- Seznam úkolů pro procedury, testy a léčby, které je třeba dokončit během vašeho ošetřovacího okna
- Sekce Laboratorní vyšetření a zobrazovací metody pro zaznamenání čekajících nebo dokončených laboratorních vyšetření a klíčových výsledků.
- Plán péče o pacienta slouží k shrnutí zásahů, cílů a priorit péče.
- Riziko pádu, alergie a stav izolace – značky pro zajištění bezpečnosti
- Poznámky k řízení zdrojů pro sledování využití vybavení, personálních záležitostí a přesunů mezi pokoji
- Souhrn směny/sekce předání pro hladkou komunikaci mezi odcházejícími a přicházejícími sestrami.
- Přizpůsobitelné rozvržení, takže si můžete list přizpůsobit podle svého oddělení – JIP, chirurgie, pohotovost nebo dokonce škola ošetřovatelství.
- Přehledné formátování s čitelnými fonty, strukturovanými mezerami a intuitivním designem, který minimalizuje namáhání očí během rušných směn.
- Přenosná a tisknutelná – podle svého pracovního postupu byste měli mít možnost tisknout, psát na ni nebo ji ukládat v digitální podobě.
Zajistěte hladký předávání pacientů pomocí ClickUp
Každý pacient si zaslouží nepřetržitou péči a každá zdravotní sestra potřebuje efektivní metodu zaznamenávání poznámek, která se při střídání směn nespoléhá na paměť.
Ať už jste zdravotní sestra na chirurgickém oddělení nebo na jednotce intenzivní péče, která má na starosti zprávy a péči, nebo nová zdravotní sestra, která sleduje příjem tekutin a následnou péči o pacienty, spolehlivý formulář pro ošetřovatelské zprávy je vaší záchrannou sítí.
Tyto šablony slouží také jako šablony pro správu času, které efektivně zpracovávají všechna data o pacientech a personálu. A pokud potřebujete komplexní systém pro správu péče o pacienty, ClickUp Health je pro vás ideálním řešením.
Od sledování pacientů v reálném čase po automaticky vyplňovaná pole zpráv a dokumentaci v souladu s HIPAA – ClickUp promění vaši směnu ve sdílený pracovní prostor, který je organizovaný, přístupný a vytvořený pro týmy poskytující péči.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zajistěte vynikající péči o pacienty!