10 nejvýznamnějších trendů v oblasti digitálního pracoviště v roce 2025

Práce už nevypadá tak jako dřív.
Kancelářské stěny zmizely, schůzky se konají napříč časovými pásmy a umělá inteligence je nyní součástí týmu. 🤖
Digitální pracoviště se mění pod vlivem rychle se vyvíjejících technologií, měnících se očekávání zaměstnanců a neustálé nejistoty v podnikání. To, co se dříve považovalo za „budoucnost práce“, se rychle stává novou normou.
Nástroje digitálního pracoviště jsou každým dnem chytřejší a pomáhají týmům dosáhnout více s menším úsilím. Spolu s tím se mění i způsob, jakým měříme produktivitu, spolupráci a dokonce i pohodu zaměstnanců.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejvýznamnějších trendů v oblasti digitálního pracoviště, které budou formovat rok 2025. Tyto trendy mají reálný dopad na to, jak týmy zůstávají ve spojení, jak vedoucí pracovníci přijímají rozhodnutí a jak společnosti rostou v digitálněji orientovaném světě.
Co je digitální pracoviště?
Digitální pracoviště je virtuální prostředí, kde se práce vykonává pomocí kombinace digitálních nástrojů, platforem a technologií.
Nahrazuje nebo vylepšuje tradiční kancelář tím, že zaměstnancům poskytuje přístup ke všemu, co potřebují – komunikačním kanálům, dokumentům, pracovním postupům a nástrojům pro spolupráci – a to vše v jednom propojeném systému.
Jedná se v podstatě o moderní verzi vašeho fyzického pracoviště, ale poháněnou cloudovými aplikacemi, zasíláním zpráv v reálném čase, asistenty AI, platformami pro správu projektů a datovými panely.
A nejde jen o práci na dálku a hybridní práci. Digitální pracoviště kombinuje týmy v kanceláři a rozptýlené týmy tím, že zefektivňuje způsob, jakým sdílejí informace, sledují úkoly a zůstávají v kontaktu, i když jsou od sebe vzdáleni.
🧠 Zajímavost: Podle OECD je Itálie jednou z vedoucích zemí v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kde pouze 3 % zaměstnanců pracuje více než 50 hodin týdně. Díky automatizaci a umělé inteligenci by se to mohlo stát realitou pro více z nás!
Nejvýznamnější trendy v oblasti digitálního pracoviště v roce 2025
Vzhledem k tomu, že podniky pokračují ve zdokonalování své strategie digitální transformace, je jedna věc jasná: způsob, jakým pracujeme, se rychle vyvíjí.
Od pracovních postupů založených na umělé inteligenci po chytřejší modely spolupráce – zde jsou nejvýznamnější trendy v oblasti digitálního pracoviště, které budou formovat rok 2025 ⬇️
Trend č. 1: Automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence
Díky pokrokům v generativní umělé inteligenci a strojovém učení nyní týmy automatizují vše od psaní e-mailů a shrnování schůzek až po vytváření projektových plánů a předpovídání potřebných zdrojů.
Tato vlna automatizace se odlišuje tím, jak se stává personalizovanou a kontextově citlivou. Nástroje umělé inteligence se učí z minulých rozhodnutí, preferencí týmů a vstupů v reálném čase, aby mohly nabízet proaktivní návrhy a přijímat opatření bez čekání na ruční zadání.
Takto pomáhá automatizace založená na umělé inteligenci:
- Projektové řízení: Nástroje jako ClickUp Brain automaticky generují popisy úkolů, aktualizují časové osy na základě závislostí a shrnují týmové schůzky do akčních bodů. Společnosti, které používají takové generativní nástroje umělé inteligence, hlásí až 30% nárůst produktivity.
- Zákaznická podpora: Boti mohou řešit rutinní a opakující se dotazy bez lidského zásahu. Čerpají odpovědi ze znalostních bází, aktualizují žádosti o podporu a eskalují pouze v případě nutnosti, čímž snižují zátěž podpory a zkracují dobu první reakce.
- HR a nábor: Digitální nástroje AI nyní zpracovávají screening životopisů, oslovování kandidátů a dokonce i plánování pohovorů. Náboráři v podnicích využívající automatizaci prověřují tisíce životopisů za sekundu, čímž zkracují náborové cykly.
- Prodej a CRM: Systémy umělé inteligence navrhují odchozí e-maily, zaznamenávají interakce se zákazníky a předpovídají stav prodejního kanálu.
- Finance a nákup: Umělá inteligence automatizuje tradičně manuální pracovní postupy, od zpracování faktur až po odhalování podvodů. V oblasti nákupu umělá inteligence předpovídá rizika dodavatelů a optimalizuje rozhodnutí o zásobách, čímž pomáhá týmům snižovat provozní náklady.
👀 Věděli jste, že... Fintechová společnost Klarna zavedla chatbot s umělou inteligencí vyvinutý ve spolupráci s OpenAI, který nyní zpracovává dvě třetiny dotazů zákazníků. Tento chatbot efektivně vykonává práci odpovídající 700 agentům na plný úvazek a přinesl zvýšení zisku o 40 milionů dolarů.
Trend č. 2: Optimalizace hybridní a vzdálené práce
Moderní pracoviště nabývají na rychlosti. Stále více společností přechází na hybridní nebo plně vzdálené uspořádání jako dlouhodobý způsob práce. Jde o to pomáhat lidem pracovat lépe, cítit se vyrovnaněji a poskytovat společnostem přístup k talentům bez ohledu na to, kde žijí.
Spotify je vynikajícím příkladem této změny, protože jeho politika na pracovišti je založena na důvěře a flexibilitě.
Jak řekla Katarina Berg, ředitelka pro lidské zdroje ve společnosti Spotify : „Práce není místo, kam chodíte, ale něco, co děláte.“ Tento přístup umožňuje zaměstnancům vybrat si prostředí, ve kterém podávají nejlepší výkon, ať už je to doma, v coworkingovém prostoru nebo v kanceláři společnosti.
Nemůžete trávit spoustu času najímáním dospělých lidí a pak s nimi zacházet jako s dětmi. Jsme společnost, která je digitální od samého počátku, tak proč bychom neměli svým zaměstnancům poskytnout flexibilitu a svobodu? Práce není místo, kam chodíte, je to něco, co děláte. ”
Nemůžete trávit spoustu času najímáním dospělých lidí a pak s nimi zacházet jako s dětmi. Jsme společnost, která je digitální od samého počátku, tak proč bychom neměli svým zaměstnancům poskytnout flexibilitu a svobodu? Práce není místo, kam chodíte, je to něco, co děláte. ”
Flexibilita je však pouze jednou ze složek digitální zkušenosti zaměstnanců. Důležité je také to, jak dobře je vaše digitální pracoviště nastaveno tak, aby podporovalo soustředění, přehlednost a spolupráci.
Právě v tomto ohledu mají moderní nástroje pro pracoviště a digitální řešení pro pracoviště velký vliv.
Zde je několik příkladů, jak správné nástroje zvyšují produktivitu a zapojení zaměstnanců:
✅ Každý ví, co má dělat a kdy to má udělat: Jasné přidělení úkolů a časové harmonogramy pomáhají předcházet zmatkům a nedodržení termínů.
✅ Můžete omezit počet schůzek, aniž byste ztratili soulad: Komentáře v reálném čase, sdílené dokumenty a asynchronní aktualizace udržují konverzaci plynulou, aniž by zaplňovaly kalendář.
✅ Práce probíhá na jednom místě: Díky tomu, že vše od úkolů po soubory je na jedné platformě, týmy neztrácejí čas přepínáním mezi nástroji nebo hledáním kontextu.
✅ Méně času stráveného administrativou: Shrnutí a automatizace založené na umělé inteligenci se starají o aktualizace a opakující se úkoly, takže se lidé mohou soustředit na náročnější práci.
ClickUp spojuje všechny tyto prvky do jednoho moderního digitálního pracoviště, které je výslovně navrženo pro způsob, jakým dnes moderní týmy pracují. Řešení ClickUp Remote Work Team Solution je navrženo tak, aby podporovalo vzdálené a hybridní nastavení bez kompromisů v oblasti odpovědnosti, rychlosti nebo přehlednosti.
Díky tomu mohou týmy spravovat termíny, sledovat pokrok a dosahovat milníků projektu, i když nikdo není ve stejné místnosti. Všechny úkoly, komentáře, dokumenty a aktualizace jsou na jednom místě, takže nemusíte hledat informace v různých nástrojích nebo časových pásmech.
➡️ Číst více: Software pro správu obsahu pro marketingové týmy
Trend č. 3: Zkušenosti a pohoda zaměstnanců
Zaměstnanci, kteří pracují v pozitivní kultuře, mají téměř čtyřikrát větší pravděpodobnost, že ve společnosti zůstanou. Je to proto, že když se lidé cítí skutečně oceňováni, respektováni a spojeni s smysluplnou prací, jsou více zapojení, produktivnější a mnohem méně pravděpodobné, že odejdou. Kultura je hnacím motorem výkonu.
Jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti digitálního pracoviště je rostoucí důraz na zkušenosti zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že se vzdálená a hybridní pracovní prostředí stávají normou, je digitální zkušenost zaměstnanců nyní v popředí zájmu. Podniky podnikají záměrné kroky k vytvoření zdravějšího a vyváženějšího pracovního prostředí, přičemž upřednostňují výkonnost a pohodu zaměstnanců.
Zde je několik příkladů, jak toho lídři v oblasti digitálního pracoviště dosahují:
- Podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím flexibilních pracovních harmonogramů a asynchronních nástrojů, jako je ClickUp Clips, které zaměstnancům poskytují prostor pro řízení práce podle jejich energetické úrovně.
- Představujeme nástroje na podporu duševního zdraví, jako jsou Headspace pro mindfulness, Calm pro zvládání stresu a Kona pro emoční kontrolu.
- Pomocí nástrojů pro spolupráci, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Whiteboards, můžete posílit soudržnost týmu a kreativitu v reálném čase, aniž byste se museli spoléhat na neustálé schůzky.
- Podporujte hlubokou práci pomocí asistentů pro blokování času, jako je ClickUp Calendar, a strukturovaných sezení zaměřených na soustředění s nástroji jako Focusmate nebo Serene.
Aby organizace mohly efektivně motivovat své zaměstnance, musí přesunout důraz z toho, jak z nich vytěžit co nejvíce, na to, jak do nich více investovat, aby byli motivovaní a schopní každý den do práce vkládat více ze sebe. Aby se jednotlivci mohli dobít energií, musí si uvědomit, jaké náklady s sebou nese chování, které je vyčerpává, a pak převzít odpovědnost za jeho změnu, bez ohledu na okolnosti, kterým čelí.
Aby organizace mohly efektivně motivovat své zaměstnance, musí přesunout důraz z toho, jak z nich vytěžit co nejvíce, na to, jak do nich více investovat, aby byli motivovaní a schopní každý den do práce vkládat více ze sebe. Aby se jednotlivci mohli dobít energií, musí si uvědomit, jaké náklady s sebou nese chování, které energii ubírá, a pak převzít odpovědnost za jeho změnu, bez ohledu na okolnosti, kterým čelí.
Kromě toho funkce jako ClickUp Workload View ukazují vedoucím týmů přesně, kdo je přetížený a kdo má volné kapacity, což umožňuje spravedlivé rozdělení úkolů a zabraňuje vyhoření.
ClickUp Time Tracking pomáhá zaměstnancům pochopit, jak tráví svůj čas, což usnadňuje stanovení hranic a zlepšení jejich soustředění.
Když jsou řešení pro digitální pracoviště navržena s ohledem na zaměstnance, můžete vybudovat kulturu, ve které se lidé mohou rozvíjet.
🌏 Bonusový trend: Vízum pro digitální nomády se stává běžnou záležitostí!
Od začátku 20. let 21. století zavedlo několik zemí víza pro digitální nomády, aby přilákaly pracovníky na dálku.
- Itálie: Toto vízum, které bylo zavedeno v dubnu 2024, umožňuje vzdáleným pracovníkům pobývat v Itálii po dobu jednoho roku s možností prodloužení. Žadatelé musí prokázat minimální roční příjem ve výši 28 000 EUR a mít zdravotní pojištění.
- Japonsko: Japonské vízum pro digitální nomády, zavedené v březnu 2024, umožňuje pobyt až na šest měsíců pro vzdálené pracovníky, kteří vydělávají alespoň 68 300 dolarů ročně. Žadatelé musí mít soukromé zdravotní pojištění a čistý trestní rejstřík.
- Kazachstán: Vízum Neo Nomad Visa, zavedené v listopadu 2024, umožňuje vzdáleným pracovníkům pobyt na jeden rok s možností prodloužení o další rok. Žadatelé musí vydělávat alespoň 3 000 USD měsíčně a předložit doklad o vzdáleném zaměstnání.
- Jižní Korea: V lednu 2025 bylo v Jižní Koreji zavedeno pracovní vízum Workation Visa, které umožňuje vzdáleným pracovníkům žít a pracovat v zemi po dobu jednoho roku s možností prodloužení o další rok. Žadatelé musí mít roční příjem kolem 65 860 dolarů a zdravotní pojištění.
- Filipíny: V dubnu 2025 bylo oznámeno, že filipínské vízum pro digitální nomády umožňuje vzdáleným pracovníkům žít a pracovat v zemi po dobu až jednoho roku s možností prodloužení. Žadatelé musí prokázat vzdálenou práci a dostatečný zahraniční příjem.
➡️ Číst více: Jak pracovat na dálku a cestovat
Trend č. 4: Správa práce založená na cloudu
Cloudové řízení práce se rychle stalo základem moderních obchodních operací.
Místo toho, abyste se museli potýkat s mnoha lokálními soubory, tabulkami nebo lokálním softwarem, můžete vše od projektů po hodnocení výkonu spravovat na bezpečných, centralizovaných cloudových platformách. Tyto nástroje nabízejí jednu klíčovou výhodu: spolupráci v reálném čase bez omezení daných umístěním nebo zařízením.
Cloudové řízení práce v zásadě poskytuje všem členům vašeho týmu sdílený prostor pro plánování, sledování a provádění práce. Tento nástroj pro spolupráci automaticky synchronizuje aktualizace, ukládá soubory a uchovává kompletní historii aktivit.
Zde je vysvětlení, co to znamená 👇
✅ Škálovatelnost bez problémů s infrastrukturou: Není třeba se starat o instalaci nebo aktualizaci softwaru na různých zařízeních nebo v různých kancelářích.
✅ Připravenost týmů na práci na dálku: Zaměstnanci se mohou přihlásit odkudkoli a kdykoli a mít přístup ke stejným úkolům, souborům a dashboardům.
✅ Bezpečnost dat a dodržování předpisů: Většina cloudových řešení je nyní vybavena zabezpečením na podnikové úrovni a je v souladu s průmyslovými standardy, jako jsou SOC 2 a GDPR.
✅ Spolupráce v reálném čase: Už žádné soubory „final_v2_revised“. Všichni pracují na stejném živém dokumentu, tabuli nebo časové ose.
Společnosti se odklánějí od izolovaných nástrojů, které řeší pouze jednu část skládačky, a přecházejí k moderním nástrojům digitálního pracoviště.
Například řešení Project Management Team Solution od ClickUp je jednotný pracovní prostor s úkoly, dokumenty, chatem, tabulemi a několika zobrazeními. Spojuje vše dohromady a pomáhá týmům pracovat rychleji a soudržněji.
A ClickUp není v této změně osamocený. Nástroje jako BambooHR zefektivňují personální činnosti tím, že spravují vše od náboru zaměstnanců po sledování výkonu, zatímco HubSpot zjednodušuje správu vztahů se zákazníky a automatizaci marketingu pod jednou střechou.
😱 Realita: Podle průzkumu ClickUp Insights Knowledge Management Survey tráví 1 z 5 profesionálů více než 3 hodiny denně pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly.
Trend č. 5: Vylepšená kybernetická bezpečnost a dodržování předpisů
S rozšiřováním digitálního pracoviště roste i potřeba chránit vaši organizaci před úniky dat. Vzhledem k tomu, že týmy pracují na různých místech, používají cloudové platformy a přihlašují se z osobních zařízení, je kybernetická bezpečnost kritickou prioritou pro podnikání.
V moderních pracovištích není neobvyklé, že narušení bezpečnosti dat naruší provoz, zastaví rozvoj podnikání nebo přes noc poškodí důvěru zákazníků.
V roce 2024 dosáhly průměrné globální náklady na porušení ochrany osobních údajů historického maxima 4,88 milionu dolarů, což představuje 10% nárůst oproti předchozímu roku! 🤯
Zde je přehled toho, na co se společnosti zaměřují v rámci své strategie kybernetické bezpečnosti:
- Šifrování dat při přenosu a v klidu
- Bezpečný vzdálený přístup
- Prosazování přístupu na základě rolí a dvoufaktorové ověřování
- Sledování využití a chování za účelem včasného odhalení hrozeb
- Vytváření protokolů, které podporují rychlost i bezpečnost
- Centralizace přístupu pomocí systémů Single Sign-On (SSO)
- Automatické deaktivování přístupu při odchodu zaměstnanců
- Využití nástrojů SIEM k odhalování podezřelých aktivit napříč platformami
- Blokování neautorizovaných aplikací a označování stínového IT
- Provádění simulací phishingu za účelem zlepšení připravenosti zaměstnanců
- Kontrola oprávnění a opravy nesprávně nakonfigurovaných cloudových nástrojů
Současně se vyvíjí i oblast dodržování předpisů. Vzhledem k tomu, že se předpisy na ochranu soukromí po celém světě zpřísňují, očekává se, že podniky budou držet krok s dobou, proaktivně řídit rizika a budovat důvěru prostřednictvím transparentnosti. To vyžaduje silné systémy, jasné zásady a ochotu začlenit kybernetickou bezpečnost do širších iniciativ v oblasti řízení změn.
Díky bezpečnostním funkcím na podnikové úrovni, oprávněním založeným na rolích a šifrování dat pomáhá ClickUp Security společnostem rychle se rozvíjet a zároveň zůstat v bezpečí. Platforma je podporována v souladu s normami SOC 2, HIPAA, GDPR a ISO 27001. Je zcela hostována na Amazon Web Services (AWS) a vybudována s end-to-end šifrováním, které chrání váš pracovní prostor.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje a software pro mapování procesů
Trend č. 6: Digitální dvojčata organizací (DTO)
Jedním z nejmodernějších trendů v oblasti digitální transformace, který dnes pozorujeme, je vzestup digitálních dvojčat organizací (DTO). Digitální dvojčata, která se tradičně používají ve výrobě k simulaci strojů nebo fyzických systémů, se nyní aplikují na celé společnosti. Mapují pracovní postupy, systémy, lidi a toky dat ve virtuálním prostředí.
DTO poskytuje vedoucím pracovníkům živý, interaktivní model jejich obchodních operací. Odráží výkon v reálném čase, upozorňuje na úzká místa a umožňuje týmům testovat změny, jako jsou nové procesy nebo organizační struktury, před jejich zavedením.
Takto podniky využívají DTO ve svém digitálním pracovním prostředí ⬇️
✅ Simulace změn na úrovni organizace, aby bylo možné pochopit dopad restrukturalizace nebo změny priorit před jejich implementací.
✅ Sledování efektivity procesů prostřednictvím vizualizace pracovních postupů a identifikace zpoždění nebo nedostatků v zdrojích
✅ Sledování produktivity zaměstnanců a vzorců spolupráce s cílem odhalit, kde dochází k třenicím
✅ Provádění scénářů „co by, kdyby“ za účelem posouzení rizik, zabezpečení dat, nových technologií a výsledků rozhodnutí, aniž by došlo k narušení každodenní práce.
✅ Zlepšení mezifunkční koordinace vytvořením sdíleného, datově podloženého přehledu o interakci mezi jednotlivými odděleními.
Trend č. 7: Inteligentní asistenti pro schůzky
Inteligentní asistenti pro schůzky mění způsob, jakým týmy zaznamenávají konverzace, sledují rozhodnutí a realizují akční položky. Už žádné hledání poznámek nebo zapomínání, kdo co řekl. Nástroje umělé inteligence nyní poslouchají, shrňují a dokonce automaticky přidělují úkoly.
Zde je několik příkladů, jak inteligentní asistenti pro schůzky mění způsob spolupráce týmů:
✅ Automatický přepis a shrnutí, díky kterým již není nutné pořizovat ruční poznámky
✅ Sledování úkolů, které propojuje následné kroky přímo s vaším systémem pro správu projektů.
✅ Informace generované umělou inteligencí, které upozorňují na překážky nebo opakující se témata během schůzek.
✅ Integrace s chatovacími a úkolovými nástroji, takže aktualizace proudí přímo do každodenních pracovních postupů vašeho týmu.
ClickUp se tomuto trendu plně přizpůsobil díky nástroji ClickUp AI Notetaker. Kromě nahrávání všech týmových hovorů je také převádí do strukturované, prakticky využitelné podoby.
Získáte:
- Dokumenty + poznámky ze schůzek, kde jsou přepisy, video soubory a shrnutí uloženy soukromě a lze je označit pro budoucí použití.
- Úkoly + poznámky z jednání, které automaticky převádějí akční položky na přiřazené úkoly ClickUp.
- Chat + poznámky z jednání, které zveřejňují shrnutí a úkoly přímo v chatovacích prostorech ClickUp vašeho týmu.
💡Tip pro profesionály: V digitálním pracovišti poskytuje software pro správu úkolů všem jasný přehled o tom, co se děje: kdo co dělá, co je zablokováno a co je po termínu. Sleduje se každá akce, včetně každé změny stavu, zpoždění a dokončení.
Manažeři mohou odhalit úzká místa, předvídat pracovní zátěž a optimalizovat výkonnost týmu na základě skutečných událostí, nikoli domněnek.
Trend č. 8: Zpětná vazba v reálném čase a průběžné řízení výkonu
💟 Věděli jste, že: Vzhledem k tomu, že umělá inteligence nadále mění podobu pracoviště, více než polovina zaměstnanců – a dokonce 84 % častých uživatelů umělé inteligence – věří, že umělá inteligence může překonat lidské manažery v identifikaci dovedností a rozvojových cest potřebných pro kariérní postup. Pokud však jde o koučování a navádění těchto kariérních kroků, zaměstnanci stále kladou velký důraz na lidské vedení.
Starý model výročních hodnocení a statického stanovování cílů již nestačí. Společnosti přijímají zpětnou vazbu v reálném čase a kontinuální řízení výkonu, aby zůstaly agilní, angažované a v souladu s tím, co týmy potřebují k úspěchu.
Stručně řečeno to znamená:
- Časté zpětné vazby nahrazují vágní a opožděné hodnocení. Manažeři využívají komentáře v reálném čase, sdílené dokumenty a kontroly, aby poskytovali zpětnou vazbu v kontextu.
- Kontroly cílů jsou dynamické a vázané na měnící se obchodní priority. Zaměstnanci nyní společně přehodnocují a upravují své cíle, aby se ujistili, že jejich úsilí zůstává v souladu s aktuálními potřebami firmy.
- Systémy uznání již nejsou omezeny na výroční ocenění. Mnoho týmů používá integrované nástroje pro chválení, aby oslavily úspěchy v reálném čase.
- Jasnější kariérní cesty se budují prostřednictvím průběžného koučování, pravidelných hodnocení dovedností a dokumentovaných individuálních rozhovorů.
Řešení pro digitální pracoviště, jako je ClickUp Goals, pomáhají týmům rozdělit obecné cíle na měřitelné úkoly spojené s konkrétními milníky. Aktualizace pokroku se provádějí v reálném čase po dokončení práce, takže není třeba čekat až do konce čtvrtletí, abyste věděli, jak na tom jste.
ClickUp Assigned Comments posouvá zpětnou vazbu v reálném čase o krok dál. Namísto zasílání zpětné vazby e-mailem nebo během zpožděného cyklu kontroly nyní manažeři zanechávají kontextové komentáře přímo u úkolů a přiřazují je k vyřešení nebo odpovědi.
➡️ Číst více: Jak provést pololetní hodnocení výkonu [šablony a tipy]
📮 ClickUp Insight: 63 % respondentů našeho průzkumu řadí své osobní cíle podle naléhavosti a důležitosti, ale pouze 25 % je organizuje podle časového rámce.
Co to znamená? Víte, co je důležité, ale ne nutně kdy. ⏳
ClickUp Goals, vylepšený pomocí AI asistence ClickUp Brain, vnáší do této oblasti jasnost. Pomáhá vám rozdělit velké cíle na časově ohraničené, proveditelné kroky. ClickUp Brain poskytuje inteligentní návrhy časových os a udržuje vás na správné cestě díky aktualizacím pokroku v reálném čase a automatickým změnám stavu při dokončování úkolů.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity po přechodu na ClickUp.
Trend č. 9: Nábor a zapracování nových zaměstnanců s využitím umělé inteligence
Vzhledem k geograficky rozptýlené pracovní síle a intenzivní konkurenci o nejlepší talenty se společnosti obracejí k umělé inteligenci a automatizaci lidských zdrojů, aby zefektivnily proces hledání, hodnocení a zapracování nových členů týmu.
Zde je přehled toho, jak umělá inteligence zlepšuje celý proces náboru a zapracování nových zaměstnanců:
|Fáze
|Příklad AI/automatizace
|Prohlížení životopisů
|Filtry AI založené na klíčových slovech, vhodnosti pro danou pozici a předchozích rolích
|Plánování pohovorů
|Automatizovaná integrace kalendářů a chatboty
|Popis práce
|Shrnutí rolí a šablony generované umělou inteligencí
|Kontrolní seznam pro zapracování nových zaměstnanců
|Automaticky přiřazované úkoly a školicí moduly podle role
|Sdílení znalostí
|Inteligentní vyhledávání v politikách, nástrojích a SOP
Podpořte celý tento proces pomocí systému AI Knowledge Management od ClickUp. Všechny dokumenty pro zaškolení, školicí materiály, standardní operační postupy, často kladené otázky týmu a průvodce procesy jsou k dispozici na jednom místě.
Jiné platformy, jako například SAP SuccessFactors, také pomáhají společnostem automatizovat části životního cyklu lidských zdrojů, od náboru až po sledování dodržování předpisů.
Trend č. 10: Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
S vývojem rolí a s tím, jak se umělá inteligence pro zvýšení produktivity stává normou, si společnosti uvědomují, že jejich týmy se musí neustále učit, aby udržely krok.
Podle LinkedIn 91 % odborníků v oblasti vzdělávání a rozvoje tvrdí, že pro kariérní úspěch je nepřetržité vzdělávání důležitější než kdykoli předtím. Proč? Protože je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit produktivitu, odstranit mezery ve vnitřních dovednostech a pomoci udržet zaměstnance.
Pro přední organizace je to klíčová strategie, jak si udržet konkurenceschopnost, zejména v době, kdy umělá inteligence a automatizace mění pracovní role napříč odděleními.
Takto vypadá zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců v praxi:
✅ Navrhování personalizovaných vzdělávacích programů, které sladí růst zaměstnanců s obchodními cíli, takže každá hodina strávená učením vede k lepším výkonům v dané pozici.
✅ Poskytování stručných školení relevantních pro danou roli v klíčových momentech pracovního postupu, které pomáhají zaměstnancům okamžitě uplatnit nové dovednosti, místo aby je po formálních školeních zapomněli.
✅ Poskytněte globálním týmům nepřetržitý přístup ke školicím zdrojům a zajistěte tak konzistentní zaškolování, zvyšování kvalifikace a standardy bez ohledu na to, kde se zaměstnanci nacházejí.
Nástroje jako Coursera for Business poskytují přístup k tisícům kurzů vedených odborníky v oblastech dat, technologií, leadershipu a dalších. Díky možnosti přizpůsobit vzdělávací programy na základě role, oddělení nebo cílů společnosti jsou platformy jako tato užitečné, protože zaměstnanci mohou okamžitě aplikovat to, co se naučili.
Jak ClickUp podporuje budoucnost práce
1. All-in-one platforma pro správu práce
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp propojuje celý váš pracovní prostor, takže úkoly, dokumenty, wiki, cíle, milníky a dokonce i klipy nejsou izolované. Vše je propojené, prohledávatelné a přístupné v jednom sjednoceném toku.
Ale to je jen začátek.
Aby byla spolupráce stejně plynulá, ClickUp Chat udržuje konverzace přímo propojené s aktuální prací. Na rozdíl od samostatných nástrojů pro zasílání zpráv se všechny chaty odehrávají přímo ve vašem pracovním prostoru. Můžete chatovat přímo v rámci úkolu, ve vyhrazeném kanálu týmu nebo napříč odděleními.
Spojte se s ClickUp Brain a staňte se ještě produktivnějšími. Řekněme, že se zeptáte kolegy: „Hele, víš, ve kterém dokumentu jsou konečné cíle kampaně?“ I když je váš kolega v jiném časovém pásmu a offline, ClickUp Brain dokáže najít odpověď během několika sekund. Prohledá váš připojený pracovní prostor, najde správný dokument, úkol nebo cíl a okamžitě vám poskytne souhrn.
2. Poznatky založené na umělé inteligenci
Síla ClickUp Brain nespočívá pouze v tom, co píše, ale také v tom, co ví. Protože je Brain integrován do vašeho pracovního prostoru, rozumí vašim projektům, termínům, prioritám a dokumentaci.
Například:
- Plánujete sprint? Brain dokáže načíst nevyřízené úkoly, odhalit překážky a dokonce navrhnout vlastníky úkolů na základě nedávné aktivity.
- Píšete zprávu nebo poznámku k vydání? Dejte Brainovi požadované podrobnosti nebo ho požádejte, aby je načítal z vašeho pracovního prostoru. V obou případech získáte obsah připravený k odeslání během několika sekund.
A pro týmy, které potřebují ještě specializovanější funkce umělé inteligence, ClickUp umožňuje používat další modely umělé inteligence, aniž byste museli opustit platformu. Můžete si vybrat mezi:
- ChatGPT-4o pro společné vytváření nápadů a přirozenou konverzaci
- OpenAI o1 pro pokročilé hluboké uvažování
- OpenAI o3-mini pro rychlé a efektivní reakce
- Claude 3. 7 Sonnet pro případy použití s velkým množstvím psaní a kódování
A vyhledávejte na webu, když nechcete opustit své pracoviště kvůli dalšímu vyhledávání na Googlu!
3. Hladká integrace napříč různými platformami
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, což z něj činí jednu z nejvíce integračně přátelských platforem pro týmy, které chtějí vybudovat digitalizované, jednotné pracoviště. Místo toho, abyste celý den přepínali mezi aplikacemi, ClickUp spojuje vaše nástroje (a váš tým) dohromady.
To znamená méně třenic, více automatizace a úplnou přehlednost ve všech fázích vašeho pracovního postupu.
4. Přizpůsobené pracovní postupy a automatizace
Žádné dva týmy nepracují stejně, a právě proto je ClickUp navržen tak, aby se přizpůsoboval. Ať už je váš tým vzdálený, hybridní nebo pracuje výhradně v kanceláři, ClickUp vám dává flexibilitu vytvářet vlastní pracovní postupy, které odpovídají vašemu způsobu práce.
Pomocí agentů AI (dostupných v seznamech a chatu) můžete vytvářet fáze úkolů, štítky stavu a zobrazení, které odrážejí způsob, jakým váš tým sleduje práci. Od agilních sprintů přes onboardování klientů až po procesy tvorby obsahu – vše lze přizpůsobit vašim procesům.
Přizpůsobení se však neomezuje pouze na rozvržení – rozšiřuje se i na automatizaci. Inteligentní agenti AI a automatizace ClickUp vám umožňují:
- Přiřazujte úkoly při změně stavu
- Přesouvejte položky mezi tabulemi, když se změní termíny splatnosti
- Upozorněte zúčastněné strany, když se objeví překážky
- Nastavte opakující se pracovní postupy, které se spustí v určitých intervalech.
Můžete začít s předem připravenými šablonami automatizace od ClickUp nebo si vytvořit vlastní od základu. Je dostatečně výkonný pro technické pracovní postupy, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby jej mohly nastavit a spravovat i netechnické týmy.
Přivítejte budoucnost práce s ClickUp
Progresivní organizace nečekají na budoucnost, ale již v ní žijí. Digitální pracoviště přijaly nejen jako technologickou modernizaci, ale jako strategickou změnu ve způsobu fungování, spolupráce a růstu týmů.
Tyto společnosti budují rychlejší, chytřejší a lidštější pracoviště, od pracovních postupů založených na umělé inteligenci až po systémy pro průběžné hodnocení výkonu.
ClickUp vyniká tím, že všechny části této transformace spojuje na jednom místě – je založen na umělé inteligenci, vytvořen pro spolupráci a navržen tak, aby se přizpůsobil pracovnímu postupu vašeho týmu.
Nejchytřejší krok, který můžete udělat? Začněte budovat své digitální pracoviště ještě dnes – s ClickUp.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a přesvědčte se sami o rozdílu.