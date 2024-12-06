20 nejvýznamnějších komunikačních trendů, které formují budoucnost práce

Rychlý, efektivní a týmově orientovaný dialog je nezbytný a koncept týmové komunikace se vyvíjí rychleji než kdykoli předtím.
Zdá se, že 88 % našeho pracovního času trávíme komunikací, přičemž 84 % z nás nyní využívá více platforem než dříve, aby efektivně komunikovalo se svými týmy.
Co to znamená pro budoucnost práce?
Profesionálové a vedoucí pracovníci v oblasti interní komunikace přehodnocují tuto intenzivní digitální propojenost s ohledem na duševní zdraví zaměstnanců. Vzhledem k množství dostupných komunikačních kanálů pozorujeme v této oblasti vznik některých průlomových trendů.
Od nástrojů pro zasílání zpráv založených na umělé inteligenci a interních komunikačních kanálů až po pracovní postupy vhodné pro práci na dálku – zde je 20 komunikačních trendů, které nejen formují pracovní prostory, ale také mění způsob, jakým týmy komunikují, spolupracují a rostou v moderním hybridním světě.
Současný stav komunikace na pracovišti
Nedávná studie společnosti Gallup o komunikaci na pracovišti ukazuje jemný, ale slibný trend: počet aktivně nezainteresovaných zaměstnanců klesl z 18 % v roce 2022 na 16 % v roce 2023.
Co je hnací silou této pozitivní změny? Vyniká jeden účinný, ale jednoduchý přístup: pravidelné, smysluplné rozhovory mezi manažery a členy týmu.
Výzkum společnosti Gallup zdůrazňuje, že jediný promyšlený rozhovor týdně mezi manažery a zaměstnanci buduje vysoce výkonné vztahy účinněji než jakákoli jiná taktika vedení.
Organizace jako Microsoft zvyšují schopnost spolupráce v rámci interních týmů pomocí své sady produktů. Společnost Microsoft si uvědomuje potenciál asynchronních komunikačních nástrojů a integrovala Microsoft Teams do každodenního pracovního postupu svých zaměstnanců.
Platformu přizpůsobili běžným pracovním scénářům; od ranních rutin zahrnujících e-maily, kalendář a chat až po práci na dálku, schůzky a dokonce i rozhovory u vodního chladiče. Microsoft hladce začlenil Teams do struktury moderní práce.
Role technologie při formování komunikace
Technologie revolučním způsobem mění způsob, jakým komunikujeme na pracovišti, a činí jej rychlejší a chytřejší.
Aplikace pro týmovou komunikaci, jako jsou MS Teams, Google Meet a Zoom, jsou v čele s funkcemi překladu v reálném čase založenými na umělé inteligenci, které týmům pomáhají překonávat jazykové bariéry.
Kromě videohovorů mění umělá inteligence také způsob, jakým řešíme jednu z největších výzev na pracovišti: záplavu e-mailů. E-mailové nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají profesionálům snadno spravovat jejich doručenou poštu, upřednostňovat důležité zprávy, navrhovat rychlé a stručné odpovědi a dokonce analyzovat tón a sentiment komunikace.
🧠 Věděli jste? Optimalizace založená na umělé inteligenci může znalostním pracovníkům ušetřit až šest týdnů ročně – týdnů, které mohou být reinvestovány do smysluplnější práce a inovací.
Závěr? Technologie nejen usnadňuje komunikaci, ale také ji zlepšuje a umožňuje zaměstnancům soustředit se více na strategické úkoly s velkým dopadem.
20 nejvýznamnějších komunikačních trendů, které formují budoucnost práce
Komunikace na pracovišti se mění a vy máte jedinečnou příležitost ji co nejlépe využít.
Kromě diskuze o 20 komunikačních trendech, které jsou v současné době velmi populární, se budeme zabývat platformou, která již nyní poskytuje firmám konkurenční výhodu díky tomu, že je komplexním softwarem pro produktivitu a řízení práce – ClickUp.
Pojďme se nyní podívat na tyto trendy:
1. Automatizace je všudypřítomná
V dnešní době lze manuální úkoly, hodnocení zpětné vazby, oznámení a připomenutí schůzek automatizovat, takže lidé nemusí ztrácet čas tím, že běhají za manažery, aby tyto věci vyřídili. Automatické odpovědi a aktualizace v reálném čase, jako jsou oznámení o projektech, připomenutí schůzek a opakující se úkoly, udržují transparentnost a soulad mezi členy týmu.
Nástroje jako ClickUp Automation jsou v čele tohoto trendu a umožňují firmám zjednodušit procesy a zvýšit produktivitu.
ClickUp Automations usnadňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu. Automatické přiřazování úkolů zajišťuje plynulý přechod při vývoji týmů, zatímco automatická inicializace úkolů šetří čas a minimalizuje chyby.
2. Umělá inteligence se dostala do popředí
✅ Ověření faktů: Většina podniků (75 %) nyní využívá AI alespoň v jedné obchodní funkci. Navíc polovina z těchto podniků využívá AI pro více funkcí, což dokazuje rychlý nárůst využívání AI od roku 2023.
Chcete si vyzkoušet, jak to funguje? Vyzkoušejte ClickUp Brain.
ClickUp Brain je AI asistent v rámci ClickUp. Zde je přehled toho, co pro vás může udělat:
- Správa úkolů: Vytvářejte nové úkoly ve svém pracovním prostoru se všemi potřebnými podrobnostmi.
- Informace o pracovním prostoru: Získejte informace o svém pracovním prostoru ClickUp tím, že vyhledáte a shrnete aktivity uživatelů, vyhledáte konkrétní úkoly nebo dokumenty a získáte přehled o pokroku svého týmu.
- Vyhledávání a načítání: Vyhledávejte ve svém pracovním prostoru konkrétní informace, jako jsou úkoly, komentáře nebo dokumenty. Můžete také vyhledat v nápovědě ClickUp pokyny k používání funkcí ClickUp.
- Komunikační přehledy: Získejte a shrňte komunikační aktivity ve vašem pracovním prostoru.
Kromě úkolů specifických pro ClickUp vám může pomoci s různými tématy, poskytovat vysvětlení a odpovídat na otázky jako univerzální AI asistent. Jenže tento AI asistent žije ve vašem pracovním prostoru.
3. Autentické vedení vítězí
Zaměstnanci si přejí od svých vedoucích promyšlenější a podrobnější komunikaci. Chtějí od nich častěji slyšet a dostávat pravidelné aktualizace.
Ve své knize Authentic Leadership (Autentické vedení) Bill George, renomovaný bývalý generální ředitel, tvrdí, že autentické vedení se opírá o pět klíčových principů: účel, hodnoty, srdce, sebekázeň a vztahy. Tvrdí, že lídři, kteří tyto principy ztělesňují, vytvářejí podstatně větší hodnotu než ti, kteří se zaměřují výhradně na finanční ukazatele.
4. Sociální uvědomění je nutností
Dnešní spotřebitelé stále více vyhledávají značky, které jsou v souladu s jejich hodnotami a přesvědčeními, zejména ty, které se zavázaly k sociální odpovědnosti a udržitelnosti. Tato změna donutila podniky začlenit etické aspekty do svých komunikačních strategií.
✅ Fakt: 73 % spotřebitelů očekává, že značky budou podnikat kroky v sociálních a environmentálních otázkách, zatímco dvě třetiny Američanů se domnívají, že generální ředitelé společností by se měli zabývat sociálními otázkami.
Karen Goldfeder, viceprezidentka pro rozvoj podnikání v globální neziskové organizaci DoSomething, nebere servítky, když popisuje tento trend:
Pro značky je samozřejmostí říkat, že mají nějakou misi. Nyní je nutné říci, jak se v tomto opravdu klíčovém okamžiku historie projevíte a ukážete, co vaše značka reprezentuje, v čem budete dělat kompromisy a v čem ne.
Pro značky je samozřejmostí prohlásit, že mají nějakou misi. Nyní je nutné říci, jak se v tomto opravdu klíčovém okamžiku historie projevíte a ukážete, co vaše značka reprezentuje, v čem jste ochotni slevit a v čem nikoli.
5. Komunikační nástroje jsou zefektivněny
Unifikované komunikační nástroje mění způsob fungování podniků.
Sloučením různých komunikačních kanálů do jedné platformy můžete eliminovat chaos a neefektivitu spojenou s používáním více nástrojů najednou. Nástroje jako Microsoft Teams, Slack a Zoom nabízejí pozoruhodnou flexibilitu, která umožňuje firmám přizpůsobit se práci na dálku a hybridním pracovním uspořádáním.
✅ Ověření faktů: Globální trh sjednocené komunikace a spolupráce by měl podle prognóz růst tempem 13 % CAGR a do roku 2027 dosáhnout hodnoty 141,6 miliardy USD.
Například ClickUp Integrations vám umožňuje zdarma propojit více než 1000 nástrojů. Vytvářejte vlastní integrace a aplikace ClickUp pomocí našeho výkonného API.
Ať už chcete převést zprávy ze Slacku do úkolů ClickUp nebo automatizovat akce mezi ClickUp a HubSpot, díky integraci je to možné.
Nevěřte nám jen na slovo! Přečtěte si, co říká uživatelka ClickUp, Chrisse Boyle , senior manažerka kampaní ve společnosti Penske Media Corporation:
ClickUp se dobře hodí pro schůzky, vyplňování formulářů, sběr dat, správu denních úkolů, správu kapacity týmu, správu práce, když jsou členové týmu mimo kancelář kvůli dovolené nebo nemoci, historická data a je dobré vidět, kolik peněz a kampaní náš tým během roku realizoval.
Používáme různé dashboardy pro schůzky, abychom měli jistotu, že pokryjeme vše a zůstaneme na správné cestě. A náš tým je používá i pro zábavu! Máme soukromou nástěnku, kde sdílíme obrázky, citáty a věci, které posloucháme/sledujeme/nakupujeme. Je to nejlepší kombinace práce a zábavy a udržuje nás to tak organizované.
ClickUp se dobře hodí pro schůzky, vyplňování formulářů, sběr dat, správu denních úkolů, správu kapacity týmu, správu práce, když jsou členové týmu mimo kancelář kvůli dovolené nebo nemoci, historická data a je dobré vidět, kolik peněz a kampaní náš tým během roku zpracoval.
Používáme různé dashboardy pro schůzky, abychom měli jistotu, že pokryjeme vše a zůstaneme na správné cestě. A náš tým je používá i pro zábavu! Máme soukromou nástěnku, kde sdílíme obrázky, citáty a věci, které posloucháme/sledujeme/nakupujeme. Je to nejlepší kombinace práce a zábavy a udržuje nás to tak organizované.
Nechcete přepínat mezi Slackem, ClickUpem nebo jinými nástroji? ClickUp Chat je navržen tak, aby vylepšil instant messaging v práci integrací chatu do vaší skutečné práce. Správně, rozlučte se s přepínáním a přidanou kognitivní zátěží.
Zde je několik příkladů, jak to zvyšuje produktivitu:
- Integrovaná komunikace a projekty: Chat neslouží pouze k konverzacím, ale také přímo propojuje seznamy, projekty, dokumenty, formuláře a tabule, čímž zajišťuje, že vše zůstává aktuální, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
- FollowUps: Důležité zprávy lze třídit, aby se neztratily v záplavě ostatních zpráv, a zajistit tak, že klíčové úkoly zůstanou viditelné.
- Převádějte zprávy na úkoly (s pomocí AI): Převádějte jakoukoli zprávu na úkol ručně nebo nechte AI automaticky zachytit kontext a vygenerovat úkol připravený k provedení.
- SyncUps: Udržujte všechny členy týmu v obraze pomocí živých video a audio hovorů. Funkce jako sdílení obrazovky, propojení úkolů a souhrny generované umělou inteligencí zlepšují spolupráci.
- Příspěvky: Vytvářejte delší obsah v chatových vláknech, kategorizovaný jako Aktualizace, Oznámení nebo Nápady pro lepší organizaci.
- Profily členů týmu a plánování: Prohlížejte si priority členů týmu a rezervujte schůzky přímo v chatu.
💡Tip pro profesionály: Využijte matici týmové komunikace a schůzek ClickUp k nastavení efektivních harmonogramů týmových schůzek, vytvoření časových os pro nadcházející projekty, podrobnému rozepsání odpovědností všech členů a provedení nezbytných úkolů po schůzkách.
6. Cloudové platformy jsou normou
Cloudové nástroje nabízejí bezkonkurenční flexibilitu a dostupnost, díky čemuž mohou týmy hladce spolupracovat odkudkoli na světě.
ClickUp je výrazným příkladem cloudového nástroje, který týmům umožňuje efektivní spolupráci. Zde je návod, jak na to:
- Centralizovaná komunikace související s projekty a společná úprava dokumentů
- Vylepšené rozhodování v celé organizaci díky okamžitým informacím, které umožňuje ClickUp Brain.
7. Mobilní řešení jsou velmi žádaná
🌍 Celkový přehled: Očekává se, že trh s mobilními aplikacemi poroste v letech 2024 až 2030 tempem 14,3 % ročně. Tento exponenciální růst podtrhuje nepopiratelnou dominanci mobilních řešení při utváření budoucnosti komunikace a obchodu.
Všichni dnes dělají všechno na svých telefonech! Čtou soubory, upravují je a sdílejí v reálném čase, účastní se schůzek, chatují v práci, vyplňují pracovní výkazy a dělají si poznámky na cestách. V roce 2022 většina z nás strávila na svých zařízeních v průměru 4,8 hodiny denně.
A lze s jistotou předpokládat, že tento počet bude neustále stoupat.
8. CGI, rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) jsou nejlepšími přáteli marketingu
✅ Ověření faktů: Trh s AR a VR by měl v roce 2024 generovat tržby ve výši 40,4 miliardy. Očekává se, že poroste ročním tempem 8,97 % (CAGR 2024–2029), což povede k předpokládanému objemu trhu ve výši 62 miliard do roku 2029.
Rozšířená realita (AR), virtuální realita (VR) a rozšířená realita (XR) rychle mění způsob, jakým komunikujeme a interagujeme s digitálním světem.
📌 Případová studie: Cincinnati Children’s Hospital má oddělení s názvem Cincinnati Children’s DX Tech. Tato špičková disciplína využívá technologie, včetně lékařského zobrazování, 3D modelování, 3D tisku, virtuální a rozšířené reality a imerzivních digitálních zážitků, k revoluci v péči o pacienty a lékařském výzkumu.
Jedním z nejlepších příkladů dopadu technologie DX Tech je simulátor Heart VAD, kde mohou chirurgové využívat skutečná data z magnetické rezonance pacientů, převedená do 3D modelů, k interaktivnímu plánování složitých zákroků ve virtuálním prostředí.
9. Cesty zákazníků jsou více personalizované
71 % spotřebitelů dnes požaduje personalizované interakce a 76 % je ochotno změnit značku , pokud nejsou splněna jejich očekávání. Maloobchodníci se musí zaměřit na personalizaci celé zákaznické cesty, aby splnili tato rostoucí očekávání a zajistili spokojenost zákazníků.
📌 Případová studie: Společnost Hilton Hotels & Resorts si uvědomila měnící se potřeby moderních cestovatelů, zejména mileniálů a generace Z, kteří preferují plynulé digitální zážitky. Hilton vyvinul aplikaci Hilton Honors, aby vyhověl této demografické skupině a zlepšil celkový zážitek hostů. Tato inovativní aplikace využívá technologie k zefektivnění procesu cestování.
Díky funkcím jako Digital Key a Background Elevator Unlock mohou hosté obejít tradiční postupy při přihlášení a užít si bezproblémový pobyt. Aplikace také umožňuje hostům ovládat technologie v pokoji, komunikovat s hotelovým personálem a provádět platby, to vše z pohodlí svých mobilních zařízení.
10. Tvorba obsahu je zlatý důl
Vzpomínáte si, jak jste snili o tom, že se vaše koníčky stanou vaším hlavním zaměstnáním? Díky kreativní ekonomice se tento sen stal realitou pro nespočet lidí. Můžete sdílet své výtvory, budovat si loajální komunitu fanoušků a generovat příjmy různými způsoby:
- Zpeněžení vašeho obsahu: Platformy jako YouTube vám umožňují vydělávat peníze prostřednictvím sdílení výnosů z reklamy. Můžete také prodávat digitální produkty, jako jsou e-knihy, kurzy nebo umělecká díla, na online tržištích.
- Budování komunity: Vytváření exkluzivního obsahu pro členy nebo nabídka personalizovaného koučování a mentoringu mohou být lukrativními způsoby, jak generovat příjmy.
- Partnerství se značkami: Spolupráce se značkami na sponzorovaném obsahu a propagaci produktů může přinést významné finanční příležitosti.
- Crowdfunding: Platformy jako Patreon vám umožňují získat přímou podporu od vašich fanoušků.
Živé vysílání posunulo ekonomiku tvůrců na novou úroveň. Platformy jako Twitch revolučním způsobem změnily herní průmysl a poskytly hráčům prostor pro interakci s jejich publikem v reálném čase.
11. Hybridní forma práce je oblíbeným stylem práce
✅ Ověření faktů: Globální studie hybridní práce odhaluje, že pouze 72 % zaměstnanců má kladný postoj k návratu do kanceláře na určitou dobu, zatímco 47 % se domnívá, že jejich pracovní prostor je vhodný pro hybridní práci.
📌 Příklad: Společnost Unilever přetváří budoucnost práce díky svému inovativnímu přístupu k flexibilitě a posilování postavení zaměstnanců.
Politika společnosti U-Work nabízí jedinečnou kombinaci svobody a jistoty, která zaměstnancům umožňuje pracovat na různých úkolech a zároveň využívat výhod tradičního zaměstnání. Zaměstnanci dostávají měsíční plat a komplexní balíček benefitů, který jim zajišťuje finanční stabilitu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Vyzkoušejte šablonu strategie interní komunikace a akčního plánu ClickUp , abyste zlepšili, spravovali a sledovali komunikaci v rámci celé společnosti na vašem hybridním pracovišti.
Šablona strategie interní komunikace a akčního plánu ClickUp je navržena tak, aby všichni byli v souladu v rámci jedné plynulé platformy.
Tuto šablonu použijte k:
- Vyhodnoťte stávající postupy: Posuďte své současné metody interní komunikace.
- Definujte jasné cíle: Stanovte konkrétní komunikační cíle přizpůsobené jak zaměstnancům pracujícím na dálku, tak zaměstnancům v kanceláři.
- Vyberte vhodné kanály: Určete nejúčinnější komunikační kanály pro váš hybridní tým: E-maily? Zpravodaje? Videokonference? Platformy pro okamžité zasílání zpráv? Zajistěte, aby tyto kanály vyhovovaly preferencím zaměstnanců pracujících na dálku i na místě, a podpořte tak inkluzivitu.
- Vypracujte podrobný akční plán: Nastíňte konkrétní úkoly s termíny pro každou komunikační iniciativu.
- Sledujte pokrok a sbírejte zpětnou vazbu: Pravidelně sledujte účinnost své komunikační strategie pomocí nástrojů pro sledování ClickUp.
12. Datově řízené public relations (PR) a storytelling získají na významu
✅ Ověření faktů: Podle zprávy Global Comms Report 2024 sice 45 % vedoucích pracovníků v oblasti komunikace upřednostňuje tvorbu obsahu, ale pouze 33 % z nich si je jistých, že dokáže vytvořit poutavé příběhy o značce.
To znamená, že storytelling v PR s hlubokými postřehy bude v příštích letech jen sílit. Ale co ještě? Zde je několik nových trendů v PR:
- Využití generativní AI pro lepší komunikaci: PR týmy nyní používají AI k analýze velkých datových sad, odhalování trendů a preferencí spotřebitelů.
- Vytváření personalizovaných spojení prostřednictvím analytiky: Pokročilá analytika umožňuje profesionálům v oblasti PR vytvářet přizpůsobivější kampaně v reálném čase.
- Posílení značek pomocí ekonomiky tvůrců: Značky se posouvají za hranice tradičních reklamních kampaní.
- Podpora inkluzivity prostřednictvím zapojení komunity: Prostřednictvím inkluzivních kampaní zaměřených na komunitu vytvářejí odborníci v oblasti PR kampaně, které propojují různé komunity.
14. Personální oddělení přecházejí na digitální technologie
Mobilní aplikace pro HR změnily způsob, jakým zaměstnanci komunikují s oddělením lidských zdrojů. Tyto aplikace nabízejí zaměstnancům pohodlný způsob, jak získat přístup k informacím, podávat žádosti a spravovat úkoly související s lidskými zdroji.
Pouhými několika klepnutími mohou zaměstnanci:
- Samoobsluha: Přístup k informacím, jako jsou výplatní pásky, zůstatky dovolené a firemní politiky.
- Podávání žádostí: Snadné podávání žádostí o dovolenou, proplacení výdajů a dalších žádostí.
- Přihlaste se k výhodám: Přihlaste se k programům výhod a proveďte změny v jejich rozsahu.
Například ClickUp Project Time Tracking může pomoci týmům HR digitalizovat jejich procesy. Poskytuje komplexní řešení pro monitorování a analýzu využití času zaměstnanců a zajišťuje přesnost a efektivitu.
Jak vám to může pomoci:
- Snadné sledování času: Snadno zaznamenávejte čas strávený na úkolech přímo
- Podrobné časové rozvrhy: Vytvářejte podrobné časové rozvrhy, které rozdělují využití času podle dne, týdne, měsíce nebo libovolného vlastního rozsahu.
- Kumulativní sledování času: Získejte přehled o celkovém čase stráveném konkrétními úkoly nebo projekty jednotlivými členy týmu nebo celými týmy.
- Výkonné reportování: Vytvářejte přizpůsobené reporty, abyste mohli analyzovat vzorce využití času, identifikovat trendy a činit rozhodnutí na základě dat.
- Hladká integrace: Integrujte s oblíbenými nástroji pro sledování času, jako jsou Toggl, Harvest a Everhour, a konsolidujte časová data z různých zdrojů.
14. Spolupráce v reálném čase je hitem
Zpětná vazba v reálném čase, strategie spočívající v poskytování okamžité zpětné vazby zaměstnancům, se ukázala jako účinný nástroj pro řízení výkonu. Pravidelná a včasná zpětná vazba pomáhá zaměstnancům udržet správný směr a provést nezbytné úpravy.
✅ Ověření faktů: Zaměstnanci jsou 3,6krát více nakloněni souhlasit s tím, že jsou motivováni k vynikajícím pracovním výkonům, pokud jim jejich nadřízený poskytuje zpětnou vazbu denně (oproti jednou ročně).
Pomocí funkce ClickUp Assigned Comments můžete předávat členům týmu zpětnou vazbu v reálném čase. Může se jednat o více flexibilních zobrazení, se kterými pracujete, nebo o ClickUp Docs. Stačí pouze vybrat osoby, kterým chcete komentáře přiřadit (poskytnout zpětnou vazbu), nebo v Docs vybrat text, ke kterému chcete přidat zpětnou vazbu.
ClickUp Docs je navržen tak, aby pomáhal týmům hladce spolupracovat. Umožňuje úpravy v reálném čase, spolupráci v reálném čase, bezpečné sdílení a integraci bohatých médií.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu komunikačního plánu ClickUp k plánování, provádění a správě celofiremní strategie obchodní komunikace. Napište cíle plánu do Dokumentů a přiřaďte úkoly členům týmu. Brainstormujte nápady na obsah a vytvářejte zprávy, které jsou v souladu s cíli plánu.
15. Influencer marketing nevyjde z módy
Globální trh influencer marketingu zaznamenal prudký nárůst a v roce 2023 dosáhl hodnoty 21,1 miliardy, což představuje trojnásobný nárůst od roku 2019.
Timothy Armoo, 29letý milionář, který prodal svou influencer marketingovou firmu za osmimístnou částku, poznamenává:
„Viděl jsem vzestup influencer marketingu v USA. Jako podnikatel nemusíte vždy vymýšlet něco nového, místo toho můžete uspokojovat stávající poptávku.
„Viděl jsem vzestup influencer marketingu v USA. Jako podnikatel nemusíte vždy vymýšlet něco nového, místo toho můžete uspokojovat stávající poptávku.
Oblast influencer marketingu se neustále vyvíjí a tyto trendy formují celé odvětví:
- Vlivní lidé na více platformách: Dnešní nejvlivnější lidé využívají více kanálů sociálních médií, aby oslovili širší publikum a komunikovali se svými sledujícími různými způsoby.
- Live shopping: Značky a influenceři využívají živé video přenosy k prezentaci produktů, odpovídání na otázky a podpoře prodeje v reálném čase. Lidé mohou například nakupovat produkty živě z živého přenosu influencera na Instagramu.
- Dlouhodobá partnerství: Mnoho značek se odklání od jednorázových kampaní a volí dlouhodobá partnerství s influencery. Například Charli D’Amelio, nejoblíbenější tvůrkyně TikToku s 140 miliony sledujících, důsledně propagovala Dunkin’ Donuts prostřednictvím obsahu TikToku, včetně virální kampaně s názvem #CharliXDunkinContest.
16. Iniciativy zaměřené na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace jsou tu, aby zůstaly
✅ Faktografická kontrola: Nízká angažovanost zaměstnanců stojí globální ekonomiku 8,9 bilionu dolarů, což představuje 9 % globálního HDP.
Řešení? Vzdělávací programy, které pomáhají zvyšovat úroveň zapojení.
Díky sladění svých školicích programů s trendy v oblasti komunikace v daném odvětví využívá Amazon komunikační nástroje a kanály, které usnadňují interní komunikaci, a stanovuje tak měřítko pro proaktivní obchodní komunikaci a rozvoj pracovní síly.
📌 Případová studie: Program Amazon Upskilling 2025 je investice ve výši 1,2 miliardy dolarů, jejímž cílem je pomoci zaměstnancům osvojit si klíčové dovednosti potřebné pro poptávané a lépe placené pozice v technických i netechnických oborech.
17. Employer branding je nejvyšší prioritou
Podle zprávy zveřejněné společností LinkedIn Talent Solutions se 72 % vedoucích pracovníků v oblasti náboru zaměstnanců po celém světě shoduje, že značka zaměstnavatele má významný vliv na nábor zaměstnanců. Pro srovnání, 75 % uchazečů o zaměstnání zvažuje značku zaměstnavatele ještě před podáním žádosti o zaměstnání.
📌 Případová studie: Společnost NVIDIA, světový lídr v oblasti umělé inteligence a akcelerovaného výpočtu, efektivně využila employer branding k přilákání a udržení špičkových talentů. Jednou z klíčových strategií je umožnit zaměstnancům sdílet své zkušenosti a názory.
Společnost NVIDIA na stránce věnované firemní kultuře uvádí citáty současných zaměstnanců, čímž umožňuje svým zaměstnancům autenticky vyjádřit pozitivní dopad pracovního prostředí organizace.
18. Dynamika sociálních médií se mění
Roční nárůst uživatelů činí 5,2 %, což znamená, že každou sekundu se k sociálním médiím připojí v průměru 8,1 nových uživatelů. Zde je několik klíčových trendů, které formují budoucnost sociálních médií:
- Hravé budování značky: Dny ostře formulovaných firemních prohlášení pomalu končí. Značky nyní volí hravější a přístupnější tón a pomocí humoru a kreativity se snaží navázat kontakt s publikem.
- Sociální média jako vyhledávač: Vzhledem k tomu, že generace Z stále častěji využívá platformy jako TikTok k získávání informací, stávají se sociální média výkonným vyhledávačem. Pomocí relevantních klíčových slov, hashtagů a alternativního textu mohou značky zvýšit svou viditelnost.
- Síla sociálních dat: Data ze sociálních médií mohou sloužit jako podklad pro rozhodování v celé organizaci. Analýza sociálních dat umožňuje podnikům získat přehled o chování spotřebitelů, preferencích produktů a nových trendech.
19. Budování komunity a fandomy jsou pro značky nezbytné
Fandomy jsou v módě, vyvíjejí se a rostou různými způsoby:
- Inkluzivita: Fandomy se stávají inkluzivnějšími a vítají fanoušky ze všech oblastí života.
- Online komunity: Sociální média usnadnila vznik živých online komunit, kde se fanoušci mohou spojit a sdílet svou vášeň.
- Organický růst: Komunity fanoušků mohou organicky růst a expandovat, což podporuje dlouhodobé zapojení značky.
- Tvorba obsahu: Fanoušci přispívají k tvorbě nového obsahu, nápadů a interpretací.
- Momentum a virálnost: Momentum je klíčovým hnacím motorem virálních trendů. Například trend TikTok „Gentleminions“ se projevil během uvedení filmu Minions: The Rise of Gru, kdy se lidé oblékli jako minioni, aby film sledovali jako komunita fanoušků.
20. Videokomunikace je všude
Videokomunikace se rychle stává základním kamenem obchodní komunikace, zejména s nárůstem popularity krátkých videí.
Před dvaceti lety se průměrný člověk dokázal soustředit asi dvě a půl minuty; dnes se tato doba zkrátila na pouhých 45 sekund!
Nedávné trendy ukazují, že krátká videa mohou komunikovat efektivněji než tradiční dlouhé formáty používané pro školení, schůzky nebo interní aktualizace. Tato krátká videa jsou někdy vše, co potřebujete, abyste nahradili zdlouhavé úvodní školení nebo firemní schůzky, což týmům přináší několik výhod.
Asynchronní komunikace prostřednictvím krátkých videí umožňuje zaměstnancům sledovat a vstřebávat klíčové body vlastním tempem, což zvyšuje flexibilitu a přístupnost pro všechny členy týmu.
Například ClickUp Clips urychluje, zpřehledňuje a zlepšuje komunikaci v týmu. Místo procházení nekonečných diskuzí mohou členové týmu nahrát video, sdílet nápady přímo a eliminovat riziko nesprávné interpretace.
Clips umožňuje hladkou spolupráci tím, že umožňuje vkládat komentáře přímo do videa. Členové týmu mohou kliknout na libovolnou část klipu a přidat komentář nebo zpětnou vazbu. Časová značka zobrazí všechny komentáře k videu.
Zajistěte budoucnost komunikace svého týmu s ClickUp
Budoucnost práce je tady a je formována komunikačními trendy, které předefinovávají způsob, jakým se spojujeme, spolupracujeme a prosperujeme v dnešních dynamických pracovních prostředích.
Vzhledem k tomu, že interní komunikace je základem produktivity, jsou tyto nové komunikační kanály – od zpráv založených na umělé inteligenci až po personalizované video aktualizace – nezbytné pro každý moderní tým. ClickUp je v čele těchto trendů v interní komunikaci.
Budoucnost práce je tady a je formována komunikačními trendy, které předefinovávají způsob, jakým se spojujeme, spolupracujeme a prosperujeme v dnešních dynamických pracovních prostředích.

Vzhledem k tomu, že interní komunikace je základem produktivity, jsou tyto nové komunikační kanály – od zpráv založených na umělé inteligenci až po personalizované video aktualizace – nezbytné pro každý moderní tým.